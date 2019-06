El Cine en la SER: 'La ceniza es el blanco más puro', retrato colosal del paso del tiempo en China (01/06/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 3 00:23 son ya tiene su propio biopic Rocket Man es un repaso a su vida musical y personal la estrella del pop ha dado el visto bueno para esta película con lentejuelas sexo drogas que protagoniza optaron Ewerthon

Voz 0887 00:35 la canción no es buena ese es el problema la mitad del disco suma miedo o el problema

Voz 4 00:41 me has entendido nunca me entiendes lo que tengo que sufrir

Voz 1084 00:46 más biografías esta semana la corresponsales el retrato psicológico de la reportera de guerra Marie Coll Bin que murió en Siria un país es la protagonista de esta historia sobre Gerry periodismo

Voz 2 00:57 quiero estar en zona pero me siento obligado a verlo

Voz 1463 01:03 las enganchar el paso del tiempo las redes sociales y las relaciones son los temas declara y Claire una película en la que vemos a Juliette Binoche hacerse pasar por alguien más joven para ligar en Facebook

Voz 5 01:13 has conocido muchos de ellos en Facebook subió un nombre importante para mí clave no tienes ni veinticinco años tienes tiempo

Voz 1084 01:23 se estrena la ceniza es el blanco más puro un drama del director chino Yang que una reflexión sobre los cambios que ha vivido el gigante asiático a través de la historia de amor de sus protagonistas

Voz 2 01:36 yo he venido para que me lo digan persona

Voz 1463 01:40 y en televisión esta semana tenemos dos nuevos estrenos Nosferatu una de terror con Zachary Quinto Domenge una historia fantástica eh filosófica basada en la novela de Neil Cayman y Terry

Voz 0457 01:51 yo soy una aunque el y tú eres un demonio

Voz 6 01:55 Televisa históricos

Voz 7 01:59 así que más de retro enemigo Bill

Voz 1463 02:14 hola qué tal buenos días bienvenidos a el cine en la SER les invitamos a que tomen nota de los estrenos porque este fin de semana lo tienen por delante pero también la fiesta del cine que comienza este lunes José Manuel Romero qué tal buenos días

Voz 1084 02:26 qué tal Pepa buenos días arranca este lunes hasta el miércoles bajan los precios de las entradas esta iniciativa ya lleva diez años con un gran éxito como señalan los exhibidores en este aniversario y presentación han estado en Madrid JA Bayona y el actor Javier Gutiérrez que recogía el premio de campeones a la película de los espectadores bueno

Voz 8 02:44 eh pues una alegría es un honor sobre todo viniendo de de los espectadores del público que al fin y al cabo es para qué hacemos las películas y me hace especial ilusión que sea por La isla mínima porque es una película a la que le tengo muchísimo cariño está representando también no sólo a la isla mínima sino campeones pues me hace el doble doble ilusión no creo que el trabajo el cine es un trabajo en equipo hay tanto la Isla Mínima como en este caso la película campeones es un claro ejemplo de lo que es el el trabajo en equipo la lección de como decíais antes de vitalidad energía de profesionalidad que nos han dado estos campeones Illa el premio el premio me hace tan feliz de este premio concedido a la película ya Gloria provoca muchísimas gracias

Voz 1463 03:34 pues se refería el actor también a La isla mínima ya campeones de esa mínima que también fue una de las grandes los grandes platos fuertes de esta fiesta del cine en el momento de su estreno y ahora sí vamos con las películas vamos a empezar con Rocket man el biopic de alto entre uno

Voz 1084 03:48 la película pasó por el Festival de Cannes es un musical que llega un año después del gran éxito en taquilla de Bohemia han Rapsodia el biopic de Queen en este caso es la música de Elton John la que canta baila el actor optaron Eckhart

Voz 9 04:19 a mal

Voz 1463 04:28 en el biopic musical es un género que está de moda el éxito en taquilla de bohemio en rapsoda y la biografía de Queen ha producido un efecto llamada ahora es el tono con el que celebra una película autorizada sobre su vida en la que no se escatima en sexo o drogas a diferencia de la anterior

Voz 0887 04:45 EFE

Voz 1463 04:53 lo cierto es que todo es diferente en Rocket Man iba bastante mejor a la cinta sobre Queen la mataba el que debe abordar a todos los públicos con lo que se suprimirían las escenas más lo casi polémicas de la vida de Freddie Mercury era un biopic hecho a medida por el resto de la banda y eso hacía que no hubiera una mirada tan sólo canciones en el caso de Rocket Man si la hay la avión director Dexter Fletcher que por cierto fue el encargado de terminar bohemia en Raxoi tras el despido de Bryan Singer

