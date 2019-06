Be OK: ¿La pasta de colores lleva realmente verdura? Y otras eternas dudas (01/06/2019)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque con laboratorios Pileje

Voz 0809 00:36 buenos días bienvenidos una semana más a este pequeño rincón de la radio en el que hablamos de alimentación de consumo de deporte de psicología Bono Isabel de lo que nos dejan no qué tal Angela buenos días cómo estás muy bien

Voz 4 00:48 porque me encanta cuando lo comentaremos cuando presentemos a la invitada pero alguien podría decir que tenemos a los invitados un poco para corroborar lo que nosotras como pesadas hablamos todo el tanto en el programa pero prometemos que no que no que no hay manipulación detrás de de estos sabes que siempre me gusta empezar el programa pregunta note alguna da existencial sobre algo que está de moda no que se suele ver en restaurantes en redes sociales incluso esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la hamburguesa no enterado sí

Voz 0809 01:16 no te voy a preguntar tranquilas y las dado el día libre sus pobres siempre dicen que están esperando desde día como agua de mayo pero sí te quiero preguntar por una nota nueva moda

Voz 4 01:27 es muy habitual acompañarlas hamburguesas en los restaurantes en vez de con patatas fritas con bonito en muchos sitios además lo pintan un poco como la opción saludable no si no quieres patatas tenemos esta otra cosa que igual te sientas mejor ahí lo dejo no se claro primero depende como es

Voz 0187 01:43 de hecho ese bonito porque si el bonito está frito estamos en las mismas es verdad que bonito muchas veces se presenta asado al horno entonces ahí sí que es verdad que bueno pues del aceite este de la fritura de la patata lo estamos eliminando la verdad es que la diferencia entre hoy y la patata es pequeña pero sí que hay pequeñas diferencias por ejemplo el el bonito tiene más calorías porque tiene más cantidad hidratos de carbono pero una cosa buena es que tiene más caros entonces bueno osea es para aquella gente que utiliza los vegetales como fuente de calcio pues el bonito podría ser una buena opción pero siempre cuando no sea frito vale osea que mucho mejor que sea asado a la plancha

Voz 4 02:18 pero vaya que si te gusta mucho la patata frita en el Día Mundial de la

Voz 0025 02:21 burguesa o no bueno pero

Voz 0187 02:24 y ahí sí que que es decir que estás ayudando un poco ir además las empresas no tienen porque ser malas eso es verdad

Voz 0809 02:29 mí me besan lo hemos comentado al claro

Voz 0187 02:32 depende quepan utilice es depende que carne utiliza desde pende como hágase sacarnos ya que la hamburguesa no tiene porque ser mal a priori

Voz 5 02:38 pero claro depende que hamburguesa

Voz 4 03:00 Ángela solemos decir que ir al supermercado es una tarea complicada llena de tentaciones de confusiones también y que por tanto hay que planificar la como es debido tú siempre hablas de dedicar ese rato la semana a organizar un menú semanal organizar la lista de la compra para ir luego a Tirofijo claro yo siempre digo que

Voz 0187 03:18 lo menos que hagamos un menú para toda la semana que nos hagamos una lista de la compra y que si vamos con a la compra con esa lista de la compra y compramos todo lo que hay ahí Nos vamos a tener garantizada la comida de todas las semanas no con hambre por ejemplo estos otros rico no que al final acabas echando pues cosas que no deberías pero para mí es muy importante la el el hacer una una buena lista de la compra muy muy importante

Voz 4 03:39 pues seguro que eso también opina nuestra invitada de hoy que no necesita mucha presentación es Marian García más conocida como boticario García es farmacéutica divulgador a ir autora de varios libros el último y el que nos ocupa hoy es el jamón de york no existe que es y yo diría Un grito contra la desinformación y los falsos mitos a la hora de hacer la compra ninguna enciclopedia para ser informados al súper

