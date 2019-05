El Larguero: Tercera parte (30/05/2019)

Voz 1 00:00 bueno Toni Garrido

bueno seguimos adelante en este Larguero de hemos

Voz 1670 00:27 escucha hoy hemos analizado todo lo de hoy de Sergio Ramos donde hemos escuchado a Pochettino suerte para para los dos equipos para tener para el Liverpool que se que se está viendo Michael Robinson Pochettino Giuseppe a mí Liverpool de Michael que más claramente este este sábado el partido de Champions y teníamos ganas de charlar también con otro gran entrenador con el que ya teníamos una cita pendiente desde desde hace un tiempo y que hoy ha sacado un gol para para pasar también por aquí por el larguero de lujo después de Pochettino está con nosotros Aitor Karanka hola Aitor muy buenas

Voz 1959 00:56 todo lo bueno noches estás muy bien la verdad es que bueno tranquilo ahora disfrutando de las cosas que haces cuando entre unas las familias los amigos un poquito de Madrid que siempre viene quiere para que Madrid como las visto con

Voz 1375 01:07 ciudad de Champions esta semana no si además justo está

Voz 1959 01:10 a esta semana ahí bueno todavía no han no parece que o no ha visto todavía mucho interés por ahí empezarán a partir de mañana ya

Voz 1375 01:16 con quién vas con Pochettino o con Klopp hombre Maurice

Voz 1959 01:19 sobre todo porque entre otras cosas hicimos el curso entramos juntos sí bueno pues la la relación y el haber estado aquí y sobre todo pues el gran trabajo que está haciendo ojalá lo lo refrende con con la Champions esto

Voz 1375 01:30 porque todo el Liverpool Baratillo o no en este partido no hay favoritas en una final de Champions pero quizá llegan

Voz 1959 01:35 lo mejor el pueblo o vete a saber bueno quizás el Liverpool eso llega de de favorito no tuvo mejor que el Tottenham durante la temporada yo creo que el equipo Kempes no a todos el Tottenham ha ido pues eso sin gastar jugando ley con problemas a principio de temporada y al final pues se ha metido ahí no entonces quizás salir de ahí de de tapado le da esa esa tranquilidad el Liverpool tiene la experiencia de de una final perdida hace poco con lo que también muchas veces otra vez recordar viejos fantasmas puede perjudicar y bueno pues a ver qué pasa ahí lo lo lo importante es sobre todo no cuando cuando no estás con con ninguno de los dos pues

Voz 1375 02:14 que se un partido como estáis los ingleses ya te incluya los ingleses porque cuántos años llevas ahí pues ya son cinco hacerse ya se se pone el es Brad estuviste allí cuatro eximente sí pero yo no con No es lo tenga que termina este enero no pero como están los clubes ingleses no has sido el año del boom definitivo no

Voz 1959 02:34 bueno sí yo creo que más o menos se veía venir sobre todo por la capacidad económica que ahí ahí está claro que que el dinero que se mueve la la afluencia a los a los estadios la yo creo que también la llegada de de muchos extranjeros porque lo sí que es verdad que son cuatro equipos ingleses pero los cuatro entrantes son son extranjeros jugador los extranjeros de de calidad está haciendo que bueno es que es que la promesa de convertido en lo que es los seis primeros de la premien sin sin entrenadores ingleses bueno acabó acabó en el United pero lo empezó Mourinho sea que de los eh

Voz 1375 03:08 los primeros

Voz 1959 03:09 seis entrenadores ningún inglés Chelsea si no es no es casualidad si miras también en e incluso en la Chan visibilidad la cada vez hay más más extranjeros y bueno pues yo creo que está bien para todos no para para nosotros salir allí Ivitra experiencias nuevas para que el fútbol inglés pues también se nutra como yo creo que eso nutrir el fútbol español hace veinticinco años con grandísimos

Voz 1375 03:28 totalmente le decía antes Apache hace nada estábamos hablando entre otras cosas de de la premio de lo que significa la Premier para los para los ingleses sobre todo para los jugadores ingleses para el público inglés para para impedir la comparación que hacen con la Champions no si es más importante la Champions decía Pochettino creo que para mis jugadores ingleses valoran casi más la Premier y la Champions no sé si tú piensas lo mismo

Voz 1959 03:49 sí sí sí es curioso porque aquí en España

Voz 1375 03:51 el debate vamos entre la Champions y la Liga de cambien una Champions por tres o cuatro leyes

