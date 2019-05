'Good Omens', la locura es cíclica y el fin del mundo está cerca

Voz 1 00:00 tal Un

Voz 1463 00:21 a la hora de series de televisión porque bueno hay muchos estrenos de esta semana en cosas muy interesantes de las que hablar y además avisamos que tenemos sección con estrellas internacionales pero por esta musicada verdad Dani Garrán es que parece que quieres que nos

Voz 1646 00:37 no no quiero que es quiero que entremos en sí

Voz 0457 00:40 a colación en en en esa serie tan asfixiante que se ha convertido en la mejor valorada de la historia mm debe esfuerzo la gente que valora todos han estrellitas lo tenía que decir

Voz 1463 00:51 bueno es verdad que la redacción mucha gente me ha hablado de ella ayer ante de Jose

Voz 0457 00:55 vale e Chernóbil Chernóbil que todavía no ha dicho su su titulo llegó sin hacer mucho ruido se convierto para muchos en la excusa perfecta para seguir manteniendo la cuenta de HBO después del final de Juego de Tronos ya digo desde aquí que merece la pena es una enorme coproducción con con la en esa empresa Sky ese toque británico que siempre nos gusta tanto la afición pues la verdad es que se nota está escrita por Kate Mc Keen responsable de Resacón en Las Vegas que cambia el último Ben Wood de las Ángeles de Charlie es verdad que suena un poco raro a priori está dirigida por el director de la serie blanca que también es muy recomendable que va Chernóbil pues evidentemente ya lo imaginario es el accidente nuclear de mil novecientos ochenta y seis qué supuso uno de los mayores desastres medioambientales de la historia más de cinco millones de personas vivieron en áreas contaminadas por la radiación no es extinguirá hasta pasados trescientos mil años así lo cuentan en la serie

Voz 4 01:49 cada átomo de luz doscientos treinta y cinco es como una bala que viaja casi a la velocidad de la luz atravesando cuanto encuentra su paso madera metal acero verle cada gramo de U doscientos treinta y cinco contiene mil millones de billones de estas balas gen Chernóbil hay unos tres millones de gramos y estar viento ahora mismo el viento trasladará a las partículas radiactivas por todo el continente y la lluvia las verter a encima de nosotros dejando tres millones de millardos de trillones de balas en el aire que respiramos el agua que bebemos la comida que comemos la mayoría de esas balas no se detendrá en cien años algunas incluso Men cincuenta mil años

Voz 1463 02:29 bueno Dani no hagas spoiler lo has viene los millennials estaban emocionados pero eso ha sido un debate intenso y ahora los milenios descubren que ocurrió externos como hizo firme y continua

Voz 0457 02:42 escuchamos en en en este fragmento ayer Harris que es el actor protagonista que todos recordamos de menos de Crown e interpreta a uno de los científicos miembros del consejo que trata de solucionar el desastre a partir de su testimonio recordaremos los días y los meses que siguieron al desastre nuclear con una recreación cuidadito Güiza dureza extrema en algunas de sus secuencias además de la limpieza de Chernóbil la miniserie pone el foco en el ámbito gubernamental y mientras las autoridades soviéticas construían una mentira como versión oficial los investigadores de sucesos se daban de bruces contra propaganda gubernamental los tentáculos del Cage

Voz 4 03:19 he trabajado en ese reactor lo conoce mejor que yo así que todo es culpa mía eso se trata

Voz 5 03:25 no he venido a echarle la culpa sino averiguar qué pasó

Voz 4 03:28 Emma sexto una oportunidad de librarse

Voz 5 03:31 no siente curiosidad para qué

Voz 4 03:34 cree que preguntando obtendrá la verdad preguntando a los jefes sólo conseguirá mentiras que John Tiro en la cabeza

Voz 1463 03:47 bueno pues es espeluznante como también lo era toda la obra periodística de Svetlana

