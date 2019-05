El Larguero: Análisis de las palabras de Sergio Ramos y hablamos con Pochettino y Karanka (30/05/2019)

Voz 1 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero vaya semana de Champions de fútbol de noticias de protagonistas que llevamos en el larguero y enseguida va a estar aquí en un ratito Pochettino el técnico del Tottenham

Voz 2 00:46 pues va a estar por aquí Aitor Karanka que tenemos ganas de hablar con él y enseguida escuchamos esa rueda de prensa de Ramos que no se habla de otra cosa de lo de Sergio Ramos hoy esa rueda de prensa en Valdebebas

Voz 3 00:57 enseguida los titulares de este las

Voz 1375 01:00 pero pero noticia en portada abriendo este Larguero que os contamos a esta hora de la noche once y XXXI según hemos podido saber hay pruebas documentales que demostrarían que desde noviembre Griezmann el Fútbol Club Barcelona vienen negociando han estado negociando desde noviembre y que en el mes de marzo incluso desde que terminara la eliminatoria de octavos contra la Juventus alcanzaron un acuerdo total cerrado hice firmó el contrato mes de

Voz 4 01:39 Marzo

Voz 1375 01:43 por lo que yo os cuento esta noche es que hay pruebas que esas pruebas existen y que creo que no va a tardar mucho en ver la luz eh echando cuentas creo que ella Si bueno creo no claro Griezmann ya fue al Camp Nou al Barça Atlético de Madrid con el con y repito alcanzó ese acuerdo antes de que terminara la eliminatoria contra la Juventus contaros también que esto que eso estoy contando a esta hora de la noche abriendo Larguero se lo hemos comunicado a ambos clubes en el Barça no hay ninguna reacción a esta hora contrario y en el Atlético de Madrid ni confirman ni desmienten simplemente esperan veremos qué tipo de medidas Si es que las hay pero esto puede acabar desencadenando una importante de batalla legal entre los dos clubes esa es una opinión recordamos el precio de Griezmann por si alguien no lo sabe doscientos millones a partir del uno de julio ciento veinte millones no sé qué pasará a partir de los próximos minutos horas repito noticia con la que abrimos este Larguero según hemos podido saber hay pruebas documentales existen y creo que no tardarán en ver la luz que demostrarían que desde noviembre han negociado Griezmann y el Barça está prohibida incluso habrían firmado el contrato en el mes de marzo además eh pues lo que os decía que vamos a escuchar la rueda de prensa de Sergio Ramos en un día en el que se pues fíjate la he visto luego la he vuelto a ver no

Voz 2 03:50 Mayo de entender todavía esta película de de de que iba

Voz 1375 03:55 me ha parecido ahora habrá con Romero con Gallego con Pulido con Álvaro Benito y con Mario Torrejón con Javier Herráez que ha estado ahí junto con Mario en la rueda de prensa pero me ha parecido que esta partida de ajedrez ha durado tres movimientos que según movió Ramos blancas movió negras Florentino le hizo jaque mate ya ha salido por donde iba la partida Ramós ya termino la hoy con la presencia comparecencia ante los medios de comunicación que no entendido muy bien donde además he oído algunas tradiciones entre lo que ha dicho hoy Ramos y lo que dijo hace unos días Florentino Pérez enseguida lo analizamos todo a Ramos que para tranquilidad eso sí de los madridistas ha dicho que ni oír nunca ni había nada de nada de amenaza de irse a China ni el Madrid de ninguna manera es más quiere acabar su carrera en el Real Madrid yo creo que va a pasar eso también no sé dónde pero he leído en algún sitio no sé dónde que le habían hecho dos años más el iban a subir mi información es que no hay nada ni de una cosa ni de la otra el contrato que tiene Ramos es el que tiene termina cuando termina cobra lo que cobra ideal