Voz 1959 03:56 que es incluso la la la la Copa

Voz 6 03:59 la

Voz 1959 03:59 la Copa de la I de Inglaterra Le dan muchísimo valor y bueno yo creo que no hay más que ver el City con con per no yo creo que no gana la Champions todos los años que llega pero él ha ganado los los tres títulos de allí la gente está encantada

Voz 7 04:13 bueno y el Karanka entrenador cómo va vea la horas que muy bien aprendiendo mucho

Voz 1959 04:18 disfrutando sufriendo yo creo que sobre todo en aquel país y te ayuda también a a disfrutar mucho no porque bueno pues no hay no la presión porque la presión una te la te la pones tú pero sí que el día a día es mucho más o mucho más llevadero te centrarías justo en en tu trabajo error las de prensa por ejemplo al principio cuando llegaba después de las que me tocó vivir

Voz 5 04:39 que qué iba más pendiente de lo que eh

Voz 1959 04:43 era extra partido hoy bueno hemos terminado la rueda de prensa y te dabas cuenta que sólo había fútbol fútbol fútbol y al final es lo que bueno pues vas queriendo ahí la verdad que bueno ya son cinco años eh

Voz 1375 04:53 en de fue muy bien con el Middlesbrough con el ascenso que lograste Dragón aquellas imágenes del estadio coreando tu nombre como si fueras bueno como si fueras no como que eras casi la estrella de del equipo no en una etapa inolvidable Palatino supongo

Voz 1959 05:06 sí porque bueno desde el primer día que que conocía al al dueño del del mito sabía que que ver allí no sí que es verdad que al principio cuando te dicen mi deseo la Segunda división después de salir del Real Madrid pues bueno pues al principio tiene estudios tus dudas pero el momento que que conoces al dueño que ves que te va a dar esa esa confianza porque al final el fútbol se trata de de confianza y más cuando es tu tu primera experiencia no tuve ninguna duda ahí bueno pues la cosa no empezó muy bien porque al final el principio de los cinco premios partido sólo ganamos uno Si bueno pues de momento estaba saliendo del estadio oí una voz por atrás que la del dueño dije ya estoy en la que

Voz 5 05:43 pero bueno yo llego al parking llegó y la verdad que fue lo contrario no

Voz 1959 05:48 el tranquilo al equipo está mejorando te traemos para subir vas a subir ese año nos mantuvimos es obra el año siente llevamos a la final de Wembley perdimos las primeras palabras del dueño fueron tranquilo no pasa nada ahí bueno pues al año siguiente con esa confianza se consiguió subir

Voz 1375 06:05 en eso coinciden todos los que vais para allá el otro día hablábamos con Emery Nos decía lo mismo que es una forma tan distintas de entender el fútbol no sé si mejor o peor pero tan distinta a la nuestra

Voz 1959 06:14 luego ya

Voz 1375 06:14 te vas al Nottingham te marchas en empezando este año te no no acabas la temporada por qué te vas

Voz 1959 06:20 pues porque había estado diez meses cuando algo que me motiva Se como como el tema de de desvela ya verás que bueno pues todo lo que se que hablamos para firmar me me convencieron yo sólo tenía una experiencia que era la de entonces bueno pues sabiendo lo del todo el tiempo en el fútbol pero sí que es verdad que quería un proyecto que que supiese de lo que era lo que costaba subir a apremia y más o menos ya no sólo yo sino todos los clubs o sea alrededor de dos años y bueno pues el primer año se hizo más o menos lo de mi Debra hubo que cambiar muchas cosas el día treinta y uno de enero nada más llegar tuve que cambiar diez jugadores el último día no sé a qué Montero casi prácticamente luego en pretemporada también se cambiaron varias cosas Si bueno pues ella llegó momento noviembre diciembre digo lo veías claro si empezaran pues eso los típico rumores las típicas hay cosas que no sólo no a ni porque al final bueno a ser entrenador sabes que que te va a pasar pero es verdad que sobretodo en la plantilla vi que bueno pues que que es a esos rumores les les pesaban a ellos que cada vez que no que me miraban los pobres será como diciendo esta en nuestras manos y esa presión a ellos les les podía y bonobús hablé con el club a mediados de enero dije que que si mi salida podía servir para que bueno tener quince días au tres semanas más de de mercado de enero traer un entrenador nuevo hay que poder porque el equipo estaba enfilaba estamos a cuatro puntos de playa que bueno pues que que acabas otro porque sí que veía que no era nada táctico no era era sin más que que esa presión on al final no no acababa de dejar a los jugadores

