El Larguero (31/05/2019): Primera parte

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este treinta y uno de mayo en la previa de la final de la Liga de Campeones que ya sabéis que es mañana a las nueve de la noche en el Wanda Metropolitano entre el Liverpool o el Tottenham

Voz 1991 00:56 de hecho mañana está ahora Si no hay prórroga sabremos cuál de los dos equipos se proclama como mejor equipo del continente parte como favorito el Liverpool que cuenta con mucha más experiencia en Europa de hecho tiene cinco Champions y que este año además ha logrado subcampeonato en la Premier en el otro lado está el Tottenham que llega con la intención de hacer historia ya que nunca conseguido levantar este título llega a priori como rival menos favorito pero esto es una final puede pasar de todo los dos equipos han entrenado esta tarde en el escenario del partido ya descansan en sus hoteles esperando la gran cita de mañana en un instante vamos a conocer la última hora de los dos equipos vamos a darnos una vuelta por Madrid para ver cómo está el ambiente vamos a escuchar a los protagonistas eh vamos incluso a ver cómo está el tema de la seguridad y el tema de los bares y los locales y cómo están viviendo en los bares de la capital la llegada de los aficionados ingleses ya sabéis que llegan diecisiete mil por cada equipo con entrada cerca de veinte mil aficionados entre las dos aficiones que llegan sin entrada algunos de ellos habrán conseguido ticket en yo de hecho cuando venía la radio desde Sol hasta Gran Vía M cruzado con tres o cuatro que iban tomando un refresco o lo que sea llevaban carga colgados carteles de ticket bueno de no sé si lo habrán conseguido o no pero eran precios prohibitivos estábamos hablando de dos mil dos mil quinientos euros por una entrada desde luego si alguien está dispuesto a pagarlo es porque lo tiene antes de conocer todo esos cuentos resto noticias que nos ha dejado el día como que el Getafe ha anunciado la renovación de Bordalás hasta junio de dos mil veintidós así que de esta forma se despeja una de las grandes incógnitas que no se dejó el final de la pasada temporada saber en qué iba a pasar con el futuro de Bordalás pues bien bastará al frente del conjunto azulón en Europa el Villarreal también han renovado a su entrenador Javi Calleja por dos temporadas hasta junio de dos mil veintiuno el Sevilla ha anunciado un principio de acuerdo para hacer con los servicios del central brasileño antes Diego Carlos están por aquí Bruno Alemany José Palacio luego les preguntaré a ver qué tal Diego Carlos porque yo muy controlado Jordi bueno lo tengo la operación estaría rondando los doce millones de euros sería el primer fichaje de la segunda etapa de Monchi al frente de la dirección deportiva del club por cierto que tras adelantar anoche en El Larguero que existen pruebas documentales que podrían demostrar que el Barcelona había negociado con Griezmann en el pasado mes de noviembre en marzo donde en teoría habían llegado a un acuerdo hoy el Atlético de Madrid se ha empezado a plantear de forma muy seria denunciar al Barcelona por haber negociado con el jugador a sus espaldas algo que no permite la UEFA es decir tú puedes negociar con un jugador que tiene contrato en vigor pero antes tienes que anunciarse lo al club al que pertenece es decir que el Barça tendría que haber ido al Atlético de Madrid es decir estamos dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann vamos a esperar al mes de julio que pasa la cláusula a ciento veinte millones entonces os comunicamos que vamos a iniciar negociaciones con el jugador pues el Barça en teoría se habría saltado en ese paso el de anunciar al Atlético de Madrid que va a negociar con sus jugadores así que veremos veremos en qué acaba todo esto en el caso Oikos ya tenemos a todos los implicados en la en vez de en la investigación en libertad tras declarar ayer en Huesca Raúl Bravo y Carlos Aranda han quedado en libertad con cargos tras pagar una fianza de cien mil euros lo mismo con Íñigo López cuya fianza era de setenta y cinco mil Borja Fernández que ha tenido que depositar cincuenta mil En cuanto al presidente ya ex presidente las Aussa el médico del club Juan Carlos Galindo también están en libertad con cargos todos han entregado su pasaporte y tiene la obligación de presentarse en dependencias policiales cada uno y cada quince de mes la gran mayoría de los implicados se han negado a prestar declaración hasta que se levante el secreto de sumario se conozcan los detalles de la operación baloncesto se ha completado la primera jornada en las eliminatorias de cuartos de final en la lucha por el título de la Liga ACB el Barça le ha ganado y además sobrado al Joventut de Badalona ocho siete seis uno de veintiséis puntos y el Valencia Basket ha caído en casa siete ocho ocho cinco frente a Unicaja en tenis buenas noticias para Rafa Nadal en Roland Garros ya que el Espanyol se ha metido en octavos de final tras derrotar al belga y Nicky Sorín Nishikori lo diré Torino Nishikori será el próximo rival de el Espanyol hizo apuntando está aquí ya no se apuntando Vara especial gazapos en balonmano este fin de semana se disputa la final four en Colonia en Alemania donde el Barcelona busca el título edad circunstancia de que pase lo que pase vamos a tener un triunfador español porque los cuatro equipos que están en el Ford están entrenados por España yo les así que fantástico la representación española en este campeonato en la final de la NBA golpea primero Toronto que ha ganado el primer partido a Golden State ciento dieciocho ciento nueve y en ciclismo Se ha disputado la decimonovena etapa de Giraud Italia victoria para el colombiano Esteban Chaves y sin cambios en la general donde sigue como líder ecuatoriano capaz que debe defender en estas dos etapas que quedan la maglia rosa mañana etapa de montaña donde se deben mover mucho el pelotón el domingo perdón y el sábado y el domingo eso tenemos una contrarreloj Estany valía uno cincuenta y cuatro a dos dieciséis está Rubik ya tres cero tres esta Mikel Landa en principio el objetivo del español es acabar en el podio veremos si opta más o no las once treinta y seis contado todo empezamos