Voz 2 05:12 no se ha movido el Real Madrid

Voz 1375 05:14 más Ramos ha contado en la rueda de prensa hoy que le ofreció incluso Florentino Pérez comparecer juntos en la sala de prensa en la rueda de prensa pero le ha dicho a Florentino no tu explica lo que quieras ir ya está y eso es lo que ha hecho Sergio Ramos yo deberá no he acabado de entender no sé si era necesario esta exposición en estos siete días saliendo lo que todo como dijo el otro día a veces para solucionar un problema hay que crearlo se ha creado yo hoy me da que sea solución bueno en además eh te daremos la última hora de la operación Oikos contra el amaño de partidos han prestado hoy declaración ante el juez de los detenidos en Huesca que ha decretado libertad con cargos para todos menos eh para el presidente del Huesca Agustín la Osa el médico Juan Carlos Galindo eh el jugador del Valladolid ex Borja Fernández el jugador del Dépor Íñigo López yp prisión provisional con cien mil euros de fianza para Raúl Bravo y Carlos Aranda al estar estos dos investigados como posibles responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal corrupción en el deporte estafa en el Barça el portero suplente e hoy el portero suplente se ha quejado públicamente de que el club pide sesenta millones para dejarle marchar lo ha hecho en un medio holandés y luego además de escuchar a Pochettino que va a estar en un ratito por aquí te contaremos la última hora de Liverpool y Tottenham ni de cómo está sobretodo la la ciudad a cuarenta y ocho horas de esa final en él Honda metropolitano en baloncesto han comenzado los pedidos por el título de la Liga ACB con el Baskonia ochenta y uno Zaragoza noventa y uno y el Real Madrid noventa y ocho Manresa setenta y cinco ya las tres de la mañana comienzan las Finales de la NBA pues igual y quedarse un rato libre habrá que hagas un ratito entre Toronto Golden State Warriors a las tres de la mañana

Voz 1959 06:55 terminó a las cinco y media seguir desayuna y ya está

Voz 1375 06:58 en Roland Garros Roberto Bautista ha barrido a Fritz pasa a la siguiente ronda pero Verdasco ha caído contra el ciento cuarenta y seis del mundo el francés Antoine Juan eh seis cuatro tres seis siete seis siete cinco mañana vuelve a jugar Rafa Nadal esta vez ante el belga Cocem llene el Giro de Italia para cerrar la portada este Larguero decimoctava la etapa Victoria italiano cima capaz sigue líder Klar sigue segundo Rolling Roddick tercero mientras que Mikel Landa sigue apurando opciones de podio es cuarto a menos de un minuto de a las once y treinta y siete hora menos en Canarias te recuerdo que hoy eh de manera excepcional no vamos a tener debate de los jueves eh tenemos varios invitados pero sí que en sí os parece bien tener los teléfonos del Larguero a vuestra disposición el novecientos cien ochocientos teléfono gratuito al que se le al que solía llamar para el debate de los jueves pero hoy me gustaría que mandar seis vuestras opiniones y que llamar ahí para que no ha parecido la rueda de prensa de eh Sergio Ramos es iba a ser el debate de los jueves pero hoy que vamos a estar con Romero con Gallego con Pulido con Torrejón con Álvaro Benito con Javierre también con vosotros para que den nuestra opinión qué os ha parecido lo de Ramos que dice ha hecho bien cree que ha hecho mal tiene la razón

Voz 0267 08:11 on tiene razón el club crees que está todo arreglado

Voz 1375 08:14 lo que os de la gana novecientos cien ochocientos teléfono gratuito de El Larguero un coche

Voz 2 09:02 a las once menos veinte en Canarias está por ahí Javi Herráez que ha estado en la rueda de prensa de Sergio Ramos hola Javi muy buenas hola qué tal muy buenas y están por aquí y quiero que todos ya hola Antonio Romero hola Manu qué tal muy buenas Jesús Gallego la gallega eh ahora les subimos el volumen que lo hayamos poquito bajo es Dani Julio Pulido la Julio qué tal buenas noches está por aquí Mario Torrejón a noches en nuestro Álvaro Benito que estaba me por ahí hola Álvaro muy buenas buenas noches Manu

Voz 1375 09:42 encontrar palabras para definir algo que es pareció un esperpento e sobre todo algo innecesario en la carrera de un futbolista como Ramos es que Ramos no necesitaba esto no necesitaban ir a ver a Florentino a decirle que tengo una oferta de China porque si no te vas a ir a China y menos gratis a dónde vas a decirle esta Florentino II seis días después me lo que sean siete das una rueda pero es decir que todo es mentira entonces quién miente Florentino os Sergio Ramos que es mentira para que una rueda de prensa paradas sin no te quieres ir a ningún sitio para que una rueda que me quedo deberá me cuesta entender todo esto ahora vuestra opinión que me interesa mucho interés a los oyentes saber lo qué pensáis todos de este pulso que creo que ha ganado en un asalto Florentino Pérez y así lo pienso creo que lo ha ganado en un asalto no eran doce y en el primero se ha acabado la combate pero Javi Herráez como han comparecido Sergio Ramos como Josep rueda de prensa sobre todo algún sonido que choca con lo que hace poco ha dicho Florentino

