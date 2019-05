Rosa Mª Calaf: "Espero utilizar mi curiosidad para viajar hasta que no pueda más"

Voz 1 00:00 ah bueno yo no sé pero creo que lo que más me define a dos trotamundos sólo preguntar a todos mis invitados por su relación con el mar pero

Voz 2 00:14 a esta madrugada

Voz 1 00:17 te voy a pedir una imagen muy concreta quiero que nos vayamos al puerto de Barcelona tu abuelo se sube en un trasatlántico para irse a Nueva York

Voz 1842 00:29 bueno Iriondo le vas a despedir a

Voz 1 00:34 era su única nieta no

Voz 1842 00:36 sí sí realmente bueno a ver tenía otra prima pero yo creo que entonces todavía no había nacido pues más pequeña que yo y efectivamente pues mira ese es un un recuerdo pues fíjate los años no hay en los años cincuenta efectivamente mi abuelo era un gran viajero y empresario parte pues tenían negocios efectivamente Silva claro entonces el avión era mucho más complicado que ahora viajaba a Cuba donde tenía negocios ideas a Estados Unidos iba en en trasatlántico y entonces yo tengo claramente esas recuerdo de un barco enorme enorme enorme enorme de ir con mis padres a despedirle de subir al barco ver el camarote estar paseando por las cubiertas y entonces esa esa esos altavoces que en un momento determinado no pues decían a última llamada para que los visitantes va a Händel del buque etc etc etc entonces bajar no a mí eso me quedó absolutamente grabado hasta el punto que cuando vi la película Mar Cor de Fellini que probablemente pues muchos de los que no estarán escuchando la recuerdan hay un hay una imagen de de un pueblo de la costa italiana que sale pues cuando pasa el marco no que va que va entre la niebla y saludan etc bueno pues yo cuando vi esa imagen bueno se izaron absolutamente los textos no se produjo una emoción enorme porque era exactamente la esa misma imagen que que yo tenía sin la niebla no pero esa grandiosidad esa idea de de ir a otro sitio no que esto siempre me ha fascinado absolutamente y entonces cuando conocía Fellini se lo comenté Le comenté que bueno que esa imagen me había impactado muchísimo y entonces me contó que él había puesto porque también le había pasado lo mismo y había acompañado a unos familiares al puerto de Chita Vecchia cuando era pequeño que se iban también a a Estados Unidos lo que le había quedado esa imagen y claro sus películas se nutrían normalmente mucho no de esas fotografías que tenía en su recuerdo no

Voz 1 02:45 detrás de esta voz inconfundible de esta trotamundos que tuvo un abuelo empresario viajero en aquella época recibió es el siglo XX cuando eso era muy excepcional esta Rosa María Calaf la calada

Voz 1842 02:59 este es un país donde la precariedad es la constante hay mala construcción pésima infraestructura corrupción pobreza así que me temo que las cifras seguirán cambiando y lamentablemente será al alza

Voz 3 03:13 aquí estaban bachilleres profesores cuando el techo se desplomó ahora llueve sin cesar las réplicas continúan hay más buena voluntad que eficacia hay preparación

Voz 4 03:25 la plaza de Tiananmen desbordaba alegría color cuando en España eran las dos de la tarde asistentes aquí naturalmente en las autoridades chinas y los autoridades olímpicas

Voz 5 03:37 insiste la televisión china es una Lhasa de vida cotidiana en calma dice que ciento cinco implicados en los disturbios se han entregado un placer

Voz 1 03:48 especialmente para mí seguro que para todos los oyentes que pases con nosotros este ratito en el faro pero al margen de ese recuerdo después qué relación ha tenido con el mar ruso muchísimo

Voz 1842 03:57 porque yo siempre digo cuando me preguntan no soy bueno o montaña claramente no se soy Mar no hay no hay algo que me guste más que cuando te vas acercando a en aquellos lugares donde todavía esto sucede que lamentablemente ya cada vez es menos ese olor no que tiene el mar tan particular que enseguida empiezas a tener fines ese esa percepción y bueno olfativa no de que te estás acercando al al mar

