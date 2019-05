Superhéroes de barrio | La casa hogar de la Fundación Lukas

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:51 hoy retomamos en La Ventana una serie de historias que nos gusta muchísimo compartir con ustedes compartir con vosotros son las historias de lo que llamamos superhéroes de barrio en el que nos hablan de muchas cosas es solidaridad de empatía de generosidad pero no de boquilla que va reales como la vida misma hoy vamos a conocer el trabajo que se realiza desde una casa muy especial donde se puede haber por cierto el cartel de la película campeones está sonando de fondo la canción el tema central de esa peli es una casa llena de luz de color pero sobre todo es la casa de Arturo de Adrian Day de NBA Street de Ismael del Braulio jóvenes todos ellos con con discapacidad severa es acaso hagas de la Fundación Lucas en San Juan en Alicante es el único modelo de vivienda tutelada en España que contempla la autonomía de estos jóvenes para mejorar su calidad de vida y también la de sus familias vamos con un ejemplo concreto el de Ignacio y su madre María Palacio la historia la recogido Matilde Suarez

Voz 3 01:49 soy María tengo dos hijos la mayores Beatriz hay el menor es Ignacio que tiene veintitrés años y tiene una capacidad múltiple severa yo vi las orejas al lobo después de mi segundo cáncer entonces dije qué pasa con Ignacio no qué pasa si si él viven más que yo que no nunca pensé porque en un programa de cuidados paliativos y siempre me dijeron que no iba a vivir mucho y entonces echó las atenciones están puestas como para el final de sus días él no está peor

Voz 6 02:27 Ignacio fue un niño prima

Voz 7 02:29 duro al que a los pocos meses le diagnosticaron Síndrome de vuestras que ten un

Voz 4 02:34 vez de veintitrés años dentro es cuando has terminado con el pañal tienes que empezar con la comida cuando termines con la comida vuelves otra vez al pañal ahora tengo que tumbar son dependientes a las veinticuatro horas del día mañana tarde y noche entonces claro es que van cumpliendo años nosotros también entonces no podemos

Voz 7 02:57 María dejó su trabajo en una multinacional para atender a su hijo ella comparte la preocupación con otros padres porque estos jóvenes se hacen mayores y sobre todo necesitan saber qué asistencia tendrán sus hijos en un futuro

Voz 4 03:10 no habla no se mueve no camina

Voz 8 03:14 eh comer por sonda

Voz 4 03:16 cada minuto del día tiene un cuidado diferente entonces yo creo que es la primera generación que viven con estas características entonces no son tantos pero están aquí y cada vez van a ser más porque la sanidad avanza entonces igual que la sanidad avanza

Voz 3 03:32 deberían avanzar los servicios sociales a la par

Voz 7 03:43 acción al impide sonreír le gusta la música escuchar la radio los estímulos que ofrece vea su fisio en el salón de la casa que ha tenido que ser completamente adaptada

Voz 8 03:53 a mí no levanta la cabeza pues la casa sitio ponía que te vamos a aplaudir muy muy bien Ignacio fantástico muy bien con un hacha de viene al final hay que sacarle de ahí darle experiencias

Voz 10 04:09 de de movimiento para que sienta su cuerpo para que estira sus músculos para que él pueda moverse Sandra esté siempre enclaustrado en esa en esa silla

Voz 7 04:16 María y su familia viven en Madrid pero en dos mil diecisiete María decidió irse a vivir durante seis meses a Alicante donde Ignacio encontró su segunda casa meses en los que Ignacio experimentó una gran mejoría

Voz 11 04:28 para mí hay un antes y después porque para yo trataba Ignacio como un niño como un bebé es realmente allí

Voz 7 04:36 ese contexto realizó está con chicos de su edad

Voz 11 04:39 se han ido al Fine salían a montar en bicicleta iban a la playa ya tenían planes a diario todos los días la terapia que tuvo allí nació las terapias que le hicieron mejoraron su capacidad pulmonar y vimos cómo eso iba aumentando la saturación de oxígeno en sangre con lo cual

Voz 7 05:00 pensamos que eso iba a ser solamente allí Pierce que se quedó establecido entonces él no ha bajado es su saturación de oxígeno en sangre hace sólo unos días volvió a ver a sus amigos de la Casa Lucas

Voz 8 05:15 amigos habrá obligaría a ir a Ismael cuenta les esto es lo que ha hecho Braulio verdad

Voz 7 05:27 pero a día de hoy no hay bares ni casas que contemplen esta calidad de vida para estas personas ni para sus familias

Voz 4 05:36 cada comunidad debería tener cubiertos a estas personas conozco otras familias aquí que no tiene no tienen las casas ni siquiera que se puedan habilitar y no sabes cómo viven o sea yo lo he visto pero esto existe entonces hay que abrir los ojos hay que mirarlo y hay que darle su lugar

Voz 4 05:59 esa es algo muy muy fuerte de llevar claro entonces se necesitan se necesitan ayudas porque es verdad que parecemos como una especie aparte pero no queremos quedarnos como un Target específico los familias con discapacidad severa vale me parece esencial que esto se integren las

Voz 0313 06:27 Anne Marie opten buenas tardes bienestares saludamos ahora presidenta de la Fundación Lucas ellas holandesa pero hace ya bastante tiempo se vino a vivir a España con la familia hasta ahí todo más más o menos normal irreconocible Anne Marie pero lo otro lo de esta aventura la de esta historia que lleva ya diez años cómo surge y por qué

