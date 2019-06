Nadie Sabe Nada: Necronadie y el monitor del amor (01/06/2019)

Voz 0057 00:00 vamos a tener ahí un inicio clásico no no perdona como lo queréis esta es una letra cambiar de orden dos vocales

Voz 1 00:18 me informan que ya estábamos grabando que está este debate ya se ha reflejado en la antena

Voz 0057 00:24 la verdad es que feísmo sí ha dicho técnico de sonido como lo que les dirige dirigiéndose a mí como quién es el inicio del programa no como lo quiere siempre han hablado aquí presentador de mayor edad da me da las dos vocales estas que tienes ahí en quieres me lo que me has cambiado de orden no te pido mucho queremos lo queréis yo ya poco pero esto es como el Parlamento Tio cuando lo constituyeron que no ejemplo más puerto pusieron el Parlamento haber habla

Voz 1 00:52 entonces que que pusieron de presidente interino provisional al al de mayor edad Valle dejó me encanta soy muy fan de ese hombre sí sí

Voz 0169 01:00 sí por supuesto entonces eso es así

Voz 1 01:03 lo que ha pasado no te lo tomes mal eh eh

Voz 0057 01:06 nada unos pequeños gestos son poderosos voy avisando a la gente digamos jotas equivocado pero programa este parecía que tenía un presentador y un colaborador no así

Voz 1 01:14 el error más grande común no perdieron presentado

Voz 0057 01:16 Llum un co presentador ha aclarado si pues puede ser cualquiera de los dos tú y yo es presentado claro es que co presentadores lo mismo

Voz 0169 01:26 bueno bueno si lo dice según como segunda opción sabes dice lo dices tiene copresentadora presenta

Voz 0057 01:34 no quiero entrar aquí no quiero entrar aquí porque Nos vamos a hacer daño yo yo te quiero no no me gusta no me quiero usted sí cómo estás pues bastante bien

Voz 0169 01:44 yo paro que podría ser eh

Voz 0057 01:46 muy bien sí sí podía estar mucho peor también mucho mejor esa estancado eso es una Acciona

Voz 1 01:53 pues bien no poquito si ese es el pelo estancado ya ya

Voz 0169 01:58 pero bien con muchas ganas el público me parece fantástico luego lo comprobaremos a veces pues decepción si a veces estéticamente

Voz 0057 02:07 la bien luego rascar un poco y es es latón

Voz 0169 02:10 sí pero yo creo que no va a pasar así que cuando quieras empezamos

Voz 0057 02:14 vale pues te voy a contar cuando empecemos una anécdota sobre Juego de Tronos hombre te acuerdas que acabo de hacer un spoiler lo que os pasa que no que no hagas spoiler sombra eh a ver quién

Voz 2 02:30 el programa no arranca

Voz 1 02:34 ahí se separa qué qué manía con los que quién ha dicho spoiler que he dicho

Voz 2 02:38 anécdotas detractores los día poco dentro una anécdota he dicho que hay que vería la radio a escuchar

Voz 1 02:45 por cierto por cierto y además yo te he visto Juego de Tronos ratito

Voz 2 02:50 desde de la guardia de la noches sería sería muerto e hombre no no no no no

Voz 0057 02:56 otra cosa Dani vamos a escuchar a los que hacen el plazo Baksi luego vamos a poner a valorar a posteriori si lo que han dicho no se ofende el vale de acuerdo pero vamos a empezar a personas relativiza lo porque te lo ha dicho

Voz 1 03:14 venga vamos

Voz 6 03:52 ahora ves bien venidos a medio días de la SER un programa presentado así

Voz 1 03:58 oye mira te voy a contar ya está ya has presentado hasta ahora que era esto no no no programa en presentarlo hay que chorizo no Juan que que eso no es bueno antes de que empiece esto voy a empezar yo no ahora en serio porque te lo digo porque se me olvida

Voz 0169 04:23 ar

Voz 1 04:24 se me va a olvidar sí sí no no es una prepotencia todo tipo de excusas puede empezar a usarlo

Voz 0057 04:29 que olvidar se me escapa la orina el seis

Voz 3 04:32 no

Voz 1 04:32 no no pero que ya es un hecho

Voz 0057 04:35 a un abanico de excusas nuevas que pueden empezar de verdad que es que logra

Voz 1 04:38 vale lo demanda lograba de esta mañana y he mandado en como en calidad de urgencia

Voz 0057 04:43 documento caliente hot Documenta Juan documento crimen

Voz 1 04:47 que que que que exacto sabéis que os hablo muy a menudo de que por mi casa pasa chatarrero vale pues documento caliente de hoy

Voz 7 04:57 hola buenos días eh verdad ya ha llegado el chatarrero Ésta es la grabación diaria del chatarrero que pasa por mi calle estoy viviendo el camión está vacío el también debería ya este ser consciente de que aquí no hay chatarra aquí no hay chatarra no pasa bueno entonces es diario les digo porque alguien ha comentado Melandri a no os pongo la grabación diaria no aunque podría no se lo puso el suelo

Voz 1 05:33 esto pero

Voz 7 05:36 esto es así es en la calle donde en potencia potencialmente Ayman chatarra de la Comunidad de Madrid el camión da la vuelta en una pequeña redondita que de aquí Illa bajas

Voz 3 05:49 esta es la rutina diaria a la vez ya chatarreros se chatarrero pero aquí no hay chatarra puede vivir tranquilo y bien para nadie sabe nada un adiós adiós compañero

Voz 0057 06:17 pues que con esta técnica de grabar tu contestarte tu alma a lo mejor no te hace falta que nadie te presente

Voz 1 06:24 pues es plantearme lo e Izquierda no nosotros simplemente subrayaba eh he llegado ya al a la al