Voz 9 12:01 bueno pues esto está claro no sea aquí no hay que darle muchas vueltas es lo que se presentó en el macho del presidente con su hermano y con su representa

Voz 0267 14:30 se ha llevado de calle el combate y luego yo tengo una duda primero me han no nos ha ido un poco a naftalina yo creo que ha quedado

Voz 0239 14:39 con retratado Sergio Ramos eso entorno cuando ha querido echar un poco la culpa al mensajero cuando tú escuchas lo que dijo Florentino Pérez has escuchado hoy la comparecencia pública de Sergio Ramos la gente imagina que el mensajero aquí por lo menos en este caso tiene poca culpa me parece que era muy difícil explicar casi casi lo inexplicable y luego yo dejó una pregunta en el aire ha dicho que jugaría gratis en el Real Madrid que era una cuestión de feeling que era una cuestión de cariño de recuperarlo por parte del presidente yo me pregunto si para recuperar el cariño te presentas en el despacho presidencial con tu abogado tu representante tu ver a lo mejor todo su sobrado no sólo una cuestión de cariño con una llamada de un abrazo habría habrían bastado por eso digo que no entendí muy bien y esa

Voz 2 15:24 la reunión ni lo que ha venido luego que has ido lo de hoy que no entendió

Voz 1375 15:28 hoy eh

Voz 13 15:30 yo creo que Ramos se ha visto obligado a a salir a la rueda de prensa para intentar apagar el incendio en esa vía que lo que había sucedido el estaba dejando mal delante de los aficionados ha pensado que bueno pues poniendo buena cara y tirando de ese discurso lleno de demagogia porque la frase yo jugaría gratis en el Real Madrid es la cumbre del postureo mundial que con todo eso bueno pasé una sonrisa padres

Voz 2 15:53 se hijo se de el escudo la jubilación

Voz 13 15:56 en el sentimiento y todo eso iba a calmar el asunto pero pero era imposible era o decías que Florentino había dicho una mentira que yo estoy esperando que lo dijera no lo ha dicho o hacer el ridículo y creo que que Ramos su entorno su representante o quién haya medido mal el órdago que le ha echado al Madrid al filo han hecho el ridículo porque su explicación no cuela aquí lo que lo que en el trasfondo todo el mundo entiende que había una reivindicación económica porque cuando tú le dices al presidente tengo una oferta de China que me pagan toda esta pasta en tres años pero no pago traspaso además están diciendo que te quieres ir

Voz 11 16:34 bueno yo creo que que hoy Ramos ha perdido un

Voz 1375 16:37 trozo

Voz 11 16:38 del brazalete de capitán del Real Madrid me atrevería decir más yo creo que ha perdido entero el brazalete de capitán del Real Madrid sinceramente yo tengo que decir que esta noche que Ramos a mentir ha mentido en la rueda de prensa pero además no no no lo diría yo se lo podría decir su presidente Florentino Pérez sea así esta tarde se hubiese producido una llamada de Florentino a Ramos le podría haber dicho oye Ramos Tú me dijiste en el despacho que tenía una oferta de China que te crea gratis yo lo he dicho en un programa de radio y hoy has dicho que eso no es verdad pero esto esa conversación esa no se va a producir no se van a decir absolutamente nada ninguno de los dos porque todo es mentira porque los dos viven en una gran mentira por cierto es una mentira que a quién realmente perjudica al Real Madrid y eso es lo más importante que todo esto está perjudicando la imagen del Real Madrid la mentira de Ramos y la mentira de Florentino está perjudicando al Real Madrid Madrid tiene un capitán que miente yo ya que ha demostrado y un presidente que cuenta noticias que no debe y eso yo creo que no es bueno para un equipo

Voz 1501 17:45 no deberá pero por lo menos verdad quiero decir que lo de hoy sido un espanto auténtico eh yo no sé si es bueno o malo sacar a la luz conversaciones privadas lo cierto es que él lo sabe él lo sabemos todos que el primer paso lo da el entorno

