Karanka: "No descarto entrenar en España"

Voz 1 00:00 pero bueno seguimos adelante en este Larguero de hemos

Voz 2 00:22 he escuchado que hemos analizado todo lo de hoy de Sergio Ramos donde hemos escuchado a Pochettino suerte para para los dos equipos para tener para el Liverpool que se que se está viendo Michael Robinson dirán bueno sortea Pochettino Giuseppe a mí Liverpool de Michael que más claramente este este sábado en el partido de Champions y teníamos

Voz 3 00:38 o ganas de charlar también con otro gran entrenador

Voz 2 00:41 con el que ya teníamos una cita pendiente desde desde hace un tiempo y que hoy ha sacado un huequito para para pasar también por aquí el larguero de lujo después de Pochettino está con nosotros Aitor Karanka Aitor muy buena

Voz 1959 00:52 hola buenas noches estás muy bien la verdad es que bueno tranquilos a disfrutando de las cosas que no es cuando entre la familia a los amigos un poquito de de Madrid que siempre

Voz 3 01:01 qué te ha parecido Madrid como las visto con Ciudad de Champions esta semana no

Voz 1959 01:04 sí además justo esta esta semana ahí bueno todavía no han no parece que no se ha visto todavía mucho inglés por ahí empezaron a María Porto

Voz 3 01:11 mañana ya con quién vas con Pochettino o con Klopp

Voz 1959 01:13 sobre Mauricio sobre todo porque entre otras cosas hicimos el curso entrenador juntos sí bueno pues la la relación y el haber estado aquí y sobre todo pues el gran trabajo que está haciendo ojalá lo lo refrende con con la Champions

Voz 3 01:25 es favorito el Liverpool o no en este partido no ya sé que no hay favoritos en una final de Champions pero quizá llegan poco mejor el pueblo o veto

Voz 1959 01:32 es saber o quizás el Liverpool eso ya de de favorito no tuvo mejor que el Tottenham durante la temporada yo creo que es el equipo Kempes no a todos el Tottenham ha ido pues eso sin gastar jugando en Wembley con problemas a principio de temporada y al final pues se ha metido hoy no entonces quizás salida hay de de tapado le da esa esa tranquilidad el Liverpool tiene la experiencia de de una final perdida hace poco con lo que también muchas veces otra vez recordar viejos fantasmas puede perjudicar y bueno pues a ver qué pasa ahí lo lo importante es sobre todo no cuando cuando no estás con con ninguno de los dos pues

Voz 3 02:09 el partido cómo estáis los ingleses ya te incluye a ti en los ingleses porque ya cuántos años las allí pues ya son cinco hacerse ya sabes Brad estuviste allí cuatro menores Ibero soy yo uno con No es lo tenga que termina pene en enero de enero no pero como está los clubes ingleses no has sido el año del boom definitivo no si Europa

Voz 1959 02:30 sí yo creo que más o menos se veía venir sobre todo por la capacidad económica que ahí ahí está claro que que el dinero que se mueve la la la afluencia a los a los estadios la yo creo que y también la llegada de de muchos entrarán extranjeros porque sí que es verdad que son cuatro equipos ingleses pero los cuatro entrantes son son extranjeros jugadores extranjeros de de calidad está haciendo que bueno pues que que la promesa de convertido en lo que es

Voz 3 02:57 los seis primeros de la Premier sin sin entrenadores ingleses bueno acabó acabó Solskjaer en el United pero lo empezó Mourinho sea que de los seis primeros seis entrenadores ningún inglés cese si no

Voz 1959 03:06 no es casualidad si miras también en incluso en la Champions ya la cada vez más más extranjeros y bueno pues yo creo que está bien para todos no para para nosotros el salir allí vivir experiencias nuevas para que el fútbol inglés pues también se nutra como yo creo que se nutrió el fútbol español hace veinticinco años con grandísimo

Voz 3 03:23 totalmente le decía antes Apache hace nada estábamos hablando entre otras cosas de de de la premier de lo que significa la Premier para los para los ingleses sobre todo para los jugadores ingleses para el público inglés para para ir a la comparación que hacen con la Champions no si es más importante la Champions decía anoche Tino creo que para mis jugadores ingleses valoran casi más la Premier de la Champions no sé si tú piensas lo mismo

