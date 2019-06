Fabio Quartararo: "Marc parece más un equilibrista que un piloto, no sabemos cómo hace esas salvadas"

Voz 1991 00:00 vamos con el Mundial de Motociclismo porque estamos en el Gran Premio de Italia uno de los que más le gusta a Mela Chércoles hola Mela qué tal muy buenas

Voz 1 00:08 pues si Rafa Nadal como muy buena saludos desde el auto

Voz 1104 00:10 promover el Mullelo el circuito muy bonito del Mundial el más espectacular es de los antiguo Hong subidas y bajadas con curva rapidísima técnicas y un final de recta de los que da miedo en los que los pilotos de Moto GP se ponen a trescientos cincuenta por hora en un día atípico porque ningún español ha dominado en una de las tres categorías Suzuki así el más rápido en Moto3 Marín en Moto2 iba canalla en Moto GP un bajen haya que ha liderado la revolución de los novatos surge además el primero El segundo ha sido jugar tarado otro novato y con ilustran tan importantes como Valentino Rossi o Jorge Lorenzo en posiciones retrasadas Rosa ha sido decimoctavo ir Lorenzo vigésimo algo está cambiando en Moto GP y mejor que yo te lo va a explicar el protagonista más protagonista que tenemos esta noche en El Larguero un Fabio cuarta narró que ya les en Jerez a Márquez el récord de la pole más joven de la historia en la clase reina que tiene esta carrera la dentro semanas en Cataluña para intentar que teme también el récord de la victoria más joven no sé si será capaz de conseguirlo pero de momento no es un rookie cualquiera está siendo la revelación de la temporada y hoy ha comenzado segundo gran premeditada

Voz 1991 01:12 piloto francés de tan solo veinte años o la Fabio qué tal buenas noches

Voz 2 01:16 hola buenas qué tal qué tal estás cómo te encuentras muy bien muy bien gracias a vosotros muy bien

Voz 1991 01:22 aquí disfrutando del fin de semana Chaves nosotros aquí en Madrid tenemos la Champions eres futbolero

Voz 2 01:28 sí me gusta muchísimo

Voz 1991 01:30 de qué equipo eres

Voz 2 01:32 bueno estoy más de Lisa pero este año no han ido muy bien entonces mejor no decirlo

Voz 1991 01:41 luego luego luego te sigo preguntado por un poquito de fútbol pero vamos al lío estarás contento no hoy Ascó II el segundo mejor tiempo

Voz 2 01:49 sí sí había sido un día muy positivo primero a veces en este circuito que para mí es un es más increíble mal del Mundial con mucho desnivel y curvas muy rápidas como como bueno todo entonces circuitos un circuito pido llegar a fin de llegar al final de recta con casi trescientos cincuenta y es llegamos como como una curva es es muy increíble

Voz 1991 02:16 además ha sido la mejor Yamaha de toda la parrilla almas es una moto satélite no oficial que harías no tú en este circuito con una moto oficial

Voz 2 02:25 bueno en el momento no no estoy pensando en esto estamos muy contento con el equipo estamos trabajando muy bien íbamos siempre cien por cien de de mi mili de la moto qué sensaciones tiene para la canción

Voz 1991 02:42 canción de mañana donde tienes que estar

Voz 2 02:45 bueno nuestros objetivos desde el principio que existe entre las tres primeras filas yo creo que trabajando bien por la mañana podremos hacer un muy buen cuál y que que hoy hemos hecho con sólo una goma durante todo el todo el día una y mañana tendremos tendremos dos entonces muy positiva

Voz 1991 03:09 ha subido a Moto GP sin haber ganado título mundial en las categorías inferiores Dick digamos que más ha subido muy rápido no a Moto GP eh cómo está siendo tú adaptación a la categoría reina

Voz 2 03:20 bueno está siendo muy positiva mejor de lo que que esperaba hemos hecho en Jerez nuestra primera pole en Moto GP hemos estado segundo entre los top tres ángeles todas las buenas todo a mitad de carrera en Le Mans hemos hecho un rito no muy muy alto entonces la adaptación está siendo muy buena y seguimos trabajando sobre estas líneas de trabajo

Voz 1991 03:48 oye Fabio a los que saben de esto de motociclismo dicen que eres un tío muy parecido a Marc Márquez que te parece cuando te comparan con Marc

Voz 2 03:57 bueno han comparado con él ya hace cuatro años no me quiero comparar con con nadie quiero nada hacer mi no compararme con ningún piloto trabajar de no extra forma como estamos haciendo desde el año muy lo estamos haciendo muy bien

Voz 1991 04:19 ves a Marc ahora mismo como el mejor piloto de la parrilla de Moto GP

Voz 2 04:24 sí yo creo que si alguien no diga esto es que es equivocado hacer cosas con las motos con una moto que se parece a una equilibrista no no un piloto tiene un talento enorme que cuando ven pues la verdad es que hace no me pregunto mil veces como como la la salvas

Voz 1991 04:48 Gadafi tú has hablado alguna vez con Marc que el tío les da con el codo y la rodilla no se sabe muy bien cómo se levanta de nuevo la moto me dice pero cómo haces eso no

Voz 2 04:58 sí sí es Se ve que da mucha fuerza con el con el codo y la explicando también que se ha caído muchas veces ya está intentando salvarse muchas pero desde el principio de años SAS ha dado muchísima además que que hay

Voz 1 05:16 vela algo para hijo le preguntaría muchísimas cosas y tal vez el pesado

