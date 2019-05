Manu Carreño: "Hay pruebas documentales que demostrarían que Griezmann y el Barça llevan negociando desde noviembre"

Voz 1375

00:43

lo que yo os cuento esta noche es que hay pruebas que esas pruebas existen y que creo que no van a tardar mucho en ver la luz eh echando cuentas creo que ya Si bueno creo no claro Griezmann ya fue al Camp Nou al Barça Atlético de Madrid con el con repito alcanzó ese acuerdo antes de que terminara la eliminatoria contra la Juventus contarnos también que esto que eso estoy contando a esta hora de la noche abriendo Larguero no se lo hemos comunicado a ambos clubes en el Barça no hay ninguna reacción a esta hora supongo porque de lo contrario IN el Atlético de Madrid ni confirman ni desmienten simplemente esperan veremos qué tipo de medidas si es que las hay pero esto puede acabar desencadenando una importante batalla legal entre los dos clubes esa es una opinión recordamos el precio de Griezmann por si alguien no lo sabe doscientos millones a partir del uno de julio ciento veinte millones no sé qué pasará a partir de los próximos minutos horas repito noticia con la que abrimos este Larguero según hemos podido saber hay pruebas documentales existen y creo que no tardarán en ver la luz que demostrarían que desde noviembre han negociado Griezmann y el Barça cosa que está prohibida y que incluso habrían firmado el contrato en el mes de marzo