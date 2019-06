A Vivir Madrid | Programa especial final de Champions (1ª hora)

Voz 1 00:00 el cese se se para Store tía rocas nueva Fu Man of Fame en opta riendas

final de la Champions desde la Plaza Mayor com Puri Beltrán Borja Cuadrado

Voz 1751 00:53 a los treinta y cinco grados idea acento inglés ahora mismo son las doce y seis minutos y les estamos hablando desde la Plaza Mayor aquí estaremos uniendo fuerzas hasta las dos de la tarde los equipos de Carrusel Madrid y A Vivir Madrid en la segunda hora además los van a poder escuchar a través de ser más en el ciento cuatro punto tres La Ser es la emisora de UEFA Champions Festival Madrid dos mil diecinueve ya a mi lado con perfecto inglés de es Borja Cuadrado qué tal buenos días qué tal buenos días

Voz 0298 01:19 eso el perfecto inglés después de hacer de speaker ayer en el partido de leyendas no lo tengo tan claro pero bueno

Voz 4 01:24 muy buena pregunta con un resultado bueno pues no vamos cómo lo ves como dices que es como un gran aficionado al fútbol inglés como gran entendida en fútbol te puedo decir cuatro dos tres uno con tres medias puntas vino con eh bueno pues con intención de ataque os sacras de entonces no bueno más o menos bueno yo soy yo soy yo soy objetiva

Voz 0298 01:42 aquí aquí percibían de la Plaza Mayor vemos a muchos aficionados del Liverpool a muchos aficionados del Tottenham va ir cogiendo color desde luego la mañana aquí en esta plaza Mayor tenemos este set montado organizado por la Cadena SER se han jugado partidos ayer Carrusel contra Larguero ha partido de leyendas en fin diferentes eventos iraquí entre tanta marabunta entre tanta gente que ahí tenemos a Toni López que nos va a dar un poco cómo es también de qué tal Toni muy buenos días

Voz 5 02:04 Hello por Esquire a Puri Beltrán no encuentra de verdad cómo estáis todo bien por en la Plaza Mayor ya manejan poco vosotros para como esto ambiente pero es que esta lamenta igual de tranquilo que por esa zona eh la gente el ambiente festivo pero te puedo asegurar que ayer a eso de las nueve diez sillas íbamos a las once a doce era muchísimo más festivo muchísimo más litros

Voz 6 02:26 de una bebida un color

Voz 5 02:28 extraño e mucho más cánticos a la gente yo creo que está descansando cogiendo fuerzas para mañana hilos que tengan fuerzas para seguir para mañana no para esta tarde y los que tengan fuerzas para seguir de fiesta desde por la mañana estará en las falsos por ahora aquí sólo hay fotos sólo hay muchos niños además pero alcohol y cánticos

Voz 0298 02:48 Toni apriete el calor verdad

Voz 5 02:50 aprieta color yo ayer hablar con Borja algo pantalón largo pantalón corto vuelo pantalón corto ha sido la lección la opción elegida bastante buena opción porque hace un calor aquí al sol de la Plaza Mayor pero primero noticia no estuve bien bueno ellos es que si tienes dame un poquito

Voz 0298 03:05 pues Toni muy blanquitos curiosa que puede acabar el día malos saque vamos

Voz 5 03:08 habló desde hasta luego contendientes de nada

Voz 1751 03:10 este que avance lo que esta mañana queremos invitar a los oyentes a disfrutar de la fiesta a la radio los primeros que llegan hasta el set de la Cadena Ser en la Plaza Mayor bueno pues les vamos a regalar balones de fútbol oficiales mini balones oficiales solamente solamente tiene que buscar a Jesús blanquiño que es fácil camisa abierta además de flores guión Florida y los primeros en llegar bueno pues van a llevar estos balones esto en la Plaza Mayor pero cuál es el ambiente las fans un hasta ahora Borja

Voz 0298 03:36 bueno pues desde las once de la mañana y hasta las seis de la tarde en la plaza de Felipe II se están concentrando los hinchas del Liverpool el presentador Colin Merry creo que se hizo así a ver si alguien que luego nos explique si lo digo cívicos bien de la BBC que va a ser el conductor del acto en el que va a ver conciertos como el de John Paul que va a cantar uno de los temas dedicados a su equipo Fields of Anfield Road

Voz 7 03:55 ah ah ja

Voz 0298 03:58 sonido más bonito sonido añejo no como ese gran club como es el Liverpool pues precisamente allí en la fan son del Liverpool en la plaza de Felipe II está ya nuestro compañero Iban Álvarez Iván compañeros qué tal muy buenas

Voz 8 04:08 qué tal Borja Puri Buenos días Madrid aquí estamos ella hasta el speaker animando la fiesta de momento es él el que está llevando la voz cantante los aficionados tranquilitos

Voz 0298 04:16 pues de una noche larga por las calles de la capital

Voz 8 04:19 España lógicamente esta plaza de Felipe II teñida completamente de rojo cada corrillo aficionados del Liverpool es una especie de mini botellones increíble la cantidad de cervezas que están consumiendo a lo largo del día y los aficionados del Liverpool que Vanessa