Voz 2 06:20 información tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta financiando cómo salir cincuenta comisión y apertura del dos por ciento quinientos cincuenta y cuatro euros en ciento cuarenta y ocho con cincuenta euros timbre un cincuenta y nueve coma noventa y siete oculta final de doce mil ochocientos ochenta y siete con sesenta y siete euros conoció hasta el uno de mayo de dos mil diecinueve información en la parte cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un que One por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 3 06:51 Yago de Vega

Voz 1 07:02 suena está muy seguida en El Larguero y eso empieza entrenar ya el cosquilleo por la espalda esta es la sintonía que todo futbolista quiere escuchar in más si hablamos de la final de de la Champions como decimos es mañana a las nueve de la noche en lo Wanda Metropolitano con ambiente extraordinario de momento ahora hablaremos con Alfonso Ojea acompañado de informativos no habido ni un solo incidente con aficionados del Tottenham Liverpool eso es lo que nos gusta que sea un ambiente sano que cada uno anime a los suyos Ike los cabestros en los cafres se queden en su casa y que no hay en ninguna podamos vivir esta ambientazo porque además creo que Madrid lo ha hecho de forma fantástica ha ha creado diferentes eventos las Fan zone que van a disfrutar mañana los los aficionados y creo que el ambiente es muy sano vamos a ver si mantiene así hasta el final del del partido

Voz 1991 07:48 más que mañana a esta hora habrá uno que ha ganado y otro que ha perdido a partir de ahí pueden aparecer los los estúpidos haremos que no Bruno Alemany qué tal muy buenas buenas noches José Palacio buenas noches muy buena Yago buena la sombra hoy tanto de Liverpool como de Tottenham mañana Aris tres cuartos de lo mismo estaréis también en el en el partido Bruno empezando por el Liverpool el gran favorito el que tiene cinco Champions como están como están los de Klopp pues