Voz 0025 04:03 buenos días Ángela Isabel por invitarme yo sí la verdad es que estaba escuchando atentamente lo que decías Ángela de que si vas una lista no lo que compras yo siempre digo que la la buena alimentación empieza la lista de la compra porque lo que no tienes en casa no te lo comes entonces si tú en tu casa no tienes ultra procesados que no son solo bable Si lo que tienes es decente pues vas a comer bien pero claro el problema es que cuando vas al súper muchas cosas que parecen buenas en realidad no lo son y el marketing alimentario está ahí y la letra grande muy grande y la pequeña más pequeña entonces pues claro hay que poner la lupa entonces un libro es un poco un paseo por por el supermercado por los distintos pasillos viendo mitos que hay sobre los alimentos y luego pues con esa lupa las etiquetas con ejemplos prácticos de etiquetas deber bueno cuál es el mejor yogur cuál es el mejor jamón de york aunque no exista

Voz 0187 04:52 es verdad que tendemos a pensar que todo el mundo conoce las reglas básicas no es como bastante básico pero si las si realmente fuera si tú no hubieras escrito ese libro porque en el libro lo que hay son mitos

Voz 0025 05:02 qué es lo que hace es tirarlos por tierra no

Voz 0187 05:05 ya te has bajado mucho quizá en frases que tú has oído o en comentarios que ha hecho para plasmarlos en el libro y tirar por tierra todas esos falsos mitos claro

Voz 0025 05:13 primero los los mitos que hay de todos los elementos fue por ejemplo la leche que es el es mi alimentó mitológico favorito

Voz 4 05:20 el más completo desde luego existo

Voz 0025 05:22 sí tiene todo tiene los mitos de las hormonas de los antibióticos de que si el hombre es el único animal que ha tomado mala leche después del de este y que toma su y también pero bueno

Voz 0809 05:32 venga vamos a decir eso es no se habla

Voz 0025 05:36 realmente los los mitos están hay otra parte que que pensamos que sabemos y que no sabemos es que el en el tema de las etiquetas pensamos que todo el mundo más o menos sabe leerlo porque dices bueno pues yo lo oí que miro las calorías lo único que mira la gente las calorías sin embargo la gente lo que no sabes muchas veces pues algunos ellos de los ingredientes van de mayor a menor y entonces el que está el primero es que tiene más ingredientes el que está el último tienen unos ingredientes bueno pues son cositas que la gente no sabe que en su día a día puede mejorar muchísimo no y sobre todo yo lo que he notado es lo que decías no de no ha que el libro es que la gente pues no tenía ni idea de que realmente esto se ponía así es que llevo toda la vida comprando unas galletas que no son buenas pensando que eran súper saludable claro

Voz 0187 06:19 por ejemplo pasa mucho con el con el pan integral no

Voz 0025 06:22 sí que claro muchas veces

Voz 0187 06:24 digamos que un pan simplemente por el hecho de que tenga un color marrón

Voz 0025 06:27 on no ya resignamos las propiedades de es un pan integral que es muy rico en fibra pero

Voz 0187 06:31 bueno puede ser que sea una harina blanca a la que simplemente la han añadido

Voz 0025 06:34 bado de trigo realmente el cereal no está entero ahora la suerte es que a partir del uno de julio cambia la legislación por fin porque era de mil novecientos sesenta y cuatro la que ya tocaba un poco y ahora sí pone cien por cien integral tiene que ser cien por cien integral a partir del uno de julio pero las galletas como comentábamos no entonces está ley que entra el pan de molde entre el pan que está muy bien porque si tiene veinte por ciento de pan integral para que bueno que es un veinte por ciento pero unas galletas integrales podrá seguir poniendo galletas integrales sin que la harina integral sea una harina refinada con un poquito de Salvà donde no claro

Voz 4 07:09 parece que la ley siempre va dando pasos muy pequeños no que hay que luchar

Voz 0025 07:13 esto para para todos estamos mejor que antes se con con esto del pan pero desde luego ya habían empezado pudieran hablar un poquito más

Voz 0187 07:23 de haber hecho también para otros productos es verdad que bueno la industria se conoce muy bien no todas las triquiñuelas que pueden utilizar para que los pro para que los reclamos sean legales pero ahí tenemos que ser un poco más listos que ellos no hay lo que tú dices que con este libro vamos a aprender todas esas vías que tiene la industria para intentar

