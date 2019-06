El Larguero (31/05/2019): Segunda parte

Voz 1 00:00 el Larguero Yago de Vega

Voz 1991 00:05 aparece por aquí Paco Hernández Paco muy buena es ya muy buenas en es algo que recomenzar

Voz 5 01:37 eso sí dado por supuesto en medio de la fiesta del fútbol en el centro de Madrid en la Plaza Mayor pero me encuentro un aficionado con camisetas del Liverpool también que no es ni mucho menos de Inglaterra que no veo esto de Colombia tu nombre David esto te ha pillado ahí por casualidad bienes apostó al partido eres del Liverpool Cuéntame

Voz 6 01:55 no quería

Voz 5 01:58 hemos a la final por los amigos de

Voz 6 02:00 eh

Voz 5 02:02 en Colombia claro haciéndole fuerzas siempre al diez es así tú estás aquí metido en medio de la ópera no tienes no te encuentras no tengo entrada de cuando sabes tú que vas a venir aquí a Madrid este cuadro meses hace cuatro meses que iban a llegar solamente llegamos ya equivale ya por curiosidad mañana por curiosidad así nos dejan mañana donde hemos abierto el partido que Plaça segundo viendo en ya de leer porque no invitará vamos vaya en la masa sí bueno que disfrute del partido que vaya mucho porque esto va a parecer interminable yo creo si así va a ser yo creo también hay aficionados del Liverpool muchas gracias Yago de todas las partes del mundo evidentemente este amigo de Colombia M salga un poco del lío porque los aficionados los del Liverpool también nos cruzamos a mucha gente del Tottenham pero sobre todo el Liverpool son los protagonistas en la noche de Madrid

Voz 1991 03:00 porque me da que en Colombia hace un par de horas que tenía que estar ya en la cama sobre todo si mañana a buscado los Santander pues igual puede entrar en el en el partido

Voz 7 03:11 eh que se levante pronto

Voz 8 03:12 si tienen que va a madrugar mucho Baeza me vaya ya sabéis el dicho esta noche citas alegre manitas tristes esto es vamos esto es

Voz 1038 03:21 es es la vida si Gallego de día a día del gallo

Voz 1991 03:28 en fin a chavales algo más lo digo porque está por ahí Antón Meana que está con un protagonista más importante

Voz 1038 03:35 a esperar las confirmaciones de los once que tendremos muchas ganas de ver Si ha jugado al despiste hoy tanto club como Pochettino pero bueno yo me mojo yo creo que Hurricane va ser titular y que estará escoltado por omisión de lo cual quiere decir que los héroes de cuartos de las semis Fernando Llorente y Lucas Moura al banquillo

Voz 1991 03:54 Bono Fernando Llorente voy a decir que va a ser determinante en esta final puede ser los dije contra el City y hacerte yo estoy

Voz 4 03:59 casi seguro que va a jugar sea como revulsivo sea para bajar balones perder algo de tiempo con el tendrán con el marcador

Voz 1991 04:07 lo que pasa que para que juegue Llorente el partido tiene quiero empatado o perdiendo porque si vas dos cero Pochettino no va a sacar a flote

Voz 4 04:14 pero para pegar balonazos y que te baje balón este aguante un poquito el balón ahí arriba no lo descarto del todo

Voz 0301 04:18 es verdad que tienen razón que en un escenario de que tener que remontar es muy evidente que podría ser Llorente decir Yago que lo vamos a contar en cada boleto horario haber información de la final mañana en en la SER y que empezamos con Carrusel a las siete de la tarde contamos todo lo que pase desde el Wanda Metropolitano

Voz 1991 04:33 jugando a futuro luego yo digo que el partido va a llegar en los últimos minutos con uno uno

Voz 1 04:38 qué va a salir Fernando Ike o lo hace

Voz 1991 04:43 porque claro y Bruno

Voz 0301 04:48 tengo que decirlo soy el padre buenos y no quiero

Voz 1991 04:50 no no no a gozando pero no creo que vaya a los hinchas de uno de los equipos a tutela es que

