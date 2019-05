El Larguero: Segunda parte (30/05/2019)

Voz 1 00:00 del derecho desde el Museo de Navarra

Voz 1375 00:25 es un ratito más para hablar con los oyentes y con nuestro Sanedrín de lo que ha ocurrido hoy en esa rueda de prensa de Ramos que esa esperpéntica e innecesaria rueda de prensa para un jugador de la talla de la categoría I de la calidad de la personalidad de Sergio Ramos por todos esos motivos no necesitaba de ir a ver a Florentino para que tenía para decirle que tenía la oferta de China no necesita ni eso ni lo que ha hecho hoy mi opinión aquí no vinimos nunca hacer amigos a veces lo haces y a veces haces lo contrario pero mi opinión es que no necesitaba ni ir a ver a Florentino ni lo que ha hecho hoy no entiendo quién le ha dicho que esto eso es lo que tocaba no lo no lo acabo de entender pero Javi además ha dicho más cosas no además de de ese primer sonido

Voz 0296 01:07 los puesto a dicho más cosas sí señor ha dicho más cosas si te comentaba que cuando sobre todo este tema cuando tú dices que te vas a China es que te vas a jubilar o sea un tío como Sergio Ramos que siempre dice que está en el meridiano es tu carrera que quiere al Madrid porque me consta que lo quiere si te vas a a China por pasta eso es una evidencia hay por eso

Voz 0239 01:27 venían todas las contradicciones que hoy en rueda de prensa

Voz 0296 01:29 hemos vivido estas son unas cuantas yo soy madre

Voz 1896 01:32 está me quiero retirar aquí quiero pasar el resto de de mi contrato aquí y el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande en ganando y como creo que me merezco después de de llevar muchos años aquí y que yo presidente pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que que nunca me iría la Real Madrid siempre y cuando estuviese contrato no estaría dispuesto incluso a a jugar Grates gratis aquí porque así lo siento la relación de del presi mira pues la conocéis todo el mundo siempre ha sido que padre e hijo pero bueno es quién no se ha peleado con su padre no y quién no ha tenido discusiones por lo tanto la mejor solución siempre ha sido centran los dos cara a cara a hablar Idescat pues de interferir con terceras personas que es lo que

Voz 0296 02:16 quizá sea pasado no bueno pues Sergio Ramos que decía que quizá ha pasado que era mejor ellos dos haberlo arreglado me consta que hoy Sergio quería salir él personalmente hablar de este tema Yves bueno pues la verdad es que como decíais no hacía falta no hacía falta porque no ha quedado nada bien hay los que le conocemos un poco hemos sufrido un poco en la en la sala de prensa a final de Isaac

Voz 1375 02:40 además años ni saca más dinero

Voz 1501 02:43 ya ha dado la razón por miedo a que a lo mejor la afición parte de la afición diga este no pero se sabe que es imposible desde el minuto uno quiero decir que que cumple su mandato dos mil veintiuno con treinta y cinco años y que a partir de cinco años como te dije el otro día el Real Madrid no año a año qué es lo que pasó el año pasado que a Modric sólo será tocado el el contrato porque lo pone lo estipulaba si ganaba el Balón de Oro ya se ha sido que que no había posibilidad no habían margen de maniobra ahí la verdad hay que decir que en esa reunión como

Voz 1375 03:09 tengo ante también el otro día no se habló en ningún momento de venga

Voz 1501 03:11 aquí o China nuevas no no fue esa la situación fue China y carta de libertad acabó no hubo me renueva me amplía me sube ese contrato me da más pasta nada con lo cual me ha a tu pregunta no entiendo para qué fue

Voz 7 08:14 a mí me parece una tontería lo que ha hecho tramos por qué mejor porque a ver si tiene contrato y ahí va va China pues se me parece una tontería porque además a Sergio Ramos te soy capitán del Real Madrid todo el mundo le quiere del Bernabéu

Voz 0239 08:35 es usted del Madrid o del Depor

Voz 7 08:38 yo soy del Madrid antes de Madrid el Depor lo de Ramos para ti te has adorado pues eso que el nombre

Voz 8 08:46 de hecho gracia

Voz 7 08:48 sabrán una un abrazo vale gracias hasta luego a hola Antonio buenas noches hola buenas noches donde no sé más de de Santa Cruz de Tenerife del Madrid si madridista es alma hidratante de Palma que vivo en territorio comanche porque soy de allí pero como territorio comanche eh

Voz 1375 09:07 qué te pareció la rueda de prensa de Ramos

Voz 7 09:09 ah pues me ha parecido que tiene una red él tiene una relación con la realidad pues muy para yo te digo una una extraña relación con la realidad es irte al presidente yo entiendo que es mucho dinero público al presidente decirles que te dé la carta de libertad que que luego no cabe en cabeza humana eso si es que no no se mire por donde se mire se ha sobrado muchísimo y luego encima claro montar esperpento de la de la rueda de prensa bueno podía dice dijo Romero que podía haber optado por un comunicado pues tengan que haberle convencido de su entorno en el Madrid lidera el comunicado porque Sergio Ramos delante de un micrófono tiene mucho peligro claro evidentemente han sentido de lo que dice pulidos ciertas mentido asquerosa mente ha sido cometidos y luego de sobras que te dice no es que mi padre es como si fuera mi padre principio hable con tu padre con tu abogado contó porque padre con su hermano para depresión en fin es que queda te va a regular regular

