Voz 1 00:00 la Ventana desde Pamplona con Carles

Voz 0313 00:05 diciendo son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias ya estamos en la tarde de viernes en nuestra ahora con la música en directo con nuestra pareja de hecho habitual con Benjamín Prado con Iñaki de la Torre guardar las buenas tardes

Voz 2 00:22 a la querría preguntaros perdió preguntaros una cosa así al arrancar ya que tú tú siempre que existe tocar la guitarra sí

Voz 0313 00:30 es algo que te viene de empecé con el bajo y luego dice la guitarra siempre siempre la guitarra y tú siempre este por la armónica o no la traído pero toca la armónica y muy bien cada vez mejor tú siempre estuviste por armónica o o algún otro instrumento te yo siempre quise ser Mikel Erentxun de mayor

Voz 2 00:46 con armónica con armónico en armónica bueno pues a mi me encanta el sonido la armónica

Voz 0313 00:52 me regalaron una guitarra hace años pero todavía no no aprendió a tocarla no nos ha dado en la vida ya ya tendrá tiempo algún día

Voz 3 00:58 pero lo que de verdad me fascina desde crío desde pequeño desde

Voz 0313 01:02 siempre es él

Voz 4 01:04 Arpa

Voz 6 01:16 qué maravilla verdad que sutil que evocador esto te invita a la reflexión a la vida interior no sé si demasiado incluso

Voz 7 01:32 el negro tú a Amores

Voz 8 01:38 un

Voz 7 01:52 eres

Voz 11 01:55 eso

Voz 0313 02:00 para mí tomarme con un arpa de de buenas a primeras ha sido el el mejor regalo al empezar a escuchar el el disco que hoy presentamos en la venta el último vuelo del hombre bala de Mikel Erentxun hoy en directo en Pamplona nos canta de entrada la vereda

Voz 12 02:30 una diosa abiertas de par en par escupe canciones de fue

Voz 11 02:36 las marionetas niño repiten los mismos gestos vio The Guardian el circo perfumes han el tocado un bosque hábita Pájara alos libros baratos en el desván son tiempos de revolución y guerra de la azotea del callejón desenredar los sentimientos el viento Pramac injuria tensa La piel del tambor las huellas del horizonte me lleva Ana eh Cruz la calle y a este lado la frontera

Voz 13 03:47 P

Voz 11 03:48 M

Voz 12 03:56 entre mis huesos y entre tu piel Xesco en mi corazón

Voz 11 04:02 uno de Pla dados de papel el resto estrellas fugaces Príncipe los condenados guardan de el cielo puede esperar

Voz 14 04:30 ah y Mikel Erentxun en directo en La Ventana en Pamplona

Voz 0313 04:36 cómo suena la guitarra e igual hay pocas cosas comparables Miquel buenas tardes amigo qué tal muy buenas tardes oye quiero preguntarte a menos tres cosas por el arpa por el título del disco pero eso acabas diciendo por ahí que está mejor que nunca se empieza por la primera por el arpa dices coño rock'n'roll Luquero y tal que que hace bien un instrumento como tú en una música como esta cuando cuando me encanta cambio

Voz 3 04:59 también cuando bajé a el ríos de los hermanos Marx cuando baje a a grabar el disco a al puerto Santamaría recién aterrizado me dijo Paco que acabamos de trabajar con una dar una tía que si tu producto

Voz 0313 05:16 Tour de los últimos años y a mí eso sí ya es el principio

Voz 3 05:19 tenemos que meter un arpa donde sea Napa que viene un instrumento que no cabe aquí es gigante muy difícil sí sí sí sí no encontrábamos el lugar no encontrábamos el look de decir lugar la canción y al final esta canción que era una canción muy pequeñita que de hecho era de las que casi no entrenará un pequeño poema que no tenía visos de entrar en el disco decimos que iba a ser la elegida nos gustó tanto que que decidimos que abriese el disco porque además Time me gusta mucho jugar a la confusión y en el disco más eléctrico que he hecho en mi vida es verdad arrancará un disco con algo así como tan celestial estas armas es que esto es una maravilla

Voz 15 06:02 en el Teatro Real no

Voz 0313 06:05 hoy el título del disco el el último vuelo del hombre bala nombre vale nombrado

