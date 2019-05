La ventana de los viajes

Voz 1 00:00 mañana sábado ahorra del veintiuno por ciento de IVA en electrónica electrodomésticos y videojuegos con las ventajas y facilitó desde nuestras tecnoprecios también ahorrar del veintiuno por ciento iban electrónica deportiva música cine cocinas mamparas y muebles de baño recuerda

Voz 2 00:15 mañana sábado ahorra del veintiuno por ciento de IVA

Voz 1 00:17 en Hipercor y El Corte Inglés y desde las diez de la noche en nuestra web

Voz 3 00:28 y dicen verdad que la vida es un viaje hacia nuestros sueños y algunos esconden historias maravillosas historias como las de Ramón Bilbao que en mil novecientos veinticuatro soñó con crean vino único y otras que puedes descubrir en Bodegas Ramón Bilbao punto es a través de un precioso proyecto que demuestra que perseguir los sueños es la mejor actitud ante la vida recuerda a Bodegas Ramón Bilbao punto es

Voz 4 00:53 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 5 01:01 el mejor de los viajes

Voz 6 01:04 no la tanda de dos vías

Voz 1826 01:23 hoy tenemos la suerte de que Paco Nadal nada ha hecho parada y fonda aquí Madrid están los estudios viene del Tíbet iba hacia el Amazonas qué tal Paco buenas tardes

Voz 8 01:31 bien estoy aquí de paso como siempre yo os voy a decir la final de la Champions saber lo que pasó pues si te dijera que tengo entradas para ver la final de la Champions algo eh es decir eso no tienes ego tengo lo tengo una entrada pero no como las

Voz 1826 01:46 dicho así en condicional si te dijera tengo

Voz 8 01:48 la idea es pero no es cierto te ciertas no yo lo acepto todo no soy muy futbolero pero mira un acontecimiento como ese es es un acontecimiento a nivel

Voz 1826 01:56 bueno sí oye estaba estaba pensando ahora que decía que vienes del Tíbet que vas hacia el Barcelona si te acuerdas que a final de El año de cara a este dos mil diecinueve dijimos que sí que va a empezar a contar los kilómetros que hacías porque era algo que no había

Voz 8 02:09 sí sí lo voy contando los no

Voz 1826 02:12 además no me está ocurriendo hacer una cosa como una especie de concurso una porra para ver si los oyentes ya a final de año se aproximan siquiera enoja a los kilómetros que tienes una idea más o menos calcula

Voz 8 02:23 no se van a salir muchos pero no es mala idea el precio justo no quien se aproxima más a cuántos kilómetros ha hecho Paco Nadal en una niña

Voz 1826 02:32 de momento en lugar de concurso Paco Nadal responde hoy tenemos especial Consultorio de las dudas que van llegando y además en este tiempo preparando el verano son muchas dudas que van llegando a buen viaje arroba Cadena Ser punto com

Voz 9 02:55 hola

Voz 10 02:57 Ari buenas tardes que ahí donde donde piedras viajar y cuando cuenta sólo a Paco cuenta ver cuenta

Voz 1490 03:04 el otro día te cuento me quiero ir con una amiga a Costa Rica dieciséis día muy bien queremos saltara boca hace un par de días iguale Madame no tenemos visto lo que queremos pero podías dar algún consejo oí en boca del toro sí que es verdad que no tenemos claro en qué isla quedarnos

Voz 1679 03:24 no sabe que no puedes contar bueno al cuando vais los vamos a principios de julio del bueno estupenda ver Costa Rica muy bien sabéis que bueno es época de lluvia si vais a tener algún chubasco bueno llevar un paraguas o algo porque es época de lluvias mira pues aunque me dices que ya es visto bastantes cosas yo te diría don dieciséis días te da para mucho Baixa alquilar un coche como es volver

