Entre Tiempos: Becarios (2/06/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos ya vuela verano y en los medios de comunicación esta estación es sinónimo de becarios sí de aquellos estudiantes que hacen sus prácticas en nuestras redacciones durante los tres meses en los que nosotros tenemos la suerte de de huir de la radio por unas semanas disfrutar de un merecido descanso a ellos les vamos a dedicar nuestro programa de hoy que tendrá también un punto de nostalgia al recordar nuestros primeros pasos en la SER junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 1 00:42 sí

Voz 3 01:13 el nos apetece mucho empezar hoy con el homenaje que nuestro

Voz 0142 01:17 Mañero Severino Donate hizo en agosto de dos mil doce a los becarios que aquel verano hicieron sus prácticas en la SER lo escuchamos

Voz 5 01:28 contemplen el panorama rico

Voz 4 01:31 tienen cómo están quedando la redacción los estudios de las emisoras de la Cadena SER es decir conseguir un de Palamós a Huelva de Alicante Badajoz de Coruña Melilla los becarios

Voz 6 01:49 al menos la mayoría de ellos los supervivientes

Voz 7 01:53 Nos quedan con un terrible sentimiento de culpa y hay un vacío una tristeza

Voz 8 02:00 con desconsuelo insoportable

Voz 4 02:02 algunos regresarán a sus universidades y a sus más

Voz 6 02:05 todos los demás deberán adentrarse en los inhóspitos desiertos del mercado laboral

Voz 4 02:13 les espera muchos alimañas muchos cazarrecompensas y pistoleros del periodismo tendrán que resistir los tentadores espejismos de la fama

Voz 9 02:23 soportar a los profetas de la verdad revelada pedirán que cuidarse de los cuatro euros gestores

Voz 4 02:30 de intereses jefes que les dieron que no piensen que sigan al rival aunque por mucho que lo intenten difícilmente escaparán de las garras de los esclavistas que les

Voz 10 02:42 harán trabajar sin descanso por un vendrá

Voz 4 02:46 ojalá tengan suerte porque en esto del Periodismo también hallarán buenas personas y algunas cosas extraordinarias que les darán fuerzas para seguir adelante que cómo lo sé lo sé porque también yo fui becario y sobreviví com yo que sé no siempre llegan los mejores pero es ustedes que a lo saben mi relación actual con los becarios es Cortés fría distante

Voz 5 03:11 en parte por timidez en parte por prevención

Voz 11 03:14 ya me despedido de demasiados becarios y cuando se tiene

Voz 4 03:18 poco trato Los adioses son más soportables pensarán que estoy dejándome arrastra por el sentimentalismo puede sé que hay becarios necios orgullosos vagos pelotas caprichosos enchufados y falsos como se que también hay becarios brillantes inteligentes discretos eficientes innobles pues bien yo los quiero a todos pero sí quiero hasta los becarios de Goldman Sachs entienda me los quiero con un amor metafísico que es como decir no sé muy bien el que aunque supongo que es algo bueno Beccaria Si becarios en nombre de todos mis compañeros os traslado nuestro más sincero agradecimiento por todo lo que habéis hecho en esta casa

Voz 5 04:03 deseamos toda la suerte del mundo ahora tengo que irme Jaio Silver

Voz 4 04:15 después de este motivo reportaje queremos cambiar de registro y ponerle humor a esto de estrenarse ante el micro

Voz 0142 04:22 la llegada de los becarios en las becaria a la SER se nota en antena ahí de vez en cuando dejan para la historia alguno de esos gazapos que nos gusta recordar el verano pasado en Hora veinticinco un compañero que entonces estaba en prácticas dio el siguiente dato sobre un incendio en Castilla y León

Voz 3 04:39 el gran incendio que asola León se estabiliza tras cinco días sin control ocho mil hectáreas quemadas de pasto matorral y arbolado

Voz 0142 04:45 una llamas en la zona perimetral ataques de cuarenta mil kilómetros y Pedro Blanco tuvo que salir al rescate

Voz 11 04:51 dar en su justa medida las dimensiones

Voz 12 04:56 de la realidad decía Bryant que el perímetro del incendio tiene cuarenta mil kilómetros eso sería casi la mitad de Castiella de Castilla y León que tiene noventa y cuatro mil kilómetros cuadrados claro de superficie van a ser menos de cuarenta mil igual son cuarenta Brian no siéntate siéntate puede puede puede que sea a mil kilómetros son muchos balones