Voz 4 04:57 tengo un poco de corazón partido pero voy un poquito más con el Liverpool el nivel de toda la vida me gusta más el Liverpool de Bruno por la gente que está en el Tottenham y Thiago también

Voz 1038 05:06 vale hacer es un poco Corazón partío o no en sigue tenemos ahí

Voz 1621 05:11 corazón partío asumía cientos de kilómetros y queman los da por cierto Corazón partío mañana a la misma hora de las fíjate la Champions canta Alejandro Sanz que en Sevilla creo de verdad que ese concierto que a ti te gusta mucho tenían todas Paco vender tengo un disgusto

Voz 1038 05:27 Pacojó he dicho uno cero para el Tottenham pero cada vez que pasa el tiempo veo más goles y veo una una final entretenida con un un tres dos pero para el libro

Voz 4 05:38 lo dicho bueno voy cambiando cada en cada prueba me voy a cambiar el resulta chavales vaya notáis contando cómo va el día dos también a un abrazo Stanton Viana con protagonista en otro punto de Madrid hola qué tal muy buena

Voz 0231 05:48 pues sí Yago muy cerquita de esa plaza Mayor a dos minutos caminando en el Santander midia House que han montado aquí en la Puerta de la Villa trato espectacular con los medios de comunicación con leyendas del fútbol con protagonista del deporte y con un entrenador español de los que tiene más caché internacional que entrenó el Tottenham que sabe lo que es la presión del equipo de White Hart Lane está a mi lado Juande Ramos tiene puesto el color amarillo circuito directo en El Larguero

Voz 1 06:12 el que fuera técnico de los Spurs Juande Ramos hola Juan me qué tal buenas noches

Voz 9 06:17 a noches pues nada aquí disfrutando de la capital disfrutando de este fin de semana precioso de un colorido tremendo con dos equipos de la Premier League que creo que van a jugar una final espectacular mañana

Voz 1991 06:28 sí la verdad es que el ambiente fantástico hay que decirlo en la organización muy buena ha merecido llegar el Liverpool y el Tottenham desde luego lo que estamos viendo Madrid muy bien eh

Voz 9 06:39 sí sí yo creo que que en Madrid con capital evento lo está lo ha gestionado muy bien en los patrocinadores lo mismo creo que ha sido un éxito absoluto de momento hasta ahora no esperemos que que el partido sea igual yo creo que hay que a dar una felicitación tremenda a la UEFA y a todos patrocinadores

Voz 1991 06:58 se acuerda de cuándo fue la última vez que el Tottenham gana un título

Voz 1 07:02 el perfectamente

Voz 10 07:05 es que celebramos el y la Copa allí en Wembley en en

Voz 9 07:09 en Londres contra contra el Chelsea un al final preciosa una final que que por cierto el todo parecía que tenía pocas posibilidades porque el Chelsea en esos momentos era uno de los con más importante de de de Inglaterra

Voz 0231 07:23 pero bueno a un partido

Voz 9 07:25 de ellos de hacerlo con ellos y de superarlo no

Voz 10 07:28 yo creo que está deseoso de recuperar otra vez

Voz 9 07:33 el título o el trono de ganar trofeos porque una entidad de la magnitud entrenan se lo merece no

Voz 1991 07:40 fue la Copa de la Liga en dos mil ocho en esta

Voz 9 07:43 eso sí en esta ocasión vemos tanto tengan que

Voz 1991 07:45 también va como digamos el el no favorito el Liverpool es el favorito y es como el tapado el Tottenham

