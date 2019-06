Gustavo López: "El mérito de Pochettino es encomiable"

Voz 1 00:00 abrimos tiempo de análisis puro y duro es decir futbolista

Voz 1991 00:07 como ya hemos hablado de lo que han dicho los protagonista

Voz 2 00:10 les hemos contado cómo están las calles cómo está el tema de

Voz 1991 00:13 de la seguridad hemos hablado los aficionados eh vamos a hablar del del paro

Voz 1 00:17 pido Gustavo López qué tal muy buenas qué tal muy buenas Yago Santi Cani

Voz 1991 00:21 buenas noches buenas noches Axel Torres qué tal qué tal buenas noches Gustavo lo primero favorito quién

Voz 0749 00:31 hombre un poquito más favorito es el Liverpool pero en en este tipo de partidos en finales no me gusta dar un favorito claro porque pueden haber muchas circunstancias y el Tottenham ha demostrado que se recupera tras la diversidad es un equipo con rebeldía pero a nivel de equipo a nivel de individualidades ir por concepto futbolístico y registros es un poquito más favorito el el Liverpool

Voz 1991 00:53 Santi hay favorito

Voz 0267 00:55 para mí claramente son muy fresquito porque se lo mejor temporada porque tienen su voto

Voz 3 01:01 esta sí es más desequilibrante de todos

Voz 0267 01:04 porque sobre todo jugó la temporada pasada para él no va a ser una experiencia nueva

Voz 1991 01:09 Axel

Voz 0267 01:11 coincido creado el Liverpool es favorito quizá no tanto creo que es ligeramente favorito creo que esa experiencia jugó a su favor creo que el haber vivido los momentos previos el toda la parafernalia que hay es una final de Champions cuando las ha conocido a trescientos sesenta y cinco días antes te libera de una cierta presión y además porque aquí con la mejor temporada sobre todo las más exclusivas porque ahora mismo está contagiado por la personalidad de su entrenador Iker se siente capaz de todo

Voz 1991 01:46 Gus que partido esperas donde crees que van a estar las claves del

Voz 0749 01:50 encuentro pero un Liverpool presionando vino arriba sabiendo que el Tottenham le cuesta esa primera salida con el balón no es un equipo que sale con el balón dominado independientemente de quién juegue arriba si es que Hinault Osiel Llorente van a buscar esos balones aéreos para asaltar esa línea de presión sabiendo que el Liverpool te somete en lo físico te somete en la presión es un equipo que presiona muy bien y creo que una de las claves saber dónde recupera el balón el Liverpool el Tottenham bajo esos balones largos buscando a su delantero para saltar esa línea de presión y a partir de ahí sí crecer lo futbolístico de tres cuartos de campo para adelante porque es un equipo que tiene buenos delanteros que tiene desequilibro adelante pero que en el medio campo les falta volumen de juego no es un equipo creativo a la hora de jugar con el balón entonces le cuesta mucho y el Liverpool eso lo puede aprovechar

Voz 1991 02:36 Cañete

Voz 3 02:38 si te ha gustado que a sentado bastante bien el partido yo estoy de mucho calor y quizá con menos ritmo de que nos esperamos esperamos todos sus partidos mucho ritmo

Voz 0267 02:49 por aquello de que los dos son

Voz 3 02:51 equipos que atacan de forma muy directa y a lo mejor nos encontramos un partido que se está un poquito más debido a la alta al alta temperatura dicho esto te digo que el acertado pronóstico

Voz 1991 03:05 Axel

Voz 0267 03:07 creo que una de las claves va hacer como los plantee el tope eran porque con respecto al pues no hay dudas el equipo que va a ser muy impresionante que va a ser muy agresivo que va a buscar los ritmos altos y que siempre jugaba lo mismo el el Tottenham en cambios flexibles el propio Poquetino habla de esa capacidad para adaptarse a al rival a la la situación al conflicto como uno de sus puntos fuertes Le hemos visto ser un equipo de balón largo hemos equipo de contragolpe bonito un equipo de juego directo pero también hemos Business un equipo asociativo de hecho si jugara Harry Winston el mediocentro sería un equipo que buscaría un poquito más de control de balón es algo que no pudo hacer en la semifinal contra el Ajax So Ho en el segundo partido contra el Manchester City no pues restantes yo creo que el único que puede introducir una sorpresa táctica algo que es escapes de lo previsto es el que tiene más margen en este sentido y que posea un entrenador pues dirigido por un entrenador más flexibles