Voz 5 04:32 hasta aquí hasta las seis de la tarde a las cinco se va a dejar

Voz 8 04:35 de vender alcohol a las cinco y media llevaban acabar con la fiesta ya las seis cerrarán las puertas de esta flor de esta fan zone en la plaza de Felipe II cogerán el metro en Goya Línea directa línea dos la color rojo red del Liverpool siete paradas hasta Las Rosas y en las rosas Se bajarán y quince minutitos andando hasta el estadio Wanda Metropolitano para ubicarse en el fondo sur que es donde estarán los aficionados del Liverpool esta noche en esa final entre el Liverpool y el Tottenham

Voz 1751 05:00 gracias llevan Álvarez y en la plaza de Colón los aficionados del Tottenham eh están ya calentando banda ahí está José David Palacio qué tal buenos días

Voz 1855 05:08 hola qué tal muy buena y la verdad que está pasando en grande ahora estáis cantando canciones

Voz 1751 05:13 porque además no solamente en las fans pero cómo cómo están las inmediaciones del Wanda a esta hora Bruno alemán qué tal buenos días

Voz 0301 05:20 hola Puri hola a Borja a todos pues hay buen ambiente la verdad es que la gente yo entiendo que es están intentando refugiar un poquito de del bebé

Voz 0089 05:28 en la explanada de

Voz 0301 05:31 cerca de del estadio que da acceso al Wanda Metropolitano pues es decir ríos de gente pero sí aficionados de los red de los espera de Liverpool y Tottenham acercarse al escenario de de la gran final estamos ya dentro del estadio empieza a sonar la la megafonía los periodistas preparándolo todo

Voz 0089 05:46 pero bueno ambiente poco a poco en lo que digo a la gente sobre todo

Voz 0301 05:49 el utilizando las sombras y tratando de huir del sol

Voz 0298 05:52 esta qué buen ambiente vamos a tener y qué grande tener a un súper especialista del futbolín de nacional como Bruno alemán en un día como hoy aquí en la en la capital de España ahora sí tenemos ya esa comunicación con de el Tottenham cuentan con José Palau

Voz 1855 06:02 pero aquí estamos en la plaza de Colón cojo como canta las gargantas londinenses dar gargantas de los aficionados el Tottenham que han venido de todas partes del mundo y mira qué lujazo movía Borja Puri por qué me inglés no es que sea mucho mejor que el de Borja Cuadrado el Toni López pero no voy a necesitar ni hablar en inglés o la Brian qué tal hola muy bien estoy aquí de Brisbane Australia se viene lo es El Alia cuánto tiempo al cuarenta y cinco horas y cinco horas para vivir una gran final vas uno madre mía cuánto dinero cuánto dinero cuesta venir hasta altas más que como en poco más que contar tarjetas

Voz 9 06:51 no

Voz 1855 06:52 ya mucho más que mucho más que cerveza porque aquí hay que vivirla a final del fútbol inglés la final de pero no está mal

Voz 7 07:01 el veto bávaros

Voz 1855 07:03 no está mal te has estado aportando por aquí los hosteleros aquí en Madrid el fiel al sol a la música a un hacha que somos ocho aviones y que más que Massa que más quieres cómo va a quedar el partido esta noche esta noche el revés de aquí o pues jueces esto lo no sé igual en el ganar pero para celebrarlo pero el resultado de esa noche cuánto va a ganar el yo no me voy a cama yo voy otra revés a Roosevelt igual Gómez pero cuanto cuál es el resultado que creen que se iba a dar el partido tres uno a poder aquí en el sesenta y uno en el ochenta y nueve ya estamos campeones muchas gracias que nosotros Champions este año que se vienen huelo no para poder

Voz 1751 08:03 ese esa final de la Champions me da que no se va porque les gusta Le gusta Madrid bueno la final de la Champions bueno ha conseguido reunir el mayor dispositivo de seguridad de la historia que comenzó el jueves cuatro mil setecientos efectivos están vigilando la ciudad y hoy día grande Alfonso Ojea qué tal buenos días

Voz 0089 08:20 buenos días buenos días Puri buenos días Borja buenos días a todos efectivamente un dispositivo que ya lo denominamos aquí en Radio Madrid como la madre de todos los dispositivos porque nunca ha habido nada igual está siendo la verdad que una aplicación de ese disputó dispositivo llevamos ya cincuenta y dos horas pues muy tranquila de hecho solamente se han producido cinco detenciones lo adelantábamos era eh con Javier del Pino son tres personas detenidas por resistencia a la autoridad dos por atentado todos británicos parece ser que no van a poder ver el fútbol si tienen entrada van a estar en los calabozos de la comisaría en todo caso en cincuenta y dos horas que llevamos que solamente hay ahí ha habido cinco detenidos ese nivel bueno pues no está habiendo ningún problema eso sí muchísimos golpes de calor o Un gol número importante de golpes de calor es normal con esta temperatura IU también algún no aquí otra intoxicación etílica aunque ligera porque la capacidad Nos dicen las emergencias de consumo de metabolizar de esa bebida rubia que decía hace un momento Tony que es la cerveza en estos en los británicos es algo que debe ser genético porque no lo dicen nuestras propias emergencias que vaya manera de beber pero que no logran y luego bueno pues entrar en coma muy peligroso vamos a ver si siguen por ese camino de cualquier modo está todo montado Puri Borja no tiene porqué haber ningún problema el horario previsto se está cumpliendo paso a paso milimétricamente ir podemos decir que casi detrás de cada aficionado hay un policía español

