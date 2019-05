Un bebé de 36 años enfermo de gorronea

Voz 1 00:00 mira mira completamente pretende Emery Merino Le enemigos ha rodeado sabemos que usted me habla muy a menudo yo críos Señor Borrell cuando

Voz 2 00:13 es verdad que Estados Unidos está hermanado agua su sardina a hermanos agua su sardina así como

Voz 3 00:18 neutralizar las emisiones cero neutralizar las emisiones cero en el año dos mil cincuenta ayudas se en esos Alan

Voz 4 00:25 que la gente los empleos tienen que trabajar sesenta horas al día sesenta horas al día

Voz 5 00:31 claro que es alguien que carece de cualquier derecho no tiene obligaciones no tiene obligación los buenas

Voz 2 00:37 Thierry de influencer entre comillas un influyente entre entre los recién nacidos los recién nacido podemos cometer el error iban los horrores

Voz 6 00:46 rápido hay que emitir esta cinta esta grabar esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 1 00:55 se han hecho u de V unidad de vigilancia que llega a su informe número quinientos

Voz 0827 01:07 números redondos sí señor bueno el pasado super domingo electoral no sea proporcional algunas vigilancias muy sustanciosas fue muy interesante la duda que te planteaste sobre si lo que sucede después de unas elecciones es resaca o dimensión bien yo creo que pueden ser ambas cosas también Francino que puede ser una orgía de ser una orgía si tenemos en cuenta la petición que Pedro Sánchez ha hecho a ciudadanos según se desprende de la pregunta que Xavier Fortes hizo a Begoña Villacís en Televisión Española lo escuchó Celso Álvarez al parecer le pidió Sánchez que levantasen los condones una última pregunta porque sé que tiene usted bastante preso

Voz 7 01:47 a raíz de la ejecutiva de Ciudadanos pero el PSOE

Voz 0827 01:50 de ayer Pedro Sánchez levantar los con dos eh

Voz 7 01:53 de los cordones sanitarios

Voz 0827 01:55 al repartidor de Anita varios en qué estaría yo pensando bueno por lo menos serán con donde sanitarios el PP ha obtenido malos resultados que ha podido sin embargo mitigar por la posibilidad de gobernar pues el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pero Pablo Casado parece un punto desinflado tanto que Martínez Almeida ya le llama Pablo Casado lo escuchó Carmen Espinosa

Voz 8 02:16 sin embargo hemos sabido reaccionar hemos sabido reaccionar es porque también alza entre el partido obviamente está Pablo Casado Pablo Casado

Voz 0827 02:22 a Pablo Casado mira esto lo habíamos oído en verbos hombre pero en apellidos yo leo Antonio Machado no queda muy bien desde luego además es muy difícil además el Partido Popular no está armando gran follón público con estos datos pero en privado dice que sí que está habiendo conversaciones no estruendosa sino estruendos cosas que parece que va más allá todavía esto es lo escucho Ramón Alcarria

Voz 0760 02:44 en las reuniones del comité ejecutivo de Partido Popular normalmente hay silencios estruendosos hay silencios estruendosos nunca habla pero es que luego

Voz 0827 02:51 esta más de alargar su palabra Said teniendo estruendosos es más que suficiente también ha sido sorprendente la exigencia de Ciudadanos a líderes del PSOE para que reniegan de Sánchez si quieren recibir apoyos a Toni Martínez la verdad que el verbo el verbo renegar lecho con poquito

Voz 2 03:07 bueno el verbo renegar merece un gran Isaías porque tiene esta connotación religiosa es chulo hay que renegar de Sánchez para alcanzar el poder parece un chiste pero lo piden así tienen que relegar de Satanás y de sus pompas les Sánchez y sus obras

Voz 0827 03:20 bueno pues tiene toda la razón Toni Martínez es verdad que renegar tiene esa acepción de pasarse de una religión a otra sobre todo de la cristiana a la mucho el mana pero también es de testar o Abu o abominar de alguien que en general no así que sí que podría tener validez e Íñigo Errejón que ayer estuvo en la SER ha sido el político más vigilado esta semana la invitan a entrar en la unidad Elvira Cordero Beatriz hará usada fan buena Elena Sánchez Agus Boix Teresa Colomer Marisa Castro y Benito Moreno porque Errejón que es un mellizo bueno es un político que tiene muchos reflejos pero se distrajo soltó un distribuyeron que es el que entra la unidad

