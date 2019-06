Punto de Fuga: "Miedo y armas tras el Ébola" (01-06-2019)

Voz 1667 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser oro todos muy buenos días hoy abrimos Punto de fuga con la atención puesta en dos emergente

Voz 1 00:09 una primera emergencia es la del ébola en África

Voz 2 00:13 más allá de los miembros de de de fallecidos de nuevos casos que no sabemos exactamente lo que está pasando bajó eso y eso es lo que más preocupa porque claro esto genera también nuevos casos y entre paréntesis que que nos que no tienen acceso a ellos hacia las estructuras nosotros a saber exactamente cómo está la la amplitud de esa enfermedad

Voz 1667 00:34 hace diez meses que se declaró el último brote en la República Democrática del Congo y hay un dato muy preocupante el ochenta por ciento de los nuevos contagios son de origen desconocido

Voz 2 00:44 no sabemos cuánto exactamente personas van a funerales de de personas que han fallecido que no sabemos ni el resultado y que imaginamos simplemente podría ser esto estamos acabando de unos allí es que veremos o de uno de cada cien o de uno de cada uno punto dos entonces muy complicado el índice culta mucho la la respuesta

Voz 1667 01:06 yo también estaremos en Arizona

Voz 3 01:08 universidades ves los policías y les dicen quién quiere trabajar para que no una de descubrir migrantes para ellos ilegal verdad

Voz 1667 01:18 esta semana ha comenzado el juicio contra escote Daniel corren un joven que se enfrenta a veinte años de cárcel sólo por prestar ayuda a dos inmigrantes

Voz 4 01:27 Milla hay un observatorio criminal de todo esta gente cualquier persona que se atreve a la orilla del puente para brindarles agua para orientales hospitalidad inmediatamente de alguna manera hay como uno observa tú abrió

Voz 3 01:45 criminal que detecta inmediatamente tenis están con los migrantes verdad

Voz 1667 02:03 demora dos emergencias de las que vamos a tener más información con Luis Encinas es el mayor experto en el virus del ébola en Médicos Sin Fronteras con Pedro Pantoja ex sacerdote de la casa del emigrante que recibe diariamente a más de doscientos centro africanos

Voz 3 02:39 en Casa del Migrante transitan lo detrás del crimen organizado con faros para ver si existe algún inmigrante que llegó tarde y luego el mensaje es éste no se atrevan a ganarnos la mercancía

Voz 4 02:56 porque para ellos los inmigrantes son mercancías Villa

Voz 1667 03:01 en el programa bien hoy además os hablaremos de la vida de una mítica reportera de guerra entregada a poner cara a los conflictos del siglo XXI es Marie Coll Bin

Voz 7 03:11 ella es la de las que se quedaba todo el tiempo que hiciese falta no no era de estas de estos periodistas que ahora sería mucho de estar cuatro cinco días sitio rápidamente no porque ya hemos fuimos un equivale llevamos allí con lo cual ya puede que estuvimos no no yo ahora de las que estaba allí porque veían las historias era de largo recorrido no se estrenara

Voz 1667 03:31 corresponsal que nos cuenta la vida de esta mítica reportera que dio su vida por contarnos lo que pasa allí donde no hay nadie salvo ella para contarlo José Manuel Romero del cine en la SER nos hablará de este estreno estaremos en Guatemala será otro de nuestros destinos escucharemos la voz indígena a dos semanas de las elecciones generales en el país

Voz 0860 03:51 podríamos decir que es las primeras elecciones donde hay tres candidatas indígenas una mujer y dos hombres entonces si la participación de los pueblos indígenas pueblos originarios Guatemala ha sido muy minúscula no sólo por el racismo la discriminación la opresión la falta de educación que hemos tenido sino que también podríamos decir que este nivel de desconfianza el sistema electoral y de partidos políticos parte los indígenas

Voz 1667 04:20 en un Estado controlado por militares escucharemos a Daniel Pascual ex coordinador general del Comité de Unidad Campesina que es referente en el movimiento indígena de Guatemala lo dicho a muy pocas semanas de esas elecciones generales en el país y también volverá Javier Bañuelos en Mundo Express luego os contamos que nos trae en esa sección todo estoy más desde ya porque este mundo también importa bienvenido

Voz 1667 05:08 si esto escucháis es el sonido de instrumentos esculpidos en hielo del Ártico esta pieza la interpretan grupo de músicos nórdicos que se han sumado a la última expedición de Greenpeace para pedir un tratado global de los océanos

Voz 10 05:24 ha sido un fondo total como disputó un tu padre no tengo tiempo tumbado primó un va un punto uk pum pum pum pum pum pum un hubo un un uno

Voz 11 05:55 son

Voz 10 06:00 pero está tú tú tú

Voz 1667 06:10 Pablo Morán el frío del Ártico o nos vamos al ecuador del planeta a África donde el último brote de ébola requiere nuestra atención porque el miedo y las armas están complicando seriamente el control del nuevo brote hasta el punto que está aumentando el descontrol sobre el origen de los contagios quiero saludar a Luis Encinas probablemente el mayor experto en este virus Médicos Sin Fronteras hola Luis muy buenos días

Voz 2 06:42 muy buenos días tengo entendido Luis que tuyas

Voz 1667 06:44 va estar allí en la República Democrática del Congo desde que se hizo oficial no este nuevo brote allí es así

Voz 2 06:54 sí correcto ahí unas tres semanas en este último brote el décimo brote que que está en la República Democrática con coquetos