Voz 0169 06:31 la fase increpar al chatarrero pero él no me ha escuchado entonces lo que ya me proponga en la próxima entrega es bajar a la calle piezas que son son segundos de oro se todo pasa muy rápido e Hilla poder poder entrevistar a chatarrero

Voz 0057 06:45 tú qué haces porque es tu barrio es tu vida es el el chatarrero que te compete pero chatarrero pero yo lo que haría es montar me en montar en tu coche un sistema de megafonía para que aparezca él entonces sales tú detrás el veces no he advertido no tiene chatarra y entonces los dos coches uno delante del otro chatarreros Carrero vaya a ser propiedad me gusta

Voz 1 07:14 me gusta una batalla de megáfonos muy metido también he pensado en ponerme en en mitad de la calle inspirarme en en el asfalto para que no pueda avanzar

Voz 0057 07:25 pues seguramente te atropellar a Kerbala chatarra órgano con el importa lo orgánico igual me considera chatarra investir al hace

Voz 8 07:36 un cubo no como en aquella peli en top secret que antes iba dentro un coche en un cubo entonces aparecía Cuco cuando Paktika ya olía

Voz 0057 07:45 va a colación de esto que ah no no sino a colación de esto vale quería contarlo es a colación que significa no pues como que relaciona lo derivado no claro como cuando cuelgas algo que es un té yo estoy de acuerdo entonces la colación a acciones te lo cuento no lo sé ya vale vale no pinta lingüistas no bueno vale gusta

Voz 1 08:04 o bien coño

Voz 0057 08:09 jo dentro si estáis al día juego de Tronos sí es cierto es que no he visto Luthiers acabado bueno tú conoces a mi suegro Joaquín eh mi suegro Joaquín es una persona excelente es muy guay también podría salir el jueves otro no sé señora hombre diseños de el ochenta y cinco años y podría ser pues el de la guardia de la noche uno de los de los líderes no lo envía a acuerdos

Voz 0169 08:32 no sí no o un esto es que estos asesores que tienen los reyes con su buena un viejo

Voz 0057 08:38 oye perdona

Voz 0169 08:39 sí de joven Nancy deberán el tullido no no llevaré tullido no que es Brand o Abraham Bran a crédito del capítulo a Abraham

Voz 0057 08:50 no pasa nada me llaman Bran el tullido y hay una casa del de los de los siete reinos que son los tutti ya hice me he pensado porqué no llega los tuyos te diga no llevarán eso hora que cambie de casa eh

Voz 0169 09:02 a mí también me parece que no lo han hablado mucho entre ellos porque el apelativo de Bran el tullido en inglés en inglés grandes Broken hermana mucho bueno es igual tampoco me interesa la serie yo si fuera habrá Abraham el tullido diría el corazón no es Abraham ya ya pero yo ya me un poco vale vale ya el tres tres ojos algo tullido pero el tres ojos se puede a cualquiera

Voz 1 09:28 cuatro ojo realidad exiliado es verdad todos son tres ojos no claro claro alcalde bueno este este breve mil insiste sobre la no queda

Voz 0057 09:36 sabéis que es siempre me gusta trabajar que hombre

Voz 1 09:39 eh yo te con lo que llevó a mi público la cosa está

Voz 0057 09:42 la siguiente mi mi suegro estaban casa a venir unos días a a casa hasta aquí todo bien y entonces le decimos llegaba ahora tras la cena los niños están durmiendo en mi mujer y yo le decimos nos vamos a poner un capítulo de una serie de te importa no no qué va para nada entonces él está ahí dice yo la veo también entonces él no ha visto nunca Juego de Tronos no ha visto ni un solo episodio de Juego de Tronos uf le toca comerse el tres de la de la última temporada

Voz 1 10:12 la guerra de la noche darle la nocturna

Voz 0057 10:15 esta sí es el es el capítulo donde hay toda la gran batalla oscura si Dios es como una hora y pico de capítulos y ahí es una manta de hostias en una noche pero hay hay zombis hay hay hay dragones huyó y hay un hipótesis pero que no pero que existe cierto rato Petra estoy me acaba de entrar a este bufé con el estómago vacío sea los no sabían nada de este universo irrepetible estás viendo algo muy gordo

Voz 1 10:47 pensando no veo bien

Voz 0057 10:48 bueno claro claro claro he perdido vistió me tengo que ir a revisar gafas tienes tú fíjate lo buena persona que es que allí callada e in Pomponio va comiendo Hinault no hay a los diez minutos de hoy puesto o qué oscuro está esto madre mía qué follón no no pan pam pam pam rato esperando digo si yo fuera él lo haría un comentario puede ser por respeto a los de la casa pero yo yo diría algo yo creo que yo que algo algo ya la hora y de episodio o sea que se había comido ya pero desmembramiento pero peor apunta locura lo que había visto de hombre hay una escena en la que aparecen tirios y entonces mi Joaquín rompe su silencio en el salón a oscuras oscuras total porque entregue el capítulo oscura tal se escucha su voz diciendo ese enano es de Jaén

Voz 3 11:56 sí

Voz 9 12:02 el decano

Voz 10 12:05 yo que quedó mear de la ópera pero ve Joaquín como que es que sí que dejan

Voz 0057 12:10 el de Jaén digo pero que es un actor inglés dice pues ahora vena veraneaban mucho allí porque yo lo tengo yo lo tengo muy visto lo tiene visos de Jaén sódico acabó el capítulo se levantó y dijo buenas noches su cama el mejor comentario de Juego de Tronos creo que si os parece spoiler pues me dais caña ahora decidido porque a lo mejor afecta mucho a la trama que hombre vendan lo tuviera pues su botellita de aceite bueno allí en la vida

Voz 1 12:39 no pero sabiendo que es dejé a Jaén ya lo ves de otra manera e incendio de verdad y eso que el acto

