No me dejan llevar a mis hijos al cole en tanque

Voz 1610 00:06 queridos amigos el primer mundo tenemos problemas que son intrínsecamente nuestros y por eso los privilegiados también tenemos derecho a la pataleta esto es la tribuna para dos

Voz 2 00:15 aquellos y aquellas del Primer Mundo que sienten que que

Voz 1610 00:17 ya pues no les está tratando bien ya tenemos al premier

Voz 2 00:20 indignado del primer mundo hola buenas tardes

Voz 1610 00:23 cuál es tu nombre amigo nombre su voz Bosco Bosco Celtics cuál es el tema que te indigna

Voz 3 00:32 el agua caliente si sabes no todo lo que tarda en salir el agua caliente la ducha bueno yo no sé si tenéis nosotros agua caliente de esos tenemos tenemos bueno pues tarda una eternidad entre veinte y treinta segundos vamos a es que no tenemos nada mejor que hacer que esperar a que son en el agua caliente señores político sabemos personas para las que era para dos perder tanto tiempo ha dicho

Voz 1610 00:54 cinco julio acabas de decir Kuchar veinte treinta segundo no es para tanto

Voz 3 01:01 segundo sin tiempo que daba una relación sexual estándar para que estándar para mí ha vale vale perdona con ella una cosa con techo abierto con la eyaculación precoz puede aprovechar mejor el tiempo claro que merezcan viajar y comer gambas comer gambas mientras juego de Lucy finde cosas perezoso

Voz 1610 01:21 con esa después Bosco muchísimo pues el testimonio venga vamos con otro lleno

Voz 1610 01:33 otro oyente Amancio Ortega coqueta de Amancio Ortega Amancio Ortego he dicho lo dicho no si ya

Voz 3 01:40 allí indigna di sí que me siento ninguneada Jiménez preciada le compra un tanque un tanque un tanque es un carro de combate Leopard Leopard siete metros de largo sesenta toneladas para que los niños al cole seguro con ellos la también los niños crees que no los quiero bastante sí yo quiero con ellos en el coche sufrir pues algún percance en cambio el tanque van seguro seguro el agente municipal el asqueroso que sea tan mal hablada que no me deja entrar en la calle con estanque que no cabe dice plazo coches dice en cambio exento de la madre Jimena puedo decir que yo pago mis impuestos y no tengo derecho a usar la calzada es la madre de Jimena bueno pues bravo bravo por quién permite esa injusticia está quedando un país precioso no te lo perdonan de Hamás

Voz 4 02:50 nos da tiempo a otro mucho

Voz 1610 02:53 su caballo Alonso lo he dicho bien Alonso caballo Valle Alonso qué nos cuentas alguna vez

Voz 3 03:01 en primera clase todo contestes es pregunta retórica no si a ver gente que hemos otros oveja en primera clase pues yo me corto

Voz 1610 03:08 bueno vale que que problema tienes tú con volar en primera clase cuál era manifiestamente mejorable hombre no me digas que no vas cómodo experiencia vas como digo no es no clases como iba bien voy cómodo pero viaja en un sí

Voz 3 03:20 bueno viajes en un sillón recriminaba hable de piel más buenas buenas champán exquisito aunque la última vez no lo vais a creer no sirvieron a diez graditos a diez vale como si estuviéramos en Uganda vale que sí que sí que tiene cosas buenas la primera clase ya ya ya pero cuál ese día las malas bueno pues que llegas a la vez que el resto de la chusma

Voz 1 03:41 por no no no bueno no está diciendo una verdad

Voz 3 03:48 siento porque les duela pero pagas el triple llega eso AMISOM ahora esto que es Uganda

Voz 1610 03:53 lo has dicho dos meses eh es que esto es sí

Voz 3 03:56 otra cosa es que no te dejen en casa que no te entiendo que de que dejen al resto de ganado en el aeropuerto pueden y luego a los de primera clase que nos vayan dejando en nuestros respectivos estilos creo que es de lógica es cierto que es lo mínimo que podemos diez fin no pido tanto que estamos en

Voz 1610 04:12 Uganda desde luego oye pero una cosa es como a llevar un Boeing casa por casa para dejar

Voz 3 04:17 largas en y ya ves yo no soy ingeniero no tenía dónde vamos clama al cielo que hagas cuatro mil kilómetros y lo bueno es capaz de acercar mil diez kilómetros hasta casa cutre es que es muy cutre donde estamos todos

Voz 3 04:34 que esa es la otra cara no la otra cara de lo que no se cuenta de volar en primera clase sí pero no todo es tan bonito no trasladará rosas sufre lesiones graves lesiones que sufrió Alonso mucho