Voz 3 06:10 sí mira el el el título es lo primero que que escribí cuando no había escrito aún ni una sola palabra ni una línea ni ni había escrito aún no tenían ni una melodía no había nada un día mientras hacía footing que sólo escuchar mucho a la radio están escuchando la radio por la preceptor a La Ser por la mañana

Voz 16 06:30 que por cierto vamos a aclara de esto era la SER ya está irá en el programa el programa de la mañana de la Ser

Voz 3 06:36 es decir que al músico encontrar ese programa anunciaba a las once y media vamos a entrevistar al último hombre bala otros que era un checo unos yo estaba corriendo lo estaban describiendo y me está y el tema de mi disco porque venga estaba que todavía hubiese alguien que era hijo de de nieto de alguien que sabía disparó por los aires no luego el circo siempre ha estado muy ligado al rock'n'roll eh yo tenía una idea el espectáculo debe continuar Si bueno y los Beatles y los Rolling hay muchos cosas no como yo quería hacer un disco que gira en torno del paso del tiempo sabía que iba a ser un disco muy eléctrico pues el explosivo de del cañón me iba muy bien el rollo romántico de las profesiones un poco en desuso

Voz 0313 07:22 me encanta has dicho rollo romántico

Voz 17 07:26 como si fuera

Voz 0313 07:28 diga

Voz 17 07:32 el SVA

Voz 8 07:35 todo no

Voz 0313 07:43 Irán

Voz 10 07:59 Messi

Voz 0313 08:31 pero es una cosa que es que escuchando el disco enterito siempre buscamos un hilo verdad Benjamín buscamos un relato en los discos enteros

Voz 8 08:38 y esto es bueno

Voz 0313 08:41 el viaje una reflexión mucho sobre el paso del tiempo sí que tú dices que estás mejor que nunca que cuenta ahora que lo porque te sientes así pero otra cosa es el paso del tiempo y el paso del tiempo habló

Voz 3 08:50 que me que me obsesiona hay de hecho creo que es el el tema central de este disco realmente no es que me quite el sueño Ny pienso en la muerte pero bueno de vez en cuando no como todos pero si este fluir del tiempo el el el non stop es algo agobiante sobre todo cuando empiezas a llegar a una cierta edad no dímelo a mí

Voz 0281 09:14 pero es más joven que yo no te todas maneras claro eh Miquel es verdad que está de dulce en sus últimos discos en estos también pero para eso lo primero que hay que hacer es eso estar él lleva mucho tiempo hay una canción en la que dice que ser un gigante ser gigante a la hora debe ganar pero también a la hora de ver yo creo que eso resume muy bien lo que es una carrera larga pues en la que hay mejores momentos peores momentos de esos que gustan más a la zona de confort zonas escarpadas y lo primero que hacer es estar seguir aquí para seguir haciendo discos es el atributo de me gusta complicarnos la vida no quiere hacer siempre lo mismo no estaba contando antes en el camerino que cuando llevas

Voz 3 09:55 tantos años como yo tantos discos en la mochila y tal y lo que más te apetece es que te sacan de tu zona de confort no yo soy muy muy inquieto nunca me ha gustado hacer dos discos iguales soy muy obsesivo con cómo suenan mis trabajos yo creo que esta tecnología se caracteriza porque los tres son muy distintos entre sí y en los tres he ido a sitios donde nunca había estado no corazón

Voz 0313 10:19 el hombre mi sombra eso es

Voz 3 10:21 que tiene un hilo conductor claro que es que los tres son autobiográficos en los tres escrito en primera persona y hablo de mis temores de mis demonios y todo esto pero musicalmente a los tres son muy distintos no eso yo creo que es fundamental

Voz 0788 10:35 bueno hay una cosa la que yo creo que sí se parecen los tres que es verdad que tiene muchos retos estas son muchos riesgos pero los tres tienen una cosa que son todo grabaciones más naturales más crudas baskonista en por ejemplo el bajo lo estás oyendo casi como el tío toca la púa en esta tienda de fondo que estuvo además es verdad pero en esta que estamos viendo de fondo es casi ese Lennon del principio cuando estaba ya después de los Beatles que en realidad es un sonido crudo pero con Phil Spector le puso un montón de Honda por ahí pero quiero decir que estás a la vez jugando con el pasado con el presidente del sonido pero que en realidad ahora tu sonido más crudo más de lo que luego vas a oír en directo de lo que hacías antes como Mikel Erentxun y antes