Voz 1751 09:49 sí tranquilidad de tranquilidad al vamos a verlo

Voz 0089 09:52 preocupa mucho eso es cierto eh eh se va aproximando ya la hora de de que esa preocupación sea bueno pues más profunda que es esos cincuenta mil sesenta mil aficionados que van a quedarse en las calles de Madrid sin entrada que no van a poder acceder al Wanda bueno pues esa gente va a tener que ver el partido en algunos lugares IS sí les tranquiliza algo a la policía porque son los locales que son los que tienen pantallas gigantes bueno mientras estén ahí pues tienen están bajo cierto control no que

Voz 0298 10:21 además Alfonso los viajero también comprobado contrastados que Madrid es una ciudad que está preparada para albergar eventos digamos de de máxima seguridad como hace cuatro meses no que seamos aquí todos asustados con el Boca River con toda la afición argentina incluso los más violentos que llegaron Innova su absolutamente

Voz 0089 10:35 la absolutamente nada de hecho hay fuentes policiales que te dicen que si fuimos capaces de hacer lo que hicimos con la Copa Libertadores esto está hecho son bastantes más evidentemente que en la Copa Libertadores pero también tienen otro otro otro nivel son europeos saben perfectamente lo que sucede si delinquen ya sea en España o en Francia hay una encontró es evidente de la Europol de todas las policías europeas sobre los elementos más violentos que no que han sido detectados y que por el momento no han causado problemas pero vamos a ver también hay un tema interesante Borja tú lo sabes también no son dos Aziz aficiones rivales no son dos apariciones que se enfrenten dentro de de la de la liga británica a golpes en las gradas más bien al contrario hizo bueno eso también está haciendo que la situación sea más llevadera lo más noticioso bueno voy yo creo que son capaces de beberse toda la producción de cerveza que este país es capaz de producir en veinticuatro horas ellos solos no pero bueno eso también evidentemente es un gasto importante que hacen y que va a revertir en los muchísimos establecimientos hoteleros y hosteleros que hay en casi al cien por cien que bueno no casi al cien por cien noventa y nueve coma nueve porque viendo los precios que se han estado ofreciendo ya solamente de casas particulares en los alrededores del estadio por deja muy claro cómo está lo oficial no los grandes hoteles

Voz 1751 11:50 eh cuatrocientos euros un colchón era Alcalá de Henares y sintamos la semana pasada la capacidad hotelera como decimos está practicamente llena ahora mismo en esta plaza Mayor vemos cómo la gente empieza a golpearse en este en este lugar en el que estamos haciendo el programa con abanicos Nozal unos nos están saludando en este en este momento así que el mensajes de fiesta el mensajes de alegría el mensajes de calma Alfonso Ojea muchísimas gracias

Voz 0089 12:17 gracias a vosotros cuatro mil setecientos

Voz 1751 12:19 vivos vigilarán las calles de Madrid hasta mañana domingo no nos olvidemos hoy queremos acercar a Madrid a esos ochenta mil seguidores ingleses que han venido a ver la final de la Champions y para eso hemos pensado en hacerlo con una canción decíamos Borja con qué canción lo hacemos pues una canción que es marca Madrid lo que se publicó hace treinta y nueve años en mil novecientos ochenta en todo este tiempo bueno pues se ha convertido en un himno de Madrid y forma parte del álbum de Joaquín Sabina malas compañías hijo hoy desde la Plaza Mayor de Madrid la va a cantar una mujer que forma parte del equipo de Juan en Sabina Le acompaña en sus giras en sus conciertos sin ella las noches salineras no son las mismas Mara Barros va a contar a cantar va versionar pongamos que hablo de Madrid acompañada a la guitarra de José Manuel Simón son las doce y dieciocho minutos nos falta un compañero más que ha venido Omara qué tal

Voz 0298 13:17 buenos días muy buenos días gracias por invita

Voz 1751 13:19 a falta de uno dos uno dos pero que crecer hombre que se pronuncie el Javi Javier Polo Javier Polo perdón pongamos que hablo de Madrid doce dieciocho minutos en directo en la Plaza Mayor

Voz 10 13:34 sí sí

Voz 11 13:59 uu juntos el fugitivo piano qué tal y como nos una las cada uno eso pasa Pita un punto de Park y todo

Voz 12 16:18 no

Voz 1751 16:40 es impresionante cómo la gente ha conseguido bueno se ha acercado hay un montón de gente en este momento la Plaza Mayor que el abismo en ese están saludando para esta actuación esta versión de pongamos que hablo de Madrid que es una de Madrid a cargo de de Mara Barros de José Manuel Simón también con Javier Polo a la guitarra que se está tomando una manzana tranquilamente aquí en la Plaza Mayor esta mañana

Voz 0298 17:01 tiene que ser muy nosotros nos vamos ahora mismo

Voz 1751 17:04 voy a contar Madrid Borja vamos a seguir contando Madrid porque está Toni López verdad vamos a ver

Voz 0298 17:09 nuestro compañero Toni López que va a estar durante toda la mañana indagando un poco por aquí por la Plaza Mayor por los alrededores a ver si tenemos algún protagonista interesantes simplemente que nos cuenta el ambiente eso sí haberse se va a poner un poquito de crema porque sino Toni dentro un rato va a parecer un cangrejo asignada a cuéntanos Toni como es también de estas horas pues no tenemos a Bengasi ahora estamos restablecer la conexión y volveremos con

