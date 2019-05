La derecha pactará. Sí o sí

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa por si no estuviera el panorama no suficientemente guiado una madeja de lana en unidades de un gato loco llega el CIS acaba de confundir aún más el paisaje en una demostración empírica de que todo esto ha empeorado le tiene Tezanos una especial tendencia los argumentos complejos quizá muy valiosos en la vida académica pero absolutamente inapropiados para esta cosa de andar por casa que es la política parecen definitiva los ciudadanos prefieren un Gobierno monocolor del PSOE con apoyos puntuales pues ya veremos cómo resuelve Sánchez la echara mientras el pimpón yo river y su guardaespaldas Villegas juegan al despiste intentando simular ser los más inteligentes de la clase cuando sólo sólo el Masters trileros la derecha va a pactar sin duda alguna por negociaciones a tres o a dos o hablan Ciudadanos y PP con Vox o pactan en estos dos últimos y Ciudadanos lo hace con El PP tonta coartada de Rivera para hacernos creer que no pacta con la ultraderecha de Abascal esto es modelo Andalucía pero aleje Rivera cualquier pretensión de que la ciudadanía se trague esa limpieza de sangre porque respetable entiende con toda razón que Casado Rivera para pactar con fachas si aussie lo vistan como lo vista habrá acuerdo no lo duden Israel ojos equivoca pues se flageló hará convenientemente