Voz 1667 07:02 cómo describirías lo que está pasando allí lo es

Voz 2 07:06 una situación muy preocupante a una situación que llevamos ahora más de diez meses en términos de historias del epidemia el preocupante por dos razones la primera porque no está bajo control la situación de Deborah porque John un sitio geográfico muy muy peculiar ya que ya que estas dos provincias al este del país están en una estación de de guerra de conflicto interno desde hace más dos décadas lo cual también complica en términos de manejos de la de la seguridad ID desde el despliegue de nuestras actividades que estábamos acostumbrados a tener según protocolo

Voz 1667 07:48 va vamos por partes porque en primer lugar las cifras para para analizar las cifras esta misma semana las actualizado seis mil doscientos ochenta y un muertos casi dos mil casos entre confirmado si probables no sé si son muchos o pocos teniendo en cuenta que este brote ese se declaró en en agosto del año pasado

Voz 2 08:07 primero de agosto hay que ir un poquito más allá de las cifras cifras son alarmantes por supuesto pero lo que lo que quiero destacar es sobre todo lo que lo que no es lo que no se ve lo que no se sabe porque una cosa es tener una cifra con números pero rápidamente tener un sistema de detección precoz que puede identificar los los pacientes lo antes posible ir poner en marcha el proceso aislamiento dar la posibilidad de un tratamiento adecuado a este paciente pero si esto no funciona solamente la punta del iceberg es decir vemos una parte hipotecas también son alarmantes estas cifras porque detrás de esto hay otras cifras para mí que son muy para mí lo importante es que es el número de fallecidos Deborah en casa es decir llegamos a estamos adaptados cuando uno de cada dos fallecidos fallece en casa sin ningún tipo de precaución para las familias familiares o los que han tenido ganó esta persona en curando en casa no

Voz 13 09:15 sí sí que sí que éstas

Voz 2 09:18 siete halagos de la sirve también de casi ocho personas de diez nuevos están están en la lista preocupa entonces no solamente ven pero también a la acera sobre todo que no se ven

Voz 1667 09:30 claro vosotros me me lo decís más del ochenta por ciento de los casos que están apareciendo en las últimas semanas no son contactos de las personas que habían caído previamente enfermas esto Luis quiere decir que esos contagios están fuera de control

Voz 2 09:45 ya lo que importan son contactos por supuesto sino me hubieran desarrollado la enfermedad pero no

Voz 1667 09:50 pero no están registrados hasta mayo una lista

Voz 2 09:53 no están cedidos es decir que cada nuevo caso confirmado para simplemente que los oyentes entiendan que cada caso nuevos ha confirmado Debra tiene una serie de contactos directos que deben por protocolo durante tres semanas estar cada día dos veces por día seguidos es decir bueno tienen fiebre es un síntoma que podría eventualmente hacer Sara de volar en ese momento tienen que seguir una fase de más de investigación para ver si o no responden a esta definición de casos puede también tener acceso a un laboratorio que confirmado y firmar la enfermedad y obviamente todo esto no está pasando con las

Voz 1667 10:37 personas que no estaban registradas

Voz 2 10:38 desafortunadamente esto que esta es la selección hoy que que es más allá de las cifras de fallecidos de nuevos casos que no sabemos exactamente lo que está pasando bajó eso eso es lo que más preocupa porque claro esto genera también nuevos casos y entre pares decís que que nos que no tienen acceso a ellos hacia las estructuras nosotros a saber exactamente cómo está la la amplitud de esa enfermedad

Voz 1667 11:04 de entrada no se olviden de de entrada no se toman esas medidas de precaución no para que ese brote para que se esos contagios esa persona no contagia a más de sus contactos no tenía una alguna explicación a esto Luis

Voz 2 11:17 hay varios hay en varias llegamos varios factores que pueden ayudar a entender un poco lo la realidad del terreno y la primera es la bueno obviamente el acceso la seguridad a los límites que tenemos nosotros hacía a movernos por nosotros es todo el equipo nacional e internacional pero también la gente a moverse así a las tú eras más centralizadas de manejo de los casos de ébola las el segundo punto es lo que se llama la confianza hacia un sistema sanitario que muy debilitado muy pobre existente en ciertas zonas ir el tercer punto es que el ébola está también metido en una serie de otras enfermedades que sobretodo por ejemplo tenemos el ejemplo de la malaria que es una enfermedad que al principio puede parecer bastante similar a la del ébola que en ciertas regiones enteras zonas también se convierta en una enfermedad mortal porque simplemente no hay la la medicación lo el personal sanitario o la la el acceso garantizado por razones de seguridad corazones también de límites en financieros de las familias

Voz 1667 12:36 vosotros mismos no lo que decías envueltos en en en ese escenario de guerra que obviamente limita mucho vuestra capacidad de desplazamiento y de despliegue de esos planes que tenéis

Voz 2 12:48 ya tenemos digamos tenemos a la una cierta historia de trabajar en zonas conflictivas pero el ébola atrae tiene una peculiaridad es que ya crea un de por sí mismo un miedo no miedo porque porque porque son meterme a que sigue siendo si no nuestra tratada con una alta tasa de mortalidad y eso también desarrolla mucha mucha fantasía mucho miedo en poblaciones que tienen también este modo de de de salir es capaz de poner una razón en en cosas que no se pueden explicar porque también está bastante nueva no es bastante desconocida llevamos cuarenta años de historia N con esa enfermedad lo cual para simplemente en insistir mucho que hasta que no lleguemos a un momento de Elena y y confianza con las comunidades con la con las poblaciones y que hagan parte de las plataformas decisión vamos a tener muchas dificultades para avanzar porque tenemos que tener la la confianza ir la no la compra la completa de de las poblaciones de de toda la comunidad para estar juntos y luchar juntos contra contra Seppi