Voz 1375 17:57 es el entorno o el propio Sergio filtrando la

Voz 1501 18:00 en el interés de en en o que están pensando en marcharse es muy fácil de consumo interno pero lo sabemos todos de la noticia de cuándo sabemos quién la edad sabemos de dónde viene eso es eso es así es un hecho IET da el primer paso el presidente del Real Madrid le dice Si estos sala Si esto ha sacado a la luz queréis que siga hacia adelante yo tengo que contar la verdad y la verdad es que ministra diciendo que tengo no tiene una oferta de China por eso en Onda Cero el lunes lo cuenta Florentino Pérez ni más ni menos quiero decir que dentro de que la situación es la que es por lo menos la verdad y el otro no porque hoy Ramos sentado a no decir la verdad pero además en fin medias mentiras a medias

Voz 2 18:37 yo creo que no pensaba que esto iba a salir

Voz 1375 18:40 claro claro dicho bueno pues yo te cuento esto y ahí te dejo que tengo una oferta de China que ya veremos a ver a que sepas quién me pagan setenta y cinco kilos por año probablemente no no pensaran que esto se iba a salir a la luz no

Voz 1501 18:53 lo que yo he sabido hoy eh primero bueno ayer va vuelve a acudir a Florentino Pérez hacer reculando diciendo que no que

Voz 1375 18:59 queda que no que no que no quiere saber nada de la oferta

Voz 1501 19:01 además eh y que tenía intención de salir hoy a decirle una rueda de prensa al invita al presidente que se sienta a su lado y presente dice que no que es una cosa suya las explicaciones que no da pero que no como dice Romero dando la oportunidad hacerlo otra manera pero quería hacerlo así me consta

Voz 1375 19:16 eh que su entorno que también es es muy manido el el

Voz 1501 19:20 pegarle al entorno también y a veces quita la responsabilidad al propio jugador que yo no digo que no tenga la culpa también del entorno de que de lo que sale el deterioro seguramente de o la falta de confianza que tiene últimamente entre el presidente y el y el capitán pero digo que en esta ocasión el entorno ha creído por lo que a mí me consta desde el minuto uno que esto era un error eso eso ha creído el entorno de Ramos pero es una cosa que ha decidido Sergio

Voz 1375 19:42 así lo ha hecho hasta hoy yo creo

Voz 1501 19:44 que lo mejor para que yo no soy un experto en comunicación salvo los quince años que llevo trabajando en radio en Radio si en el resto de comunicación no sé si se mucho pero en radio algo creo que hoy es un error salir a decir algo es mejor no decir nada de esto se muera ahí ha contado el entorno su versión ha contado Florentino su versión públicamente esto si así se a mí no me encontraba si sigo o no

Voz 1959 20:06 no yo ya te oye cuántas más global de prensa sede animal

Voz 1501 20:08 entrevistado mejor para mí pero que yo creo bien viéndolos desde desde la persuasión

Voz 0239 20:13 sí pero no pero perdona perdona Mario desde el momento en el que Florentino Pérez hace público que el capitán del Real Madrid le ha pedido la carta de libertad esto no puede quedarse así Sergio Ramos está en la obligación de decir algo es decir

Voz 1501 20:30 verdad porque vamos a salir ha dicho

Voz 2 20:32 hoy ya no tiene mejor no me íbamos compañeros perdona Romero compañero

Voz 0239 20:36 qué dices tú Vestuario dices pero lo que dices que Sergio Ramos esto se queda así no esto no se hubiera podido quedar así se hubiera quedado así como pasa en muchísimas ocasiones si el rumor por ejemplo pasó con Modric el año pasado con matiz no salió el presidente del Real Madrid diciendo que Modric había acudido a su despacho Alonso representante para decirle que lidera la carta de libertad más o menos sabíamos que Modric se estaba planteando la posibilidad de pintarse pero no se dijo públicamente Modric no tuvo que salir a desmentir una noticia del presidente aquí estamos en un escenario diferente Florentino Pérez liso hacer público que el capitán del Real Madrid le había enviado le había tirado un órdago que era quiero la carta de libertad para irme a China y una vez que eso sale público y tú eres el capitán del equipo yo creo que el capitán está obligado a dar una explicación sea equivocado pero está obligado a darle una cosa tan solo

Voz 1375 21:28 sí Vestuario yo lo que es importante lo sabía Zidane

Voz 0239 21:32 me consta que lo sabía que yo

Voz 14 21:34 Pepa eh

Voz 9 21:35 en uno o dos jugadores y el resto no tenía ni idea ni idea no sabe qué Sergio tenía esa oferta y así es bueno

Voz 2 21:44 hemos contado aquí eran tres años a veinticinco millones

Voz 9 21:47 el año limpios de polvo y paja es verdad que tenía un tema personal y bueno está pasando un momento complicado esta oferta le venía muy bien aquí la mayoría de los jugadores salvo que yo sepa dos el resto no sabían nada de nada nada querían saber estaban pillados in de hecho alguno le comprometía a tener que opinar sobre