Voz 0760 03:59 yo creo que el Ayuntamiento de Madrid ha gobernado bien que vamos a echar de menos sin los alcaldes a otra vez que en mi opinión si la mejor alcaldesa de Madrid que ha vuelto a ganar en todos los barrios del sur excepto algunos votos que se distribuyeron a ese Trallero

Voz 0827 04:12 a un tanto de irresponsable a quizás se distribuyeron os extrajeron mucho por ahí extrajeron porque hubo cosas que los electores no entendieron como cuando Manuela Carmena habló de grabación que escuchó José Antonio Barrionuevo

Voz 9 04:25 desde la utilización de los impuestos puedes dirigir la fuerza de la grabación la fuerza de la grabación aligerar las

Voz 0827 04:34 la fuerza de la grabación la verdad es que suena raro e nos dice José Antonio que cree que es gravamen la fuerza de los gravámenes aunque él tampoco lo tiene claro la verdad es que la palabra grabación no es tal

Voz 10 04:44 la fuerza de la gravedad Se refería tal vez a eso yo creo que decantar votos no sé

Voz 0827 04:47 bueno puede ser a lo mejor miran esto no había pensado yo creo que más bien se refería al otro pero bueno en todo caso grabación no la registra el diccionario pero sí que es verdad que si de grabación con B que es la acción de grabar pues a lo mejor la acción de imponer gravámenes a grabar con v pues podría ser grabación lo dejamos en el aire para que nuestros vigilantes no sigan ayudando buena las selecciones desde luego sí que han registrado pérdidas señaladas hay algunos candidatos como desde el Ayuntamiento de A Coruña por ejemplo pues el anterior alcalde ha perdido cinco mil concejales yo no sé cuántos concejales que tiene el Ayuntamiento de A Coruña esto es en lo escuchó Jesús Rivas a Carlos Franganillo en Televisión Española

Voz 2 05:25 el partido ha perdido once mil votos

Voz 4 05:28 cinco mil concejales cinco mil concejales respecto a las

Voz 0827 05:31 elecciones de dos mil quince esto sí que es difícil de gobernar Ayuntamiento con tantos concejales ahora desde luego perder cinco mil concejales es un mazazo eh por eso no es extraño que ayer este alcalde ahora en funciones de A Coruña hablase en Hoy por hoy de investidura en vez de investidura

Voz 11 05:48 bueno han sido mandatos muy duros no gobernar en minoría ha sido terrible no hemos tenido nunca el apoyo de de los los que no se investigaron los que no se investiga no fue el Partido Socialista

Voz 0827 06:01 bueno los que no se investigaron ese bueno están empujando pero bueno ahora para perder perder lo que ha perdido el Partido Popular en la localidad de Cuenca de almendros tenían siete concejales atención siete concejales mayoría absoluta han tenido tres votos usando sean ellos los siete concejales anteriores se han votado qué es lo que ha pasado pues por la polémica por la instalación de una granja de cerdos hay en otras localidades donde también se ha planteado este problema que ha sublevado a los ciudadanos que ha sublevado a los cerdos que incluso han recogido firmas

Voz 0480 06:37 yo es que los pueblos de Alperi añora Se han unido sus vecinos para poder rechazar la instalación de cuatro Mc o granjas con cerca de treinta mil cerdos recogiendo firmas con cerca de treinta firmas

Voz 0827 06:48 te imaginas si hablamos de la Osa tan lista que se va de un lado para otro que tal y estos cerdos oye que son capaces de firmar en este podría ser desde luego un Expediente X pero tenemos más en la radio hablamos casi a diario de estudios de encuestas de informes que nos cuentan pues somos lo que pensamos lo que deseamos este que nos envían también un montón de oyentes Fernando Camelot o Vicente Palomino Mikel Atsuara Alberto Martínez Arturo Obregón Rubén Cabañas Rubén regalado Aisa Mena haga Ignacio Junquera e Iñaki Moreno este estudio es raro raro raro

Voz 2 07:25 ocho de cada diez ciudadanos vería con buenos ojos que se prohibiera conducir dentro del coche prohibiera conducir dentro de un coche

Voz 0827 07:33 vamos a ver si nos enteramos ocho de cada diez españoles verían con buenos ojos que se prohibiera conducir dentro del coche

