Voz 2 00:15 Xavi Torres buenas noches buenas noches la de caminos que aún están abiertos tanto en la política nacional como en Comunidades y el Ayuntamiento

Voz 1880 00:21 sí con Cualición eso sin ellas con pactos en ellos con apoyo sin ellos en solitario sumando combinaciones negras que hay muchísimas

Voz 3 00:30 qué combinaciones que van a ser las protagonistas de nuestra cara B de hoy

Voz 1880 00:34 si esta misma mañana hemos escuchado unas cuantas voces hablando de posibles combinaciones eh vamos a resumir son sólo voces de esta mañana eh candidato a la alcaldía de Barcelona por ciudadanos Manuel al sentido del Estado

Voz 1334 00:47 la capacidad de los unos de los otros hablarse

Voz 1880 00:51 la pactar candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular José Luis Martínez Almeida tenemos

Voz 4 00:56 el Comité de nacional que está llevando a cabo todas las conversaciones de los pactos esa centralidad que es necesaria para garantizar el cambio por eso digo que desde el punto de vista hay que tener tranquilidad

Voz 1880 01:06 Iván Espinosa portavoz de Vox en el Congreso si alguien me quiere pata o Manuela Carmena de momento alcaldesa en funciones de Madrid

Voz 5 01:16 todavía no se ha desarrollado en lo que puede

Voz 1880 01:20 ser los pactos que puedan permitir o no

Voz 5 01:22 siga siendo alcalde

Voz 1880 01:23 esa Sara que es combinar es mezclar o unir personas o cosas distintas para componer un todo también es la forma de estar coordinadas cosas personas su acciones de forma que se favorezca funcionamiento o desarrollo de algo el verbo combinar viene del latín combinar que significa junteros reunir dos cosas emparejar las el prefijo com es juntar unir vinagre de Vini que es de dos en dos vamos con la primera combinación musical de la cara B son dos muy grandes así que es muy difícil que combinen mal David Bowie Freddy Mercury Ander Presen

Voz 2 02:13 combinaciones infalibles Eduardo Sáenz de Cabezón es profesor de Matemáticas en la Universidad de La Rioja y divulgador Eduardo muy buenas noches

Voz 0194 02:20 muy buenas noches está muy bien en matemáticas como como se define una combinación

Voz 7 02:26 hombre el matemáticas las combinaciones son

Voz 8 02:29 en total importante

Voz 7 02:31 que hay toda un área de las matemáticas que se llama como

Voz 8 02:33 mi notoria en inglés básicamente es las formas de elegir elementos de un conjunto dado esos son las combinaciones digamos tenemos un conjunto de vamos a decir en elementos que ya sabes que es matemática nos encantan las letras no tronco J en elementos pues vamos a elegir cada entre ellos unos cuantos de cuantas formas nos podemos elegir pues eso es la definición de combinaciones cada vez elementos cogidos de Cuenca

Voz 0194 03:00 y entonces cuantas combinación se puede combinar de dos al infinito

Voz 8 03:04 sí bueno esto es un poquito así raro vamos a decirlo pero ese cualquier número que coge puedes combinarlos desde dos de tres de las formas que tú cojas lo que pasa es que claro conforme crece el número de elementos de ese conjunto del que va a elegir para combinar el número de combinaciones crece literalmente matemáticamente fiar de mí exponencial

Voz 0194 03:26 no nos fiamos de TIM segunda pone la RAE lo decía Sara combinar es mezclar o unir una combinación matemática también es mezcla unión

Voz 8 03:36 más bien es selección elegir forma contar las formas que tienes de elegir que yo creo que se pero bastante bien a la situación política ponernos no porque realmente combinar en políticas más más bien elegir aunque es elegir para alguien

Voz 0194 03:52 y en las combinaciones todos los elementos que se combinan tienen que ser diferentes

Voz 8 03:57 existen combinaciones con repetición fin repetición que eso seguro suelas la escuela las combinaciones con repetición puede haber elementos repetidos puede que no todos los elementos sean diferentes así que tenemos libertad

Voz 0194 04:10 indiferencia entre combinaciones híper mutaciones

Voz 9 04:14 pero mutaciones son cuando Thomas todos los elementos conjunto ves más o menos de cuantas formas los puedes ordenar llega más si tuviéramos tres elementos Costolo coger primero uno luego al Tous luego tres o premios de tres el luego el uno O I el dos luego tres luego el uno así entonces las pernoctaciones en las preguntas es Thomas todos los elementos del conjunto en las combinaciones ahí elección eliges

Voz 0194 04:36 Iker razón podría darse para que varios elementos no se puedan combinar siempre es posible

Voz 8 04:40 fue en el mundo de las matemáticas como su voz lineal

Voz 10 04:45 es decir que cualquier cosa se puede construir confianza para conseguir no tienen que ser elementos iguales