Voz 1667 14:02 si hay alguien que azufre ese miedo esa desconfianza Luis en concreto

Voz 2 14:06 perdona si hay alguien que

Voz 1667 14:09 C que esté alimentando ese miedo esa desconfianza hacia vosotros

Voz 2 14:13 bueno ahí ahí creencias y las creencias no son parte de la del control completo no viene ahí también de dónde viene esa enfermedad vienen hay mucha gente que viene y que se concentra en el ébola pero también de otras realidades aquí que estamos que estamos viendo ahora la labor de Médicos Sin Fronteras también de de de insistir es una enfermedad mortal aquí porque hay una epidemia pero también hay muchas necesidades sanitarias y creo que hay que estar enfocado en esta para que para que la gente pueda tener confianza en los centros de salud puede ir ahí por él está tratado también de otras enfermedades sin siguieran hay que no tienen en el ébola en perdido eso o no están suficientemente atendidos pues la desconfianza en este sistema va a tener impactos también a decir vale pues podía ir a otros sistemas sanitarios paralelos a los chamanes a los el sistema bueno que puede existir allí y que puede también convertirse en una en un sitio de de con de contagio también para otros otras personas que también están atendiendo

Voz 1667 15:17 eso ya pasó en el anterior brote no en el en el último lote Luis que en fin esa desconfianza hacia que que la gente no no no confiará en vosotros y al final pues muchas dolencias corrientes no que que ya están perfectamente superadas al final se convertían en Acre cree repuntar la mortalidad no

Voz 2 15:42 hablamos de mala

Voz 1667 15:43 área hablamos de bueno enfermedades que ya tienes controladas

Voz 2 15:47 o partos simplemente que se convierten todos patológicos pero que la mujer simplemente tiene miedo o está rechazada no está claro cuántos esas fallecen relevo de cuántas personas fallecen también del sistema que está generando también esto no desconfianza eso también es una una una punta muy muy importante lo que no lo que me gustaría destacar es que es la primera vez que hay un brote en una situación de alta inseguridad de de conflicto y esto es algo nuevo en términos de manejo muy simplemente ya de por sí mismos sabemos lo que puede generar una epidemia de ébola en una situación controlar ahí de acceso fácil pues imagínese en esta situación más complicada no hay esto ya sabíamos al principio en enero en agosto de dos mil dieciocho que va a ser muy complicado hay que va a ser largo no sabíamos que se Sáenz salíamos de una epidemia en el noveno brote en Ecuador que en los meses con muchos desafíos logísticos pero con bueno con a la vacuna que también ha sido un cambio radical conceptos tratamientos hay pensamos aquí va a ser rápido pero no sabíamos que aquí había algo que que desafortunadamente iba a complicar muchas cosas y lo estamos viendo con Tamim picos de de inseguridad hay picos bueno incidentes incendios provocados recientemente también hace un par de meses con un colega de la OMC que ha sido

Voz 14 17:20 diré

Voz 2 17:21 esta de verdad que no esto también temas de percepción tanto para los expertos jugará la el el personal creado

Voz 14 17:31 ah bueno

Voz 2 17:33 sentimiento de impotencia o de miedo hoy combinación muy preocupante también

Voz 1667 17:40 ya están atacando a los al personal médico no

Voz 2 17:45 estará atacado llegamos todos la respuesta porque hay desconfianza hay también más allá hay que saber que bueno que hay gente que viene Infocal izará en en en me Deborah sabiendo que bueno que también hay un otros otros otra realidad que no están paran para nada atendidas y esto es una mezcla que puede tener una una un resultado escombros de lo que hemos visto recibido últimamente no que en ataques y con sí con situaciones muy muy fuera de control en términos de de seguridad a individual o de grupo

Voz 1667 18:24 con todos estos condicionantes que nos has contado Luis y pensáis que las cifras que oficiales las cifras que ofrece la República Democrática del Congo se ajustan a la realidad

Voz 2 18:36 yo creo que hay mucho que no sabemos y en eso no sabemos qué es realmente la la la la la imagen no la meta metafórica de de ver la punta dice ver yo creo que traduce perfectamente lo que está consiguiendo no sabemos cuánto exactamente personas van a funerales de de personas que han fallecido que no sabía muy resultado y que imaginamos simplemente podría ser estos estamos acabando de unos allí es que vemos o de uno de cada cien o de uno de cada uno punto dos entonces muy completo it dificultan mucho la la respuesta y hay que ser bastante creativos pero yo creo que la condición sine qua non es tener la la confianza total de la población que por ahí hay mucho trabajo que hacer

Voz 1667 19:23 Luis Encinas muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este sábado Punto de Fuga Cadena yo os queremos llevar ahora a Arizona esta semana ha comenzado allí el juicio contra Scott Daniel Warren es un joven que trabaja para la Asociación No más muertes que proporcionaba agua y comida a los migrantes en la frontera a este joven le detuvieron por ayudar a dos personas le atribuyen cargos criminales por albergar migrantes indocumentados y se enfrenta por tanto a una condena de veinte años de cárcel veinte años de cárcel por ayudar a dos negro antes esto está pasando en la frontera sur de Estados Unidos y quiero llevarlos hasta allí quiero saludar a Pedro Pantoja ex sacerdote de la Casa del Migrante que recibe diariamente a más de doscientos centro americanos muy buenos días