Voz 5 05:18 sí sí sí

Voz 0142 05:19 hace más años allá por el verano de dos mil a una compañera se le fue un poco de las manos eso de humanizar a los animales

Voz 13 05:27 ibamos a cerrar con una noticia que habla de una condenado sobre un hecho cuanto menos insólito todo empezó cuando un hombre el ahora condenado tiró por la ventana el perro de su suegra el animal una hembra de razas ganan el veintisiete kilos de peso se rompió dos piernas a raíz de la caída pero tuvo que ser

Voz 0142 05:43 buscando cosas relacionadas con becarios en nuestra Fonseca ha aparecido un momento que no sonríe

Voz 11 05:48 has

Voz 0142 05:49 y que incluso motivó una nota del comité de empresa de la SER para condenar el comportamiento de quien entonces era el coordinador de Comunicación del PP José María Michavila era agosto de dos mil cuatro y en un intento de ser ingenioso o gracioso que evidentemente no lo fue tras una pregunta incómoda dirigida al ministro Ángel Acebes que estaba a su lado Michavila le dijo al oído Acebes son las becarios de la SER que son muy divertidas los presentes en la sala pues no lo escucharon pero el momento sí lo captaron los micrófonos y Michavila quedó retratado para siempre en nuestro archivo Illes decía al inicio que hablar de becarios no nos ha movido a la nostalgia y quiénes hacemos entre tiempos hemos rememorado nuestros primeros pasos en la radio Gina Domínguez llegó al departamento de documentación de la SER en dos mil seis y en una de las primeras tareas que le encomendó vamos está la anécdota que hoy quiere compartir con nosotros verdad cuéntanos

Voz 1473 06:51 pues sí mi primera tarea en el

Voz 15 06:53 departamento de documentación en fue catalogar en ficheros de sonido

Voz 16 06:57 al lugar anima es sonido ambiente de laca

Voz 11 07:03 sí sí para hacer reportajes pues nos hace falta música nos hacen falta efectos especiales repaso cuenta un momento

Voz 15 07:11 claro empiece a tener que acciones humanas como como como miedo me da así claro estaba yo pues en el trabajo humano es que claro la aquí yo tengo yo tengo esto gusta describir lo que pasa lo que pedía terminó exactas que

Voz 0142 07:31 en China se puso a catalogar acciones humanas

Voz 16 07:35 sonando si la Navy

Voz 0142 07:38 es todo

Voz 5 07:45 exactamente claros M

Voz 15 07:47 me colorada yo doy fe porque recuerdo que entonces se sentaba detrás de mí yo repente la veía pone colorada colorada colorada reírse

Voz 0142 07:57 es que una de las primeras cosas que le tocó catalogar aquí pues fueron los efectos de sonido de Orgaz

Voz 15 08:02 once etcétera ves gente desafiando sí claro se me quitó la vergüenza un poquito no demasiado catalogar con tardes muy entretenida y María Romero

Voz 0142 08:17 también vuelan a compartir alguno de los primeros capítulos de su historia las haberes

Voz 1473 08:23 que yo anécdotas así como la Ina pues no tengo en realidad ninguna pues lo típico grabas una rueda de prensa Hinault grabas bien bueno hice una entrevista a un tipo que sabía comer hamburguesa con cebolla imaginar aquel espectáculo que esto huele a podrido es que fue la peor entrevista de mi vida tres minutos pero

Voz 15 08:39 tres minutos más horrorosos pero yo creo que la le empatan si es es volver a escuchar aquellas primeras crónica

Voz 1473 08:45 más que dicen le en en la sección de de Cultura porque me me es que tengo una voz de cita un tonito no poder hacer nada al ser una niña vamos que es que la detraído las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el antiguo Museo de San Isidro no han impedido el montaje de esta exposición dedicada a los orígenes de Madrid las cuatro salas en las que se divide la muestra reúnen ciento cincuenta y tres piezas que cuenta la historia de la capital desde la prehistoria hasta la Edad Moderna desde los restos del primer hombre fósil hasta ajuares funerarios de la de bronce tumbas visitadas vestigios de la alfarería musulmana que componen una exposición nacida de los numerosos hallazgos realizados en la capital pues aquello era dos mil nueve pero un tiempo

Voz 0142 09:26 poco antes en mi caso hace tanto tiempo que no sé si lo que les voy a contar sucedió en mi primer verano prácticas