Voz 1751 17:33 eh sí vamos a intentar restablecer la conocía hombres eh porque como decimos ahora mismo Borja yo no te te has dado cuenta que hay una marea azul de sombreros azules de la Cadena Ser en gente con sus hijos a gente que no está saludando ahora mismo tenemos lo hemos dicho pero es que tenemos un campo de fútbol enfrente verdad tenemos un campo de fútbol que ahora mismo hay que decir que está vacío porque aprieta muchísimo el sol pero sí que hay gente en las gradas y que podemos ver gente en las gradas en este momento verdad

Voz 0298 18:04 verdad que es un lujo que se puede presumir aquí en la Cadena Ser de ser organizador de este vende en plena Plaza Mayor habría instalado un pues no sólo el set no donde están haciendo los diferentes programas sino este este campo donde ayer estuvieron algunos de los mejores jugadores de la historia estuvo tú aunque no sea una gran experta en fútbol pero a lo mejor te suena un tal Luis Figo un punta al Davor Suker Pedja Mijatovic Alessandro Del Piero alguna de las de las grandes glorias uno aunque no sea una gran gloria pero Toni López ahora ya sí que está aquí con nosotros y nos va a contar un poco como está lamenta que la Plaza Mayor Toni

Voz 5 18:34 oye antes de nada ayer yo abrió el marcador de Carrusel en en la victoria contra el larguero pero no mencionó no soy una estrella pero ahí con mi pata palo diestra metida en primer gol aquí en la Plaza Mayor que había bastante gente viéndonos este virus

Voz 13 18:46 no tenéis ni fue eso

Voz 5 18:48 estoy aquí un amigo íntimo amigo porque es uno de los muchos que lleva el gorro de la Cadena SER como es mencionada antes IVAC con la camiseta del Madrid muy buenos días hola buenos días sin problema no aquí los de Bogotá adelante están tratando bien

Voz 1751 19:02 estaba todo perfectamente sin ningún problema

Voz 5 19:04 no había gente con camisetas del Bayern de Múnich también hay muchos de Madrid valientes lo estoy pasando bien ayer no tuviste hoy es el día perfecto para estar aquí con los niños que está lo estáis pasando bien no

Voz 14 19:13 sí muy bien yo estuve en Lisboa Hay me gusta

Voz 0298 19:16 el premio a la final entonces quería venir

Voz 14 19:18 pero ahora mi hijo para que lo hubiese yo sabía que alguien

Voz 5 19:21 que va a sacar el tema derivó a lo siento por los atléticos pero bueno eso hay que mencionó la final lo tiene recordó la gente en el Madrid un minuto para esta noche vas con alguien

Voz 15 19:29 folías otros es Murcia

Voz 5 19:32 para ir con esto otra

Voz 14 19:33 bueno a mí me también los dos equipos el Liverpool siempre me ha gustado pero es verdad que Pochettino a los del Madrid Nos tira bastante yo creo que todo el mundo ve favorito al Liverpool pero pero ojo con el Tottenham yo

Voz 16 19:43 casi me inclino porque va a ganar y me pero vamos una cosa tienes crema digo para mí porque es que no no me he echado están preocupados un estudio tú has venido Prokhorov no no me echa crema pero llevo un modos ya somos el gorro tiene algo de promoción a promoción

Voz 14 19:56 lleva un gorro mucho uno de la Ser tú estás aquí con con el micrófono hacer no lo llevas

Voz 5 20:01 sí porque estoy entrando juego y ha ido a dar un palo encima de Marine Le madre mía bueno con

Voz 0298 20:07 la pensando yo

Voz 1751 20:09 Toni López muchísimas gracias vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en A Vivir Madrid en este programa conjunto de color el equipo de Carrusel Madrid con Borja Cuadrado son las doce y veinticinco enseguida continuamos

Voz 17 20:30 hasta luego

Voz 7 25:02 son las doce y media

Voz 1751 25:03 ya en Madrid se ha convertido este fin de semana en la capital del fútbol británico Territorio Champions hoy aquí en la Plaza Mayor Nos visita seamos mayor El embajador de Reino Unido en España qué tal muy buenos días embajador

Voz 0298 25:16 muy buenos días a toros cómo ve usted el amor

Voz 1751 25:18 gente en esta plaza estaba bien no esto

Voz 24 25:21 a un ambiente de fiesta con tantos aficionados de los dos equipos tenemos miles de miles de británicos que visitan este más sociedad este fin de semana

Voz 1751 25:31 está viendo que la plaza está llena de camisetas de fiesta no aquí en las fans también lo hemos contado hasta ahora hay muchos aficionados disfrutando se esperan unos ochenta mil hinchas el despliegue seguridad también hemos hablado de él es amplio y usted espera embajador que la afición esté a la altura en una final de de este tipo qué mensaje quiere mandar a los aficionados ingleses

Voz 13 25:52 lo bueno es que que te parecer un una fiesta no el futbol inglés aquí en la capital de España que tienen que comportarse claro pero que tiene que

Voz 24 26:04 el de ha sido dar esta morbosa actuación no esté que cada año que tenemos dos equipos británicos en el final de Champions

Voz 1751 26:14 así que diversión irresponsabilidad Lluís Pons

Voz 24 26:16 Trinidad sobretodo con el calor no son estamos acostumbrados a tanto tanto por lo tanto son muy caros Copas Copa entonces en cuidar grasa y tener claro así que tiene sus pasaportes sus entradas para el partido que tú vas bien

Voz 1751 26:38 usted sí que tiene entrada era el Wanda Metropolitano esta noche quién le va a acompañar con quién verá el partido

