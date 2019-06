¿El fin de las hamburguesas vegetales?

Voz 1 00:00 Vioque y con Ángela Quintas e Isabel Bolaños

Voz 2 00:08 lo que linda que cada vez hay más

Voz 3 00:30 productos alternativos a la carne los supermercados Ángela no sé si te has fijado alguna vez en los nombres que ponen a estos productos como por ejemplo hamburguesa vegetal ejemplo salchichas de Tóful o albóndigas otro siempre asociamos hamburguesa a carnal carne albóndigas de arranque también son productos que en realidad son deshoja de Eto'o de S y tan que ahora está muy de moda porque dicen que es lo que más se parece a la carne pero que tienen nombres típicos de productos cárnicos pues ahora la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo está estudiando cambiar la legislación para que los productos que estén hechos a base de vegetales pues no puedan utilizar nombres que aluden a la carne ya que realmente no son de carne son otra cosa pero hay organizaciones que promueven el el organismo que por lo general están en contra me preguntas por qué pues escucha

Voz 4 01:19 soy una Rodrigo directora de toda es una organización sin ánimo de lucro internacional cuya misión es reducir a la mitad el consumo de productos animales parados ni cuarenta bueno a la iniciativa del Parlamento Europeo es nadie una propuesta consiste en prohibir el nombre de todos varios cultos que son atendidas la carne pues de hamburguesas filetes albóndigas etc es decir quiero que vamos a llamar más a por descargas separamos de ahí sino que tengamos llama algo como obispo vegetal au o alguna darse otra alternativa sino utilice un nombre cárnico entre comillas la propuesta se basa principalmente en la teoría de que estos terminamos como hamburguesa o salchicha de al consumidor final se basan en esta teoría que no está respaldada por ningún tipo de estudios del consumidor ni nada similar porque al fin y al cabo las personas lo que buscan son texturas usos favorezca a los que ya no están acostumbrados si tú sabes qué tal más o menos es lo que te vas a esperar no como lo puedes utilizar en qué plato eso puede asustar y lésbico vegetal con una foto en el packaging encontrabas a enterar mucho de lo que no es muy evocador por así decirlo nosotros creemos no sólo sin una sectarismo que las alternativas que proponen como a Isco vegetales son aún más confusas siquiera espero que va a generar en su mayor rechazo de las alternativas de esas fuentes cárnicos que así deberían estar fomentando en de Amberes frenando psicólogas no sabemos que cada vez es más necesaria una alimentación más vegetal que la cantidad tocarme que consumimos tanto en Europa como en el resto del mundo está muy por encima de de nuestras capacidades ya sostinibilidad a la capacidad del planeta que hacer este tipo de iniciativas lo que has hecho una de todo es hacia uno de la alimentario más sostenibles

Voz 3 03:15 desde luego disco vegetal su suena menos apetecible que volvió a ver qué tal la verdad que sí bueno yo lo que digo es que pasará el tiempo y afortunadamente si dejamos de consumir tanta carne porque es verdad que sostenible ya sabemos que no es pues ya no a falta ni siquiera entrar en esta serie de disputas porque imagino habrá mucha más oferta de productos vegetales que no necesiten hacer referencia nada de lo que conocíamos antes y quizás se ponga de moda disco objetan quizás se ponga de moda disco vegetal de todas formas habrá que ver si ahora tras las elecciones europeas la nueva Comisión la agricultura y el nuevo Parlamento que se formen aprueban la propuesta