Voz 1375 10:04 muchas gracias Antonio vale por llamarlo gracias Antonio Manor hola Antonio Antonio Manuel no está por ahí Víctor hola Víctor

Voz 5 10:14 hola muy buena buena noche donde nos llama

Voz 7 10:17 bueno sí misma asturiano pero desde Barcelona un asturiano desde Barcelona del equipo bueno del Real Madrid y el Real Madrid pues claro es en qué te ha parecido lo

Voz 1375 10:25 éramos

Voz 9 10:26 pues mira yo pienso que esto es una situación que se puede vivir en todos los campos otros registros una estación normal en cualquier empresa cuando un trabajador va a pedir más dinero bueno no pasa nada lo que pasa es que estas traspuesto al a al público es un personaje público es el Real Madrid pasa porque tenía todas las de perder eso sí

Voz 7 10:45 le Florentino Pérez o le

Voz 9 10:48 la la la tranquilidad yo le él pasarle el papel como le ha pasado a Ramos el papelón lo ha tenido Sergio Ramos que como decía el otro oyente pues él no tiene digamos la virtud de la palabra digamos que ante el micrófono es bastante peligroso y como hemos visto en una rueda de prensa tan larga pues ha ido por la oído pero lo otro pero al final es de agradecer agradecer siempre que el capitán esos días se a las buenas de las malas siempre da la cara hay siempre responde usted a uno sólo guste como dice bólido a lo mejor es mentira se puede sacar una conclusión

Voz 7 11:19 pero Ramos siempre dando la cara capitán buen jugador

Voz 1375 11:24 aquí no queda otra gracias un abrazo

Voz 7 11:27 muchas gracias hasta luego o vistos de Barcelona

Voz 1375 11:30 lo del Barcelona even a una llamada más está por ahí Alberto hola Alberto muy buenas

Voz 10 11:34 hola buenas de donde nos llamas de Zaragoza de Zaragoza madridista también de Madrid ni de Madrid

Voz 1375 11:42 qué te parece la prensa es Ramos hoy vamos a echar

Voz 10 11:45 las risas de si te metes en una pelea lo primero que tienes que hacer es medir tienes que medir con quién te metes te estás metiendo con alguien pero estoy bebiendo con un presidente se nos ha metido doblada por ejemplo con el castor el estamos pagando hasta la última peseta no puede ser has medido mal ya está no pasa nada lo has intentado

Voz 11 12:10 revolcón a

Voz 10 12:13 oye a toriles otra vez otra otra vez era

Voz 1375 12:17 revolcones y a toriles base en ruta no pasa en ruta por ahí

Voz 10 12:21 sí sí sí me me me parecía demasiado

Voz 1501 12:23 para Valencia para Valencia eh

Voz 1375 12:26 pues nada la poniendo madridista que va en ruta también camino de Valencia hablando sobre la opinión de un abrazo Alberto

Voz 1501 12:35 bueno yo creo que hay algo claro no sé

Voz 1375 12:40 supongo que es un día también para para reflexionar Álvaro Benito por parte de Ramos no

Voz 12 12:46 pues sí seguramente yo yo lo que creo que para mí tiene que ser el que tire del carro en este esta renovación usa a mí me parece un elemento ya no sólo por lo que lo ofrecen los deportivos a yo cuando salió la noticia hay al principio alto si había una pequeña posibilidad algún resquicio por el cual el pudiera acabar marchándose por el del Real Madrid me parecía no sólo una pérdida deportiva insustituible sino que pierdes un líder no hay hay jugadores que están por encima incluso de lo que ofrecen dentro del campo creo que Sergio es uno de ellos yo yo me siento representado con Sergio Ramos en el campo no como madridista por por por cómo compite por el la capacidad de liderazgo que tiene por por su sacrificio por por cómo siente la camiseta me parece un jugador que que dentro del campo me siento totalmente identificado con su manera de vivirlo para mí tiene que ser uno de los pilares fundamentales para que el Real Madrid el año que viene a para es que yo insisto el año que viene a mí es un año de quizá de los últimos diez el más importante en el en el en el club más importante para mí yo creo que que puede marcar el devenir de los próximos años el el el realmente conseguir el inicio de un ciclo donde el Real Madrid pueda estar optando a los grandes títulos o que o iniciar un periplo complicado donde encuentras un proyecto que para poder optar a ellos no es billones de un año de un de un ciclo de cinco años bestial seguramente irrepetible