Voz 5 05:19 gran Perpiñán del sesenta y tres una buena añada no no veraces que es la siempre importante considerar en la plaza de los extraños

Voz 1463 05:30 la película comienza con una confesión del actor en la terapia de desintoxicación de alcohol drogas bulimia de su adicción a las compras y a partir de ahí todo es un repaso no lineal de su infancia sus inicios en la música sus amores sus desamores sus excesos y sus éxitos todo contado como si fuera un musical con números de baile y coreografías

Voz 2 05:50 alguna vez has sentido eso francés que no puedo escribir temas

Voz 10 05:57 enviar tengas

Voz 11 06:09 me obsequiados

Voz 9 06:15 ah

Voz 1463 06:20 la manera desinhibida en la que se comporta el cantante y la libertad de los creadores han sido clave para hacer una película que no blanqueo al personaje confesaba el actor protagonista el británico Taro cartón el espía Choni de Klinsmann que canta baila para la ocasión

Voz 14 06:34 no no es nuestro primer objetivo era contar una historia que fuera una celebración pero sin convertir en diosa Elton John sin convertirle en alguien perfecto queríamos mostrar a un ser humano con todos sus planos sin niveles hemos tenido gente muy valiente para conseguir esta historia Elton estaba de acuerdo con contar la historia de esta manera

Voz 1463 06:55 sin blanca miento pero con el visto bueno del cantante con el que Bertone ha entablado una gran amistad cuenta que estuvo viviendo un tiempo en su mansión para preparar el personaje Ike en Cannes donde presentaron este biopic se emocionaron juntos tras la proyección

Voz 14 07:10 fue uno de los mejores días de mi vida dio un trabajo del que me siento muy orgulloso no es el típico biopic que va en orden cronológico nos permitimos algunas licencias también fantasía ha sido maravillosa que quiero dar las gracias por haber hecho feliz anoche a un joven como yo y haber hecho feliz a una estrella de setenta Rock

Voz 1463 07:33 sus demonios están en primer plano también sus adicciones familia extravagante y sus discusiones furibundas con sus parejas su manager y su madre una brillante Bryce Dallas

Voz 15 07:43 no guarda quién Pymar se adueñó de la rueda de prensa

Voz 1463 07:46 a explicando porqué las biografías de músicos pueden ser los Blockbuster del futuro

Voz 16 07:51 a través de de noche y a es es Chen Upper

Voz 17 07:54 en en la industria está cambiando muy rápido con la televisión los streaming todo es maravilloso pero el negocio del cine necesita más cosas ahora sabemos que es lo que lleva a la gente al cine un espectáculo gigante la gente no se mueve por algo que puede ver en casa necesita alguien que hable algo que pueda compartir ahí entran las historias de músicos como esta que son un espectáculo y una gran experiencia creo que sería una pena ver esta película sola de verdad

Voz 1463 08:35 Fletcher recrea algunos momentos icónicos del itinerario artístico del cantante como su concierto en el trovador en mil novecientos setenta oso actuación en el dólar Stadium en el setenta y cinco por supuesto escuchamos la mayoría de sus éxitos

Voz 2 08:48 los Berni tope si tú debes de ser el tono bueno ese es mi nombre artístico ya me dirás tu verdadero nombre cuando nos cruzamos mejor

Voz 1463 09:05 lo más interesante de la apuesta por el musical es que el tiempo se para en la narración que se suspende la literalidad del artista británico incluida la posibilidad de aportar mayor creatividad visual tenemos por tanto aún Elton John niño cantando en su barrio o al cantante que parece despertar del coma después de un intento de suicidio bailando en el hospital y por supuesto las escenas con su amante

Voz 0887 09:29 número once en Italia la canción no es buena ese es el problema la mitad del disco suman miedo o el problema

Voz 4 09:36 que es que me has entendido nunca ni entiendes lo que tengo que sufrir venir aquí quema estarás allí vagando me llegaste

Voz 0887 09:46 Setién dejarte así puedo ser objetivo ante tu pequeño mundo miope y egocéntrico ve al estudio ya música o no me Taiwán

Voz 1463 09:54 el otro actor protagonista el amante Richard Madden uno de los hombres de moda en Reino Unido tras el éxito de la serie de Netflix que protagonizaba de él se ha dicho que podría ser el sustituto de Daniel Craig James Bond

