García Parrondo: "Para mí el rival a batir es el Barcelona porque es al que me enfrento este sábado y porque la prensa la da como favorita"

Voz 1991 00:00 este fin de semana protagonismo para el balonmano es en Colonia ayer la Final Four donde tenemos un representante español en cuanto a club porque tenemos a muchos españoles Diego Gonzales qué tal muy buena hola hallado de muy buena pase lo que pase vamos a tener que celebrar alguna forma porque hay español

Voz 0497 00:14 sí la verdad es que yo creo que esto no pasa habitualmente y creo que no ha pasado nunca en el deporte y en ningún ámbito del deporte ningún competición que haya pleno de entrenador es en los equipos que vaya a disputarse esa final en este caso la por la primera semifinal va a enfrentar al Kielce ya al best friend Kiel de Talant Dujshebaev y Alves prende David Davis ya en la segunda semifinal será enfrentar el Barça es Xavier Pascual frente al Vardar de Roberto García Parrondo el entrenador del conjunto macedonio que ha sido elegida como mejor entrenador de la champán

Voz 1 00:44 dos en ese siete ideal así que

Voz 0497 00:47 yo creo que más no se le puede pedir a nuestro curso de entrenadores no porque te es más te diría que se han quedado fuera el París Anne Germaine de Raúl González el Pick Szeged húngaro de de de Pastor con lo cual yo creo que estamos hablando de la mejor nómina de entrenadores del mundo ahora mismo por parte de del balonmano español Roberto

Voz 1991 01:04 no García Parrondo qué tal buenas noches

Voz 2 01:06 hola buenas noches qué tal estás todo bien

Voz 3 01:10 todo bien todo bien a estas horas todo bien mañana es

Voz 4 01:12 sí sí es otra cosa es que da la vida por Macedonia

Voz 3 01:16 bien bien bien la verdad es que Skopje es una

Voz 5 01:19 a una magnífica

Voz 3 01:22 para vivir de del balonmano hay mucha afición las instalaciones son son muy buenas la verdad es que es un gran club entrenado la selección luego estuviste con la

Voz 1991 01:32 Begoña femenina a estas con la masculina ha sido evolucionando hasta llegar a esta final four es una pasada no

Voz 3 01:38 sí sí la verdad es que ha sido todo muy rápido me viene todo de buenas a primeras yo estaba preparando la pretemporada como jugador la verdad es que mire idea haber jugado un año más en ser jugador es algo maravilloso yo quería seguir jugando pero se presentó la posibilidad de entrenar al equipo de chicas editado un entrenador y bueno pues sin sin dudarlo fue ya ya ya tenía estaba entrenando como asistente en la selección de Macedonia con Raúl IBI el paso de de dejar de jugar algo que que que siempre es difícil empezar a entrenar y mira pues en poco tiempo detenido en la suerte de poder disfrutar el año pasado las mujeres si este año disfrutar esta con el equipo masculino

Voz 1991 02:22 sí además el que es uno de los grandes clubes europeos como es trabajar en Macedonia

Voz 3 02:29 bueno pues es trabajar como entrenador en un equipo de balonmano y son menos lo importante es cómo se trabaja el grupo no el país no la ciudad ya te he dicho que tenemos la fortuna de tener unas instalaciones sin sentido no nos falta de nada tenemos todas las facilidades es magnífica las pistas gimnasio etcétera y luego nos toca pues anotó centrarnos en balonmano y eso no nuestro trabajo no intentar acoplar a los jugadores a una idea y una manera de pensar Roberto lo que es una pasada lo que contaba

Voz 1991 03:00 Diego no cuatro entrenadores españoles en la Final Four gozamos de muy buena salud en los banquillos eh

Voz 3 03:06 sí la verdad es que es algo que yo ahora me gusta decir que tenemos que sentirnos orgullosos en España porque la historia antigua del balonmano la Historia europea no habla nunca de de la escuela española siempre hemos hablado de la escuela rumana balcánica la nórdica y en unos años para acá el valor del balonmano hay muchos entrenadores españoles que están consiguiendo éxito y bueno pues disfrutemos de estos momentos

Voz 1991 03:29 hace dos años precisamente Raúl González al frente se hacía con el título de la Champions con el Vardar esto que hace mete más presión indica un poco el camino a a seguir o ni una cosa ni otra

Voz 3 03:40 bueno la yo creo que no expresiones indicar que ha ido creciendo durante los años de de que lo cogió Raúl el equipo fue creciendo creciendo estuvo a las puertas un par de veces te llegan en la Final Four el primer año que lo consiguieron ha levantado el título en el año pasado Raúl también Bardal consiguió jugar la Final Four y esta es la tercera vez consecutiva pues eso yo creo que tenido que hace indicar que el Vardar ha crecido mucho que sino los grandes de Europa ahí aquí estamos para para jugar una semifinal darlo todo y ojalá poder estar en la final

Voz 1991 04:11 Jun como llegáis vosotros quiénes para tiene gran favorito quién es el rival a batir vamos a decir

