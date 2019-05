Triunfo del alcalde que prometió invadir Polonia

bueno vamos a seguir con la con la resaca post electoral y hoy queremos hablar con uno de los muchos alcaldes que semana que van a estrenar no en su cargo en esta nueva legislaturas el señor Nicolas de merluza Don Nicola que te has bienvenido a La Ventana Nico alcaldes al gimnasio de pilates bueno buenas de lo primero felicidades mucho las elecciones en su pueblo contra todo pronóstico totalmente

el chico porque yo no hay dicen en campaña electoral ni pedir voto de hecho yo me he peleado con muchísimo de mi vecino a alguno incluso le ha apuñalado en el pueblo yo era conocido por entrar en los establecimiento con un rollo papel de váter la mano