Voz 1375 07:53 ha seguido viviendo con tu familia a tus hijos de tal allí siguen estudiando y creciendo y haciendo los mayores que se van haciendo mayores haciendo mayores a la vez nos hacen a nosotros mayor eh

Voz 5 08:03 la ahí y ahora no sé si va a seguir viviendo allí no sé que a partir de ahora que hay en la cabeza de Karanka no sé si seguir entrenando allí bueno seguir entrenando por supuesto sí sí sí pero descarta

Voz 1375 08:13 España por ejemplo no acaba así como

Voz 1959 08:16 como hace dos años cuando cuando salí del Middle así que tenía claro porque también tampoco soy uno de esos entrenadores obsesionados que quiere entrenar al día siguiente salir de un club sino que lo tengo que tener claro y hasta día de hoy también quería compaginar medida procesal con comedida biliar y ahora así que bueno pues ya os lo niños son son mayores ya Hay y entonces si alguna algún sitio algún proyecto interesante en España igual en Italia en Francia en cualquier sitio europeo una liga competitiva que que me pueda atraer

Voz 1375 08:48 nada exótico es decir nada de China

Voz 1959 08:51 no Estados Unidos antes te atrae menos y la verdad es que ahora mismo más más por aquí

Voz 1375 08:56 ahora aquí sabes que si los cinco primeros partidos no gana sino el presidente Saleh tras de ti pero no para decirte

Voz 5 09:00 de Aitor coge la coge

Voz 1375 09:03 la cuenta ahí igual igual cinco exactamente

Voz 5 09:07 pero

Voz 1375 09:07 fútbol europeo europeo como es Karanka como entrenador quiero decir Karanka es de los que dice yo juego así tenga lo que tenga o yo juego en función de tiene hay entrenadores que dicen no yo voy a este equipo y este equipo a jugar así Etienne ya que Guardiola tenga a quien tenga ficha bueno quiénes ficha más yenes fichas menos pero jugamos así hay otros que dicen yo en función de lo que tenga voy a ver jugaremos de una manera de

Voz 5 09:30 para Karanka cuál es la filosofía de fútbol del Karanka entrenador

Voz 1959 09:34 hombre yo creo que la filosofía me es la la de cualquiera no es jugar lo mejor posible intentar ya está claro que yo creo que es lo lo que hay que tener claro oí bueno pues la la experiencia que tengo es que con el vídeo para por ejemplo no puedes jugar teniendo la mejor plantilla y teniendo la más la que menos primer no entonces yo creo que además Eloy el otro día a Mauricio ven en una en una evento que tuvimos en en Bilbao decía que al final nos todas alimentarnos así lo mismo lo que te digo no no es lo mismo ir a jugar un partido sabiendo que eres que va a ser dominador que tienes mejor equipo que el que el contrario como era el caso de de Champions ir o llegar al año siguiente a apremia Lake cuando los demás rivales habían gastado cien doscientos y cuatrocientos millones tú gastado diecinueve está claro que no es en ningún kamikaze entonces bueno pues eso sí que es verdad que los los partidos que que creía o que veía que que eran con los de nuestra Liga siempre intentábamos llevar nosotros el la la iniciativa del juego evidentemente pues cuando ibas con con esos monstruos pues intentar aguantar lo que lo que pudiesen Si bueno pues cuando tuviese el balón a intentar hacerle daño porque también son equipos que que cuando no tiene el balón sufre

Voz 1375 10:41 tienes ofertas de España

Voz 1959 10:43 no ahora ha de momento no no hay nada día de cuando acaba el programa vamos

Voz 5 10:48 así por ejemplo ya que llevamos cualquier cosa historias desde allí desde la distancia

Voz 1375 10:55 todos los partidos de la Liga y tal siguen viendo partidos

Voz 1959 10:57 desde enero que deje no tenga verdad

Voz 1375 10:59 el bastante si te ha sorprendido la liga tan fácil ya gana el Barça a la distancia que cada el Madrid a casi veinte puntos a diecinueve el Atlético por ahí segundo pero demasiado fácil sin embargo Valverde cuestionado por lo que decíamos antes parece que aquí o ganar la Champions