Voz 12 07:39 qué hacemos conducir desde fuera

Voz 0827 07:46 lo de ver con buenos ojos que también se dice en el informe bueno pues tiene aquello no porque Edu Parra por ejemplo invita Andreu Buenafuente a quién supo

Voz 13 07:53 programa habló no de globos oculares sino de glóbulos a través de los ojos

Voz 2 07:59 lo glóbulos oculares de Miguel los globos oculares de Miguel

Voz 13 08:03 ya habíamos visto los rojos los blancos ahora tenemos los glóbulos

Voz 0827 08:06 oculares también buen y después se ha comentado mucho entre las noticias de la semana el escándalo de los amaños de partidos de fútbol escándalo en las apuestas dio un escándalo también añadido en la duración de esa temporada porque fue una temporada larguísima mucho larguísimas nos lo dicen Domingo López Juan Carlos Orozco

Voz 2 08:26 el detonante de las sospechas fue un partido de hace dos temporadas entre el Huesca y el Nàstic informa Ana Terradillos adelante de la temporada dos mil siete dos mil dieciocho y dos mil siete dos mil dieciocho que seguir

Voz 1 08:36 esto

Voz 2 08:37 del dos mil dieciocho es no me acordaba ayuda esta temporada

Voz 0827 08:39 años del dos mil siete al dos mil dieciocho años once años jugando al fútbol ni más dinero

Voz 1 08:43 en este sitio

Voz 14 08:47 años me nada

Voz 0827 08:49 bueno quizás para compensar esta temporada tan larga en la Liga española pues Nieves Concostrina se ha quitado años esta semana se ha quitado diez años concretamente el lifting lo pillaron Sara la lana José Antonio Barrera

Voz 15 09:04 el obispo de Alcalá no nos está oyendo que alguien les avise que esto le va a encantar hace treinta años hace treinta años el veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y nueve

Voz 16 09:13 ay si no no salen las cuentas e de cuarenta

Voz 0827 09:16 son cuarenta años se ha quitado diez años

Voz 16 09:19 de de

Voz 0827 09:21 un punto de encima efectivamente buen y José Javi Simón sobre el término vitalicio que también hace referencia pues a la largura de los días de los años de la vida pues vigila a Jordi Martí tú crees que el caso

Voz 2 09:34 digo tú que es que el castigo es expulsar del club de forma vitalicia hay vida de forma vitalicia hay vida en el exilio un símbolo del Barcelona haya

Voz 0827 09:43 la redundancia bueno vitalicio más cosas vida pues está todo eso después está de por vida que sería la opción correcta no es por vidas y no es de por vida cuando algo se obtiene pues hasta el final de la vida la lana José Antonio debo también no tienen una duda sobre si se dice en este contexto que lo dice Susana Ruiz más bien ocurre dice mejor

Voz 17 10:08 bueno sí tengan más oportunidades de aparearse con las hembras

Voz 0827 10:11 más bien o más bien hembra es más bien posicionadas bueno pues según nos explica el diccionario de la Academia se usa más bien cuando contra ponemos dos términos para acompañar al que considera se considera más adecuado sin serlo por completo por ejemplo no estoy alegre sino más bien triste no es que estés triste de todo pero Alegre insiste estoy más bien triste no ahora bien ahora bien el diccionario académico de americanismo salva un poquito a Susana porque dice que esta locución más bien con el significado de mejor sí que se utilizáis Nico Aragua en Colombia en Venezuela en Bolivia en Paraguay en Panamá así que en estos países la disculpa haríamos pero aquí Susana Díaz no te pillara de ella no no yo creo que no

Voz 1 10:52 también

Voz 0827 10:54 eh

Voz 1 10:57 bueno y sobre contaminaciones

Voz 0827 10:59 el informe pasado recogimos un dejó oyen de Gonzalo Suárez

Voz 18 11:02 ahora es incomprensible por ejemplo porque ya se el terror ahora consiste en que te oyen y de de golpe ni sal piedras

Voz 0827 11:11 oye en vez de que te de huella en bueno pues Manuel Jabois no nos escucha por lo que se ve o no tomó buena nota porque ha caído exactamente en el mismo error que nos envían Marianne suela José Manuel González no

Voz 2 11:23 dejan ver con tanto detalle los momentos por los que van vi es famoso cuando de strip tapan asesina cuando vio la cuando de Goya con I de Goya