Voz 1104 05:22 la primera de de la el del ambiente en el nuevo equipo el Petronas Yamaha es de que llega a la parrilla mesa temporadas conducción del Ángel Nieto de Aspar deben estar alucinando no apostaron por mor del N I China no apuestan por dudaron entre fichar tío o bautista apuestan por Di químicos de capitán del barco que debéis estar alucinando un poco entre todos o o creído que estoy haciendo

Voz 2 05:47 bueno estaban sobretodo esta decisión se ha hecho entre hacen muy Isaacson de que en este momento realmente era irreal para para subir a motor espera como un sueño ahí sigo soñando aquí ahora mismo porque es un equipo que que me encanta la la gente dentro del equipo es muy profesional muy simpático y la verdad es que es es un sueño realizado ahora mismo

Voz 1104 06:17 luego me gustaría que él explica Yago de Vega la razón por la que habla es también español que te lo he dicho no te preocupes piloto francés que va sonar de maravilla en El Larguero de la SER cuenta Alonso nuestros oyentes casi mejor Fabio

Voz 2 06:29 la de veces que el texto intento pero es que he vivido dos años en España desde pequeños Gomis campeonatos desde dos mil seis hasta dos mil catorce en el ser estuve haciendo mis campeonatos ahí tuve equipos que había muchos españoles dentro entonces es de ahí que que hablo bastante bien

Voz 1991 06:55 te voy a hacer una difícil donde se come mejor en España en Francia

Voz 2 07:00 no es los tipos de comidas es diferente pero si tengo que elegir ahora él difícil lo mejor diré Francia pero es que en España hay muchísimas cosas

Voz 1991 07:13 es como como por ejemplo que te gusta

Voz 2 07:16 el pan con tomate no

Voz 1991 07:20 el jamón Zico bueno te gusta no

Voz 2 07:23 como Montecito el jamón frito

Voz 1991 07:25 consta no sé si el jamón de España

Voz 2 07:27 eso seguro que sí

Voz 1991 07:32 has dicho que eres futbolero vas a ver mañana la final o no

Voz 2 07:35 segurísimo segurísimo no será un partido superó a él pero a ver quién a ver quién gana

Voz 1991 07:42 con quién vas

Voz 2 07:44 pues me gusta mucho el Liverpool vaya hombre entonces poco menos por el Liverpool

Voz 1 07:50 como Melilla no sé si yo el Liverpool la muerte es mi segundo equipo después el Real Madrid junto con Boca Juniors

Voz 1104 07:56 me encanta y además este han llamado la inmensa alegría de meterle cuatro cero al bastante Linares ya sabes que para un madridista estará en el paddock de Moto GP es muy complicado el Barça ganando la Copa cobró su mítica imagínate la alegría que me dieron

Voz 2 08:10 le he visto seguro que te has quedado cuernos en ganado cuatro cero

Voz 1 08:14 pues nada yo muy claro

Voz 1991 08:16 Tottenham le tengo que decir que con este tendrán porque además tenemos a Fernando Llorente en el Tottenham que es Espanyol así que yo voy con el Tottenham pero creo que voy a estar de bueno ya veremos circula te juegas algo o una cerveza una cerveza me parece bien ya lo cerramos con Vela y hacemos un encuentro para pagarnos la cerveza el que pierda vale perfecto Fabio cuarta raro ha sido un placer tenerte esta noche en el Larguero que ojalá charlemos muchas más veces y que te vaya todo fenomenal vale cuida T

Voz 2 08:45 muchas gracias un abrazo Fabio

Voz 1991 08:48 Mela Un tipo encantador e la verdad da gusto charlar con él tiene un gran futuro en Moto GP en el motociclismo

Voz 1104 08:55 no escucha y un presente espectacular y es un encanto de de chico como bien dices además que ha tenido una trayectoria bueno pues con altibajos era la bomba de chaval ganó dos veces el el el el ser el primer año una moto que era bueno muy muy básica pero sus rivales el segundo arrolló y entró la estructura de Zamora en esa pirámide les a Galicia y acabó salir mal de allí tuvo un representante con el que acabó rompiendo también subió a Moto dos no acaba de conseguir resultados y consiguió en Cataluña el año pasado su primera victoria en Gran Premio y subió a Moto GP con el equipo Petronas Yamaha un poco en entredicho al mayoría de la gente y me incluyo pensamos que no estaba preparado para subir a Moto GP ya tapamos bocas desde la pretemporada porque lo ha hecho muy bien en todo momento en Qatar la primera carrera ya fue capaz de brillar marcó vuelta rápida lo que pasa es que allí tuvo la mala suerte por los nervios a la moto de la parrilla luego hizo la pole en Jerez va dejando el sello en cada entrenamiento yo hoy no ha sido primero porque se lo ha quitado Bajnai en el último suspiro quién es más te está contando con el segundo puesto del estado bastante cabreado por haber sido II y que además fría otro novato precisamente lo que le arrebató la primera posición

Voz 1991 10:03 algo más Mela

Voz 1104 10:05 pues nada que el fin de semana de Mullelo está siendo espectacular en lo climatológico y seguro que la pista también confiemos en que los españoles mañana puedan remontar el vuelo en las calificaciones siguen Moto GP el Moto2 y Moto3 del domingo serán auténticos de los tierra once doce y veinte y dos del mediodía va a ser un espectáculo que contaremos como siempre la SER

Voz 1991 10:22 mañana los cuentas cómo ha ido la calificación gracias Mela hasta mañana un abrazo