Voz 0025 07:40 bueno colarnos si a ver la industria no engaña porque como dices

Voz 0809 07:45 bueno tendría en la legislatura lleva hasta el hasta el

Voz 0025 07:48 dimite la estira in no engañan no se puede decir que engañe pero sí que induce al error porque realmente si vemos un producto como un chorizo con Quino ha por ejemplo la aquí no ha bien grande pensamos bueno esto pues lo natural es más natural y tiene más que no hay menos chorizo y entonces te das la vuelta ves que tiene un cuatro por ciento de que es que hizo cuatro colillas la gente tampoco sabe si esto es interesante y cuando en un producto pone cualquier reclamo que ponga avena ponga aquí Noa ponga que oponga lo que sea es obligatorio que entre paréntesis se ponga a la lista de ingredientes qué porcentaje lleva como los de dime de que presumes y te diré de lo que careces no entonces bueno hay que sepamos que cuando vemos por ejemplo un batido de estos de fumo que pone con plátano pues si le damos la vuelta podemos lo que a lo mejor de fresas lleva un uno por ciento de plata no lleva otro uno por ciento es decir en doscientos mil litros lleva dos gramos de fresa que nada tengo claro es un sitio que engaña la industria no engaña

Voz 0187 08:48 pero realmente lo hay pero claro ahí está que tenemos

Voz 0025 08:51 a la para que eso no no lo cuál es exactamente igual la legislación del pan se ha obligado ahora que si pone multi cereales haya mínimo un diez por ciento de cada

Voz 4 08:59 a uno

Voz 0025 09:00 que ya está bien de tu sería deseable que si se hace mención a un ingrediente en concreto si se obligara a que fuera un mínimo no dependiendo del del producto no porque hasta ahora un pan de experta con cero coma cero uno de podía poner que era de espalda cae puede perfectamente claro fíjate yo yo lo vi

Voz 0187 09:19 hace poco en tumbos un modesto sin basados para los niños que bueno para los niños pero sabéis cuál es es digo que ponía cero por ciento de materia grasa en Gran claro era más caro que el mismo zumo que no ponía eso sea porque claro evidentemente en un zumo nunca va a haber materia grasa no tiene sentido a veces sólo ponen los zumos que son con leche batidos zumo a mí porque le ponen leche desde dada no pero éste era zumo sólo uno ha soltado es que eso eso

Voz 0025 09:44 mente no debería ser legal porque la legislación en realidad tiene unos apartados en los que dice que un alimento no puede presumir de no tener cosas que realmente no tiene no tiene por qué tener ya entramos un poco también con lo del con lo del gluten que hemos estado en mayo con el mes de gluten tú no puedes presumir de que un zumo no lleva gluten evidentemente no porque zumo no lleva gluten no entonces bueno ahí es verdad que a veces la legislación seis tira y a veces se hace un poco la vista gorda o no tenemos tanta policía de la legislación

Voz 0187 10:15 que vigila todo esto fíjate si nos centramos por ejemplo en el caso de de la vitamina hace no nosotros vemos un zumo que tiene vitamina C o vemos un zumo que tiene trescientos cuál elegiría el que viene ascenso puesto que ocurre que le trescientos también es because vitamina C o saque también

Voz 0809 10:33 eso suena malísimo hasta ahora el único claro suena fatal

Voz 0187 10:37 suena es que este zumo tiene trescientos este no lo quiero pero es que Esteban

Voz 0025 10:40 crecido en vitamina éste me lo llevo que éste me va a venir genial claro hay un apartado en el libro va a principio del todo que son como los mandamientos y el quinto es identificarlas y respetar las los aditivos puse la palabra las los aditivos porque realmente los aditivos parece que es que son el veneno y es verdad que los aditivos muchos de ellos no nos aportan nada y que suelen estar en alimentos ultra procesados pero como dices la vitamina C el ácido bórico otros antioxidantes que hay o incluso o no un expediente o ante Apple son recursos tecnología ticos que no tienen por qué estar mal ahora hay que diferenciar porque tenemos aditivos como los del existiendo dos veintiuno a la siendo XXXV todos los potenciador del sabor el famoso culto matrimonio sódico que no son tóxicos en ningún caso pero aunque sean seguros eso sí que modifican nuestra manera de comer nos pueden aumentar el apetito