Voz 0457 03:52 lider la Premio Nobel

Voz 1463 03:54 muy bueno que se está pareciendo la sería vosotros

Voz 1084 03:57 a mí me parece es que es un relato tan en cómo decirlo no desasosegante de de de toda esa historia de cómo lo viven al al principio de que no creen que vaya a hacer nada grave y luego lo que lo supuso de una dureza creo que tiene un un guión que no es nada fácil para una historia basada en hechos reales darle el eh convertirlo en un relato televisivo de tal magnitud siendo atractivo no para para un nuevo público y para el que conoce la historia también que que suponga el enganche la a la Historia y luego desde el punto de vista estético es que es una cosa cuidadito desde las series que dice es que cuidaban tenido tanto en el vestuario como en la iluminación como en esa estética ah o encuadres para para mostrar el el desastre una atmósfera que que te atrapa en el en el horror literalmente que se convierte en una serie de de terror por lo que estás viendo en en pantalla

Voz 0457 04:50 sí precisamente eso la atmósfera creo que es lo que más llama la la atención es súper asfixiante estas completamente metido en la historia para el que lo para que no se lo sepa creo que que que es la la serie de de terror del año y sobre todo también que respeta mucho en ese libro el que hablabais de voces de Chernobyl la ida le da voz a todos los los protagonistas de la historia sabe unificar muy bien pues toda esa vía gubernamental todas las mentiras que que que hubiera ido toda esa esa trama no con con las relaciones que tiene con Estados Unidos con la Alemania occidental y ese factor humano que que te presenta pues a a a los mineros a los soldados e incluso pese a las enfermeras desde su punto de vista que también lo hace muy humano

Voz 1463 05:36 bueno pues si os parece dejamos Chernóbil decimos a los oyentes que es el apunte porque va a ser una de las series que luego la temporada se cuele en los premios a este lunes y acaba este lunes y ahora Nos ponemos a comentar una de las grandes apuestas de Amazon para esta nueva temporada ya se ha estrenado en la plataforma Ile teníais muchas ganas vosotros lo sé Sellam mutuo OMEN y bueno Dani cuéntanos

Voz 0457 06:05 pues pensábamos que no iba a llegar nunca este proyecto que está un tanto gafado la verdad pero por fin ha estrenado

Voz 1463 06:11 Longoria Juego de Tronos ya a la venta

Voz 0457 06:14 el día todo viene todo como dices Good Moment es la nueva serie de Neil Caimán basada en el libro homónimo de este autor británico que escribió junto a Teri Hatcher y algún proyecto gafado porque cuando este último murió en dos mil quince paralizó la idea una película que iban a llevar a cabo otras tras publicar la novela pero en una carta que escribió antes de fallecer a modo de de última voluntad animó a su colega a seguir adelante con con el proyecto a la serie tiene un loquísimas argumento que es el de un ángel y un demonio que al cogerle demasiado cariño a la tierra se empeñan en trabajar conjuntamente para salvar al mundo

Voz 4 06:53 el ISIS yo soy un ángel tú eres una mayor enemigos históricos prosiguen va de retro enemigo así

Voz 0457 07:11 bueno más allá de esta revisión de de los mitos bíblicos la serenos llamó especialmente la atención ya cuando el anunciaron por su reparto es impresionante el ángel lo interpreta Michael CIM que hemos visto en masters obseso mas recientemente en The Good Fly mientras que el demonio es David Tennant el décimo Doctor Who pero no se queda ahí en versión original por ejemplo Frances Mc Dormand Benedict Can verdad son las voces de Dios de tan respectivamente

Voz 1463 07:39 caramba

Voz 0457 07:40 atención interpretando al arcángel Gabriel nuestro querido Jon Hamm

Voz 6 07:44 el Nova para aliviar los cuatro jinetes del Apocalipsis

Voz 4 07:59 Nos ha invocado no tengo ni idea

Voz 1463 08:03 para una muestra de nuestro nuestro espíritu imperialista e ir para saber más de meses hemos mandado a nuestro compañero Guillermo Nieto a Londres a la premier mundial qué tal Guillermo

