Hora 25 Deportes: A 24 horas de la Final de la Champions (31/05/2019)

Jesús Gallego

Voz 0684 00:12 hola a todos muy buenas tardes y bienvenidos a la previa de la gran final de la Champions League desde la Plaza Mayor de Madrid con está en vez de Mati Capra ataques ahora mismo el centro del fútbol mundial la plaza de esta ciudad que acoge mañana el partido más importante de la temporada la final de la competición de competiciones el partido que va a ser seguido en todo el mundo por cientos y cientos de millones de aficionados y que pone a Madrid la capital de España ahora mismo como la capital del fútbol mundial va votaré mandarlo venga a la mañana habrá setenta mil personas viviendo en directo en el Wanda Metropolitano ese partido entre el Tottenham y el Liverpool pero ya lo están viviendo los millones de madrileños que están recibiendo un su ciudad engalanada a cien mil visitantes que se esperan entre hoy

Voz 3 01:10 mañana aquí en Madrid que vienen a disfrutar

Voz 0684 01:13 esta fiesta del fútbol y que ya están dando color al centro de Madrid sobretodo camisetas rojas del Liverpool hay gente del Liverpool que gente del Tottenhan cantando bailando hirviendo claro Ramírez la no

Voz 2 01:27 Bosé

Rafa Nadal se ha metido ya en octavos de final de Roland Garros ha ganado en cuatro sets al belga hago FEM también se ha metido en octavos de final Garbiñe Muguruza han caído eliminados hoy en Francia Carla Suárez yp Pablo Carreño en el Giro de Italia la etapa la ha ganado un colombiano Esteban Chávez no hay cambios en la general entre mañana y pasado se va a decidir quiénes la maglia rosa del Giro y noticias de fútbol Dallas el entrenador del Getafe que sonaba para el Sevilla para el Betis para media Europa finalmente renueva su contrato y va a seguir hasta el año dos mil veinte en el equipo getafense

Voz 4 03:08 buenas tardes Gallego después de escuchar la rueda de prensa este sí que ha tenido la piel fina Keating que estar caros los cinturones por Valdebebas pero muy caros con el que porque sí o quizá ALE hayan hecho una oferta que no ha podido rechazar el esta rueda de prensa felicitaciones de Navidad en inglés Sergio Ramos después del fútbol tiene la vida asegurada la comedia claro esta tarde

Voz 0684 03:45 los de Sergio Ramos que sigue trayendo cola dejad vuestros mensajes

Voz 0301 05:03 hola Gallego muy buenas pues el Liverpool está de camino al hotel debe estar de prácticamente llegando duermen al lado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas ha completado el entrenamiento sin más percances avistó bien ha firmado ahora hablaremos de novedades pero el Liverpool ya descansando preparando la final de mañana

Voz 0684 05:18 el hotel de concentración el Tottenham de Pochettino que lleva ya dos días en la ciudad de Madrid donde está ahora mismo José Palacio buenas tardes

Voz 1038 05:25 qué tal muy buenas gallego saludos oyentes de Hora veinticinco Deportes pues ya no están en el césped pero siguen en el Wanda Metropolitano porque la imagen es preciosa ahora los jugadores del Tottenham y están en las primeras filas en la grada del estadio con sus familiares hemos visto una imagen muy bonita de Fernando Llorente con sus niños al igual que Toby Vera el ex central del Atlético de Madrid Harry Kane con su pareja ahora mismo disfrutando de esta instantánea de estos momentos mágicos previa a una final de la Liga de Campeones

Voz 0684 05:52 bueno dos entrenadores que tiene mucho carácter dos entrenadores que son quizá las estrellas de sus equipos Jurgen Klopp que ha llevado el Liverpool a dos finales consecutivas de Champions el año pasado cayó ante el Real Madrid sorprendentemente ha repetido tras una trayectoria tremenda la del Liverpool eliminando a grandes equipos dando una medida increíble que ha dicho club en la previa Bruno

Voz 0301 06:17 pues ha estado muy distendido el técnico alemán relajado como es habitual arrancando las risas de los periodistas con algunas bromas el el es así no lo no lo puede evitar pero no nos ha sacado demasiado de dudas dice que firmó uno que sí que está bien pero no nos aclara si va a ser titular en el día de mañana o no