Voz 1959 03:44 sí sí sí es curioso porque aquí en España

Voz 3 03:46 sí hay debate vamos entre la Champions la Liga también una Champions por tres o cuatro años

Voz 1959 03:50 así que no e incluso la la FA Cup la Copa la Copa de la I de Inglaterra Le dan muchísimo valor y bueno yo creo que no hay más que ver el City con con per no yo creo que no gana la Champions todos los años que lleva pero él ha ganado los los tres títulos de allí la gente está encantada

Voz 3 04:09 bueno el Karanka entrenador cómo va

Voz 1959 04:11 ven la horas que muy bien aprendiendo mucho disfrutando sufriendo yo creo que sobre todo en aquel país y te ayuda también a a disfrutar mucho no porque bueno pues no hay no la presión porque la próxima sino te la te la pones tú pero sí que el día a día es mucho más o mucho más llevadero te centrarías justo en en tu trabajo jo error las de prensa por ejemplo al principio cuando llegaba después de las que me tocó vivir aquí que iba más

Voz 3 04:36 pendiente casi de lo que

Voz 1959 04:38 era extra partido hoy bueno pues terminado la rueda de prensa y te dabas cuenta que sólo había fútbol fútbol fútbol y al final es lo que bueno pues vas queriendo ahí la verdad que bueno ya son cinco años eh

Voz 3 04:49 te fue muy bien con el Middlesbrough con el ascenso que lograste dragar aquellas imágenes del estadio coreando su nombre como si fuera así bueno como si fueras no o como que eras casi la estrella de del equipo no es una etapa inolvidable Palatino supongo

Voz 1959 05:01 sí porque bueno desde el primer día que que conocía al al dueño del del Barça B que Kibera allí no sigue verdad que al principio cuando te dicen vidas la Segunda división después de salir del Real Madrid pues bueno pues al principio tiene estudios tus dudas pero momento que que conoces al dueño que que ves que te va a dar esa esa confianza porque al final el fútbol se trata de de confianza y más cuando es tu tu primera experiencia no tuve ninguna duda hay bueno pues la cosa no empezó muy bien porque al final el principio de los cinco primeros partidos sólo ganamos uno y bueno pues de momento estaban saliendo del estadio oír una voz por atrás Carla del dueño dije ya estoy en la que

Voz 4 05:38 pero bueno yo llego al parking conlleva la verdad que fue lo contrario no

Voz 1959 05:43 tranquilo el equipo está mejorando te traemos para subir vas a subir ese año unos mantuvimos es obra el año siente llevamos a la final de Wembley perdimos y las primeras palabras del dueño fueron tranquilo no pasa nada y bueno pues al año siguiente con esa confianza que se consiguiese

Voz 3 06:00 pero en eso coinciden todos los que vais para allá el otro día hablábamos con Emery Merinos decía lo mismo que es una forma tan distinta de entender el fútbol no sé si mejor o peor pero tan distinta a la nuestra eh luego de ahí te vas al Nottingham te marchas eh en empezando este año de no no acaba la temporada por qué te vas

Voz 1959 06:15 pues porque había estado diez meses dando algo que me motiva Se como como el tema de de mi desvela las que bueno pues todo lo que se me que hablamos para firmar me me convencieron eh yo sólo tenía una experiencia que era la de mi desvelo y entonces bueno pues sabiendo lo del todo el tiempo en el fútbol pero sigue verdad que quería un proyecto que que supiese de lo que era lo que costaba subirá apremia y más o menos ya no sólo yo sino todos los clubs a ser alrededor de dos años y bueno pues el primer año se hizo más lo de mi Debra algo que cambiar muchas cosas el día treinta y uno de enero nada más llegar tuve cambiar diez jugadores el último día osea que contener casi prácticamente luego en pretemporada también se cambiaron varias cosas Si bueno pues ya llegó momento noviembre diciembre y lo veías claro si empezaran pues eso lo típico rumores las típicas cosas que no sólo no sí porque al final bueno a ser entrenado sabes que que te va a pasar pero sí que es verdad que sobre todo en la plantilla vi que bueno pues que que esa esos rumores les les pesaban a ellos cada vez que no que me miraban los pobres era como diciendo estás en nuestras manos y esa presión a ellos les les podía Ivonne Bush hablé con el club a mediados de enero dije que que si mi salida podría servir para que bueno tener quince días au tres semanas más de de mercado de enero traer un entrenador nuevo hay que poder porque el equipo estaba afilado hasta aún va a cuatro puntos de playa y bueno pues que que acabase otro porque sí que veía que no era nada táctico no era era sin más que que esa presión on al final no no acababa de dejar a los jugadores