Voz 19 10:06 esa fase incipiente es fantástico que me metan en esa lista y formar parte de la conversación pero sólo son habladurías en su como quieren una semana sin dejará hablar de otro empató en Bremen verdad

Voz 20 10:22 sí

Voz 1463 10:24 y para los más morbosos un apunte

Voz 21 10:26 es lícito Andreu

Voz 20 10:46 en dicha

Voz 1084 10:48 dejamos el musical y nos vamos con una de guerra

Voz 1463 10:51 es la corresponsal un retrato psicológico de la vida de la reportera de guerra más conocida maricón Alvin cubrió los principales conflictos internacionales de los últimos años llevaba un característico parche en el ojo a consecuencia de un ataque de Granada la actriz Rosa que estuvo nominada al Globo de Oro con este papel

Voz 22 11:09 ah sí

Voz 1084 11:19 a la fructífera relación entre Fini periodismo la figura del corresponsal de guerra siempre ha tenido un papel privilegiado hay ejemplos clásicos como bajo el fuego o el año que vivimos peligrosamente la corresponsal se adentra en el thriller psicológico para narrar los últimos diez años de la reportera americana maricón

Voz 2 11:39 has visto más que falta nos tienes que tomarte esto en serio pero me siento pública a verlo por mí mismo que estás engancha

Voz 1084 11:52 la corresponsal trabajaba en el Sunday Times desde mil novecientos ochenta y seis era uno de los referentes del reporterismo de guerra de los noventa había estado en Sierra Leona Kosovo o Chechenia la cinta parte de su viaje en dos mil uno a Sir Lanka para informar de la guerra civil en el país nadie había conseguido entrar en seis años en las regiones tamil ella lo hizo documentó la crisis humanitaria cuando intentaba salir perdió un ojo entre el fuego cruzado de las tropas la actriz Rosa Moon Pike nominada al Oscar por perdida la cinta de Fincher es la encargada de interpretar a Colville huy Monchi

Voz 23 12:25 en el desafío seríamos mostrar tanto a la mujer en el campo de batalla como a la mujer en su hogar queríamos mostrar a la persona comprometida con la causa algo que es innegable seguía las historias muy intensamente eso le hizo superar cualquier preocupación que sufriera pero también vemos a una mujer atormentada cuando volvía a su hogar por las cosas que había visto sin imposible estar expuesto a ese tipo atrocidades pagar por ello de alguna forma en algún momento

Voz 24 12:50 de hecho a Klose chiís

Voz 1084 12:53 no jugando volvió se colocó un parche negro en el ojo imagen que la convirtió en un icono la cronista del horror que después viajaría a la guerra de Irak para descubrir una gigantesca fosa común o se desplazaría Libia para contar las torturas de Gadafi entre disparo

Voz 2 13:07 ahora hazme caso la próxima

Voz 1084 13:18 película basada en un artículo de Vanity Fair es un retrato de sus claroscuros muestra las dos caras de la reportera su pasión profesional las incursiones en el campo de batalla no para informar de los movimientos militares sino para hablar con las víctimas esas que Bush llamó daños colaterales la población civil que sufría hay moría con las bombas

Voz 25 13:36 Joao Silva perdió las dos piernas en Kandahar cuando trabajaba para el New York Times estuve con él en Afganistán a Sapa Buzai para quién trabajaba una niña palestina de doce años yo los veo

Voz 1084 13:50 tú no tengas que su vida personal sus problemas con el alcohol y sus ataques de pánico cuando volvía a Londres el estrés postraumático las pesadillas el tormento de ver la muerte tanto

Voz 26 14:00 cerca explicó a raíz cree UCD

Voz 23 14:03 era una mujer brillante valiente audaz pero que también tenía los problemas ansiedades defectos que tenemos cualquiera de nosotros es la historia de una corresponsal de guerra se hubiera sido una hagiografía o en la hubiera puesto en un pedestal no habría sido la pelicula que queríamos hacer lo magnífico es que era alguien que podía admitir que estaba asustada y que aún así lo superaba nuestra

Voz 1084 14:25 el joven Mathew Hayman uno de los directores más prometedores de documentales debuta en el largometraje de ficción con mirada crítica sin caer en el biopic heroicos rodada en Jordania para recrear todos esos escenarios de guerra el realizador sabe equilibrar el realismo con la exploración psicológica para dice reflexionar sobre los medios de comunicación en esta era de la pos verdad donde la propaganda totalitaria se abre paso

