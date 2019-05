La ventana del sur | Alcalde por convicción

Voz 1 00:00 Manuel Sánchez buenas tardes amigo muy buenas tardes querido os dan buenas tardes Pamplona estar muy bien hombre

Voz 2 00:09 qué te ha parecido la historia de la voz que tuvo la conocido extremo

Voz 1 00:12 parece sí me parece maravilloso pero hombre en vez de que sacó malas oveja que se lo lleven dejo había muchos por por Pamplona hambre te quitan el equipo en el hambre que les den un bocadillo de albóndigas que es boca Totti cardenales y que le quita el hambre que yo creo que hay grandes motivos para darle un paseo toda la semana habéis tenido lío animal también por ahí bueno si aquí no hay osan aquí no Alloza pero ha nacido el primer chimpancés sevillano esto bueno pues en El Castillo de las Guardas una reserva natural el titular ha sido ese nace el primer chimpancés sevillano la madre dos rechazado no sabemos si es que la madre iguales malagueña ya sabes del pica interno y demás pero pero la verdad es que si el el chimpancés se llama Salva este hombre a este al hemos puesto el chip nosotros y sabemos dónde está en todo en todo momento lo de que la Osa eh de la localización Un día después entiendo que a los pastores no le sirve ya para la policía no como diciendo ha sido ella ha sido ella no claro llegar un día tarde sirve de sirve más bien poco así que bueno líos animales de de por medio Se sabe que el chimpancé sevillano cien por cien porque bueno pues por lo visto ahí sino era socio de la de la jaula no dejaban diez tenía que conocer a gente aquí no sigas si la verdad

Voz 3 01:35 engominado para atrás serial chimpancé perfectamente peinado y bueno la verdad es que los signos de de Sevilla ni alojaba todo se pasea por por el recibo de la guarda una chaqueta con pañuelo de seda va precioso Pedro pero la verdad es que indiscutible no la oye dice

Voz 0313 01:52 esta semana de de resaca o digestión de los resultados electorales hemos contado buenas historias muy curiosas como ese pueblo donde ha ganado el el marido del Partido Popular la esposa del PSOE ha quedado como lideresa de la oposición os contaba historias muy curiosas tú tienes una por ahí también que no está mal no

Voz 1 02:08 sí hablo no es resultado lo primero es que voy a hacer en Pamplona Navarra es darle la enhorabuena al Osasuna y esperar que esta semana se sume el Granada

Voz 2 02:15 esto

Voz 1 02:23 sí la verdad es que aquí hay un caso también en curioso que esta semana de lo que de lo que se habla por aquí y ahora se quiere dar un pasito es que mañana se celebra el Día de las Fuerzas Armadas yo diría como en Sevilla Fuerzas Armadas espero que espero que vayan incluso los armado la Macarena que no falte absolutamente de nadie nos han prometido GAR de la Fuerzas Armada pero lo curioso que había que armar no venía tan monta la cosa la lleva cortada Sevilla toda lleva cortada Sevilla toda la semana en la verdad que ojalá dicen que vienen a Sevilla una ciudad como una a la Capitanía General y demás porque hace en el aniversario de la circunnavegación del Cano que a mí siempre me suena esta famosísima no no te parece tiene usted el Cano Circus navegado o no tiene usted el Cano Circus navegador como saber si tiene el claro circunnavegación porque se puede dar la vuelta al mundo obviamente no pero bueno dejemos esto al lado que siempre me ha sonado como mismo décimos y hablemos déjalo déjalo habría modelo electoral sí lo electoral que es curioso e cuando vota por ejemplo Andalucía hablan del régimen socialista de la gente Paniagua desde Madrid lleva veintiocho años con el PP por lo visto que gana la libertad de elección y que hay no hay problema aquí no se habla

Voz 0313 03:38 son miradas distintas sede de dónde salen las

Voz 1 03:41 las subvencione palo madrileño no se mira pero por lo visto cuando es al revés si ir hablando de resultado uno curioso el los Molares una ciudad pueblito de tres mil quinientas personas que normalmente bueno pues arrasaba el PSOE diez concejales del PSOE normalmente y uno del PP se ha presentado un chaval que no era de los molares va por el PP iba por el PP el recién licenciado en Derecho en Ciencias Políticas se ha reunido de marzo a este tiempo con las tres mil quinientas personas de Los Molares le ha dado un vuelco de siete a cuatro sea como deseo en el alcalde más joven de la provincia y él mismo ha dicho que la gente de Los Molares no ha apostado por un proyecto del PP sino que ha ido uno por uno es reuniéndose a una política de cercanía idea esta historia curiosa como haciendo las cosas de diferente manera se hace uno con con

Voz 0313 04:31 aquí olía aquí las siglas del PP de picar piedra un abrazo