Voz 5 07:48 sí ha seguido viviendo con tu familia a tus hijos de tal allí siguen estudiando y creciendo el haciéndonos mayores van haciendo mayores Hacienda mayores y a la vez nos hacen a nosotros mayor eh

Voz 3 07:58 ahora te ahí y ahora no sé si va a seguir viviendo allí no sé que a partir de ahora que hay en la cabeza de Karanka no sé si seguiré entrenando allí bueno seguir entrenando por supuesto no sé pero descarta venir a España por ejemplo no que va

Voz 1959 08:10 como como hace hace dos años cuando cuando salí del Middle Brasil que tenía claro porque también eh tampoco soy uno de esos entrenadores obsesionados que quiere entrenar al día siguiente salir de un club sino que lo tengo que tener claro y hasta día de hoy también quería compaginar medida procesal con comida familiar y ahora así que bueno pues ya os lo niños son son mayores ya hay y entonces sí si saliese alguna algún sitio algún proyecto interesante en España en Portugal en Italia en Francia en cualquier sitio europeo una liga competitiva que que me pueda atraer

Voz 3 08:43 nada exótico os quiero decir nada de China o Estados Unidos de momento hay menos

Voz 1959 08:48 es es la verdad es que ahora mismo más más por aquí

Voz 3 08:51 ahora aquí sabes que si los cinco primeros partidos no ganar sino el presidente Saleh detrás de ti pero Europa decirte que Aitor coge la coge de la cuenta hice yo cuando cinco cinco exactamente pero fútbol europeo sí que futbolero pero como es Karanka como entrenador quiero decir Karanka es de los que dice yo juego así tenga lo que tenga o yo juego en función de tiene hay entrenadores que dice no yo voy a este equipo y este equipo a jugar así Setién ya que se Guardiola tenga a quien tenga ficha bueno hay tienes fichan más yenes fichas menos pero jugamos así hay otros que dicen yo en función de lo que tenga voy a ver jugaremos de una manera de otra Karanka cuál es la filosofía de fútbol del Karanka entrenador

Voz 1959 09:29 hombre yo creo que la filosofía me ha es la de cualquiera no es jugar lo mejor posible intentar ganar está claro que yo creo que es lo que hay que tener claro oí bueno pues la la experiencia que que tengo es que con el Middlesbrough por ejemplo no puedes jugar teniendo la mejor plantilla y teniendo la más la que menos ha gastado en primer signo entonces yo creo que además en el otro día a Mauricio en en una en una que tenemos en en Bilbao decía que al final nos toda reinventar no así lo mismo lo que te digo o no no es lo mismo ir a jugar un partido sabiendo que eres que va a ser dominador lo que tienes mejor equipo que el que el contrario como era el caso de de Champions Championship o llevar al año siguiente a apremia Lake cuando los demás rivales habían gastado cien doscientos y cuatrocientos millones totales hasta diecinueve está claro que no es ningún kamikaze entonces bueno pues eso sí que es verdad que los los partidos que que creía o que veía que que eran con los de nuestra Liga siempre intentábamos llevar nosotros el la la iniciativa del juego que evidentemente pues cuando llevas con con esos monstruos pues intentar aguantar lo que lo que pudiese Si bueno pues cuando tuviese el balón a intentar hacerle daño porque también son equipos que que cuando no tiene el balón sufre

Voz 4 10:37 tienes ofertas de España no

Voz 1959 10:39 cáscara de momento no no hay nada

Voz 4 10:42 del cuando acabe el programa vamos a ver si puede tendría que llevamos cualquier cosa

Voz 3 10:47 e historias desde allí desde la distancia todos los partidos de la Liga y tal siguen viendo partido