Voz 4 20:17 muy buenos días la cauce

Voz 1667 20:19 qué nos puede contar sobre este joven padre sobre escote Daniel Warren

Voz 3 20:24 es la situación de

Voz 4 20:27 de joven como el de muchos matrimonios verdad eh hay situaciones muy conflictivas para todo aquel que quiera de alguna manera solidarizado con los migrantes una pareja que va por las por Arizona verdad que descubre en el en las ollas de agua te deja fronteras con pasivas hay gente que está poniendo veneno de Rato es verdad yo estos jóvenes también como otros muchos se opusieron a esta situación otros van por la carretera define ex Arizona verdad osea son historias paralelas que menos mal que no se junta tampoco con los minis men o los Patriot te disparan a los migrantes es verdad pero nadie puede tocar algún inmigrante porque se convierte también en un cómplice de ahí ilegalidad verdad entonces sucede lo ves joven como el de otro muchos ya tenemos muchos que están en la cárcel detenido simplemente por haberlo llevado en el camino porque los encontraron de falleciendo o lo llevaron a un hospital al o los llevaron una a una casa para que descanse en verdad es una dilución sumo mentes criminal de complicidad para ellos criminal si alguien se asocia a un migrante

Voz 1667 21:57 pero como dio la policía con Scott Daniel que lo tenían vigilado para saber cayó dos inmigrantes me imagino

Voz 4 22:04 sí efectivamente Nou yo creo que la historia de este muchacho es alguien que de alguna manera yo no sé cómo tienen ojos tan tan lejanos para descubrir esta situación de personas verdad este tenemos por ejemplo la experiencia de lo que se llama la iniciativa aquí que la frontera de Arizona de Nogales Nogales Sonora con Nogales hizo Nogales en este de México verdad ya hay un observatorio criminal de todo esta gente cualquier persona que se atreve a la orilla del puente para brindarles agua para orientales hospitalidad inmediatamente de alguna manera hay como un observatorio criminal que detecta inmediatamente que están con los migrantes o sea que realmente esto una historia realmente de que cumplen ciudad criminal inventada por la misma Border patrón lo por las light de de Estados Unidos es historia de este muchacho y de otro

Voz 1667 23:13 yo y todo esto que me cuenta está ocurriendo como consecuencia de la política de mano dura de Donald Trump

Voz 4 23:20 de las más duras que usted se puede imaginar verdad inclusive verdad como pueden ellos descubrir que en un lugar donde están lavando Carlos los migrantes entre Haití en los estaba vigilando cuando alguien se atreve a ir a comprar sus víveres a un supermercado pero lo más duro lo más duro es esto los están deteniendo a la salida de las fábricas donde trabajan los migrantes incluso ligeramente ya con documentos verdad no les avisan a sus familias no les dicen absolutamente nada lo desaparecen verdad la familia pregunta mi esposo porque no han llegado ya fue visualizar de alguna manera hola Border Patrol o por la policía porque ahora también es incluso algo terrible van a las universidades los policías y les dicen quién quiere trabajar para que nos ayudan a descubrir migrantes para ellos ilegal verdad esto es algo terrible verdad que realmente estar una manera deshumanizado toda estas dos ciudadanos norteamericana Iker lamente entre ellos mismos están iniciando procesos termina líricos mucho muy fuertes contra esta población vulnerable

Voz 1667 24:51 a ver si lo hemos entendido bien Pedro está diciendo que la policía utiliza los migrantes como confidentes

Voz 4 24:57 también también verdad porque hacen dos cosas verdad éste incluso tengo trabajo me entregas a compañeros suyos ilegal verdad es el torear también es claro que el fin bien

Voz 1667 25:12 esas condiciones que me está contando cómo viven su día a día los migrantes

Voz 4 25:16 el terror espantoso yo creo que nunca es una especie de catacumbas verdad como en tiempos del de la del Imperio Romano verdad donde incluso esté por códigos de tiene que comer Carlos Miguel antes a escondidas lo estoy hablando desde que estaba en el CERI enfrentar Payo en Simi era un terror espantoso verdad no podían disfrazados muchas veces de mujeres para que no lo descubrieran te eran hombres y es verdad o sea esto es desde que ha llegado también este cavernícola tremendo verdad entonces ya no hay paz para estos entes los obispos de Estados Unidos han declarado totalmente abierto todo un operativo en contra de lo que las amenazas de Tron verdad ellos estuvimos reunidos con ellos hace dos meses verdad incluso están llamando a la gente cuando ustedes sientan que él a pulir ciertos va siguiendo escondan Fenoll detrás de Iglesias esconde ese nuestras parroquias hasta que de alguna manera sospechen no no hay alguna persecución contra muy justo de los obispos de Estados Unidos muy solidarios con el plan gente latina

Voz 1667 26:35 no a ustedes cómo desarrollan su tarea de en esas circunstancias

Voz 4 26:40 sí y mire nuestro problema es el crimen organizado verdad que usted supiera quién y Casa del Migrante a su alrededor a oscuras de la noche transitan los camionetas del crimen organizado con faros para ver si existe algún inmigrante que llegó tarde aunque están llegando verdad éste y luego el mensaje es éste no se atrevan a ganarnos la mercancía porque para ellos los migrantes son mercantil ya todas las noches las camionetas a la alrededor de nuestra casa no podemos realmente dormir tranquilos porque están esperando que algún migrante llegue inmigrante salga para que es lo mismo que hacemos nosotros el teléfono lanzó es bueno ok atente las consecuencias verdad tú quieres migrantes nosotros los secuestrados con nosotros en los mapas

