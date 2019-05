Las Noches de Ortega: Esporclinga (31/05/2019)

Voz 1 00:00 las

Voz 3 00:22 buenas noches queridos oyentes de la Cadena Ser en la vida de todo profesional de la radio hay momentos importantes este exactamente este es para mí uno de ellos hay que ser en ocasiones valiente

Voz 4 00:43 apostar por la verdad

Voz 5 00:47 esta noche quiero hacerlo quiero apostar por esa verdad que tantos intentan ocultar la censura es algo que que a veces imaginamos que pertenece solo al pasado pero no es así la censura sigue vigente hoy de una forma más sutil pero sigue estando instalada hasta el tuétano

Voz 6 01:16 cada uno de nosotros a mi me gusta

Voz 5 01:23 en cuando ir al sótano de la Cadena Ser donde están todos los archivos sonoros almacenados catalogados ahí está todo programas de radio antiguos también los modernos todo está allí documentos sonoros importantísimos de todo lo que se emitió aquí en esta emisora de radio en la SER pero también hay otros archivos más inquietantes programas que fueron grabados

Voz 7 02:03 y que jamás se emitieron

Voz 5 02:06 esta noche vamos a escuchar fragmentos de uno de esos programas prohibidos

Voz 2 02:13 eh

Voz 8 02:16 en la

Voz 9 02:20 no

Voz 5 02:22 eh

Voz 10 02:25 y sí

Voz 5 02:34 eran las dos de la madrugada del pasado viernes yo había terminado ya mi programa

Voz 3 02:43 el hombre acabado estaba charlando con los compañeros con el vigilante de seguridad Le pedí que por favor me habéis en la puerta del archivo sonoro de la radio Gabriel que así se llama el vigilante de seguridad es muy buen chaval me abrió esa puerta allí estaban todas las cintas en algunas ponía emitido el día tal del total de mil novecientos tal en otras se podían leer los nombres de los locutores de la época

Voz 4 03:30 Bobby de glam eh

Voz 5 03:32 estaba también todas aquellas Radio novelas iba desplazando a través de las recibo sonoro cuando de repente lo vi un cajón yo tenía la llave puesta en la cerradura abrí el cajón ya había cuatro cintas sobre ellas un papel en el que pude leer material sensible

Voz 2 04:08 sí

Voz 5 04:14 gire ese papel que estaba puesto sobre las cuatro cintas vi que había algo escrito en el dorso ponía doce de febrero de mil novecientos sesenta y uno programa censurado Hinault emitido el locutor Matías Aguado invitado Fernando García molinos temática Franco

Voz 6 04:52 junto a las cintas

Voz 5 04:55 había un antiguo reproductor un Magneto FON de la marca Reebok Domecq la primera cinta

Voz 11 05:05 la abrí la coloqué en el Magneto Fons de escuchar

Voz 12 05:14 hola

Voz 1399 05:15 queremos saber escuchar aquella cinta con el sonido antiguo

Voz 13 05:24 muy buenas noches amigas radioyentes bienvenidos a una nueva edición de viva el sábado

Voz 14 05:30 el lo viva el sábado fue el programa más escuchado en la Cadena SER Duran

Voz 11 05:34 hace diez años

Voz 14 05:37 ves tan maravilloso teatro Pérez

Voz 13 05:39 qué pal de Madrid damos la bienvenida a todos cuantos jamás me radioescuchas sintonizan sus transistores así como a nuestros amigos patrocinadores sin los cuales este programa no sería posible

Voz 1399 05:52 mientras escuchaba este el vigilante de seguridad me tocó a espaldas de la cinta

Voz 15 05:57 eso se pueden escuchar me dijo pero porque no se puede escuchar le pregunte y él me contestó algo que me dejó helado tengo órdenes estrictas de esas cuatro tintas jamás

Voz 11 06:08 alguien le había ordenado que impidiera que se escucharan esas cintas abrí mi cartera saqué cien euros que los coloqué en la mano y le dije toma esto que quede entre nosotros cerró la puerta

Voz 5 06:22 no me dejó solo continúe escuchando

Voz 13 06:28 nos vestimos hoy de gala para dar la bienvenida a un maravilloso acervo de artistas que han tenido a bien desplazarse hasta este bello lugar en el que les acompañaremos en esta soleada mañana de sábado gracias a especialmente a todos cuantos amigos radioescuchas se han desplazado hasta aquí