Voz 1959 10:53 de enero que deje no tenga la verdad

Voz 3 10:54 el bastante se te ha sorprendido la liga tan fácil llegan al Barça a la distancia que cada al Madrid a casi veinte puntos a diecinueve el Atlético I II pero demasiado fácil y sin embargo Valverde cuestiona por lo que decíamos antes parece que halló ganas la Champions

Voz 1959 11:10 son son cosas que pasan que te donde no por ejemplo de me acuerdo me ponga con José en el Madrid nos poníamos a seis puntos ya era aquello era bueno han quedado va a diecinueve pero bueno yo creo que lo de Ernesto también lo mismo se gana una Liga y aparece hasta que es hasta que es poco no pero bueno es lo que haremos lo que nos toca vivir

Voz 3 11:31 yo lo conoces bien no darles Ernesto fue

Voz 1959 11:33 Panero fue entrenador osea que lo conozco compañeros tú

Voz 3 11:36 yo y luego se entrenó en el Athletic es eh te ha sorprendido esto de decir jo igual lo echan ganando dos Ligas en dos años y una copa

Voz 4 11:43 no hombre es que lo que hablamos aquí

Voz 1959 11:46 yo creo que no nos sorprende nada no pero sí que es verdad que a los que se os hoy es hablara a los jugadores a a la gente de de como es Ernesto lo que he conseguido de una final no voy a decir no es que buena gente Owen no no sea al final ha ganado dos títulos año pasado una Liga este año y al final yo creo que toda la gente sabe

Voz 3 12:03 no hagan lo que hagan a Valverde en la Premier sería impensable que alguien cuestiona

Voz 1959 12:06 la Valverde no no seguro aseguró entonces sí

Voz 4 12:09 pero vamos a ganar en que está loco no sé si es eh

Voz 1959 12:14 incluso bueno el año con con Ranieri al final al año siguiente lo lo acabaron echando pero ya porque era una situación que prácticamente insostenible

Voz 3 12:24 la vuelta decía antes sorprendió hombre

Voz 1959 12:27 creo que en aquel momento era lo lo que se necesitaba no aquella semana eh los dos partidos con el Barça ahí y la eliminación con el con el Ajax fue fue duro para para todos yo creo que con la con la llegada así pues ese tranquilizó todo que muchas veces en el Madrid de estar tranquilo es el bastante

Voz 3 12:46 lo pasé fíjate qué final de temporada también no parecía que Zidane iba a tocar la varita pero yo creo que ya sin jugarse nada yo creo que daba igual Zidane que quien fuera no si es cumplir

Voz 1959 12:53 claro además yo creo que eso le algún algún jugador del Madrid declaraciones cuando estás acostumbrado a jugar por títulos y demás bueno cuando ves que que al final nada es no estoy seguro que lo estarán mirando y el año que viene volverán a a competir por todo seguro cuánto hace que te fuiste del Madrid

Voz 3 13:13 en el dos mil trece a seis mil trece han pasado seis años besas te han hecho alguna entrevista en la que no hayan preguntado por Mourinho hasta ahora

Voz 1959 13:19 la Deportiva no yo creo que en alguna incluso las otras creo que también

Voz 4 13:24 aún no lo acaba subiendo sí pero bueno yo creo que tampoco

Voz 1959 13:29 no es una cosa que me siempre que se respete el el momento que usted ahora que soy el el entrenador al final la haber estado con José tres años yo creo que bueno pues lo he dicho siempre no por mucho que que pudiese parecer de fuera yo lo lo lo disfruté muchísimo porque bueno pues tener la oportunidad de de trabajar ya como siempre digo no sólo con José sino con que el cuerpo técnico

Voz 3 13:50 me enseñó muchísimo que se aprende siempre lo bueno y lo menos bueno de todo no en la vida que hay que aprender de todos aprender lo que se hace y lo que lo que no sé qué hacer pero pero al final he te ha costado quitarte ese sambenito de encima o al final ya dices bueno es que el me pregunta por Mourinho pues que me pregunten por Mourinho es como una etapa que pero cada vez va quedando más lejana no