Voz 1991 04:09 la gran duda la gran incógnita saber si la salir de inicio Harry Kane y ha dicho Pochettino en en rueda de prensa que que estaba bien evidentemente sino si no estuviese bien no estuviese para jugar no estaría aquí o por lo menos no estaría entrenando con el resto de compañeros para para jugar este este partido Palace Bruno Le han visto entrenando y han dicho que lo estaba haciendo al mismo ritmo que el resto evidente no es lo mismo un entrenamiento compartió alta competición y menos una final de Liga de Campeones Gus tú que imaginas Hurricane de inicio que le pasa por la cabeza a Pochettino

Voz 0749 04:41 es difícil lo imagina lo que le pasa a un entrenador sabiendo que es una final y que se lo puede reservar para más adelante Chop personalmente creo que si está bien irá considera Pochettino que entrenó bien que no lo mismo que jugar y competir puede ser de la partida es un jugador fundamental es un jugador con carácter que contagia al compañero tiene muchísimos registro futbolístico para mí es uno de los mejores delanteros a nivel europeo porque todo lo que hace lo hace bien es un jugador que juega de cara que combina muy bien que baja recibir que te abre el espacio que tiene muy buena relación a la hora asociarse que define muy bien buenas diagonales ese es un jugador top entonces si está bien Pochettino lo cree conveniente creo que puede ser de la partida de puede reservarse o bien locas Moura o bien insolente para darle algo más de frescura de tres cuartos de campo para delante si el eh equipo lo necesita o bien va ganando o bien necesita algún revulsivo como Lucas Moura que vimos que el último partido en Champions la la rompió pero bueno es un una papeleta difícil pero es una buena papeleta porque tener a tu Capitanía a tu líder en condiciones es buenísimo para cualquier entrenador Santi tú cómo lo ves

Voz 3 05:50 a es que tienen dos caños que son paralelas

Voz 1991 05:53 soy un cartucho con Hurricane o no

Voz 3 05:56 meterse en el cañón de la derecha de ponerse la primera parte y aguanta sesenta minutos buenos o lo pone fin a los mete sólo guarda lo utilizas a partir del conducto ya veremos cuando dependiendo de las necesidades del partido pero no me imagino querer noventa minutos de de ritmo y no me imagino que este físicamente como sus compañeros además eso de chico cuando ha bien del todo físicamente no ha rendido como lo esperado no quién lo que que que mermado sea capaz de sacar lo mejor de sí mismo por lo tanto yo casi que no guardaría para para si lo necesito en la segunda parte

Voz 1991 06:32 Axel tú qué piensas que va a salir de inicio o que lo van a aguantar

Voz 0267 06:36 yo creo que va a jugar que creo que que las sensaciones con respecto a lo que iba manifestaba Pochettino a los que sea Despres es que es que está para jugar y a mí me da la sensación que que puede tener más problemas firmó con el Liverpool que estos pena porque por lo que ha hecho Clos ha tenido unos meros entrenamientos firme no con el Liverpool tras salirse de la lesión que los que has tenido Cain que lleva diez días entrenando al ritmo de los de los compañeros así que en este sentido yo estoy convencido de que Cain juega

Voz 4 07:15 me llamaba

Voz 0267 07:16 atención lo que ha hecho lo que he dicho flota sobre el circuito hay por ahí así

Voz 1991 07:21 era esa otra de las dudas que había para mañana la firmó no a ver si está lista para salir de inicio pues estar también para salir en el segundo tiempo están más o menos en el en el caso de Harry Kane llegados a estas alturas Gustavo quién tiene más mérito lo que está haciendo Klopp o lo que está haciendo Pochettino

Voz 0749 07:39 hombre lo de Pochettino es encomiable primero es un equipo que no pudo fichar ni en el mercado de verano ni en el mercado de invierno eh utiliza mucho parte la cantera creo que ha jugado muchos partidos y su líder como es Cain hubo partidos que tampoco estuvo son o partido tampoco estuvo fino jugadores determinantes que te dan ese salto de calidad y así todo es verdad que en algunos partidos con esa cuota de suerte que necesita para este tipo de competiciones está ahora metido en la final la primera final de Champions que está el Tottenham se dedico mucho a lo que es el Estado y la ciudad deportiva en la en el apartado económico y creo que tiene un mérito enorme Klopp también le doy mérito por L el carácter que tiene el como entrenador y contagia lo que le da emocionalmente al equipo pero creo que hay un punto mayor en lo quiso Pochettino con su Tottenham sobretodo por la circunstancia por lo que ha generado en torno a un vestuario y lo que ha hecho en las últimas temporada que al Liverpool de Klopp

Voz 0267 08:36 Santi

Voz 3 08:37 se lo dice multado por qué coche tienes argentino pero sin que sirva sin nombrar a algunos de los dos no significa que el otro no tenga mérito para los dos entrenadores