Voz 3 04:17 bueno para mí el ritual abatir es el Barcelona porque es el que cuenta con el que me enfrentó el sábado ellos sólo piensa así es también aparte es cierto que la prensa de los especialistas donada Barça como favorito por la temporada que ha hecho es un grandísimo equipo pero bueno yo me concentro en que es el equipo que nuestra tocado es un equipo más prepararnos nos hemos preparado bien y esperamos que mañana podamos hacer un gran partido

Voz 1991 04:41 nosotros aquí en Madrid estamos inmersos en la final de la Champions y te puedes imaginar el ambiente que hay con toda la los los aficionados que hay el Tottenham y del del Liverpool un montón de cosas montadas pero es que algo similar a esto se vive en Colonia donde se disputa este fin de semana Fenar Fall de de balonmano porque allí en Alemania es casi como lo que estamos viviendo aquí no se vive muchísimo el balonmano

Voz 3 05:04 sí elementos de la Final Four aquí en Colonia es es el fin de semana del balonmano es indiscutible muchísima gente viene está en las reservas están prácticamente agotadas desde desde que acabe esta Final Four para el año siguiente en fútbol no hay esa suerte de de vayas donde vayas siempre se va a llenar el estadio una grandísima afición en balonmano por desgracia no es así en todos los países pero pero aquí según se organiza este evento de Fenoll favores es un fin de semana para ir por el balonmano llegar algún día que lo vivamos así en España

Voz 1991 05:37 eres optimista ojalá ojalá

Voz 3 05:40 sería maravilloso yo estoy seguro que que en España hay mucha afición del balonmano solamente nos falta dar ese pasito para para estar más acostumbrados hay hay todos los días al pabellón a apoyar a nuestro equipo

Voz 0497 05:53 Diego Aller tú alguna difícil sí bueno yo quiero sobre todo destacar del Vardar que no tiene grandes figuras y tiene grandísimos jugadores pero sobre todo un equipo Yago y eso es lo que a veces suele atragantar mucho al Fútbol Club Barcelona pero quiero preguntarle a a Roberto que es lo que más le preocupa si la defensa del Barça ah o la o precisamente la votar el ataque del Fútbol Club Barcelona

Voz 3 06:14 me preocupa más sinceramente la defensa del Barcelona no puedo menospreciar su ataque ni mucho menos son grandísimos jugadores pero pero sí es cierto que ellos están consiguiendo defender muy bien e insomnes y meter un gran número de guardias al contraataque esa es la clave yo creo que por la mañana que tenemos que intentar que ellos no puedan estar a gusto salen en su defensa de que Iker recuperen valores

Voz 0497 06:39 algo más dio pues qué va a hacer con Cruyff y chico antivirales les va a mandar correr el Barça juega está tranquilo porque yo es que eso no puede dar pista no puede arpista que yo soy mucho de de hecho

Voz 1 06:48 Beachy de ir de ida Divine of Chupi

Voz 0497 06:52 no sé si sabes Yago le falta un dedo de su mano pues no lo sabía se les faldón de de su mano desde hace varios años en una concentración con la selección croata

Voz 1 06:59 sí pues se enganchó con una valla estaba en las Olimpiadas Sangan

Voz 0497 07:05 yo con una valla en la en la la digamos de preparación para las Olimpiadas Valle perdió el dedo no ha dejado de jugar tan bien como como siempre balonmano yo es que soy mucho de este tío Roberto

Voz 6 07:16 bueno pues sí sí la verdad es que es un es un grandísimo extremo tanto él como el resto de la plantilla nosotros les vamos a jugar a siempre no podemos cambiar mucho con Comas que tengo que nos ha traído hasta aquí en la Final Four incluyendo pequeños detalles que es lo que hacemos siempre otra para jugar contra todos los equipos

Voz 1991 07:36 pues veremos veremos qué es lo que pasa en esta gran fiesta del balonmano europeo esta Final Four que se celebra en Colonia mañana el Barça juega contra el equipo de Roberto García Parrondo contra el Vardar veremos que es la que es lo que pasa Roberto mil gracias mucha suerte un abrazo

Voz 4 07:50 un abrazo muy fuerte Diego quién es el favorito para esta competición sí

Voz 0497 07:53 estoy con con Roberto y con el resto de los expertos no yo el Fútbol Club Barcelona ahora mismo porque como ella con porque como se ha comportado durante la fase regular digamos de esta de esta Champions es el es el favorito busca su séptimo título el pleno es el único que lo puede conseguir lo ha ganado todo en en en casa la competición doméstica Si bueno pues busca esa Champions que después de no haber estado el año pasado pues creo que tiene un poquito de presión en ella no pero es que no hay que olvidar que el equipo de de de Talant Dujshebaev el Kiel se donde juegan sus dos hijos y donde juegan más Julen Aguinagalde que SS que enorme grandísimo pivote que que dio Irún y que sigue jugando también a balonmano pues si se mete en esa final va a dar mucha guerra o David Davis no que también es de la escuela de Raúl y que de González y que con él jugando muy bien a a balonmano yo creo que cualquiera de los cuatro puede ganar Yago pero el Fútbol Club Barcelona creo que parte por plantilla un poquito más de favoritismo en este en este sentido buscando que es una burrada Yago el pleno de título

Voz 1991 08:50 sería el séptimo en esta temporada una auténtica barbaridad veremos si lo completan o no me lo contamos gracias Diego hasta mañana