Voz 1959 11:14 sí además son son cosas que pasan que te que sorpresa por ejemplo hemos acordado me ponga con juegos en el Madrid y nos poníamos a seis puntos ya era aquello era bueno y ahora se han quedado a diecinueve pero bueno yo creo que lo Ernesto también lo mismo se gana una Liga ya parece hasta que es hasta que es poco no pero bueno es lo que queremos lo que nos toca vivir tú lo conoces bien no darles Ernesto fue compañero fue entrenador osea que lo conozco compañero tuyo y luego te entrenó en el Athletic no sé si te ha sorprendido esto de decir jo igual luchan ganando dos Ligas en dos años y una copa

Voz 5 11:48 no hombre es que lo que hablamos aquí

Voz 1959 11:51 yo creo que no nos sorprende nada no pero sí que es verdad que a los que se le hemos a oyes hablara a los jugadores a la gente de de cómo se Ernesto de lo que he conseguido una final no es buena gente Owen no no os al final ha ganado dos títulos ha pasado una Liga este año y al final yo creo que toda la gente está contenta no sea con lo que

Voz 1375 12:09 Ana Valverde en la Premier sería impensable que alguien cuestionara

Voz 1959 12:11 el verde no no seguro seguro entonces se pero vamos a ganar deberían que está loco no sé si incluso bueno el año con con Ranieri al final la al año siguiente lo lo acabaron echando pero ya porque era una situación que prácticamente insostenible

Voz 1375 12:29 a vuelta decidí antes sorprendió

Voz 1959 12:31 hombre yo creo que en aquel momento era lo lo que se necesitaba no aquella semana en los dos partidos con el Barça ahí la eliminación con el con el Ajax fue fue duro para para todos yo creo que con la con la llegada de ese tranquilizó todo que muchas veces en el Madrid de estar tranquilo es lo están lo pasa que fíjate qué final de temporada también no parecía

Voz 1375 12:53 decidían iba a tocar la varita pero yo creo que ya sin jugarse nada

Voz 1959 12:55 yo creo que daba igual Zidane que quien fuera no si es complicado además yo creo que leído algún algún jugador del Madrid declaraciones cuando estás acostumbrado a jugar por títulos además bueno cuando ves que hay que al final es es complicado pero bueno yo creo que se bueno eso creo no estoy seguro que lo estarán mirando y el año que viene volverán a a competir por todos seguro cuánto hace que te fuiste el Madrid

Voz 5 13:17 en el dos mil trece seis mil trescientos a seis años y te han hecho alguna entrevista en la que no te hayan preguntado por Mourinho hasta ahora

Voz 1959 13:24 de deportiva no yo creo que en alguna incluso las otras creo que también

Voz 1375 13:27 bueno eso ya uno lo acaba sublime sí pero bueno yo creo que tampoco

Voz 1959 13:34 no es una cosa que me siempre que se respete el el momento que esté ahora que soy el el entrenador al final la haber estado con José tres años yo creo que bueno pues lo he dicho siempre no por mucho que que pudiese parecer de fuera yo lo lo lo disfruté muchísimo porque bueno pues tener la oportunidad de de trabajar ya como siempre digo no sólo con Jose sino con aquel cuerpo técnico

Voz 1375 13:55 me enseñó muchísimo se aprende siempre lo bueno y lo menos bueno de todo no en la vida que hay que aprender de todo de lo que se hace y lo que lo que a tener que hacer pero pero al final ha costado quitarte ese sambenito de encima o al final ya dices bueno es que me pregunta por Mourinho pues que me pregunten por Mourinho es como una etapa que pero cada vez va quedando más

Voz 1959 14:12 Hannah no sí sí porque además tiene aclara además sí que estuve porque quería sobre todo empezará a entrenar fuera de España para para salir un poco sí es verdad que deje de hacer entrevistas aquí porque también he con lo bien que me estaba yendo todo en en miles VRAC cada entrevista que hacía aquí el titular era la Jose au Iker hoy el Real Madrid todo y no quería que que es eso que se hablase bueno pues lo que estamos hablando no de conseguí llegar a una final de playa que conseguí subir que está habiendo una cosa es que estaban en Premier pero bueno pues al final parece que que se va consiguiendo oí de todos aprende pues mira esta no va a ser la única entrevista en la que