Voz 0187 11:31 la actividad no de la alimento y que comamos de manera más

Voz 0025 11:34 ah sí eso es entonces no es lo mismo un ácido Vico une trescientos que une seiscientos veintiuno dejando muy claro que todos son seguros la manera en que no nos influyen no son iguales entonces los edulcorantes también por ejemplo en novecientos bueno pues te puedes tomar sacarina puesto tomar a Espartaco pero que sepas que es un elemento no lo tiene pues es mejor porque realmente es duro antes también pueden bañar la nota entonces bueno pues digamos que hay que relativizar un poco lo que es el ese alarmismo esa quimio fobia que no debe existir ayer porque tienes que tomarte un yogur con edulcorantes Si el yogur sin edulcorantes pues educada tu paladar está perfectamente bueno ya me salvado

Voz 4 12:15 hablabas de ese quinto mandamiento de identificará si respetar los el siguiente no es menos interesante identificará respetará los alérgenos que estas otra cosa de la que habla en el libro si no somos intolerantes

Voz 0025 12:27 a la lactosa al gluten a la

Voz 4 12:30 avena lo que quiera que sea no es necesario comprar todo el tema

Voz 0025 12:33 productos que no lleven esos ingredientes claro bueno hay es que incluso el gran problema que hay es que las personas que son intolerantes o los que son celiacos yo tengo una amiga que la diagnosticaron a sus hace muy poquito hizo lo primero que hice fue el pasillo de sin gluten de repente me di cuenta hace claro yo dije nómina sin gluten todo de sin gluten llegó allí empieza a haber magdalenas galletas si mi hija no toma magdalenas con gluten porque va a tomar magdalenas de luto entonces bueno hay que identificar hay que saber que las personas que tengan estos problemas de intolerancias de alergias no tiene ningún problema porque la legislación les obliga a que aparezcan subrayados aparezcan en negrita en la lista de ingredientes y la gente que tiene estas cosas en casa se convierte en verdaderos expertos por la cuenta que les trae la realmente tiene que ser tiene que ser así pero no nos volvamos locos tampoco con estas modas sin porque cuando hay un hay un Con porque realmente el sin gluten las magdalenas da sin gluten como realmente el gluten les ofrece una humedad delante muy unas texturas y unas poco es lo que hacen es con azúcar con azúcar para negro sepa mejor con grasa para que esté más esponjoso ya hay estudios que muestran que los alimentos ultra procesados sin gluten son menos saludables que los que tienen gluten en las que encima les estamos haciendo un flaco favor encima de tener el problema que tienen ponerles alimentos que son menos saludables dos ojo con esto porque también es muy importante

Voz 0187 14:02 si encima son más caros bueno claro

Voz 0025 14:04 entramos en ese capítulo y luego también el tema de la moda de abono pues como es sin ser será mejor no decir bueno pues si yo no tengo intolerancia lactosa que un treinta por ciento bueno estamos aquí tres pues a lo mejor una es intolerante a la lactosa o bueno sienta bien por lo que sea bueno pues

Voz 0187 14:22 genial fenomenal es como debe genial porque la industria ahora ha echado está preparado esta leche en la que le ha echado Le añadido la tasa entonces esta gente lo va a poder tolerar claro pero el resto de la gente no tendría porque tomar

Voz 0025 14:33 hay que pensar que esa leche va a ser más ligera ni todos son cosas que se ponen en el en el avión de otro día a con unas magdalenas que llevaban unos paracaídas entonces iban como flotando las de prueba nuestra Arenas ligeras a favor salgan en las venas tiene incluyen pero son igual pero un paracaídas y a ella

Voz 4 14:56 es que no pasa nada si un día no queremos tomar una magdalena claro tomamos claro pero claro que no pase por lo que no son no claro eso pasa también un poco

Voz 0187 15:04 la bebida vegetales no que mucha gente decide no tomar leche de vaca pues por todo esto que dices no soy de repente cogen una bebida vegetal por ejemplo de avena y está llena de azúcar en muchos casos a que también es importante saber leer las etiquetas de este tipo de bebidas

