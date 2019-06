El Larguero (31/05/2019): Tercera parte

Voz 1 00:00 en la

seguimos analizando la finalísima de mañana de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Tottenham pero antes en los actos previos a esa final de mañana hoy por ejemplo se ha disputado es decir un cuadrangular

Voz 0977 00:18 pero equipos con ex jugadores estrellas del del

Voz 1991 00:24 del fútbol como Vitor Bahia Del Piero Roberto Carlos Figo Luis García con el que hemos charlado

Voz 0977 00:30 Cafú dude de la verdad es que donde

Voz 1991 00:35 de jugadores y había mucha mucha calidad alguno les costaba un poquito más otros estaban casi para para jugar de hecho hemos charlado con algunos de ellos al final de de ese partido entre ellos hemos charlado con Suker Cambiasso Míchel Salgado Ronaldo Iveco

Voz 3 00:52 el Liverpool tiene más ventaja por por hambre que tiene más jugadores IS en el mundo que de nuevo moderno cada entrenador necesita buscar unos hombres con hambre que voy Muela esto y es una gran importancia para cada entrenador

Voz 4 01:10 me imagino que un partido de gran intensidad porque eso nos tienen acostumbrado en su liga también en Champions vienen de departió muy muy emocionantes ambos en las eliminatorias anteriores sea que deben creer los dos en su posibilidad de bueno de predecir un partido muy difícil

Voz 5 01:27 por desequilibrante cien por cien ahora mismo yo creo que es un porque de venir al Madrid y que además yo creo que gustaría mucho a a la afición del Real Madrid por su forma de jugar no es un jugador desequilibrante jugador vertical tiene profundidad que tiene uno para uno que tiene también algo de magia con lo cual yo creo que es un gol que puede gustar mucho a la afición el Madrid

Voz 6 01:46 es una estrella como de los que le gusta a Florentino a los galácticos y yo creo que son cierto Madrid necesita agur desde cambio lo vamos a ver

Voz 5 02:01 este marcador pues el vestido cada jugador que pues grandes jugadores campeón del mundo trece está jugando a un gran nivel por supuesto toque la póquer equipo de mundo incluso Barça seguiría ser como has dicho

Voz 1991 02:15 Miguel Martín Talavera hola qué tal muy buenas qué tal buenas noches misas que da gusto es seguir viendo a algunos de esos jugadores alguno está un poquito la de y tal pero por lo general están casi para jugar

Voz 7 02:28 no el que tuvo retuvo he y yo creo que luego cuando

Voz 1576 02:32 nuestro compañero de la Cadena SER han salido a jugar pues ya se ve que es que alguno ni tuvo ni por supuesto retuvo

Voz 8 02:40 no es que después de se ha fijaros el papelón eh después de salir todos estos que hemos nombrado ha habido un partido Carrusel deportivo contra El Larguero evitar las comparaciones son odiosas la gente que estaba allí para

Voz 1576 02:56 Carrusel por un gol ahora

Voz 8 02:58 de ayer pero imagínate después estar viendo a todos estos Figo Roberto Carlos y Vitor Bahia bueno yo qué sé Cafú Del Piero no aparece por allí José Palacio bueno Marañón es de los que todavía se defiende pero bueno que han ido dolor y de la de la redacción la gente estaría diciendo pero esto ha salido tal al nivel como

Voz 1576 03:23 bueno el hombre ahí hay exjugadores que ha subido un hombre Trashorras y Gustavo López lo que está color Gustavo López Ramos Benjamín Zarandona ha hecho una gran primera parte Quini sea salía

Voz 7 03:36 sido en el equipo de de Manu Carreño en El Larguero

Voz 1576 03:41 pero bueno luego ya estaba él los desechos de tienta ya llevan morralla iban apareciendo ese Gonzalo Conejo que es un gato que

Voz 1991 03:52 para una el hombre

Voz 1576 03:54 a mí que por lástima en bandeja o tres minutos que Toni López que ha marca un gol el la costa celebrarlo porque no se lo crea ni él ni nadie de su compañeros José Palacio primer balón que toca y lo coloca en la escuadra evidentemente hay tenía que haberse retirado el campo con un

Voz 9 04:11 esto no lo no lo iba a poder subir más

Voz 1576 04:15 bueno hemos echado un un buen número de la Ser versaba muchísima gente a en la Plaza Mayor iremos hemos pasado realmente de unos ha ganado por uno creo que diecisiete dieciséis Carrusel deportivo que era mi equipo he y bueno oí Iturralde su línea malo pero pero como la carne pescuezo malo malo malo

Voz 8 04:33 que decir que ha habido queja como si fuese

Voz 1991 04:38 cualquier equipo de Primera División ha habido tuit en el que salido los jugadores del Larguero quejándose la actuación arbitral que esto no funciona de hecho Iturralde acabado jugando con uno de los equipos tala

Voz 1576 04:51 sí ha hecho lo que ha hecho siempre y seguimos lo de esta vez ya se puso la camiseta no directa

Voz 7 04:56 sí sí dar desgastado hasta viendo hemos pasado un buen rato y hará gastado hasta muy divertido

Voz 1991 05:04 bueno aprovechando que pasas por aquí te comento la noticia el Atlético de Madrid después de lo que contábamos anoche en El Larguero esas conversaciones entre Barça Griezmann noviembre en marzo a espaldas del Atlético de Madrid el conjunto rojiblanco está pensando denunciar al Barça ante la UEFA no