Voz 9 07:53 a mí realmente me ha sorprendido porque con toda la gente que hablo en que está por aquí pues es un porcentaje altísimo el ochenta o noventa por cien dan como favorito claro al Liverpool yo bebiendo como él comportamiento de la Liga de la Premier League que el pruebas y sido segundo el todas tercero como han competido los dos equipos lo cercanos que están yo no diría tanto yo de hecho si tengo que apostar por alguien apostaría por el Tottenham entonces no sé cuál es el motivo quizás el tipo de fútbol que desarrolla el Liverpool que es más agresivo más ofensivo o más más atractivo para el espectador en el todas a es un fútbol digamos más conservador más organizado juego más de contrataque vital posiblemente eso sea lo que les gusta más al espectador el juego del Liverpool pero yo no da favorito al Liverpool

Voz 1991 08:41 hace nada hemos hablado con Luis García campeón con el Liverpool de la Liga de Campeones evidentemente Bacon con el Liverpool ya le digo que usted y yo vamos con el tótem además tenemos a Fernando Llorente allí que es español

Voz 9 08:53 bueno oí a Pochettino que es un entrenador a pesar de ser argentino que se ha hecho su carrera tanto de jugador como de entrenador mucho tiempo en España y bueno ahí alicientes los cuadernos inquilinas a acercarnos un poquito más alto que sean

Voz 1991 09:06 se imaginaba hace años cuando estaba entrenando al Tottenham que este club podía llegar una década después a jugar una final de la Liga de Campeones

Voz 10 09:16 bueno él es un club que es una empresa

Voz 9 09:19 cotiza en Bolsa lo cual el aspecto económico es primordial importantísimo no entonces siempre es un club que se ha dedicado a generar beneficios a las grandes figuras que tenía las vendía pues caso de Modric casos de Bale entre Berbatov Robbie Keane siempre que ha tenido buenos futbolistas los ha vendido haciendo negocios importantísimos ir alimentando al al club económicamente

Voz 10 09:42 de muchísimo pero de hace cuatro años esta parte que

Voz 9 09:47 en estaban preparando y haciendo el campo en la Ciudad Deportiva nueva apostaron llano por vender a la figura sino conservarlas

Voz 10 09:54 y eso ha hecho que el el nivel deportivo le ha subido muchísimo y bueno yo creo que el Laudo está que ha llegado a la final de la Champions League y ha tenido el

Voz 9 10:05 notorias en las cuales ha estado muy igualado la eliminatoria tanto con el Ajax como con el City pero yo creo que merecidamente se ha plantado aquí en la final

Voz 1991 10:14 hablando de figuras usted tuvo una muy

Voz 1 10:17 cortante como recuerda la etapa con Gareth Bale

Voz 10 10:21 pues para mí muy agradable a ver yo el tiempo que estuve con él en creo que cuando llevaba cuatro meses leamos allí trabajando seleccionó de del tobillo

Voz 9 10:31 la lesión muy importante que le mantuvo ocho meses en el dique seco y eso fue lo que cortó un poco pues la trayectoria criado con él pero el comportamiento en esos cuatro meses que que estuvo jugando conmigo aparte de que lo hizo fenomenal el trato personal fue excelente y bueno yo creo que es un magnífico futbolista

Voz 1991 10:48 bueno se habla que es un jugador que es un poco introvertido no que vive un poco en su mundo

Voz 1 10:53 qué va allí a entrenar o a jugar

Voz 1991 10:57 no participa del todo o no por lo menos aquí en España en el Real Madrid lo que se comenta es eso no que van poco a su bola no como se suele decir

Voz 1 11:03 allí el comportamiento era diferente

Voz 9 11:06 ahora lo importante de un futbolista es que de rendimiento que marque goles que ahora eso está claro

Voz 10 11:10 a mí en yo recuerdo

Voz 9 11:13 de todo esto está valorando porque la última temporada en el Real Madrid que ha sido una temporada muy por debajo de sus posibilidades parece que el único culpable de eso es es bello pero Bale en la primera temporada o asientos temporadas creo son cinco seis temporadas la que lleva aquí ayudado mucho con goles en finales ha hecho magníficos partidos ha ganado títulos con el Real Madrid ha sido tres veces campeón de Europa pero esta última temporada que es lo que todo el mundo habla que el Real Madrid ha estado muy por debajo de lo que se esperaba parece que el único culpable es Gareth di yo creo que ha estado al nivel del equipo muy por debajo de sus posibilidades