Voz 1646 08:16 hola Pepa qué tal cómo ha ido la experiencia en eh

Voz 1463 08:18 la premier bastante bueno como está este Ángel este canje el San Gabriel como está John que desde Mad Men pues no lo hemos visto

Voz 1646 08:27 pues tranquila porque está igual de intenso que siempre meditando reflexionando y con ese aire melancólico nos decía que su personaje ese arcángel Gabriel es como el jefe tonto que todos hemos tenido

Voz 7 08:39 lo que sí

Voz 1463 08:40 lo queremos así hablaba Dani de un proyecto maldito que decía el director que decían Helga Ayman que escribió la novela en el noventa

Voz 1646 08:48 sí la verdad es que es una adaptación que ha dado muchos tumbos y nos contaba que cuando publicar la novela Hollywood se interesó por ella

Voz 4 08:54 lo mide

Voz 1646 08:57 que Terry Gilliam quería hacer una película pero que al final nunca se encontró el momento y que también era complicado condensar una obra sin una finta así que realmente en formato televisivo se adapta mucho mejor a la Historia

Voz 7 09:07 mira eh lo entiendo

Voz 1463 09:12 bueno Terry Gilliam es mala suerte que yo estoy muy a favor de Terry Gilliam pero no es verdad que que la complejidad de de la historia pues se tiene razón Geisman Buenos entrevistado también a los protagonistas de la serie al ángel y al demonio a Michaels India David Tennant que te han contado

Voz 1646 09:27 pues bueno lo primero hablamos de las dificultades para adaptar la obra ahí de lo especial que es esta serie porque recordemos que mil Ayman no sólo es el autor sino que también es el show runner de la seria algo que no es nada nada habitual en Hollywood toda esta ficción está hecha con el recuerdo lo contaba Dani a Terry Prats con el que escribió la novela Hay con el que sus últimas voluntades le pidió que llevar esta historia a la pantalla

Voz 1061 09:49 sancionado con sentía un sentido del deber tan grande hacia Terri Pla Chet porque Terry ya no está entre nosotros y creo que eso le ha ayudado porque lo quería hacer por Terry Jones así que mientras él viera el espíritu de Terry estaba ahí él hubiera dado su visto bueno debería jugar con las cosas y hacer algunos cambios

Voz 1463 10:07 el lugar responsabilidad también que tienes que decir es adaptarlo os sino vuelvo de la tumba bueno ellos había leído la novela los actores antes de antes de recibir los guiones y de entrar en el proyecto

Voz 1646 10:18 pues aquí diferencias no hay un poco de todo David Tennant el demonio admitía que no que no se había interesado por el libro hasta ahora pero Michael Sheen era es un fanático desde joven yo leí el libro cuando se publicó

Voz 1061 10:31 hace casi treinta años ya estaba en una escuela dramática aquí en Londres si ya había empezado a leer otra novela de Ney así que cuando vi que se publicaba este libro fui a comprarlo tenía dieciocho ó diecinueve años y se convirtió en una obra fundamental para mí como lo es para mucha gente nunca este proyecto como un fan del libro y sabía lo querida hundirá este libro y la expectación que había por la adaptación

Voz 4 10:53 sí una expectación

Voz 1463 10:59 bueno interpretan como decíamos a ese ángel de ese demonio pero la obra escrita en el año noventa instalada en esa fantasía tiene mucho más colmillo sí claro que sí

Voz 1646 11:08 el Cayman que es una historia que se siente más actual ahora que hace treinta años y por eso le preguntábamos si esta lucha sigue vigente y Si el fin del mundo viendo el panorama político hoy en día es para estar más cerca

Voz 4 11:21 ya

Voz 0887 11:23 van a eso sí que ha cambiado y parece que hay un sentido de que el fin de los tiempos es algo muy accesible en estos momentos de la historia así que si la historia se puede sentir como muy actual no es el mismo mundo que había cuando el libro fue escrito pero creo que cuando cuenta su historia refleja el periodo en el que la estás escribiendo es difícil no darte cuenta cuando cuentas una historia sobre el fin del mundo en un momento complicado como estén de esas connotaciones políticas es inevitable sacar esas conclusiones