Voz 1576 05:19 sí porque como contó ayer y adelantó Manu Carreño El Larguero Yago como tú bien dices esos contactos de Griezmann a partir de noviembre para negociar en marzo ya rubricó su nuevo contrato sea que fue en abril al Camp Nou a ese partido importante por la lía que hizo por cierto un gran partido para el Atlético de Madrid pero ya con su contrato con el Barça eh comentaba anoche Manu que hay pruebas documentales y evidentemente en cuanto desaparezcan

Voz 0749 05:46 tendrá la prueba en la mano y tendrá

Voz 1576 05:48 la bastantes argumentos el Atlético de Madrid para denunciar al Barça porque como ya pasó el año pasado

Voz 1576 06:16 pensaría muy mucho con con mucha fuerza denunciar al conjunto azulgrana para no sé si parar el fichaje Griezmann porque me imagino que ya a estas alturas del Atlético de Madrid quiere que siga ambas en el Atlético de Madrid pero sí al menos tocarle el bolsillo al Barça intentar que se suban esos ciento veinte millones que va a tener que para el conjunto azulgrana

Voz 1991 06:37 pues veremos pero desde luego si hay evidencias el Barça habría incurrido en una infracción tendría veremos la sanción que le impone la la UEFA pero es que el problema de esto es que el Barça es reincidente no es la primera vez que lo hace en yo creo que en su día Guillermo Amor de forma inconsciente lo reconocido probablemente incluso desconociendo la norma porque dijo si sí es cierto que hemos estado hablando perdona pero como sabéis está hablando si es que es ilegal y diría Solari que habría sido una pregunta

Voz 0977 07:05 la hacia el un amor pero pero bueno el Barça ambos dure volvería incurrir en en

Voz 1991 07:12 en esta infracción porque las normas de la UEFA dicen que para tocaran jugador primero hay que comunicárselo al club decirles señores me interesa tu jugador quién porel estoy dispuesto a pagar la cláusula y a partir de ese momento el digamos que es como una especie de de de cortesía de pedir permiso para poder hablar con él con el jugador que creo que incluso hasta el club se puede negar en el caso de que no llegue a aceptar la las condiciones pero vamos que el Barça en este caso sólo habría asaltado toda la torera veremos si tiene o no consecuencias con respecto a la a la UEFA da la esperemos que mañana la final tenga mano nuestro eh que nuestro partido

Voz 1576 07:47 bueno no está mal por lo menos gente Vega tanto goles no Pahor por él

Voz 9 07:56 gracias a un abrazo estaba llena o Yago hasta luego ha sobrevivido José Antonio

Voz 1991 08:00 seguro que ha estado con los aficionados fundamentalmente del Liverpool por las calles de Madrid había mentido

Voz 10 08:04 la duró si sale salvo no tanto porque yo creo que los servicios de limpieza semana tener que esperar a esta noche para dejarlo mañana todo limpito final más grave que he visto a lo mejor una bengala pero la verdad es que hay muy buen ambiente esperemos que el alcohol no enturbie el buen ambiente que hay ahora mismo en las calles de Madrid

Voz 1991 08:21 ojalá que siga eso el buen rollo que se puede ver tranquilos y controlados en sin ningún tipo de violencia y también se puede no beber que uno puede ir a un evento de este tipo y no tienen por qué estar la rata para para poder pasárselo bien pero bueno en muchos casos por desgracia no va a pasar también has querido un poco palpar un poco cómo está el ambiente en los diferentes negocios no que está ahora mismo acogiendo a los aficionados de los dos equipos y que mañana van a esperar durante la previa de este partido al grueso de aficionados que viajen en el mismo día que muchos de ellos están planteando el cerrar en no cerrar incluso el el reforzar la seguridad del del del local que te has encontrado

Voz 1991 09:11 aficionados de unos y de otros a ver el fútbol a Madrid

Voz 10 09:14 estos días muchos de ellos ya están aquí a la el evento que va a dejar más de sesenta millones de euros así lo han cursado en la capital de España bueno hay zonas céntricas de varias zonas notan céntricas que por ejemplo escuchamos a los hosteleros en en el día de hoy

Voz 11 09:31 en el transcurso de esta semana se ha habido mucha mucha gente con las caras de sirve esa y todo eso si ha habido una subida de ventas editor

Voz 12 09:39 esta funcionando bien la mañana yendo muy bien pero selva trabajamos bastante bien pero lo que no observar es la zona de la terraza

Voz 13 09:46 fue mejor trabajamos a partir de esta mañana se ha notado más afluencia de gente sobre todo ingleses a pocos tampoco más separado son las zonas calientes tanto a Mayor como Puerta del Sol buenas tardes

Voz 10 09:57 aquí veremos te hay mucha gente que tiene que venir a toda vía sobre todo en la Plaza Mayor donde por cierto

Voz 1991 10:04 muy curioso porque el Madrid no

Voz 10 10:07 en la Plaza Mayor sean prohibido totalmente

Voz 1991 10:09 a eso hay hosteleros también

Voz 10 10:11 tienen cierto miedo y que han preferido sobre todo en las fans Sons en la de Goya en la de Colón no abrir sus negocios sobre todo en el día de mañana Sala

Voz 12 10:19 qué muchísimo lío vende mucho

Voz 14 10:22 y que no haya pelea ni nada la policía no ha recomendado la cerremos pero me Fes siempre lo lo abren nunca cuando yo partido nunca lo ha cerrado Lizarra más cerrada otro de allí enfrente también va a cerrar