Voz 1991 11:47 sin ha completado este año las esta temporada en la Casa Blanca qué nota le daría en o cómo calificaría estas seis temporadas en cómputo global eh de Gareth Bale en el Real Madrid ha estado a la altura las expectativas

Voz 9 11:58 eh

Voz 10 11:58 yo te digo que las primeras temporadas si esta última no hay una nota media aún notable

Voz 1991 12:05 se quedaría con Bale o la buscaría salida si llega una buena oferta si fuese usted entrenador del Real Madrid le dice Florentino qué hacemos con Bale usted que haría el problema es que no soy es un es en marrones cometió esta es un ejercicio de imaginación

Voz 9 12:21 yo lo único que te puedo decir que ve él es un futbolista espectacular que es un magnífico futbolista que a mi me gusta mucho y eso es lo que te puedo decir lo que tenga que hacer el Real Madrid que lo decida su entrenador y su presidente

Voz 1991 12:31 vale Si usted entrenarse un equipo y tuviese la opción de fichar a lo ficharía

Voz 1 12:35 sin una duda vale contestado me gana pues yo

Voz 0231 12:39 le preguntan a Juande porque recuerdo perfectamente la época en la que Juande Ramos era elegido mejor entrenador del mundo el Sevilla era nombrado mejor club del mundo estadísticamente hablando cuando ganaban títulos europeos con Juande a sus órdenes por comparara a aquel Sevilla con el tótem aunque no son cosas comparables pero cuando un equipo que no está acostumbrada a ganar en Europa como le pasaba a su Sevilla o como le pasa ahora el tótem si gana un título europeos como que le cambia el día a día como que tiene un estatus diferente en el viejo contiene

Voz 9 13:05 ante sin lugar a dudas lo que tú me Alves del Sevilla cuando nosotros empezamos a ganar títulos ese día llevaba creo que eran sesenta y dos años que no ganaba absolutamente nada no y entonces el primer título que fue la primera Copa de la UEFA eh el el club dio un vuelco tremendo entonces empezó a crecer de una manera progresiva y bueno a partir de entonces fueron seis títulos más los que vinieron posteriormente yo creo que va a nivel continental el reconocimiento que genera el ganar un título es enorme y todo eso repercute los económicamente porque todo tipo de de ingresos superior de los contratos publicitarios todo todo el mecanismo de marketing empieza a funcionar de otra manera y se benefician los creo que económicamente te permite crecer muchísimo lo que va a pasar Tottenhan ya es un club muy grande pero después de esto si tiene suerte subcampeón se va a multiplicar todo por mucho

Voz 1991 14:00 mañana más que recuerda

Voz 0231 14:03 da Juande Ramos de la noche previo a una final estamos en El Larguero de la noche previa una final cómo gestiona un entrenador los nervios de sus jugadores de su cuerpo técnico de sus fisios los suyos propios es especial la noche previa una final

Voz 9 14:17 intentamos que no sea intentamos con lo sea seguimos el procedimiento habitual de la víspera de partido lo que pasa que sí es cierto que se nota una tensión tanto los jugadores como en todo el entorno técnico de la importancia de lo que te vas a jugar sabes que es una oportunidad única que si la dejas pasar pues no sabemos cuándo se va a presentar otras no pero pero yo creo que la procesión va por dentro y tú intentas importante con la turbiedad pero bueno como te digo la procesión va por dentro

Voz 0231 14:45 para que cuando Juande Ramos otra vez en nuestra Liga que le echamos de menos es decir para cuando otra vez en nuestra Liga

Voz 9 14:52 bueno eso en cualquier momento en cualquier momento en que aparezca un proyecto interesante e importante pues ahí