Voz 1501 22:12 pero esto hace bastante antes de de la perdona Álvaro bastante antes de del lunes cuando el público Florentino Pérez que es jugando filtra Sergio Ramos a su entorno o quién sea o Quien conociera a esa

Voz 1375 22:22 se filtra que se quiere marchar que está

Voz 1501 22:25 besándose marchar igual no eso sale que el repito lo que lo que acabo de decir Florentino las dietas Sergio Ramos ya que ha salido esto yo tengo que contar la verdad la verdad que por cierto no les sienta bien a Sergio Ramos que es verdad

Voz 0239 22:38 es la primera vez en la historia

Voz 2 22:41 simulador dijera filtrara el entorno del jugador que se

Voz 0239 22:43 sí que se quiere ir tiene una oferta de ahí no sé dónde ir y que no sale al al presidente de ningún club

Voz 2 22:49 antes de lunes ya sea lo que uno ha jugado sus cartas Álvaro ante veinte

Voz 0239 22:53 en Tino Pérez no ha tenido hay que remangarse para ganar el pan

Voz 2 22:55 la ganar el combate no hay que arremangarse que conoces esa casa vez a Ram

Voz 1375 22:59 hemos veces al presidente qué qué explicación le vas a todo esto

Voz 14 23:05 lo primero es que cuando tú por por pereza o lo que sea pues no aprietas bien del todo una tubería no se ellas bien los tornillos pues pues pueden Pérez

Voz 1375 23:14 pues pueden empezar a ver fugas por ahí ahí te acaba

Voz 14 23:16 salpicando no yo creo que el primer errores es filtrar cualquier tipo de noticia porque para mí me parece lícito que si te llega una oferta mareante como la que le ha llegado a Sergio pues te lo pienses no es normal es un ser humano estas acabando tu carrera insegura mente puesta ponen esa oferta Hay por lo menos dudas no por lo menos te hace dudar

Voz 2 23:36 el presi que tenga me están mira lo que me dan aquí mira

Voz 14 23:40 eh lo que ellos lo que yo no sé Scola era la intención de Sergio porque me has yo creo que por lo menos su entorno tiene que tener la suficiente experiencia como jugador de la entidad de Sergio siendo el capitán y además también teniendo fútbol todavía teniendo un rendimiento yo creo todavía en esos dos otros cursos que los que iba a cobrar ese sueldo en China yo creo que todavía tiene Rendimiento Top aquí en el Real Madrid era inviable de dejarle ir gratis por qué le vas a dejar entre gratis ya nos costó asumir que éste dejara ir a Cristiano millones pues imagínate de gratis a otro peso pesado del vestuario no

Voz 2 24:14 ya a partir de ahí ya estuvo habito perdona perdona me sólo ha habido creo no sé quién ha sido que me perdone pero periodista que le ha preguntado si tú fueras presidente

Voz 1375 24:20 o a lo mejor jugador gratis a no sé dónde le han preguntado a Sergio Ramos ya ha hecho un quiebro porque no ha salido muy bien cómo contestar que club para dejar salir gratis a un jugador como él

Voz 0239 24:30 a González Martín pues es correcto

Voz 14 24:32 CES entonces yo eso lo primero que me ha extrañado no que el que el vaya al presidente pidiéndole salir gratis

Voz 1375 24:38 no

Voz 14 24:40 más una vez que ha explotado todo que que el presidente decidido aguantarlo en público por por de decir oye mira ha pasado esto yo creo que obrado cobrado de la manera más lógica que es entendible como ha obrado el Real Madrid no yo yo soy Serge yo hubiese dicho la verdad la verdad oye mira pues es que me haya una oferta mi última etapa de mi carrera

Voz 1375 25:00 a la oferta ha sido suficientemente mareante como

Voz 14 25:03 para pensar me lo pero pues al final pues nos han dado

Voz 1375 25:05 circunstancias ya sabéis que el Real Madrid es el club de Misano

Voz 14 25:08 ahora si me quedo encantado pero pero es que es lícito yo yo vamos yo soy madridista yo soy Ramis también hay Hinault y entiendo que alguien dude con una oferta sí como no es que somos humanos no sé yo la creo que hagan SAT está tomado el tema con muy poca naturalidad ahí lo de hoy no ha quedado nada creíble en mi opinión