Voz 5 08:51 yo sin duda con hubieran

Voz 3 08:53 mérito yo creo que ambos se han conseguido hacer equipos autor ya lo conseguido hacer rendir mejor de lo que son a sus jugadores es difícil no tengan mejor que el de él que que que rinda mejor con otro entrenador te con Poquetino y es muy difícil también ver al Liverpool en la misma medida si yo que uno de los dos obviamente yo de Jürgen Klopp tiene la trayectoria

Voz 0267 09:15 tal

Voz 3 09:16 dicen que es el perdedor de finales pero si analizas son traficantes pierde con el Sevilla llega al cincuenta por ciento de favoritismo es decir en todas las finales era muy inferior a su rival muy inferior a su rival eso me parece absurdo tachaba S en ese sentido y eso sí la impresión todas para él porque ahora sí que puede defraudar sino gana está final que por primera vez va a ser favorito

Voz 1991 09:39 Axel tú con qué te quedas

Voz 0267 09:42 creo que es mejor la obra de de Clos pero que son peores los mimbres de Pochettino y en este sentido probablemente tiene más mérito le dan a la final aunque sí estoy el Liverpool pero es un equipo más perfecto más redondo Liverpool creo creo que es un equipo que ha conseguido alcanzaron CNT a fuego que alcanzaba noventa y siete puntos que es una auténtica barbaridad es una mejor obra la de la declaró cero probablemente es está más difícil hacer lo que ha hecho Pochettino de a equipo cuando el Tottenham en la en la final de Copa de Europa

Voz 1991 10:19 que acabo la respuesta me la imagino pero os pregunto con quién Bicing que Gus

Voz 0749 10:26 que te lo imaginabas una especial por lo que te condiciona organizar es decir que esa noche tiene

Voz 1991 10:31 es exactamente lo mismo

Voz 0749 10:34 hombre la cercanía que fue compañero en la selección me gustaría que gane la Champions por supuesto del Levante una una Copa del prestigio la entidad hay lo que te da la Champions para el Tottenham para él personalmente me encantaría por su puesto que sí pero bueno creo que el Liverpool es algo más favorito creo que tiene un mérito impresionante va sin esa presión de ser el favorito y muchas veces ese equipo que va sin el farol a veces da la campanada Si me das a elegir uno por la cercanía que tengo el entrenador compañero mio prefiero que lo gane canta

Voz 1991 11:08 Ares

Voz 3 11:10 a mí me da exactamente igual exactamente igual tanzano igual que lo que quiero es que haya un buen espectáculo que no haya ningún incidente creo franca mente que va a ganar el tope era el el Liverpool creo también lo que he antes que no acertó ni un pronóstico en esta Champions cuanto más claro retenido pues al revés ha sido sea que estos es una buena noticia ordenan que piense que va a ganar al Liverpool pero me da exactamente igual es ya quiero disfrutar de un buen espectáculo no tengo ningún tipo de favoritismo de ánimo no por de los equipos

Voz 1991 11:44 tú con quién vas

Voz 0267 11:47 ninguno tampoco con el que empiece perdiendo Treo porque

Voz 3 11:52 tengo esa hazaña

Voz 0267 11:54 Maragall que va por detrás lo levante de que consiga la gesta que haga la remozada pero no no tengo una afinidad especial digamos para para para para ponerte en situación en el norte de Londres soy del Arsenal y el Liverpool soy del Bertone ya que al principio me cuesta lesión

Voz 1991 12:14 Arsenal y tótem ahí chocan eh

Voz 3 12:17 sí sí por eso te digo que ha tenido acceso

Voz 0749 12:20 el Arsenal de fue

Voz 1991 12:22 vamos que vaya con quién vaya a Palma

Voz 0749 12:26 por su Sabadell va bien no a levantarme va levantando el Sabadell

Voz 0267 12:30 bueno se saldó sólo eh

Voz 0749 12:32 que igual es algo más que le estado para descender y salvó tampoco dio armenio un poquito mejor el equipo así aspiren al Gomà pero se salvó

el eh lo disfrutaremos

Voz 7 15:21 el eh lo disfrutaremos

Carrusel y ojalá gane el Tottenham yo tampoco se posicionó vamos tótem al que tenemos a Fernando Llorente ahí tenemos que ir con el Tottenham nombre un poquito de patriotismo por favor a seguir así poco Alberto Moreno en el Liverpool también es verdad pero es que Fernando más amigo ah vale tres ya toca un poco el tema personal

Voz 3 15:51 vale nada hacia León equilibrar quería equilibrar el bar del programa

Voz 6 15:56 lo que no te das cuenta que se ha dicho en iguales

Voz 3 16:00 los que son buena gente como ellos tienen amigos pero tu amigo

Voz 1991 16:05 pues vosotros tenéis amigos en los equipos de Carrusel y El Larguero ahí Javi jugar cuando queráis a ahí se lo dijo el Ramón días dice no quiero amigo kilo duele haré dijo le dijo y así les fue que no