Voz 0887 14:50 es una película sobre la verdad sobre la lucha por la verdad es una película sobre una mujer que Alice en su vida y acabó muriendo buscaba la verdad luchaba

Voz 1084 14:59 por ella en nombre de las víctimas de las guerras

Voz 0887 15:02 sin voz y murió dando voz a los que no tienen que ver

Voz 1084 15:07 en el actor de las cincuenta sombras de Grey acompaña Colin en muchos de estos viajes da vida Paul Conroy un fotógrafo freelance con el que entabla una amistad especial

Voz 1463 15:16 no pensarás que vaya a seguir esta mierda de normas no

Voz 2 15:22 aquí no podemos ir en coche a favor cancha

Voz 1084 15:27 ajá en la aquí tienes miedo a su última misión juntos fue en Siria en dos mil doce ambos lograron entrar en Phnom es para informar sobre la represión del régimen la película se detiene en este conflicto la peor guerra según Coll Bing un genocidio programado en el que los periodistas también eran objetivo la corresponsal denunció en su última conexión con la CNN las masacres perpetradas por los hombres de Bashar al Assad

Voz 27 15:49 desde ese año

Voz 1480 15:52 la zona emigrante

Voz 1084 15:55 horas después fue asesinada en un ataque a la zona de prensa el periodista español Javier Espinosa que se encontraba en el mismo edificio recordaban a vivir como en los militares celebraron la muerte de la periodista

Voz 28 16:06 Ellos la verdad que le tenían mucho odio a Matic o bien porque había dado entrevistas en directo a la CNN un día antes ya había hecho mucho foco había dado mucha importancia al al asedio de de Babá Mar no aparte de que era una persona muy muy conocida entonces la perseguían yo creo que que para ellos fue una especie de de victoria parcial corresponsales

Voz 1084 16:30 en homenaje no complaciente un recuerdo casi nostálgico de un reporterismo que ya no se financia una reivindicación del periodismo como contrapoder y como altavoz de todos los inocentes que sufren el horror de la guerra

Voz 1463 17:02 se estrena también la película francesa clara y Claire en la que Juliette vino se crea una cuenta en Facebook para ligar es un reportaje de Sara Rodríguez

Voz 31 17:11 en la

Voz 32 17:14 el director y actor Safin nevó regresa al cine con clara y Clegg un drama que retrata a la sociedad virtual moderna en la que Juliette Binoche representa la mezcla entre realidad y ficción como ya hizo anteriormente en dobles vidas una película en la que reflexionaba sobre la nueva era digital

Voz 10 17:32 está usted en las redes sociales tanto para gente como el naufragio la balsa

Voz 33 17:41 estamos en el mundo pistola Claire es una mujer de cincuenta años profesora de Literatura la universidad madre de dos niños y divorciada que se crea un falso perfil de Facebook para espiar a su amante ocasional así es como conoce a Alex tras enviarle una solicitud de amistad ambos empieza a chatear él como un joven estudiante y ella como una chica de veinticuatro años llamada habitualmente clara intercambiarán llamadas de teléfono y mensajes pero la necesidad de ambos de conocerse hará insostenible esta relación una nueva obra

Voz 5 18:12 el bar en primera línea de playa está nada mal las fotos son de Alex Kelley un amigo que vive en casa es fotógrafa creía que no te gustaba de las visitas ya pero él no es lo mismo lo conozco desde jugábamos apropie juntos

Voz 1480 18:31 agentes entrase en una cinta donde las mentiras enredan con la realidad vinos hace una magnífica interpretación de una mujer depresiva que se encuentra en plena crisis de los cincuenta su imagen de mujer joven y bellas enfrentará la inseguridad de una sociedad que la mantiene al margen has conocido mucho

Voz 5 18:49 Ellos en Facebook quiero quiero decir de chicos que yo siempre importantes Martí es sólo un nombre sido importante para mí Clare no tienes ni veinticinco años Times tiempo piensas en el todavía clara

Voz 1480 19:07 es una crítica social a las mentiras y manipulaciones a las que nos pueden conducir las redes sociales un mundo virtual en el que es muy fácil crearse una falsa identidad una vida que me gustaría vivir y también es la crisis que sufren muchas personas al llegar a cierta edad ese deseo de volver a ser joven y de volver a sentirse deseado no deseada abran el libro y vaya

Voz 18 19:28 en la carta ochenta y uno

Voz 5 19:32 cuando hablaba con él es en clave

Voz 18 19:35 muy pronto Madame de decide creerse huyó único

Voz 5 19:40 nunca me había sentido tan viva no fingía que tenía veinticuatro años