Voz 1490 03:48 si queremos alquilar un todo terreno vale

Voz 1679 03:51 San José pasaría porque es una ciudad que no tiene gran cosa dormida allí una noche sin remedio ya está tiene que entrar por ahí yo te diría primera tortuga pero que es un clásico es uno de los mejores parques nacionales y en coche hay que dejarlo en un punto y a partir de ellos llevan ya con la agencia que contra Theissen en San José os llevan en bote la tortuga pero luego podéis bajar por toda la costa del Caribe de tortuga pero hasta limón por los canales por barco porque hay unos canales para en paralelo al mar muy interesante tardas cuatro cinco horas pero merece la pena llegar al alimón por barco hacerlo así pero es verdad que si tenéis el coche ya está claro es que todo cambia bueno pues baja el coche tiene razón mira no dejes de Irak agüita que es un pueblo muy interesante de de origen jamaicano es muy resta Fary inpasse al sur de que agüita está el Puerto Viejo que es el sitio que más te recomiendo porque allí un pequeño microclima en verano no llueve tanto el Puerto Viejo está muy bien la playa de Manzanillo y todo eso además ibais para el sur para boca del toro quizá hay que pasar por allí mira ya hay un hotelito muy bueno ese llaman Nabu Woking que es de una pareja de catalanes Edward y Lola Namur Woking está muy bien son unas cabañas PRI tenían un precio muy asequible en Puerto Viejo walkie con Wh eso está muy bien yo te darías estás allí una buena experiencia estos Edward y la te pueden aconsejar cómo llegar que llegues a una comunidad Bree de los indígenas Bree que viven más al sur en la frontera con Panamá tienen un pequeño albergue invitan a te invita hay que pagarlo no porque yo

Voz 8 05:26 viven de eso del ecoturismo bueno te incitan a ir pero merece mucho

Voz 1679 05:30 pena e ir a ver a lo Evry Bree cómo viven cómo es su vida y todo eso me decías de si vais a cruzar hago cabe el toro ahí está a ver si queréis marcha ya ambiente y buscáis plazo pues en Colón en la isla Colón que es la donde hay más ambiente si queréis un poco más de tranquilidad de relax que es la otra isla todo depende de la marcha que queréis porque nos habla en está en Colón y luego cruzar al otro lado del Parque Nacional Corcobado eh no perdáis la bahía de Drake y el Parque Nacional Corcobado hay muchísima menos gente que pueda haber Manuel Antonio qué es

Voz 11 06:06 o en Castro que es un

Voz 1679 06:08 iba a decir un Benidorm pero en fin no quiero de denigrar a Benidorm en absoluto emergieron que hay mucha gente ir mejor en el Parque Nacional Co

Voz 8 06:17 en la costa del Pacífico al sur más al sur de Manuel Antonio muy bien que está mal clasificado

Voz 10 06:22 bueno sí sí sí

Voz 1679 06:26 yo no dejaría fuera Corcobado por ver Manuel Antonio me todo lo contrario ya te digo a no ser que vayan buscando marcha pero tampoco creo que con una misa en alguna hace no airosa discoteca solo

Voz 10 06:36 pero bueno a lo mejor ya tenéis toda la información y todavía tenis tuve tiempo para cada once giros muchas gracias a ti Charles

Voz 1826 06:52 ha escrito también a buen viaje arroba Cadena Ser punto com Teresa Teresa buenas tardes

Voz 10 06:56 es ir tú tienes en mente un viaje a Noruega

Voz 1490 07:01 sí efectivamente este verano estamos pensando mi padre mi padre y maestro voy planteamiento ir ahora a Oslo para ver la capital dos ya a partir de ahí Jover verde que estaba Anger también habíamos pensado subida al pasa Irán Anger

Voz 10 07:21 sí pero cómo hacerla

Voz 1490 07:24 para que no es pegó de avión en avión aquí yo todas las ciudades buenos lo vuelo

Voz 1679 07:29 bueno pues a ver tiene es es muy fácil yo iría sólo es una ciudad que tiene para un día bien de medio y luego yo cogería el tren a ver quién se van su tren panorámico precioso que pasa por unas paisajes fantásticos llegaría Bergen de allí me movería estaban Iker o bien en un coche lo ideal es que alquiló un coche y os mováis por ahí porque no no menos lo sino en Bergen porque todo eso vericuetos el por qué está muy cerca de ver si es uno de los más bonitos merece la pena mira sólo entre Bergen Stavanger señala una semana parando en en mil sí en un montón de sitios que hay por por no extenderme mira en mi web que se llama mil sitios que ver mil sitios que ver punto com ahí tengo la ruta publicada la ruta de Bergen Stavanger y tiene dónde dormir en sitios interesantes que ver el sol yo por el fondo que es un glaciar yo diría eso e ir de Oslo va a haber lleguen en el tren que está muy bien alquilar el coche en Bergen para para movernos por ahí en esa zona entre Bergen estaban y lo fiordos que hay no sé cuánto tiempo vais a ir me has dicho

Voz 1490 08:40 no tenemos pensaba pero va menos diez quince días

Voz 1679 08:45 sobre y no tener que coger avión hombre sobraba tiempo a mi sitio favorito de Noruega son las islas los fue una belleza y una maravilloso en los Alpes en el Ártico si O'Brien unos días podía subir en coche hasta Bodo que donde se coge entrega o en avión mejor quizás en coche sea