Voz 6 06:34 israelí si está listo otra cosa es que vaya a empezar a actuar si quiere saber cuál es la línea también puede no entiendo nada nuevo ningún estamento pero desde luego en la la cosa es que vaya poco después ha entrenado está en perfecta forma está aquí con nosotros como cualquier otro miembro del equipo que que espero que no lo haya pasado una desde que Sandra está perfectamente de admisión

Voz 0684 07:03 siempre bromista Jurgen Klopp y qué decir de Pochettino que ha llevado a un modesto no tan modesto como el dejan a una final de Champions con un recorrido increíble porque ya le tocó en la primera fase un grupo súper difícil las pasó canutas para clasificarse tuvo una eliminatoria tremenda con el Manchester City con un gol de Fernando Llorente en la prórroga del partido de vuelta que les metía en las semifinales y en la semifinal ni más ni menos que ante el Ajax de Amsterdam perdieron en la ida cero uno ir remontaron en Holanda increíble Pochettino seguro Palacio que está disfrutando de estas horas previas verdad

Voz 1038 07:40 sí se ha visto también relajado ha tirado de los entes mental esa fuerza y lo ha Unión de el equipo que es la que le ha llevado a la final de la Liga de Campeones incluso ha dicho que le pidió a la UEFA que mañana a eso de las nueve menos cinco cuando en todos al terreno de juego que también salten los que estén en el banquillo que todos se hagan una foto porque esta final es de los veintitrés futbolistas no sólo de los once que manda saltará al terreno de juego eso sí ha sido un poquito más cortante cuando lo hemos preguntado por Harry Kane por cómo estaba el delantero inglés que llega al sin jugar desde el nueve de abril desde esa eliminatoria de ida de cuartos de final ante el Manchester City en la que salió lesionado el tobillo izquierdo no ha querido asegurar si va a ser titular ni si va a estar en unos minutos en el terreno de juego y le hemos preguntado también qué va a pesar más si la inexperiencia del Tottenham que su primera Copa de Europa o la experiencia mala del Liverpool al haberla perdido en Kiev el año pasado

Voz 0844 08:30 piden que la experiencia de haber jugado hace un año tras va a ser importante sigan al Liverpool porque la experiencia porque al final está claro que va a depender de calidad el fútbol es de los futbolistas son lo que van a determinar un resultado otro nosotros hasta este momento vamos a influir menos cuando empezó hace tres semanas atrás nuestra influencia era grande la preparación y diseño de cómo preparar el equipo dándole la herramienta necesaria pero cada vez que vamos de la competición esa capacidad de intervenir es menú por ahora lo que no tenemos tenemos que hacer es darle tranquilidad pero eso es teoría fútbol es hay mucha muchas teorías y las teoría muchas veces son correctas y otras veces no son correctas

Voz 0684 09:19 Pochettino que tiene un verbo fácil como todos los argentino bueno vamos con los jugadores los jugadores del Liverpool Bruno que el año pasado disputaron una final seguro que han aprendido cosas de lo que les sucedió ante el Real Madrid llegan con una experiencia importante al partido de mañana

Voz 0301 09:37 sí ya es hola han dado vueltas Alexander Arnotegi Robertson por cierto creo que significativo no ha salido en ninguno de los capitanes principales no ha salido ninguna de las estrellas de el tridente pero creo insisto que designe significativo porque son seguramente los dos mejores laterales de toda esta Champions al menos por rendimiento esta temporada hoy la importancia que que les da el técnico Jürgen Klopp está ahí como decías desde que está Klopp han jugado dos finales europeas y las han perdido la primera en la Europa League que Basilea contra el Sevilla la segunda el año pasado en Kiev contra el Real Madrid quizá Alexander Arno que espera que mañana tenga a un final diferente un final feliz y está convencido que lo del año pasado en que va a ser experiencia positiva de cara a lo que pueda pasar media