Voz 1480 19:48 tenía veinticuatro años toma como punto de partida el libro de Kamen Lawrence publicado en dos mil dieciséis y titulado el que tu crees una novela de altibajos en la que las múltiples caras del personaje protagonista hacen una historia espléndida y conmovedora estaba buscando

Voz 5 20:03 vivir otra vida otra vida no está claro no pueda ayudarla sino me dicen a verdad

Voz 1480 20:09 claro y Claire presentada en la pasada edición de la Berlinale es una historia ficticia a la vez que real en la que se pone en cuestión el poder de las redes sociales una magnífica interpretación en la que la actriz francesa vuelve a sorprender

Voz 9 20:25 sentirme más y no

Voz 34 20:34 no

Voz 1084 20:40 vamos ahora hablar de

Voz 1463 20:41 tiene chino el director aunque estrena

Voz 1084 20:44 la cenizas el blanco más puro un relato de supervivencia de una mujer enamorada que trata de adaptarse a los grandes cambios que ha sufrido su país

Voz 1463 21:01 que es el cineasta chino más reconocido los festivales internacionales ha sido decana copiado la fórmula del cine de autor europeo para implantar un circuito independiente en su país primero en Trípoli Tica para regular una industria que se mueve entre los Blockbuster propios los ajenos y la censura después ha creado un festival de cine independiente donde descubre producían nuevos cineastas millennials

Voz 2 21:24 aquí si el volcán sigue activo no lo sé la ceniza del volcán es muy pobre verdad puede ser lo que llegar de esa temperatura

Voz 1463 21:38 alcanza purifica el año pasado llevó a la cenizas el blanco más puro una mezcla de drama romántico con cine negro thrillers y retrato social de su país porque al final todo su cine nos muestra una radiografía detallada entretenida de los cambios que China ha padecido en las últimas décadas

Voz 2 21:57 si desaparecieran centenaria simple llevas pistola de que tienes miedo los hombres armados suelen morir antes

Voz 1463 22:08 como ya hizo en Naturaleza muerta en esta película regresa a la zona de las Tres Gargantas del río Yangtsé una zona minera pobre donde el control policial es escaso ahí apareció una mujer la actriz Tao Zhao habitual del cine del director que acaba de salir de la cárcel y que se propone volver a dominar a una pequeña banda de mafiosos de la zona

Voz 19 22:28 lo que me había vuelto a ruedas es mía tienes que darme nada

Voz 2 22:33 podemos de razonables

Voz 1463 22:36 así nos introduce en el ya un hub sociedades secretas de artes marciales a ella pertenece el enamorado de nuestra protagonista la historia empieza en el año dos mil uno ella es joven está enamorada salva su amante de un ataque de una banda rival pero acaba en la cárcel cinco años después sale de ella y él ya no la quieren su vida

Voz 2 22:55 ciento nada porte entonces por qué

Voz 1463 23:05 la cenizas el blanco más puro nos muestra a una mujer en el papel tradicional de los hombres una mujer que se encuentra un cambio brutal y que transita viaja por varios lugares tratando de recuperar aquello que tenía su amante es un negocio dos ámbitos completamente transformados por los cambios tecno

Voz 14 23:20 José sociales sin súbito pero tenemos la historia de China y los cambios tan radicales que ha sufrido el país hay muchos cambios muchas cosas están pasando muchas distracciones lo que he querido mostrar son los sentimientos de esa gente en medio de esos cambios de manera individual social las cosas no son siempre fáciles y a veces hay sufrimiento hoy me gusta recordar que cuando fui a la ciudad a los diez años un terremoto en aquella ciudad se que los chinos recuerdan también aquella tragedia el cine

Voz 5 23:47 debes pan

Voz 1463 23:52 youtube

Voz 0887 23:58 sin

Voz 1463 24:02 y es que el paso del tiempo y cómo los individuos montón un país se adaptan a él es el gran tema de este director obsesionado con psicoanalizados a la China de nuestros días sin rencor el paso del tiempo que se refleja incluso en el uso de un Nokia o de un iPhone pero también en el cierre de negocios en el crecimiento salvaje de la prostitución o en el rostro de su actriz fetiche