Voz 3 11:12 cuando está claro ya me he vuelto un obsesivo de yo analógico pobreza por ahí van un poco también es un poco la la lectura del título que me siento un poco como como el último Preval ha porque ya muy poca gente graba en analógico es muy complicado llegar a un trabajo de casi de alquimista el encontrar las cintas las bobinas que ya no hay máquinas que funcionen grabarlo en cuatro pistas en ocho en dieciséis es un lenguaje que yo todavía cuido mucho pero nadie lo cuida no oí bueno ese es un hilo conductor efectivamente de cómo se han hecho los discos no se han hecho casi a cuatro manos entre porque voy yo

Voz 0313 11:52 pero pero todo eso que te llevas Miquel dique hombre claro lo que disfruto no sé que es muy gratificante que es verdad lo que dice es de de un disco muy eléctrico o más eléctrico que anteriores y una caña en algún momento ahí Iker

Voz 19 12:12 entre la pureza y la corrupción si todos los que multinacional El desafío es llegar a ti lista posiciones

Voz 10 12:28 la Bella no Laura

Voz 0313 13:28 en el Boulevard curiosamente esta canción tiene una referencia es muy directas en fin corrupción y que no es muy que tú no lo haces mucho esto otro lastre frecuente menos voraces mucho pero fue el título de la canción es chulo pobres animales heridos que es un concepto un animal heridos prueba muy peligroso verdad esta es muy peligroso mediación en Radio hay dos canciones con con cierta rabia tras unas Ladreda que sí yo tras esta no he bueno es el resultado de un cierto o de de del momento en el que la escribí no recuerdo que esta canción

Voz 3 14:04 está escrita de una manera única para mí iba en el en el AVE Madrid y Barcelona leyendo El País la letra entera está sacada de frases del PAI de artículos distintos sea bueno sea un puzzle mucho los Beatles es que es que venía del es la estrella de los Beatles sí me ha me apareció por ahí la la frase de animales heridos y a partir de ahí empecé a hilar una canción sacando eran todo artículos de noticias malas no estoy hablando de la y A day in the life de los Beatles

Voz 0281 14:37 hablando de frases en una canción dices que has visto una caza de brujas en el ascensor en otras dices que has visto condenados en el salón en otras dice que has visto avispas africanas en el minibar yo te quería preguntar a qué hoteles vas para no

Voz 16 14:51 yo

Voz 3 14:56 te diré que lo de las avispas africano fue un error porque tiene derecho abejas africanas que es lo que ha obligado

Voz 0313 15:04 no suena suena asiáticas asiática líricas no

Voz 3 15:08 eh son avispas asiáticas yo me equivoqué y puse a avispas África

Voz 0313 15:11 eso es lo bueno no supo corregir no eso

Voz 3 15:15 ya hecho pero sí fue fue son son un poco imágenes es que yo no soy como otros a KAS que estar al auto odio me da un poco de cosa o dices no

Voz 0313 15:24 no no porque es un escritor de verdad pero yo sólo cupo palabras se iba a decir los ojos la nariz pero fíjate Mikel Erentxun para quien no lo sepa Bono este este disco de la trilogía es una trilogía después de un punto y seguido después de pensarlo pero un añito antes de que le diera el JAMA Cuco él se lanza a escribir sus propias canciones gente dos mil doce no eso es y eso sí es un punto de inflexión importante soy mejor como lo llama Sabine aún más dicha lazo nunca he dicho si la causa es diferente que el estaba corriendo si yo siempre siempre trabajado con bien Jérez con con muy buen

Voz 3 16:00 los escritores primero en la época de de Duncan Dhu Diego Vasallo en solitario María principalmente hago un paréntesis Diego Vasallo uno de los grandes bajistas del pop que es que aquí siempre pensamos los guitarristas en los cantantes que es lo visible gran bajista digo sí entonces yo me acomode entré en una rutina en la que era mucho más cómodo hacía únicamente la música Hay alguien ponía palabras a mis melodías no IN en dos mil doce esto cambia efectivamente cuando decido dar un nuevo rumbo y empiezo a escribir mis letras cosa que había hecho en los primeros de un cuando esporádicamente en solitario no icono todavía no me he doctorado pero estoy muy orgulloso detrás ahora queda hace tres años