Voz 1375 14:14 iba a ser muy difícil ponerte otra vez en la élite y por eso eh creo que el año que viene formar un grupo

Voz 12 14:19 por realmente unido a nivel deportivo a nivel

Voz 1375 14:23 humano y otra vez con los pies

Voz 12 14:25 en el suelo me parece fundamental creo que es el que tiene que hacer esa labor no de de reconducir de Isère tiene que más marchar el día de mañana dejar dejarlo hecho no para la siguiente generación de futbolistas al Real Madrid donde está ahora en lo más alto practicaban

Voz 1501 14:41 arreglar ganando esto es arreglar ganando sí sí

Voz 5 14:43 no ganando ganando y con el que todo es acabar con el nuevo

Voz 1375 14:46 equipo por cierto esta mañana me contaban que lo del Chelsea el Madrid con pasar se va a retrasar un poquito vamos a ver

Voz 1501 14:52 que bueno primero porque está de resaca de celebración que en el Real Madrid creen que los tiempos va a ser que la semana que viene se reanuden las las conversaciones para cerrar algo que tampoco va a ser ni barato y fácil porque bueno sabes que Abramovich ha dejado un poco el club en manos de de un ayudante que que no no es bastante dura de roer parece para las negociaciones y que no va a regalar a a Hazard y yo creo que en los tiempos está que esos esas conversaciones vayan avanzando y terminando no se martes miércoles y jueves Geert que sepamos ya oficialmente que que Hazard puede ser jugador del Real Madrid pero recordemos que también el partido de selección con Bélgica con lo cual yo creo que me me da la impresión de que antes del once doce de junio no vamos a ver por aquí presentando

Voz 1375 15:35 después de los partidos claro

Voz 5 15:37 no por ahí por ahí va charros

Voz 1375 15:40 pues igual está dando una vuelta que nunca se sabe

Voz 0296 15:43 en la boda que va a Florentino Diez

Voz 1375 15:45 yo tengo ganas de que me dé un abrazo sincero y ya está si es que darme

Voz 1501 15:49 pero no sé si es verdad a Barreda

Voz 0296 15:52 Florentino jarrón chino a la rueda de prensa la falta solo esa pregunta que le preguntaran que cómo iba a lo del menú y lo de la boda

Voz 13 15:59 de que valga

Voz 0296 16:02 ella hubiese sido esperpento habrá comida china seguramente

Voz 1375 16:06 mañana más un abrazo Romero Gallego hasta luego Pulido perdona adiós Torrejón a Javier un abrazo y nos vamos ya con Pochettino pero antes quiero que escucháis este sonido este audio eh eh que han captado por cierto las cámaras de Cuatro de Mediaset en Valladolid cuando regresaba a Borja Fernández después haber estado declarando hoy durante la mañana en Huesca como el resto de detenidos ha sido puesto en libertad con cargos a su regreso a su domicilio y había una cámara de en Deportes Cuatro y este es el sonido de Borja Fernández

Voz 14 16:35 que todos estos por todo pero también muy agradecido a toda la gente que que estaban dos mensajes de apoyo que siempre ha creído en que yo no tengo nada que ver en esto y bueno pues nada más peligro de retirarme así sí sí me he ido leyendo mi familia cosas y muy bonito cambio te dio un poquito de de rigor porque también hemos visto cosas que está muy lejos de la realidad incluso vídeos enfocando otra persona que no sé yo oí como iba a pedir un poquito de rigor porque mucha gente conmigo y también supere Stalin gastaba si hubiera hago mi familia hay estos días hablaremos algo vale pero sí tranquilo oí bueno dentro puedo estar también estoy un poquito con la cabeza vale a estos días y sí sí sí llama llevaba nota hoy quien está bien comunicado pero bueno esto días abrir más vale pero prefiero

Voz 1375 17:26 pues nada la dejamos ir a casi descansar y esperar noticias que seguramente habrá más noticias en los próximos de momento como vengo diciendo cada noche presunción de inocencia con todos los detenidos que han declarado hoy que veremos qué más nos depara este asunto y esto duración Oikos en los próximos días os recuerdo que ayer ya veníamos contando que hay dos entradas para la final de la Champions gratis que regala El Larguero y que tiene que hacer el es está oyendo además de llamar para penas de Ramos hay que estar al loro de lo que hay que hacer para ir gratis al Tottenham Liverpool que hay que hacer Héctor González

Voz 0267 17:56 bueno pues hay que darse prisa tenis hasta mañana

Voz 1269 17:58 mañana lo primero que hay que hacer es seguir la cuenta del Larguero en Instagram arroba El Larguero lo segundo publicara un vídeo cantando el gol que te gustaría ver en la final de la Champions con la etiqueta hashtag entradas Champions El Larguero ITER cero citará a un amigo para que te ve para que lo escuche mañana por la mañana elegiremos la narración más divertida y ese será el premiado que se llevará esa entrada doble para la final del sábado en el Metropolitano vivirá en el escenario de la final ese Liverpool Tote