Voz 2 24:22 porque la hermandad de la cinco Ligas y cuatro meses

Voz 9 24:27 el cambio no

Voz 1463 24:33 ha trabajado con un director de fotografía distinto esta vez Eric Gauthier conocido por rodar con Assayas Walter Sales Leo carreras la complejidad de ambos fue el idioma el resultado sin embargo mantiene las constantes del cine de un director interesado en que los paisajes y los personajes se fundan en uno mientras asistimos a los cambios del gigante asiático

Voz 14 24:52 con el título en chino lo dice casi todo la pareja protagonista vive en los márgenes de la sociedad sobreviven retando a diario el orden establecido no era mi intención defenderlos sino subrayar el dilema en el que se encuentran en cierto modo recuerda a los primeros diez años de mi carrera pondrá muy arriesgado expresarse abiertamente y hablar en el cine de las verdades de la sociedad eso me alentó a escribir el guión como si describiera un viaje emocional personal ni juventud pérdida INI fantasía acerca del futuro vivir amar y ser libres eh

Voz 1463 25:26 hay algo de El Gatopardo en el cine de Jean Handke algo de melancólico también to desigual todo ha cambiado al AVE

Voz 5 25:33 viene a decirnos este drama colosal

Voz 1463 25:55 y hablamos ahora de series de televisión como cada semana con Dani Garrán qué tal buenos días

Voz 0457 25:59 hola Pepa buenos días bueno vamos a hablar de dos estrenos sobre

Voz 1463 26:02 naturales que llegan a nuestras pantallas ya además hemos podido hablar con los actores protagonistas

Voz 0457 26:07 si te parece empezamos con Good Domenge que Amazon Prime Video acaba de estrenar y que por fin yerra de con las canas que la teníamos está basada en la novela homónima de Ammán íter nos enseña una vuelta de tuerca de los mitos bíblicos atenta a su Bloco argumento yo es el de un ángel y un demonio que al cogerlo cariño a la tierra se empeñan en trabajar conjuntamente para salvar al mundo de la apocalipsis

Voz 6 26:37 tú eres un demonio enemigos históricos

Voz 7 26:45 así que más de retro enemigo voy

Voz 14 26:48 entre uno y uno de los puntos más atractivas de la cerveza sin duda

Voz 0457 26:51 a su reparto es que es un auténtico lujo Michael Zin haciendo de Ángel David Tennant haciendo de demonio sin olvidarnos también cómo no de Jon Hamm como secundario como arcángel Gabriel hemos podido hablar con los dos primeros sobre cómo ha sido ponerse en el lugar de estos personajes italianos decía que son más humanos de lo que pasa

Voz 8 27:10 se absorber en prácticas Joan y si noche

Voz 0887 27:13 día a pesar de que son criaturas sobrenaturales son muy humanos los comparas con el resto de Ángeles y demonios son muy fundamentalistas tienen muchos matices han asumido que no todo es blanco negro que hay crisis en la humanidad son casi los personajes más humanos de la serie feliz

Voz 1463 27:33 y ahora vamos a hablar de otra serie también sobrenatural pero un poco menos divina porque está a punto de estrenarse una de miedo Nosferatu

Voz 0457 27:41 el cole cine más lejos estrena este nueva serie de a MC basada también en un bestseller en este caso de Joe Hill quedará la escritura de su padre Stephen King la serie narra la historia de una familia desestructurada con adolescentes solitarios que son presas del villano un ser sobrenatural que sobrevive gracias a su energía vital

Voz 2 28:00 estima para servirle director general de Christmas director de atracciones Christmas presidente

Voz 0457 28:09 versión también en esta su gran atractivo es su reparto más bien es sevillano que escuchamos que está interpretado por Zachary Quinto acostumbraba hacer papeles de malo últimamente en la tele pues ya lo hemos visto en héroes en la segunda temporada de American Horror Story el actor nos contaba que no se cansa de explora ese lado oscuro que interpreto

Voz 37 28:28 yo disfruto mucho más de este tipo de personajes mucho más complejos más inesperados que además tienen el factor de lo inesperado creo que en gran medida son mucho más interesantes para el público pero también es verdad que caen en una parte más oscura del espectro ético moral que al menos en mi caso los convierte en personajes mucho más interesantes precisamente porque yo no soy así porque siempre existe esa posibilidad incluso en mi interior

Voz 2 28:54 de tender hacia las curtida o

Voz 1463 28:57 bueno pues nos apuntamos estos dos estrenos en el podcast que ya está disponible y luego también esta noche en la antena de la Ser vamos a escuchar completas las entrevistas a Zachary Quinto por un lado y a Michael sin y David Tennant por otro gracias Dani adiós