Voz 0301 08:14 eh llegan con ganas de revancha lo que pasó el año pasado a lo que ocurrió también en el dos mil quince en esa final de la UEFA Europa League contra el Sevilla tienen como muy marcado que en las dos últimas finales las han perdido de hecho por eso le han preguntado durante la rueda de prensa Klopp también a los futbolistas en cuanto a novedades de última hora lo más normal es que firmó llena sea titular lleva ya más de una semana entrenando a al ritmo normal es un titular indiscutible así que entendemos que firmó no va a ser titular en el día de mañana hoy le hemos visto entrenar al mismo ritmo que sus compañeros en la única baja obligada es la de Navy Keita un futbolista que habitualmente es titular pero que está lesionado el resto puede elegir para los que quieran así que vamos a tener once de gala mañana en el Liverpool que descansa a esta hora de la noche en su hotel cerca del aeropuerto de Barajas

Voz 1991 08:59 Palacio los de Pochettino lo mismo han entrenado el escenario del partido y la gran duda saber cómo llega Hurricane

Voz 1038 09:06 si el tobillo de Harry Kane que lleva desde el nueve de abril parado desde esa acción de Fernandinho completamente fortuita la de medio centro del Manchester City en la que caí apoyado en el tobillo izquierdo de Harry Kane eh

Voz 1991 09:18 Campbell Fernandinho perdóname pero desde dar basta

Voz 4 09:21 sí era de señora Fabio

Voz 0301 09:23 del fue Fabian del cese del que se lesionó Fernandinho fue

Voz 4 09:27 del que la aprovechó para atizar la Fernandinho

Voz 1991 09:30 de vez en cuando a que

Voz 1038 09:32 esa es que fue muy criticado por Pochettino a mí me dio la sensación lo estábamos comentando la retransmisión de fútbol que fue una acción completamente fortuita de verdad que llega de Harry Kane que deja de la pierna que es verdad que ahí sale creo que bastante malparado Hurricane pero de lo que era que era prácticamente perderse lo que resta de temporada a poder llegar a una final de la Champions y eso que que tiene Mauricio Pochettino aunque también igual juegan al gato y al ratón los dos ni Jurgen Klopp han querido confirmarlo de Roberto fulminó Iggy Pop latino en rueda de prensa también ha sido muy cerrado cuando le han preguntado entre dos y tres veces si va a estar Hurricane hombre si le llevasen una lista de veintiséis futbolistas baza dejar tres fuera van a estar en el banquillo hombres importantes como Lucas Moura y Fernando Llorente parece Hurricane juegue

Voz 1991 10:17 es que es complicado quiero decir si ahora Hurricane sale a los veinte minutos se lesiona o extraviado dices dices efectivamente bueno ha costado a los siete minutos me parece no una cosa así

Voz 1038 10:29 sí pero quiero decir si entra

Voz 1991 10:31 de que retirar porque está tocado a Pochettino lo matan sino ganará la Champions si lo mete al final porque no las saca de inicio quiero decir que haga lo que haga Pochettino puede recibir palos alguno Le Point

Voz 1038 10:42 dar más arriesgado alguno de puede gustar más Cristian Erik en Le por gustar Hugo Lloris que le daba mucha serenidad en la portería al Tottenham le puede gustar un millón pero el mejor jugador de la plantilla es Harry Kane si tienes a Hurricane disponible y hoy lo hemos estado los dos Bruno lloviendo entrenamiento Sevilla completamente normal tocando los balones disparando aporte día yo sería un disparate que no jugará de titular mañana pero es verdad que bueno que han jugado despiste IS la Champions del milagro de del Tottenham no sólo porque sea la primera vez que va a disputar una final es que ya hay que recordar que en la cuarta jornada en la fase de grupos en esa que compartía con el Inter con PSV y con el Barcelona había conseguido sólo un punto en tres jornadas en la cuarta en el minuto setenta y cinco iba perdiendo cero uno en casa luego ya conocemos la remontada ante el mal Dexter City ante el Ajax así que ha sido el el milagro el tope no dando un segundo escuchamos