Voz 1375 18:24 bueno pues queda claro ya podía ponerse las pilas para ir a ver gratis ese partido Tottenham Liverpool anoche hablábamos con Fernando Llorente y además en Bakú estuvo Pedro Morata allí hablando con Emery también y con Pedro campeones la Europa League ahora nos espera en El Larguero el entrenador de uno de los dos equipos finalistas Mauricio Pochettino que según casi todos los analistas no es el favorito para esta Liga de Campeones parece que casi da como favorito al Liverpool pero como lo el propio Pochettino vamos con el que está en el larguero en el hotel de concentración está esperando

Voz 15 19:07 verano verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza Tenzing el verano tiene sus peros aún así

Voz 1038 24:50 qué tal muy buena mano saludos a todos los oyentes de El Larguero aquí desde el hotel Mirasierra Suite al menos de cuarenta y ocho horas de esa gran final la del próximo sábado a las nueve de la noche en el Wanda Metropolitano

Voz 1375 25:01 no una final histórica entre los dos equipos

Voz 1038 25:04 se ingleses y con un entrenador que ya es historia del Tottenham no sabemos qué pasará a partir de las once cuando ya acaben lo noventa minutos cuando pita el final les conmina sabrá ganado si habrá perdido pero ha pasado a la historia porque ha hecho algo increíble Manu es llegar a llevar al Tottenham a una final de Champions a donde no había pisado todavía al conjunto Espert y sobre todo en un año muy complicado es verdad que todo el club estaba pendiente desde la inauguración de ese estadio del Tottenham Hotspur Stein que tiene pinta espectacular que lo huimos sobre todo en el partido de ida ante el Ajax en la vuelta ante el mal

Voz 1375 25:36 SER City también de una

Voz 1038 25:39 una poca inversión vamos mínima en el estadio diciendo así que cada vez Mauricio mínima ninguna visita ante luego de sufrimiento en los últimos minutos que son más eliminatoria eso más que lo vimos lo vimos ante el City con el gol marca que marca el Manchester City que lo celebra como un loco Guardiola ya ya parece Éluard ahí yo creo que el equipo de uno a dos años de vida Mauricio pero luego también lo con el gol de Lucas Moura en el noventa y cinco cuando apenas quedaban segundos generando

Voz 34 26:04 Juan Arena lo ha hecho como Benjamin Button tres son más

Voz 1038 26:10 tiene buena cara a menos de cuarenta y ocho para esa final yo no sé Mauricio qué tal buenas noches

Voz 2 26:15 hola buenas noches

Voz 1038 26:17 ese pierde años pasando no

Voz 2 26:20 estoy durmiendo mejor

Voz 35 26:23 eh el periodo acerca de de de Ibai dice

Voz 36 26:29 estar eh

Voz 2 26:31 esto que es como el otro día hablábamos que estuvo en tu en Londres pasó ser de pasión a obsesión es eso se llama es una obsesión que una pasión esto del fútbol y entonces pero estamos disfrutando muchísimo la verdad que lógicamente que nuevo que nunca había jugado una final

Voz 36 26:55 así con todo lo que significa Hay hasta que uno no lo vive no puede saber cómo uno va reaccionando lógicamente que hay que estar preparado para cualquier cosa

Voz 1038 27:06 bueno pues sabemos que se acuesta pronto pero no ha hecho un hueco aquí para que el escuchen todos los del Larguero hace que ya lo tiene

Voz 1375 27:13 el humano pues qué alegría verle Mauricio buenas noches

Voz 36 27:15 los de mano como estás pues muy bien y tú no también envuelve

Voz 1375 27:18 yo también eso te estaba oyendo y eso me preguntaba yo si si si a uno le da tiempo a disfrutar mientras está preparando la primera final de la Champions de su carrera que no es fácil no

Voz 36 27:30 creo que hemos tenido suerte porque tener tres semanas y tanto que termina la Premier tener tres semana prepara para preparar y pensar y analizar si te da tiempo todo te da tiempo a trabajar fuerte duro eh a aceptar el tiempo para pensar en lo que en lo que estás viviendo el sueño de yo creo que todo entrenador futbolista es llevara a jugar una final de Champions Liga o una final de Copa del Mundo no

Voz 1375 27:58 entonces yo creo que la leche la leche sonaba así

Voz 36 28:02 increíble y toda y todo lo que lo que significa hay lo que significa no solamente para nosotros de de de de de lo de lo que vivimos sino para nuestra familia entonces también es una recompensa grande para toda la familia que que que también está ahí en el día a día a la sombra apoyándonos y tratando de que apoyarnos si para que todos los sueños que no sobre el tenemos poder conseguirlos no

Voz 1375 28:27 sí es sintiendo más español que argentino o más inglés ahora después de derbi