Voz 0025 15:17 que hay bebidas de avena que el segundo ingredientes hace de azúcar no saben es que tienen más cadenas que bebidas de avena o de almendras con un dos por ciento de almendras un dos por ciento de almendras en doscientos mililitros de un vaso son dos almendra tomate dos almendras un vaso de agua dietas en las cartas que da igual es verdad que las vides vegetales son como una como son un recurso la gente que además tienen intolerancia eso o por lo que sea porque son verano pues estupendo pero que sepan que no es igual inmerso puede ser nutricionalmente la leche de vaca de las vidas vegetales se parecen como un huevo una castaña realmente

Voz 0187 15:53 quizás lo que más se parecería a la de soja

Voz 0025 15:56 proteínas más completa vamos ojos proteína completa aunque no sea a exactamente igual que la de lo que Pascal como el sabor tampoco es maravilloso a veces pues lo pueden azúcar o aromas digamos que la deshoja sería un buen rato sólo hay que mirar que tengan más de un diez catorce por ciento de soja o de cualquier vegetal pero por lo menos que menos que un diez por ciento de chicha que lleve esa debilidad sí también no

Voz 0187 16:20 hemos encontrado alimentos que nos dan casi propiedades curativas no entrado maravillosos la mantequilla que baja el colesterol no sé no hay mil cosas no

Voz 0809 16:29 la uno si tiene alguna alguna patología lo

Voz 4 16:31 qué tiene que hacer es hinchar esa mantequilla no

Voz 0809 16:34 todos los Terol va va a mí me mola la galletas

Voz 0025 16:36 las galletas que te bajan el colesterol porque dices oye que que

Voz 0809 16:39 buena manera de bajar el colesterol comiendo galletas me interesa para que ahora medicamentos farmacéuticos nos vamos a quedar en nada sin nada pues el tema es que os galletas tienen un bueno para conseguir los tres gramos de Lucano que es verdad que cuando ponen lo del colegio

Voz 0025 16:54 pero letales porque hay declaraciones nutricionales de la EPSA pero para conseguir los tres gramos levantado Lugano desde tomate dieciocho galletas que es más o menos el paquete entonces bueno pues maravilloso no y eso permite con un veinte por ciento aduce de azúcar cada galleta poniéndose una encima de otra dices venga muy bien el colesterol

Voz 0809 17:13 David y eso ya que el azúcar ya estoy o los yogures los yogures que suba

Voz 0025 17:17 defensas como si se pudieran subir así por tomarte un yogur que realmente bueno pues los están fenomenal pero si lo pueden poner porque llevan vitamina A vitamina B cinco el quince por ciento de la cantidad recomendada de vitamina D cinco y con eso ya pueden decir que suben las defensas buenos un montón de de declaraciones nutricionales que lo que hacen es confundirnos pero claro a la industria le interesa porque vende más consumido por también también porque buenos como las dietas milagro todas estas cosas pues en vez de tener que andar todos los días en vez de comer bien pues me tomo un yogur y lo tengo ya con eso lo tengo ahora hay que mirar que los yogures por ejemplo para el colesterol si estás tomando medicación para el colesterol estatinas estatinas no puedes combinarlo gente que dice cuanto más mejor la medicación ya horario yogur

Voz 0187 18:07 es cuánto cuesta esos yogures es lo que decíamos antes que el precio mucho más caro disquetes

Voz 0025 18:11 sale el tratamiento luego yo no es por barrer para casa pero pero es que basta Tina vale noventa céntimos sea realmente buenos un medicamento seguro y eficaz tienes tu dosis que has visto por tu médico que él es el que te hace tu contra exactamente no cuanto como medio entero por favor el tema de los ver alimentos buena aquí ya entramos en palabras mayores bueno supra elementos no existen son Gwyneth Paltrow que es la la gran divulgador ha de de súper alimentos pero son también hablaba de conciencia me encanta lo de la la una hay un Biden en Youtube que pone pizza de experta casera y entonces sale el vídeo con queso de estos fundido pero que bueno que esos grasa de palma con tal vez

