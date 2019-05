que esto suena la radio muda no radio muta no puede ser pero bueno Bilbao y San Sebastián les explicamos acogen hasta finales de junio un ciclo de cine dedicado a Buster Keaton

poner en valor un cineasta con mayúsculas no solamente a un genial cómico sino a un cineasta con mayúsculas en auténtico poeta maestro de la transparencia de la modernidad era moderno en los años veinte y sigue siéndolo hoy casi cien años después en segundo lugar porque lo que proyectamos son copias restauradas por la década de Bolonia Easy entonces es un Keaton tal vez no sea visto nunca bien tercer lugar el ciclo a Keaton nos está sirviendo también para llevar a la sala a públicos muy diferentes creo que puede gozar de una película de Keaton un niño de cinco años hizo una persona de noventa y tantos

yo el otro día estaba en Bilbao viendo por ejemplo el Rey de los cowboys uno de los clásicos de Keaton es que las carcajadas pues pues triunfaba no y que hay más ambicioso no yo diría hay más más bello que eso no para un cineasta como Keaton que en su modestia decía solamente pretendía hacer reír al público no hizo reír en los años veinte en los años treinta desde luego sí haciendo reír hoy creo que es su humor su falta también de sentimentalismo su expresividad pese a aparentemente es tarea hable inalterable expresión de su cara pues siguen siendo de plena actualidad

esa es la gran cuestión no nosotros desde desde Negredo desde la compañía es una de las cosas que tenemos en mente que nos preocupan y sobre las que me gusta reflexionar claro ya la odisea no se dice que los muertos sólo hablan con la sangre de otros muertos sí parece que pues que una probablemente lleve a la otra no sobre todo si nos aman las heridas que es un poco otra de las cuestiones que nos planteamos no es desde Samar que se podrá cambiar la cosa no es desde conocer el pasado que éste podrá modificar el futuro