Luis García: "El tridente del Liverpool habla por sí solo y en cualquier momento te pueden hacer un roto"

Voz 1 00:00 bueno en el recorrido de estrellas por el centro de Madrid haya jugado esta tarde a a fútbol uno de los grandes campeones que estuvo en el Liverpool es Luis García o la vi muy buenas noches buena noche cuesta es bueno no sé me imagino que tú mañana lo tienes claro no si yo más claro para

Voz 1534 00:16 a mí evidentemente este partido es de los de los buenos de los para disfrutar y bueno esperemos que este año sea posible coger laSexta

Voz 1 00:24 no sé si se cansaba tanto cuando jugaba como ahora con todos los actos porque mira qué hora es todavía sigue de actos Nos atiende en estos minutos en el Larguero Luis García

Voz 1991 00:32 hola Luis qué tal buenas noches muy buenas noches oye me han dicho que sigues estando para jugar eh

Voz 1534 00:37 bueno eso es por fuera eso es el ojo sales al campo y cuesta muchísimo el echar para el además la verdad es que ha sido con muchísimo calor

Voz 1991 00:45 mucho calor pero desde luego viendo la nómina de jugadores que había esto parecían partidos oficiales e mucha calidad y metidas

Voz 1534 00:50 totalmente mucha calidad bueno sólo tienes que verlo no al final el toque no se pierde muchos de los jugadores estar aquí yo creo que estarían a muy buen nivel en cualquier aquí

Voz 1991 00:58 bona lío que final esperas para mañana

Voz 1534 01:01 cerrada muy cerrada la verdad que tal y como están los dos equipos como han llegado a esta final demostrando que evidentemente han sido lo más fuertes ya no sólo a nivel dejó sin mente en no es nada fácil tanto el Liverpool hacer lo que hizo en una semifinal tan dura contra el Barcelona o el Tottenham contra el Ajax que era uno de los candidatos después de ganarle al Madrid de una manera tan brillante de estar en esa final

Voz 1991 01:22 todo el mundo mira Harry Kane y a Sala que más Ecoembes hay como protagonista

Voz 1534 01:27 la verdad que hay muchísimos protagonista porque sólo miramos hacia arriba pero luego las porterías tenemos grandísimos porteros no tenemos y que la defensa en el medio campo tanto Delhi Ali como quiso hacer son uno de Eric consenso son uno de los mejores mediocentros hay ahora mismo en la Premier en el que te puedo decir no yo creo que el tridente de arriba habla porque sólo con Manresa Life Herminio yo creo que son son jugadores que en cualquier momento te pueden hacer un roto y bueno hay que estar al tanto de ellos

Voz 1991 01:52 cine tú sabes lo que es ganar esta competición la Champions con el Liverpool que deben estar sintiendo y pensando en los jugadores en la previa de este gran partido

Voz 1534 02:00 bueno yo creo que en estos momentos Sada uno evidentemente está en en en su en su mundo cerrado en lo que tiene que hacer mañana intentas no pensar mucho porque al final sabes que eso es lo único que hace es que arte ansiedad y nerviosismo y lo en los peores momentos son en el momento que vas hacia el partido no cuando estás llegando a ese a ese estadio ves a la gente ves el ambiente te estás cambiando sabes que pues es este partido no hay más no hay mañana no hay otro otra revancha en una semana no este partido ya que ganarlo

Voz 1991 02:26 esa final que tú ganaste fue históricas remontando un tres cero la verdad es que es una de las imágenes que nos ha quedado en los últimos años de las grandes competiciones europeas

Voz 1534 02:35 sí la verdad es que tal y como se vivió con el drama el final el equipo al que al que ganamos no era un Milán con con una calidad en sus jugadores increíble ahí bueno yo creo que si no no no tienes que ser del líder pudo del Milán para para que te gusta esa final porque simplemente el aficionado del buen fútbol sabe que ha sido una de las mejores finales

Voz 1991 02:54 hoy Elvis hay que destacar sobretodo el dominio de los ingleses de los finalistas cien por cien británicos la verdad es que es una pasada lo que han conseguido este año

Voz 1534 03:01 sí totalmente no y bueno ahora yo creo que hay ciclos en el sobretodo en en las competiciones ir este año ha tocado así no yo creo que los los equipos españoles han demostrado durante los últimos siete cinco años que que han controlado todas las competiciones la Europa Liga Champions League estando presente en todas sea la fase finales la hora pues ha terminado el ciclo no yo no creo que se haya acabado ni mucho menos porque veo muy fuertes a todos los equipos españoles pala para el próximo año pero sí es verdad que si se echaba de menos un poco pues tener más presencia inglesa

Voz 2 03:29 Mójate venga un resultado para mañana no falló lo tengo fácil dos cero para el IVA puede ser un tres uno te da igual no de lo que se totalmente después de lo que se ha vivido espero que haya

Voz 1991 03:41 serán llevas el título Luis García mil gracias un abrazo Fullana me imagino que siguen pasando protagonistas Bray no