Voz 2 28:33 es ahora ahora la bandera de quién

Voz 1375 28:35 eso es una bandera universal

Voz 36 28:38 no yo creo que tú naces en un país nace en un entorno que eso te marca no para toda tu vida estés en el en el país después que te te muevas donde te muevas lo que está claro que después está claro llevo del año noventa y cuatro prácticamente con residencia en España ahora no

Voz 2 28:58 la tengo el último señor Hacienda Melendi porque a veces estaba escuchando me están escuchando y le dicen a es decir desde hace seis y medio no ya para sus impuestos allí

Voz 1375 29:09 el pago todos mis impuestos que Pochettino no es es que como hoy lo que Tino no sé qué pero en Italia me dirán Poquetino pero ha

Voz 36 29:19 a mí me gusta que me digan Pochettino Argentina como pronunciados la CHD en España también llana

Voz 1375 29:25 después Mauricio Pochettino entrenador del Tottenham está aquí Axel Torres nuestro comentarista futuro internacional que también conoce muy bien a Pochettino o la Axel

Voz 6 29:32 qué tal muy buenas sí hablé con él el jueves pasado hablábamos hola qué tal cómo estás Mauricio estamos hablando seguido sí sí exacto sí eso es buena señal sobre todo indica que estás teniendo éxitos no que sea Haider practica una olla

Voz 1375 29:46 te pregunta pero de te quería hacer dio dos así rápidas ahora entramos en el partido pero en esta final pase lo que pase para Pochettino supone el final de un ciclo o es un partido más de un ciclo que continua

Voz 36 29:58 donde sí aparte creo que es eso es importante de de de de separar yo creo que se cierra un capítulo importante en en el Tottenham en el club yo creo que se cierra un capítulo de cinco años donde la prioridad siempre fue más el gol del del del rectángulo de juego de solamente invertir para para conseguir la gloria título sobre el euro se deportivo fue la prioridad siempre fue determinar la Ciudad Deportiva de

Voz 1375 30:26 estadio construir el estadio yo lo que dije

Voz 36 30:28 que se termina un capítulo en en ese sentido que ahora el el nuevo capítulo que hay que abrir es un capítulo pensando en en en darle a toda nuestra gente porque ahora la gente no va a dejar de hablar no la prioridad es exterminar el estadio es terminar hoy invertir tener restricciones a la hora de Inverco Tir en el en el equipo y yo creo que ahí donde entra en juego

Voz 1375 30:50 yo lo tenía piedad el del club termina una etapa pero no se termina la era de Pochettino en el Tottenham no

Voz 36 30:57 dije eso Manos Limpias

Voz 1375 30:59 Salva dentro del Tottenham

Voz 36 31:01 salvo que que que que en la propiedad dado el presidente de quiera que se termine o que yo vea que que que que el proyecto futuro no es un proyecto que que a lo mejor nosotros no nos encontremos

Voz 2 31:19 contento cómodos no cómodos o como si Sarah Palin

Voz 36 31:23 drama gusta no porque después de cinco años sabemos muy bien que cinco años en un mismo club lógicamente de que es un club que te tienes que porque una cosa es decir en cinco años ganas cuatro Champions League ganas una Premier League dos Premier League no bueno yo creo que eso regenera es una forma de regenerar constantemente los objetivos sí pero bueno en un club donde cada año tienes que reinventarte Icon pero no solamente eso pero tiene que

Voz 19 31:55 te ve

Voz 36 31:58 durar una plantilla sin dinero cuando vas a competir con equipos que invierten muchísimo más que que tú o que invierten

Voz 1375 32:07 sólo invierte siempre lleváis dos ventanas de fichajes sin duda cuando

Voz 36 32:13 tú lo entiendes porque lo entiende porque la prioridad es es el estadio oí no hay una una una obligación de ganar un título a la obligación no las ponemos nosotros porque no está cultura o nosotros que somos latino queremos ganarle a todo Easy competimos contra el Mercedes de Hamilton

Voz 2 32:30 la entrada contra un Seat con

Voz 36 32:32 con un Seat pues le vamos a querer ganar siempre esa es nuestra mentalidad porque somos ganadores si somos valientes y estamos donde estamos y por eso no pero claro

Voz 2 32:41 ya me parece me parece realmente

Voz 36 32:44 en el equipo como sitio Liverpool Manchester United y Chelsea creo que en en en el largo tiempo de difícil sino si no hay otra estrategia a la hora de de que de que de buscar la herramienta para poder competir no me apareció entender

Voz 1375 32:59 algún oyente está sin poco ahora en la cama ahí está diciendo creo creo que pillado el mensaje Pochettino que durante estos años tú has dado por bueno no fichar porque había unas posibilidades económicas en el club de infraestructuras de Ciudad Deportiva de estadio pero una vez que eso se ha acabado tú ahora vas a pedir que se invierta en fichajes para continuar adelante con este proyecto deportivo te pilla te pillado

Voz 36 33:16 sí pero pero claro no es que no podíamos fichan es que lo que se podía fichar pues no entraba dentro

