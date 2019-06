¿Quién Dijo Miedo? | Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov

Voz 1 00:00 muy joven

Voz 2 00:05 el menú

Voz 3 00:18 quién dijo miedo yo el primero porque hoy Mona León Siminiani buenas tardes bienvenido a Pamplona cómo estás muchas gracias vamos a ver si al final aplauden tanto como ahora sí es porque porque no porque la historia de sacan así no la estela no no pero fantástico hoy pues hoy traigo uno de los primeros casos que hicimos en Negra y criminal que se puede encontrar en dos capillas

Voz 1594 00:39 los porque es tan vasto este caso que tuvimos que hacerlo en dos capítulos en Cadena Ser punto com o también se encuentra en Airbus punto com aviso porque como decías Carlas es uno de los casos más crueles sanguinarios y en definitiva uno de los peores asesinos en serie de la historia Andrei Chikatilo El Carnicero de Rostov vamos porque hay mucha tela que cortar

Voz 4 01:02 hace muy

Voz 5 01:02 pocos años hubo aquí en Rostov una gran sequía la tierra se secó las cosechas y cubrieron el ganado se moría nadie tenía nada para comer los días pasaban la gente moría de hambre y enfermedades como no había nada y todo estaba muerto algunos hombres manos enloquecieron decidieron es no podían comerse a los animales tendrían que comerse a las personas y empezaron a secuestrar a los esperaban en los caminos o entraban y sus casas cuando sus papás Thor ni les engañaban prometiéndoles caramelos un buen plato a niños hambrientos no sabían que esas promesas eran mentiras para llevarles a un lugar oscuro donde aquellos hombres los acaban pero no se pueden comer niños claro que no pero cuando las personas están en situaciones terribles tren hacen cosas terribles recuerda los siempre

Voz 6 02:08 no Stefansson

Voz 4 02:11 jo

Voz 6 02:16 quiero que me lo temo cubrieran

Voz 5 02:22 yo jamás lo permitiría pero tienes que estar preparado me lo prometo chico me precioso Andrei nadie te va a apartar de mi

Voz 4 02:32 que ahora duerme que buenas noches mi amor

Voz 7 02:43 no pero últimamente

Voz 3 03:10 pero esto es verdad entonces a su hermano se lo comieron se lo comieron parece que sí

Voz 1594 03:14 es cierto Chikatilo nació en mil novecientos treinta y seis en Ucrania en plena época estalinista irá era un periodo de grandes hambrunas en el que sí se tiene constancia de que se llegó a practicar el canibalismo Esteban el hermano de Andrei parece que fue presuntamente una de estas víctimas este trauma fue como no esencial en su vida sin embargo el miedo a sufrir este mismo destino se convirtió con el tiempo en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno fue un niño inseguro muy acomplejado temeroso al que sus compañeros pegaban en el colegio además de todo esto o quizás como consecuencia tenía un serio problema de impotencia aún así como adulto se tituló en Lengua y literatura rusas en ingeniería y marxismo leninismo e incluso se casó y tuvo hijos a pesar de ser impotente se convirtió en profesor pero tampoco en este papel logró librarse de las palizas palizas que esta vez le daban sus propios alumnos veinticinco años más jóvenes que él su bodrio y su frustración sexual iban en ascenso y sus intentos por superar la también y así es cómo empezó su carrera criminal en invierno de mil novecientos setenta y ocho en sus primeros crímenes estrangulada pero luego se dio cuenta de que acuchillando las lograba mayor satisfacción sexual al no poder llevar a cabo la penetración identificó esta imposibilidad con el acusado elemento lo llevaba a cabo a veces entre treinta y cincuenta veces por víctima seccionado a pecho si pezones e incluso a veces les arrancaba con los dientes terminaba también siempre sacando les los ojos y esto es precisamente lo que se va a convertir en su firma años después declaró que lo hacía porque no podían soportar sus miradas su primera víctima fue Elena una niña de nueve años el veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y ocho

Voz 10 04:54 buenos días pequeñas disculpa que te moleste pero es aquí donde hace parada el bus número cuarenta

Voz 4 04:59 sí pero si es aquí pero esta tardando mucho hoy

Voz 10 05:03 una chica tan guapa como tuvo uno debería coger el bus hola

Voz 4 05:06 no pasa nada esté acostumbrada quieres un chicle tienes chicle ni de dónde los han sacado es una sorpresa cogen los que quieras

