A Vivir Madrid | Programa especial final de Champions (2ª hora)

Voz 4 00:27 com Puri Beltrán Borja Cuadrado puede ir con una mala noticia que acabamos de conocer escuchan el boletín informativo Borja

Voz 0298 00:39 de de José Antonio Reyes bueno si tenemos alguna información más la la iremos aportando y bueno por aquí tenemos al gran especialista en fútbol internacional de la Cadena SER Axel Torres qué tal aquel muy buenas qué tal pues es una pena no empezar un día con una noticia sino un día que tiene el tan festivo empezar esa forma impactados todos realmente es una

Voz 1215 00:56 pésima noticia un jugador que además forma parte de la cultura popular de de El País de España ha jugado en clubes muy importantes muy querido por aficiones con con una dimensión y con una magnitud enorme y además es esa típica noticia inesperada absolutamente repentina no así que yo creo que te estábamos todos con la mente puesta en la final de Champions que evidentemente era lo lo lo que nos traía todos a aquí pero pero realmente cuesta ahora mismo digerir y asimilar esta esta noticia sí

Voz 0298 01:28 ya tenemos alguna información lógicamente la la ampliaremos durante este tiempo de estamos dedicando a la final de Champions este especial A Vivir Madrid Carrusel Mariza hasta las dos de la tarde Axel antes de hablar de la final de la Champions estamos hablando de José Antonio Reyes o porque fue precisamente importante en el país que que es protagonista hoy no que que es Inglaterra en la etapa suya en el Arsenal

Voz 1215 01:47 sí sí fue un jugador que que Arsene Wenger firma le va a Londres lo lleva a un entorno muy distinto para él creo que aquel Reyes que debuta con dieciséis años en el Sevilla siendo el jugador más joven en debutar con el primer equipo era el gran talento el momento en el fútbol español cuando lo firma el Arsenal es un fichaje de mucho impacto ahí tiene momentos brillantes momentos propios del jugador efervescente del jugador técnicamente extraordinario que que fue quizá no la mayor de las continuidades pero creo que a nivel cultural era también complicada esa esa adaptación pero pero sí está claro estoy convencido de que la previa de la final Se Se va se va a tener muy presente el nombre de la figura de José Antonio Reyes porque además ha sido un jugador que ha jugado Champions League ha jugado Champions League con equipos distintos sí ha sido importante para toda la familia el fútbol la final de la Copa de Europa siempre es la gran cita para toda la familia el fútbol siempre acuden a ella entrenadores y jugadores de toda la gente que está relacionada con el fútbol a cierta escala acude todos los años y por lo tanto es el día de todos los amantes del fútbol que que haya ocurrido esto en un día como hoy estoy convencido de que va a cambiar la mentalidad de de muchos especialmente los que lo conocieron ya hay mucha gente que lo conoció porque ha estado en muchos equipos

Voz 0298 03:15 desde luego que son José Antonio Reyes que también fue importante en este programa que se emite para Madrid en los dos equipos al Real Madrid esté hablando y memoria creo que le dio un título de Liga en la Liga de Capello Un gol en Mallorca y con el Atlético Marit Press Simeone también fue un jugador eh fundamental en el en el crecimiento de del equipo rojiblanco

Voz 1215 03:31 sí sí siendo muy importante en esa Liga que

Voz 1284 03:33 Ana el Real Madrid por lo tanto

Voz 1215 03:36 no estamos hablando de una noticia que a esta hora creo que nos está dejando impactado a todos a mí me ha dejado impactado sin ser aficionado ni del Real Madrid el Atlético de Madrid Sevilla que seguramente

Voz 0298 03:46 pero si del Arsenal donde jugó Reyes cien eso

Voz 1215 03:49 momento si en ese sí sí es es verdad pero pero lo lo que quiero decir es que cualquier persona que que ha seguido el fútbol con pasión en nuestro país en los últimos años tiene que estar ahora mismo impresionado negativamente por la noticia muy apenado imagínate toda la gente que lo conocía que lo ha sentido próximo que ha tenido un efecto bueno es es difícil realmente en un momento así