Voz 1375 14:50 bueno pues yo lo he intentado pero también te pregunta José hoy desde que preguntar por lo de hoy que fíjate que vamos a empezado al larguero de Ramos se desde la distancia ya sé que ahora mismo el Madrid no es tan tuvieran en la rueda de prensa de Ramos no que me quedo que como el Florentino ya que no ha pasado nada esto como te suena desde desde el Aris

Voz 1959 15:06 no pero tú sabes lo que se sacase conoces a Ramos también y a Florentino si yo creo que es como tampoco es exactamente porque además un poco pero por lo que ha dicho Sergio es lo que lo que pasa no padre hijo esas relaciones que que al final tal pues bueno pues no hay momentos buenos y otros que no son tan buenos pero yo creo que que lo importante para el Madrid es que hay que Sergio se quede esas que sabe lo lo importante que es para para este equipo para este club y más en un momento como estos que que el año que viene se habla de revolución revolución una revolución Sergio Basel referente

Voz 5 15:38 eh pues nada Karanka

Voz 1375 15:40 a ver si si la demora que viene tenemos un banquillo illes por aquí cerca mejor porque en Inglaterra ha habido alguna opción de alguno ley Play no sé si bien informado porque desde la distancia pero leí que había alguna posibilidad en el Leeds podía ser

Voz 1959 15:52 sí pero bueno hasta marzo lo allí Cachón en Un buen año también hay hacinados seguido a salir y bueno se a ver que qué va era una buena plaza no sí pero bueno al final también eso como como tiene entrenador tampoco me gusta cuando entrenaba por medio no vamos prefiero no

Voz 1375 16:07 no y si hubiera una oferta de Inglaterra llena de España

Voz 5 16:11 eh

Voz 1375 16:12 sigue pesando más ahora mismo en el Aitor Karanka entrenador el fútbol de Premier que el fútbol de la Liga el proyecto el proyecto y que

Voz 1959 16:20 ya que de verdad se confía a mí y que bueno pues que eso a mí evidentemente en mi en mi cuerpo técnico y que no va a ser ese tío del firma era en Inglaterra y a los dos o tres partidos al o al mes se va a empezar a dudar Se va a empezar a prefiero no ir y cuando ojo cuando me reúno con con los clubs soy muy claro porque había clubes que no pregunta bueno pues con esta plantilla tú Juárez a tu estilo dije no he dicho que no porque prefiero decir que no claro que no es fichar al principio que llegar que no que te en noviembre días donde metido a eso como Nottingham Si prefiero tengo que irme antes de que me echen las dos semanas porque lo que te digo es mi trabajo me gusta hacerlo bien y sobre todo estar en un sitio donde te quiero y aquí seguimos diciendo que nuestra guía es la mejor liga del mundo

Voz 5 17:03 porque somos así pero has superado la premier a la Liga

Voz 1959 17:07 yo creo que sí porque al final son las dos finales europeas y lo que te da hablaba antes no de asistencia en los en los estadios y sí que es verdad que la Liga en cuanto a a tema de expansión está está mejorando mucho sí que es verdad que antes con Cristiano también era

Voz 6 17:24 la era diferente

Voz 1959 17:26 sí sí que verdad que bueno pues que que la primera mismo yo creo que está un paso por encima

Voz 5 17:31 que te vaya muy bien Aitor seguro que deberemos por aquí

Voz 1375 17:34 igual algún día está tenemos entrenando al Athletic Club que ese es un sueño que supongo está en la cabeza de alguien que ha jugado en ese club también

Voz 1959 17:39 hombre es verdad es que llegue con con quince años no ahí lo de los sueños son cosas que como entrenador lo que hace mejor soñar y pensar en el partido del sábado siguiente porque como sueñas lo que puede pasar dentro de un año a los tres partidos estas sin que se la pega Aitor mucha suerte muchas gracias muchas gracias

Voz 1375 17:56 lo sacaron al larguero Aitor Karanka El entrenador que sigue estando en Inglaterra que sigue viendo en Inglaterra pero que no le cierra la puerta a salir de allí y quién sabe si a ver a venir a España hay quién sabe si te veremos dentro de poco aquí en algún banquillo

Voz 1959 18:07 español mucha suerte y gracias seguimos en el larguero

despedimos a Aitor Karanka ahí vamos a ir echando el cierre al larguero ya está por aquí Mara Torres preparada para venir a no ser que el Faro hoy