Voz 1646 11:54 para Michael Sheen no sólo se siente la historia actual sino que demuestra que la historia es circular y que repetimos siempre las mismas locuras y creo que no sólo sobre los peligros del fin del mundo sino también en lo absurdo de nuestra Historia lo loco que es todo

Voz 1061 12:08 puede pasar cualquier cosa en cualquier momento creo que es así como nos sentimos en muchos momentos hoy en día

Voz 1084 12:13 su madre mía somos tontos cíclicamente

Voz 1463 12:16 bueno eso es muy difícil iniciando ese planteamiento también eh bueno en esa dicotomía de ángel y demonio la sería hace una exploración un tratado sobre la moralidad humana no

Voz 1646 12:28 sí sin duda los dos son personajes grises con tentaciones y curiosamente el ángel demonio desarrollan una química muy especial entre ellos y aportan humanidad una serie fantástica

Voz 4 12:37 te absorbe

Voz 0887 12:39 sí a pesar de que son criaturas sobrenaturales son muy humanos y los comparas con el resto de Ángeles y demonios son muy fundamentalistas tienen muchos matices han asumido que no todo es blanco negro que hay grises en la humanidad son casi los personajes más humanos de la serie de hechos en fin

Voz 1646 12:58 Michael Sheen cree que justo eso que no sean ni buenos del todo ni malos del todo es lo que les hace cercanos y atractivo

Voz 1061 13:04 el zulo o a son sus defectos lo que les hace tan interesantes para el público es también lo que hace que tengan tanto apego por el otro Ethan el blog de afonía

Voz 1463 13:15 bueno pues eh Kevin compenetrados están estrés de se la química

Voz 0457 13:18 es muy buena y que vozarrón tiene Michael sin

Voz 1463 13:21 el como decíamos Ésta es la gran apuesta de Amazon en la plataforma en este semestre parece que estaban todas las sedes congeladas esperando como decíamos antes que acabará Juego de tronos que Khaleesi eh echar a fondo por la que El Juli los españoles en cada mes de julio se acumula a Michael sin y eviten son las caras conocidas de la televisión en The Good Fly como decía antes Dani también lo acabamos de ver en Master Chef en Doctor Who cómo cómo vive en el momento de la televisión los actores

Voz 1646 13:50 sí estarán encantados la verdad que la serie la tele les ha regalado grandes proyectos a los dos grandes reconocimientos bueno sí que es verdad que sin flipa un poco con el tamaño de esta serie tengan un poco menos porque claro viene de Doctor Who

Voz 4 14:01 Snow Cake

Voz 0887 14:04 Brown es una locura pero es maravilloso tener una serie de este tamaño en la que por ejemplo puedes tener una escena en la Revolución francesa en las que habían construido todo para el rodaje es maravilloso poder contar una historia de estas proporciones y tener los medios para hacerlo quizá no teníamos un presupuesto desproporcionado pero hemos tenido un presupuesto muy bien útiles

Voz 4 14:25 se llegan a la final Orihuela o a este Spain

Voz 1463 14:31 bueno pues vamos a pasar ahora a hablar de un error muy real e a otro no tanto

Voz 8 14:37 eh

Voz 1463 14:43 Un no sé si me voy a tener que taparse la cara

Voz 7 14:47 los ojos haciéndote un poco así porque he

Voz 0457 14:53 bueno es lo que hemos visto la verdad Pepa no es demasiado terrorífico vamos a hablar ahora de Nosferatu que es la nueva acería de terror sobrenatural que llega a MC la próxima semana ellos adaptación de la novela homónima del bestseller de Joe Hill que no es otro que el hijo de Stephen Quinn así que algo de lo de plumas hereda de dopaje de de saber dar la pluma entiendes

Voz 9 15:17 me ambientada

Voz 0457 15:19 en ese mundo de de pequeños pueblos de la costa este de Estados Unidos y está centrada en una familia desestructurada con niños y adolescentes solitarios que son presas del villano un villano muy villano de esta sería del que luego se habla le sobrevive gracias a su energía vital así suena al Trailer