Voz 0298 04:12 sí

Voz 1215 04:13 porque lo lo lógico supongo exponerse a glosar su carrera a lo que ha sido pero pero es que incluso eso pienso que que en un momento como éste tiene tiene poco sentido porque realmente lo se ha acabado todo esto no estaba teniendo incluso Un un tramo final de carrera reinventando en equipos de Segunda División que no es sencillo cuando has estado en la superélite cuando ha estado en clubes de Champions tan grandes acabar jugando por objetivos como no bajar a Segunda B que es lo que estaba haciendo este año en Extremadura creo que eso habla de de un jugador de una persona que mantiene la pasión por el fútbol que mantiene las ganas de seguir compitiendo cuando lo más fácil probablemente sería ya retirarse cuando cuando ya no estás para el primerísimo nivel yo desde luego cuando me lo habéis comentado nada más sentarme aquí en este estudio he quedado impactado porque obviamente no es una noticia que esperes y es un personaje público al que todos le hemos tenido una estima

Voz 0298 05:10 Nos ha dejado de la mañana un poquito un poquito chafado en esta jornada festiva ahora que vamos a hablar de la Champions lógicamente que es el motivo por el que estas aquí Axel pero antes está nuestro compañero Santi Ortega del Sevilla olas anti buenas tardes

Voz 6 05:20 qué tal buenas tardes a todos son poco me imagino

Voz 0298 05:22 por qué que nos hemos quedado nosotros allí en Sevilla que le conocí es lógicamente mucho mejor un poco helado si no sé si tenemos algún tipo de de noticia de última hora han primero y como ya sabéis lo confía

Voz 6 05:31 todo el club a través de un tuit la información del accidente que se ha producido al parecer ha sido

Voz 0298 05:37 los dos personas más en el en el vehículo

Voz 6 05:39 en ha incendiado el coche en fin son los primeros detalles algo que que acaba de confirmar el Sevilla que de momento son los los detalles fundamentales estaba mirando ahora la la web del club e todavía no está en la web del club algún dato

Voz 0298 05:55 más si repito está colgado en él

Voz 6 05:58 en Teeth en un tuit del del club y este jugador que es historia de la cantera del Sevilla purista importantísimo ha sido capitán ha dejado la mañana en esta ciudad absolutamente heladas con esta noticia que repito ha confirmado el club hace escasamente seis minutos a través de un tuit en el que confirma el fallecimiento en accidente de tráfico de José Antonio Reyes

Voz 0298 06:17 bueno pues muchas veces ante hasta luego hasta luego nos hemos quedado un poquito como decimos elogia antes con el corazón en un puño dar a conocer esta trágica noticia pero bueno e desgraciadamente en estos casos pues la vida sigue Axel esta noche Madrid va a vivir una jornada festiva a nivel futbolístico tenemos una gran final tenemos un Liverpool Tottenham no sé qué partidos pero esto esta noche

Voz 1215 06:37 partido yo creo además Parejo que que lo que se está comentando yo coincido en que el Liverpool es el favorito para ganar la probablemente sea un equipo más redondo un equipo que tenga más argumentos que que tenga un convencimiento más pleno con respecto a una idea de juego que es emocionalmente le veo más preparado porque ya jugó una final el año pasado porque por lo tanto ya no le viene de nuevo a nadie lo que es los prolegómenos lo que es la noche previa que son horas tensas sonoras que pueden afectar cuando sales a jugar una final como esta que el partido más importante del fútbol a nivel de clubes yp porque además su camino hasta aquí ha sido un camino de huracán de equipo arrollador de equipo que se siente capaz de de mover montañas y aunque el Tottenham también probablemente piense que es indestructible por por las situaciones que ha solucionado a lo largo de la competición ha estado tres veces al borde del KO ya sabido sobrevivir pero pero hay hay un componente de pasión hay un componente de entusiasmo muy relacionado además con un entrenador en el Liverpool que para mí convierte en favorito al al equipo de Klopp

Voz 0298 07:44 esta Jackie aquí la presidenta de la Peña Madrid Rex que sonríe ahora cuando dices que

Voz 1215 07:47 que el Liverpool es favorito para para esta noche pero en las apuestas

Voz 0298 07:51 que que he visto en diferentes sitios tampoco estaba tan tan claro lo que está claro Axel es que hay dos entrenadores que suena especiales no como como Pochettino y Klopp tiene algo en común o hay diferencias porque desde luego son caminos muy diferentes los que han tenido un equipo y otro no para llegar a la final sin haber yo creo que el

Voz 1215 08:08 el el Liverpool es favorito es ligeramente favorito lo que pasa es que si escuchas casi todos estamos coincidiendo en dar este pronóstico que el Liverpool es favorito

