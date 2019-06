Pedro Pantoja: "Nos dicen 'no se atrevan con nuestra mercancía'"

Voz 1667 00:00 Punto de Fuga Cadena SER os queremos llevar ahora a Arizona esta semana ha comenzado allí el juicio contra Scott Daniel Warren es un joven que trabaja para la Asociación No más muertes que proporcionaba agua y comida a los migrantes en la frontera a este joven le detuvieron por ayudar a dos personas le atribuyen cargos criminales por albergar migrantes indocumentados se enfrenta por tanto a una condena de veinte años de cárcel veinte años de cárcel por ayudar a dos negra

Voz 1 00:34 antes esto está pasando en la frontera sur de Estados Unidos y quiero llevarlos hasta allí quiero saludar

Voz 1667 00:39 a Pedro Pantoja ex sacerdote de la Casa del Migrante que recibe diaria

Voz 1 00:43 mente a más de doscientos centro americanos muy buenos días muy buenos días

Voz 1667 00:50 qué nos puede contar sobre este joven padre sobre escote Daniel Warren

Voz 2 00:55 es la situación de este joven como el de muchos matrimonios verdad que hay situaciones muy conflictivas para todo aquel que quiera de alguna manera solidarizado de los migrantes uno pareja que las por la verdad que descubre en el en las ollas de agua te deja fronteras con pasivas hay gente que está poniendo veneno de Rato es verdad yo estos jóvenes también como otros muchos se opusieron una esta situación otros van por la carretera define ex Arizona verdad osea son historias paralelas que me lo mal que no se junta tampoco con los minis men o los Patriot te disparan a los migrantes es verdad pero nadie puede tocar algún inmigrante porque se convierte también en un cómplice de ahí ilegalidad verdad entonces las sucede lo ves joven como el de otros muchos ya sí tenemos muchos que están en la cárcel detenido simplemente por haberlo llevado en el camino porque los encontraron de falleciendo o lo llevaron a un hospital o los llevar una a una casa para que descanse en verdad es una dilución me criminal de complicidad para ellos criminal Si alguien se asocia a un inmigrante

Voz 1667 02:27 pero pero como dio la policía con Scott Daniel y lo tenían vigilado para saber cayó dos inmigrantes me imagino

Voz 2 02:34 sí efectivamente Nou yo creo que la historia de este muchacho es alguien que de alguna manera yo no sé cómo tienen ojos tan tan lejanos para descubrir esta situación de personas verdad este tenemos por ejemplo la experiencia de lo que se llama la iniciativa aquí no que es la frontera de Arizona de Nogales Nogales Sonora con Nogales hizo Nogales y México verdad ya hay un observatorio criminal de todo esta gente cualquier persona que se atreve a la orilla del puente para brindarle agua para orientales hospitalidad inmediatamente de alguna manera hay como un observatorio criminal que detecta inmediatamente que están con los migrantes verdad o sea que realmente esto una historia realmente de que cumplen Ciudad Criminal inventada con la misma Border el patrón lo por las light de de Estados Unidos es la historia de este muchacho y de otros

Voz 1667 03:44 y todo esto que me cuenta está ocurriendo como consecuencia de la política de mano dura de Donald Trump

Voz 2 03:50 de las más duras que usted se puede imaginar verdad inclusive verdad como pueden ellos descubrir que en un lugar donde están lavando Carlos los migrantes El tándem entre Haití en los estaba vigilando cuando alguien se atreve a ir a comprar sus víveres a un supermercado pero lo más duro lo más duro es presto a los están deteniendo a la salida de las fábricas donde trabajan los migrantes incluso levante ya con documentos verdad no les avisan a sus familias no les dicen absolutamente nada lo desaparecen verdad la familia pregunta IMIE esposo porque no han llegado ya fue visualizado de alguna manera posible o la Border Patrol o por la policía porque ahora también es incluso algo terrible van a las universidades los policías y les dicen quién quiere trabajar para que nos ayudan a descubrir migrantes para ellos verdad esto es algo terrible verdad que realmente estar una manera de su manejando toda esta sociedad norteamericana y que desgraciadamente entre ellos mismos están iniciando procesos usted mucho muy fuertes contra esta población vulnerable

Voz 1667 05:21 a ver si lo hemos entendido bien Pedro está diciendo que la policía utiliza los migrantes como confidentes

Voz 2 05:27 también también verdad porque hacen dos cosas verdad éste incluso tengo trabajo me entregas a compañeros suyos ilegal verdad es el torear también es claro que el fin

Voz 1667 05:42 bien esas condiciones que me está contando cómo viven su día a día los migrantes

Voz 2 05:47 me terror espantoso yo creo que nunca es una especie de catacumbas verdad como en tiempos del de la del Imperio Romano verdad donde incluso esté por códigos de tiene que comunicar los migrantes a escondidas estoy hablando desde que estaba en el el Chery enfrentar Payo en fin era un terror espantoso verdad no podían la bien hasta disfrazados muchos besos de mujeres para que no lo descubrieran te eran hombres es verdad o sea esto es desde que ha llegado también este cavernícola tremendo verdad entonces ya no hay paz para estas fuentes los obispos de Estados Unidos han declarado totalmente abierto todo un operativo en contra de lo que las amenazas de Tron verdad ellos estuvimos reunidos con ellos hace dos meses verdad incluso está llamando a la gente cuando ustedes sientan que él la pulir cielos va siguiendo escondan detrás de Iglesias esconde ese nuestras parroquias hasta que alguna manera sospechen ella no hay alguna persecución contra muy justo de los obispos de Estados Unidos muy solidarios con el plan gente latina

Voz 1667 07:06 ni ustedes cómo desarrollan su tarea de ayuda en esas circunstancias

Voz 2 07:10 sí mire esto problema es el crimen organizado es verdad que usted supiera que Mi Casa del Migrante a su alrededor

Voz 3 07:21 a oscuras de la noche

Voz 2 07:24 transitan los camiones del crimen organizado con faros para ver si existe algún inmigrante que llegó tarde aunque están llegando verdad existe y luego el mensaje es éste no se atrevan a ganarnos la mercancía porque para ellos los migrantes son mercantil ya todas las noches las camionetas a la alrededor de nuestra casa no podemos realmente dormir tranquilos porque están esperando que algún inmigrante llegue inmigrante salga para que te lo mismo que hacemos nosotros el teléfono es bueno con Kate atente las consecuencias verdad tú quieres migrantes nosotros a los secuestrados otros te los mataba

Voz 1667 08:10 qué tremendo esto teniendo en cuenta su padre que siguen intentando llegar migrantes en la caravana de Centroamérica

Voz 2 08:18 están tremendamente complicado verdad acabo de regresar de la frontera de Guatemala verdad y ahora nosotros lo los centroamericanos nuestros hermanos traficando estaban viviendo como bestias en un lodazal espantoso porque todavía no hay forma de darle la visa humanitaria a todo el ente es otro rostro totalmente criminal de tristeza para la migración porque como ya se ha convertido en un lugar de destino de no no más de pasó verdad entonces están acumuladas en esa frontera porosa en la frontera del sur nuevo seguimos llenos P yo les invitaría a que de alguna vez alguna vez aunque fuera por Internet lograran tomar una foto de todo es tangente que se acumula a Yemen esa frontera sur en la parte de esta chula te humo de Guatemala es otro rostro totalmente miserable la migración

Voz 1667 09:21 hemos llamado padre por el caso del joven Scott Warren dígame para terminar teme que los tribunales apliquen con el algo así como la justicia ejemplar

Voz 2 09:30 sí dicen es un despiadado