Voz 13 11:31 a sus víctimas cuando de huella a sus víctimas

Voz 10 11:35 es una historia de terror después Mona León que hay muy va de esto va de huellas pues pegado lo verás ya lo verán no Majid sacar para la próxima

Voz 0827 11:41 ya dirigirán que bueno ya sabemos que es muy difícil oye corregir errores que tenemos muy interiorizados por ejemplo una vigilante Cándida Altagracia nos lo documenta lo escuchó en Radio Nacional de España en No es un día cualquiera un colaborador confiesa a los oyentes que se está quitando el dequeísmo ya los diez segundos incurre en el dequeísmo

Voz 19 11:59 estoy intentando hacer ejercicios para evitar

Voz 0827 12:01 dar Mir dequeísmo Le agradezco al oyente que

Voz 19 12:04 día me lo dijo creo que es bueno que nos lo a lo que ocurre

Voz 0827 12:07 es de que hay intención tenía el hombre esto es profesor en la Universidad si éste es Josep Francesc Valls efectivamente eso profe mío bueno universo Umbrete habla perfectamente por eso el mismo reconoce

Voz 13 12:21 el error celo quiere curar pero mira el hombre no acaba de conseguirla pero bueno estamos en Pamplona hablemos de Pamplona hablemos de los navarros

Voz 1 12:32 la telefonía en todas sus variantes

Voz 0827 12:36 quince días estábamos muy lejos de aquí estábamos en Canarias y ahí no sorprendió en Tenerife lo mucho que gastan los canarios en hablar por teléfono se gastan una millonada Luismi

Voz 0760 12:45 Miguel Rodríguez que además ha dicho que pensaba que tenía tarifa plan en el acceso a la red y que por ello no cerraba el servicio de Internet en el móvil el mes que más gastó las cantidades rondaron los dos mil seiscientos millones de

Voz 1 12:56 euro rondaron los seiscientos millones de euros

Voz 0827 12:59 los hablar te voy a contar El Quijote cariño venga vamos a darle dos mil seiscientos millones de euros nos pareció extraño desde luego ahora tenemos una tesis Francino que quizás este hombre sea oriundo de Pamplona o tenga ascendencia navarra eh porque aquí viven de vicio

Voz 20 13:14 las familias Navarra son las que llegan como decimos más fácilmente a fin de mes en el tercer trimestre del año cada Navarro tuvo un gasto medio de dos y de dos millones doscientos treinta y tres

Voz 1 13:25 de dos millones doscientos treinta gastó medio gasto medio

Voz 0827 13:30 dice además son las que llegan más fácilmente generales eh a veces se nos complica dos millones doscientos treinta y tres mil euros al mes se os ven la cara con ese nivel el lujo después extiende a a todo el mundo a las instituciones a los ayuntamientos los balcones se llenan de flores por ejemplo claro la Comunidad foral pasa a ser una comunidad floral buenos días hoy lunes en Navarra se presentan cielo

Voz 21 13:56 los con pocas nubes despejados con algún intervalo nuboso en el norte y en el oeste de la comunidad floral la muy floral

Voz 0827 14:02 con el dinero que no obra a comprar geranios bueno Hinault crean infraestructuras de cualquier manera eh aquí por ejemplo no hay plazas de aparcamiento sino playas de aparcamiento no tendrán mar pero desde luego es artificiales para dejar los coches

Voz 8 14:17 tres adaptación de aparcamientos etcétera porque programa de aparcamientos sabemos que también está latente por tanto ya hay un proyecto también para crear nuevas plazas de aparcamiento en el barrio playas de aparcamiento en el barrio

Voz 0827 14:27 a para que se ponga Morenito los coches eh eso sí los políticos hemos tenido un ejemplo que no era un hombre sencillo pero aquí son muy ególatra así así personalizan mucho lo que hacen por ejemplo en las obras públicas no se oye que se construye un pebetero en un estadio de fútbol pues si lo hace un partido político como el PP pues ya a partir de entonces se llama hetero

Voz 22 14:47 coger la antorcha voy hoy allí enciendo del jueves en el PPT en siendo el pebetero perdona

Voz 0827 14:56 el pebetero efectivamente o aquel pebetero que lo hacía alguien del PP bueno que no falte de nada después está la educación de los chavales se gasta en lo que haga falta y así después los chavales pues si salen muy finos no llegan a la Rabin muy finos