Voz 5 08:17 esto

Voz 1215 08:18 entonces si haces una encuesta parece que todo el mundo piensa que va a ganar el Liverpool y eso te puede llevar a pensar que va a ser fácil para el Liverpool yo no creo que sea fácil para el Liverpool los equipos de Pochettino siempre compiten los duelos entre ellos dos este año será que los ha ganado ambos el Liverpool pero los ha ganado por un gol a partidos muy parejos el último eran fiel lo ganó en el minuto noventa con un autogol de todavía el derbi es decir una jugada desafortunada por parte del Tottenham así que yo creo que va a haber final va a haber partido o va a ser un duelo muy competido estamos hablando de dos de los mejores equipos de Inglaterra de dos equipos que forman parte de ese top seis hay que se conocen muy bien y me consta que Pochettino está convencido de que el factor emocional va ser que va a decantar la final yo interpreto que él piensa que por ahí el Liverpool tienen una cierta ventaja porque maneja muy bien esas esas cuestiones ha estado trabajando mucho en intentar equilibrar lo es decir el el trabajo que está haciendo Pochettino está haciendo un trabajo de mentalización un trabajo de emociones un trabajo de intentar lograr que los los equipos que que sus jugadores salgan al al campo lo más preparados para jugar una final que es un contexto muy distinto es un contexto que si no lo has vivido nunca te puede superar te puede sobrepasar ir por ahí entiendo que ya te he dicho que creo el Liverpool tiene una ligera ventaja pero también pienso que que Pochettino un especialista en este tipo de cuestiones en motivar en lograr tranquilizar en lograr relajar el lograr que la tensión sea la adecuada es decir ni que te ponga excesivamente nervioso ni ni que te pille excepción excesivamente pasivo no es decir con con un nivel de activación alto pero sin que la la trascendencia del momento te supere entonces

Voz 0298 10:03 estaba hablando Axel estaba viendo podrían en boca

Voz 1284 10:06 Ello de de calamares por allí alguno ha venido tiene ahora en día de calamares vienen muy bien de hecho está entrando míralo mira era justo al que estaba lloviendo

Voz 5 10:13 eh pero eso no es un bocadillo es un pedazo de bocata te puedes acercar por favor Sky hambre aquí en este estudio no sé si podemos hablar con él

Voz 1284 10:20 bueno pues no tiene no tiene mala pinta eh yo creo perdona no puedo pensar que tengo el bocadillo de calamares delante La Campana La Campana lo que Batasuna arguye depués de comer esto

Voz 7 10:31 aquí calamares si esto es pues un bocadillo

Voz 8 10:34 de calamares como Dios manda vamos a hacerlo bien vamos a

Voz 5 10:37 presentarnos si hemos estado en la Campana hace hace apenas

Voz 7 10:41 eh de estas al frente sí sí yo soy Enrique en si soy el propietario de de la campana desde hace mucho tiempo Enrique me estás diciendo que nuestra es para que no desfallece vamos a este S

Voz 5 10:49 el de la Cadena SER aquí en la Plaza Mayor un bocata de calamares

Voz 7 10:53 sí es algo muy típico de la plaza casi todos los turistas

Voz 1215 10:57 provienen aprobarlos tiene una curiosidad es una curiosidad yo estaba buscando sin internet y digo haber Enric Enrique el primer bocata de calamares que se vendido en Madrid en la que

Voz 7 11:07 vana no es cierto eso llevamos bastante tiempo porque eso lleva bastante auge de ya desde los años sesenta que es cuando empezó el auge del bocadillo de calamares aquí en la Plaza Mayor cuéntanos un poco la historia como empiezo como empezasteis con el bar cómo fue

Voz 5 11:22 pues la historia de la campana pues eso

Voz 7 11:25 tiene ya hace doscientos años eh signos una cosa nueva subió antiguamente Se pescaba en Galicia en el mar Cantábrico sea bajaba aquí a la Plaza Mayor ya ya la zonas de Madrid porque antes se podía comer pescado esa no se podía comer carne en época de Cuaresma y entonces claro a la gente como en una cosa económica pues empezó a llevar el bocadillo de a los calamares P P entran desde el puerto de de la costa hasta aquí cuentas Enrique cuantas ingleses han ido ya a prueba no hay mucha mucha gente pasando mil personas por día muchas veces activos fechas

Voz 0298 12:02 vosotros veis los partidos del Liverpool comiendo bocatas de calamares ojalá