Voz 15 10:32 no porque no nos gusta el fútbol no les parece una presión excesiva el comportamiento inadecuado Si muy agresivo es normalmente cerramos los domingos entonces abriremos el domingo que hará buen tiempo y además hay conciertos por la tarde con lo cual yo no voy a tener pérdidas

Voz 2 10:46 queremos un poquito antes porque los ingleses comer antes que los español

Voz 14 10:49 les ya está no no vamos a tomar ninguna medida extraña que va a estar la zona bastante controlada por Policía y no no va a haber problemas si está todo bastante organizado yo creo que la visión policial y ya está

Voz 1991 11:00 bueno eso es lo la pobre chico no querían votar pero es que al jefe quiere abrir el y hay que abrir

Voz 10 11:06 es un ranking hacia el jefe abre y luego siempre hemos dicho esta semana que has evidentemente difícil conseguir una habitación bueno yo estado esta mañana en el centro de Toledo había aficionados del allí en Toledo me dicen también que en Guadalajara pero es que nos hecho nuestro compañero Kevin Fernández que en Vitoria apenas hay plazas hoteleras y lo decía en dos directores de hotel de Vitoria en la SER

Voz 16 11:26 es sí sí lo hemos hablado en sector

Voz 17 11:28 eh nos pasa a los hoteles de la ciudad

Voz 18 11:33 tenemos tenemos inglesas alojados y esperemos que se comporten vamos un poco nerviosos por por el tipo de afición que es también eh

Voz 19 11:42 los sonidos de la previa el trabajo de Radio Madrid dos coma de Vitoria de Laura Briones de Palacio también enhorabuena todo ello gracias duro doce y treinta y cuatro

Voz 2 11:59 ser más Madrid ciento cuatro punto tres como inscribe el cero en números romanos porque le llamamos ascensor se también va hacia abajo que cuentan las ovejas cuando tienen insomnio algunas preguntas no tiene ganas puesta porque no tienes un Audi vende el veinticuatro de mayo al dos de junio al pabellón cuatro de Ifema en el Salón del Vehículo de Ocasión y seminuevos de Madrid descubre nuestra selección de vehículos seminuevos con unas condiciones únicas Audi selección pross sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensas Seguro

Voz 22 12:32 Enric piso valoremos gratis tu casa y la vendemos al mejor precio

Voz 2 12:36 este con nosotros en el novecientos ciento diez

Voz 22 12:38 dos seis Repiso punto es

Voz 30 15:29 Paco a seguimos buscando Arsenio Santander sí porque ya saben que estamos dando las pistas para encontrar mañana al señor Santander y ganar dos entradas para la gran final vamos con la cuarta pista atención porque vamos a acercar mucho el señor Santander antes de llegar a su destino pasará a ser un homenaje a una de las voces más queridas de la radio Carlos Llamas como hubiera disfrutado él una final de la Champions en el estadio de su equipo nos acordamos de él hilos vamos a dar un paseo por su plaza venga que esta pista ya colocan muy cerca Nos coloca muy cerca del señor Santander de esas dos grandes entradas para ver la final de la Champions el Santander el patrocinador oficial de la UEFA Champions League

Voz 1991 16:12 abrimos tiempo de análisis puro y duro es decir futbolístico ya hemos hablado de lo que han dicho los protagonistas hemos contado cómo están las calles cómo está el tema de de la seguridad hemos hablado los aficionados y vamos a hablar del del partido Gustavo López qué tal muy buenas

Voz 0749 16:29 qué tal muy buenas Santi Cañizares buenas noches

Voz 9 16:31 es buenas noches Axel Torres qué tal

Voz 18 16:35 qué tal buenas noches Gustavo

Voz 1991 16:38 lo primero favorito quién

Voz 0749 16:41 hombre un poquito más favorito es el Liverpool pero en en este tipo de partidos en finales no me gusta dar un favorito claro porque pueden haber muchas circunstancias y el Tottenham me ha demostrado que se recupera tras la diversidad es un equipo con rebeldía pero a nivel de equipo a nivel de individualidades sí por concepto futbolístico y registros es un poquito más favorito el el Liverpool

Voz 1991 17:03 Santi hay favorito

Voz 18 17:05 para mí claramente se hizo porque se lo mejor temporada porque se destaque que más desequilibrantes

Voz 32 17:12 todos

Voz 18 17:14 entonces sobre todo jugó la temporada pasada para él no va a ser una experiencia nueva

Voz 1991 17:19 Axel

Voz 18 17:21 coincido creo del Liverpool es favorito quizá no tanto creo que es ligeramente favorito creo que esa experiencia juega a su favor pero Fidel haber vivido los momentos previos el toda la parafernalia que hay es una final de Champions cuántos las ha conocido a trescientos sesenta y cinco días antes te libera de una cierta presión y además es aquí con la mejor temporada sobre todo las más exclusivas porque ahora mismo está contagiado por la personalidad después entrenador Iker se siente capaz de todo

Voz 1991 17:56 Gus que partido esperas donde crees que van a estar las claves

Voz 0749 17:59 encuentro pero un Liverpool presionando vino arriba sabiendo que el Tottenham le cuesta esa primera salida con el balón no es un equipo que sale con el balón dominado independientemente de quién juegue arriba si es que Hinault Osiel Lorente van a buscar esos balones aéreos para asaltar esa línea de presión sabiendo que el Liverpool te somete en lo físico te somete en la presión es un equipo que presiona muy bien y creo que una de las claves saber dónde recupera el balón en el Liverpool el Tottenham bajo esos balones largos buscando a su delantero para saltar esa línea de presión y a partir de ahí sí crecer en lo futbolístico de tres cuartos de campo para delante porque es un equipo que tiene buenos delanteros que tiene desequilibro adelante pero que en el medio campo les falta volumen de juego no es un equipo creativo a la hora de jugar con el balón entonces se le cuesta mucho y el Liverpool es sólo pueda aprovechar