Voz 1667 27:40 el tremendo oye esto teniendo en cuenta su padre que siguen intentando llegar migrantes en la caravana de Centroamérica

Voz 4 27:48 están tremendamente complicado verdad acabo de regresar de la frontera de Guatemala verdad y ahora somos nosotros lo los centroamericanos nuestros hermanos traficando estaban viviendo como bestias en un lodazal espantoso porque todavía no hay forma de darle la visa humanitaria a todo el excedente es otro rostro totalmente criminal de tristeza para la migración porque como ya se ha convertido en un lugar de destino de no más de plazo verdad entonces están acumuladas en esa frontera porosa en la frontera del sur Nothing aquí nos P yo los invitaría a que de alguna vez alguna vez aunque fuera por Internet lograran tomar una foto de todo esta gente que se acumula allí en esa frontera sur en la parte destapara chula te cumplan de Guatemala es otro rostro totalmente miserable de la migración

Voz 1667 28:50 hemos llamado padre por el caso del joven Scott Warren dígame para terminar teme que los tribunales apliquen con el algo así como la justicia ejemplar

Voz 4 29:00 sí dicen es un desplegados en este momento en el tema de migración son despiadados totalmente despiadado

Voz 1667 29:08 siendo padre Pantoja muchísimas gracias

punta fuga papi

Voz 1667 29:17 no se estrena Lacko responso tal la película que retrata la vida de una de las más comprometidas reporteras de guerra de la historia del periodismo subdirectora estrena este largometraje como respuesta a la Posh verdad para ensalzar el periodismo con mayúsculas que practicaba Mary Colin José Manuel Romero del cine de la SER no se sacado la entrada

Voz 1084 29:40 en la fructífera relación entre Fini periodismo la figura del corresponsal de guerra siempre ha tenido un papel privilegiado hay ejemplos clásicos como bajo el fuego o el año que vivimos peligrosamente la corresponsal se adentra en el thriller psicológico para narrar los últimos diez años de la reportera americana Marie Collins ha visto más que ayer

Voz 1 29:58 ha faltado tienes que tomate esto ensayo pero me siento a verlo por mí mismo porque estás enganchado

Voz 1084 30:11 la corresponsal trabajaba en el Sunday Times desde mil novecientos ochenta y seis era uno de los referentes del reporterismo de guerra de los noventa había estado en Sierra Leona Kosovo o Chechenia la cinta parte de su viaje en dos mil uno a Sir Lanka para informar de la guerra civil en el país nadie había conseguido entrar en seis años en las regiones tamil ella lo hizo documentó la crisis humanitaria cuando intentaba salir P de un ojo entre el fuego cruzado de las tropas la actriz Rosa Moon Pike nominada al Oscar por perdida la cinta de Fincher es la encargada de interpretar a Colville muy Channel la la al muy mal

Voz 17 30:46 queríamos mostrar tanto a la mujer en el campo de batalla como a la mujer en su hogar queríamos mostraron la persona comprometida con la causa algo que es innegable seguía los historias muy intensamente eso le hizo superar cualquier preocupación que sufriera pero también vemos a una mujer atormentada cuando volvía a su hogar por las cosas que había visto es imposible estar expuesto a ese tipo de atrocidades continuo vagar por ello de alguna forma en algún momento

Voz 18 31:08 en en el ano

Voz 1084 31:12 cuando volvió se colocó un parche negro en el ojo imagen que la convirtió en un icono en la cronista del horror que después viajaría a la guerra de Irak para descubrir una gigantesca fosa común o se desplazaría Libia para contar las torturas de Gadafi entre disparos

Voz 1 31:33 me caso la próxima

Voz 1084 31:36 la película basada en un artículo de Vanity Fair es un retrato de sus claros

Voz 1667 31:40 puros muestra las dos caras de la reportera su país

Voz 1084 31:42 son un profesional las incursiones en el campo de batalla no para informar de los movimientos militares sino para hablar con las víctimas esas que Bush llamó daños colaterales a la población civil que sufría hay moría con las bombas

Voz 19 31:55 yo hago Silva perdió las dos piernas en Kandahar cuando trabajaba para el New York Times estuve con él en Afganistán Rafa Buzai para quien trabajaba una niña palestina de doce años

Voz 1084 32:08 tú tengas que su vida personal sus problemas con el alcohol y sus ataques de pánico cuando volvía a Londres el estrés postraumático las pesadillas el tormento tener la muerte tan cerca es Projects Sáenz cree

Voz 17 32:21 era una mujer brillante valiente audaz pero que también tenía los problemas ansiedades defectos que tenemos cualquiera de nosotros es la historia de una corresponsal de guerra se hubiera sido una hagiografía doce la hubiera puesto en un pedestal no habría sido la pelicula que queríamos hacer lo magnífico es que era alguien que podía admitir que estaba asustada y que aún así lo superaba

Voz 1084 32:42 no están el joven Mathew Hayman uno de los directores más prometedores de documentales debuta en el largometraje de ficción con mirada crítica sin caer en el biopic heroicos rodada en Jordania para recrear todos esos escenarios de guerra el realizador sabe equilibrar el realismo con la exploración psicológica para dice reflexionar sobre los medios de comunicación en esta era de la verdad donde la propaganda totalitaria se abren

Voz 0887 33:06 eso es una película sobre la verdad sobre la lucha por la verdad es una película sobre una mujer que alguien en su vida y acabó muriendo mientras buscaba la verdad luchaba por ella en nombre de las víctimas de las guerras que no sin voz soy murió dando voz a los que no tienen ver