Voz 8 09:01 de ir en avión a Bodo y debo sale el barco que va

Voz 1679 09:05 a las islas lo Fo ten que es una maravilla siete ni diez días yo le dedicaría a cinco

Voz 8 09:12 cinco seis a Bergen Stavanger y otros cuatro en las Islas lo muy bien has tomado nota Teresa sí muchísimas gracias ya que ese estupendo prepara el bolsillo pero Noruega no es barato pero bueno siempre tiene un precio pero no es muy bueno

Voz 1826 09:27 viaje Teresa

Voz 13 09:39 hola qué tal

Voz 1826 09:44 estaba describiendo las calles las luces la nocturnidad de Nueva York en esta canción Billy Joel no sé si será una de las ciudades a visitar en su tú en su desplazamiento a Estados Unidos que es donde tiene pensado por lo que tiene pensado preguntarte Montse Montse qué tal buenas

Voz 10 10:00 hola buenas tardes que escucha Paco qué tal hola qué tal que voz radiofónica tienes eh si puede ser bueno

Voz 1679 10:10 dime dime dime no no entremos en jardines que no me corresponde a mí me pregunta Estados Unidos no

Voz 1490 10:16 pues mira si queríamos hacer un viaje ese verano y en agosto catorce noches tenía llegando Los Ángeles y volviendo es no yo nuestra idea era visitar Los Ángeles San Francisco

Voz 10 10:28 como si podíamos no estaba

Voz 1490 10:31 bajo el Gran Cañón entonces no tienen muy claro todavía querías podíamos desfilaba cada uno de los de las ciudades

Voz 10 10:38 si queremos consultar con catorce noches ahí

Voz 1679 10:41 a ver pues mira yo te diría que hay un recorrido yo lo he hecho hoy es precioso entonces esa zona de California me encanta y a ti te va a encantar Los Angeles yo pasaría es decir es bueno si te gusta la macro urbes estilo americano pero quizás sea lo lo menos interesante de todo lo que me estás planteando yo alquilará llegas a Los Ángeles no sí yo en Kiel había un coche allí iría hacia un Francisco pero no por una carretera por la autopista habitual sino por la Hai Wan que es la antigua carretera que va por la costa una precisa eso no perder es lo que San Francisco por la costa la Hayward si pasa por causa Live digo perdón esa ya Carmen pueblo el que era y del alcalde Monterrey pasa por el castillo del famoso este en un castillo allí con cosas que sufren de Europa muy interesantes de carretera ya puede ir un par de días dormido una noche por en medio llegar a San Francisco y San Francisco también privacidad una precios es para vivirla es la ciudad más europea

Voz 10 11:44 cuántos días olvidadas tres noches mínimo

Voz 1679 11:48 porque es que San Francisco y luego la bahía de dirigir a Xaus Alito haya tiburón que son las dos poblaciones pequeñitas que hay al otro lado de la bahía yo recomiendo alquilar una bicicleta en el Pierre cuarenta y nueve al cruzar el puente el famoso puente de San Francisco en bicicleta llegar a según Alito y luego te vuelves en barco lo hace mucha gente es una exclusión tibia pero si te va un día no tres cuatro días a San Francisco yo no voy en el coche lo que seguiría es de ella

Voz 14 12:14 a a Yosemite

Voz 1679 12:17 que es el Parque Nacional precioso

Voz 10 12:19 por eso un poco de sin porque nuestra idea era verdad encañonó pero claro a ver yo que si fuera con Paco Anneli hasta parece Elías por ahí pues bueno volver a volver

Voz 1679 12:30 induciendo esta hasta hace otra vez al sur puede llegar a Las Vegas y el Gran Cañón mirarlo en días pero por carretera se puede hacer atravesando una buena parte de Nevada en diez días diez doce días los puede dar hacer eso y días

Voz 10 12:47 días sino de San Francisco algo engañoso

Voz 1679 12:50 hay que ir en coche en avión porque si no se bailan mucho tiempo pero calcularlo en coches son kilómetros pero estáis pasando por parques nacionales sitio muy interesante por el por el yo muy hizo Yosemite llegara a Las Vegas y al cañón yo no calculó haría pero sino de San Francisco a Las Vegas en un en un vuelo y allí el gran engaño vale luego Nueva York que hay que dedicarle otras cuatro noches por lo menos esto es lo que habíamos

Voz 10 13:14 cuatro o cinco noches perfecto duda está más entre Los Ángeles San Francisco cuando hicimos daba tiempo a llegar claro

Voz 1679 13:21 sí sí miles de San Francisco sí en coche es un palizón pero bueno veréis también muchas cosas evaluados pero no de dedicarle mucho tiempo a Los Ángeles sinceramente