Voz 11 05:23 hombre

Voz 4 05:26 qué raro eh

Voz 11 05:29 nunca me había comido

Voz 4 05:31 cuarto muchos más en mi casa secreta quieres ir a mi mamá dice que no vaya con desconocidos pero yo no soy un desconocido llamó entre Lena y ahora ya nos conocemos vamos

Voz 1594 05:47 tiene más chicle esta empresa tengo todos los sabores

Voz 4 05:58 ya hemos llegado vamos entra me da miedo está muy va a quedar ahí fuera con el frío que hace tengo unos chicles aquí dentro pero tendrás que venir a por ellos

Voz 6 06:21 los tengo guardados pero si quieres que te tendrás que hacer algo por mi a cambio porque no te quitas la chaqueta no también lo todo

Voz 1594 06:43 pero la resistencia de Elena no es suficiente contra un nombre que pesa cincuenta y dos más que Chikatilo pero las Sandra provocaron una erección complot quizás la primera en toda su vida

Voz 4 06:59 esto le hace enloquecer

Voz 1594 07:08 para acuchillada gente que sube un escalón su nivel de placer

Voz 12 07:14 porque con los niños

Voz 10 07:19 bueno poder quedarme un rato

Voz 13 07:21 junto con

Voz 1594 07:30 cómo se explica que su primer árbitro no fueron Mourinho bueno él solía escoger a niños sin familia a adolescentes que se habían escapado de casa prostitutas personas claro que luego no fueran a ser reclamadas el mente pero este primer crimen el de Yelena o Elena es crucial para Chikatilo en él se da cuenta de que la sangre no sólo el excita sino que le quita el trauma por así decirlo adormece el tramo así que pronto llega al canibalismo además aprende mucho de este primer crimen que puede y que no puede hacer como depurar sus técnicas que investiga la Policía en estos casos etcétera así que los crímenes continúan este año mató a cuatro personas más además le expulsan del colegio por abusar sexualmente de algunos alumnos entonces encuentran trabajo como representante una fábrica con lo que empieza a baja a viajar por todo el país estos viajes de la oportunidad de ampliar su radio de acción y hacerse así más indetectable en los siguientes doce años mata a cincuenta y tres personas sin embargo la policía está en un callejón sin salida según el perfil que tienen manejan a más de veinticinco mil sospechosos y ninguno de ellos será Chikatilo pero si le llegan a detener una vez por practicar sexo oral con una prostituta recordemos que la prostitución era ilegal en la Unión Soviética sin embargo sólo estuvo dos días en el la Bozzo fue descartado por los análisis de sangre Chikatilo contaba con una extraña anomalía un grupo sanguíneo diferente en sangre esperma con lo que el tipo de su sangre no se correspondía con los restos hallados en las víctimas es decir que su propia genética le dio la libertad para seguir asesinando el hallazgo de su víctima número treinta provocó que los periódicos publicasen Ana decía de que en Rostock andaba un asesino suelto la policía está desconcertada y no entienden cómo puede moverse tan rápido pero entonces se dieron cuenta de que todos los crímenes se daban en inmediaciones de las estaciones de tren y de autobús sobretodo de Rostock durante un tiempo Chikatilo deja de matar pero en mil novecientos ochenta y cinco vuelve a la acción y no para hasta mil novecientos noventa se organizó un dispositivo de setecientos policías para cazar al asesino de agosto para Chikatilo la movilización supone casi un juego en el que él es el gato y los policías los ratones así que confiado vuelve a matar oculto en un bosque

Voz 4 09:37 antes unas eso mucho daño en la mano cómo se te ocurre moderno no te preocupes que tendón

Voz 12 09:47 de hecho

Voz 6 09:48 quiénes contesta bueno no te lo tendré en cuenta llegaba muerto

Voz 1594 09:55 más de una hora estaba desnuda sobre un lecho

Voz 15 09:58 no de hojas sus piernas abiertas dibujaban un ángulo casi imposible de un machete descansaba clavado en su estómago

Voz 6 10:05 venga que mi semen se quede fuera al fin y al cabo si mejor

Voz 16 10:12 verdad es verdad

Voz 6 10:16 vamos a eso

Voz 1594 10:17 dice coge una herramienta del suelo y la moja en el semen

Voz 6 10:22 sí lo metemos dentro desde la sientes dentro de Ci

Voz 1594 10:32 pero el esperma les servía para acallar los gritos de sus frustraciones cuando acaba con la chica le arranca el machete del estómago y lo guarda dentro de su abrigo se ven a la mano herida y se marcha