Voz 4 15:39 qué hacía

Voz 1463 15:45 estamos

Voz 10 15:46 sí

Voz 4 15:52 por qué te casta conmigo creo que eres un poeta borracho no soporta estar en esta casa vi un puente enorme medio del Bosque demolieron hace años dónde vas sinceramente no lo sé

Voz 1463 16:07 bueno mira yo voy aguantar hasta el final pero no voy a dejar que en nuestro invitado al que hemos mandado a currar a Londres se quede hasta el final así que antes de seguir Dani Guillen muchísimas gracias eh bueno esperemos que no sea la última colaboración que hace haces vale hasta luego y ahora si sigue dándonos miedo pues como te decía

Voz 0457 16:30 qué le últimamente en las series de de terror de estos últimos meses que Nos encontramos los personajes más interesantes siempre son los malos son los que más nos gustan y en este caso el villano del que hablaba es Charlie many un hombre muy anciano de ciento treinta cinco años que recorre esas carreteras secundarias que son el escenario de la serie montado en un antiguo Rolls Royce en busca de niños con los que rejuvenecer seguir con vida lo que hace para engatusar a sus víctimas es hacerles la promesa de llevarlos a una tierra maravillosa que es Christmas Island donde siempre es Navidad donde está prohibido ser infiel

Voz 11 17:06 error para servirle director general de Christmas la han director de atracciones

Voz 4 17:14 más la presidenta

Voz 1463 17:16 sí lo que nos faltaba es tener un presidente la diversión en este país los pactos de gobierno desmontados digamos a enfocar precisamente el actor que interpreta a este villano es uno de los grandes puntos de la Ser esta Cary quinto ha hablado con él ha sido más

Voz 0457 17:33 sí muy bajo muy majo lo poquito tiempo que puedas Arco en él fue fue fue muy majo Zachary Quinto es como dices la gran estrella de Nosferatu regresa a la tele esta vez con un papel protagonista después de seis años para ponerse en la piel de de este villano a quinto le llamó la atención sobre todo el guión y la complejidad de su personaje Charlie Mans cree de verdad que está ayudando a los niños a los que secuestra

Voz 12 17:59 precisamente eso es lo que más me atrajo del personaje Charlie Manson en el Fondo cree que está haciendo algo que es bueno aun así vemos claramente que es un personaje manipulador retorcido pero también divertido no deja de ser un personaje que está fuera de su época va en un coche de colección viste y habla de una forma que no encaja con la época moderna y por eso se convierte en un personaje único muy diferente a todo lo que he hecho con ese punto oscuro que da cierto miedo e indica que es un personaje peligros qué es lo que le convierte en tan interesante

Voz 0457 18:43 pues además de la transformación física a la que se somete al grabar que la verdad es que es alucinante porque bueno su personaje vuelve viejo cada poco también cuenta con un importante trauma infantil que la condicionado y es que el P su personaje de niño sufrió abandono y maltrato trata a ayudar a los jóvenes en una situación similar quinto está encantado con un personaje con tantas capas a nivel

Voz 12 19:07 psicológico a él disfruto mucho más de este tipo de personajes mucho más complejos más inesperados que además tienen el factor de lo inesperado creo que en gran medida son mucho más interesantes para el público pero también es verdad que caen en una parte más oscura del espectro ético moral que al menos en mi caso los convierte en personajes mucho más interesantes precisamente porque yo no soy así porque siempre existe esa posibilidad incluso en mi interior de tender hacia la oscuridad

Voz 0457 19:37 bueno hay también le le le pregunté por por su su carrera televisiva últimamente porque bueno además de ser el señor Spock del rebufo de Star Trek les recordamos por su papel de entra en en esa brillante segunda temporada americana Horror Story y sobre todo también un un villano que pasar a la historia que Zahi Lar el villana de de héroes uno de los favoritos por los fans de la serie y claro yo quería saber si le llama un poco ese lado oscuro de los personajes porque últimamente sólo le llaman para hacer villanos