Voz 1959 14:08 sí sí porque además tiene aclara además es sí que estuve porque quería sobre todo empezar a entrenar fuera de España o para para salir un poco sigue verdad que deje de hacer entrevistas aquí porque también con lo bien que me estaba yendo todo en en miles Brad cada entrevista que hacía aquí el titular era la Jose au Iker el Real Madrid no quería que que es de eso y que esa hablase bueno por lo que estamos hablando no de que conseguí llegar a una final de o que conseguí subir que nada de eso una idea de fútbol eso es que estaban en Premier pero bueno pues al final parece que que se va consiguiendo oí

Voz 4 14:43 pues mira está no va a ser la única entrevista en la que lo he intentado pero también te por José hoy te otra por lo de hoy que fíjate que hemos empezado Larguero de Ramos usted

Voz 3 14:51 no sé desde la distancia ya sé que ahora mismo el Madrid no está en tu vida pero la rueda de prensa de hoy de Ramos no que me quedo con el Florentino que hay que no pasa nada esto como te suena desde desde la distancia pero tú sabes lo que es esa casa conoces a Ramos también y a Florentino

Voz 1959 15:05 sí yo creo que es como tampoco sé exactamente porque Emma un poco pero por lo que ha dicho Sergio es lo que lo que pasa no es padre hijo esas relaciones que que al final pues bueno pues no hay momentos buenos y otros que no son tan buenos pero yo creo que que lo importante para el Madrid es que hay que Sergio se quede Sergio sabe lo lo importante que es para para este equipo para este club y más en un momento como estos que que el año que viene Se habla de revolución revolución una revolución Sergio el referente hay pues nada Karanka

Voz 4 15:36 vamos a ver si si la demora que viene tenemos uno

Voz 3 15:38 aquí yo illes por aquí cerca mejor porque en Inglaterra ha habido alguna opción de alguno Lane Play no sé si bien informado porque desde la distancia pero ley que había alguna posibilidad en el Leeds podía ser

Voz 1959 15:47 sí pero bueno hasta marzo como en Un buen año también hay hacinados seguido a salir y bueno sería ver que que va pasando

Voz 3 15:55 será una buena plaza no sé pero bueno también

Voz 1959 15:58 eso como como tiene entrenador tampoco me gusta cuando ahí lo por medio no prefiero no

Voz 3 16:03 y y si hubiera una oferta de Inglaterra y una de España sigue pesando más ahora mismo en la Aitor Karanka entrenador el fútbol de Premier que el fútbol de la Liga el proyecto el proyecto y que es

Voz 1959 16:16 vea que de verdad se confía en mí y que bueno pues que eso a mí evidentemente en mi en mi cuerpo técnico y que no no va a ser es o del firmara en Inglaterra y a los dos o tres partidos al o al mes se va a empezar a dudar Se va a empezar a prefiero no hay cuando cuando me reúno con con los clubs soy muy claro porque ha habido clubes que me han preguntado bueno pues con esta plantilla tu Juárez a tu estilo dije no he dicho que no porque prefiero decir que no claro que no es decir al principio

Voz 5 16:43 llena te en noviembre días donde han metido a

Voz 1959 16:45 al mes au como el Nottingham Si prefiero tengo que irme antes de que me echen las dos semanas porque lo que te digo me gusta hacer mi trabajo me gusta hacerlo bien y sobre todo estar en un sitio donde te quiero

Voz 3 16:56 aquí seguimos diciendo que nuestra guía es la mejor liga del mundo

Voz 4 16:58 que somos así pero ha superado la premier a la Liga yo creo que sí

Voz 1959 17:03 porque al final eso las dos finales europeas y lo que te da hablaba antes no de asistencia en los en los estadios y sí que es verdad que la Liga en cuanto a a tema de expansión esta está mejorando mucho sí que es verdad que antes con Cristiano también nada la era diferente y que verdad que bueno pues que que la primera mismo yo creo que está un paso por encima

Voz 4 17:26 que te vaya muy bien Aitor seguro que deberemos por aquí no sé

Voz 3 17:29 igual algún día estaremos entrando al Athletic Club que eso es un sueño que es supongo está en la cabeza de alguien que ha jugado en ese club también

Voz 1959 17:34 hombre es verdad es que llegue con con quince años no ahí lo de los sueños son cosas que como entrenador lo que es mejor soñar y pensar en el partido del sábado siguiente porque como es lo que puede pasar dentro de un año a los tres partidos estas sabes Aitor mucha suerte muchas gracias muchas gracias