Voz 0313 16:42 por hoy te salen cosas que además el resto de mortales no conocíamos como por ejemplo días que se lanzan por el balcón eso es

Voz 20 16:49 sí

Voz 21 17:17 Chuck Prince Chris Penn

Voz 0313 17:20 más baile en directo el disco moda seguirá bueno ya hemos hecho el el el primer concierto en el Festival interestelar de Sevilla el fin de semana pasado en formación cuarteto

Voz 11 18:01 la verdad es que

Voz 3 18:03 encantó me encantó cómo funciona hemos simplificado evidentemente pero claro pero sigue siendo muy muy contundente y bueno ya está ya estamos en la carretera mañana Nos vamos a Antequera

Voz 0313 18:14 ya hasta final de niña espero no parar popular todo lo que decía del esfuerzo que hacen los músicos por estar aquí en La Ventana con con todo

Voz 14 18:23 ahora la siguiente pregunta Carlas cómo te vas a defender de lo que va

Voz 16 18:27 a pasar ahora a esa hora esa es otra pero vamos a ver

Voz 0313 18:31 que coincidan un día de Benjamín Prado sabe todo el mundo sugerencia iba a decir obsesiva pero nada tampoco es eso su querencia superlativa por Bob Dylan live Erentxun es como casi casi casi se queda un escalón por debajo pero está ahí ahí con dinero no le de hecho el el estuve aquí en Pamplona hace muy poco viendo

Voz 3 18:48 a Bob Dylan

Voz 0313 18:48 cuántas veces hemos visto esta última en un año y medio tres veces y ya cantado bien cuantas todas

Voz 2 18:56 no no no el de Benjamín

Voz 0313 18:59 mantienen un litigio enero yo

Voz 3 19:02 me gustan las voces castigadas eh

Voz 0313 19:04 la madre no soy entonces basado en las suyas torturada ya directamente ese pero bueno están de esos dos juntos aquí Benjamín con la guitarra pues ha vendido algo de Dylan a Nancy

Voz 0788 19:14 es que estaba pensando que las reacciones de de Mikel Erentxun si le quitas mucha mucha parte de los arreglos en guitarra acústica es muy de Dylan de hecho se pueden hacer injertos de canciones de Dylan de Rhode canciones de Mikel Erentxun por ejemplo hay que hacerse mañana y entonces el e intentar que el cante algunos trozos yo vi insertando un estribillo de una canción muy famosa de de Dylan no quieran recados

Voz 22 19:42 es mis palabras tan despacio como puedo bien de de Ledo propaganda del sobre tu cuerpo a la tarde muy cerca de un río que igual

Voz 23 20:06 qué tuning que aquí metemos en Rangún escribió Dylan

Voz 24 20:09 les suena igual van andando

Voz 22 20:23 quiero verte madres verte anoche dar la espalda como amantes que se lo dan siempre

Voz 11 20:33 Aranda añadió

Voz 24 20:39 cabe otra vez estribillo esta son más de San a mí eh

Voz 2 21:10 te diré que noreste mientras conocemos un poco Madonna se yo sobre todo por el cuerpo pero son AIS bien pero eso no hay muy bien muy bien

Voz 0788 21:18 otra cosa que si callos una cosa que siempre soñó pues yo lo voy a conceder a Mikel porque yo soy el tío ya con con qué decir con teléfonos en la agenda hay tal y Mikel que ha hecho versiones por ejemplo de los slicks y cosas así supongo que siempre soñó con que lo hiciera una versión Bob Dylan de una canción suya supongo no entonces él

Voz 0313 21:36 la cantar yo no puedo evitar pensar en

Voz 0788 21:38 a mí que es uno de los grandes éxitos en el que piensa mucho pero luego yo la voy a cantar como es el habría cantado Dylan traducida uf para que él vea realmente su sueño cumplido venga va por lo que hay que hay que

Voz 3 21:52 es decir perdona que esta es que es y no es la primera es la segunda canción que escribí en mi vida

Voz 0313 21:57 ya un poco sonrojantes no pero veraces tenía dieciocho años es un truco porque si la catas como Dylan

