Luis Planas (MSF) sobre el brote del Ébola en RD Congo: "No sabemos exactamente lo que está pasando"

Voz 1667 00:00 aquí lo Mora el frío del Ártico nos vamos al ecuador del planeta a África donde el último brote de ébola requiere nuestra atención porque el miedo y las armas están complicando seriamente el control del nuevo brote hasta el punto que está aumentando el descontrol sobre el origen de los contagios quiero saludar a Luis Encinas probablemente el mayor experto en este virus Médicos Sin Fronteras hola Luis muy buenos días muy buenos días tengo entendido Luis que tú ya has podido estar allí en la República Democrática del Congo desde que se hizo oficial no este nuevo brote allí es así

Voz 1 00:43 sí correcto estuvo allí unas tres semanas en este último brote el décimo brote que que está en la República Democrática Konko caretas

Voz 1667 00:52 cómo describirías lo que está pasando allí lo es

Voz 1 00:55 una situación muy preocupante a una situación que llevamos ahora más de diez meses en términos de historias del epidemia el preocupante por dos razones la primera porque no está bajo control la situación de deuda porque es una situación un sitio geográfico muy peculiar ya que ya que estas dos provincias al este del país están en una situación de guerra de conflicto interno desde hace más dos décadas lo cual también complica en términos de manejo la idea desde el despliegue de nuestras actividades que estábamos acostumbrados a tener según protocolo

Voz 1667 01:37 va vamos por partes porque en primer lugar las cifras para para analizar las cifras esta misma semana las actualizado Weiss mil doscientos ochenta y uno muertos casi dos mil casos entre confirmado si probables no sé si son muchos o pocos teniendo en cuenta que este brote ese se declaró en en agosto del año pasado

Voz 1 01:56 el primero de agosto hay que ir un poquito más allá de las cifras cifras son alarmantes por supuesto pero lo que lo que quiero destacar es sobre todo lo que lo que no es uno que no se ve lo que no se sabe porque una cosa es tener una cifra con números pero rápidamente tener un sistema de detección precoz que puede identificar los los pacientes lo antes posible ir poner es en marcha el proceso aislamiento dar la posibilidad de un tratamiento adecuado a este paciente pero si esto no funciona solamente vemos el el la punta del iceberg es decir vemos una parte historias también son alarmantes cifras porque detrás de esto hay otras cifras para mí que son muy para mí muy importantes que es el número de fallecidos Deborah casa es decir si llegamos a Estados cuando uno de cada dos fallecidos falles en casa sin ningún tipo de precaución para las familias familiares o los que han tenido ganó esta persona en curando en casa no sí sí que sí que esta cifra alados de hacerlo también de casi ocho personas de diez nuevos están no están en la lista preocupa entonces no solamente ven pero también a la ciudad sobre todo que no se ven

Voz 1667 03:20 claro vosotros me me lo decís más del ochenta por ciento de los casos que están apareciendo en las últimas semanas no son contactos de las personas que habían caído previamente enfermas esto Luis quiere decir que esos contagios están fuera de control

Voz 1 03:35 claro ese importan son contactos por supuesto sino me hubieran desarrollado la enfermedad pero

Voz 1667 03:40 pero no están registrados hasta mayo una lista

Voz 1 03:42 no están seguidos es decir que cada nuevo caso confirmado para realmente simplemente que los oyentes entiendan que la casos nuevos ha confirmado Debra tiene una serie de contactos directos que deben por protocolo durante tres semanas estar cada día dos veces por día seguidos es decir bueno tienen fiebre es un síntoma que podría eventualmente hacer salga de ébola en ese momento tienen que seguir una fase de más de investigación para ver si sí o no responden a esta definición de casos puede también tener acceso a un test de laboratorio que confirmado informa la enfermedad

Voz 1667 04:24 yo obviamente todo esto no está pasando con las personas que no estaban registradas

Voz 1 04:28 desafortunadamente esto que está esa selección hoy que que es más allá de las cifras de fallecidos au de nuevos casos que no sabemos exactamente lo que está pasando bajó eso eso es lo que más preocupa porque claro esto genera también nuevos casos

Voz 2 04:43 y pares

Voz 1 04:45 decís que que no es que no tienen acceso ni ellos hacia las estructuras nosotros a saber exactamente cómo está la la amplitud de esa enfermedad

Voz 1667 04:54 de entrada no se noten de de entrada no se toman esas medidas de precaución no para que ese brote para que se esos contagios esa persona no contagia a más de sus contactos no tenía un alguna explicación a esto Luis

Voz 1 05:06 hay varios hay en varias llegamos varios factores que pueden ayudar a entender un poco lo la realidad del terreno la primera es la bueno obviamente el acceso la seguridad a los límites que tenemos nosotros hacía a movernos por nosotros es todo el equipo nacional e internacional también la gente a moverse hacia las estructuras más centralizadas de manejo de los casos de ébola las el segundo punto es lo que se llama la confianza hacia un sistema sanitario qué muy debilitado muy pobre existente en ciertas zonas ir el tercer punto es que el ébola está aquí también me tiró en una serie de otras enfermedades que sobretodo por ejemplo estamos el ejemplo de la malaria que es una enfermedad que al principio puede parecer bastante similar a la al ébola que en ciertas regiones enteras zonas también se convierta en una enfermedad mortal porque simplemente no hay la la medicación lo el personal sanitario o la la el acceso garantizado por razones de seguridad también de límites en financieros de las familias

Voz 1667 06:26 vosotros mismos no lo que decías envueltos en en en ese escenario de guerra que obviamente limita mucho vuestra capacidad de desplazamiento y de despliegue de esos planes que tenéis