Voz 7 10:20 no hacen estos dos oficiales no estábamos en Basilea ninguno pero hemos aprendido no de lo ocurrido la pasada temporada como nos ganó el Madrid en Kiev sin en que nos ha ayudado mucho para madurar como equipo tenemos esa experiencia a las espaldas y lógicamente no queremos repetir otra vez mañana esa sensación de negativa de Kiev en en Key afectan sumó

Voz 0684 10:43 lejos de Tottenham bueno Palacio no se va a poner nerviosos después de lo que vivieron ante el City un partido de infarto o lo que vivieron ante el Ajax en la vuelta igual no mañana ya las emociones las tienen agotadas

Voz 1038 10:55 sí ya los corazones de la han sufrió todo lo que tenían que sufrir mañana por qué van a hacer es disfrutar han salido un veterano y un jovenzuelo ha salido Hugo Lloris el capitán y meta francés de el equipo y luego Harry Windsor aunque la verdad es que ha Wings le han hecho sólo una pregunta Hinault podemos rescatar gran cosa del medio centro inglés si del portero y capitán de este equipo que ha querido reforzar esa imagen del Vestuario y sobre todo más que el partido ante el Manchester City dice cale unión y el sentimiento de equipo estuvo en el Ámsterdam Arena

Voz 8 11:25 yo creo que sí

Voz 6 11:27 el sentimiento de equipo que se vio mucho en las imaginar de Amsterdam después de partido el sentimiento de comunión entre todos los jugadores entre los jugadores y los entrenadores con los directivos con los aficionados del equipo a eso fue un momento especial de nuestras carreras

Voz 8 11:45 más si queremos que mañana sea un colofón aún mayor este momento Moro Azerbayán

Voz 0684 11:54 bueno lo último de los equipos antes de centrarnos en la fiesta que está teniendo lugar aquí en la Plaza Mayor onces iniciales puede haber sorpresas lo sabemos más o menos todo Bruno en el equipo de Klopp

Voz 0301 12:06 yo a esta hora de la tarde gallegos y me tengo que mojar creo que va a jugar firmado apostaría por el siguiente once con Alison en la portería Alexander Arnold ir Robertson en los laterales Van Dyke como pareja de centrales en el centro del campo Fandiño Henderson y una tercera pieza que tendría que salir David Naldo Mi Milner yo creo que Espinal del que puede ser titular mañana pero veremos porque mil netamente mucha experiencia y arriba los tres de siempre el tridente Sala en la derecha Manel la Izquierda firmado como referencia ofensa

Voz 0684 12:32 va en el Tottenham Palacio Hurricane está recuperado Llorente tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo que se ha visto que esperas

Voz 1038 12:40 pues parece mentira pero los héroes de la semifinal Lucas Moura con el hattrick en el Ámsterdam Arena Llorente parece que van a apuntara al suplente el Fortuna Beckett de está recuperado Hurricane la gran estrella tiene que ser titular con Llorío en portería Trip y el lateral diestro Danny Rose lateral zurdo al ver el Everton en en la pareja de central de centrales por delante la duda es si juega con un doble pivote más físico formado por Joan ya Maxi Sopo Jose caigan llama ahí entra a Harry Winston Jobbik con mejor toque por delante estará eso sí Christian Eric en el danés escoltado por dele aligera Vinson y arriba como no el delantero el nueve la estrella Jarque

Voz 0684 13:14 son las ocho y cuarenta y tres minutos y esto es Hora Veinticinco de la SER desde la Plaza Mayor de Madrid

Voz 0684 14:31 mañana en el Wanda Metropolitano antes del partido estará tocando esta banda norteamericana Imagine Dragons los invitados de lujo en la final de la Champions de mañana aunque la fiesta no el mañana la fiesta es durante todo el día de hoy lo que estamos viendo aquí en la Plaza Mayor de Madrid con una cancha de césped artificial donde se han jugado un montón de partidos en los que se van a jugar todavía a lo largo de la tarde con miles y miles de aficionados rodeando la plaza en los bares y en las terrazas disfrutando de este día maravilloso que estamos teniendo en la capital de España

Voz 4 15:12 si hace calor la gente está refrescándose alguno demasiado alguna demasiado