Voz 11 25:28 yo creo que es interesante hacer un repaso de cómo ha sido la secuencia de los hechos sea para que se vea la gran mentira no primero se produce la reunión una reunión que termina con un tono elevado como aquí en El Larguero se ha contado sea que no así o no fue una reunión agradable ni muchísimo menos terminó mal yo creo que Florentino se mosquea realmente con Ramos después de esa reunión utiliza sus cauces para filtrar y hacer daño a Ramos la filtra no sólo la filtra sino que encima públicamente en una emisora de radio la dice para hacer más daño todavía Ramos esto a mí me consta a Ramos no le gusta absolutamente nada y se dedica a filtrar también que está molesto Ike Ike esto no puede ser y que realmente se está cuestionando seguir en el Madrid y eso lo hace Ramos sea Ramos filtra todo esto para fastidiar al presidente y todo termina desembocando hoy cuando Ramos será cuenta decía Mario porqué sale del ramo por muy sencillo porque tiene miedo de la reacción del público del Bernabéu dice ojo yo no puedo permitir que quede la sombra de duda de que yo me quiero ir del Madrid no como está filtrando mi presidente no tengo que salir ahí ganarme al madridismo decir que no que yo soy muy madridista que jugaría gratis no señor Ramos no se dicen las cosas esas esa cosa se hacen si usted quiere realmente jugar gratis en el Madrid lo hace no lo dice

Voz 0239 26:48 hasta en julio no hay ninguna duda sabía que

Voz 1501 26:50 sales ir es que no no no aciertas una ninguna de las preguntas que te han hecho porque es imposible acertar cuando no quiere decir la verdad

Voz 11 26:57 pues porque están sirviendo efectivamente por eso siempre

Voz 1501 26:59 lo acertar cuando no es decir toda la verdad que que sí que ahora sí tenía miedo a la reacción del del público del Bernabéu esa relación va a ser la misma

Voz 11 27:06 peor pero que lo que quiero decir es que los oyentes de El Larguero tienen que saber es que este ha sido el juego real el juego reales uno

Voz 13 27:13 el traicionero escucha

Voz 0239 27:15 en las noticias unas veces se filtran en un sitio otro de menudencias ingresos

Voz 13 27:19 yo siempre porque si no lo perdido esta no es la vamos a abstraernos de quién filtró la noticia aquí hubo una reunión en la que el capital de Madrid le dijo a en un alto tono al presidente tengo esta oferta y me quiero ir pero no hay traspaso pues chico no te puedes ir esa es la realidad luego intentar disfrazar todo esto qué es lo que intentó cerramos con es que mi relación con Florentino es especial porque es que si yo no me siento cercano al presidente somos como un padre y un hijo sin sin esta cercanía yo estoy eso eso es una milonga eso es una milonga no es mentira tú ha sido al presidente decir que tienes una oferta de China y que te tiene que dejar Irati o que se lo vas a pedir o que han dicho que no yo creo que es que es un viaje a Madrid porque a lo mejor lo estaba buscando intervino es que el Madrid te dijera no te he procurado no te preocupes que vamos a volver otro año de contrato llevamos no pero Gaia millones tengo otros doce millones ha sido tan

Voz 0239 28:10 esperpéntica la rueda de prensa que una de las caras no no si no habría que poner los treinta y cinco minutos que dura la rueda prensa pero en un momento dado como como yo creo que él no se estaba dando cuenta muy bien de lo que decía porque como dice Mario era muy complicado despejar todas las preguntas a Mauleón sin poder decir sin poder ir ir a la raíz de la cuestión ha habido un momento dado en el que ha dicho Manu ya ha contado que el contrato no se toca que los doce netos por dos años es lo que le queda a Sergio Ramos por ahí si tenía alguna oportunidad de prorrogar porque sólo ha ganado en el campo que para mí se lo ha ganado la ha perdido con esta estrategia lamentable pero en un momento dado de la rueda de prensa se le ha escapado no yo jugó gratis jugaría gratis yo nunca he pedido dinero ni ni estoy muy contento pero hace un año hablamos de que bueno ya veríamos qué pasaba con mi contrato y nunca he vuelto a llamar a Florentino Pérez es decir que incluso dentro de de de de la vorágine de la rueda de prensa en la que intentó explicar lo inexplicable ha reconocido de una manera más o menos explícita que hace no demasiado tiempo el Real Madrid pero tranquilo que te vamos a prorrogar o te vamos a aumentar o te vamos a mejor el contrato cuando toque