Voz 0788 22:02 aquí traducía al inglés te suena de la al escenario Suárez

Voz 0313 22:05 es un tema luego me encanta por favor que alguien avisase que se lo lleven me está molestando

Voz 23 22:18 en español hay que de que

Voz 22 22:23 pero todo se puede dar nada para recordar pero yo yo pues

Voz 23 22:42 y puesto que vendrán seis mil

Voz 24 22:48 tras quince que tienes hay que de aquí

Voz 23 23:08 trabajo en nombre

Voz 22 23:11 por qué pasa otro llega Pando pero yo no puedo debe ir ya

Voz 23 23:31 me dio tradujo al inglés que lo que tú querías

Voz 24 23:37 Casey está dando muy si quienes veis hoy verá que nada

Voz 21 23:57 ahora póngame creció el ridículo

Voz 14 24:06 ya que aseguró sabía estampado contra la de Benjamín

Voz 0281 24:10 agilidad con lo voy a decir dos cosas que vienen de camino los matones de Bob Dylan y que me voy a unir a ellos cuando llega

Voz 1 24:19 la Ventana desde Pamplona con Carles Francino

Voz 10 24:31 eh

Voz 0313 24:58 no

Voz 10 25:45 la Espasa

Voz 0313 26:34 oye estamos en La Ventana presentando destripar el último disco de Mikel Erentxun el último vuelo del del hombre bala que hemos estado hablando de de las letras del cambio del punto de inflexión que supuso componer las él escribirlas él como el título del disco sea el que sí ha contado el motivo justo en esta canción hay un momento de el hombre bala le queda un último vuelo la noche saque dado dormida en el armario del salón eso nuestros Cooper palabras e dice lo tú Benjamín a ver si mi canción favorita del disco a mi me gusta mucho esta hay círculos unas doce un toquecito Youtube topes cito Daniel la Noa pues es verdad que está muy bien la verdad esto es una cosa muy Nueva York maravillosa ése tiene pasajes musicales inéditos gente en mi carrera y a mí me parece la mejor letra el disco además es la que lleva el título y poco en la que lleva el mensaje el título un poco las segundas oportunidades no al final la vida siempre te ponen una segunda oportunidad si fuese luz verdaderamente la última vez que puedes disparate como hombre bala

Voz 16 27:57 cuál es el último disparo quería te queda un disco por grabar no te te va a responder Catí después de lo que lo has hecho me refiero a musicalmente que disco haría ser dice dibujó una gran hacer un disco con una orquesta filarmónica no tengo ganas de hacer un disco de boleros que me muero

Voz 0788 28:14 lo que antes de movimiento que hacer esto algo que que sueña así que has conseguido hacer utópico

Voz 16 28:20 a ver si parar el siquiera descarta

Voz 0313 28:23 pero yo pago yo paga Benjamín vamos bueno pues eh

Voz 3 28:25 eh pues me encantaría hacer un disco con con Paul McCartney fíjate hay una escuela pues apuntar Liverpool iba a decir Bob Dylan pero oscilan ya no está para hacer discos

Voz 16 28:36 no y sobre todo sea hoy el programa de hoy no creo ya que quiera contigo nada pero

Voz 0313 28:40 Berni que sigue siendo un tipo que sigue insisto de grandes discos haciendo unas pedazo de canciones en cada uno de ellos es pobres angulares

Voz 3 28:47 no

Voz 0313 28:48 oye quiero preguntarle una cosa Miquel

Voz 4 28:51 sí

Voz 0313 29:36 de una parte que al terminar esta canción lograste gigantes esta canción que se te escapa una lágrima

Voz 3 29:44 de entrada dentro de una canción que él escrito a a a mi hijo pequeño Madrid tiene ocho años

Voz 0313 29:50 hoy cumple años Claudio hoy cumple hoy que mes de de mi hija la mayas que tengo cinco si tienes cinco los grandes repartido esta Gates la escribía Macael es una canción muy especial para mí ya sólo por eso