Voz 13 26:42 Vida en el estadio o bien mi mujer primer lugar

Voz 0298 26:47 qué le quería preguntar señor Mali en el momento en el que se confirmó esta final entre equipos ingleses cómo cómo fue la evolución de su teléfono cuántos tardó en quedarse sin batería ante con la petición de atentados por parte de todo el mundo una uno

Voz 24 26:59 las peticiones es vedad nada de unos amigos unas contactos pero bueno normal no porque es un gran dedicación aquí en Madrid

Voz 1751 27:07 sí bueno a lo largo de estos de aseguró que la pregunta que le hacen con quién va esta noche el embajador con el Tottenham no con el Liverpool Inter responde como ven diplomático diciendo soy de todos y también del equipo de mi barrio de Londres

Voz 24 27:20 sí es verdad esto no voy a apoyar los dos equipos británicos normal ya que soy aficionado de otro equipo de London de Londres Queens por claro yo espero hace muchos años que culpa ya no está en la Champions no

Voz 0298 27:36 esta en en Segunda División en una caso la Champions yo estaba revisando hay jugadores históricos por ejemplo un delantero que marcó muchos goles luego en el propio Tottenham como Ferdinand no dudan el máximo goleador creo de la de la historia pero bueno para ver al que piar en la final de Champions no lo esperado poco los hereda

Voz 1751 27:56 los CEV embajador la pasión por el fútbol de su abuelo no que tenemos entendido que también fue jugador de fútbol en qué equipo jugo

Voz 24 28:04 bueno era el jugador de cómo joven muy joven de su cita entonces insiste en Kike

Voz 0298 28:12 el equipo que hables

Voz 24 28:13 bueno no tiene mucho su talento tampoco eh

Voz 1751 28:19 les recuerda este eh viendo partidos con con su abuela lo recuerda

Voz 24 28:23 sí bueno sí bueno murió en setenta y seis no pero a decir fuimos a ver su sueño si no que otro de de otro equipo de bar yo no no usarlos mi recuerdos muy importantes no sé

Voz 1751 28:41 padre creció en el barrio de Tottenham estropeado

Voz 24 28:43 por eso puede influir para que en el caso de que

Voz 0298 28:46 hay una tanda de penaltis diga bueno pues pero bueno vamos que tiene que alguien tiene que ganar

Voz 24 28:51 mi tía vivía ahí hasta los años ochenta o noventa no

Voz 13 28:55 el ejerce de embajador desde octubre de dos mil trece esperarán son seis años vivía cuenta con muchos suerte no en todo este tiempo que es la que más ha echado de menos de su país

Voz 24 29:11 no sé lo la familia de toro o no pero ha sido un mal día es un gran honor ser embajador Su Majestad El País aquí un país contienen tenemos una relación tan estrecho no tan amistosa

Voz 13 29:27 qué es lo que más va a echar de menos de de Madrid cuando se tan tantos costras en primer lugar la gente lo hemos tantos amigos aquí para la gente no

Voz 24 29:37 Brad no los madrileños son tan amables tan cariñosos cajeros ir desvelando ir claro para la cultura madrileña Suso antes sus padres sus parques es caro su fútbol pero dígame un sitio insiste que

Voz 1751 29:55 ando ya no esté aquí viviendo en Madrid y Londres diga porqué no existe esto aquí por qué no lo hay el sitio de Madrid

Voz 24 30:03 curiosamente el parque me yo creo que es una guía eso espero que hay muchos de nuestros ciudades que paso de este fin de semana quién pasa un poco tiempo ahí creo que es uno de los grandes trabajos obras de los últimos años no

Voz 0298 30:20 dice que una de las cosas que más le gustan que puede echar de menos de Marín el fútbol Real Madrid Atlético de Madrid

Voz 13 30:25 Sol diplomático

Voz 24 30:28 dos dos equipos magníficos dos un otros dos equipos mejores de todo el mundo no

Voz 0298 30:34 aquí en Madrid y en el Real Madrid por ejemplo juega la red Bale jugador británico jugador galés que pasa con Gareth Bale es tan difícil a usted habla perfecto castellano qué pasa para que Gareth Bale por ejemplo

Voz 24 30:44 Clemente eso pero bueno lo mejor cara seguro

Voz 0298 30:46 que después de tantos años una de las cosas que se le que se le critica es que no hable en público en en castellano

Voz 24 30:51 no sé es hombre muy simpático de los cráneos jugadores a nuestro poca nada

Voz 0298 31:01 porque una de las cosas que que choca también un poco que sorprende es que se habla de que es un jugador que hay veces que que está en en su propio mundo no que va camino del estadio viendo pues competiciones de golf pero luego sin embargo otro de los argumentos por los cuál es el quiere quedarse es porque su familia está muy Inter

Voz 24 31:17 la de Madrid cero te pasa creo que usted tenga tanto contacto con que que que el puesto me tres es en verdad

Voz 13 31:24 el embajador le voy hacer la pregunta de otra manera a ver si me responde con esa

Voz 1751 31:32 pisado o más veces el Wanda Metropolitano o el Bernabéu

Voz 24 31:35 bueno te digo pero creo porque hay más partidos con equipos británicos allí que en la bondad pero vamos a ver

Voz 13 31:44 dos equipos buenísimos no los equipos buenísimo no se va a mojar imposible