Voz 5 19:09 hay que Oriente pues

Voz 12 19:12 Nos vamos a Francia París ahí está Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 13 19:14 es que no tiene que ver con Oriente pero que sigue tiene que ver con la tierra de París

Voz 12 19:19 sí donde está Rafa Nadal nuestra Armada española a la que no sé cómo le ha ido hoy hola Zubía Rey muy buenas

Voz 14 19:26 hola buenas noches bueno hoy ha sido un día que a pesar de todo el balance ha sido positivo dos victorias una derrota y una victoria para una chica Volkova no era favorita antes y se ha por siete seis siete seis viene de la cual donde puedan realmente bien la segunda victoria para Bautista que quizá tampoco era favorito ante el FDIC pero les daba una buena paliza si estos dos lo cual demuestra que bautizo están en un buen momento en cambio la dota caído para Verdasco que era favorito ante un francés desconocido Wang si ya acabado perdiendo seis cuatro seis siete seis siete cinco verdades es es capaz de lo mejor yo te das de no tanto para mañana vamos a empezar en un primer turno con Carla Suárez bajo Art va a jugar contra Bush sólo Soba Men da pista nueva en la pista Mathieu y después va a jugar Muguruza centró al segundo turno antes Vito lindo ha partido complicado segundo turno quebrar ese punto de turno segundo turno once de la mañana conocerá mañana pues esa misma pisaba jugar eh Rafa Nadal contra algo Féin militó Nadal

Voz 1375 20:42 la victorias has conseguido

Voz 14 20:45 lo que el belga está jugando un lógicamente hay que contar con él también segundo turno en la pista Mathieu bajó el francés Benoit per año está jugando muy bien quizás para mí es favoritos yo jugaba como jugadores

Voz 5 21:04 a buen nivel eh

Voz 1375 21:06 sí sí son muy bien sí sí pues nada a ver qué tal

Voz 12 21:08 mañana que tenemos una jornada interesante con Nadal y Garbiñe entre otros y Carreño así que mañana unos cuenta Zubiarrain

Voz 1375 21:14 ah

Voz 12 21:14 esta mañana hasta luego y aquí también Borja Cuadrado para que lo que ha pasado

Voz 13 21:20 con la etapa de hoy de lleno de Italia lleva aquí preparando

Voz 0298 21:24 el resumen Borja un ratito la Borja muy buena Manu buenas noches bueno pues ha ganado Damiano Cheema es es tanto que tener muy poca vergüenza en nombre no no que que no ha hecho nada si del del equipo Nin infantil es un corredor que no había ganado una una gran etapa de hoy lo ha conseguido y sobre todo pues bueno lo lo poco habitual que en una gran vuelta es que lleguen un grupo de fugados cuando el grupo de los esprínter viene apretando bueno pues al final les han absorbido a los dos fugados que venían a por ti otro ciclista get y finalmente ha conseguido la victoria Cheema la mejor de su carrera y sobre todo que quedan tres etapas misivas podido vamos a ver Mikel Landa estamos ahí no al siete segundos de Robles Landa va más Rollings va menos Nibali que va segundo tampoco aguantó el otro día el ritmo de de Mikel Landa parece que está claro que el que mejor marcharse capaz el compañero de Lance Movistar pero lo que decíamos antes con Gallego que Landas un ciclista que de alguna forma no les gusta tampoco estar en un segundo plano Si quiere pelear por el podio tiene que atacar atacan va base intentar hacerlo a tope que es lo que puede conseguir tanto mañana como como el sábado sí

Voz 12 22:25 es decir de las tres etapas mañana hay claro cuál es más propicia de la mañana hora de pasados yo creo que la del sábado es la

Voz 0298 22:31 no es la más dura luego está la crono de quince kilómetros del domingo en Verona ahí lo normal es que pierda tiempo peros en estas dos etapas hemos visto que Landa está subiendo muy bien así que cuidó que un buen ataque del han asignada a los Response y nadie es capaz de responder no puede provocar que hay una cosa que yo creo que quedan tres días en los que puede ponerse el tiro patas arriba

Voz 5 22:46 ojo eh con estos tres días de la ronda italiana gracias Borja hasta luego a pasarlo bien

Voz 16 26:16 mañana en la Plaza Mayor

la perfección Manolete que por cierto no ha podido venir no ha podido esconder armas porque está preparando ya cosas para para mañana aquí lo dejamos

Voz 31 34:04 eh