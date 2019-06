"Llevo dos años con un contrato eventual que me renuevan mes a mes"

Voz 1

00:00

bueno pues en Arenas soy enfermera me lo estoy sobre trabajó en el AVE quizá terminado hace cuatro años enteros desde entonces ese punto de la actual es algunos más cortos de otros más largos el contrato eventual que tengo ahora mismo me lo van renovando desde noviembre de dos mil diecisiete estoy siempre en el mismo área el mismo puesto todo igual lo que pasa que nos van renovando pues me Ésa es más o menos eso nos obligan a y fine quitando vacaciones y todo para para no cubrirlo con un horario por la tarde es hijo que es el puesto en el que estoy ahora mismo de hecho por la tarde sólo hay una persona fija el resto somos diez por la tarde cierres pues somos todos iguales pues repercuten en que a la hora laboral por ejemplo toque sigue quitando vacaciones entonces por ejemplo a mi contrato actual sacaba el treinta de junio si yo no me puedo pedir vacaciones ahora para el verano he aquí en Madrid si te llaman hijo rechaza hacer un hospital público se penalizó en un año entero sin llamarte de la bolsa enfermería seis por ejemplo puede darte la situación de que tú ya tengas algún viaje programado o algo y no te puede has sido alguna situación especial interés pues no lo puede llevar a cabo porque o rechazos el contrato y esas un año entero sin trabajar o no te vas a tu viaje eso es lo que tengas organizados las yo hago las mismas funciones y tengo la los mismos requisitos que cualquier otro compañero que tenga un contrato mucho más estable que el mía