Voz 1855 31:50 el Getafe es también del Rayo Vallecano se bien

Voz 1751 31:56 bueno de la gastronomía madrileña sí que me puede hablar no es que no sé si es aficionado al cocido madrileño a los callos a la madrileña con los claro

Voz 13 32:03 sí sí pero Le gusta o no

Voz 26 32:06 o no tanto no tanto pero

Voz 24 32:09 tras cosas si los vinos de la comunidad de André de bueno editor estas horas extra antes que te que tenemos aquí

Voz 1751 32:18 estamos en la Plaza Mayor el embajador se ha tomado alguna vez un bocata calamares

Voz 24 32:23 porque si sigue además que el embajada eh a veces te tenemos el de los viernes y nuestro pequeño que afectaría

Voz 26 32:32 la verdad es que sí luego vamos a hacer alguna prueba también vamos a ver qué tal

Voz 1751 32:35 el bocata de calamares pues se quiero este quedar

Voz 0298 32:39 hoy por los ofreceremos y seguro que lo Le le va a gustar mucho yo lo tiene un poco más por el lado por el lado deportivo usted como como embajador que es cuando se comenta que tiene el Liverpool para que sea un equipo que a nivel mundial sea tan admirado tan querido porque hay otros equipos que tienen aficionados si tienen detractores pero el Liverpool todo el mundo practican Tele K L cae bien

Voz 24 32:59 claro que para mí expuso alma no eso es un equipo nosotros no sólo equipo sin club una especie de aficionados que tienen un arma es increíble claro a hemos visto en semifinal na cuando salimos de de Barcelona e tres de robo poco gente pensaba que que el Liverpool podría está aquí en Madrid en el final pero si Revilla seis

Voz 0298 33:26 te voy a hacer otra pregunta complicada como diplomático cómo vivió aquella noche la de la remontada del Liverpool frente al Barcelona feliz por un lado o triste por el otro

Voz 24 33:34 feliz ver un una otro equipo final no que de a tener cuatros equipos británicos en los dos finales europeas han sido una maravilla

Voz 0298 33:45 eso la verdad es que estamos entrando en una dinámica no en la cuál cree que es circunstancial lo de este año que haya dos equipos Chelsea Arsenal en final de Europa League dos equipos en finales de Champions o es algo que se que se va a repetir porque todo el mundo habla de la fantástica organización que tiene el fútbol inglés que ahora ya se está traduciendo pues esto en en copar eh por completo dos finales europeas novedad yo creo que el año no pero esos datos

Voz 24 34:09 que el premier tiene un gran potencia no en estos momentos creo que para mí es porque es un día muy abierto talento miramos os Gòtic dos equipos esta noche sus entrenadores de todos los que otros tantos españoles Kinski juego en el que trabajan en unos clubes por ejemplo eh bueno es un reflejo de un país abierto

Voz 1751 34:29 el embajador estamos indirecto en la persona que las cosas van sucediendo hablábamos antes de ese de despliegue seguridad nos contaba nuestra compañera Alfonso creo que que tenemos noticias Alfonso qué tal buenos

Voz 0089 34:39 sí tenemos noticia tampoco ha sido detenido otra persona ya serían seis en este caso la última detención que se ha practicado hace tan solo dos horas por parte de efectivos de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía es el de una persona que ha logrado colocar dos entradas falsificadas a dos personas que pensaban que eran entradas que no eran falsas que eran reales en todo caso tenía ocho mil cuatrocientos euros en su bolsillo porque había logrado colocar cada una de esas dos entradas falsas por cuatro mil cuatrocientos euros

Voz 27 35:07 la verdad que hay gente dispuesta a pagarlo

Voz 0089 35:09 todo también hay gente dispuesta

Voz 27 35:12 a infringir la norma

Voz 1751 35:14 mojado no sé si quiere añadir algo no

Voz 24 35:16 lamentamos sinceramente es verdad aquí quiere crecer a los Cuerpos y Fuerzas es Lloreda de de André de de España por su esfuerzo con este este dentro de esta noche todos los apoyo a este fin de semana que muy estrecho semántico con ellos eh creo que lo que hacen los cuerpos de seguridad y madre de UEFA

Voz 0298 35:39 es fantástico que fíjate Puri eh se habla de que puede haber cien mil ingleses en Madrid y lógicamente no todos tienen campo perdón no todos tienen entrada para para ir al campo sin embajadores poco también esa cultura inglesa no de más allá de poder ir al al partido es el viaje y vivir el ambiente de la ciudad la mayoría de forma pacífica pero eso es algo que es menos habitual en otros países pero que es cuando se hace bien es algo muy bonito

Voz 24 36:00 sí ya hay historias muy bonitas no hay una aficionada del Liverpool que compró un coche e para cuarenta y cinco hierros creo no es este esta semana sí a viniendo aquí en este coche te cuarenta y es un una gente que ha hecho un esfuerzo increíble para llegar a esta ciudad para hacer parte de de este fin por estar aquí en el capital

Voz 1751 36:26 no sé si quiere aventurarse a dar un resultado lo que va a pasar esta noche que que qué qué pasa

Voz 26 36:31 tras ser un gran partido CRAM fiesta anexos

Voz 0298 36:35 europeo se volvía no les sacamos el marcador final no es la última pregunta de la entrevista salimos Miley muchísimas gracias a todos

Voz 1751 36:44 en este estudio de la Cadena Ser en la Plaza Mayor en un día como el de hoy final de la Champions a pocas horas de ese partido esa final gracias de verdad

