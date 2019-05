Manu Carreño: "Ha sido innecesaria la rueda de prensa de Sergio Ramos"

Voz 1375

00:05

misa de Ramos piensa esperpéntica e innecesaria rueda de prensa para un jugador de la talla de la categoría I de la calidad de la personalidad de Sergio Ramos por todos esos motivos no necesitaba de ir a ver a Florentino para que tenía para decirle que tenía la oferta de China no necesitaba ni eso ni lo que ha hecho hoy mi opinión aquí no vinimos nunca hacer amigos a veces los haces y a veces haces lo contrario pero mi opinión es que no necesitaba ni ir a ver a Florentino ni lo que ha hecho hoy no entiendo quién le ha dicho que esto es lo que tocaba no no no lo he acabado de entender