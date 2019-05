Pitufando a Marifé de Triana

Voz 0097 00:00 con setenta

Voz 1 00:02 sí es cierto

Voz 0097 00:05 novecientos becas Teresa secundarios al ruedo bueno quiero hablaros de concursos de canto ahí sí que casualmente John atención lo que voy a decir no porque ganar un concurso de canto no te garantiza una carrera como cantante vale esto parece una obviedad pero yo creo que es importante reforzarlo con un ejemplo que vamos a poner los presentó un español que ganó un concurso de canto en Bielorrusia él es Aureliano melodía Eliana

Voz 2 00:30 buenas tardes bienvenidos bien no perdón bienvenido no

Voz 0097 00:33 qué tal ido tú eso tú dices encantado y venido bien gracias encantado encantado vale eso es bien aquí el amigo abren un concurso de televisión en Bielorrusia sí señor con una copla canta una copla catastro una con María de la O María de la O que aquí es bastante conocida

Voz 2 00:50 pero allí palo bielorruso era algo eso te quisimos viste de canguro para para nosotros por ejemplo teniendo cocinero activo

Voz 0097 00:57 ya pero quedó primero el concurso no te aseguro una carrera Musica es verdad que no no pero porque me cambió la voz de cambio y la voz es decir el cuerpo porque la gente debe saber Francino que este hombre este hombre es un Pitufo es de raza pero tiene tiene un problema genético el crecimiento que te hace crecer mucho va cuánto mide uno sesenta y uno sesenta y uno sesenta por un humano es que Tajo digamos sí vale pero para un pitufo unos sesenta una Gasol encima de otro de los candidatos ya está dos Gasol es uno encima de otro vamos a escuchar parece bien un momento de tu gloriosa participación cantando precisamente María Dolores con ese cuerpo esa voz pitufo en Tele Minsk vamos a escuchar

Voz 3 01:42 mira hijo de Dios

Voz 2 02:01 bueno la gente real desde luego no es a los ojos como platos porque allí allí no ven los programas dejó claro que no está acostumbrado no lo que sí que sí que conservas

Voz 0097 02:14 es ese tono azulado típico pitufo

Voz 2 02:17 tienes no eso es que llevó la corbata la compra bien el primar y me cogió eso te he cogido ya

Voz 0097 02:23 oye y cuando te cambió Lago hacer porque tú tienes una horitas lo que tienes está

Voz 2 02:27 va a pocos les puede el concurso una discográfica bielorrusa me hizo un contrato y empecé a grabar un disco de coplas coplas y titulado Pitu dando Marifé de Triana Pitu

Voz 0097 02:36 cuando si versiones

Voz 2 02:38 fue de la grandiosa pésima Marifé

Voz 0097 02:41 Pitufo dando a Marifé vamos a escuchar una versión de Torre de arena está en este disco de fondo a Marifé de Triana torear

Voz 3 02:55 verdad noches sin luna a ver tira fue

Voz 4 03:14 pero creo que aquí aún conserva la labor

Voz 2 03:19 entré en la primera canción es si cuarta que la de T de querer mientras viva si cuando me pasó esto bueno

Voz 3 03:32 en la calle irreal

Voz 4 03:38 no

Voz 0097 03:46 he hecho caminos

Voz 2 03:48 lo Dios encontró la propuesta de copla y luego de repente me Sabina desastre cogieron el disco el sarcófagos de Chernóbil

Voz 0097 03:59 ah bueno bueno pues hemos ya lo ves el triunfo en la televisión no te llevo la vida se acabó el sueño de ser cantante a qué te dedicas ahora

Voz 2 04:07 trampear hago lo que puedo básicamente meto publicidad subliminal cuando puedo Coca Cola

Voz 0097 04:16 esto esto sí sí sí