Voz 0169 12:47 al acto no me acuerdo Peter Ding leche Peter Ting Lech eh vamos a mirar eso Wikipedia o algo pues si alguien pasa los veranos en Jaén en la cabeza e Baresi alguien si alguien del público lo lo quiere mirar nosotros no consultamos internet vale la gente es libre de hacerlo no lo quiere consultar siete Jaén pues te alguien diga sí

Voz 0057 13:06 correcto este Jaén oye hablando de Juego de Tronos sin esposas

Voz 1 13:10 LEAR ya que alguien dice algo si el informe entonces dejáis

Voz 0057 13:16 en hacer esto la radio te vamos a dar un micrófono estamos más tocados rosa pero ya me voy entendiendo hola qué tal hola soy yo conozco pero no es el actor la y hay un chico que bastante famoso por por aquí por la provincia que también es bajito

Voz 3 13:41 se había otro señor con algo nuevo

Voz 0057 13:44 lo más que se confunda yo también lo comprendo mucho pero se parecen llevan el mismo peinado no Varona bajito vamos a dejar este tema aquí antes de que a eleve una demanda te parece bien

Voz 0169 13:57 el tema tema tema cerrado yo si si te parece sólo para que yo no sospechen ya ya ya ya ya jugadores yo soy yo para cerrar el tema si te parece echó mano de una frase que perdonar que no cite textualmente el el autor porque no me acuerdo es una en escritor argentino que dijo en su momento los enanos tienen un sexto sentido cuando van por la calle se reconocen entre ellos

Voz 6 14:33 bueno pues vamos a seguir

Voz 0057 14:36 aunque yo me quedo con ganas de hablar más cosas de Juego de Tronos ha pues sabemos pues es el momento ha acabado una cosa que no visten cómodos

Voz 0169 14:45 es decir van armados vestidos ni que helados con esas pieles esos correage sitar que yo entiendo que cuando estás porque cuando trabajan ellos trabajan de hacer la guerra es trabajo sí sí como te digo vamos en camiseta pues ello pero cuando está en interiores el interior es esa chimenea grandes de ricos que tienen

Voz 0057 15:06 si apetece quitarse el peto nombre el P

Voz 0169 15:08 esta hilos guantes tú te has puesto en una chimenea a al calor del fuego con guantes eso es el baño maría sea la la papilla manos a y si no ves ninguna ninguna ni una frente Perelada de nada están ahí además de muy puesto

Voz 0057 15:24 tú lo de Winter is coming que era ya te lo decían ya al principio de la sería eso nunca te acabo de ganar claro pero

Voz 0169 15:31 Inter no es Evry Webber Winter pero

Voz 0057 15:33 el disco min autor pero es un

Voz 1 15:38 pero es que me están entendiendo porque hay nivel inglés ya no ha Pippo dando de un agua de Messi por delante este año

Voz 0057 15:48 lo que es un happening que son muy fuerte eh no lo ha visto esos esa cuando se ponen ese perro ese perro en el cuello los muertos tan congelado no se derriten eh van yo el tema muertos

Voz 1 16:02 no no te puedo decir pero yo veo yo no es no que no me extraña carácter que tiene este tío está pasando calor este tío no va acusó en la pellizca es la tú le pones bien cómodo su camiseta ancha te te te arregla la serie Papito

Voz 0057 16:20 lo sé

Voz 1 16:21 he sentido está está constreñido está agobiado no me extraña

Voz 0057 16:26 a hacer eso ya Alemanno le hace falda la casaca la cefalea hace falta la casaca eso que se me ha hecho medida pero que es una casa que pensada en un señor estatura estándar digamos hace como una especie de de facilita corta es verdad pero a él parece la parece una de las Meninas eh es verdad

Voz 1 16:46 está emparentado está emparentado el vivo que él vino que desde que se mete las jarras de vino como el agua eh no tiene estómago para tantos menos no no quiero decir que si buscamos encontraremos eh bueno pues yo

Voz 0057 17:01 Villa está comentario eso era vale

Voz 1 17:03 de la mano de hierro no de la mano de Dios rojo que está señor Agency la borde hay un señor con un abrazo con un brazo

Voz 0169 17:18 hemos de bronce que está es chulo eh es chulo ya que no tiene el brazo al menos te uno de bronce Moll como cómo se desnuda porque hay una escena bueno hay un momento que si él tiene tiene tiene toda una mano cada noche claro hacen una elipsis para no me entiendes yo me fijo en esas cosas

Voz 0057 17:44 pues que mal todo mal todo bueno porque cuando les dan una buena hostia no les parte en la boca siempre están las heriditas por los lados que no

Voz 0169 17:54 afean

Voz 0057 17:55 eso es decirle no esto es una convención de cine porque no le dieron una que le deja una a la carrera para siempre Si pero muy bien pues

Voz 0169 18:03 esta

Voz 1 18:06 muy bien puesta tú vas a una guerra la gran muy desordenada

Voz 0057 18:09 ya

Voz 1 18:10 la guerra no la desgranó selecciona dice mira te voy a Donostia pero por la cara ya que ya que sales más eh

Voz 0169 18:17 te voy a partir un poquito que nada en tres capítulos te cura no viene un gol

Voz 0057 18:22 que si te saca el ojo saberlo que que vi un reportaje por la tele que están hablando de localizaciones en España de Juego de Tronos no se veía una señora se lo estaban haciendo entrevista en la tele hablando de había ido de visita a un lugar donde habían rodado Juego de Tronos llega a una iglesia y la señora decir las declaraciones de ella que me encantan fue dice aquí hay una iglesia pero en verdad esto es un castillo no entendemos no sea en verdad es decir en la serie esto es un castillo pero aquí hay una iglesia ahora por desgracia ahora no hay lo que debe haber que es un castillo fíjate tú las putas Cabezas locas que están ya que la ficción es más real que la realidad y luego poco a poco nos pasa con lo mal que estamos Ruth hola cómo estás estamos