Voz 6 04:29 a ver yo me María sea que no sólo no estoy navegan por qué me mal ahora menos pero pero también en los aviones los aviones

Voz 1842 04:39 no pero en el en los barcos sí y entonces bueno siempre claro infancia transcurrió en en Barcelona mis veranos siempre digamos ya veraneaba mi mi madre mis abuelos en la Costa Brava en San Feliu de Guíxols por tanto siempre ha estado muy vinculada al mar vinculado el mar siempre con momentos de ocio

Voz 7 05:01 yo o de conocimiento de movimiento porque son un lugar

Voz 1842 05:06 diferente por tanto siempre en en en positivo cuando el mar muchas veces bueno pues pues cosas muy tremendas pero es la verdad que que que sí que es es es siempre que tengo ocasión cuando hay bueno estoy por ahí el son zonas que hay que Aimar siempre en algún momento acabo yendo darme una vuelta

Voz 1 05:26 Rosa eso era que la primera noción de lectura que tienes en casa es la Odisea

Voz 1842 05:31 pero bueno por ahí también a ver no se evidentemente estas cosas muchas veces vienen filtradas por lo que también te han contado no pero mi padre era un gran lector hay entonces bueno me leía me leía muchísimo chopos yo empecé a leer antes de ir al colegio leía coronel no ha estado profundamente agradecida a lo que sea que me hizo nacer en esa familia estupenda en la que la que es no es que siempre

Voz 1 05:57 has agradecido se en miles de entrevistas te te hemos oído te hemos leído agradecer a tus padres la confianza que depositaban siempre sentí que ellos estaban seguros de que haciéndote una mujer viajera una persona viajera que habría la mente desde pequeña catorce años te mandan a a Francia a para este al francés que siempre confiaron en ti no

Voz 1842 06:25 sí bueno yo sólo digo mucho además porque creo que es importantísimo el valor de la familia es decir lo que tuviesen casa ahora hay esa idea como hay que aprenderlo en la escuela no sea lo fundamental como ser humano lo aprendes en casa no lo aprender con lo que tienes alrededor esa esa posibilidad de decidir educar él en en sentido crítico en pensamiento en en libertad ir en casa pues eso que estaba a la orden del día nosotros somos dos hermanos que claro yo cuando me preguntan tú eres feminista pero ellos que nací feminista pero como no voy a ser feminista bueno primero me parece absurdo la pregunta ver eso es debemos planta claro exacto es demócrata pues si tenemos el feminista que es bueno pues defender los derechos de las mujeres nada más que esto no va contra nadie ni todas estas cosas que nos quieren hacer creer no en la última vez

Voz 1 07:17 Nos vimos me me dijiste que ciento noventa y seis países que tiene la ONU conocías ciento ochenta y tres por ciento ochenta y tres

Voz 1842 07:25 sí han subido no no he sufrido más porque ahora es sigo viajando he estado en Sudán el último el últimos pero no he ido a ninguno de los que me faltan es que de los que me faltan son bastante complicados en este momento no porque por una parte es el Cuerno de África y los otros que me quedan son como sueltos de esos que en el Pacífico pues me faltan Solomont y tengo que buscar

Voz 8 07:50 bueno yo no sabría ni dónde ponerlo en un mapa a ver ni yo tampoco si no estuviera tan

Voz 1842 07:56 obsesionada con hacer todos no bueno

Voz 1 07:58 y y Rosa María Calaf antes de seguir

Voz 1842 08:02 en el mechón blanco quiebra siempre en el pelo rojo quién te lo puso me lo puso yo siempre desde el principio me lo puso de una manera pues cortado que aquí en aquel momento no se llevaba luego me puso las mechas cuando aquí nadie mechas me puso el pelo frito es así todo afro con rizos pues me fui a Moscú imagínate

Voz 8 08:26 de las andas estado viajando dejando no viviendo en otros países igual más no es fácil que te buscarán el color con la eh