Voz 1399 06:49 sí que educados eran los locutores de aquella época deberíamos aprender de ellos gracias Paul yo de pie en aquel sótano de la SER

Voz 11 06:59 estaba esperando a que llegara lo de los extraterrestres

Voz 13 07:02 diez momento de dar la bienvenida a nuestro primer invitado recibamos con un fuerte aplauso al dramaturgo Historia de las letras españolas Pernando García Molino

Voz 1399 07:14 ya que ver este gran escritor con Franco y con los extraterrestres

Voz 13 07:19 dando es para la Sociedad Española de Radiodifusión un altísimo honor contar con su presencia

Voz 16 07:26 igualmente muchas gracias a usted autor

Voz 13 07:28 el prolífico muy querido por el público autor de numerosas obras de teatro que se representan a lo largo y ancho de nuestra España recibiendo éxitos de público y crítica tal vez la obra por la que usted es más reconocido es la pasión de Dorita obra ésta que además es la preferida de nuestro bien amado caudillo el Generalísimo Franco porcina no

Voz 15 07:55 han dejado algo que me llena de

Voz 16 07:58 satisfacción claro saber que alguien con tan atinado gusto literario como no esto viene llamado Caudillo goza de de mi obra es ya les digo uno una de las mayores satisfacciones que claro que sí un drama

Voz 13 08:13 Burgo puede venir cuántas veces su excelencia le ha pedido que se represente en el Palacio de El Pardo su obra La pasión de Dorita

Voz 14 08:21 en infinidad de ocasiones pero cuando hablarían de los extraterrestres a tener frío me puse una chaqueta seguía escucha lado para él

Voz 16 08:31 ya digo la satisfacción es increíble la última vez fue la semana pasada

Voz 13 08:37 ajá que con un maravilloso

Voz 16 08:39 eso acervo de actores interpretan esa obra

Voz 13 08:43 y cuál fue la reacción del caudillo

Voz 16 08:46 la reacción del Caudillo fue al acabar la obra me miró fijamente a los ojos dijo clínica como dijo perdón sport Trinca es es un lenguaje extraterrestre

Voz 17 09:04 ahí estaban que Caudillo prendió me lo podía creer en que el caudillo prendió

Voz 16 09:10 en donde se numerosas instancias de espacio exterior vuestro bien llamado caudillo tiene un estrecho vínculo con con seres de otros planetas

Voz 19 09:27 arena cinta y entre en Google

Voz 11 09:29 quise saber qué fue de Matías Aguado el locutor de la Cadena SER que entrevistó a Fernando García molinos teclee su nombre en Google Matías cuarto para de sorpresa la ley de el diario La Vanguardia muere en accidente de tráfico por lo que su hermana Carolina quince en el interior del vehículo en el que también viajaba el escritor Fernando García molinos al parecer un fallo en el sistema de frenado ha provocado que el vehículo cayera pues nunca acantilado la noticia estaba fechada el día trece de febrero de mil novecientos sesenta y uno esto es al día siguiente un día después de la grabación que es que os decía antes que en ocasiones hay que ser valiente estoy emitiendo un documento que la Cadena SER tiene prohibido no sólo emitir también escuchar tal vez sea es de mi último programa pero la verdad ha ha de estar por encima de todo nos acompaña Lorenzo frías bufo luego de reconocido prestigio autor de numerosos libros de temática ovnis señor frías

Voz 15 10:36 buenas noches buenas noches estamos arañando Una verdad incómoda

Voz 21 10:40 está efectivamente arañando una verdad que puede incomodar al establishment pues la verdad es que ha permanecido ocultas durante mucho tiempo tal vez demasiado tiempo

Voz 11 10:53 tenía el dictador Franco relación con seres de otro planeta

Voz 22 10:57 tenía efectivamente una relación estrechísima con con inteligencias avanzadas extraterrestre

Voz 11 11:04 después seguiremos escuchando este programa censurado en el que el locutor Matías Aguado entrevista al escritor Fernando García molinos allí se cuentan cómo nuestros oyentes tendrán oportunidad de escuchar asuntos muy inquietantes pero para centrar el tema cuando empezaron a producirse esos contactos entre el general Franco y los seres del espacio exterior

Voz 21 11:23 los primeros contactos entre espectador y lo extraterrestres empezaron a producirse en enero de mil novecientos cincuenta y cuatro esto está hambre