Voz 0231 14:57 digamos la verdad ha dicho usted que no algunos recientemente no no no digo que sea asentado pero porque a Juande Ramos le tienen que llamar de vez en cuando aunque la prensa dándonos en tenemos

Voz 9 15:04 SER sinceramente sí pero no te puedo decir no

Voz 0231 15:08 por qué porque bueno pero bueno creo que

Voz 9 15:11 que en estos momentos lo más importante es encontrar el equipo que considere yo veo para para desarrollar pues lo lo que les gustaría no

Voz 1991 15:18 déjeme que acabe por donde empezado que es preguntando a final de mañana qué partido espera y quiénes crees que van a ser las las estrellas que en cree que va a ser esas estrellas que van a aparecer en el partido de mañana

Voz 9 15:28 a ver yo creo que va a ser un partido de mucha más igualdad de lo que se presume que en poco

Voz 1991 15:33 dos goles sí poquito gol

Voz 9 15:36 partido muy cerrado hasta Si no tenemos la fortuna de cae a un gol pronto el partido va a estar muy bloqueado muy cerrado porque sabes que una final en el que se pone por detrás en el marcador darle la vuelta al encuentro se hace se hace difícil bueno y ahí es donde tienen que aparecer las grandes figuras que

Voz 10 15:51 pide yo creo que hay que hay por lo ambos equipos no pues en en el Liverpool Marine Salat son muy desequilibrantes en el Tottenham y el estado de forma

Voz 9 16:02 Cain porque lleva tiempo que no juega pero yo creo que va a participar junto con

Voz 10 16:06 Eric S ni Sony muy bueno yo creo de Dalí esos son los futbolistas que tienen que desequilibrar el encuentro entonces y ahí es donde realmente tiene que aparecer los cracks

Voz 1991 16:19 y acabo e Inglaterra con quién va a quiero decir el que no es aficionado el Tottenham no es aficionado del Liverpool el resto de aficionados vamos entre comillas neutrales con quién va

Voz 9 16:28 hombre yo creo que el Liverpool es un equipo que tiene mucho más historia porque ha sido un equipo años atrás muy grande que ha ganado muchísimos título el el tótem la como te decía tenía otra otra más interés en no más económico más funcional con empresa entonces yo creo que deportivamente históricamente el Liverpool tiene más peso pero yo creo que en estos momentos hay cola mucho

Voz 1991 16:50 Míster Juande Ramos mil gracias a ver si lo hemos entrenando prontito por España un abrazo

Voz 1 16:54 otro vosotros Meana la verdad es que es un placer

Voz 1991 16:57 tú lujazo que nos marcamos en el Larguero charlar con Juande Ramos un entrenador que estuvo en entrenando en el Tottenham y que de hecho como hemos comentado con su último título de de los Spurs

Voz 0231 17:08 sí y sobre todo Yago porque en una época en la que no se iban tanto los españoles al extranjero a entrenar fue un tsunami los oyentes de Sevilla recordarán la salida de Juande Ramos inesperada e hasta con cierta polémica como dejó el Sevilla se fue a White Hart Lane pero es un entrenador eso que ha entrenado al Tottenham que ha tenido a Bale y que es de los que como tú va con el Tottenham eh mucha mucha gente parece en España en el Liverpool pero el reducto del Tottenham soporta como podéis aguantáis ya lo mejor mañana lleváis el gato al agua

Voz 1991 17:39 lo que más

Voz 0231 17:41 pues la verdad con el Tottenham porque me cae también Fernando Llorente ahí está el hombre porta también con la prensa española con la afición española y en concreto con la Cadena Ser que yo lo que le pase bien a los Llorente me alegré

Voz 1991 17:53 hay que alegrarse siempre por las cosas buenas que les pasa a los amigos así que mañana deseo con toda la fuerza del mundo que el Tottenham y Fernando Llorente salga campeón de de la Liga de Campeones ya se quedó a las puertas en dos mil quince cuando perdió la final con la Juve contra el bar