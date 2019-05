Ricardo Gómez: "Después de 85 funciones no ha habido una sola función en la que no haya sonado al menos un teléfono móvil"

Voz 1 00:00 salías fui

Voz 0827 00:07 el actor Ricardo Gómez escribe hoy un artículo en el país en el que plantea si es imposible apagar el móvil cuando alguien va al teatro es una pregunta que brota de una sorprendente dolorosa experiencia en los siete meses que ha girado junto a Juan Echanove la obra rojo ochenta y cinco

Voz 2 00:23 acciones en total en todas ha roto el silencio alguna llamada alguna señal de mensaje alguna alarma alguna

Voz 0827 00:31 Luz en el patio de butacas que provenía de un móvil lanza la pregunta desde su condición de millennials que dice que el vive pegado al móvil todo el día bueno desde que Sófocles y sus colegas pusieron los cimientos del teatro han pasado veinticinco siglos y en ese tiempo la humanidad ha sido capaz de asistir a sus espectáculos con el respeto debido a la liturgia sin que el mundo exterior haya sufrido nuestra audiencia nuestra ausencia durante un par de horas salvo en los últimos cinco minutos en términos históricos en los que parecemos incapaces de romper el cordón umbilical en el que se ha convertido este aparato y no paramos de mandar y recibir señales en todo momento Ricardo Gómez no sólo pide respeto a su trabajo al de sus compañeros al de los autores también pide respeto a los otros y sobretodo nos pide que nos respetemos a nosotros mismos porque cosas pocas cosas más absurdas puede haber que pagar por un espectáculo del que sólo disfrutemos a medias y en el que acabemos convirtiéndolos en el villano de la función

Voz 0313 01:34 pero Gómez buenas tardes

Voz 4 01:35 muy buenas tardes Vigo cómoda es que te has muy bien encantado de saludarte si oye oída de verdad de verdad

Voz 0313 01:43 las ochenta y cinco representaciones no hubo ni una donde no se produjera eso ni una sola ni una

Voz 5 01:49 ni una ni una de hecho lo que lo que empezó siendo una anécdota acabó siendo ya bueno acabó siendo un lastre el que terminamos la función digo bueno seguimos con nuestro porcentaje inquebrantable Ia y a la vez tan terroríficos sushi absolutamente en todas

Voz 0313 02:06 no no nos plantas seis Juani tuvo en algún momento hacer lo que hizo José María poco fue en dos mil trece que para una función polvo diciendo pero tenemos que aguantar esto no nos plantea este porque practica conozco a Juan Echanove también y Juan tiene un pronto

Voz 5 02:22 sí sí sí yo me he dado cuenta de que también pero lo que pasa que es mucho más es mucho más violento es mucho más porque al final tú estás ahí arriba no está en calidad de Juan Echanove veo en mi caso de Ricardo Gómez pues estás interpretando tú no estás ahí para dar lecciones a nadie tú estás ahí para dedicada a nadie que usted ahí porque estás intentando representar de la mejor manera que Peres texto quizá cogí dice que la gente iba al teatro a ver entonces romper esa magia que nosotros en este caso Juan yo hemos intentado construir esa liturgia no ha intentado que la gente que asiste al teatro que se involucre lo que les vamos a contar ser nosotros quienes rompan no son en ningún momento nos ha parecido no no nos hemos visto un poco incómodos e porque demasiada incomodidad genera el hecho de que los teléfonos puedan romper tú ese ambiente como para nosotros encima darle más pábulo de este momento y nosotros nos hemos cazado en en la telefonía móvil mucho después y nos hemos ido a cenar después tienes muy cabreados y demás pero lo que es un situ a mí me se me hace una montaña aún más grande

Voz 0313 03:37 me gusta a mí me gusta mucho tu reflexión del final de esta de esta carta en el país donde te preguntas si hemos llegado a un punto donde somos incapaces de estar desconectados una o dos horas del mundo exterior sino podemos prescindir de eso yo yo no tengo respuesta no sé si la tienes tú ya que diga que te planteas la pregunta Ricardo

Voz 5 03:55 pues me gustaría tenerla lo que pasa es que cuanto más me lo pregunto más claro dijo tener que que realmente no no podemos no podemos como sociedad quiero decir porque a título personal es un poco lo que Dios explico Mi carta yo voy al cine y al teatro es que ni siquiera me planteó la posibilidad de SER mirarlo es que eso va pagado va en modo avión intento darle un valor al sitio en el que estoy en el que tiene es decir estar ojo nadie me han metido en un teatro nadie me he metido en una sala de cine

Voz 6 04:27 he yo he recibido por un puente riesgo que sí

Voz 5 04:31 esta tarde esta mañana lo que pasa apetecía era meterme me Encinedo o en un teatro ver lo que se ha entonces creo que me estoy tirando piedras contra mi propio tejado eh yo he venido a ver esto después ya mira del teléfono realmente tengo algo que necesito atender no encendía de ir al teatro es el otro día algo algo que de me tienen algo de trabajo una entrevista de trabajo