Voz 1991 18:46 Cañete

Voz 32 18:47 sí tal como dice Gustavo que ha necesitado bastante bien el partido yo estoy de mucho calor y quizá con menos ritmo de que nos esperamos esperamos todos sus partidos mucho ritmo por aquello de que los dos equipos que atacan de forma muy directa a lo mejor nos encontramos partido que se está un poquito más debido a la alta al alta temperatura dicho esto te digo que el acertado pronóstico

Voz 9 19:15 Axel

Voz 18 19:17 creo que una de las claves hacer como los plantee el tope eran porque con respecto al Liverpool no hay dudas el equipo que va a ser muy impresionante que va a ser muy agresivo que va a buscar los ritmos altos y que siempre jugaba lo mismo el el flexible el propio Poquetino habla de esa capacidad para adaptarse a al rival a la la situación comenzó como uno de sus puntos fuertes le hemos visto un equipo de balón largo le hemos visto su equipo de contragolpe un equipo de juego directo pero también hemos Business un equipo asociativo de hecho si jugara Harry Winston el mediocentro sería un equipo que buscaría un poquito más de control de balón es algo que no pudo hacer en la semifinal contra el Ajax HOL o en el segundo partido contra

Voz 32 20:03 más se percibe que yo creo que lo único que pues

Voz 18 20:05 de introducir una sorpresa táctica algo que es escapes de lo previsto es el que es el que tiene más margen en este sentido y que posea un entrenador pues dirigido por un entrenador más flexibles

Voz 1991 20:19 la gran duda la gran incógnita saber si la salir de inicio Harry Kane ha dicho Pochettino en rueda de prensa que que estaba bien evidentemente sino si no estuviese bien no estuviese para jugar no estaría aquí o por lo menos no estaría entrenando con el resto de compañeros para para jugar este este partido Palace Bruno Le han visto entrenando y han dicho que que lo estaba haciendo al mismo ritmo que el resto evidente no es lo mismo un entrenamiento que un partido alta competición y menos una final de Liga de Campeones Gus tú que imaginas Hurricane de inicio que le pasa por la cabeza Pochettino

Voz 0749 20:51 es difícil imaginar lo que le pasa un entrenador sabiendo que es una final y que se lo puede reservar para más adelante Chop personalmente creo que si está bien irá considera Pochettino que entrenó bien que no lo mismo que jugar y competir puede ser de la partida es un jugador fundamental es un jugador con carácter que contagia al compañero tiene muchísimo registro futbolístico para mí es uno de los mejores delanteros a nivel europeo porque todo lo que hace lo hace bien es un jugador que juega de cara que combina muy bien que baja recibir que te abre el espacio que tiene muy buena relación al ahora asociarse que define muy bien buenas diagonales ese es un jugador top entonces si está bien Pochettino lo cree conveniente creo que puede ser de la partida de puede reservarse o bien Lucas Moura o bien el Frente para darle algo más de frescura de tres cuartos de campo para delante si el equipo lo necesita o bien va ganando o bien necesita algún revulsivo como Lucas Moura que vimos que el último partido en Champions la la rompió pero bueno es una papeleta difícil pero es una buena papeleta porque tener a tu Capitanía a tu líder en condiciones es buenísimo para cualquier entrenador

Voz 1991 21:57 Santi tú cómo lo ves

Voz 32 21:59 lo que es que tienen dos caños que son llaman paralelas

Voz 9 22:03 el cartucho con Hurricane

Voz 32 22:05 meterse en el cañón de la derecha no ponerse la primera parte todo aguanta sesenta minutos buenos o lo ponen fin a los mete sólo guarda sigilo utilizas a partir del conducto ya veremos cuando dependiendo de las necesidades del partido pero no me imagino al querer noventa minutos de de ritmos y no me imagino que este físicamente como sus compañeros además ese chico acuerdo rascado bien del todo físicamente no ha rendido como lo esperado no digo que que que mermado sea capaz de sacar lo mejor de sí mismo por lo tanto yo casi que puedo guardaría para para si lo necesito en la segunda parte

Voz 1991 22:41 Axel tú qué piensas que va a salir de inicio o que lo van a aguantar

Voz 32 22:45 yo creo que va a jugar que hay creo que que la sensaciones

Voz 18 22:50 con respecto a lo que ha manifestado Pochettino a los que se ha desprendido del encerrado estos trances que es que está para jugar y a mí me da la sensación que que puedes tener más problemas firmó con el Liverpool que el Tottenham porque por lo que ha hecho Clos ha tenido unos meros entrenamientos firme sino con el Liverpool tras salir de la recesión que los que has tenido Kane que lleva bien vías ya entrenando al ritmo de los que los compañeros así que en este sentido yo estoy convencido de que quien juega

Voz 32 23:25 me han llamado

Voz 18 23:25 atención lo que ha hecho lo que he dicho flota sobre el circuito hay por ahí más

Voz 1991 23:30 sí era esa otra de la una de las dudas que había para mañana vino a ver si está está para salir de inicio o también para salir en el segundo tiempo están más o menos en el en el caso de Hurricane

Voz 9 23:42 llegados a estas alturas Gustavo

Voz 1991 23:45 tiene más mérito lo que está haciendo Klopp o lo que está haciendo Pochettino