Voz 0684 15:20 vamos a calle vamos a la Plaza Mayor con el micrófono de Antón Meana cuéntale a la gente cuenta en el mundo como está está Plaza Mayor Antón buenas tardes

Voz 1269 15:29 la llego muy buena todo el mundo animado la gente esperando a la gran final de mañana se han repartido la plaza los del tótem y los del Liverpool a medias la parte de la plaza que está más cerca de la Puerta del Sol de la cabina de la Cadena SER es la del Tottenham y la zona que está más cerca de la Puerta de la Villa la del Liverpool pero se entremezclan por ahora sin problema con bastante seguridad en los bares de la plaza para que no pase nada y con una fiesta mayúscula con patrocinadores con eventos con muchos actos y sobre todo con ganas de que el calor mañana sea protagonista en las horas previas al encuentro

Voz 0684 16:03 hoy aquí ha habido grandes leyendas del fútbol en un partido organizado por la Champions donde hemos visto

Voz 12 16:09 yo a gente como Luis

Voz 0684 16:12 Vigo a gente como Míchel Salgado bueno de todos los equipos con ellos ha estado nuestro compañero Pedro Fullana alguno de ellos era noticia por otros asuntos Pedro muy buenas nuevas

Voz 13 16:23 así Figo Cafú Vitor Bahia Kluivert Pirès Pujol es seguir el equipo que ha ganado el equipo de las estrellas menudo equipazo tenían como para ganar este gran torneo en el centro de la capital de Madrid en la Plaza Mayor este magnífico césped campo que hay que es el que ahora hago Buika esta plaza en el centro de la capital de España declaraciones muy interesantes por ejemplo Ronaldo Nazario actual propietario del Real Valladolid habla por primera vez en la Cadena SER de Borja Fernández de su detención en la Operación Oikos

Voz 14 16:52 bueno no te lo puedo decir nada porque no sabemos sigue secreto de justicia así que no podemos hacer nada más que está está anquilosada es el tema ya sólo totalmente

Voz 13 17:02 absolutamente tranquilos con este tema dice Ronaldo Nazario otro nombre propio el de Hazard y su fichaje por el Real Madrid así lo ve Chelsea

Voz 15 17:11 pagado por desequilibrante cien por cien e ahora mismo yo creo que es porque de vendría el Madrid y además yo creo que gustaría mucho a la afición del Real Madrid por su forma de jugar no es un jugador desequilibrante jugador pértica al tiene profundidad que tiene uno para uno que tiene también algo de magia lo cual yo creo que es un gol que puede gustar mucho la Fito en el Madrid

Voz 13 17:34 la información que contaba anoche El Larguero Griezmann negociando con el Barça desde noviembre firmado desde marzo va a jugar en el Barça hay pruebas documentales iremos preguntado a un jugador del Barça a Deco una de las es leyendas como Belle fichaje de Griezmann

Voz 1269 17:49 pero jugador pues grandes jugadores campeón del mundo no

Voz 16 17:53 está jugando a un gran nivel y por supuesto que el póquer equipo de Mondo incluso Barça seguiría según dicho

Voz 0684 18:02 no lo ha jugado no Ronaldo no jugó hasta para jugar no está para jugar ya pero sí dentro veremos si están para jugar los compañeros de la SER porque dentro de unos minutos se juega aquí en esta cancha un partido entre el equipo de El Larguero y el equipo de Carrusel deportivo

Voz 1269 18:16 era hay bajas antes del partido ya bueno hay gente que se quiere tirar del barco pero ya estamos en El Vestuario primeros arengas primero los gritos el que mejor juega de todos Gustavo López hola buenas tardes muy buenas y tal como está cree que cree a poder hacer de estos un un equipo de fútbol que represente bien a la Cadena Ser luego vamos a intentar que los representes

Voz 17 18:34 euro vamos a competir somos comunes que como el equipo del Cholo competitivo