Voz 12 19:14 en medio nada qué tal estás en casa estás cocinando estás con tu pareja ni le has dicho hoy ya que el quieres venga nunca es tarde

Voz 3 19:34 es que vivo sólo vivo sólo guarda

Voz 12 19:36 lo has dicho ya que la quieres cómo ha reaccionado bien quizá es momento de pasar un poco más

Voz 3 19:40 la verdad es que sólo haced el amor en la cocina mientras me escucháis los roles

Voz 0057 19:46 os marcará el ritmo vamos uno dos uno dos De repente el programa se convirtió en el patio

Voz 3 19:53 hoy el monitor del amor no bueno venga vamos ya el spinning

Voz 1 19:59 tratar si hay una mina

Voz 0057 20:01 al no quiero no sé si me equivoco hay una pregunta que dimes tres a la a veces la mano pero que sea eh para darme viento oye eh un muchacho de su allana la población que se llama Juan Carlos Vera Sáenz de población a la que sea más hoy Enrique no no me interesa eso soy Enrique eso allana lo lo que

Voz 1 20:21 me interesa es confirmar alguien ha pillado

Voz 0057 20:23 insiste

Voz 1 20:24 son ya en así que hasta

Voz 0169 20:28 atención a Juan Carlos Vera es exactamente el mismo nombre que el mítico Oli que en realidad eso es su nombre artístico

Voz 1 20:37 vete que no es verdad eh Oli

Voz 0169 20:39 tu nombre en primer lugar porque te hace llamar Olic Si te llama Juan Carlos

Voz 0057 20:43 pero va porque es un apodo que pusieron en el colegio de pequeño por mi cabeza redondeos cuando es tu vida que pretende es ocultar pero a ver a ver te llama Juan Carlos Bercy se llama exactamente igual que yo Juan Carlos Vera no pues sí la verdad es que es relativamente fuerte alguna vez había buscado esto no no no ha desacreditado ex político del PP un torero

Voz 13 21:06 IU no sabía yo de este personaje eso

Voz 1 21:08 no yo no soy ya Nancy si no sé si los de ese llenas llaman eso ya sabes que hay sitios en la que sea más Enrique

Voz 3 21:16 bueno te parece que hagamos

Voz 0057 21:19 te parece que es no lo había pillado antes de que repetir hasta que todas porque ha quedado flaseada al escuchar su propio

Voz 1 21:26 de eh quiere es que la lea él así

Voz 0169 21:28 si hay un Juan Carlos Vera que le

Voz 0057 21:31 como Juan Carlos vales un acople no acople vale pues Juan Carlos Vera que soy yo si los honores tú no eres tú

Voz 13 21:39 si los vampiros tienen colmillos las serpientes también por qué se dice que los vampiros muerden las serpientes pican para diferenciarlos

Voz 1 21:49 por qué por qué has escrito está previsto que tiene esto con la yo no soy este tío oye aprovechando que éste aprovechando que este tramo ha muerto vale llevan unas camisetas estos dos señores pues el público cárnico presente vivo hay unos gustan mucho la camiseta que también son figurantes de Juego de tronos los dos no

Voz 0057 22:13 habéis perdonan veo que como ya acabar la temporada de las camisetas pues somos nosotros Taha modesto y una para nosotros no no

Voz 1 22:28 hombre podemos ya no saben qué sabéis que ha hecho camisetas de

Voz 0057 22:33 mantel si las enseñamos aquí

Voz 1 22:36 pero llamáis aquí no ha hecho él es chico I L M yo lo he dicho esta mañana pero nadie mitad dice unos ciento es que tiene cuerpo de mujer te he dicho que me gusta mucho la camiseta

Voz 0057 22:49 esta

Voz 1 22:50 tenéis un regalito el público que rascar la gente como la gente me voy para acá donde de donde sois cárnicos de Móstoles Mostovoi me parece perfecto paquete traéis nada si tenemos de todo

Voz 2 23:05 que tontos son bueno

Voz 0057 23:07 ahora vamos a ver también oye pero espera de temporada fuera de temporada no tenemos que pedirle al público que no traigan regalos prime está empezando a incomodar no vale

Voz 1 23:22 esto lo ahora no menor

Voz 0169 23:26 a ver el regalo viene

Voz 14 23:27 que nosotros echamos la solicitud para participar que ya pues al principio de que algunas solicito

Voz 1 23:32 para participar aquí y hay que escribiré Internet en Internet light en Internet a los que no sois yo tenéis que hacer algo

Voz 0057 23:41 sí

Voz 14 23:43 entonces pensábamos que a lo mejor en unos meses van a editar temporada de Navidad etcétera como mi madre maestra ahí estaba realizando una cosa que me llamó la atención porque no sabíamos todavía del engaño de Berto que no es experto en frutos secos

Voz 15 23:55 a mí eso no bueno toma pero sí soy copresentadora bueno que los niños y preparado regalo con toda la ilusión al

Voz 14 24:04 pues es más grande experto de frutos secos toma todo

Voz 0504 24:18 osea mira mira lo que han hecho

Voz 0057 24:24 te cuesta definirlo no si me cuesta es a la vez me he emocionado y no sé muy bien otra claro es un belén es por eso decía fuera de temporada

Voz 1 24:36 es una figurita de belén claro eso es que ha hecho de cacahuetes echó con cacahuetes

Voz 14 24:41 los italiano se bollos estarían en mi madre de en Italia entonces viene de Italia

Voz 1 24:45 pero bueno todo esto mira cómo es preciso te digo una cosa es Berto por una música es muy bonito y me hace con la música cuarto Vermeer Le pido a técnico que ponga una música que que pudiera subrayar este momento tomada este es para ti tú no tú no has hecho llorar a niños a quedar maravilloso lo voy a poner mi pesebre el año que viene el año que viene no este año no puedo cuando quiera vale vale ese es tu vida Si este regalo

