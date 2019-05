Ciudadanos sigue en la mesa de los niños

Voz 1 00:00 ahora con arrojo bonito con tomate

Voz 2 00:03 a cinco mira la de

Voz 4 00:09 aquí me vais tornillos está hoy por aquí hola Francisco sus

Voz 5 00:16 bueno sé si recuerdas Carlas que hace unos días le encargamos a nuestros chef que elaboraron un menú para cada partido para las generales

Voz 4 00:23 me conocéis a nuestro rey luso no me encantaría conocerle personas se cuando queráis

Voz 5 00:35 bueno para para el público el resto lo trasladó estos dos muerto puede cuando quiera bueno pues es si recuerdas hicimos un menú para los partidos políticos para las elecciones generales pues le hemos vuelto encargada Francisco que haga un menú después de esta campaña de estas elecciones que hemos vivido

Voz 3 00:52 a elecciones en España va a tener que hacer fijo

Voz 5 00:58 eso sí es bueno vamos al grano Francisco cómo lo vemos que a empezar por orden y el menudo especial el que empieza a ser de verdad

Voz 3 01:11 bueno el titular sería menudo el triunfo entonces nada para empezar un poquito de la mami sushi junto a que sumo pero también popular no buen día a trabajar en la Seat no está reñido con comer aunque no olvidemos la del PSOE español has quitado aún Paquita debía de picoteo típicamente español anchoas jamón ibérico salmorejo la visita al baño está asegurada da segundo bueno cara más no olvidemos que son las veces de los así que venga ese chuletón para arriba es también un poquito de ellos también regado con un buen Oporto por todo un día esto es una bañera de champán metidos no tendrán las vacas flacas y ya son

Voz 6 01:54 vamos que el menú crees que era adecuado para los populares

Voz 3 01:59 bueno empecé esta enfermedad si Elena desde las generales aguantaba a base de arroz blanco para integrar para arrestar mejor Colors ya podemos añadir pasó un poquito dejaron a la plancha even qué demonios también una copita de vino yo los callos que Madrid ha ido bien era incapaz de Carabanchel y de chocolate que hostias que la cosa

Voz 4 02:22 pero vamos a hablar con Ciudadanos C's no sé

Voz 7 02:34 ya está aquí

Voz 8 02:40 ah sí

Voz 4 02:47 aquí no te pierdas nada

Voz 3 02:53 el día que Ciudadanos personas hecho mayor por lo tanto va a seguir comiendo en la mesa de los niños no va a ciudadanos con un menú infantil de carne rebajada unas nada chachachá fritas y mucha Fanta naranja limón Fanta naranja ciudadanos que te parece

Voz 5 03:11 me parece fantástico ahora con Podemos después recuerdo con comidas de tipo populares no vale esta vez no sé si la comida popular va a existir mucha gente

Voz 3 03:27 mismo muy popular no los vamos a cambiar el rollito en vista de cómo les ha ido vamos a ver yo propongo pan pan ácimo hecho si no hoy Cordero Cordero recién sacrificado venimos suena peor es el menú que se sirvió en la última cena que tiene pinta que lo lo que va a vivir Pablo Iglesias un paréntesis bueno en Cádiz pescaíto Cazorla a tutiplén mojama caballa papas con choco sin el postre

Voz 5 04:00 puesto que frota concretamente Lichis

Voz 3 04:03 ah sí por qué

Voz 4 04:08 venga vamos es el corto plazo de la comedia total

Voz 6 04:14 a menudo para Vox no vamos a acabar con a ver

Voz 3 04:18 bueno Vox dependía un poquito lo que cazar a ha cazado poco podríamos decir y cabras ni perdiz cuando se va a tener que conformar atención con palomas sólo Maspalomas y lo siento por ellos por algún Palomo Cojo banca están pues Francisco entonces te quiero tener un recuerdo para todo y Martine así yo me lo quiero mucho he ido a verle está con gripe con bronquitis otitis comportamiento antisocial desorden de la personalidad y trastorno psicótico director y algunas cosas sondeo hay otras bueno sí que lo lleva un caldito de lince ibérico muy favorito se que el lince está protegido pero obviamente el que yo he cocinado no lo estaba no por mí y mi cargo los límites que sean necesarios Antonio First

Voz 4 05:15 Hornillos tú sabes que la vuelta de Tony depende también de Ciudadanos o no o la vuelta de Tony depende decía pero probablemente no se cumplen Carlo pero esto existe uno

Voz 3 05:29 que es muy bien no le ha venido averiado todo lo que pasa pero bueno animo tory