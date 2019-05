Flash Deportes SER de las 14:30 (31/05/2019)

Voz 2

00:22

está claro que que nos conocemos pero va a ser un partido completamente diferente con lo cual en Inglaterra o juegas en tu campo en el campo libre tu esto va a ser Madrid la competición que que que anteriormente nunca nada enfrentamos cómo afecta eso no solamente en el plano sufrió en el plano táctico es lo de menos porque creo que nos no se como dijiste Manu muy bien banco no aceptar el quién sea capaz de manejar en que tenga el control emocional del partido