Voz 0749 23:49 hombre lo de Pochettino es encomiable primeros un equipo que no pudo fichar ni en el mercado de verano en el mercado invierno eh utiliza mucho parte de la cantera creo que ha jugado muchos partidos y su líder como es Cain hubo partidos que tampoco estuvo son o partido tampoco estuvo fino jugadores determinantes que te dan ese salto de calidad y así todo es verdad que en algunos partidos con esa cuota de suerte que necesita para este tipo de competiciones está ahora metido en la final la primera final de Champions que está el Tottenham se dedico mucho a lo que es el Estado y la ciudad deportiva en la en el apartado económico y creo que tiene un mérito enorme Klopp también le doy mérito por L el carácter que tiene el como entrenador y contagia lo que le da emocionalmente al equipo pero creo que hay un punto mayor en lo quiso Pochettino con su Tottenham sobre todo por la circunstancia por lo que ha generado en torno a un vestuario y lo que ha hecho en las últimas temporada que al Liverpool de Klopp Santi

Voz 32 24:47 se lo dice Gustavo porque el coche tienes argentino pero firma apareciendo durante sin nombrar a algunos de los dos no significa que el otro no tenga mérito para los dos entrenadores del año sin duda con un gran mérito yo creo que damos conseguido hacer equipos autor y han conseguido hacer rendir mejor de lo que son a sus jugadores es difícil no tengan mejor que el de que que rinda mejor con otro entrenador que con Poquetino y es muy difícil también ver al Liverpool en la misma medida si yo me metió que uno de los dos obviamente yo de Jürgen Klopp tiene una trayectoria brutal dicen que es el perdedor de finales pero si analizas solo pierde con el Sevilla llega al cincuenta por ciento de favoritismo es decir en todas las finales era muy inferior a su rival muy inferior a su rival eso me parece absurdo tachaba S en ese sentido eso sí la impresión todas para porque ahora sí que puede defraudar sino final que por primera vez bases favorito

Voz 1991 25:48 Axel tú con quién te quedas

Voz 18 25:51 creo que es mejor la obra de Clos pero que son peores los mimbres de Pochettino y en este sentido probablemente tiene más mérito le dan a la final aunque sí estoy el Liverpool pero es un equipo más perfecto más redondo Liverpool creo creo que es un equipo que ha conseguido alcanzaron Zeltia fuegos que alcanzaba noventa y siete costosas pero sí que es una auténtica barbaridad es una mejor obra la de la pero probablemente eso es más difícil hacer lo que ha hecho Pochettino de equipos cuando el Tottenham en la en la final de Copa de Europa

Voz 1991 26:29 lo acabo la respuesta de Guus me la imagino pero os pregunto con quién Bicing que Gus porque

Voz 0749 26:36 imaginadas algo en especial lo por lo que te condiciona organizar de sigues argentino Marchetti

Voz 9 26:41 por exactamente lo mismo

Voz 0749 26:44 hombre la cercanía que fue compañero en la selección me gustaría que gane la Champions por supuesto de Levante una una Copa del prestigio la entidad hay hilo que te da la Champion para el Tottenham para él personalmente me encantaría por su puesto que sí pero bueno creo que el Liverpool es algo más favorito creo que el Tottenham tiene un mérito impresionante va sin esa presión de ser el favorito y muchas veces ese equipo que va sin el farol dijo a veces da la campanada es si me das a elegir uno por la cercanía que tengo el entrenador compañero mio prefiero que lo gane Cañizares

Voz 1991 27:18 sí

Voz 32 27:19 a mí me da exactamente igual exactamente igual tan tan igual que lo que quiero es que haya un buen espectáculo que no haya ningún incidente creo franca mente que va a ganar el tope era el el Liverpool creo también lo que citado antes que un pronóstico en esta Champions cuanto más claro detenido pues al revés ha sido sea que esto es una buena noticia para el Tottenham que piense que va a ganar

Voz 9 27:43 pero me da exactamente igual

Voz 32 27:44 es ya quiero disfrutar de un buen espectáculo no tengo ningún tipo de favoritismo de de ánimo no hubiera pues cuando los equipos

Voz 1991 27:54 aunque más

Voz 18 27:56 ninguno tampoco con el que empiece perdiendo Treo

Voz 9 28:02 pues nada

Voz 18 28:03 a animar al que va por detrás no levante de que consiga la gesta que haga la remozada pero no no tengo una afinidad especial digamos para para para fuera ponerte en situación en el norte de Londres soy del Arsenal y el Liverpool soy de le Bertone o sea que al principio me cuesta lesión

Voz 1991 28:24 Arsenal y tótem hay chocan eh

Voz 32 28:27 sí sí por eso te digo que venido

Voz 0749 28:30 el Arsenal de fue

Voz 9 28:31 vamos que vaya con quién vaya a Palma bueno pero su Sabadell va bien no va va levantando va levantando el sábado

Voz 18 28:39 bueno se saldó sólo eh

Voz 0749 28:42 Quique igual es algo más le estaba para descender y salvó tampoco dio armenio un poquito mejor el equipo así aspiren al Gomà pero ese Saló

Voz 1991 28:52 estamos Gus ha el partido mucho más dado aquí no la redacción

Voz 0749 28:56 estuvo muy divertido con un muy buen ambiente muy relajado lo pasamos enormemente bien la verdad que con muy buena gente muy buenos compañeros es verdad que hemos ganado hemos dado un partido espectacular donde íbamos con una diferencia de cinco goles en contra pero después habéis acabado diecisiete