Voz 3 30:02 originalmente en la en la en la maqueta quedarme en mi casa era una canción como cinco tonos más aguda muy arriba muy himno muy tal como dijo en un esto se lo estás dando a tu hijo en la cama tics en una nana cantasen lo casi susurrando al oído no entonces empezamos a bajar como cinco tonos de la canción canto casi eso como si estuviera cantando al oído y la Pérez que la UVI mezclada en el estudio de grabación me salieron las lágrimas porque me estaba viendo mi hijo no

Voz 10 31:04 de

Voz 26 31:07 todo

Voz 0313 31:10 eh

Voz 8 31:36 Virginia

Voz 0281 31:46 bueno como estamos en Pamplona yo tengo que hablar de escritores todo el mundo supone aprovechen el momento ático llevado una que aprovechan el momento puede decir que iba a hablar de Hemingway no que hablaría del Café Iruña del hotel La Perla de las a veces que estuvo aquí de fiesta de Muerte en la tarde de la estatua que tiene desde el año mil novecientos sesenta y ocho en Pamplona en esa época en la que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido pues no señor no voy a hablar de Hemingway hablar de fiasco Iraizoz Espinal vaya hombre que es un hombre que nació en Pamplona a mediados del siglo XIX que escribió más de cuarenta libretos de de zarzuela que fue uno de los promotores del Monumento a los Fueros levantado en Pamplona el día de la gama Sada que era una cosa porque había un tipo semana Germán Gamazo que era el ministro quiso revocar esos esos fueros pero sobre todo porque Fiat CRO Iraizoz Espinal era el autor de una famosísima composición aparentemente satírica de rima fácil llena de ripios que se llama Los gigantes de Pamplona

Voz 3 32:44 pero sí es verdad que sí

Voz 0281 32:46 Duran piezas Aller pues parece que es una un simple ripio no oyes las notas vibrantes de esta gaita tan chillona pues espera unos instantes que vas a ver los Gigantes los gigantes de Pamplona recuerdo que en mi niñez alegre más de una vez delante de ellos Kerry corrió con que osada timidez les gritaba aquí aquí pero si sigues leyendo el poema te das cuenta que hay otras cosas estaba reinando Alfonso XIII ICD que a uno le gustaba mucho ni Alfonso XIII ni la monarquía en general ya pasa entonces cuando cuando el niño oca al que le dedica el poema está hablando con él le dice es un Rey que elegante cuanto adorno cuanto fleco le dice el padre ves que serio que arrogante pues bien por fueras gigante pero por dentro está hueco alegue no está mal hoy es pronto todavía tal vez te acuerdes hundía del gigantón de Pamplona al ver bajó una corona una cabeza vacía y sigue baila con mucho brío cuántas vueltas que te chocan de tu inocencia me río los monarcas hijo mio bailan al son que les tocan

Voz 2 33:54 de ahora o de hacerlo

Voz 14 33:55 el año dos datos

Voz 2 33:57 bueno bueno pero es que además hacía creo Iraizoz a los tertulianos anda por lo menos algunos ya mira

Voz 0281 34:08 de inmóvil fiel de inmóvil fisonomía que hablan poco ya hablan tarde hice pasan no Chiri haciendo ostentoso alarde de inmensa sabiduría

Voz 2 34:18 vaya pues si los tertulianos

Voz 0281 34:22 luego habla del racismo no porque lo dice el niño esos últimos que veo son negros que atrocidad que rostro tienen tan feo Si son negros como creo serán muy malos verdad responde el padre no tanto como supones en el mundo cosa rara hay otros santos varones que tienen blanca la cara y negras en las intenciones tome

Voz 0313 34:43 sí bueno

Voz 2 34:44 y finalmente alerta contra esa

Voz 0281 34:47 género que es todavía peor que los monarcas todavía peor que los tertulianos ya igual de mala que los racistas que son los soberbios Ile dice su humilde tu vida entera huye siempre de un encuentro con esa gente altanera que va mostrando por fuera lo que no tiene por dentro piensa que hay mil farsantes de apariencia fanfarrón muy soberbios muy boyantes que son como los Gigantes los gigantes de Pamplona

Voz 0313 35:12 ahora

Voz 28 35:26 la bicicleta se foros rojo e en el filo de la madrugada tengo tengo que anda Busquets tocara en los pliegues de la almohada vi Tu rostro en semanas mojada las horas en el tiempo me escapa