Voz 8 04:51 no no de hecho es es mucho más y no es así interesante cuando puedes combinar elementos de forma que algunos de ellos son iguales y otros no así que a la creatividad quedan las cooperaciones

Voz 10 05:07 una riqueza muy grande y que dirías que es más fácil combinar en matemáticas o en política

Voz 8 05:13 en matemáticas sin ninguna duda

Voz 11 05:17 mira que a mí me parece complicado pero estoy de acuerdo contigo me parece más fácil en matemáticas que en política Eduardo Sáenz de Cabezón muchísimas gracias

Voz 10 05:25 no gracias a un beso luego

Voz 1880 05:40 esta sí que fue una combinación revolucionaria de la música en España Enrique Morente y Lagartija Nick hicieron este disco que se titula Omega en mil novecientos noventa y seis no sé si os acordáis pero al principio hubo muchísima critica que no entendía esa combinación no el flamenco el funk pero ahora es considerado una obra maestra para que digan luego que él hay cosas que no a mí la más fría

Voz 3 06:01 el combinar en matemáticas son política visto lo que estamos viendo estos días

Voz 0259 06:04 has estos días en política se ve muy difícil la combinación porque hay muchas incompatibilidades por lo que se ve cuando predominan las incompatibilidades y las afinidades pues caro resulta mucho más difícil juntar no claro Nos decía

Voz 3 06:21 Eduardo que en matemáticas y qué elementos diferentes pueden combinar en política parece un poco difícil no es complicado porque se mezclan muchas cosas se mezclan el poder se mezclan a veces los personalismos se mezclan las propias peleas internas de los partidos y a veces se olvida es el interés general que para eso están los partidos no

Voz 12 06:45 eso lo complica la verdad es que muchas veces ese piensa en las elecciones que han pasado pero también los partidos legítimamente claro tiene que pensar a veces también en las elecciones que vendrán no

Voz 3 06:56 también es curioso que a veces los partidos más pequeños son los que más complicado lo tienen a la hora de de aplicar determinados pactos au o de explicarlos a en sus votantes en entrar en juego Kamen tantos elementos que no son simplemente dos elementos que puedan común mirar no sólo son dos partidos sino como dicen ellos entran hay el contexto hay tantos elementos al rededor que lo hace

Voz 0378 07:16 las complicado y que alguno se repelen y que no están sujetos a las fórmulas matemáticas para hacer las combinaciones que yo todavía creo hasta recordar alguna adecuando de cuando lo estudiamos

Voz 3 07:30 bueno es recuerdo una de las cuando murió Rubalcaba se hizo público una una entrevista que él estaba haciendo Manuel Campo Vidal hablando de Física que hablaba precisamente de cuando dos iguales hablando precisamente de pactos es pactos de la derecha cuando dos iguales

Voz 0378 07:44 él efectivamente pero hay una cosa que yo creo que contradice lo que estamos diciendo es decir estamos diciendo es muy difícil los pactos bueno pues sólo cinco coma cinco por ciento de los españoles dice que hay que repetir las elecciones

Voz 3 08:03 con lo que el resto de lo que dice combinen se exacta Cop viven como ustedes quieran pero combinen otras de pasa que hay montantes que dicen combinen se pero piden que se combinen los otros o con miren se combinen se como yo quiero combinen Se como como yo

Voz 0378 08:17 es curioso por ejemplo el ochenta por ciento de Podemos de los votantes de Podemos lo que quiere es un gobierno de coalición PSOE con Podemos pasa que los del PSOE en opinan tan en tanta mayoría

Voz 1880 08:30 qué otras combinaciones musicales nuestra pues vamos primero con duetos un par de duetos en español el primero es de un disco de colaboraciones de de Pedro del año pasado de octubre del año pasado es te sigo soñando de Pedro con Luz Casal

Voz 13 08:44 está está vamos con la

Voz 1880 09:07 la combinación segunda pareja también segunda canción de amor la verdad el uruguayo Jorge Drexler la chilena Mon la fuerte en el disco salvavidas de hielo asilo de dos mil diecisiete

Voz 14 09:23 queda decía

Voz 1880 09:33 una ponderación creo que todo el mundo le viene a la cabeza Franklin asesinato consigue ahora mismo la ponemos Frank Sinatra pidió grabar el sanciones Pitt a su productor y el productor le dijo que si a cambio de que lo grabara con su hija que cantarán juntos y ellos hicieron esta versión

Voz 15 09:49 el mundo está en anterior lucen Cube está ahí pues se ha sido algo

Voz 1880 10:04 el tema habla de una cita en entre una pareja en la que chico dice sanciones to peer algo estúpido bueno pues es es han tienes que oír es que él le dice a ella de Kiel