Voz 22 11:32 la mente documentado por decenas de investigadores en el fenómeno ovni que hemos sido sistemáticamente silenciada

Voz 23 11:40 en ocasiones comprando a compañeros de grandes sumas de dinero ir ocasión

Voz 24 11:48 la mente eliminando

Voz 23 11:50 eh matando a compañeros hay muchos compañeros míos que han sido asesinadas porque estaban tiene miedo sí claro hay miedo pero

Voz 15 12:01 hay momentos en los que la verdad es que como fue ese primer contacto el de enero del cincuenta y cuatro entre Franco y los extraterrestres señor frías

Voz 22 12:10 ese primer contacto se produjo la noche del día once de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro

Voz 15 12:15 a las tres de la madrugada

Voz 22 12:18 General Franco estaba durmiendo en el Palacio de El Pardo con su esposa Carmen Polo el relato de los hechos y los tenemos gracias a diario íntimo del dictador que fue encontrado en el interior de una nave alienígena en el en el dos mil dos

Voz 5 12:33 el diario personal de Franco encontró en una nave estas

Voz 15 12:36 terreno años y luego quieren relatar

Voz 22 12:40 lo sucedido con esa nave extraterrestre pero por ahora vamos a centrarnos si les parece bien en ese primer contacto sí perfecto

Voz 23 12:48 era como decía la noche del día

Voz 22 12:50 no es de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro eran las tres de la madrugada y Franco se despierta al escuchar lo que él en su diario de cine como un extraño sonido

Voz 11 13:01 un extraño sobre incorpora de la cama

Voz 22 13:04 más ser conforma gelatinosa

Voz 21 13:07 se dirigía a él en un perfecto español

Voz 15 13:10 y le pide que le acompaña golfo la reacción del Caudillo

Voz 22 13:13 diarios diario íntimo General Franco escribe que que algo en la voz de le hizo obedecer estamos obviamente ante un caso típico de jazz

Voz 15 13:24 Ifrán con Le acompaña Le la cola

Voz 22 13:26 el general Franco es introducido en una nave con destino al planeta rebosa en la conservación de Cacho PA cuánto tiempo sufran con el planeta regusto bueno aquí el tiempo es relativo dependiendo del sistema de referencia desde el que lo miramos para la tierra es tuvo un segundo pero para su propia percepción estuvo planetas rebosa dos once años

Voz 15 13:50 once años planeado

Voz 22 13:52 solamente al al cabo de los cuales al cabo de esos once años fue devuelto a su habitación a la cama junto a su esposa que no que despertó en ningún momento ya les digo en parámetros temporal

Voz 21 14:04 ex terrestres el dictador Franco sólo estuvo un segundo en el planeta rebosa

Voz 11 14:09 qué ocurrió durante esos once años desde el punto de vista del general Franco

Voz 22 14:12 aburrió allí fue un cambio radical en el cerebro del caudillo a los chips en el lóbulo frontal hice de instruyó para llevar a cabo lo que esos seres llamaron la reconversión política

Voz 11 14:26 el reconversión políticamente

Voz 22 14:28 yo sí alteró para que se instalara en España una política extraterrestre

Voz 11 14:33 madre mía en tal vez es momento ahora de seguir escuchando el programa censurado del locutor Matías Aguado que puede aportar algunas claves algunas pistas de todo lo que de todo lo que sucedió

Voz 15 14:45 escuchemos desde el punto en el que

Voz 11 14:47 que nos habíamos quedado

Voz 25 14:48 un lenguaje extraterrestre que el Caudillo aprendió dos

Voz 16 14:53 pues en sus estancias en el espacio exterior nuestro bien amado Caudillo tiene un estrecho vínculo con con seres de otros planetas

Voz 25 15:05 amables radioescuchas que sintonizan desde sus transistores esta aventura sonora de llamada Viva el sábado imagino que ustedes en sus casas habrán quedado tan sorprendidos como yo lo estoy señor García molinos sí comprenden nuestro estupor

Voz 16 15:21 lo comprendo pero lo que les cuento es cierto y en ocasiones las cosas parecen increíbles pero seguro que son así

Voz 25 15:28 con qué tipo de extraterrestres se comunica el caudillo básicamente con unos que Javi

Voz 16 15:33 en el planeta revoque estos

Voz 13 15:35 rebosa constelación decreció P

Voz 16 15:38 a estos es una gran amistad con el Caudillo están ayudando mucho a España