Voz 1842 08:34 en Asia me lo de dicho me lo llevado casi siempre no en Europa pero incluso en en América Hispanoamérica también pero en Asia sí porque desde luego las peluquerías excepto en la peluquería algún gran hotel internacional de esas carísimas obras que no vas que ahí puede que tuvieran rojo en las peluquerías normales nadie va teñido de rojo en Asia no así que me lo tenía me lo llevaba me lo llevaba lo que pasa es que a veces bueno salió de todo naranja en fin salía cualquier se veíamos te veía

Voz 1 09:07 eh Rosa Calaf en este programa esta noche gira sobre Oriente es imposible hacer girar un programa de dos horas y media sobre medio planeta vamos a centrarnos en el lejano Oriente ha sido corresponsal de Asia Pacífico para Televisión Española durante casi veinte años estuviste Hong Kong estoy también en Pekín porque crees que sentimos esa atracción por el Lejano Oriente

Voz 1842 09:30 creo que por la diferencia no porque siempre aquello que que desconoce es por una parte te produce una cierta inquietud pero por otra parte claro una enorme curiosidad porque es distinto además gran diversidad porque siempre que pensamos en el Lejano Oriente bueno estamos pensando en Japón no pero bueno China y Corea

Voz 7 09:51 lo pero luego ya todo lo demás lo ponemos el mismo saco como si fuera un poco lo mismo

Voz 1842 09:56 la India que Malasia que Indonesia Filipinas y bueno pues no hay más diversidad que entre todas esas zonas de de lo que sería el sudeste asiático

Voz 1 10:12 cómo contaría es a nuestros oyentes lo que siente uno llegar a China un país tan grande con tanta gente con tanto bullicio no bueno creo

Voz 1842 10:25 que es precisamente lo que empiezas es por ahí yo creo que cualquier viajero imponer desde luego por supuesto cualquier periodista no que llegue a a club a cualquier lugar lo que primero tiene que hacer es ir con una enorme humildad pensando pues que que no sabes nada y tienes que empezar a aprender

Voz 8 10:42 espero que este dio claro uno de los ahí está

Voz 1842 10:45 el sino para empezar es un idioma que es una profesión no es posible aprenderlo con en fin de una manera digamos cómo aprendería hemos bueno pues la mayoría de los idiomas que normalmente manejamos no es algo que bueno que seas muy joven y entonces bueno entonces lo aprendes todo mucho más mucho más fácil y más rápido entonces para empezar es es empiezas entonces yo creo que cualquiera que llegue a China lo que te abruma precisamente es esa esa inmensidad y el hecho de que las cifras que resultan siempre increíbles no piensas no me estoy equivocando o lo voy a volver a leer no cuánta gente vive en esta ciudad que hace cinco años no existía y que están viviendo seis millones dices pero qué es esto no lo lo lo lo he leído bien son sesenta mil no son seis millones es decir las cifras te sobre pasan siempre luego evidentemente tratar de entender y acercarte lo más posible bueno a esa cultura tan distinta todo el Lejano Oriente es totalmente lo contrario de lo que es la cultura occidental es decir es colectiva es es en busca de la armonía es no es competitiva es decir todo está todo lo que les estamos llevando no a mí por ejemplo me me me enfada ahí me apena cuando a veces personas que están haciendo negocios etcétera pues con con China o con Japón te dicen es que no se occidental y Zan porque ese tienen que occidental utilizar no otra cosa es que se modernice él aprovechar aquello que la modernidad proporciona al ser humano para vivir mejor no para tener un un un un mayor bienestar en todos los sentidos material y humanístico no pero Özil realizar

Voz 1 12:31 sí porque si no pero me sobre mucho queridas que no son competitivos porque claro como tienen esa relación con los negocios sí pero

Voz 1842 12:37 esto es lo que ocurre es que el japonés un poco más extremo en esto de lo que lo es China ahora pero es que claro ahora son muy competitivos pero porque están incorporando todo este tipo de enseñanzas esa necesidad de de de lo quiero todo lo quiero ya lo quiero a costa de de lo que sea no es decir eso la cultura es decir la base confiara de estas culturas pues por otra parte es decir estamos ahora mezclando cosas pero me refiero que son unas bases culturales milenarias que a lo que van no no es a crear este tipo de de de sociedad no individualista entonces yo creo que ahora todo esto se ha se ha incrementado insustancial