Voz 6 06:45 es surja un poquito que yo quería empezar con con algo mis hijos tengo cuatro hijos sanos con todos esos hijos tuvimos problemas también de salud España Nos recibió súper bien nuestros amigos han estado siempre alrededor nosotros bueno en mi hijo menor ya tenía dieciocho años yo quería hacer otra cosa hay surgen a partir de como una voz veo a familias que tienen un hijo con discapacidad la múltiple severa veo que hay muchísima diferencia entre Holanda y en España si tienes un hijo con discapacidad entonces miro a Holanda vistos los proyectos ahí además estos proyectos que he visto eran muy cerca de natal Breda Hey bueno surge hemos con un grupo de amigas que están un poquito de la misma en la misma situación sus hijos ya mayores quieren ayudar empezamos en un primer momento era como mucha aire no tenemos nada hemos empezado con parques integración hemos hecho varios entonces a partir de los parques integración hicimos también heredamos un manual este manual ahora se utiliza en ayuntamientos de Madrid entonces la integración hemos visto la integración para las personas con discapacidad en España ya es un hecho no entonces hay sí podemos ser apoyo vale pero lo que es para una familia lo ha contado María si tú tienes un hijo con una discapacidad severa no es solo para el chico es que muchas veces son los padres que necesita un operación de espalda es todo es un grupo muy grande entonces yo pensé Si es familias pueden estar juntos porque con lo cual tú como madre no puedes es con la discapacidad es es tu hijo no quieres deja atrás dejó yo pienso en una presidencia que nunca presentan tan personal entonces los padres en nuestra vivienda Chen llave pueden entrar cuando quieren a veces participan tenemos eventos vienen vienen muchos voluntarios entonces es como como muy normalizado para ellos penalizan como nosotros hijos también no

Voz 0313 09:05 o cuando decía lo de los eventos a me acordaba porque me lo han contado que hace un par de semanas creo que para celebrar los diez años de historia de la canción hubo un concierto hay de cocina

Voz 13 09:13 The piano si es con Ignasi Cambra sí sí con John dieta

Voz 6 09:21 bueno tuvimos mal tiempo nos pasó de todo tuvimos mal tiempo estuvimos que poner maravilloso piano cola teníamos que pone los dentro de la casa acogía esto pero quizás y lo mejor porque así estuvimos todos muy recogidos muy juntos yo yo pensé que el éxito Éxito de público y crítica los que fue el éxito es que los niños entraron tanto en la música había como chicos como en trance ya había como chicos que normalmente no están no esos chicos normalmente no están quietos han estado Kiev han estado que dos invitados que viñedo yo ha visto lágrimas en los ojos en casi todos las personas entonces se puede hacer muchas cosas juntas entonces también que los demás ven esta realidad sino para los chicos sean los pilotos

Voz 0313 10:16 tenistas te un evento es es maravilloso yo pienso yo quería preguntarle claro la idea en fin la idea fantástica que le rondaba por la cabeza es maravilloso pero claro una casa adaptada con salas con fisioterapia es con con cuidado quién paga todo esto no nadie como como como se

Voz 6 10:32 bueno es que nosotros tenemos tres patas somos tenemos la vivienda tutelada tenemos un centro terapias entonces en el Centro de Terapias está la piscina las terapias y tenemos un jardín sensorial entonces las hemos tenido muchísimas de personas que no saben ayudaron en la construcción después empezamos con las terapias muy poco a poco para ahorrar el dinero y ahora las plazas están subvencionados las plazas en la caso hogares son subvencionar pero están subvencionados como como una vivienda tutelada donde los chicos normalmente tiene muchísimo más de autonomía pero esto

Voz 0313 11:10 pero ahora mismo hay seis

Voz 6 11:13 ahí hijos tenemos un un parque con seis chicos tenemos tres cuidadores por la tarde por ejemplo se dice es necesario eres pues bien le también los voluntarios para que tenemos personas en prácticas entonces la séptima plaza que podríamos tener lo utilizamos para estancias temporales parqués las familias pueden descansar eso es un proyecto que hacemos con La Caixa que está funcionando muy bien que hay muchos padres que dormir durante años entonces pueden salir y pueden hacer entonces estamos ahora en conversaciones con la Consejería Port sí sí yo yo yo estoy muy optimista

Voz 14 11:53 si estas plazas

Voz 6 11:55 que tenemos ahora que que están Kato Saro como vivienda tutelada si entramos en otro categoría comen una residencia cubrimos los gastos entonces siempre vamos a necesitar también lo son

Voz 0313 12:08 esto es un dato definitivo el que acaba de comentar de de de tres cuidadores por cada chaval hemos hablado con uno del se llama José Carmona Teodosio auxiliar

Voz 6 12:17 él es el el el el ser coordinador de la vivienda el lleno todas las tardes no tenemos siempre por la mañana tenemos dos pero por la tarde cuando hay varios cosa es cuando hay que dar a comer eh hay tres por la noche

Voz 0313 12:32 el hemos ha hablado él no ha no ha comentado las actividades de los chavales de plena autonomía

Voz 15 12:38 al final de cada mes hacemos una asamblea en el que ellos mismos definen las actividades que quieren realizar en las salidas donde quiere y donde quiere hacerla si quieren salir a cenar fuera adonde o si por ejemplo si quieren ir al cine qué película ver y cuándo no porque cada uno tiene su su marcha la semana entonces ahí concreta damos todas las actividades del mes y bueno son ellos los que los que los deciden que eso es una maravilla la verdad que trabajan en este modelo en el que ellos sean partícipes de las decisiones es una pasada qué es lo que al final es lo que somos y lo que ellos entre ellos y nosotros hemos creado que es un hogar

Voz 16 13:20 es una maravilla

Voz 0313 13:45 presidente de la Fundación Lucas lo agradezco muchos minutos en La Ventana ir voy a hacer una cosa yo creo que teníamos que actualizar el lenguaje o extenderlo porque es verdad que hay superhéroes de barrio pero también por ahí ronda alguna súper heroína

Voz 13 13:59 no como se me besas gracias