Voz 0169 25:23 hecho por niños italianos e como homenaje a lo que ellos en su cabeza y en su corazón yo creo que tienen como imagen tuya no te hace recapacitar volver a ser el referente de frutos secos mundial

Voz 3 25:41 tú no tienes corazón tú tienes una Ana Cardo ahí

Voz 0057 25:47 cómo crees que funciona esto sea yo de repente digo seguir referente ya no sé si soy el referente soy otra vez recupero esto centros no no perdona nada no no porno

Voz 3 25:57 si no Party no por vosotros

Voz 0057 26:01 que no tenéis ilusión ya que sois unos cínicos no no vamos a esos niños italianos que no tiene nada menos que no conocemos de nada pero que ahora están llorando mirando cáscaras vacías de cacahuete y pensando que no robó a nuestro Dios quién me ha robado el mes de abril quién me ha dado de sí lo pueden hacer en italiano para que yo no puede quema de Robatto leí de abril ya

Voz 10 26:24 hala ahora decidir que Etica yo pido con la mano

Voz 2 26:28 no no por favor viene necesita LEAR

Voz 0057 26:33 que cómo es en realidad una enana cine no

Voz 14 26:37 acabo de Carlo con mi familia política italiana como una medida de gamba haciendo como tú de intentando hablar en italianos

Voz 1 26:45 exacto

Voz 14 26:50 bueno que no lo están

Voz 0057 26:52 qué te distorsiones por la voz de píxeles vemos la cara puedes hablar todas y encuentro vale pues me pagan por esos dos voy darlo a que diga si hago reír alguien no parar

Voz 14 27:18 bueno a ver que está en familia política italiana que vino a mi casa en Coruña en Semana Santa a ver a mi sobrino entrantes un habla de italiano pues

Voz 0057 27:29 acento un poco eh no ha detallado

Voz 14 27:33 no lo tenemos buena entonces nada yo empezaba con la verdad es que sí que rico está la comidilla ni que si la tontería

Voz 2 27:40 pues si bien buena broma me interesa alergia a cerca porque un tema no

Voz 1 27:46 es ofender acento se suba es su mundo yo sé dónde está la comedia que hay comedias que rica no es nada hay que decía la no no te pongas micro es si yo no se oye no sería yo

Voz 14 28:01 en Kosovo muy bien tanto señora gracias entonces hay que saludo que te decía

Voz 1 28:07 la familia está Podemos

Voz 14 28:09 género pues hace a que sus amagos pero bueno nada ofensivo hasta que me voy a la zona de la alfombra estaba mi sobrino mi hermana había puesto globos primer cumpleaños está los Globos invitadas el

Voz 15 28:19 Vinyes Vinyes el compinche vino arriba estaba arriba se levanta mi marido Alberto

Voz 14 28:28 es súper rápido de gusto tiene señalaban también Ana

Voz 15 28:34 con Pini en Italia no deja de gritar

Voz 3 28:52 no hace falta añadir nada más una breve pausa ir Ball vemos nadie sabe POM vine

Voz 16 29:06 sobre

Voz 5 29:10 también importa

Voz 0057 29:20 cómo estás acabado ya estáis tomando un refrigerio después de la guerra sucia del amor seguimos aquí en Nadie sabe nada si queréis un segundo escuchar la voz de Berto ella os guiará hacia la pasión

Voz 6 29:36 no

Voz 3 29:37 dígase soltero UDC de introducciones para mí para gente soltera para mi mano no se limita a algo de mano no

Voz 0057 29:47 que tenemos aquí ya que nos han enviado los chicos que llevan los cárnicos no la camiseta de público cárnico o pero que chula una taza donde pone aquí

Voz 0169 29:58 sea Samantha aquí vemos amante y luego está

Voz 0057 30:00 ah mira aquí Berto se iba a Andreu hemos cogió la que le corresponde a cada aún sin las ventajas eran iguales me han puesto bigotes como que no se pone

Voz 3 30:09 sí sí sí

Voz 2 30:19 ahora que la estaba viendo por aquí despertarlos

Voz 18 30:22 yo mismo no le gusta

Voz 1 30:25 el hombre que le relegó la taza tiene dos minutos cara tiene la

Voz 0057 30:30 la urna que chula muchas gracias noche Gemma que gustan mucho las tazas Suso mucho para beber claro

Voz 0169 30:36 el público cárnico participativo con sus anécdotas checas recuerdo que antes de la publicidad Berto iguala pasan muy de soslayo el tema a recuperar su cetro de referente mundial de fruto seco así como homenaje a unos niños italiano que hace ya un año igual ya son mayor

Voz 1 30:52 les eh bueno en su momento a qué ritmo crecen en Italia lo que más va rápido muy rápido con la pasta los hidratos los mucho y nada tenemos aquí

Voz 0169 31:02 en figuritas de unos pesebres hechos de cacahuete Carpenter decido a Berto y ahora ya vuelve a ser referente cómo estás hombre pues muy bien la verdad influencia sí sí sí muchos se cansan si poner por cierto que esto no lo hemos dicho y no tenemos por qué decirlo pero te acuerdas que hablamos de Travis se case como es que yo dije que la Beach es un poco ruso no Fritz y Travis que es una empresa de frutos secos

Voz 0057 31:29 o snacks se al a la que ir es que yo siempre he dicho que está que está a la cabeza en la innovación yo estoy a tope con su trabajo pues enviaron aquí cajas a nadie sabe nada de frito David se pero cajas una Puta Locura lo dices ahora