Voz 1269 18:38 no aguerrido valiente de cohesión amonitol

Voz 17 18:41 no lo sé pero que competimos y seguro

Voz 1269 18:43 el Gustavo estamos gallego en la puerta del vestuario mucha gente para ver al equipo de la Ser aquí en la Plaza Mayor Pita Iturralde González entrena Manu Carreño en breve arranca este larguero Carrusel aquí en la Plaza Mayor de Madrid y al margen de la Champions

Voz 0684 18:58 es un partido de baloncesto playoff ACB primer encuentro entre Valencia y Unicaja como está Ximo

Voz 18 19:04 esto es al mismo cinco minutos treinta segundos para que concluya el partido había habido igualdad máxima hasta que acababa el tercer cuarto en que despegó el Unicaja sigue por delante el equipo malacitano nueve puntos arriba

Voz 0684 19:17 la quedan cinco treinta y uno seis siete Valencia Basket siete seis Unicaja seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0684 20:40 chats irás depredador del Getafe desde hace meses sonaba como posible para el Sevilla para el Betis parecía que tenía ofertas para irse a jugar a entrenar fuera de España finalmente esta tarde el Getafe ha comunicado que Bordalás renueva su contrato hasta el año dos mil veintidós con el equipo azulón

Voz 0159 20:58 Paco Hernández cuéntanos buenas tardes Gallego buenas tardes y se acabaron los rumores y las conjeturas alrededor del técnico del Getafe va a seguir tres temporadas más tenía firmada una temporada y amplía ese contrato dos temporadas más el Getafe y había ofrecido la renovación hace unos meses y ahora firma ese acuerdo entre Getafe y Bordalás el técnico que ha conseguido la temporada la mejor temporada de la historia al frente del banquillo azulón

Voz 0684 21:21 también se ha confirmado que Calleja seguirá siendo el entrenador del Villarreal las dos próximas temporadas Xavi Isidro

Voz 0470 21:28 hola qué tal Gallego muy buenas bueno pues el Villarreal ha hecho oficial esta tarde trece días después de acabar la Liga la renovación de su técnico Javi Calleja para las dos próximas temporadas de este modo el madrileño tras un año muy extraño en el que arrancó la temporada fue destituido de cincuenta días después restituido seguirá al frente del equipo por tercera temporada con el objetivo de intentar alcanzar puestos europeos el lunes rueda de prensa oficial con el presidente Fernando Roig en la que se pondrán las bases del nuevo proyecto en el que están trabajando ya desde hace algunos días Calleja sigue con el resto de su cuerpo técnico

Voz 0684 21:58 dejamos el fútbol vamos con el polideportivo hoy en Roland Garros jugaba Rafa Nadal Rafa Nadal se ha metido en octavos de final ha derrotado en cuatro set alberga hago FEM vamos hasta París Miguel Ángel Zubiarrain como vista Rafa buenas tardes

Voz 23 22:14 hola buenas tardes pues he visto a Gaza francamente bien lo que es el que tenía enfrente verbal que a veces juega muchísimo de tiene muchísimo talento como es gocen le ha ganado seis uno seis tres cuatro seis seis tres y seis Cc6 había perdido cinco veces transita habían jugado esta ciudad durante anteponen problemas del hombro Suárez perdió con Bono hizo va interesante destacar lo que decía Nadal sobre su primer set del partido

Voz 1774 22:48 medio ha sido fantástico de Petete jugar mucho mejor Camacho prácticamente todavía es revuelto a Mesa que no Altman necesitaba un poquito la confianza mía personal de volver a avivarse cuando uno viene aumentó un poquito más bajo sitar recuperaron podido las cosas que que la Junta al pasado hay que ser realistas también del nivel al que jugado la fuente de cinco nudos es un es muy difícil de mantener

Voz 0684 23:13 Rafa ha perdido un set pero está jugando muy bien en este Roland Garros en el Giro de Italia quedan dos etapas en la de hoy donde podían pasar cosas finalmente Sofía Álvarez la general no ha tenido cambios y todo se va a decidir entre sábado