Voz 2 29:19 pero si adelantaba cuando toque vamos a seguir

Voz 1375 29:22 todo esto y enseguida los oyentes sé que están ahí verbal las unas cuantas llamadas para ver qué os ha parecido a vosotros que es lo que ha pasado hoy yo creo que todo esto es una conversación que mide mal Sergio Ramos con Florentino Pérez por esa relación que tienen de amor odio que a veces es buena hay que quieren ir a veces chocan como dos trenes cómodos cómodos locomotora así no hay manera de que ese reconcilien pues en esa relación que va subiendo bajando Ramos pide una reunión y ya los lo contamos lo contamos aquí entonces a que va a que iba exactamente Ramos veintiuno pues a medir a tantear haberla temperatura como esta

Voz 15 29:59 ese siento allí pero claro no sólo con su padre

Voz 2 30:02 mano y con su abogado

Voz 1375 30:04 cuatro contra uno a decirle Press qué tal todo que no sé qué tal balance tempo nada que no se qué pero bueno tengo una oferta de China a ver si si si Paquillo al final Choco contigo y tú conmigo no ves claro que yo tengo que seguir aquí tal oye yo tengo oferta de China que es una forma de decir tengo un pastizal encima de la mesa a ver qué vas a hacer pero claro Florentino lejos de ponerse nervioso pues al final el sacaban calentando como ya os conté aquí se acaban diciendo cosas lo de Cristiano pues a ver si va a fichar pues ya no no no fichar un recambio tal pero todo con un trasfondo de mi contrato es el que tengo Si tú no sé si deberá quieres cuyos iraquí cuentas conmigo sino se queda si de verdad me consideras una pieza importante no pero que tengo un pastón en China un pastón en China fíjate eso Florentino lo pero bueno pues tras una oferta pues me la trae Si ya está perfecto pero no se puede dejar salir de aquí pero que me estás pidiendo siguió te dejo salir gratis bueno pero entonces aquí a Florentino aquí

Voz 2 37:08 tras un ratito más para hablar con los oyentes y con nuestros de lo que ha ocurrido hoy en esa rueda de prensa de Ramos pesa esperpéntica e innecesaria rueda de prensa para un jugador de la talla de la categoría I de la calidad de la personalidad de Sergio Ramos por todos esos motivos no necesitaba de ir a ver a Florentino para que tenía para decirle que tenía la oferta de China no necesitaban

Voz 1375 37:27 sí eso ni lo que ha hecho hoy mi opinión aquí no vinimos nunca hacer amigos a veces los haces voy a veces haces lo contrario pero mi opinión es que no necesitaba ni ir a ver a Florentino ni lo que ha hecho hoy no entiendo quién le ha dicho que esto es lo que tocaba no lo no lo acabado de eh pero Javi además ha dicho más cosas no además de de ese primer sonido que hemos puesto a dicho más cosas

Voz 9 37:51 sí señor ha dicho más cosas si te comentaba que cuando se todo este tema cuando tú dices que te vas a China es que te vas a jubilar

Voz 0239 37:58 sea

Voz 9 38:00 un tío como Sergio Ramos que siempre dice que está en el meridiano es tu carrera que quieran Marie porque me consta que lo quiere si te vas a alucinar por pasta eso es una evidencia hay por eso venían todas las contradicciones que hoy en rueda de prensa hemos vivido estas son unas cuantas

Voz 1896 38:14 yo soy madridista me quiero retirar aquí quiero pasar el resto de mi contrato aquí y el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande e ganando ir y como creo que me merezco después de llevar muchos años aquí y que yo presidente pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato no estaría dispuesto incluso a a jugar te gratis aquí porque así lo siento la relación de del presi mira pues la conoce todo el mundo siempre ha sido de padre e hijo pero bueno e se ha con su padre no y quién no ha tenido disco acciones por lo tanto la mejor solución siempre ha sido centran los dos cara a cara a hablar Idescat puede interferir con terceras personas que es lo que quizás ABC ha pasado no bueno

Voz 9 39:01 pues eh Sergio Ramos que decía que quizá ha pasado que era mejor ellos dos haberlo arreglado me consta que hoy Sergio quería salir él personalmente hablar de este tema iba bueno pues la verdad es que como veces no hacía falta no hacía falta porque no ha quedado nada bien a los que le conocemos un poco eh hemos sufrido un poco en la en la sala de prensa hasta final de Isaac