Voz 1084 33:24 no es Jimmy dormían el actor de las cincuenta sombras de Grey acompaña Coll Bin en muchos de estos viajes da vida Paul Conroy un fotógrafo freelance con el que entabla una amistad especial a pensar que vaya Figueres también de alarmas no

Voz 1 33:40 aquí no podemos ir en coche a favor Cano

Voz 1084 33:46 agenda atacara tienes miedo a su última misión juntos fue en Siria en dos mil doce ambos lograron entrar en Homs para informar sobre la represión del régimen la película se detiene en este conflicto la peor guerra según Coll Bing un genocidio programado en el que los periodistas también eran objetivo la corresponsal denunció en su última conexión con la CNN las masacres perpetradas por los hombres de Bashar al Assad el mundo

Voz 20 34:08 este año

Voz 1084 34:11 no hacen de tenerlo hace horas después fue asesinada en un ataque a la zona de prensa el periodista español Javier Espinosa que se encontraba en el mismo edificio recordaban a vivir como los militares celebraron la muerte de la periodista

Voz 21 34:24 Ellos la verdad que le tenían mucho odio a Matic o bien porque había dado entrevistas en directo a la CNN Un día antes ya había hecho mucho foco había dado mucha importancia al al asedio de de Babá Mar no aparte de que era una persona muy muy conocida entonces que la perseguían yo creo que que para ellos fue una especie de de victoria parcial

Voz 1084 34:47 corresponsales un homenaje Él no complaciente un recuerdo casi nostálgico de un reporterismo que ya no se financia una reivindicación del periodismo como contrapoder como altavoz de todos los inocentes que sufren el horror de la guerra

Voz 1667 35:06 este sábado teníamos pendiente otro destino el último destinos en Guatemala que en dos semanas celebra elecciones generales se celebren además en un clima de hostigamiento a activistas en un estado dominado por los militares escuchar lo último que nos cuentan desde allí desde Alianza por la solidaridad

Voz 23 35:25 acabamos de hacer público un informe en el que se refleja que treinta y nueve personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas en Guatemala tan sólo en dos años entre dos mil diecisiete dos mil dieciocho son datos de un informe de la Procuraduría de los derechos humanos de este país de la Oficina del Alto Comisariado de Naciones Unidas para Derechos Humanos precisamente en Guatemala a estos asesinatos que desde luego es la situación más grave se suman más de novecientas agresiones de distinta índole que han sufrido las personas que defienden los derechos humanos especialmente en casos relacionados con la presión sobre los territorios debido a la explotación de recursos naturales a grandes proyectos de transnacionales que están llegando a los territorios como son hidroeléctricas como son proyectos mineros como son proyectos de Agro Negocios de cultivo de caña de azúcar de cultivo de palma africana que están presionando a sobre los territorios en comunidades campesinas oposición posiciona estos proyectos pues acaba con estas personas e algunas perdiendo la vida otra siendo encarceladas siendo criminalizado siendo amenazadas por las redes sociales incluso físicamente agredidas e siendo confinadas precisamente por órdenes judiciales en sus comunidades de las que no pueden salir bajo riesgo de ser arrestados

Voz 1667 36:53 una de las personas que están ese riesgo es Daniel Pascual ex coordinador general del Comité de Unidad Campesina referente del movimiento indígena de Guatemala Le hemos querido invitar para hablar de lo que se juega este sector tan importante de la sociedad guatemalteca de su historia aprovechando su visita a la ONG Mundo What Daniel muy bueno

Voz 0860 37:14 los días es decir muy buenos días muchas gracias por el espacio claro estamos a las puertas de la celebración de unas elecciones

Voz 1133 37:21 generales en Guatemala a mi me gustaría saber con qué fuerza llega la comunidad indígena a esa

Voz 0860 37:28 sí bueno hay que decir que hay poca participación o sea como partidos verdad

Voz 1224 37:34 sido que ahora sí sí podríamos decir que es las primeras elecciones donde hay tres candidatos indígenas una mujer y dos hombres un dos podríamos decir que hay el partido de la ex guerrilla que lleva un indígena como candidato a presidente y también vicepresidenta mujer también el un partido que se conoce como el partido este Convergencia que lleva también a indígena maya y Benito tumorales en la anterior que municiones Paulo excepto con partido de Werner le ir un partido que surgió este año que terminó de de de legalizarse este año se llama Partido de Liberación de los Pueblos que lleva a una mujer indígena maya Man Telma Cabrera y entonces también hay una serie de Candy datos a diputados y alcaldes que podríamos decir que es pareciera que es este primera vez que participan más más visiblemente líderes indígenas como candidato

Voz 1667 38:42 claro pero se cuentan con los dedos de una mano prácticamente no hay hay un desequilibrio claro Daniel respecto a lo que representa la población indígena en en Guatemala

Voz 1224 38:52 totalmente hay hay veintiún candidatos a Presidencia de Guatemala como contradictorio porque es un país pequeño con poca democracia pero pareciera que hay una ambición de crear partidos son veintisiete partidos entre ellos seis son del centro hacia la izquierda hay veintiuno que son de centro derecha hacia extrema derecha por supuesto para decir números concretos sólo hay uno dos tres cuatro indígenas en la actualidad en el Congreso una ex mujer entonces si la participación de los pueblos indígenas pueblos originarios Guatemala ha sido muy minúscula no sólo por el racismo la discriminación la opresión la falta de educación que hemos tenido sino que también podríamos decir que éste hay un nivel de desconfianza al sistema electoral y de partidos políticos parte los indígenas