Voz 4 09:34 jueves puedes

Voz 0142 09:35 el caso es que entonces la radio no era digital todavía si usaban cintas de Magneto Fon no Riay riáis adiós habría cintas de momento con el caso es que el un redactor de internacional del que no dar el nombre nos pidió la voz de Milosevic aquellas cintas tenían digamos varias pistas ya la hora de recuperar la voz de Milosevic pues me salté de pista

Voz 1473 09:57 le di el audio con la volumen de Bin Laden no me lo puedo novia

Voz 0142 10:03 justificaran eh pero en fin los cortes están sin doblar la prisa para que el corte llegar a tiempo Antena someterá a vuestro juicio estará Milosevic

Voz 18 10:17 en ir a Bin Laden

Voz 19 10:20 a nadie dieta abandonaba la orden encima

Voz 11 10:26 que si lo hubiera es distinguido así tan fácil pues está bien claro no sabría yo no tengo ni idea

Voz 0142 10:33 para la voces yo mejor para los efectos bueno escuchándolos sí que era evidente que no se parecían en nada ni siquiera los idiomas pero bueno me equivoqué no volverá pasando y lo único que puede hacer pues fue pedir perdón y aguantar el chaparrón de la bronca que me callo

Voz 20 10:53 bueno eso de que no volverá intentaremos que no vuelva a pasar tres tiempos Ana Martínez confesó que nos trae es para la boca Ateca espero que nada de Juego de tronos por favor miseria ocurriría terminados finitu como

Voz 21 11:23 como todo bueno menos mal pero lo que sí traigo

Voz 1473 11:27 es la petición de nuestra oyente Abel que no ha escrito por guasa

Voz 21 11:31 Double pero ahora llego a Bin Laden

Voz 1473 11:35 pues voy a hacer un resumen porque Nos cuenta mucho bueno voy a intentar hacer un resumen que yo con los resúmenes soy bastante mala lo primero que le encanta el programa esto siempre mola oírlo importa cuando lo digan así que muchas gracias por supuesto muchas gracias por la petición Nos cuenta Abel que es muy cinéfilo y que con el documental regresa al cepa ha descubierto que la película en que se basa el documental fue dirigida por Pilar Miró y le gustaría saber si podemos rescatar algo de ella

Voz 0142 12:05 la Abel muchas gracias por la petición como ha dicho Gina para los oyentes que no lo sepan el de perdona escucharlo el documental al que se está refiriendo Abel del que ha hablado Gina regresa al Cepa está dirigido por Víctor Matellán hoy se estrenó el diecinueve de marzo en el Festival de Málaga está basado en la película El crimen de Cuenca

Voz 1473 12:28 de cuéntale cuéntale cuenta El crimen de Cuenca

Voz 0142 12:32 dirigida por Pilar Miró ese documental

Voz 1473 12:34 al atraído de actualidad en nombre de Pilar Miró que además de ser directora de cine teatro y televisión guionista también fue la directora general de Radiotelevisión Española desde mil novecientos ochenta y seis hasta mil novecientos ochenta y nueve y eso es lo que vamos a destacar en la época Teka de hoy así dio la noticia la Cadena Ser en Hora Veinticinco presentado en ese momento por Fermín

Voz 15 12:55 yo tengo ha sido noticia la Cadena Ser en hora vendido

Voz 1473 13:01 cinco presentado en ese momento por Fermín Bocos el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y seis

Voz 1766 13:07 el Gobierno de la nación por ejemplo tomó dos decisiones importantes el Consejo de Ministros una trascendente desde el punto de vista social me refiero al nombramiento de la ciudadana Pilar Miró para dirigir la Radio Televisión puro

Voz 3 13:18 Laure Miró nombrado por el Gobierno directora general de Radiotelevisión Española el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Interior aprobó en ese misma informativo estuvo Pilar Miró concediendo una entrevista

Voz 1766 13:29 vamos a dejar aquí queridos compañeros de Barcelona por el momento el relato cuando está aconteciendo en torno a esa gran fiesta de la que Bibi participa toda la ciudad a propósito de su designación como sede de los Juegos Olímpicos de mil novecientos noventa y dos volveremos a conectar con vosotros a partir de las once y media para desarrollar ya no sólo en conexiones sino también en el recuerdo de algunos documentos que hemos ido acumulando a lo largo del día lo que puede ser en estos momentos una alegría festejar por cuarenta millones de españoles que es este bullicio esta alegría que secuela hay transpira por los poros de todos los micrófonos de todas las emisoras españolas y también de la Radio Televisión Española