Voz 24 23:28 domingo pues si la etapa de hoy ha sido una etapa que ha transcurrido sin cambios en la general cara sigue líder segundos Nibali a uno cincuenta y cuatro tercero rubricados dieciséis que hoy hizo un esprín final si resultados y cuartos Mikel Landa a tres cero tres la etapa de la victoria de la etapa diecinueve ha sido para el colombiano Esteban Chaves ICOM anécdota de hoy Miguel Ángel López ha conseguido arañar cuarenta y cuatro segundos en la general para mañana tendremos una etapa decisiva de ciento noventa y tres kilómetros con varios puertos donde el equipo Movistar tendrá que trabajar si quiere seguir Lidl Irlanda si quiere conseguir el pódium que ya que está a cuarenta y siete segundos

Voz 0684 24:01 vaya dos jornadas interesantes de ciclismo que tenemos mañana y pasado como ha empezado la final de la NBA los Warriors han perdido el primer partido con Toronto era una sorpresa que el equipo canadienses haya metido en la gran final pero es que Héctor González han empezado ganando ir ganando bien a los actuales campeones en su cancha buenas tardes

Voz 25 24:22 qué tal buenas tardes y demostrando que merecieron ganar con esa victoria ciento dieciocho ciento nueve los gorros anularon dentro del posibilidad que hagáis Leonar pero sobre todo el partidazo en Toronto lo hizo si sacan treinta y dos puntos el camerunés la actuación de su vida gran partido también de Marc Gasol con veinte puntos y siete rebotes el pabellón Scottie ABANCA Arena de Toronto rendido a sus pies cuando le cambiaron al final del encuentro y enfrente los Warriors

Voz 0301 24:45 sólo destacó Carrió con treinta y cuatro puntos mal igual

Voz 25 24:48 Dalla mal Causa echan de menos mucho los Decker a Duran que no va a volver hasta el tercer partido así que antes del segundo partido del domingo todo es felicidad en Toronto así la mostraba Marc Gasol

Voz 0684 24:57 venga fulanito

Voz 26 25:00 a correr probablemente contento por empezar a la final todo él en defensa en ataque pues tampoco hemos visto que sí que es donde están los yo y hay que rusa

Voz 25 25:12 en fuera de lo deportivo gallego el que dio la nota con su comportamiento fue el rapero Drake que se sienta siempre en primera fila en Toronto ya había sido advertido por la NBA pero bueno escénicas otras terminar el choque se fue a por Damon Green al que llamó basura ya acarició el pero de Stephen Carrie quitándole una pelusa de la cabeza una pelusa que Drake ha puesto en Ebay a la venta por diez mil dólares uno

Voz 0684 25:33 el digo notas el Dahl Drake bueno volvemos al baloncesto ACB Nos vamos a dar una vuelta por el Palau Blaugrana donde dentro de un ratito comienza el play off entre el Barça y el Joventut es un clásico del baloncesto español el favoritismo es del Barça pero Xavi Saisó cómo está el ambiente muy buenas tardes

Voz 27 25:52 hola Gallego buenas tardes desde el Palau pues tú lo has dicho treinta y cuatro minutos para que empiece ese partido este derbi entre el Barça y la Peña va a haber mucho ambientes espera muchos seguidores de la Peña para animaros equipo recordemos que en la temporada regular ganó el Barça aquí pero ganó la piña en Badalona Seraphin sigue desactivado su ficha no va a jugar cuartos de final lo tiene la peñas ninguna lesionado se busca intentar dar la sorpresa Pesic va a recibir el trofeo de mejor entrenador antes de que empiece me encuentro en todo el mundo habla de este hombre de Nikon la provisto la el MVP argentina de la Peña veremos hoy que es capaz de hacer aquí

Voz 0684 26:30 Pablo pero no y un nuevo pasó por la Fonteta de Valencia donde están jugando el Valencia y Unicaja el primer partido de su playoff

Voz 18 26:37 pero cómo está a la desesperada el Valencia Basquet buscando la remontada porque quedan tres minutos veintidós segundos para que concluya el partido y que de momento los locales nueve abajo siete cero valiente Basket siete nueve Unicaja

Voz 28 26:53 sí

Voz 0684 27:06 tenemos que cerrar con Oasis este programa esta canción seguro que esta noche cuando los británicos ya lleven litros y litros y litros de refresco

Voz 1269 27:16 en La Habana