Voz 1375 33:22 yo de lo que nosotros queríamos

Voz 36 33:24 pues porque al final no te obliga a

Voz 2 33:27 rediseñar absolutamente todo

Voz 36 33:30 esa flexibilidad que como equipo ha sido espectacular burgués hemos sido muy creativo a la hora con con jugadores que a lo mejor idea si tuviera la posibilidad no entrarían en en esa en esa filosofía pelo de uno como entrenador cuerpo técnico se tuvo que reinventa ir reinventar para poder Provera al equipo que pueda estar más cerca de conseguir buenos resultados no

Voz 1375 33:55 cuando estaba disputándose las semifinales tú miraban de reojo de alguna manera el rival que podía haber en la final y una vez que ya habéis llegado te hubiera gustado más si no fuera otro partido de Premier entre comillas aunque es una final de Champions te hubiera gustado más ver al Barça enfrente que otra vez al Liverpool que os conocéis ya demasiado las virtudes y los defectos unos y otros

Voz 2 34:16 no la verdad que no lo que queríamos era llegar a la final ir daba lo mismo si un equipo otro no

Voz 36 34:25 está claro que que nos conocemos pero va a ser un partido completamente diferente cuando juegas en Inglaterra o juegas en tu campo jugase en el campo Liverpool esto va a ser en Madrid de una competición que que que anteriormente nunca nos enfrentamos ya sabemos cómo afecta eso no solamente en el plano yo creo que el plano táctico es lo de menos porque yo creo que no como dijiste Manu nos conocemos muy bien pero cómo va a afectar el quién sea capaz de manejar el que tenga el control emocional del del partido yo creo que va a ser la clave no

Voz 0267 34:55 Mauricio estás convencido de que el tema táctico no no va a ser tan clave como probablemente se se piensa ya lo comentas te la semana pasada que no va a haber sorpresas sin embargo te quiero preguntar el haber perdido los dos partidos contra el Liverpool esta temporada te puede llevar a modificar algo la idea el planteamiento es decir puede llegar a la conclusión de no me salió bien de esta manera vamos a cambiarle algo al Liverpool

Voz 36 35:19 yo creo que Axel tiende tendrías que fijarse en la en los dos partidos que jugamos contra el Liverpool alineaciones la circunstancia en los cuales los equipos llegan es muy difícil de encontrar el Liverpool que vaya a hacer muchos cambios

Voz 35 35:33 eh

Voz 36 35:34 sábado más o menos en los dos partidos que jugaron en contra de nosotros y mantuvieron el mismo dibujo ir prácticamente los mismos futbolistas nosotros tuvimos que adaptarnos por diferentes circunstancias en los momentos que jugamos tanto en en Wembley que todavía no teníamos el nuevo estadio como el día que jugamos también en en Henin fiel que no hace mucho las circunstancias del equipo eran completamente diferente y hoy ves la circunstancia que tiene Tottenham está claro que hoy tenemos mucha más alternativa para estar más cerca de lo que realmente nosotros queremos proponer jugar no

Voz 0267 36:05 hablando de los jugadores que que recuperas me dijiste la semana pasada que Hurricane ya estaba empezando a entrenar con el grupo quiero saber cómo está también Harry Wings que es un chico al que tú has sacado Ike no haberlo tenido en esa semifinal contra el Ajax no sé hasta qué juntos condicionó impidió ser un equipo tan asociativo como sois otras veces porque el el perfil de Wiggins es muy específico es casi un centrocampista al estilo español no

Voz 36 36:29 sí no pero es verdad pero sí sacando los treinta minutos del primer partido en nuestro estadio en la primera el primer partido contra el Ajax después si ves el la posesión siempre fue para para con muchísima Taha sobretodo en también en los primeros cuarenta y cinco minutos en en su campo la posesión para nosotros cometimos un par de errores conseguimos dos goles y era bastante injusto el resultado pero la segunda parte lo pasamos pasamos por arriba en en treinta y cinco minutos marcarle goles a a un Ajax y con la motivación viéndose tan cerca de la final yo creo que tiene un mérito enorme pero sí estoy de acuerdo contigo Axel que Harry Wings es un jugador que lógicamente es diferente a cualquiera de los otros mediocampista centrocampista que no sólo tenemos un equipo Ike en torno a él puede girar y puede ese balón correr con mucha facilidad y encontrar pases entre líneas y además porque tiene ese esa capacidad de ver el pase y romper línea de presión no

Voz 0239 37:27 cuando

Voz 1375 37:28 pero te clasificarse para la final recuerdo de preguntaron daba el día más feliz de mejor momento contra Le dije este bueno el mejor momento juega contra el al contra el Almería

Voz 2 37:37 eso fue después del esta

Voz 1375 37:40 ahora en la final Si gana es la final sigue siendo el mejor momento cuando te salva este con el español ante el Almería o sería el ganar la Champions