Voz 1 31:44 que que ya está la gente es otra semana

Voz 0057 31:46 es que sigue habiendo aquí cajas que me dice sí cuando esta gente del público CL dan productos de de esta empresa que esto no es una empresa esto es una empresa esto es una persona Ángeles son Ángel manjares salados no se no se lo agradezco muy bien muy bien porque hace hace más dije yo pero tenemos que decir algo que estos policías no no lo han enviado porque yo su corazón no les cabe dentro la cáscara grado lo más inmediata pero no darle publicidad ahora si no

Voz 1 32:19 los bancos saquen más cosas ya pero no saque llamas cajas niño ya muchas gracias pues si es justo y honesto decir muchas gracias Savic teoría tenéis regalito mira que viene la plaza

Voz 3 32:42 hay un tema interesante que que he visto ya en una pre lectura

Voz 1 32:46 eh que si te parece hace lectura pero el tú has visualización de pre visualización muy bien y el siguiente Andrés F ocho de Twitter

Voz 0169 32:55 dice vamos a ver tema Renfe sus controles algo de misterio podía caber por darle cierta intensidad no en misterioso es hace pensar

Voz 0057 33:04 eh pues entonces iguales más Paulo Coelho no no no no no no no debutó

Voz 19 33:10 no no no no no no

Voz 0504 33:12 mira mira cómo jaleando como gusta como gusta vernos sufrir eh bueno pero pero es que esté ahora es la pregunta luego hacemos Pablo Collado

Voz 0169 33:25 claro es que si se me junta todo dice tema controles de Renfe te hacen pasar maletas mochilas y bolsas para ver qué llevas pero podría guardar una recortada bajo la vida

Voz 0057 33:37 te hacen quitar el abrigo también aquí la pregunta enough sacamos

Voz 1 33:43 no pero espera espera que sí que tots Fuchs espérate

Voz 0057 33:46 atrás tras gracias gracias

Voz 0169 33:50 todo correcto dice pero en unas estaciones las ahí yo en otros no eso es verdad también si entonces se pregunta sólo anima a la gente en los inicios de trayecto es el inicio Un final al revés esto te lo digo para que siquiera ya te pongo el cazador para entrar

Voz 0057 34:17 nadie piensa nada el objetivo de esta sección siempre ha sido que todo prendas a hacerlo no que yo me exhiba delante de ti como que no me sé ni el título se decir lo bien es que no tiene título es nadie ayudan a nadie ayuda ayuda nadie nadie ayuda a nadie o nadie ayuda nada creo que no ayudan nada a nadie lo vamos a dejar para que éste lleva lo habrá que esté a gusto de los dos copresentadora lleva

Voz 3 34:43 es el final su amante flamante para bueno

Voz 0057 34:48 eh cómo era la cosa es el el trayecto mira mira es que no puedes retener la frase a mí la frase para acallar los por favor que me cuesta mucho

Voz 1 35:00 ayuda

Voz 0169 35:00 tampoco no es el trayecto Un final al revés no

Voz 3 35:05 no ese no es el inicio y un final al revés

Voz 0057 35:11 yo creo que esta frase ya vale así como Pablo coexistan pues no tiene un sentido no no que las otras qué hacemos si lo tiene bueno tienen un falso se va vamos a hacer un par y nos lo quitamos venga los un par le va es la taza por ejemplo ya que hay aquí nata es la es la taza quién da forma al agua o es el agua quién da sentido a la taza

Voz 20 35:39 la forma la ataque

Voz 0169 35:43 eres mejor que mejor

Voz 0057 35:45 yo es que tampoco tengo no todos son buenos eh

Voz 3 35:48 lo cual

Voz 0057 35:49 ya ya voy voy Payá oye una cosa no sé me corta está ya se esta sección no te gusta ni a mí tampoco me entusiasma no queda bien porque lo hacemos todos advierte te lo has visto la gente claro pero que hacerlo mal claro le gusta la imperfección buscando drama tenemos que inventar dramas tengo una tengo una

Voz 2 36:22 nada especial

Voz 3 36:31 y yo me ha te digo una cosa estoy hasta asustado de la capacidad

Voz 0169 36:35 ya

Voz 1 36:36 eh negativa la carga negativa que lleva esta sección no de verdad eh me tiene a mí me

Voz 0057 36:41 cansa muchísimo yo estoy agotado es que no me deja ni hace

Voz 1 36:43 verla es un bloqueo interior que tengo que desbloquear esta Berto

Voz 0057 36:48 lo que desbloquearlos tengo que hacer una buena ya me lo quito es el bloqueo bloquearse bloquearse bloquearse bloquearse has dicho no bloquearse es empezar a abrirse

Voz 1 37:12 el paso previo no no no no no

Voz 0057 37:14 no bloquearse me sale ahí está bloquearse no es un problema a no ser problema eres tú bloquearse no es tu problema tú bloquearse no es tu problema no no tu problema es el bloqueo

Voz 3 37:37 sin duda la Sala de Cabedo cargó uno sale vale ya de esta sección en y que lo pidáis de Rodin

Voz 0057 37:52 yo no vuelve más es sacaba luego ya verá soy por Internet si por favorecer los medios me da igual a mí Internet que reviente

Voz 1 38:19 en el

Voz 3 38:23 pues bien está muy bien eh oye metiendo chistes buenos bueno sí sí

Voz 0057 38:31 enhorabuena si ustedes sobrevivieron al apocalipsis que trabajo haríais continuó haríais con nadie sabe nada si para nosotros

Voz 3 38:39 sí

Voz 0057 38:41 sin público sin regalos que sería esto los dos únicos supervisó

Voz 0169 38:44 antes no

Voz 0057 38:45 nosotros es la supervivencia

Voz 3 38:48 eh

Voz 0169 38:50 los zombis diciendo

Voz 18 38:53 eh

Voz 0169 38:54 bueno tío la Sari de Twitter cómo mola en

Voz 1 38:57 Marisela Sari qué tal dice Andrés

Voz 0169 39:00 esto que él sale en vuestros explora del Instagram es decir la lupa a mí cosas burradas y manualidades ridículas que dices basta me pica la curiosidad que dice estás escuchando sí pero no lo entiendo te entiendo