Voz 24 36:53 muchas gracias a todos los días

Voz 28 36:57 no eres

Voz 1751 36:59 ya vamos paseando de Borja en esta mañana ya anunciábamos que a los primeros oyentes en venir a a este este lugar donde estamos haciendo radio eh pues que si iban a llevar un balón y creo que tenemos a alguien y Jesús blanquiño qué tal buenos días

Voz 29 37:11 qué tal buenos días pues sí no tengo uno tengo tres de los presento son Sergio que tiene siete años camiseta roja dile tenemos Liverpool de Liverpool con el Liverpool si tenemos a Dani de once si merecía ir

Voz 26 37:23 la preguntando conoces a los equipos y me ha dicho pues claro Congo por supuesto Agustín que su padre han venido lo estés a buscar el balón bueno vosotros sí que vais con el Liverpool acertado Borja verdad Mis hijos Banco de Liverpool yo voy con el total

Voz 29 37:37 hoy tenéis un poco de disparidades hay que mantener

Voz 0298 37:39 poco la chispa altas no que esto siga la emoción hasta el último momento de buen

Voz 7 37:44 partido tipo revisemos yo creo que van a quedar in patilla

Voz 29 37:54 que hay penaltis explícame un poco pero no entiendo que se quedan en penalti

Voz 7 37:59 penaltis espero que gane el Liverpool por un afán porque un jugador del Tottenham Si pudiese ser Harry Kane falle como Juanfran en la final contra el Madrid

Voz 1751 38:14 perdonen momento la competencia a Borja Borja

Voz 0298 38:18 que vienen pisando fuerte ellos además es que quiere el además sólo le faltó decir la hora exacta en la que va a pasar y cuántos grados lo haber cuando se fallos penalti así que nada tomamos nota

Voz 29 38:27 aquí queda la porra hecha Puri nada si aciertas mañana pues oye ahora me dejáis un teléfono que yo mañana ya muy

Voz 1751 38:34 queda todo grabado contadme qué qué habéis hecho venir para acá Esteves escuchando la radio y Aris

Voz 30 38:39 cuando en vivo siempre la serie y vivimos aquí muy cerquita en nuestro barrio y estamos encantados de que esté todo este tinglado funcionando también tan controlado tan ordenado y hemos decidido pues bajar un poquito a la vivir el ambiente a compartir con todos los niños sobretodo que vean pues esto lo que es un del ambiente Champions pues no es cuando eh todos los y de nuestro partido Chang

Voz 1751 39:05 pero ya era tomar el aperitivo donde los llevas

Voz 30 39:08 bueno no puedo decir un sitio porque entraría en conflicto con todos lo está de enero de la zona

Voz 1751 39:13 qué te ha pegado algo del embajador británico es muy diplomática por un poco de flema inglesa en este momento muchísimas gracias a sus dos hijos para haber venido para vosotros son los balones gracias por haber venido un beso muy grande Borja vamos a hacer una pausa para la publicidad bombas ofrecidas no estaba quieres marcha quieres Beatles venga vamos a quienes no en dos minutos

final de la Champions desde la Plaza Mayor com Puri Beltrán Borja Cuadrado

Voz 35 42:05 oye vamos

Voz 36 42:09 ha hecho uso

Voz 37 42:12 sí sí de Di de son

Voz 1751 42:25 doce y cuarenta y siete la vida como un hormiguero en la gente sigue dividiendo a pesar del calor Borja Cuadrado hasta esta plaza mayor vamos a recordar que a partir de la una estaremos entorno más frecuencias ser más

Voz 0298 42:37 allí seleccionando Radio Madrid en Radio Madrid punto es así que este primer tramo acaba en unos minutitos pero luego continuaremos así que nadie se vaya porque estamos hasta las dos y además vamos a escuchar

Voz 1751 42:46 Sar a un grupo eh tributo a los billetes son Beat Yeah son habituales de las salas madrileñas como Galileo Galilei protagonizar el musical Los Beatles la leyenda en el teatro Coliseum hace unos años y hoy nos acompañan en este estudio dos de ellos son José Manuel Simón Javi Polo es un tema en directo que no sé si les sonará es un gran clásico los Beatles cuántas veces has bailado tú Borja si la obsesión

Voz 0298 43:11 a veces no te digo que todas las semanas pero unas cuantas veces al año claro pero apretados bueno pues depende el año es muy largo hay momentos para todo

Voz 1751 43:18 hay momentos para todo doce y cuarenta y ocho les escuchábamos José Manuel Simón Javi Polo en directo los Beatles versionando a este tema de de los Beatles bip bip Yeah

Voz 38 43:33 eh

Voz 7 43:48 en su día eh eh y yo sido

Voz 39 44:35 sí sí

Voz 7 45:33 todo

Voz 1751 45:48 una menos diez en directo Kiki nuestro homenaje nuestra banda sonora de la mañana he Borja Cuadrado nos acompañan ahora mismo eh dos peñistas

Voz 0298 46:01 si de la Peña Madrid Betts que es la peña oficial sino me equivoco de Liverpool aquí en Madrid nos acompaña la presidenta queda Jackie Wilcox qué tal de aquí muy buenos días iremos por aquí a Jorge Olmos que ya un poco sofocado qué tal Jorge muy buenas hola qué tal qué tal porque vienes de la falso no demasiada gente como está la mente por allí arde como Madrid ahora mismo desde luego que sí bueno Jackie cómo surgió como surgió la creación de la de la Peña