Voz 21 14:08 a mí me parece muy sano todo lo que sea alegre me parece necesario y sano sobre todo todo

Voz 1766 14:15 lo que sea tras quedar que es eliminar toxinas ponme lo que también será mil novecientos noventa y dos Barcelona y sobretodo con la Olimpiada será una prueba de fuego para la televisión no

Voz 21 14:26 sí dentro de la organización de los últimos Juegos Olímpicos la televisión ha jugado un papel

Voz 1766 14:31 tan importante probablemente los oyentes ya han reconocido la voz de nuestra invitada esta noche es la mujer noticia del día hora25 agradece la presencia en nuestros estudios de la ciudadana Pilar Miró flamante directora general del ente público de Radio Televisión Española bienvenida porque pone usted dice sacara como vasco

Voz 21 14:52 es es así

Voz 1766 14:55 toda esa impresionante ristra de organismos y sociedades de la televisión en esos dos cadenas de Radio Nacional de España de Radio Exterior de un departamento de Arquitectura otro de obras de un gabinete de estudios eran demasiadas cuerdas para un violín definido por su antecesor como muy frágil

Voz 21 15:13 yo creo que que puede ser que de que sobren cuerdas que es distinto

Voz 1766 15:19 digo que era la última maldad es su antecesor en el cargo la definía usted como dueña de una salud quebradiza

Voz 21 15:25 la última conocida también

Voz 0142 15:28 debemos recordar cómo tres días después el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y seis Pilar Miró tomaba posesión del cargo

Voz 22 15:37 no

Voz 1766 15:38 noticias de la actualidad política en casa antes esta mañana la ciudadana Pilar Miró es la nueva directora general del llamado ente público de Radio Televisión Española su toma de posesión sea transformado en un episodio de naturaleza política en razón de la grosería del director saliente señor José María Calviño por primera vez desde que fue creada la televisión pública hace ya más de un cuarto de siglo el director saliente no acude al acto de toma de posesión de quién les releva el dentro aroma de pataleta y falta de estilo que permite explicar la ausencia del señor Calviño sugiere algo más sugiere por ejemplo la derrota parcial en una batalla políticamente importante entre facciones del partido en el Gobierno para atar la continuidad de alguna de sus franquicias televisivas en la etapa anterior es por otra parte tal vez la confirmación de que el nombramiento Pilar Miró bien podría ser el resultado del proceso de autocrítica anunciado como inaplazable al presidente del Gobierno ciudadano Felipe González proceso de auto critica a desarrollar en el seno del Partido Socialista Obrero Español Vicente Vallés nos va a ofrecer una breve antología de la única entrevista concedida por la nueva directora de Radio Televisión Española tras su nombramiento fue como recordarán la invitada de Hora Veinticinco el pasado viernes

Voz 3 16:46 el ejemplar de la Constitución sirvió de testigo de la promesa del cargo de directora general de Radio Televisión Española por Pilar Miró quién el pasado viernes será nombrado por el Consejo de Ministros sucesora del polémico José María Calviño

Voz 23 16:57 tras todo ello no cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director de Radio Televisión Española con el al da al Rey guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado

Voz 24 17:11 Pilar Miró Keren próximo miércoles el examen que sentimos atenta sabes

Voz 1473 17:14 tienes en el whatsapp seis nueve seis seis XXV cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno

Voz 0142 17:20 a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro y a sus correos electrónicos en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pida nos ese sonido de la Cadena Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca Teka de entretiempo

Voz 4 17:58 bueno pues con esta canción queda claro que empieza la sección Music

Voz 11 18:03 pero además no hace falta ni que les diga quién es la artífice de comenzar con semejante tema María Romero

Voz 20 18:09 ya estamos todos María Romero buenos días buenos días a todos los ámbitos

Voz 11 18:20 la verdad es que este tipo de música tan ver venera tan festiva tan jolgorio y con ese puntito de mamar Rachel pues la verdad es que ya casi se ha convertido en una impronta personal en milita musicales se ha convertido en su sello de identidad en tu salvación cuando no hay manera de hilar el tema del programa con la música que tienes que elegir pues ya te digo es que hoy no sabía cómo relacionar lo que sí becarios vital así que me he ido provocan gente ya he pensado oye que semanas tan tensas hemos vivido con las selecciones estamos tan altas que lo pinchan y nos han gramos cada vez han empezado a llegar el buen tiempo así que sólo podemos pensar en bailar toda la noche como son es Elena y he dicho que narices vamos a disfrutar un poco que comience el verano