Voz 1991 11:35 a los protagonistas pero esta hemos mandado a José Antonio Duro a las calles de de Madrid porque es un tío que se integra bien le gusta este tipo de de ambientes mirar a ver eco como se mezclaba con las aficiones hola qué tal muy buenas

Voz 1269 11:49 a sólo uno de los puntos neurálgicos de la final de la Copa de Europa en el centro de Madrid rodeado ahora mismo espero que me escuchen porque ya te oigo hablar de aficionados el Liverpool con sus camisetas rojas con sus camisetas desalada errar me cruzo ahora una camiseta también del Ajax de Ámsterdam Yago el centro de Madrid la Plaza Mayor de la capital donde mañana se juega la final de la Copa de Europa

Voz 5 12:26 a ver cómo cómo como el ambiente que hay este es el que nos gusta el ambiente sano la verdad es que en los ingleses animan como nadie

Voz 1 12:36 vamos a ver si duro tenemos una segunda si existe o no sea igual ahí se va de fiesta

Voz 1038 12:42 de camino a la a la radio Yago hemos estado como cómo han podido ver nuestros en nuestros seguidores en Twitter y en redes sociales está jugando un partido de fútbol ahí carrusel contra el larguero en la Plaza Mayor

Voz 1991 12:54 luego hablaremos de todo pero ha sido determinante Iturralde González con eso digo todo

Voz 1038 12:57 y un tal José Palacio también pero bueno no voy a decir nada pero hemos visto de camino a la radio que ya algunos alguna la cerveza ya había subido demasiado

Voz 1991 13:05 bueno hombre iban bebiendo durante todo el día algún cadáver pero hemos visto ya lo tienen que hacer el pasado esto es controlable porque aún no se puede ir aún supermercado a cualquier lado comprar bebida ponerse ciego llegar al campo hasta las orejas esto es algo que también van a controlar tanto la Policía como la gente de seguridad del campo el que vaya muy concedido se va a ir fuera no va a entrar en el campo para que no haya ningún tipo de altercado protagonistas Bruno que han dicho los del Liverpool

Voz 1038 13:34 pues ha hablado Jurgen Klopp sobre todo hablado de vino de la posibilidad que juegue o no yo insisto

Voz 0301 13:40 igual que te dice Palacio que cree que va a jugar Kane si me tuviera que jugar a las once y cuarenta y cuatro minutos prácticamente de la noche si va a jugar pastas iba a jugar o no firmado yo diría que que juega Klopp ha dicho que está recuperado que está al cien por cien que está entrenando con el resto pero que no la hagan decir si va a ser titular en el día de mañana o no

Voz 6 13:59 las israelí si está listo está otra cosa es que vaya a empezar el partido actuar si hay de saber cuál es la línea también puede vengar a no tanto pero desde luego en de la cosa es que vaya a poco después ha entrenado estar en perfecta forma está aquí con nosotros como cualquier otro miembro del equipo que espero que no lo haya pasado nada desde que he visto nexo tiempo pero está perfectamente Daniel su pizza

Voz 0301 14:28 Klopp ha tenido Jurgen

Voz 7 14:30 mañana dame el 11M ganando

Voz 0301 14:33 lo de ella no se ha fíjate que ha habido muchos partidos en los que se ha exhibido Jürgen Klopp pero se ha exhibido también de rueda de prensa me me de verdad que más me ha ganado absolutamente es la primera rueda de prensa que estaba en directo del técnico Alemania ha sido la leche por decirlo claramente bromas en las que entraban todos los periodistas seamos capaces

Voz 1991 14:54 Lope en esos muy listo que esa tranquilidad la quiere transmitir si se pone serio deja de ser lo que es el habitualmente el jugador igual dice ostrás si leves como siempre bromeando es un tío que que siempre que puede soltar alguna gracia lo que lo hace y lo hace con tiene calidad entonces yo creo que eso también lo transmita la plantó tras