Voz 2 15:09 también fuera las posibilidades de un navarro de Ezkurdia de plantarse en la final del Campeonato Manomanista de pelota

Voz 12 15:14 perdí ayer en Bilbao en Bilbao ante Urruti por veintidós catorce

Voz 0827 15:19 muy bien en Bilbao es verdad que son muy finos en alguna pronunciación eh hay otras que se les atasca algún Portillo yo aquí no sé lo que pasa por ejemplo con los calendarios no te desde que se dio al gobierno en junio

Voz 23 15:31 de del año pasado se ha venido haciendo una Khaled calen de la acción de una recaída calendario de la acción

Voz 9 15:38 todos los de todos los procedimientos Si miramos con detalle el delegado ha reconocido que el tema del tapas está rica rica utilizando

Voz 24 15:45 algo así es decir es que el verbo se las trae Arasti ha desglosado los ciento ocho millones de euros que Sánchez si logra apoyó sin gastar en Navarra la gran mayoría dedicados al proyecto de tren de alta velocidad que afirman

Voz 1 15:57 quieren rica Amélie quieren rica en delito calendario

Voz 0827 16:02 yo me olvidaría de la palabra totalmente yo me olvidaría pero dejarla hablar de otra cosa busca sinónimos que vais a tropezar más pero bueno aquí son tropezando normales se otras cosas ya no son tan normales porque si dices silbado tiene unos ingresos de más de dos millones de euros mensuales parece mentira que en Navarra pueda ver borrones pues los hay Frantino debe haber tantos borrones que el sistema sanitario de esta Comunidad Foral ha detectado ya un nuevo tipo de epidemia que es la gorro negro

Voz 1 16:34 cadena SER

Voz 0827 16:35 Navarro

Voz 25 16:39 en Navarra aumentaron en un XXXV por ciento los casos de gorro ni agregó Romea el año pasado

Voz 0827 16:46 bueno me destacó el otro ingresa ir dos millones al mes y encima hay Trapiche ando digo rodeando parecían buenas personas bueno se siéndolo de la Romea destine también lo de los esfuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado no paramos con conexiones es más yo no sé si nací aquí Francino eh porque aquí hubo un delegado del Gobierno en Navarra Vicente Ripa que yo creo que fue el primero

Voz 18 17:15 ni puede ni debe haber ningún problema cuando se trata de esfuerzos y cuerpos de seguridad de fuerzas y cuerpos de seguridad

Voz 0827 17:22 era el lenguaje inclusivo coman Navarra toma lenguaje inclusivo

Voz 26 17:30 fiel eh

Voz 0827 17:35 aquí están navarra Amaya Romero cantando al miedo la verdad es que no sé muy bien por qué porque los navarros en general no suelen tener miedo los navarros son fuertes son unos chicarrones y es que aquí en esta tierra Francino chavales nacen ya muy crecidos

Voz 27 17:50 el recién nacido fue trasladado ayer con problemas cardíacos desde el hospital maternal de Pamplona hasta la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital doce de Octubre de Madrid el al neonato de treinta y seis años de vida de enfrenta el se me detectó una cardiopatía congénita de la que será operado en el centro madrileño

Voz 0827 18:07 pues ya han tardado en detectarlo mira que yo cuando estoy días cuando nunca había entendido lo de Sancho el mayor porque murió con cuarenta y pocos años pero claro hay que sumar los treinta y seis años del neonato ya son setenta y tantos no entiendo también la madurez Pedro Blanco lista claro es que no llegó ya maduro con dieciocho años a la radio pero que no se había nacido con treinta y seis años hay bueno quizás necesitéis aquí Navarra una estación larga para caminar por las montañas porque hay una orografía extraordinaria en esta comunidad así unas montañas estupendas

Voz 28 18:37 su vascos débiles o localmente moderados con la cota de nieve que se situará en los quinientos metros subiendo al final del día a los ochocientos mil metros a los ochocientos mil metros

Voz 0827 18:47 para subir una montaña de ochocientos porque la gente saca fotografías en el Everest porque no pueden venir a claro de ochocientos mil medianamente eh bueno son raros de todas las maneras se son raros los Navarro extienden reacciones extrañas por ejemplo en el resto de España cuando algo nos impresiona o nos emociona se nos ponen los pelos de punta aquí no aquí el ADN Navarro hace que los pelos se metan hacia adentro