Voz 25 46:26 bueno se creó hace diez años y años ahora ya había muchos hombres que es bien yendo depara Vara intentando llegar más parecido al Liverpool decidieron al final bueno este a cero en poco más oficial que avión pub donde fueron todos los fines de semana siempre lo hago de voto dependiendo de cuánta gente a pie de cada equipo a ver qué partidos se ponía bueno así se implica de un Liverpool a montaron en la Peña

Voz 1751 46:52 el ex militar malas cuenta en Malasaña pero cuánta gente ha acogido en casa para ver la final de la Champions Jackie

Voz 25 46:59 tengo coche personas en casa que viene del que viene de la India también

Voz 1751 47:04 sí sí donde van a dormir hay hueco

Voz 13 47:07 no

Voz 25 47:08 hemos hecho espacio así hay gente en suelos y todo

Voz 0298 47:12 lo que no he visto que no tenéis entraba para ir al partido me parece no bueno lo habéis conseguido al Trinidad así pues

Voz 25 47:18 sabe Laguna osea que todavía hoy cruzando los dedos

Voz 1751 47:21 en ella aquí esto es un momento de tensión en este máxima no lo puedes soltar así tienes que decirlo con más con más garra vamos a probar otra vez me estás diciendo qué puede que vayas a última hora a ver el partido fue Desert si cómo ha sido

Voz 25 47:36 un amigo de un amigo de un amigo así claro es moco pagado por la cara pero pero es que yo iba a todos los finales del Liverpool en mi vida adulta incluyeran en mi ciudad deslizado necesarios

Voz 1751 47:49 de guerra ya que voy a ir

Voz 13 47:51 vale pero más venga una dos tres

Voz 25 47:57 tengo que ir

Voz 0298 47:59 ya preguntara dice que ha estado en los grandes eventos en los grandes desde Liverpool cómo fue para un aficionado del Liverpool lo de Estambul dos mil cinco ese partido frente al Milan con Rafa Benítez como entrenador perdiendo tres cero al descanso una charla legendaria que le debió dar Benítez a los jugadores en el vestuario victoria cuatro tres cómo se vivió eso desde la grada

Voz 25 48:17 bueno él es descanso Happy aguas una lesión peleó la gente empezaban pensando bueno sí podemos así si alguien puede Liverpool puede el agente empezaran cantando como un espíritu de padres vamos a éxito has dicho Grace Jones calor

Voz 1751 48:34 Toni López qué tal buenos días me venido aquí al estudio porque habían

Voz 1576 48:37 mucho sol ese incremento era insoportable aquí con vosotros es que la canción esa hay muchos los amantes de fútbol queremos ir a Old Trafford Anfield a los deberes inglesas por el ambiente que tienen en especial del Liverpool por escuchar cantado por todo el mundo el You'll never volcar aunque ese se seudo himno que estamos empezando escuchar del Liverpool que es que es

Voz 5 48:56 súper especial si se viene aquí habla la gente de la cantaré You'll never walk alone no sé si alguno cerca pero es que esta canción es muy especial para gente cool para el mundo del fútbol

Voz 0298 49:04 de lo que le salen en la y los ojos vidriosos de emoción mejor

Voz 1751 49:08 de momento que me están diciendo Beat Yeah podéis tocarlo en serio ahora mismo yo creo que yo creo que pueden mientras van preparándose porque esto es totalmente improvisado ahora mismo en este estudio mientras ellos se van preparando van probando claro Jackie puede ir pero en tu caso

Voz 26 49:29 a ver que es una mínima esperanza no la verdad es que no has esperanza

Voz 0298 49:33 ha sido justo al lado en la final a finales de final a Madrid estos ingleses que hemos visto por aquí por toda la ciudad con el cartel de tíquets

Voz 40 49:40 se lo merece más que yo puedo decir ellos de aquí no vivir más se puede decir entonces yo creo sí tuve buena entrada se haría mi mejoran en inglés oye detalle

Voz 0298 49:50 no pasa os visteis en Kiev en la en la final de la II en Madrid se saquen a la y fue otro un palo que esperemos que no llegue hoy no

Voz 25 49:59 el año pasado fue pues a lo mejor un año de paseantes así tuvimos buen equipo pero comparado con Madrid no

Voz 1751 50:05 para ir calentando banda esta sorpresa absoluta de improvisada desde la plaza Mayor You never walk alone Beat Yeah en directo para todos los aficionados

Voz 13 50:16 del Liverpool

Voz 1751 50:20 José Manuel Simón Javi Polo en directo una menos cinco

Voz 41 50:27 no

Voz 42 50:36 eh no no no y esto sí

Voz 43 51:54 web

Voz 38 52:00 no

Voz 43 52:18 eh

Voz 7 52:31 anda

Voz 45 53:03 bien bien no tenemos niños con los aficionados en la calle teniendo

Voz 29 53:09 estoy con Antonio yo estoy con su hija Sara que no van a poder ver el partido pero me decía desde cuando cantas esta canción

Voz 46 53:15 pues desde hace muchísimos años

Voz 29 53:18 por qué cuando de de que te llega la líbero pues con la Peña de Madrid Rubén

Voz 46 53:23 me uno a ellos Si bueno de viajar a Liverpool a la maravillosa ciudad ella pisarán ahí bueno yo