Voz 10 13:29 vale muchas gracias

Voz 1826 13:36 mira esta música que estamos escuchando es el Kaplan es una de las extradiciones musicales más importantes de de nuestro próximo destino donde nos quiere llevar el lo de Croacia bueno es una forma de canto parece

Voz 8 13:49 parecen encantos canario sabes no sé si son dos los canarios llegaron a todos sitios Chucky

Voz 1826 13:55 son cantos a capella en ocasiones buenos L añade aquí estamos escuchando también alguna mandolina alguna guitarra Croacia es el destino

Voz 10 14:02 vamos a escuchar de este oyente del oye Juan

Voz 1404 14:04 la Paco muy buenos para hacer una consulta porque quiere hacer un viaje por la costa adriática lucharía se hable de norte a sur vales por la cosa con no sé si sería menor nace Line autocaravana o hacerlo en un coche de alquiler voy con un amigo mío vale iba un coche de alquiler ir parando pues por diferentes ciudades o no tocará banalizar la luz sabe no que sería viable se ya no sólo de la otra sí que lo que queremos es llegar a sangre a lo mejor interés interesa porque ya con aquí Ares coches hacia el norte no sé qué ciudades son la más bonita que no juegue norte luego pues bajando poco a poco pues las cosas sabidas Lee Toulon Milla de va más allá de su cursi es una persona que conocemos un poquito más nadie tenemos más información y más lo que no tenemos tanta información en la zona del norte diga que mediaron poco que sería mejor vale muchas gracias

Voz 10 15:05 gracias a ti Eloy Diallo bueno pues mira te

Voz 1679 15:08 digo una cosa por informaciones que me llega muy frescas este año Croacia está PETA a DC con Juego de Tronos ya ni te digo no entonces ya en verano es un destino complicado se lo digo porque si vais en autocaravana o por el problema de hoteles porque sino ir reservando ya porque este verano va a estar Croacia a tope la autocaravana es más lenta de otros problemas que un coche pero te da la posibilidad de dormido donde quieras por el norte yo te diría si vais a volar a Zagreb por cierto se puede ver Lara explica la azada hará muchos sitios a Dubrovnik amigo hay muchos vuelos desde Madrid y Barcelona a distintas ciudades pero bueno es una ciudad bonita merece la pena verla hará mucho calor en verano pero está bien empezáis allí ir directos a la península de diría a Robinho ni a por él ya Pula que son tres pueblos muy bonitos me preguntaba por la zona norte pues la península sí está mucho menos mal masificada que el sur Dubrovnik explica etcétera irá a merecer mucho la pena ir también pasar por lo largo que es otro sitio e inexcusables ibais en coche merece la pena ir bajando yo pasaría de Zadar sino tenéis mucho tiempo y inmuebles precioso sin ir antes de Split en Split tenéis que que parar ídem de ahí yo diría cruzar alguna isla la mili islas preciosas que en el Adriático la de jugar está muy bien Se va de Split o la de mil Jet que se va también desde ese ese valle de seguir me parece bueno por supuesto terminar en Dubrovnik vale

Voz 15 16:37 con eso te queda un viaje redondo ya sin

Voz 1826 16:55 ves va mira está sonando el vino blanco algo de vino tenemos en las sugerencias en la agenda más inmediata para

Voz 1679 17:02 para los próximos días para lograr en este país siempre hay un montón de fiestas en torno al vino este fin de semana en Sanlúcar de Barrameda que puede ser la Feria de la manzanilla la Feria del Vino el famosísimo vino local en Sanlúcar de Barrameda siguiendo con vino y no saliendo de Andalucía en Montilla Córdoba este día este en esta noche de sábado la noche de sábado a domingo se celebra la Noche Blanca cuatro horas ininterrumpidas con más de veinte actuaciones de diferentes estilos musicales en en diferentes lugares de de Montilla por qué decía el vino porque sí porque nadie lo sabe Montilla Moriles es otra de las buenas denominaciones de grandes vinos andaluces

Voz 6 17:45 no

Voz 1826 17:45 bueno pues así cerramos esto yo haciendo cálculos de estoy haciendo cuentas de cuantos kilómetros puedes llevarte

Voz 8 17:52 pero eso no sabes lo que te voy a meter unos cuantos

Voz 16 17:55 la semana que viene Amazon hablamos desde Iquitos muy bien siempre interesantes estará vista hasta luego ya ustedes el lunes les esperamos aquí sean felices adiós

Voz 17 18:04 si es así vana avisó a fin era así

Voz 18 19:31 la Ventana