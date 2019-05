Lo que los conductores buscan es apareamiento

Voz 1157

01:54

no no no es que no no no no no para buscar apareamiento bueno no apareamiento aparcamiento hablemos claro Arnau poso hostigado por supuesto lo lo ha de buscar aparcamiento entre nosotros no es una gilipollez eso atiendo importa pues a los conductores que no están escuchando lo que tiene el conductor el ex conductor ya se están escuchando pero pre pregunta esos conductores ya esos niños que van detrás en el asiento que prefieren os pregunto a los que estás ahí escuchando el coche en el coche que prefirió un buen aparcamiento o un buen apareamiento