Voz 2 06:38 ya tenemos digamos tenemos la la una cierta

Voz 1 06:43 historia de trabajar en zonas conflictivas pero el ébola atrae tiene la peculiaridad es que ya crea un de por sí mismo un miedo no miedo porque porque porque es una enfermedad que sigue siendo sino está tratada con una alta tasa de mortalidad y también desarrolla mucha mucha fantasía mucho miedo en poblaciones que tienen también este modo de de de salir es capaz de poner una razón en cosas que no se pueden explicar porque también esa enfermedad bastante nueva no es bastante desconocida llevamos cuarenta años de historia con esta enfermedad lo cual para simplemente en insistir mucho que hasta que no lleguemos a un momento de plena y y confianza con las comunidades con la con las poblaciones y que hagan parte de las plataformas de decisión vamos a tener muchas dificultades para avanzar porque tenemos que tener la la confianza ir la la compra completa de de las poblaciones los de de de toda la comunidad para estar juntos y luchar juntos contra contra séptimo

Voz 1667 07:51 si hay alguien que azufre ese miedo esa desconfianza de Luis en concreto

Voz 1 07:57 hay alguien que sí

Voz 1667 07:58 sé que esté alimentando ese miedo esa desconfianza hacia vosotros

Voz 1 08:02 bueno ahí ahí creencias y las creencias no son parte de la del control completa nos viene ahí también de dónde viene esa enfermedad vienen hay mucha gente que viene y que se concentra en el ébola pero también de otras realidades aquí que estamos que estamos viendo ahora la labor de Médicos Sin Fronteras también de de de insistir es una enfermedad mortal aquí porque hay una epidemia pero también hay muchas necesidades sanitarias sí creo que hay que estar enfocado en esto para que para que la gente pueda tener confianza en los centros de salud puede ir ahí por él está tratado también de otras enfermedades sin siguieran hay que no tienen en el ébola en Perdidos no están suficientemente atendidos pues la desconfianza en este sistema va tener impactos también a es decir vale pues podía ir a otros sistemas sanitarios paralelos a los chamanes a los el sistema bueno que puede existir allí y que puede también convertirse en una en un sitio de de con de contagio también para otros otras personas que también están atendiendo

Voz 1667 09:08 te no en el en el último lote Luis que en fin esa desconfianza hacia que que la gente no no no no confiaran vosotros y al final pues muchas dolencias corrientes no que que ya están perfectamente superadas al final se convertían en sí a hacia cree repuntar la mortalidad no

Voz 3 09:31 sí sí desconfianza hablamos

Voz 1667 09:33 la malaria hablamos de bueno enfermedades que ya tienes controladas

Voz 1 09:37 o parto simplemente que se convierte en un todos patológicos pero que la mujer simplemente tiene miedo o está rechazada no oí estos claro cuántos encuentras personas fallecen también del sistema que está generando también esto no desconfianza eso también es una una una punta es muy importante lo que no lo que me gustaría destacar es que es la primera vez que hay un brote en una situación de alta inseguridad de de conflicto y esto es algo nuevo en términos de manejo simplemente ya de por sí mismos sabemos lo que puede generar una epidemia de ébola en una situación controlar ahí de acceso fácil pues imagínese el esta situación más complicada no hay esto ya sabíamos al principio en enero en agosto de dos mil dieciocho que va a ser muy complicado hay que va a ser largo no sabíamos que se Sáenz salíamos de una epidemia noveno brote en en Ecuador que durará unos dos meses con muchos desafíos logísticos pero con bueno pone a la vacuna que también ha sido un cambio radical conceptos tratamientos hay pensamos aquí va a ser rápido pero no sabíamos que había algo que que desafortunadamente iba a complicar muchas cosas y lo estamos viendo con Tamim picos de de inseguridad hay picos bueno incidentes incendios provocados ah y recientemente también hace un par de meses con un colega de la OMC que ha sido

Voz 2 11:08 se estima directa de un en ataques

Voz 1 11:12 no esto también en términos de percepción tanto para los expertos para la el el personal creado

Voz 2 11:20 un sentimiento de impotencia o de miedo y de combinación y es muy preocupante también

Voz 1667 11:30 esa están atacando a los al personal médico no

Voz 1 11:34 están atacando llegamos todos la respuesta porque hay desconfianza hay también más allá hay que saber que bueno que hay gente que viene Infocal izará en en en Deborah sabiendo que bueno que también otros ochos otra realidad que no están paran para nada atendidas y esto es una mezcla que puede tener una

Voz 2 11:59 una un resultado

Voz 1 12:01 pues escombros de lo que hemos visto rescindido últimamente no con ataques y con con situaciones muy muy fuera de control en términos de de seguridad a individual o de grupo

Voz 1667 12:13 con todos estos condicionantes que nos has contado Luis y pensáis que las cifras que oficiales las cifras que ofrece la República Democrática del Congo se ajustan a la realidad

Voz 1 12:25 yo creo que hay muchas que no sabemos y en eso no sabemos que es realmente la la la la la imagen no la meta metafórica de deberes la punta dice ver yo creo que traduce perfectamente lo que está consiguiendo no sabemos cuánto exactamente personas vayan a funerales de de personas que han fallecido que no sabemos ni el resultado y que imaginamos simplemente podría ser esto estamos hablando de unos allí es que vemos o de una de cada cien o de uno de cada uno punto dos entonces muy completo ir dificultan mucho la la respuesta y hay que Tamim ser bastante creativos pero yo creo que la condición sine qua non es tener la confianza total de la población que por ahí hay mucho trabajo que hacer

Voz 1667 13:13 Luis Encinas muchísimas gracias por acompaña