Voz 9 29:14 a dieciséis qué partido es eso que ahí pero vamos a la el campo en sudaba Axel el campo fútbol fútbol tengo una pequeña

Voz 0749 29:26 seis y medio seis seis serán más o menos Berango nos sólo siete parecía la Bombonera porque se movía mucho era de bajo entonces se movía mucho temblaba cada vez que tocaba más el balón pero lo hemos pasado muy bien la verdad muy divertido una iniciativa T de de Carrusel y El Larguero y la verdad que fue espectacular el ambiente fue muy bonito mucha gente viendo el partido y lo hemos pasado muy bien muy bien ni dejarme saludar

Voz 32 29:50 no voy a opinar pero me da pena porque nadie me invitas me caes tú fatal

Voz 1991 29:54 en serio a mi a mí tampoco

Voz 9 29:56 es que somos dos años portero el Balís en serio sí

Voz 32 30:01 aparte al único entre Nadal al al único partido benéfico de este tipo de que ver en este tipo de partidos ganamos y te digo una cosa si sabía eso no sabía bien invitado pero a mí me han hecho

Voz 9 30:16 no sabía que trabajaba como trabajaba soy no sabía la verdad no

Voz 0749 30:22 va por favor igual tuvimos dos muy buenos porteros eh por parte de Carrusel El Larguero no podemos y lo mismo aquí repartiendo Kutxa han estado

Voz 1991 30:33 Álex Grijelmo no sé muy bien

Voz 0749 30:36 impresionante pero impresionante en Carrusel impresa pero espectacular

Voz 32 30:41 en el hijo de Frantino jugaba viene muy bien muy

Voz 9 30:46 bien ojo que tenía un equipazo jugar China cuando faltaba faltaba faltaba ya sabe sabe Gustavo que yo meto goles de tacón desde treinta metros más o menos te acuerdas

Voz 0749 31:01 a ver lo tú no lo tuyo es lo que pase no te podíamos llamar porque realmente hay sí que marcaba la diferencia

Voz 1991 31:08 iba a ser muy directa en la nave de el desnuda

Voz 0749 31:12 cosa mandarle un abrazo muy pero muy grande y con mucho afecto a Dani Garrido

Voz 1991 31:16 con ese iba a acabar yo también Dani Garrido que están Bilbao por motivos personales desde aquí evidentemente le mandamos un abrazo gigantesco que nos acordamos mucho mucho de él

Voz 9 31:25 de un abrazo para él y para toda la la Familia

Voz 1991 31:28 Gustavo Santi Axel mañanas la gran fin

Voz 0977 31:31 al lo disfrutaremos

Voz 1991 31:33 Carrusel y ojalá gane el Tottenhan yo tampoco me posicionó vamos tótem al que no estaremos a Fernando Llorente ahí tenemos que ir con el tótem a nombre un poquito de patriotismo

Voz 9 31:43 ah pues Ford a Compostela Moreno en el Liverpool

Voz 32 31:47 sí

Voz 9 31:48 también es verdad pero es que Fernando más amigo ah vale vale entonces ya toca un poco el tema personal

Voz 1991 31:54 lo que tienen que meter además tú no vas con nadie Hatcher pero bueno osea es que de verdad

Voz 32 32:00 vale hacia León ya equilibrar quería equilibrar

Voz 9 32:04 selva sentí Santi Enrique es bueno que se ha en iguales

Voz 32 32:10 lo que son buena gente como ellos tienen amigos pero tu amigo

Voz 9 32:16 vosotros tenéis amigos en los equipos de Carrusel y El Larguero Javi jugar cuando queráis a él se lo dijo el Ramón

Voz 0749 32:23 has dice no quiero amigo quiero dólares dijo le dijo un jugador teatro

Voz 9 32:26 así le fue que nos vamos compañeros mañana más un abrazo a los tres hasta vayan a un chico de doce y cincuenta y cinco terminan

Voz 1991 32:35 los con la Champions vamos con el resto que hay unas cuantas cosas

Voz 33 32:39 fíjate el veintiuno por ciento de IVA en electrónica electrodomésticos y videojuegos con las ventajas y facilidades de nuestras tecnoprecios también ahorrarte el veintiuno por ciento de IVA en electrónica deportiva música cine cocinas mamparas y muebles de baño

Voz 1991 36:14 de Vega en el caso Oikos hemos tenido una jornada más después de ayer declarar los implicados hoy han salido todos en libertad todos en libertad con cargos Luisa va días qué tal muy buenas

Voz 19 36:44 buenas noches y en qué condiciones

Voz 16 36:46 si los últimos salir previo pago de cien mil euros que era la fianza que les había puesto el juez han sido Carlos Aranda ir a Bravo el resto ya ayer hubo diferentes fianzas excepto el doctor de la Sociedad Deportiva o Juan Carlos Galindo que salía sin cargos con cargos pero sin fianza ya están todos eh libres de momento vamos a ver qué evolución lleva a todo esto pero y también la última hora en cuanto a la Sociedad Deportiva Huesca por un lado que el presidente Agustín las la os ha renunciado a sus caros

Voz 9 37:15 cómo debe ser tanto del presidente como de se

Voz 16 37:17 dado que el médico ha sido apartado de sus funciones como pese a que el Huesca está esperando el sobreseimiento de de su vinculación al caso es decir es un factor muy importante porque es turismo inculcar ya a la Sociedad Deportiva Huesca de esta situación pero bueno hay que esperar a que el juez lo haga aunque la Fiscalía ya lo ha pedido y por lo tanto se espera que en los próximos días sea así esto quedaría ya entre personas se pararía de toda esta trama a la Sociedad Deportiva Huesca algo que desde luego pero