Voz 0301 15:12 antes todo sea transmites el lo que dice ser una charla transmites cada gesto que tienes transmite también un entrenador en la rueda de prensa porque la rueda de prensa previa una final de la Champions segurísimo que que la han escuchado los los futbolistas han hablado también los laterales que mañana pueden ser muy importante seguramente estamos hablando Yago de los dos mejores laterales de la actual edición de la Champions tuviera que elegir un once ideal Alexander Arnold en la derecha hay Robertson en la izquierda puramente entrarían les han preguntado por la experiencia en la Champions por el hecho de haber perdido la final del año pasado en Kiev estar a la reflexión de Alexander al respecto a las últimas dos finales que ha perdido el Liverpool la del dos mil quince en Basilea en la que el lo va a decir ahora no estaba la del año pasado en Kiev

Voz 8 15:54 no hacen pastos

Voz 0454 15:57 porque si no estábamos en Basilea ninguno pero hemos aprendido no de lo ocurrido la pasada temporada como nos ganó el Madrid en Kiev sin energía

Voz 1991 16:05 Nos ha ayudado mucho para madurar como equipo tenemos

Voz 0454 16:08 esa experiencia a las espaldas y lógicamente no queremos repetir otra vez mañana esa sensación negativa de quién

Voz 8 16:14 así en en tal

Voz 1991 16:16 también hay que decir que no es lo mismo no es el Real Madrid en su mismo equipo que el que el Tottenham el Real Madrid está mucho más acostumbrado a disputar este tipo de de finales el Liverpool en este caso tiene eso a favor es que tiene el Tottenham que nunca se ha visto en una de estas Liverpool es en gran favorito yo más que lo que ellos se quitar esa presión de encima pero esa gran favorito

Voz 0301 16:36 a mí me daba la sensación hoy Yago de que el año pasado vimos a un Liverpool que era su primer día en el instituto el primer día que llegas al Institut

Voz 1991 16:44 el nuevo correcto el de esta

Voz 0301 16:47 la tarde era el primer día de segundo de segundo hueso que ya

Voz 1991 16:52 la tiene grupito verdad porque es una final pero ya

Voz 0301 16:54 sabes por dónde van los tiros si se les vea bastante más tranquilos y seguros me ha dado esa sensación

Voz 1991 16:59 es conocido el Institute ya tiene ese grupito Palacio que han dicho en el Tottenham

Voz 1038 17:05 hay mucha ilusión mucha ilusión y ya no quieren destacar como decía Pochettino en rueda de prensa un hombre decir Christian Erik en decir Harry Kane quieren sacar mucho la labor de la labor del grupo también es un entrenador al que se le dan bien las ruedas de prensa eh porque incluso le han hecho alguna gracia de que le decían que le han visto más delgado de de de la semana pasada

Voz 1991 17:26 no es verdad

Voz 1038 17:29 Zhao al rechazo pero se ha levantado ha hecho así como ponerse de lado asustaba ya me he puesto nervioso dice yo estoy bien estoy tan normal pero no es una final normal no no es un partido cualquiera para el Tottenham llevan once años llegó sin rascar un título fue una Copa de la Liga en la que un tal Jonathan Woodgate fue el el Airways ganando al al Chelsea en la primera vez que llegan a una final de Liga de Campeones entonces hay un poco de presión hiedra esa experiencia también por la que le han preguntado a Mauricio Pochettino que va a pesar más mañana la experiencia que ha tenido ya el Liverpool con esa final perdida en Kiev o la inexperiencia del Tottenham porque su primera final

Voz 9 18:02 estarán lo que opinen que la experiencia

Voz 1729 18:05 el jugador un año tras ser importante siga en el Liverpool es porque la experiencia porque al final está claro que va a depender de