Voz 29 19:13 y eso es lo que tenemos que seguir haciendo una temporada es sobretodo no relajarnos porque

Voz 2 19:17 quién aguanta que te relaja has te meten los pero

Voz 29 19:20 no entro y mete los toros pan entró hoy

Voz 0827 19:22 yo no sé cómo entonces no sé pero yo estoy reglas estoy empezando a sentir algo e ir después Mis drogan se drogan desde muy jóvenes además

Voz 18 19:34 son educador no Instituto educador y por lo tanto me interesa muchísimo sea mucha o poca ladrona que hay a los centro escolares si hay mucha mejor si hay mucha mejor y se poca también

Voz 0827 19:48 bueno si hay mucha droga época también bueno bueno bueno quizás Pedro que tanto después clara andan un poquito estresados y con el pelo para entro y entonces descaro con esa tensión aquí por ejemplo cuando hay unas elecciones

Voz 13 20:04 no votan con votos van como motos votan con motos

Voz 2 20:08 e Izquierda Unida ha perdido casi nueve mil motos de mil motos nueve mil votos con respecto a las anteriores generales

Voz 0827 20:17 bueno es verdad que hemos discutido en Madrid en campañas y a los niños de nuestra comunidad se les enseñan todo familia no sabemos lo que enseña aquí en materia de religión porque no acaban de aclararse con los milagros que hizo Jesucristo

Voz 30 20:29 pero sobra obra está al día siguiente pues hay poca ración de menestra pues ambas las piedras

Voz 0827 20:36 los precios era si los peces el milagro de las piedras de los peces he revisado La Biblia y no lo encontraba eh oye a lo mejor el pan se les había puesto duro como una piedra puede ser no pero bueno volcado Pedro Blanco también le enseñaron pues me enseñaron

Voz 12 20:51 Mario la razón por el titular de la sensación de que lo único que le queda Rajoy multiplicar los lo

Voz 1 20:56 los

Voz 12 20:57 pero esto es el titular

Voz 0827 21:00 pero bueno en todo caso se les enseña a la religión la religión del amor cuando aman demasiado pues a lo mejor hay que compensar un poquitín y aquí hay algunos servicios un poquito raros

Voz 25 21:10 Caja Navarra han firmado un acuerdo con Canal Plus latino para ofrecer a la comunidad latinoamericana servicios de ocio servicios de odio que suscita

Voz 0827 21:18 es vicio te lo digo servicios de odio y acabamos que te voy a decir de su afición por el toro en Madrid Nos balazo familia aquí ni te cuento

Voz 1 21:28 no hubo esa penetración entre toro torero para conseguir que disfrutas hemos más de la corrida

Voz 0827 21:35 no hubo penetración entre toro es una imagen jugadora una imagen más turbantes todo lo normal vamos acabando ya hemos registrado algunas mano estás de hablar de los navarros hemos descubierto algunas palabras pero vamos a descubrir algunas más Francino e palabras de esta tierra que nos busca Ignacio Padrón

Voz 0480 21:58 si de repente escuchas a tu alrededor palabras como la minero barra o reggae lote enhorabuena estás en Navarra

Voz 31 22:05 adiós

Voz 2 22:13 Navarra tienen vocabulario de lo más curioso por ejemplo no son vergonzosos sino que les da la hacha los pamplonicas no viajen en autobús sin en Villada esa aquí llueve tanto tanto que acaban empapados aunque ello les llaman chirriar se marchita

Voz 1 22:29 es cierto que tienen sus peculiaridades como que confunden el condicional pretérito imperfecto

Voz 2 22:34 pero les perdonamos porque son muy simpáticos o como origen ellos a Torras como Nos van a caer bien en montarse un fiestón como los Sanfermines es Un plan perfecto encierro un poquito de chistorra y al chavismo

Voz 32 22:48 eh

Voz 33 22:55 muchos nos ritmos tienen una gran influencia del euskera garra que significa delantal

Voz 2 23:00 Se renta que se podría traducir como capricho

Voz 33 23:02 hola Chandra mala mujer

Voz 1 23:09 me voy a despedir aquí porque aprovechando que está

Voz 0827 23:12 hemos en Pamplona voy a darle un tras cada hondo caído

Voz 1 23:14 de chistorra y haberse acabo de tanto como hasta aquí la unidad de dirigir