Voz 1667 39:50 a eso iba no si le iba a preguntar si esa desproporción que se ve en las candidaturas de las elecciones se reproduce también en las estructuras del Estado

Voz 1224 39:59 claro claro por decir te así que lo que hay son algunas no hay un Ministerio para pueblos indígenas debe debería de existir porque somos el sesenta por ciento Somos tres pueblos originarios el pueblo maya Cinca fue descendente y por supuesto posee el sesenta por ciento de la población por tener alrededor de veintitrés idiomas distintos culturas distintas una cosmovisión distinta al occidental una espiritualidad una visión de cómo hacer la agricultura las Medicina la relación incluso hay un pluralismo jurídico hay jurisdicción indígena pero no así Azizi sí aparece ni en la Constitución ni el específicas ni mucho menos en la estructura del Estado

Voz 1667 40:52 son las amenazas Daniel a a ese modo bebida que ustedes defienden cuáles son las principales reivindicaciones con las que llegan a esa cita electoral para garantizar la supervivencia de de ese modo de vida

Voz 1224 41:05 claro venimos arrastrando problemas estructurales de la tenencia de la tierra sea una alta concentración de la tierra que ha generado una correr una relación de poder que tiene la tierra tiene poder no sólo político económico influencia en lo militar etcétera y por supuesto hay un nivel de pobreza extrema osea no sólo el racismo se siente en un racismo cultural sino que también en el modelo económico osea se dedica demasiado muy reducidos fondos en el área rural donde predomina la población indígena el Estado no aparece en ciertas regiones todavía osea en educación me refiero en salud en carreteras e infraestructura si hay un Estado que aún así digamos no aparece en regiones muy muy lejanas del país por supuesto hoy se agrava esa problemática estructural del racismo del racismo económico etc con el activismo de las empresas que el estado actual guatemalteco ha concedido trescientas licencias de explotación de oro plata así que el hierro aparte de las de petróleo ciento diecinueve hidroeléctricas donde hay empresas si accionistas europeos en en los territorios guatemaltecos hay una concentración de la tierra a partir de sembrar palma para aceite para luego convertirlo en combustible igual caña para hacer etanol etcétera y entonces hay una situación explosiva de violación de derechos humanos desde las derechos humanos específicos para pueblos indígenas como lo establecido en el convenio ciento sesenta y nueve en la Declaración Universal de Derechos de pueblos indígenas pero en sí también la persecución la criminalización a todo aquellos que se oponen a ese modelo extra activista la edad entonces se vuelve convulsionada una convulsión muy fuerte cuando también hay una justicia transnacional que permitió los acuerdo de paz digamos en el noventa y seis para que sean juzgados los escritores de genocidio la acción de lesa humanidad que hoy quieren salir libres a través de una ley de amnistía también hay un grupo que se llama el pacto de corruptos donde está el gobernante actual el Gobierno anterior militares empresarios Secretario General de partidos que ya están siendo investigados por la comisión en contra la impunidad que es una comisión de de las Naciones Unidas con una ley un mandato en el país muy interesante verdad en ese marco se dan esas elecciones iban a ser explosivas porque se está disputando realmente Si continúa un camino por la justicia tradicional el respeto de derechos humanos las garantías constitucionales la democracia parece que ellos tienen intención de colocar un gobierno que favorezca la impunidad

Voz 1667 44:05 Daniel Pascual gracias por acompañarnos

Voz 1224 44:08 gracias a ustedes también

Voz 0861 44:13 hola seguras lejos de las bombas de la violencia de esos hablado estos días en Palma de Mallorca en la tercera Conferencia Internacional sobre escuela seguras organizada por la ONU una importante si tenemos en cuenta los datos entre dos mil trece y dos mil diecisiete los colegios y las universidades de al menos treinta países han sido el objetivo directo de los conflictos armados la coalición global para proteger la educación de ataques ha documentado cerca de doce mil ataques que han afectado a más de veinte mil estudiantes docentes Save the Children pertenece a esa coalición global hizo directora de Políticas de Infancia es Ana Sastre qué tal buenos días

Voz 24 44:57 hola buenos días bueno antes de nada Ana

Voz 0861 45:00 los centros educativos se siguen siendo la diana de muchos grupos armados

Voz 24 45:05 las razones pero es verdad que que sabemos que deliberadamente las escuelas están siendo objetivo porque ahora mismo es es es posible con la precisión de las armas que hay no no atacar a placer bueno es decir se puede hacer propósito lo que pasa que en muchas ocasiones el ataque a las escuelas supone un ataque gravísimo no a la moral de la facilidad provoca la huida masiva de las personas que viene o no por el sentimiento y el desazón que tienen estos ataques y otras veces en las escuelas están en los centros de de de las comunidades de los pueblos de las ciudades tienen servicios de alguna forma una distinción que también las hace atractivos pues desde para almacenar armamento o para poner una una base militar para tienen a dos millones al año hasta cocinas es decir puede ser acojan en efectivo

Voz 7 46:10 con los bueno militares como el bien

Voz 24 46:12 Víctor implicadas en el conflicto automáticamente hace objetivos del conflicto eso es gravísimo no esto es lo que de alguna forma queremos que que que que separe que se tomen conciencia pongan las medallas para que no suceda

Voz 0861 46:29 centrándonos en esta conferencia Ana sois optimistas con lo que ha salido de allí con lo que se ha hablado