Voz 15 10:16 de nada Sam pensó

Voz 2 10:23 has escuchado ya combinaciones de dos de dos voces de dos músicos pero también hay bandas que se formaron con más elementos

Voz 1880 10:29 si lo que se llaman la súper bandas de las que vamos a poner dos ejemplos también unos de ellos son los tories es un grupo británico y estadounidense no está formado por Bob Dylan George Harrison ya Blind he Roy Orbison y Tom Petty íbamos a ver si podemos hacer una experimentó vale Ángels mega elegido uno de sus éxitos que se llama Händel We Care que empieza así Nos vamos a la primera estrofa que la canta George Harrison íbamos a dar un paso más ahora ya con Roy Orbison vamos al estribillo llega la súper banda la combinación perfecta pedazo de canción segundo ejemplo con este ya no hacemos experimentos son de Tours también se les conoce por las siglas T V son súper grupo de rock pero este formado en Los Ángeles en dos mil ocho estos son Jos com que es de Queens of the Stone Neill David gol de Foo Fighters y nirvana John Paul Jones Led Zeppelin y una combinación más estos no son dos músicos no son un grupo de músicos sino son Un poeta un compositor músico Quique González compuso para Enrique Urquijo inspirándose en un poema de Luis García Montero Aunque tú no lo sepas aquí lo vamos a escuchar la voz de Quique y además en directo

Voz 17 12:33 no no sepa hombre metro dormido en los coches aunque

Voz 2 12:59 combinación de Quique González Enrique Urquijo de Luis García Montero es imposible que saliera mal ambiente andaluz es imposible que saliera mal

Voz 3 13:06 de literatura también hay ejemplos de textos escritos a cuatro

Voz 1880 13:09 humano y también a ocho lo estaba pensando esta tarde por ejemplo Nuevo Testamento no son cuatro evangelistas pues ocho en manos luego tú decides cuál de los evangelios es el que te gusta más o menos pero buenos voy con tres títulos por ejemplo de la generación beat se unieron William Burroughs Jack Kerouac para escribir juntos los hipopótamos se conocieron en sus tanques otras Roberto Bolaño Antoni García Porta ellos hicieron una novela medias sobre las aventuras de Ángel Ros está se titula Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce y una novedad que es la última novela de Enrique Vila Matas se titula esta bruma sensata él es el único autor pero es verdad que la trama precisamente habla de eso no de la construcción literaria desde varias no ungir combinaciones cinematográficas tenemos pues mira escritor y también director que se junta con un amigo suyo también director nos regalan películas como por ejemplo Blue in the face o Smoke son Paul Auster

Voz 1334 14:06 esto se puede hacer es como pensar el aire reconozco que es extraño es casi como pesar el Almáciga quién pero ser Walter era un tipo hábil imprimido todo un cigarro Quintero lo lo puso en una balanza lo lo peso luego lo encendió

Voz 1880 14:24 pues esto que estábamos escuchando una escena de Smoke una película sobre el paso del tiempo nos un estanqueros que desde su negocio en Brooklyn hace fotos cada día para ver cómo cómo va cambiando la vida escuchamos ahora mismo es una vuelta de tuerca más porque la canción que cierra Smoke la peli es esta es de Tom Waits pero aquí está interpretada por una actriz por Scarlett Johansson segunda combinación director y actor Tim Burton Johnny Deep

Voz 18 15:04 sin siquiera está siguiendo

Voz 1880 15:12 Ellos dos Tim Burton y Johnny Deep trabajaron juntos en Eduardo Manostijeras pero es que también en La novia cadáver Ed Wood echarle fábrica de chocolate y muchas más creo que ocho son las que han hecho juntos antes de marcharnos vamos a escuchar una colaboración otra combinación que está teniendo muchísimo éxito además presenta trabajo nuevo nada en unos días es el Niño de Elche el esta mezclando con todo lo que se encuentra por ahí lo que vamos a escuchar es una canción anterior a este disco nuevo que es un veneno conoce tangana

Voz 19 15:43 es está pintando la quinta Ki

Voz 20 15:56 la pregunta Putxet todo vale la no cantándola fina y a coche son

Voz 2 16:13 al menos un con una combinación yo es que creo que tengo una edad bueno y aquí hay algunas que también la tienen hasta hay más aún sientan y eso se llama aún combinado no os acordáis cuando una bebida larga un trago largo era era era un combinado no ahora ya te llama cada cosa si tienen un nombre pero has combinaciones de las chabolas porque es así eran Abuelas las combinaciones lo que se pone debajo del debate del vestido se extiende sí sí sí

Voz 1880 16:39 con qué cerramos la cada vez pues de esta es una combinación ganadora yo creo porque va directa al corazón es pido que es así como se llama a esta combinación de pin flaco solas