Voz 1375 39:23 además años ni saca más dinero por miedo a que a lo mejor la afición parte de la afición diga

Voz 1501 39:28 yo tengo pero sabía que es imposible desde el minuto uno quiere

Voz 1375 39:31 que que cumple su mandato dos mil veintiuno con treinta y cinco años

Voz 1501 39:34 y que a partir del cinco años como te dije el otro día

Voz 1375 39:37 Lamari eh renueva año a año qué es lo que pasó

Voz 1501 39:39 el año pasado sólo será tocado el el contrato porque lo por lo estipulaba si ganaba el Balón de Oro ya se ha sido Iker en que no había posibilidad no había margen de maniobra ahí la verdad hay que decir que en esa reunión como ya tengo también el otro día no se habló en ningún momento

Voz 1375 39:53 yo vengo aquí o China o me renueva no

Voz 1501 39:56 no no fue esa la situación fue China en carta de libertad acabó no hubo me renueva amplía me sube ese contrato me da más pasta nada con lo cual me a tu pregunta no entiendo para qué fue Ramos allí

Voz 1375 40:08 además a los demás antes de ir con los oyentes si de verdad estaría dispuesto a jugar gratis para qué vas a decir a Florentino tiene una oferta en China que más te da lo que en China si está dispuesto a jugar gratis yo siempre cuando llegan estos momentos digo lo que pienso es joe espera que un jugador como Ramos lo más importante es que salga bien de Real Madrid que salga como se merece por todo lo que ha hecho en el Real Madrid pero yo creo que lo que ha hecho hoy no se Robert Gallo Julio Álvarez si Le Pen Papa también sobre todo por cómo puede reaccionar la afición no hoy ha dicho esto lo he dicho otras veces tengo que aclararlo y que quede bien claro que yo le pedía más dinero que yo no digo que me voy porque la relación del Bernabéu con con Ramos siempre ha sido muy muy muy fuerte no no sé si yo creo que eso le preocupa más al Camero

Voz 0239 40:52 ha dicho en varias ocasiones eh mis aficionados del Real Madrid ha dicho un egocentrismo ya bruta bueno yo no sé si dentro de de la paranoia de la rueda de prensa en la que en algún momento eso lo he visto nervioso la ha dicho a mis aficionados bueno yo creo que las redes sociales tampoco

Voz 33 41:09 no puede servir como

Voz 0239 41:12 como realmente tomarle el pulso a la temperatura del madridismo pero sí vale como pista tú te das una vuelta hoy por las redes sociales mucha gente del Madrid ha quedado muy descontenta con lo que pasó el otro día con la reunión con lo de China pero ha quedado también muy muy descontenta con las de prensa Sergio Ramos dicho esto yo creo que hemos dicho suficiente casi todos todos que se ha equivocado dicho esto lleva en el club desde los diecisiete años tiene XXXIII es el capitán tiene derecho a equivocarse se ha equivocado gravemente pero no creo tampoco que la afición del Real Madrid letal que matar a un tío que lleva desde los diecisiete dejando todo ese escudo en el Bernabéu fuera del Bernabéu la tengo que matar por lo que ha pasado que no le va a ayudar estoy convencido que no hay lugar matarle tampoco

Voz 1375 42:00 con José dijo a la hubiera más Ramos en

Voz 13 42:04 en el Real Madrid bueno a Ramos le quedan dos años de contrato

Voz 2 42:07 exacto con uno de los sueldos más altos sino

Voz 13 42:09 más alto de la plantilla Hay yo lo que creo es que aquí no termina la historia

Voz 0239 42:17 ya veremos cómo va el año que viene

Voz 13 42:18 claro era uno de los grandes errores de Ramos es que este año era una temporada para decir señores echamos la persiana abajo nos levantamos a currar ya intentar solucionarlo el año que viene porque tampoco la temporada de Ramos ha sido de sobresaliente con el lamentable episodio del partido de Amsterdan y demás pero si yo creo que Ramos todavía puede dar un nivel bueno el año que viene le quedaba un año de contrato Ivi volveremos a a que se hable del tema que pasar con Ramos y tal si ha aprendido de los errores de esta ocasión lo gestionará mejor pero lo dudo yo lo que creo es que

Voz 31 42:56 hemos estaba en su casa contemplando cómo

Voz 11 42:59 lo que quedaba de esta película era que tenía una oferta de China de mucho dinero y que se ha pensado irse a China por mucho dinero que no no no digo

Voz 0267 43:08 es lo que no estaba quedando eso y entonces