Voz 10 18:15 tengo calidad

Voz 1729 18:17 futbolistas hizo lo que van a determinar un resultado otro nosotros hasta este momento vamos a influir menos cuando empezó hace tres semanas atrás nuestra influencia era grande la preparación y diseño de cómo preparar el equipo dándole la herramienta necesaria pero cada vez que vamos de la competición esa capacidad de intervenir es menor ahora lo que no tenemos tenemos que hacer es darle tranquilidad pero eso es teoría en el fútbol hay muchas muchas teorías y las teorías muchas veces son correctas y otras veces no son correcta

Voz 1991 18:52 hombre es el trabajo de Pochettino el quitarle importancia al tener más experiencia pero cuenta cuando uno llega por primera vez a un sitio evidentemente le cuesta asumir más lo que está viviendo que otro que la vivida hace un año eso es así lo que pasa es que Pochettino es lo que tiene que hacer es quitarle importancia a eso no va a decir en rueda de prensa pues si ellos vienen con más experiencia por eso van a estar más plantado que nosotros no lógicamente hace hace su trabajo Palacio

Voz 1038 19:14 yo no sé si no querido meter la expresión hoy en el entrenamiento porque no estábamos fijando Bruno yo que nos ha llamado la atención que no ha dirigido practicamente nada del entrenamiento sólo ha hecho una charla apenas dos minutos en la que ha habido más risas que otra cosa sea que he querido dejar un ambiente distendido incluso también a la rueda prensa comentaba que no hay ni charla previa mañana la final de dice que saben perfectamente los jugadores lo que tienen que hacer y no les puede motivar más aún ante una final de la de la Europa League de la Champions League perdón el que sí que ha querido resaltar un poquito ese sentimiento de equipo ha sido el capitán Hugo Lloris el portero el meta francés que ha sido clave en estas eliminatoria sobre todo lo recuerdo el partido ante el Manchester City en el que para un penalti al Kun Agüero que podía haber decantado la eliminatoria a favor de los Citizen hoy han querido destacar no esa eliminatoria contra el City sino el gol de Lucas Moura ese partido de vuelta en el Arsenal

Voz 11 20:04 a fin de tu queden es yo creo que hay

Voz 6 20:07 el sentimiento de equipo que se vio mucho en clase marginal de Amsterdam después de partido el sentimiento de comunión entre todos los jugadores entre los jugadores y los entrenadores con los directivos con nada desde el equipo a eso fue un momento especial de nuestras carreras queremos que mañana sea un colofón aún mayor

Voz 11 20:31 better tomorrow After de Guillem

Voz 1991 20:33 bueno Hugo Lloris es un tío con experiencia sentido contrastados campeón del mundo con con su país subcampeón de Europa y ojo esta tarde estaba mirando está curioseando llevará a dos tres años en el te tienes que va siete temporadas en el Tottenham y además haciendo este año gran temporada a gran nivel

Voz 0301 20:54 sí sí mejorando muchísimo el el nivel que lo habíamos dicho visto perdón en años anteriores a al final es un portero que se ha ido asentando más o menos a la vez en la selección francesa y en la Liga en los primeros años en Inglaterra dejaba bastantes más dudas y ahora es un portero muy muy solventes Braque cometió aquella aquel error grave en la final del Mundial pero fue uno de los mejores metas también de de

Voz 1991 21:17 Mundial de Rusia otra diferencia también es que el Liverpool tiene portero por lo menos con mano pues muy buen acto tiene un portero muy bien mira demanda nos pide paso Pedro Fullana que está en otro punto de de Madrid estos ya sabes eventos que se están celebrando por esta final de la Champions está con protagonista Fullana

Voz 12 21:39 bueno en el recorrido de estrellas por el centro de Madrid haya jugado esta tarde a a fútbol uno de los grandes campeones que estuvo en el Liverpool es Luis García o la Luyk muy buenas noches

Voz 1534 21:50 cómo es

Voz 12 21:51 bueno no sé me imagino que tu mañana lo tienes claro no si yo claro para