Voz 4 18:54 que se alimenta sólo de verlo pero es de tal

Voz 0187 18:57 la base o de es de España

Voz 0025 18:59 o bizcocho casero de despierta saludable entonces buenos ingredientes y son doscientos gramos de harina de doscientos gramos de azúcar hay que compensar esto es las gallinas que entran por las que salen pero caro los alimentos han convertido en esa manera de lavar la conciencia Quino a hay más de cien productos en el súper ahora mismo en cualquier buscador más de cien productos continúa hasta champú declinó también la que va me parece fenomenal y además es un recurso fácil porque sustituye al arroz o la pasta pero sabiendo que en Nizhni tiene propiedades que no puedes conseguir con cereales y con legumbres y sobre todo que no la estamos trayendo del otro lado del charco esos muy

Voz 0187 19:36 por tanto que les estamos dejando sin yo aquí

Voz 0025 19:38 de Cuenca que soy yo pues allí también tenemos lenteja

Voz 4 19:41 a ver si que muy rica

Voz 0025 19:43 sí sí sí sí la que es la dejas pero la

Voz 4 19:46 no hay igual también habría que plantearnos un poquito hace un tiempo parecía que la frase que más escuchaba es lo he leído en Internet y ahora es un poco de la misma ha funcionado como hacer entender a la gente que que a ti te haya pasado algo que tú tengas una experiencia propia no te convierte ni en farmacéutico nutricionista ni médico ni nada que se le parezca

Voz 0025 20:08 me gustaría decirte que es posible

Voz 4 20:10 explica es complicado fíjate yo creo que Aíto

Voz 0025 20:13 los que nos dedicamos a la divulgación estamos haciendo una tarea interesante porque al final la gente quiere creer más la recomendación la recomendación de una persona sea tú crees más que tienes cerca que a lo que viene los libros lo que viene en otro sitio entonces con con el tema de divulgación la gente que divulgó al final son personas en las que la gente con el tema de las redes sociales pues confía en ellos porque el fondo estas compartiendo tu día a día y entonces tener esas personas como de referencia en las si confías yo estoy me da mucha vergüenza porque me etiquetan muchas veces en Instagram alguien dice algo y entonces pues me etiqueta luego llegaría García dice que no puede para el

Voz 4 20:53 para que dicte sentencia lo pues como suprima su vecina

Voz 0025 20:55 su tal entonces oye pues eso que está haciendo tú tal es bueno en el fondo estas confiando en alguien que que bueno pues que sanitario que tiene otro otro criterio yo creo que eso es una de las una de las medidas no estar machaconamente como estamos pues en los medios en la radio en la tele y contrarrestar un poco los mensajes que lleguen porque en el fondo la clave es que confíen en tí confían más en una persona de carne y hueso que una institución tenemos que trabajar de mano de las instituciones porque las instituciones científicas son las que tienen la investigación los contenido de las universidades pero tiene que haber interlocutores en los que la gente crea porque a la gente lo de lo ha dicho la OMS vale lo de palabra de OME no no no importa tanto entonces bueno ahí estamos trabajando todos de aquí lo haces muy bien este programa ahí

Voz 0187 21:46 es una parte muy chula del libro en el que bueno haces como las preguntas del millón no como preguntas que yo me imagino que mucha gente se habrá dicho alguna vez como la pasta de colorines lleva realmente verdura

Voz 0025 21:56 sí claro un dos por ciento

Voz 0809 21:59 de espinacas Real real

Voz 0025 22:01 no por ejemplo el castillo en las legumbres del botes tóxico no porque se cuecen las legumbres en el en el bote en muchas de ellas ciento y lo tirarse van nutrientes por ahí también que si no te gusta no te lo comas pero como conozco pero pero pues comer hay que lavar las verduras que vienen embolsa ya vienen perfectamente la varitas no hay ningún problema

Voz 0187 22:19 Mar Moreno es azúcar blanco pintado

Voz 0809 22:22 vive la legislación y siempre en una conversación de bar sale sale eso sí es él que se echa el azucarillo hay otra persona que comenta sí

Voz 4 22:32 en blanco no es no es azúcar blanco pintado pero sí que es cierto que puede ser azúcar blanco