Voz 12 20:05 el detenga tracs dieron por eso me siento muy agradecido de poder explorar esto por poder dar al público la experiencia creo que es muy importante llevar a nuestra audiencia lugares más oscuros y poder analizar otras partes de lo que es el ser humano una de las partes que más me interesa como actores poder mostrar la diversidad y experiencias que son muy ajenas a la mía propia en cierto modo como he comentado volverá este tipo de personajes es como volver a tocar base pero además hay otro factor importante que es el hecho de poder trabajar con un equipo creativo como el que tiene esta serie con guión están buenos con un personaje tan interesante que si dejamos de lado el fan Thor ético que tiene le convierte en una historia muy interesante

Voz 1463 20:49 bueno pues eh tenemos hemos hablado de tres series se cuál recomendar o porque orden mojar un poquito que estáis

Voz 0457 20:56 ahí Dani haber yo la primera la podría hacer Nobel porque es la que más esto en la visto casi entera Salomé faltan capítulo y creo que es la la la miniserie del año que supera existente y queda muchísimo más miedo que esta última de de Nosferatu

Voz 1463 21:11 es un poco floja Nosferatu no si es un poco floja

Voz 0457 21:13 pero si hay algo interesante me interesa mucho más el drama familiar que hay porque es verdad pues que el la la protagonista digamos la heroína es es una chica adolescente que tiene pues dotes para para el arte que que que bueno que sabe un poco más allá de de de la realidad pero que vive una situación familiar es súper dramática con un padre alcohólico con una familia super desestructurada y creo que explorar eso BN en esa en esa ambiente no de la costa este de Estados Unidos un poco también agobiante con pueblos pequeñitos en la que ya se mueve en moto creo que es el el mayor atractivo más allá de la historia está de Christmas la Andy de de los niños que que les ha sobre la energía que

Voz 4 21:59 creo que flojea un poco

Voz 1084 22:02 yo pues ese puedes recomendar a otra

Voz 7 22:05 no nos vale

Voz 1647 22:07 pues nada indudablemente Chernóbil está siendo una una sorpresa porque tampoco esperábamos mucho no había generado expectativas y es verdad que estábamos un poco todos eh atrapados por Juego de Tronos eh han venido muchos estrenos ahora que vienen en en

Voz 1084 22:21 junio ha sorprendido porque para ser una historia real que sobre la mesa una miniserie de basado en una historia real sobre que ya conocemos o al menos yo conocía no creía que pudiera tener una una capacidad de sorpresa de de cómo hacerlo sin embargo creo que la construcción como he dicho antes de de todo el relato de todos los personajes de toda la atmósfera de cómo está rodado es es impresionante ir estoy deseando ver el el final que se emite el el lunes luego de Domenech pues hay cosas que me interesan

Voz 0457 22:51 otras Cora aclaró

Voz 1463 22:54 tronos

Voz 0457 22:55 quién Chernóbil no no no no no no no

Voz 1084 23:00 ni por asomo es que no entiendo muy bien la estrategia de Amazon porque entiendo que que tiene muchos eh quiere ser un poco Netflix pero luego quiere ser un poco HB hoy entonces coge productos de calidad que te sorprenden cosas muy pequeñas como hicieron Transparent que todavía seguimos esperando el final

Voz 0457 23:17 o hicieron Home coming como tú le ha dado

Voz 1084 23:20 claro que la temporada pasada y luego te hacen cosas que intentan acercarse algo más comercial están adaptaciones de novelas fantásticas que es que es el mismo que escribe eh la vida el nombre la American sin perdón es el mismo autor y ahora sin embargo escriben esto de un ángel y un demonio que no sé a qué público realmente quieren buscar con este tipo de porque claro sólo el público de los libros no te llena una plataforma de televisión no te da audiencia a la propuesta es interesante pero yo creo que no tiene recorrido como para ser serie de culto ni de nada