Voz 36 37:48 bueno yo creo que es es si se estarían parecido ahí en el mismo nivel creo que sí porque para mí siempre será especial no sé cómo explicarlo ni tampoco necesito dice en este sentido en tú no puedo mentir fue tan especial esa ese momento cuando no salvamos que que siempre va a estar en él

Voz 2 38:09 odio no de momento no ha ganado

Voz 36 38:14 de la Champions League a lo mejor te contestaría después es a mí me es igual o mejores esa sensación pero hoy por hoy esa sensación significaron osea tuvo muchos muchísimos significados

Voz 2 38:28 parte de lo de lo de vivir lo que estoy viviendo hoy

Voz 36 38:31 sí es gracias a ese momento no que que se salvó el equipo esa esa esa esa posibilidad que me dio

Voz 2 38:38 año Daniel Sánchez Llibre de poder darme el equipo los jugadores

Voz 36 38:43 no yo creo que fue un momento tan tan especial que que sin eso hoy seguro no estaría sentado hablando mentimos no

Voz 1375 38:51 oye desde fuera no se no podemos entender lo que siente la afición del Tottenham y la afición del Liverpool no lo podemos imaginar pero como se habla tanto estos días de lo que significa ganar la Premier en este año en el que habéis pegado el definitivo en Europa los clubes ingleses y hay tantas opiniones de nada pues la para muchos ingleses para muchos clubes para muchos aficionados les pregunta si prefieren la Premier o la Champions te dicen la Premier

Voz 36 39:15 sí estoy de acuerdo es es es es la prioridad absoluta está claro que hoy la pérdida de Liverpool y Tottenham es la Champion porque la la Premier se la llevó el cine pero sí que también no solamente los fans sino que es cultural y los futbolista también

Voz 1375 39:30 multas a los jugadores de los Heat tus jugadores cambiarían la premios unas veces Hurricane single Losing

Voz 36 39:37 no digo que cambiarían no lo digo que cambiarían lo que digo es que ellos siempre les dan prioridad durante una temporada esos ellos

Voz 35 39:44 debe tener tantos

Voz 36 39:47 como se dice partidos premio como es algo que les da prestigio no competición europea por supuesto ahora semifinal final le va a dar muchísimo prestigio pero sí culturalmente son o tienen ese pensamiento no de que su su liga es la mejor liga

Voz 1375 40:07 mundo que tienen que estar preparado para

Voz 36 40:09 me premian por supuesto yo creo que el mejor equipo inglés de largo ha sido el Manchester el mando

Voz 1375 40:16 es decir si con todo con todo merecimiento sí

Voz 36 40:19 es verdad que Chelsea Arsenal en la final de la Europa Liga Europa League después Tottenham Liverpool en la final de la Champions pero si tú me dices cuál es el mejor equipo inglés el decir sin ninguna duda porque en diez meses tener la capacidad de ser consistente

Voz 19 40:35 en de ganarla Premi creo

Voz 36 40:38 que la la liga más difícil que se puede llegar a ganar en el en el mundo creo que habla de que de que es el mejor equipo le voy a preguntar

Voz 0267 40:47 Mauricio por fin Kane y por por

Voz 1375 40:49 algunas tienen tantas opciones como los de

Voz 0267 40:52 más de de jugar o tienen menos de de Inés

Voz 36 40:55 estamos lo estamos valorando

Voz 2 40:58 que que te vas a preguntar otra vez te preguntar

Voz 34 41:00 entonces no estoy valoró

Voz 36 41:03 ando y lógicamente que todavía ellos no lo saben en definitiva toda la preparación está como si los veintitrés jugadores van a empezar ya igual no están con esa mentalidad que juegue con quien juegue tienen que tener las cosas claras

Voz 1375 41:17 la última hay te dejamos Pochettino qué tal dormirse en el hotel donde estáis en el Mirasierra

Voz 2 41:22 muy bien la verdad que la gente fenomenal mejor que en Valdebebas nunca dormida

Voz 1375 41:29 Davis acertado ahí

Voz 2 41:31 no bueno yo creo que esta opción es muy buen hemos

Voz 35 41:34 buenas claro que de Valdebebas de ser muy bueno

Voz 1375 41:38 te sorprendió el comunicado del Madrid cuando dijo que mentían diciendo que no te habían dejado que no te habían dejado dormir allí

Voz 36 41:44 yo entiendo yo entiendo que a veces uno se equivoca Hay se equivoca en alguna en una en alguna fraseo la mi intención nunca fue molestar al Real Madrid menos al señor presidente que aparte que le tengo una admiración grandísima para mí es si se podría decir uno de los mejores presidente en la historia del fútbol español yo te llamo y tú sabes

Voz 2 42:06 yo tengo el cariño que le tengo al Madrid de la época

Voz 36 42:08 cuando porque a mí me ficha Camacho no se ubica macho con el noventa y cuatro cuando llega es siempre me transmitió ese espíritu no existiera ese espíritu en el Real Madrid y no de que siempre me hablaba de Juanito