Voz 1534 21:55 a mí evidentemente este partido es de los de los buenos de los para disfrutar y bueno esperemos

Voz 12 22:00 este año sea posible coger laSexta no es así se cansaba tanto cuando jugaba como ahora con todos los actos porque mira qué hora es todavía sigue de actos unos atiende en estos minutos en El Larguero el García

Voz 1991 22:11 hola Luis qué tal buenas noches muy buenas noches

Voz 12 22:14 hoy me han dicho que sigues estando para jugar eh

Voz 1534 22:16 bueno eso por fuera eso es el ojo size al campo y cuesta muchísimo Él echar para carrera más la verdad es que ha sido con muchísimo calor

Voz 1991 22:24 mucho calor pero desde luego viendo la nómina de jugadores que había esto aparecían partidos oficiales e mucha calidad ahí metida

Voz 1534 22:30 totalmente mucha calidad bueno sólo tienes que verlo no al final el toque no se pierde muchos de los jugadores que estar aquí yo creo que estarían a muy buen nivel en cualquier aquí

Voz 1991 22:37 bona lío que final esperas para mañana

Voz 1534 22:40 Ferrada muy cerrada la verdad es que tal y como tal los dos equipos como han llegado a esta final demostrando que evidentemente han sido lo más fuertes ya no sólo a nivel de juego sino mental este no es nada fácil tanto el Liverpool hacer lo que hizo en una semifinal tan dura contra el Barcelona o el Tottenham contra el Ajax que era uno de los candidatos que después de ganarle al Madrid de una manera tan brillante de estar en esa final

Voz 1991 23:01 todo el mundo mira Hurricane y a sala que más Ecoembes ahí como protagonista

Voz 1534 23:07 la verdad que muchísimos protagonista porque sólo miramos hacia arriba pero luego las porterías tenemos grandísimos porteros tenemos a Van Dyke en la defensa en el medio campo tanto Delhi Ali como quise ser son uno de Eric So son uno de los mejores mediocentros hay ahora mismo en la Premier eh porque te puedo decir no yo creo que el tridente de arriba habla solo con Mané sal y firmó niño yo creo que son son jugadores que en cualquier momento te pueden hacer un roto y bueno hay que estará al tanto de ellos

Voz 1991 23:31 tú sabes lo que es ganar esta competición la Champions con el Liverpool que deben estar sintiendo y pensando en los jugadores en la previa de este gran partido

Voz 1534 23:39 bueno yo creo que en estos momentos a uno evidentemente está en en en su en su mundo cerrado en qué tiene que hacer mañana intentas no pensar mucho porque al final sabes que eso es lo único que hace es que arte ansiedad y nerviosismo por el momento son en el momento que vas hacia el partido no cuando estás llegando a ese a ese estadio ves a la gente ves el ambiente te estás cambiando sabes que pues eso el partido además no no hay mañana no hay otro otra revancha en una semana no es este partido ya que ganarle

Voz 1991 24:05 eh esa final que tú ganaste fue históricas remontando un tres cero la verdad es que es una de las imágenes que nos ha quedado en los últimos años de las grandes competiciones europeas

Voz 1534 24:15 sí la verdad que tal y como se vivió con el drama el final el equipo al que al que ganamos no era un Milán con con una calidad en sus jugadores increíble y bueno yo creo que si no no lo tienes que ser del líder pudo del Milan para para que te gusta esa final porque simplemente el aficionado del buen fútbol sabe que ha sido una de las mejores finales

Voz 1991 24:33 hoy Elvis hay que destacar sobretodo el dominio de los ingleses de los finalistas cien por cien británicos la verdad es que es una pasada lo que han conseguido este año

Voz 1534 24:40 sí totalmente no hay bueno ya era hora yo creo que hay ciclos en el sobretodo en las competiciones ir este año ha tocado así no yo creo que los los equipos españoles han demostrado durante los últimos siete cinco años que que han controlado todas las competiciones la Europa Liga Champions League estando presente en todas sean la fase finales y ahora pues ha terminado el ciclo no no creo que se haya acabado ni mucho menos porque veo muy fuertes a todos los equipos españoles pala para el próximo año pero sí es verdad que si echaba de menos un poco pues tener más presencia inglesa