Voz 13 15:45 desde aquí este aplauso espontáneo para los habitantes del planeta o en la conservación de casi OPA

Voz 25 15:52 que según palabras del insigne escritor García molinos sienten por nuestra patria un amor intenso por nuestro caudillo una estrecha amistad

Voz 16 16:02 exactamente

Voz 25 16:03 de qué manera están ayudando a España los extraterrestres señor García Molino

Voz 16 16:07 con lo que ellos llaman el plan de reconversión política conversan decidido empezar en España quieren ampliarlo a a todo el mundo reconversión política no les puedo decir nada más de lo que ya les he dicho del caudillo sabe muchísimo más obviamente claro pero yo ignoro no lo más datos pero bueno los españoles pueden estar tranquilos

Voz 25 16:31 Señor García molinos de programa estas ciento grabado no estamos emitiendo en vivo no sé si usted o tal vez nosotros y ahora ya le habló compañeros fuera la desgravación Nos así podemos estar metiéndonos en un lío no tiene permiso de su excelencia para contar lo que contaba es su excelencia lo veo yo muy raro ultimamente has sentido no pares él mismo

Voz 26 16:55 no no

Voz 11 16:58 parece el mismo señor frías acabamos de escuchar este segundo fragmento que se encontraba en la segunda cinta que la semana pasada encontré en la foto Teka de la Cadena SER más adelante el señor García molinos no aclara por qué Franco le parecía comportarse de un modo distinto tiene usted alguna hipótesis

Voz 22 17:21 bueno más que una es un hecho ya contrastado Enter todos los investigadores y digamos que para el colectivo fue lógico una verdad incuestionable que el día dos de marzo del año mil novecientos sesenta Francisco Franco fue sustituido

Voz 23 17:41 por un extraterrestre sustituido te llaman en qué sentido pues que el frases

Voz 22 17:47 con Franco que registra la historia a partir del día dos de marzo de mil novecientos sesenta

Voz 27 17:54 no era Ramis con Franco sino una copia exacta

Voz 22 17:59 realizada el planeta rebosa de ahí que en ocasiones el escapada palabras a causa de la lengua como sportinguista

Voz 27 18:08 es magnífico pero

Voz 11 18:11 en qué se basa para mantener esta hipótesis lo digo porque no sólo a mí sino en fin creo que a todos nuestros oyentes esto que puede parecer casi casi algo de de ciencia ficción

Voz 22 18:24 no entiendo entiendo que sí entiendo la perplejidad que ahora mismo puede invadir a los oyentes de la Cadena SER para más de esos pasamos en miles de horas de material fílmico grabado por ejemplo en el No Do donde Francisco Franco repentinamente y a partir de mil novecientos sesenta medía tres centímetros más de de estatura

Voz 23 18:49 bueno también hay hay otra prueba estar

Voz 27 18:52 digamos que es muchísimo

Voz 22 18:55 más elocuente y yo diría que definitiva

Voz 15 18:59 qué prueba es esa pues en el año

Voz 22 19:01 mil novecientos noventa y ocho un equipo de Folgoso dirigidos por el prestigioso investigador alemán Helmut

Voz 27 19:08 Argel sacudió al Valle de los Caídos

Voz 22 19:13 mediante técnicas de resonancia por Sónar obtuvieron una imagen tridimensional del cuerpo del caudillo

Voz 18 19:21 el

Voz 28 19:22 es esta carretera

Voz 11 19:26 estamos en directo en la cadena SER conversando con Lorenzo frías Follow especialista en la temática ovni que no sea acaba de ofrecer una información que en principio no estaba previsto dar a conocer jamás alguien supo a partir de mil novecientos sesenta que Franco era un extraterrestre

Voz 22 19:47 bueno solamente lo supieron los ministros posteriormente los políticos de la época

Voz 15 19:52 el mismo Franco bueno el el extraterrestre Franco lo comunicando no

Voz 22 19:57 no hizo falta que se comunica nada la clase dirigente española la Mundial posteriormente se fue enterando cuando ellos en fin también fueron sustituidos

Voz 23 20:10 también sus también José estúpido que quiere decir que a partir de mil novecientos

Voz 22 20:16 setenta todos los políticos del mundo fueron sustituidos por copias idénticas ir desde esa fecha todos los políticos son

Voz 6 20:26 sabes

Voz 5 20:28 pero cómo se realizan

Voz 11 20:32 esos cambios porque surgen políticos nuevos

Voz 22 20:35 cuando un político nuevo empieza a despuntar en seguida de repuestos envían fuerzas