Voz 1 13:26 sí sí muchas veces has dicho que te sorprende lo avanzados que están borgiano tecnología que sigan siendo sociedades tan machistas

Voz 1842 13:33 exacto por ejemplo Japón a cualquiera que le preguntes yo muchas cosas con colegios no cuando pregunto no sólo colegios también conferencias público adulto el bono a usted qué piensa de Japón como lo imagina super moderno punteros los primeros en tecnología cierto es absolutamente cierto pero entonces claro pero usted sabe socialmente no cuál es la estructura claro nadie piensa que efectivamente es el país de los desarrollados sin ninguna duda el más machista el más patriarcal en estructuras que el mundo no está en la lista de la condición femenina de Naciones Unidas por detrás de países africanos sea como Tanzania por ejemplo en fin no me acuerdo exactamente qué posición creo que es la cuarenta y seis o por ahí entonces es una cultura en la que realmente todavía es decir han avanzado degeneración y media pues han dando un salto del feudalismo a la modernidad siguiendo los patrones sociales que existían es decir el el Samurai el guerrero es el que se convierte en el Ejecutivo que el pelea hice está en las en la en la empresa no hoy en la en la economía no hace avanzar el el país hacia la modernidad pero en la casa sigue estando pues la mujer entonces esto que ha ocurrido que bueno pues tienen unas estructuras de la mujer tiene acceso a la universidad en este momento por supuesto pues tiene acceso laboral pero es muy difícil cada carrera y está muy muy condicionada porque cuando se casa tiene un hijo ya normalmente ya deja de trabajar no no hay guarderías todo esto como efectivamente lo que se ha visto es que es tremendamente negativo para el desarrollo y el crecimiento del país en el dos mil trece hace nada seis años el primer ministro Shinzo Abe en lanzó una campaña hizo un discurso por televisión diciendo que os se incorporaba la mujer realmente no sólo sobre el papel a la construcción social o Japón no podría mantener su posición puntera en su puesto como tercera economía del mundo creo que eso es importantísimo que lo que lo hagamos todo sí porque si Japón que tiene esas condiciones sociales ya digo dice eso empieza esta a establecer pues todo las pautas de cambio de comportamiento porque se da cuenta de que no se cuenta con la mitad de la población a las mujeres o el país no avanza pues quizá deberíamos sin pensarlo en en otros lugares también

Voz 1 16:05 bueno Rosa María Calaf tenemos que despedirnos ya a qué país te gusta siempre volver

Voz 1842 16:13 por ejemplo Japón es uno de mis países favoritos me gusta muchísimo Japón lo disfruto enormemente me me gustan África tiene un atractivo extraordinario porque África no es lo que estar solo las noticias no que siempre es negativo violento sin esperanza no es eso es un continente con una vitalidad extraordinaria lo que está pues es bueno como muy aplastada por una serie de poderes pero me cuesta mucho decidir no a mí Europa pues claro me gusta pasear por Europa porque ahora me estoy yendo cada año por lo menos un mes no una zona concreta a lo mejor posición Elia o Escocia o entonces me lo pateó del para arriba para abajo y hablando con la gente esas cosas

Voz 1 16:59 Rosa María Calaf quién dirías que ha sido o es si es que lo tienes el Faro de tu vida

Voz 1842 17:06 bueno yo creo que claramente mi familia siempre pero pero mi padre específicamente Hay Mi abuelo sea tan también trotamundos no pero que eh que por la curiosidad que supieron instalar en en no y lo que espero es poder seguir utilizando mi curiosidad para no parar hasta que bueno pues hasta que no pueda más

Voz 1 17:31 Rosa María Calaf ha sido un placer tenerte aquí esta madrugada muchas gracias

Voz 1842 17:34 a conversación es un placer poder hablar tranquilamente