Voz 24 46:34 bueno estamos satisfechos porque el hecho de que se ha celebrado en España de que se haya celebrado por tercera vez esta comprendía internacional pues poner foco un tema que nos preocupa muchísima no el incremento de ataques a escuelas con lo que esto conlleva la vulneración del derecho a la educación de los niños y por supuesto con con consecuencias gravísimas que en muchas ocasiones terminar con su vida no con lo cual es es es importante que se ha celebrado estamos satisfechos habido tres nuevos países que se han sumado a conferencia es esto implica un avance sabes mayor pero es verdad que que la declaración que es a lo que se los estados tiene que ser implementada hizo son los pasos más importantes

Voz 1620 47:16 bueno Ana Sastre gracias un abrazo un abrazo

Voz 24 47:21 gracias a vosotros

Voz 0861 47:23 conoció Watch que también pertenece a esa coalición global para proteger la educación de los ataques también ha perseguido el uso militar de escuelas en países como Afganistán Irak Pakistán Mozambique o República Centroafricana en este último caso se sigue matando ido peor es que quiénes aprietan el gatillo son niños niños soldado con los que ha hablado nuestro compañero Nicolás Castellano

Voz 1620 47:49 públicas Centroafricana de manera tan rotunda violento que paraliza cualquier actividad salvo una la guerra en este país donde han muerto más de diez mil personas desde diciembre de dos mil trece lo que la ONU calificó como Press genocidio siguen matando día a día entre ellos lo hacen otros diez mil diez mil niños soldado como yo

Voz 1133 48:11 decidí regularmente el grupo armado el tres de diciembre del dos mil trece el día del gran ataque musulmán sobre banda fue muy duro ver tantos muertos y por eso pensé aquello a veces matamos con fusiles sino con granadas y también a machetazos

Voz 1620 48:25 bad boy es el nombre que llevan su guerra cuando lo encontramos cobijarse de la lluvia en una escuela fuera de Bangui este niño soldado empuñó el fusil por primera vez a los dieciséis años ahora ha salido de los anti Ballack a los grupos armados de autodefensa contra los musulmanes eh

Voz 1133 48:40 no me arrepiento en realidad vi cómo los selecta mataron a un agente mi familia y con la rabia que sentía tenía que hacer algo

Voz 1620 48:46 por eso no me arrepiento de haber luchado and gun Bad Boys junto a Robert que cambiamos el nombre por respeto a su intimidad uno de esos niños a los que la guerra ha borrado la infancia sí había seis niños soldado en mi grupo éramos unos cuarenta en total en países de ellos eran niños será un soldado más como yo combatían igual que los más mayores porque ellos habían visto también como los Lake había matado a sus padres a sus hermanos delante de ellos pero tenían sólo diez doce y hasta catorce años como el agua que secuela por cualquier caminos extendió la guerra

Voz 18 49:22 la gota a gota asesinato asesinato fue llenando de irá hasta a los más pequeños pasan Guinardó

Voz 1620 49:28 cuando vi a los niños tan pequeños combatir me impactó muchísimo eran muy pequeños para hacer esas cosas realmente me traumatizó usaban las armas con total naturalidad mataban igual que yo y a veces pensaba pero si estos niños deberían estar en el colegio son el futuro del país están haciendo esto no es un buen futuro para el país y los no

Voz 25 49:50 ya no son como máquinas a veces ahora somos soldados ahora somos civiles es completamente alejada de la realidad algunos son capaces de integrarlas en su vida y de construir un futuro hay una familia a pesar de lo que han vivido para otros pues tendrán pesadillas todas

Voz 1620 50:07 en República Centroafricana su diez mil niños soldados están en grupos armados pero aunque suene increíble en otros países también hay ejércitos regulares sobre todo trabajo en la

Voz 25 50:17 desmovilización y reintegración de niños y niñas asociados a fuerzas regulares de ejércitos regulares en el mundo

Voz 0019 50:24 por admiten eso implica con lo que insisten en que siento todavía preparado para convencer a otros niños soldados de que lo deje lo que te empuja salir de las armas es tu propia conciencia matas a alguien nunca lo olvidas siempre te acompañan los recuerdos pero es muy difícil olvidar otro esto por eso es importante aprender un oficio

Voz 26 50:43 es tener un trabajo para salir adelante

Voz 1620 50:46 tratar de olvidar Speak

Voz 1 50:48 a ver quién ha sido niños soldado no lo olvidarán la infancia rota de los niños en la República Centroafricana Ari infame

Voz 0861 51:03 ya en Occidente a la que mira yo en teoría cuida la todopoderosa factoría Disney bueno esta multinacional tradicionalmente siempre ha sido muy conservadora aunque poco a poco parece que se va abriendo a la diversidad sexual uno de sus nuevos personajes y ahora conoceréis quiénes tiene una importante novedad es bisexual cuéntanos

Voz 1463 51:25 Pepa Blanes las superproducciones de animación siempre han sido reticentes a la inclusión del colectivo LGTB hoy en sus tramas la diversidad no sólo sexual ha ido llegando a Disney poco a poco Marvel que pertenece también a la compañía estrenó el año pasado Black Panzers primer superhéroe negro de animación capitana a Marvel este año primera mujer heroína

Voz 1 51:42 faltaba dar paso más

Voz 1463 51:48 lo hace el canal de televisión Disney Channel con la serie para niños estar versus las fuerzas del mal es simplemente un gesto pero es importante para normalizar la diversidad sexual en los mensajes en narrativas que reciben los más pequeños la serie se está convirtiendo así en un emblema para el colectivo LGTBI ya que además estos gestos también ha derribado estereotipos sobre más que

Voz 27 52:05 la tóxica

pues lo dejamos aquí por este sábado aunque ya sabéis que podéis seguir viajando a continuación con Ponseti y compañía en Ser aventureros