Voz 17 10:48 la mística sobre estas sacando de vista sí

Voz 10 10:53 tenemos que estar haciendo algo mal cuando aún no sabemos muniqués en cuanto pueda pido el traslado

Voz 1594 10:59 a mí no me Chikatilo sale del bosque con la cara llena de sangre humana de Greenpeace tío en la cara vamos corre corre sin darse cuenta de la presencia de los agentes se detiene a limpiarse las botas completamente manchadas de sangre

Voz 10 11:17 hola gentes que se les ofrece identificación por favor claro por supuesto Kirilenko pruebe sus credenciales ya había la central sí señor ha pasado en la cara tienes Andre estaba paseando por el bosque Jet tropezado en esa mano me lo hice cortando leña hace ya algunos días de está empapada de sangre de hecho ahora mismo iba al médico a que me la Mire señora es suficiente Caballero puede marcharse vaya con cuidado no debería centrarse sólo en el bosque un peligroso asesino anda suelto gracias por avisar me hacen de buenas noches

Voz 3 12:00 pues lo se les escapa no por segunda vez

Voz 1594 12:03 pero esta vez las cosas la verdad no les salen también cinco días más tarde encuentran el cadáver en el mismo lugar donde la interceptaron los forenses entonces concluyen que el cuerpo llevan muerto menos de una semana así que el asesino tendría que haber pasado por aquella estación al comprobar los informes de todas las patrullas se dan cuenta de que este hombre era sospechoso así que ya tienen un nombre Andrei Chikatilo emite una orden de detención ponen a todas las fuerzas a perseguir al asesino le encuentra en un bar cuando está intentando contactar con un chico detienen y él muy enfadado les increpa que como pueden hacerle esto a una persona de mierda desde su detención la Policía tiene diez días para demostrar que Chikatilo es el carnicero de Rostov así que les someten a interrogatorios muy duros pero él no dicen nada finalmente será el psiquiatra Vulcano esquí el que consiga una confesión confiesa varios asesinatos y cómo lo hizo

Voz 17 12:53 estás muy tenso te relaja un bate en la cama yo he dicho que te tomes bueno de acuerdo vaya aún tampoco hace falta que te pongas así yo puedo ser muy amable

Voz 6 13:13 intenté que se me pusiera dura pero no lo conseguí no había manera de mantener la herencia me sentía muy frustrado aquella guarra se rió de mí en la nave

Voz 17 13:32 estás loco yo me dar tú no te vas al paro no se me levanta Port

Voz 20 13:47 me puse encima de la cogió del cuello con las dos manos en muy fuerte ver cómo se ahogaba me puso

Voz 17 13:53 muy me empezó a poner dura casi con una mano y con la otra me más me pone veinte tranquilo estoy muerta

Voz 10 14:11 no creo que me corría encima de la puta y entonces me tumbé sobre ella yo empecé a morderle el cuello

Voz 6 14:18 con base sangre y le arrancaba la la de la trataba no podía detenerle dueño de mis actos tengo mucha curiosidad por saber a qué saben tus en nos entretiene los verdad como si fuera un coche de ello tendría que haber

Voz 17 14:35 yo esto está caliente muy tiernos el hombre quiero más

Voz 7 14:47 digo que sí

Voz 20 14:53 cogió un cuchillo y se lo arrancó

Voz 4 14:57 sí una parte porque no lo sé pero me gusto son rosas y blandito un violador que crees que no sé lo que soy y lo que hice no fue por el placer sexual sino porque me proporcionaba cierta paz demente ideal durante largos periodos de tiempo

Voz 21 15:20 este tipo deja deja Hannibal Lecter en un en un simple aprendiz con la diferencia de Lecter es un personaje de ficción este existió de verdad bueno y es terrible esto de que lo último que ha dicho no encuentre la paz y el sosiego a través de la violencia más bestia y más y más brutal no

Voz 1594 15:37 imagínate la política era moviendo yo estuve Rubio

Voz 21 15:40 cuando ayer e imágenes de de cuando la detención y bueno de una carambola tiene una cara tiene una cara que un miedo es que es hermano