Voz 21 37:42 para mucho en la ciudad y por supuesto en la entidad esto

Voz 16 37:45 el consejo de administración han celebrado hoy

Voz 1991 37:47 pues veremos en los próximos que se sepa el secreto de sumario que se desvele el secreto sumarial a partir de momento por eso hoy ayer mejor dicho ha habido algunos de los implicados y que ha dicho que vamos a cogía el derecho a no declarar hasta que el secreto de sumario a partir de ahí veremos cómo evoluciona todo esto gracias Luis un abrazo

Voz 16 38:05 pues

Voz 9 38:05 un saludo hasta luego llegó por cierto que hoy le han preguntado a Ronaldo Nazario

Voz 1991 38:09 qué siente del del Valladolid sobre unos jugadores sobre Borja Fernández bueno una uno de sus jugadores hasta hace un par de semanas

Voz 44 38:17 pero Ronaldo me gustaba preguntarte ahora que tenemos aquí rápidamente por Borja Fernández como has vivido esos momentos complicados para el Valladolid y para el futbolista como está ahí ha pero la condimento

Voz 45 38:25 pues nada porque no sabemos

Voz 12 38:28 sigue secreto y Justicia así que no podemos

Voz 1991 38:30 no

Voz 44 38:31 cambios estáis tranquilos imagino cuál es el tema solo

Voz 1991 38:34 bueno pues lo que acabamos de decir hasta que no se sepa el secreto de sumario no van a opinar veremos hay que esperar pero me parece a mí que va a haber mucho mucho de lo que hablar a partir de ahora la una y uno el baloncesto en El Larguero porque han completado los primeros partidos de cuartos de final ya sabéis en el playoff por el título quedaban dos partidos por disputar en el primero le ha ganado además con contundencia el Barcelona al Joventut de Badalona ocho siete seis uno y al final el partido Xavi Saisó ha estado con protagonistas Saisó muy buenas

Voz 12 39:16 bueno si os aquí estamos con Víctor qué tal buenas noches buenas bueno lo primero y a importantes y claro no

Voz 1959 39:25 se yo creo que nos hacía falta hacer un buen partido después de los partidos que hemos jugado con rayos en liga regular necesitamos demostrar que con bueno que durante todo el año sido mejores y no sólo en los últimos minutos así que bueno yo creo que es para estar contento

Voz 12 39:41 quizá demasiados nervios en algún momento del partido no digo en general con la expulsión de peso y luego lo que ha habido entre Nico y Ortega

Voz 1959 39:48 con la de su partido porque yo no yo creo que que la intensidad aumenta cada día en cada acción iguanas ha visto ahí no yo creo que que pese ahí hemos seguido con la cabeza fría tomando buenas decisiones sino una semana y aparte pues ha sido el momento que nos hemos conseguido ir no el marcador

Voz 12 40:08 parece que el duelo de de la Euroliga pasado ya no

Voz 1959 40:11 no yo creo que sí que ya pasa el tiempo para para hacerlo de sabemos que tenemos otro objetivo claro es ahora el play off de la Liga Hay que bueno tenemos que

Voz 12 40:21 quiero aprovechar este momento de la Peña allí en casa se peligroso no si es un aquí porque

Voz 1959 40:27 no ya no tiene nada que perder no han hecho una gran temporada que han hecho un gran baloncesto serán merecidos y ahora pues van a intentar de devolverle a la piscina no baloncesto darle una victoria más allí tenemos que

Voz 12 40:43 está preparado para que no nos pase como el partido a regular qué resultados ha habido en esta en estos pliegos de momento eh que te parece

Voz 1959 40:49 sí ya te digo lo se puede pasar de todo intensidad sube y siniestros preparado pues te matan no volvimos con Baskonia que que perdió no tiene partido en casa nosotros no podíamos hacer igual sabemos que que bueno que es una buena oportunidad que tenemos y tenemos que aprovecharla

Voz 12 41:09 con el último es visto un poco la expulsión de del coaching ha sido un momento y no los árbitros va no sé cómo va

Voz 1959 41:14 sí bueno yo creo que me ha parecido eh me parece demasiado no dos técnicas seguidas yo creo que está claro que que todo el mundo lo que no ya que se mete mucho en la pista hay que está muy encima no lo sabes lo sino de de nosotros y yo eso lo sabemos pues lo lo intentan controlar y en ese momento pues yo creo que así un poco excesivo pero bueno también tiene que aprender era quedarse en el sitio de eh no provocar al resto no que no ya que no es no darles la duda

Voz 12 41:43 por detrás el mito muchas gracias gracias gracias ahora Víctor Claver uno de los jugadores sin duda destacados en la en el partido de

Voz 1991 41:49 esa es la charla que ha tenido sexo con Víctor Claver en el otro partido del día le ha ganado Unicaja siete ocho ocho cinco a Valencia estará la eliminatoria igualada podíamos decir porque es el cuarto contra el quinto pero golpea primero Unicaja Ximo más mano también nos ha dejado mensaje en el contestador con protagonista

Voz 0962 42:06 hola muy buenas noches aquí junto a un equipo feliz hoy el Unicaja de Málaga que ha ganado en Valencia en el primer asalto de los cuartos de final por el título ACB Icon un hombre feliz que es Carlos Suárez ahora Carlos muy buenas muy buenas bueno e habéis golpeado primero