Voz 29 36:18 cómo

Voz 16 36:28 entonces el Álbum Blanco de los Beatles tocaran que lo está empezando por las banderías quiero grabar con Paul McCartney se agrava con Ringo Star ya esto es verdad su sonido yo les invito a todo el mundo que está aquí delante y que está en casa te coja este disco

Voz 30 36:40 oiga también Álbum Blanco de los Beatles porque ese tipo de crudeza de la que yo hablaba antes que hace Miquel con Paco Loco es muy parecida a la crudeza que se buscaba Canaletes luego sofisticación al pero el origen era crudo es una cosa maravillosa eso es el sonido natural y además en un trabajo como decía antes Miquel artesano verdaderamente ir yo creo que es más un músico el tipo que es bueno ellas artesano al hacer

Voz 0788 37:02 la música que el que tiene grandes ideas a lo mejor no es tan importantes

Voz 8 37:14 tengo aquí

Voz 0313 37:33 la última antes de que nos regala es la la otra canción en directo sigue llevando ese cuaderno que te acompaña a todas partes Ícaro que es lo último que ha apuntado

Voz 3 37:43 bueno no lo tengo aquí pero muchas frases porque me cuesta tanto escribir canciones en cuanto Muir una palabra daba algo yo apuntó pero te digo una cosa ten cuidado

Voz 0788 37:51 porque Aznar también llevaba una libreta no es de los leones

Voz 16 37:53 no es necesario todavía lo estamos pagando una hipoteca necesario

Voz 0313 37:58 bueno mientras Mikel Erentxun se prepara para regalarnos otra canción en directo recordar por si alguien no lo sabe que mañana Madrid San Juan la final de la Champions cadena SER es la miseria oficial y a esta hora si los finalistas son los que son no me miráis con esa cara ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé en la Plaza Mayor se está jugando un partido de de leyendas y a las nueve de la noche empieza el plato fuerte que es un reto entre periodistas y locutores de la Cadena SER contra artistas y actores y arbitra Iturralde Si bueno esto es así y allí tenemos a Pedro Fullana Pedro buenas tardes hola

Voz 31 38:32 hola Carles qué tal buenas tardes cómo está el patio abierto

Voz 0313 38:35 cuéntanos un poquito Orenga con mira te puedo contar

Voz 31 38:38 primera mano es noticia de este momento que ha ganado un equipo en Figo ha ganado del equipo de Figo porque acaban de marcar el último gol y ya termina en el partido el equipo azul de este gran encuentro de Lejeune das un equipo fíjate formado por Víctor Bahía por Cafú por Carles Puyol por Figo por Pirès por Kluivert que normal que ganen con este elenco de estrellas había otros equipos con el Michel Salgado con Roberto Carlos con Van Bommel con Futre con Luis García conseguidor eh otros con Cambiasso con estaba Beach con van Brown juegos Carlos Llorca es Makelele Mijatovic bueno es que así podemos seguir hasta mañana vaya cuatro equipos vaya prácticamente hora y media de partidos que ha vivido la gente sobre todo los ingleses Camby han venido a Madrid para vivir esta gran final de la Champions pero muchos madrileños que también están disfrutando de la gran fiesta del fútbol ya ha sido la previa no del partido de mañana ese partidazo que decías que hay esta noche entre el carrusel y Larguero no habrá tanto espectáculo eh eso sí

Voz 2 39:36 un abrazo Pedro Vega

Voz 14 39:41 sirvan estos aplausos para agradecer a todos los oyentes de Pamplona haber compartido esta tarde de Radio a partir de las siete después de las noticias Roberto Sánchez coge los mandos desde Madrid y nosotros cerramos esta tercera de La Ventana de los viernes de la música en directo con Mikel Erentxun cuando quieras

Voz 11 40:09 la noche gira alrededor del aire y el llanto de un avión nos vuelve a despertar hay siete mapas en tu piel y un horizonte vertical te miro un AVE devuelvo Amira bien el eco de Nilo devuelvo contra ya no hay arena en el colchón y restos de presunción sólo un vaso de café con tus labios them pero las puertas del amanecer son juego y son entre la tropa área un AVE te vuelvo a des golpe a golpe llegamos al fina ha dejado de llover en San Sebastían y una gota en el Christa dibuja culo dibuja círculos

Voz 33 42:46 la Ventana desde Pamplona con