Voz 0025 22:36 al que le añaden las Mela dos dependiendo del tipo de azúcar a veces azúcar blanco con con Velázquez lo que que tener en cuenta es que al final Caixa azúcar en un noventa noventa y cinco por ciento de de azúcares que el azúcar es sacar osa los azúcar son muchos más pero en el fondo todos son primos hermanos entonces bueno pues que no nos pensemos que unos son mejores que otros que de la azúcar también se sale

Voz 4 22:58 y ahí una última que a mí me encanta es si las galletas María son buenas claro yo imagino que en un pasillo supermercado la parte de galletas vemos tantas barbaridades que la galleta María de toda la vida parece carecer iba en básico básico pero sí en el fondo de armario ponen el hospital como va a ser

Voz 0809 23:16 les llamaba haría como la Virgen además claro cosa

Voz 0025 23:20 bueno realmente tienen un veinte por ciento de azúcar es verdad que no es el desayuno más saludable que hay galletas peores pues claro pero que no podemos decir que es una galleta saludó una harina refinada con aceite que suele ser de girasol icono azúcar que la tostada de pan integral debería primar en Los desayunos no sería como el sustituto saludable que todavía nos cuesta que no pasa nada pero comerte un paquete de galletas absolutamente pero no las tengas en tu casa porque que yo estoy segura que todos a cabo del tiempo vamos a hoteles y unamos en un bar o y ahí ya haces la excepción pero en el día a día en tu casa no no las tenga yo mis hijos vamos están creciendo así

Voz 0809 23:58 mi cayendo María galleta maría Free luego es verdad que lo de lo ya

Voz 0025 24:02 a Eurodisney me acuerdo que mi suegra la emplean Le puesto a tu niña llega a mí me he puesto a niñas están por seis

Voz 0809 24:10 la agua clara esto qué es esto es ahorro de colesterol igual bajo

Voz 0187 24:17 muchas gracias por haber escrito este libro porque yo creo que va a ayudar a muchísima gente a todas esas preguntas que se hacen no y que además es muy bonito está escrito de una manera que es muy accesible para todos te te felicito María bueno pues muchísimas gracias

Voz 0025 24:31 a vosotras fluido por vuestro programa ya seguir todos remando en la misma dirección que yo creo que estamos consiguiendo muchas muchas cosas

Voz 0187 24:36 muchas gracias gracias

Voz 0025 25:04 cada vez hay más

Voz 4 25:05 productos alternativos a la carne los supermercados Ángela no sé si te has fijado alguna vez en los nombres que ponen a estos productos como por ejemplo hamburguesa vegetal ejemplo salchicha

Voz 0187 25:15 desde Tóful o albóndigas vegetal otro siempre asociamos hamburguesa

Voz 4 25:19 a carnaza Carme albóndigas de también son productos que en realidad son deshoja de todo Food S y tan que ahora está muy de moda porque dicen que es lo que más se parece a la carne pero que tienen nombres típicos de productos cárnicos pues ahora la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo está estudiando cambiar la legislación para que los productos que estén hechos a base de vegetales pues no puedan utilizar nombres que aludían a la carne ya que realmente no son de carne son otra cosa pero hay organizaciones que promueven el el organismo que por lo general están en contra me preguntas por qué pues escuchen

Voz 4 27:50 desde luego disco vegetal suena menos apetecible

Voz 0809 27:53 claro que la camiseta la verdad que sí

Voz 4 27:56 yo lo que digo es que pasará el tiempo y afortunadamente si dejamos de consumir tanta carne porque es verdad que sostenible ya sabemos que no es pues ya no a falta ni siquiera entrar en esta serie de disputas porque imagino habrá mucha más oferta de productos vegetales que no necesiten hacer referencia nada de lo que conocíamos antes

Voz 0187 28:13 que se ponga de moda disco objetan

Voz 4 28:15 podemos vegetal de todas formas habrá que ver si ahora tras las elecciones europeas la nueva Comisión la agricultura y el nuevo Parlamento que se formen aprueban la propuesta se queda en nada

Voz 4 28:51 Ángela volvemos en un par de semanas como siempre con ya queda poco con cositas nuevas Iyad despidiendo casi la temporada pero seguimos ahí en cadenaser punto com en la aplicación de la SER y plataformas digitales incluso cuando no vayamos

Voz 0025 29:05 seguiremos seguiremos ahí está dentro de un par de semanas