Voz 0057 39:16 palabras pero no juntas bueno

Voz 0169 39:20 tú tienes un explora en Lupita de de Instagram

Voz 0057 39:24 sea en mi historial que salen mi historial no lo lo que he buscado o lo que me proponen lo

Voz 0169 39:28 qué propone

Voz 0057 39:29 pero te proponen cosas si si a yo no yo sirvió que me que me proponen cosas como a mí no me tiene que proponer nada a nadie

Voz 1 39:39 tú eres brete él me da frente al mundo

Voz 0057 39:42 lo que va a no voy adelante voy yo delante a mí no me tiene que proponer nada el burro Bader ante el burro no puta inteligente artificial esta pues esta mujer les salen Manoli

Voz 1 39:52 de esa esto se algo algoritmos no si algo algoritmo poniendo de la noche que ya sabe

Voz 0057 40:02 lleva tres se lleva tres horas de la noche

Voz 0169 40:06 ese cuatro todo el público se pone no el público se pone de pie aplaude

Voz 0057 40:12 al cuarto goles ya que los chistes malos no me acostumbran a gustar pero hoy si no juegos de palabras pero es que algoritmo de la noche estaba bien

Voz 0169 40:20 estaba bastante bien al cuarto no lo sé Sari ya ya lo miraré al miraremos como no podemos tener móviles mientras hacemos el programa sigo sabemos eh ya pero no nos podemos quejar

Voz 0057 40:30 no nos interesa hacerlo no y además te libera

Voz 0169 40:32 qué bien un ratito inmóvil sí o

Voz 0504 40:35 venga hombre ya con el móvil yo no

Voz 0057 40:38 yo a veces lo miro ya yo veces lo dejo en la estantería

Voz 0504 40:42 que para no para no mirar no si lo miro de lejos estoy mirando a la estantería a ver si se iluminan solo

Voz 1 40:51 ya enganchados a mierda ahora que digo móviles quiero mandar un abrazo a mi madre que tiene móvil no porque sí yo lo ha visto y es verdad que se menea tiene sé con mi madre no te metas e tu madre madre tiene una movilidad buenísimo seis muy muy atlética no es muy buena movilidad que no es eso lo que quiero hablar inmovilidad de animales pues si se comenta en el barrio Madre bien se mueve precios ninja qué tiene el sonido de llamada telefónico más escandaloso que puede dar el menú no entrar mucho ahí pero es una alarma nuclear

Voz 3 41:30 la verdad es que se despierta se despierta a exacto el otro día se despertó el perro

Voz 0169 41:39 que los perros es muy curioso porque el sonido ambiente ellos mismos discriminan por ejemplo tú estás viendo una película a tope de guerra y el tío esto durmiendo perra dice

Voz 1 41:55 pero hombre

Voz 0169 41:56 me tiene muy rayado esto pero de repente hay un sonido que él en su cabeza de perro dice este sí

Voz 0057 42:01 porque deben discrimina pero escuchar en frecuencias gente uno escuchas muy agudo

Voz 0169 42:06 ahí no no no yo de mi madre no el de mi madre ya te digo yo que estaba a eso yo

Voz 3 42:14 una cosa terrible

Voz 0169 42:16 la espetaba Horner

Voz 1 42:19 eh

Voz 0169 42:20 bueno pues que una madre

Voz 0057 42:23 pues no se murió de ese problema no

Voz 21 42:30 desde es verdad es un problema que ya no

Voz 0057 42:33 no

Voz 21 42:37 la gente no sabe si reír

Voz 0057 42:38 entendáis esto no lo he dicho muchas veces yo no estoy contento de que mi madre muriera preferiría que estuviera viva pero pero hay cosas que son objetivamente eso lo dicho no sabes por ejemplo cuando a veces venía hay decía mi madre hoy me ha puesto a la cabeza loca ya no preferiría que me ponía la cabeza loca que no sí pero

Voz 1 42:59 bueno yo no es verdad desde lo piensas bueno fija más lo malo eso es verdad

Voz 0057 43:03 si John McClain desde Twitter John McClain Jungla de Cristal Bruce Willis todo lo llamamos haya hijo de puta ahora tengo una metralleta porque hay gente que dice que puede ver el futuro pero nadie dice que pueda leerlo palpar lo bueno me harían falta juego advirtió a lo mejor no yo a lo mejor no hombre pero no sé cuál es el futuro Berta perdona no es que no no no no no no es que no te da vergüenza ya con lo que funciona oportunismo tuvimos como cómico no dice hombre hemos favor Arteche

Voz 0169 43:39 este es de tu nariz hasta que me muera

Voz 0057 43:41 pero incluso desde el más allá que me muera yo que a lo mejor me mato antes para que paren ya pesar de la cojones a eres un pesado estaría en el más allá

Voz 0169 43:50 esto es de

Voz 3 43:53 Ruth

Voz 0057 43:54 oye capaz que pido que me da corten la metan en formol y te la regalo bueno

Voz 3 44:00 eso me haría mucha ilusión

Voz 1 44:04 eso Vote Watch qué asco ya sabes que yo te quiero hacer otro regalo cuando ya no esté si la funda de tu pueblo es no

Voz 3 44:19 no sé si lo hemos contado moralmente

Voz 1 44:22 tenemos previsto tenemos hablado Berto yo que el día que yo falte dejaré porque estoy

Voz 0169 44:27 hablo apuntado con una nota en el jugarse un testamento no es bueno pero testamento va a posteriori del entierro no

Voz 0057 44:36 claro sí normalmente se hace así

Voz 1 44:39 hombre

Voz 0057 44:40 pero ejecutar testamento contigo vivo el se considera de mal educado