Voz 14 19:05 está todo

Voz 11 19:12 porque no me digas que no te te transportas a los meses más calurosos del verano escuchando a proyecto uno cantando el tiburón graves tanto que Métele tras Porto pero al paso que vamos estas canciones precisamente no son del último verano eso es verdad es que ya tienen solera yo creo que de la década de antigüedad no baja ninguna eh yo es que echo la vista atrás mira que soy joven mira que soy joven pero me veo dándole las desde hace media vida ahí está las canciones que han perdurado en el tiempo algo pasa la vida pasan los años uno más que por otros al parecer no pero estas canciones no salen del verano ni con agua caliente pues son como los Ojos del Guadiana desaparecen y reaparecen en este caso pues con el calor y eso que hay veces que no nos queda muy claro lo que dicen esas canciones porque por ejemplo esta bahía que dicen beso en la boca es cosa del pasado la moda ahora es

Voz 1473 20:27 el el el amor apelado

Voz 11 20:31 tengo la sensación de que es mejor que no nos enteremos de lo que quiere decir buen vale te lo vamos a quedarnos con letras que entendamos un poquito

Voz 25 20:39 más chulo papi también Pippen chulo papi Bambino Pippen

Voz 11 20:49 porque con esta canción no hace falta echarle demasiada imaginación para saber de qué va el asunto él es bastante clara a pesar de que por aquel dos mil tres en el que Lorna sacó la canción lo de Papi chulo no sonaba excesivamente Rado que no estábamos nada acostumbrados a letras tan explícitas y sensuales porque claro el reggaeton eso está empezando a dar a conocer en nuestro país estas fueron las primeras piedras que se colocaron para pavimentar el terreno al éxito que este estilo tiene hoy y que en su momento pues oye fue muy vilipendiado es que María tiene letras en fin bastante cuestiona a ver si las letras en sí sí por el filtro del tiempo pues como que no han pasado muy bien fíjate en esta canción de los aventura que les hizo triunfará un nivel descomunal pero lo e también es verdad que esto es más bachata reggaetón pero bueno hablamos de orígenes llaves que aunque la letras un poco rancia tirando a muy preocupante aún así sigue sonando casi todos los veranos tiene su rollo Mírame con la rabia que me da la letra y aquí me tienes

Voz 24 22:08 así es es resistir bueno pues puede seguir

Voz 11 22:11 hilando porque no vamos a abandonar este guateque veraniego

Voz 26 22:16 Elia

Voz 11 22:38 este es un tema de un grupo latinoamericano llamado la factoría que arrasó de recuerdo pasar los veranos en el pueblo con mis amigas y siempre siempre siempre me aparto esta canción como banda sonora tengo muchísimo cariño a pesar de la voz chillona de la cantante Se nota que somos de distintas generaciones porque a mí me suena hasta aquí hay mucho no es una canción que me haya cambiado la vida a veces no sé tú eres más

Voz 27 23:01 qué banda blanca bailar no vale

Voz 11 23:17 oye que has pasado un poquito no está canciones del noventa y uno yo era una cría Jan bueno pero que tenía dieciséis años ya no si os igual la edad nos hemos se ha propagado a lo largo de los veranos que no insistas no sirve y a mí que un poco viejo uno para mi edad bueno pues nada no quiero yo que te enfada conmigo si yo quiero llamarte yo qué sé viejo

Voz 20 23:40 error siempre quiero lo diría

Voz 11 23:43 qué tal cual más viejo mi mujer así que voy a cerrar con Elvis Crespo y todo un clásico de los mejores veranos que vamos es que lleva la toalla sombrilla adosados a su letra lo que os di adosada adosadas a su letra iba en ochenta minutos discotecas playeras en la que no haya sumado esta visual

Voz 28 24:02 realmente me quiero sentir tus labios pesan donde otra vez suave mente Ben Salah le que quiero sentir tus labios de San Don otra vez

Voz 29 24:17 va bien

Voz 11 25:11 pues hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy que qué pena que acaben todos los tan ya estaría Tarazona que viene dado esta semana lo hemos pasado muy bien muy bien y nos da mucha pena tener que dar el relevo a de buenas a primeras hasta la semana que viene gracias María Blanco gracias a ti y a los oyentes gracias Marcos por aguantar no soy