Voz 12 42:22 se ha ganado un partido de las Finales yo creo que hemos hecho un partido muy serio no sé cuando ellos han estado muy acertados no nos hemos venido abajo Nos ha servido un poco de elecciones el partido que tuvimos aquí en la Fonteta que que perdimos casi cuarenta puntos en poco desmotivación no no somos tan mal equipo y lo que lo queremos demostrar la verdad es que que bueno hemos hecho un partido muy serio prácticamente el partido escuchaba Ponsarnau han entrenado

Voz 0962 42:53 los de Valencia Basket encinares descanso que tienen que tener cuidado con el tiro exterior defender eh no le ha salido muy bien porque ha sido en el tercer cuarto dónde os habéis sido muy habréis fundido al equipo rival

Voz 12 43:06 gracias a esos triples sí bueno Dragan ha hecho un partido increíble de todo el mundo ha tenido su momento los peones han hecho dar esa ventaja no que que Palencia pues ha permitido más el tiro exterior luego hay que meterlos de cierto Adan Jaime Alberto Bueno todo el que todos los exteriores han estado a gran nivel cómo se enfocan esto jugar

Voz 0962 43:28 domingo a las cuatro y media el segundo partido

Voz 12 43:30 desgraciadamente tenemos experiencia en esto en la Eurocup porque ganamos el primer partido contra de Berlín no te puedes relajar porque no ocurrió que no ganar los dos siguientes yo creo que tenemos que estar al cien por cien de actividad de pasión e eh yo creo que esta vez vamos a tener a a la afición delante no va con nosotros esperemos que el a las cuatro y media aunque sea mal ahora pues la afición en vez de irse a chiringuito en la playa en Málaga que se ve muy bien con el sol pues venga el Carpena disfrutar de de baloncesto muchas gracias Carlos Suárez que disfrutéis de domingo muchas gracias

Voz 1991 44:09 gracias Ximo esta es la conversación que tenía nuestro compañero con Carlos Suárez y vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de las eliminatorias de estos cuartos de final del play off por el título un hay siete minutos vamos con las motos

Voz 36 44:47 Vega vamos con el Mundial de Motociclismo porque estamos

Voz 1991 44:53 en el Gran Premio de Italia uno de los que más le gusta a Mela Chércoles hola Mela qué tal muy buenas

Voz 16 44:58 o es que ha sido muy buena saludos desde el auto pero el Mullelo para mí en el Mundial el más espectacular es de los antiguos con subidas y bajadas con curva rapidísima técnicas y un final de recta de los que da miedo en los que los pilotos de Moto GP se ponen a trescientos cincuenta por hora en un día atípico porque ningún español ha dominado en una de las tres categorías Suzuki así el más rápido en Moto3 Marín en Moto2 iba canalla en Moto GP un bajen haya que ha liderado la revolución de los novatos porque además de ser primero El segundo ha sido jugar tarado otro novato y con ilustran importantes como Valentino Rossi o Jorge Lorenzo en posiciones retrasadas recesión decimos sabor ir Lorenzo vigésimo algo está cambiando en Moto GP y mejor que yo te lo va a explicar el protagonista lista que tenemos esta noche en El Larguero Un Fabio cuarta narró que ya lícitos Jerez a Márquez el récord de la pole más joven de la historia en la clase reina si tiene esta carrera la dentro semanas en Cataluña para intentar quítame también el récord de la victoria más joven no sé si será capaz de conseguirlo pero de momento no es un rookie cualquiera está siendo la revelación de la temporada Joy ha comenzado segundo el Gran Premio de Italia

Voz 1991 46:02 piloto francés de tan solo veinte años hola Fabio qué tal buenas noches

Voz 9 46:06 hola buenas qué tal qué tal estás cómo te encuentras bien no debía ser vosotras pues muy bien

Voz 1991 46:13 aquí disfrutando del fin de semana Chaves y nosotros aquí en Madrid tenemos la Champions eres futbolero

Voz 21 46:18 sí me me me gusta muchísimo

Voz 1991 46:20 de qué equipo eres

Voz 21 46:23 bueno estoy más del Niza pero este año no han ido muy bien entonces mejor no decirlo

Voz 1991 46:31 luego luego luego te sigo preguntado por un poquito de fútbol pero vamos al lío estarás contento no hoy Ascó II el segundo mejor tiempo

Voz 21 46:39 sí sí había sido un día muy positivo por primera vez en este circuito que para mí es uno de los más increíble mal del Mundial con mucho

Voz 16 46:50 nivel curvas muy rápidas

Voz 21 46:53 como como bueno todo entonces circuito es un circuito rápido llegar a fin de llegar al final de recta con casi trescientos cincuenta y es llegamos con con una curva es es increíble

Voz 1991 47:07 además ha sido la mejor Yamaha de toda la parrilla almas es una moto satélite no oficial que harías no tú en este circuito con una moto oficial

Voz 21 47:16 bueno en el momento no no no estoy pensando en esto estamos muy contentos con el equipo estamos trabajando muy bien íbamos siempre

Voz 9 47:26 eh cien por cien de

Voz 21 47:29 de mi mili de la moto

Voz 1991 47:31 exacciones tienes para la calificación de mañana donde tienes que estar

Voz 21 47:36 bueno nuestros objetivos desde el principio que existe entre las tres primeras filas yo creo que trabajando bien mañana por la mañana podemos hacer con muy buen cuál y que que hoy hemos hecho con sólo una goma durante todo el todo el día una hoy y mañana tendremos tendremos dos entonces muy positivo a subir