Voz 1375 42:21 es cosa y la verdad

Voz 36 42:23 que uno creció futbolísticamente siempre con con ese con esa idea no

Voz 1375 42:28 no algún día os encontrado algún día os encontraréis quién Madrid y tú vamos

Voz 36 42:34 vamos a tratar de ganar

Voz 2 42:38 el fútbol no llevará donde el fútbol quiera Palacio

Voz 1375 42:41 te dirá adiós a Pochettino que se tenga que ir a la cama pues nada así ya le vamos a tener que

Voz 1038 42:44 que dejara ir a la cama lo uno en la última le voy a hacer ya Pochettino también para cerrarlo

Voz 37 42:49 contra el Dortmund eres favoritos pasasteis contra el City no de favoritos pasasteis contra el Ajax

Voz 1038 42:55 era la revelación de Europa la sensación que todo el mundo

Voz 37 42:57 les en la final pasasteis prefieren no se favorito para la final bueno

Voz 36 43:02 no primero que no me gusta hacer de ningún momento me gusta ponerme de víctima pero está claro que que puede ser que que para la opinión los expertos futbolístico puede ser el Liverpool pueda tener un poquito más de posibilidad de que nosotros pero el fútbol es un deporte tan tan tan bonito que que todo puede pasar si cree si tienes fe hay lo sueña si nosotros lo estamos soñando y tenemos fe confianza y lo

Voz 2 43:28 lo estamos preparando de la manera que nosotros pensamos para que vamos a estar cerca para para ganarlo

Voz 1375 43:34 Mauricio Pochettino poco más español que argentino pero tan argentino casi como español y ahora un poquito inglés en esa etapa del Tottenham que le ha llevado de momento a tocar el cielo casi casi le queda la final contra el Liverpool el sábado gracias por sacar un hueco a cuarenta y ocho horas y que te vaya que te vaya muy bien Mauricio es un placer

Voz 2 43:50 hacer para toda la gente que que escucha el arrieros

Voz 1375 43:53 abrazos suerte en un abrazo Axel gracias mucho tino

Voz 2 43:56 si en El Larguero Mauricio

Voz 1375 43:58 Tino el técnico del Tottenham en una final en la que no sé si para Haití porque mira lo que ha dicho palacio para terminar quién es favorito para el Liverpool

Voz 0267 44:07 ligeramente sí creo que es lógico darle un favoritismo al Liverpool porque ha hecho más puntos que el Tottenham en la Premier le ha ganado los dos partidos es cierto lo que dice Mauricio que tenían bajas ellos cuando se tuvieron que enfrentar en campeonato doméstico pero pero sobre todo también por por lo que significa ya haber estado en la final el año pasado tener esa experiencia previa a todos los jugadores prácticamente esos nervios de empezar un partido tan trascendente son más fáciles de llevar cuando trescientos sesenta y cinco días antes también los has pasado y te has dado cuenta de que bueno de que probablemente no note deben consumir tanto ir también por el entusiasmo que genera Klopp creo que es un equipo que juega desacomplejado es un equipo que consigue liberarse que que se cree capaz de todo y aunque Poquetino Pochettino también ha tenido mucho de esto en en este Tottenham porque ha solucionado situaciones muy complicadas en tres ocasiones ha estado al borde de la eliminación de esta Copa de Europa en la fase de grupos sin ir más lejos tenía un punto otras tres jornadas y empezó perdiendo el cuarto

Voz 1375 45:14 el Barça hay del Inter acto empezó perdiendo

Voz 0267 45:16 contra el PSV Eindhoven en la jornada cuatro con un punto en casa que estaba fuera de la Champions League ir también ha tenido por lo tanto el Tottenham esa esa capacidad de rebelarse contra el destino fatal de de no pensar que que está ya liquidado pero pese a ello creo que hay una ola de optimismo en el Liverpool un entusiasmo extraordinario que que les concede un favoritismo pero estoy de acuerdo en que es una final

Voz 1375 45:40 la pareja una final

Voz 0267 45:43 difícil pronóstico y que sea ligeramente favorito el Liverpool no no descarta para nada que el Tottenham pueda dar la sorpresa

Voz 1375 45:50 los escucharemos Axel Torres durante lo que queda de semana que no es nada ya antes de la final que me toca hacer también en el en el Wanda Metropolitano un día especial también para para comentarlo

Voz 0267 46:00 el partido no sí sí sí o no una final de Champions siempre es una final de Champions si además esta es especial entre dos equipos ingleses entre dos entrenadores que no han ganado no cada competición en Madrid en Madrid en un estadio que es nuevo es muy bonito y si además es que ni club ni Putxet Pochettino no ha ganado nunca ningún título que esa salvación se puede considerar pues su título no es exacto pero pero Klopp tampoco ha ganado ningún título en Inglaterra desde que está en el en el Liverpool no son dos entrenadores a los que se les ha colgado esa etiqueta de de buenos y si son muy buenos

Voz 1375 46:33 pero no pierden no no no ganamos uno de los dos