Voz 0313 04:54 en sus familias que es que fíjate es que hemos hablado estas últimas semanas Isaías tú te acordarás hemos hablado de los móviles en los conciertos hemos hablado de los selfies en el Prado que no se pueden hacer pero en el Louvre de cómo no te puedes estar un ratito delante una petición hoy aparta hace que estás en el ángulo no puedo hacer la foto o sea es un mundo es una sociedad de

Voz 0257 05:13 escaparate de hiperconectividad que no se me acuerdo allí ayer lo de Miquel del Pozo que fue extraordinario

Voz 0827 05:18 no que es el estaba detenido frente a un cuadro de hiciera la Gioconda entonces había agentes sí sí estuvo un buen rato ya había gente detrás impaciente que parecía que lo que querían era

Voz 0313 05:28 no se va a ver la Gioconda acceso ya por fin se va a Mike

Voz 0827 05:30 y lo que querían era hacerse el selfie que hacen porque hicieran el selfie fuera no vieron que el cuadro no revelo es el colmo

Voz 5 05:37 en el tema es que porque claro lo de fotografiarlo es también me parece terrorífico porque quiero decir al final he seguido poco la polémica de esta semana de los conciertos no esta cosa de no no no lo estoy viendo en el presente quiero llevarme envidio se va a escuchar y se va a haber es fatal para verlo lo cuenta es que no tiene ningún sentido carece de Europa el veinte de pitidos es como que queremos ser nosotros los dueños de nuestro propio material porque queremos tener nuestra propia eso sí es un poco no no creo que no es un desastre

Voz 0313 06:11 la mente está oye oye Ricardo que no que no a nadie más de la cuenta pero tú tuviste en marzo aquí en Pamplona en el Teatro Gayarre tú norte por recordarás y esa fue una de las funciones con muchos teléfonos con pocos teléfonos

Voz 7 06:25 con bastantes serán

Voz 0313 06:29 no no sé si lo reconozcan o no han Pamplona sólo sólo uno sonaron diez no no te acuerdas

Voz 8 06:35 no no los recuerdo no lo recuerdo

Voz 5 06:38 no no no recuerdo cuál fue se que no rompió y estadísticas hay que algunos sabía lo que hace es sí sí sí sonaron más de uno creo que nuestra nuestro récord el récord de nuestra función creo que yo como siete teléfonos móviles

Voz 6 06:51 lo hice y luego ya el récord ya no tanto

Voz 5 06:55 la cantidad sino en calidad de falta de respeto entre una señora en Ibiza que descolgó a todos pero mucho más a todos que nosotros empezó a hablar por teléfono

Voz 4 07:08 ya lo digo riéndome por no llorar porque ya te has entrado

Voz 5 07:12 pero así pero realmente descolgaron mejor los no le hubiera dicho que iba al teatro ahora no puedo hablar y hombre por favor

Voz 9 07:20 no no

Voz 5 07:23 el paro no y al final estamos ante ante una anécdota que te cuenta como anécdota pues es más que una lenta pero pero realmente

Voz 0313 07:33 prevé la muchas cosas si nos planteamos

Voz 5 07:36 más seguida de la gravedad del problema estamos ante lo que para mí para Juan creemos que es una amenaza real en teatro porque esto no es una plataforma digital en la que tú te sientas en muchos países y pasa te pone saber algo que están hablando hasta el pauta inminente el teléfono y una llamada no hay gente que está trabajando ya están trabajando en estos momentos y es una es es es una buena parte de conciencia y de respeto que que hay que queda

Voz 0827 08:04 yo creo que lo que pasa es que han cambiado la todas las formas de acercarnos a todo no porque antes la televisión también lo requería una cierta concentración uno se sentaba frente al televisor a ver una película veía la película y ahora está viendo la película

Voz 0257 08:17 hasta con el móvil sí sí sí lo que pasa ahí pues después pasa en otros lugares y además es un mal de millennials ni de joven no no no en absoluto creo que es algo intervino señora del teatro

Voz 10 08:27 claro que no no no para nada para nada en Londres una cosa es que tenga que ver con una generación que que que que sucede a todo el mundo todo el mundo somos víctimas de psicológico tiene que ver con exacta

Voz 5 08:39 exacto y creo que las medidas también se tiene que usar ya que avanza la tecnología las medidas tienen que avanzar no podemos estar dependiendo de la buena fe de la gente porque al igual que una cosa avanza la otro debería avanzar en paralelo

Voz 0313 08:52 bueno mira mañana en la final de la Champions habrán policía disparando con un rifle a los drones que estén porque está bien tampoco haría falta el rifle pero un inhibidor esta pues ya está muy bien

Voz 7 09:05 en Gomez amigo oye un abrazo desde Pamplona de verdad indica indican

Voz 11 09:16 la Ventana con Carla