Voz 2 12:06 Nos encantaría baja por aquí tomar bueno llega además en nuestro web cuando estoy dando fragmentación seca

Voz 9 12:11 te el Madrid

Voz 2 12:13 cada de calamares como tiene que ser

Voz 0298 12:15 estábamos hablando con Axel Jackie

Voz 10 12:17 un aficionado del Liverpool tiene

Voz 0298 12:19 hoy la preocupación en que juegue Harry Kane o no lo haga o es un equipo con suficiente entidad como para decir da igual quien juegue porque somos favoritos

Voz 9 12:27 bueno somos favoritos porque la Liga los ochos que había veinticinco puntos de diferencia entre los dos clubes así sobre papel debemos Canada tenemos un equipo muy fuerte después de lo que pasó con Barcelona tenemos eh favoritos pero no podemos olvidar lo que pasó con ellos con Ajax también que también fue una remontada impresionante desde luego yo en en dos partidos y ellos tendría bastante cómoda pero en un final en finales son finales muy diferentes

Voz 0298 12:55 es que es lo que está claro Axel también en el fútbol a veces es es irracional es difícil de controlar el Liverpool sólo ha perdido un partido en liga el Arsenal perdona ahí el tótem a triunfo final desastroso de Liga creo que ganado sólo tres de los doce últimos partidos sin embargo esto es una final en Champions el equipo ha crecido y eso es lo que hace que este deporte sea tan maravilloso no porque los datos serían claramente favorables a Liverpool sí haber también es cierto que el Liverpool estaba inmerso en la pelea por el título y eso te exigía no fallar tener que ganar todos los partidos Tottenham sabía que no llegaba a las dos primeras posiciones yo creo que ha gestionado más el margen que tenía para acabar entre los cuatro primeros que era la prioridad irse ha concentrado mucho en sus eliminatorias de Champions el el Liverpool ha tenido que estará activo en todo todos los partidos esos una exigencia tremenda tanto en en la Premier League como en la Champions ha tenido que competir al cien por cien sabía que el Manchester City no iba a fallar o que o que si para hacer campeón el Liber

Voz 1215 13:51 Paul como mucho el City va a fallar un día

Voz 0298 13:53 al ciclo lo hizo lo hizo pero ellos sabían

Voz 1215 13:56 que para tener opciones tenían que ganar todos los partidos es muy difícil tener que afrontar un tramo final de competición sabiendo que tienes que ganarlo todo y al mismo tiempo compaginándolo con Champions no el Tottenham ha podido en cierto modo Albert que que les sacaba ya una cierta ventaja al Manchester United que que también se desplomaba el Arsenal en el tramo final gestionar esa puntuación que tenía para acabar entre posición tercera posición cuarta concentrar muchos esfuerzos en en Champions League donde además tenía bajas muy importantes sobre el total James es meritorio porque a jugar sin Harry Kane sin Harry Wings incluso uno de los dos partidos de semifinales mil son estamos hablando de algunos de los futbolistas más determinantes de la plantilla ahí ya ya han conseguido superar eliminatorias muy difíciles pese a este handicap

Voz 0298 14:43 esta noche en Carrusel no he comentado el partido ahí estaré sin desde las siete de la tarde el partido que arranca las nueve con el gran Axel Torres venga Axel

Voz 1215 14:49 hasta luego que lo paséis bien aquel poquito de calamar recalcó

Voz 1284 14:51 bueno pues nunca tres grandes igual cojo un poquito si no dice pero es muy grande que tú necesitas comidas abordable enseguida

Voz 5 14:57 continuamos

Voz 11 14:58 la cuarta Champions desde la Plaza Mayor com Puri Beltrán Borja Cuadrado

Voz 12 15:06 aún no me pregunto desde cuando lleva soltero yo casi ni me acordaba de cómo ligar eres ella me hizo sentir muy cómodo me pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 13 15:18 en Nápoles Thein lo importante es lo que compartir su mundo encuentre solteros mayores de cincuenta Huerta impoluto es Descarga la aplicación Thiem

Voz 2 15:33 ha hecho

Voz 14 15:39 aquí de Di Di de sodio

Voz 5 15:48 dieciocho minutos de este día de final de Champions de este sábado que estamos viviendo la SAS previas a ese a ese partido donde seguimos viendo pasar a la gente por este estudio improvisada aquí en la Cadena Ser ir van llegando al olor de los calamares que nos han traído desde la campana a S