Voz 12 25:09 Mójate venga un resultado para mañana no falló lo tengo fácil dos uno para el Liverpool puede ser un tres uno cuál te da igual no sea lo que sea totalmente después de lo que se ha vivido espero que haya

Voz 1534 25:20 sigan llevarse el título Luis García mil gracias un abrazo venga vosotros anoche

Voz 1991 25:24 Fullana me imagino que siguen pasando protagonistas Bray no

Voz 12 25:27 sí la verdad es que estás escuchando de fondo a los todo el barullo que hay la gran fiesta que aquí en la Plaza Mayor también a pocos metros en la Puerta del Sol ahí conciertos desde prácticamente las ocho y media de la tarde en Madrid es una fiesta el centro es una fiesta Id también participan de ella a las estrellas del fútbol

Voz 1991 25:44 compañero informativos Alfonso Ojea qué tal muy buenas

Voz 9 25:46 buenas noches cómo estáis estamos pendientes también del te

Voz 1991 25:49 la de la seguridad muchos aficionados ingleses en Madrid muchos de ellos sin entradas creo que hasta ahora no ha habido ningún incidente no por lo menos destacado

Voz 9 25:58 no no ha habido ningún incidente está siendo una jornada muy tranquila llevamos ya cuarenta horas de operación especial no porque empezó a las ocho

Voz 1991 26:06 cuarenta horas que ojito cuarenta

Voz 9 26:08 cuarenta horas de pintas hoy lo hemos visto en una calle muy céntrica muy muy céntrica de Madrid como la calle Postas al lado de la de la Plaza Mayor como han bueno aparte de hacer balconing algunos también hacían lo de meter balones de fútbol en las terrazas de las casas que tienen cuatro o cinco alturas no realmente pero bueno no ha ido a más no ha pasado nada muchísima cerveza en todo caso bueno pues se han producido algunas torceduras también golpe de calor pero no está viendo ningún tipo de incidente hasta el momento el es verdad es verdad que mañana es cuando llega el gran oleada porque solamente mañana hay más de mil vuelos programados en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas no y ahí es cuando se prevé por la mayor llegada de gente pero está todo eh de verdad absolutamente

Voz 13 26:53 medido al milímetro con un

Voz 9 26:55 el horario estricto por ahora desde luego el modelo está funcionando magníficamente por cierto Yago ya ha volado el dron de la policía que nos tenía a todos muy preocupados ese dron que nos habían dicho que hoy va a Sevilla espectacular y ya ya ha puesto en vuelo así que ya veremos alguna imagen Si sino toda la Dirección General de la Policía

Voz 1991 27:14 contábamos Ojea esta misma semana la que el dispositivo es histórico jamás había desplegado algo similar en un evento deportivo no

Voz 9 27:21 no no nunca ha habido bueno pues eh la seguridad que sea desplegado en este no son solamente en efectivos de la Policía Nacional Policía Municipal y emergencias cuatro mil setecientos efectivos pero aparte hay que sumar entre mil cien y mil trescientos más de seguridad privada Osaka estaríamos hablando de una cifra que supera o casi llega a los seis mil a seis mil personas está todo perfectamente montado decir tan sólo que las fan zone que mañana se abren a las diez de la mañana para soon as a absorber sobre todo esa cantidad de aficionados del Tottenham y también del Liverpool que van a llegar bueno por van a estar perfectamente los del Tottenham van a estar en la plaza de Colón los de Liverpool evidentemente ya lusa lo sabemos todos en la Felipe II en la calle Goya Illa rapidez que va a haber allí en el traslado cuando se cierre en el metro va a ser decisiva pero bueno esta ciudad ya lo he dicho otras veces mañana seguramente lo consiga a la perfección