Voz 27 20:47 Pangos sito ir al político por una copia

Voz 22 20:49 ya de esta raza alienígena

Voz 15 20:52 entonces poner un nombre al azar Mariano Rajoy es extraterrestre

Voz 23 20:58 está casado Pedro Sánchez también extraterrestres Albert Rivera es la terrestre terrestres Albert Rivera Donald Trump Donald tan tan bien claro no si Pablo Iglesias Pablo Iglesias también Juan Carlos Monedero claro bueno si no claro pero claro Quim Torra Kamien a trece extintor de Mon el que más Susana Díaz todos todos todos todos estos

Voz 11 21:27 todos los políticos todos nuestros representantes

Voz 22 21:30 sí sí

Voz 11 21:31 son copias idénticas de ellos mismos realizadas por seres inteligentes del planeta repuestos en la consideración de Casio P

Voz 23 21:39 bueno todos no todos no me todos menos los de UPyD

Voz 22 21:44 esos son los únicos humano

Voz 23 21:47 los que no

Voz 11 21:52 estamos en la Cadena SER destapando lo que sin duda es el escándalo del siglo IV cintas de las que ya habéis escuchado dos revelan algo inquietante algo que ha sido confirmado por nuestro invitado no sólo Francisco Franco fue un extraterrestre

Voz 15 22:11 que ahora mismo está enterrado en el Valle de los Caídos Ohio que todos los políticos del mundo también lo son menos UPD exacto

Voz 29 22:19 a acaban de encontrar muerto acabaría

Voz 15 22:23 que Gabriel

Voz 30 22:27 el vigilante de seguridad

Voz 11 22:28 la ser el chico que me abrió la puerta de la fondo Teka acababa de ser asesinado

Voz 23 22:32 no hay que tener miedo ahora eso es lo que ellos quieren pero que pretenden que los extraterrestres que va a apoderarse del mundo

Voz 11 22:40 queridos oyentes lo vamos a escuchar la tercera cinta aquí Aguado el locutor García molinos escritor han retomado la charla tras la pausa que antes hicieron

Voz 25 22:51 al calor de la buena radio seguimos conversando esta mañana de sábado con el magnífico autor teatral Fernando García molinos decía usted maestro que nuestro llamado Caudillo está algo extraño últimamente obviamente estará extraño pero para bien claro y supuesto cabecilla dentro y es es que usted me una broma sí dijo que si algún día él muere ya que era fácil resucitar le hizo solamente tendría que decir la palabra por Trinca mientras se dan tres palmadas más afinadas las de nuestro generalísimo hombre de Honda cultura la gusto teatral y agudiza hemos sentido del humor

Voz 15 23:35 extraño señor Frías esta broma del general Franco bueno ya extraterrestre

Voz 23 23:44 pero pero

Voz 15 23:46 al señor García molinos

Voz 22 23:48 es tan extraño ser del planeta rebosa dos tiene dos vidas para de solamente quiere decir su nombre la palabra es porque tenga mientras eran tres rítmicas palmadas

Voz 23 24:01 o sea si Franco cuidado esto si acaba usted mismo de resucitar Franco

Voz 28 24:11 no no se puede volver a no

Voz 1399 24:15 no hay ninguna palabra para estamos en directo en la cadena SER

Voz 11 24:23 empiezo a entender por qué en la Cadena Ser tenía prohibido escucha esas cintas a unos queda una en la que el señor García molinos contaba otra aparente broma para resucitar a Mussolini Stalin estoy destruyendo ahora mismo

Voz 15 24:41 la cinta muy bien frías

Voz 11 24:44 cuide que ya he visto que alguien ha matado a alguien o algo ha matado a nuestro vigilante de seguridad proteja se

Voz 15 24:51 lo haré queridos oyentes de la cara

Voz 11 24:53 a ser Franco ha resucitado tened mucho cuidado pero pensad en positivo tendremos una época oscura pero luego sin duda

Voz 5 25:01 como ya pasó volverá la luz

Voz 11 25:04 lo que no sé es si yo volveré a este programa no sé si llegaré con vida al viernes que vides si sino nos volvemos a a ver ni oír más ha sido un placer set felices y seguid escuchando las radio

Voz 2 25:34 y

Voz 31 25:37 eh

Voz 33 26:36 no las