Voz 1 44:43 esto es el nadie nadie más allá a lo mejor negro nadie ni nadie venga vamos a sentir nueva Nécora nadie que ya ya estaba apuntando maneras quería abrirse paso

Voz 0504 44:53 y finalmente lo ha conseguido vena

Voz 0169 45:02 en la Cadena SER un espacio de paz

Voz 22 45:05 espacio de descanso negro nadie

Voz 0057 45:10 hola amigos cómo estáis

Voz 1 45:13 sí bienvenidos a nadie estáis todavía vivos felices cadena

Voz 0169 45:18 tenemos hablado entre Berto yo es como el paraíso no mira gente desnuda paraísos como una sala de espera no con con pájaros musiquita que he tenemos hablado que el día que yo desaparece

Voz 0057 45:30 k de Jerez dado a en herencia la

Voz 0169 45:33 piel de todo lo que serían y espero que nos ofende a esta mis testículos si es que para

Voz 0057 45:39 ya pero es que lo hemos hablado

Voz 0169 45:42 y como yo no voy a hacer porque cuando te mueres eso no los no que te llega es aún más allá hídrica nada enseña me los catorce y debe ser una una energía no se te pone la proyección de entonces yo he dicho que mi piel la llevarla un Curtidores profesional choca pero los han visto cosas peores voy a hacerle un un una billetera ha abierto con con sus iniciales

Voz 3 46:13 B refugiadas a mí no me dolerá porque claro yo ya no estoy vientos de esa

Voz 0169 46:21 esa es un hecho que llevarlo a un experto en marroquinería eh

Voz 3 46:25 no no ensayos y entonces esa misma cartera ya curtida será producto le da una acera

Voz 0057 46:34 que conseguiremos con ese dinero no en Mi con piel humana claro ya entonces cuando lleve la cartera yo siempre estaré al lado del corazón de Berto sí que serán huevos pero llegaré pierde uno discriminado piel Smith que les Bud habla muchas veces te lo vas a cero no hizo esta vez nos hemos reído mucho con esta Ana de la broma pero que yo daría bar

Voz 0504 47:01 es más o menos corto ahora

Voz 3 47:14 no no aplauda aislado no entiendo lo aplazó no entiendo vamos a seguir los tempos no la cuál es el de verdad

Voz 0169 47:27 con Omar Khadr se deja dicho vale tuve dejas tu nariz

Voz 8 47:36 pero entonces el más divertido pero

Voz 1 47:39 hombre en el analicen un bote en el salón esos jodido bueno no de mi habitación dio es como tener ahí la tendré guarda parece era un hueso

Voz 0057 47:49 de Pernía jamón de toro

Voz 1 47:51 no bueno el cartílago con su piel bien

Voz 0169 47:54 yo eso que llevarlo aún a honesto que como taxidermista un taxidermista ya pero exagerado trabajo e marroquinería atribuido el mismo del yerno del

Voz 0057 48:03 lo de la cartera con prudencia e pues muy bien

Voz 8 48:05 deberías con muchísimo orgullo idea y lo enseñarán los platos de tele

Voz 0169 48:10 lo que hemos visto este regalo hallazgo de Andreo que lo visteis

Voz 0057 48:14 durante todos estos años de televisión pero no eso desmitifica

Voz 1 48:22 la muerte prolonga la memoria de alguien

Voz 0504 48:24 no todo son ventajas

Voz 0169 48:27 Ballet de te voy a poner eso sí como unos departamentos para las tarjetas

Voz 3 48:33 eh quiere es también un bolso si topa monedas si no de ley la venta está del DNI para que pueda sacar tu cara entreviste estímulos ya tengo un sueño no ya tiene un objetivo en la vida pasa que violento no sabía un poquito violento nada pues si no lo dices no no pasa nada pega seguimos con más preguntas sedes nadie sabe nada Javier Boix de Frankfurt llaman Milá bueno yo te pasa has quedado perla o no

Voz 1 49:24 eh entonces queda se te ha salido la cadena no eh que gracias a hombre si dice mira Javier Boix de Fráncfort operarle en alemán la palabra boda se dice

Voz 0169 49:37 Jobs Jobs bueno que su traducción literal seguro que se pronuncia así no no sé que su traducción literal es tiempo álgido a mira qué bonito están avisando que después todo ya va a ser una mierda él son un avanzados del idioma no es probable sí probablemente los alemanes son

Voz 0057 49:59 muy de pensar las cosas mal

Voz 0169 50:01 pero te puedes quedar ahí en lo álgido no Rato así sólo hay que ver un matrimonio de quince años casado está tienen uno brillo en los ojos es exactamente

Voz 0057 50:11 el tiempo que llevamos

Voz 0169 50:13 sí es verdad que se nota la mirada se Casals no

Voz 0057 50:17 bueno no casados no pero a practicar lo mismo a ver a ver tu mirada mira

Voz 3 50:26 veo brillo estupor también puede ser que voy a estupor

Voz 2 50:34 veo

Voz 1 50:36 veo bien intensidad Ibero también que quedan bajo las gafas ya están no entrar no hay preguntas no cabe más preguntas vale bueno ya el vaso lleno

Voz 0057 50:57 denuncia yo no tengo dudas existenciales que me pasa

Voz 2 51:03 la duda me la juego me da juego

Voz 0169 51:09 la duda no no ex no es que exista que la existencia

Voz 0057 51:23 oye Andrea para André pero vamos pero parece que está aparcando un avión que casi casi Andreu una última cosa del brazo levantado esa cuando te compras una chaqueta que es algo muy personal siempre te en la pruebas antes que una cartera salgo como que se podría comprobar un poquito tejido antes

Voz 3 51:54 yo voy a hacer una de un así

Voz 0504 51:55 a colación una maqueta o con piel de vaca