Voz 1594 15:48 ha pasado por un ciudadano modélico lo porque era además miembro del Partido Comunista y no sé quién se levante desde pero como un tío así puede pasar porque no sé realmente tiene unos ojos una mirada en fin imagínate cómo estaba la policía estaba en shock en principio admitió sólo seis crímenes pero luego poco a poco fue relatando más salida de muñecos para mostrar lo que hacía como mantenía sexo con sus víctimas vivas o muertas el juicio fue el catorce de abril de mil novecientos noventa y dos fue presentado ante la Sala en una gran jaula metálica así comienza el juicio la jaula no era para evitar que él hiciera daño a los presentes sino para protegerle a él de los posibles ataques de los familiares el juicio duró dos meses tardaron dos días completos en leer la lista de cargos y pruebas imagina en total cincuenta y tres asesinatos que se sepa a mujeres hombres niñas y niños de entre ocho y cuarenta y cinco años de edad veinte años de terror en la Unión Soviética

Voz 4 16:47 te voy a matar

Voz 22 16:50 silencio en la sala Trey Romanov y Chikatilo tiene la palabra acercarse al micrófono por favor

Voz 4 16:58 soy un aborto de la naturaleza por todos los sitios que pasado ido dejando cadáveres soy un monstruo me he vuelto un salvaje por culpa de esta sociedad de esta sociedad comunista honda de manera concreta y sin rodeos señor romano Beach cuántos asesinatos ha cometido exactamente no no les habría decir me podría llegar un número responda

Voz 23 17:18 se lo preguntaré veinte veces si hace falta ser

Voz 4 17:20 por Romano Beach

Voz 23 17:21 cuántos asesinatos ha cometido

Voz 7 17:24 creo creo que unos cincuenta

Voz 12 17:27 me he cometido ningún de cinco asesinatos nunca planifiquen los asesinatos sólo mataba cuando perdí el control sexuales todos los que me han llevado todos estos crímenes

Voz 4 17:42 yo romano Beach no se le ha dado el turno de palabra deberían estudiar el cerebro

Voz 12 17:48 pues legislativas es como yo soy un hombre que le supo

Voz 17 17:58 para poder salvase de la como pende la sesión hasta nueva orden guardias lleven al preso a su celda

Voz 24 18:05 Justo antes de que lo lleven a su celda se bajan los pantalones

Voz 1594 18:08 ante la mirada atónita de toda la sala agarra su sexo y empiezan Rita

Voz 4 18:13 pues miren lo que tengo entre las piernas

Voz 12 18:17 mira que creen que bonito

Voz 7 18:22 yo ya lo sabemos pero vamos a Pablo claro

Voz 1594 18:28 se le declaró culpable de cincuenta y tres asesinatos y cinco violaciones fue condenado a la pena capital su ejecución se produjo el quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro de un tiro en la cabeza en la prisión de Moscú su mujer y sus hijos se cambiaron de apellido por no ser asociado con él sin embargo y esto es muy llamativo su hijo mayor llamó Andrei a su primer hijo en recuerdo de su padre

Voz 3 19:09 este caso dedicar en esto de Rostov serial el peor asesino en serie de la de la historia y otro en Estados Unidos y yo creo que complicaron de Milwaukee pero yo creo que no tiene tantos quizás te dan le

Voz 1594 19:21 yo creo que el el récord récord lo tiene lo tiene la cómo se llama esta ahora mismo olvidado el nombre la baronesa estará que mató a seiscientas niñas

Voz 3 19:31 tampoco me acuerdo pero si se autoriza la condesa Batllori se de quién habla así también rumana y que quedó claro la Tete es también quedó claro al final se Chikatilo estaba con todo como en fin que algo debía tener en principio no en principio no no porque porque la maldad como tal existe

Voz 1594 19:50 sí sí de hecho bueno en principio lo que sí tenía Chikatilo desde luego era el trauma del tema de su hermano tenía pero muy infantil bastante importante y es un tío que tuvo una infancia verdaderamente atroz sea primero que eran pobres se reían de él en el colegio por eso porque eran pobres les daban palizas y él era muy acomplejado era impotente digamos de nacimiento no era una consecuencia en principio de nada bueno superar todo eso no debe ser fácil pero ella convertirte en un asesino en serie en un carnicero verdaderamente tiene el nombre bastante bien

Voz 4 20:23 la historia es terrible la ficción sonora como siempre una maravilla bueno muchísimas gracias