Voz 2 16:05 color y calor de los calamares invitados

Voz 5 16:08 este estudio eh Alberto Alonso es profesor de inglés locutor en Vaughan es conocido por ser el profesor de inglés de los famosos su paciencia está a prueba de

Voz 2 16:18 con va ha dado clases a Mario Vaquerizo

Voz 5 16:21 no

Voz 2 16:22 a Pablo Motos es decir Alberto buenos días

Voz 1284 16:28 pero ya claro a primera en la frente Burillo uno dos cero el saludo no

Voz 2 16:33 sí a partir de las doce de mediodía en nuestra cultura es claro es que aquí estamos vamos Richard Collins Moore que días es actor

Voz 5 16:43 desde hace muchos años M N en Madrid sí sí actualmente vecino del barrio de Malasaña

Voz 2 16:48 eso es ir cuéntanos un poquito he cómo estás

Voz 5 16:50 viviendo tu éxito

Voz 10 16:52 pues un poco de lejos la verdad porque yo no opinar sobre el fútbol es hacerme opinar sobre la física cuántica que

Voz 1284 17:01 cero a la izquierda no sé qué es que estoy aquí

Voz 10 17:05 hombre en el barrio de Malasaña como hay mucho muchos tal y mucho Airbnb también pues se ha notado muchísimo a la presencia de las aficiones

Voz 5 17:14 ahí están notando no como como hay ese ambiente absolutamente ajeno no va al partido pero sí que vas notando en ese calor ese acento inglés ya por las calles de

Voz 10 17:24 ya ves si se acabó de ver una señora que ha tropezado con un andamio por ahí iba a venir un inglés que hay algo que la pobre mujer que no no sé nada de inglés ha dicho

Voz 1215 17:38 ok ok

Voz 0298 17:40 ok ok

Voz 2 17:43 aquí hoy lo que vamos a pasar ese ese esa mezcla de acentos no en las calles de Madrid

Voz 8 17:47 muchos gestos y palabras dice

Voz 2 17:50 a Alberto porque manos ayudas nos da un poquito de clases no de como como un cursillo de inglés improvisado para moverse por la Plaza Mayor por las fans son en las horas previas a este partido no es un poco de

Voz 8 18:02 pautas pues yo creo que lo más importante es podéis otra ronda que eso yo creo con el calor que hace me viene muy bien también bueno para hacer conversación con nuestros amigos ingleses también podemos decir cómo van en en en el partido sabéis decir esto cómo van es una frase que decimos siempre no en estamos hablando de fútbol como bajan lo sabes y no os Kheyl segunda suspensión no

Voz 1284 18:28 es broma voy a decir que esos que se conforma con un cinco raspado Alberto

Voz 2 18:34 eso Puri

Voz 8 18:39 bueno voy María Vaquerizo

Voz 2 18:40 no os riáis Eva querido pero tiene eso de saques vida tiene como que ese echado p'alante no sé qué

Voz 15 18:48 pero la actitud no importante a la hora de aprender un idioma

Voz 0298 18:52 ya saben hay que hacer el payaso un poco cómo va

Voz 1284 18:55 Ana que habría gente que diría Jauja hutu Days Go a lo mejor no hombre eso te quiero decirles que te responderían

Voz 16 19:02 no o las bypass

Voz 1284 19:05 han sería literalmente pero después cómo llegan al estadio

Voz 8 19:10 también puedes decir después del partido sólo con cambiar su Guasch descorche y estamos jugando el parqué después si estamos en los pubs y esto decimos guaguas sólo cambiamos esa palabra fue Wang quién ganó claro por supuesto había o no

Voz 2 19:27 que de inglés a ver qué pasa que me pilló haciendo novillos

Voz 8 19:30 entonces no estoy yo muy puesta entre Silvestre muchos años hacía

Voz 1284 19:32 novillos desde muy pequeñito estábamos vamos a retomar la clase por favor porque yo tengo una buena actitud o que quiera pero

Voz 5 19:41 desde entonces por ejemplo eh creo que tenías preparado decirnos las palabras hígado y piscina

Voz 8 19:48 si con estas bueno yo pregunto a muchos amigos alumnos también españoles digo como se dice hígado nadie lo sabe digo como si de piscina dicen por incluir los digo pues si juntas estas dos palabras tienes Lerner le ya no es por eso no tiene nada que ver con hígado el equipo pero si sabes todos sabemos hasta mi abuela sabe Liverpool pues digo pues ya sabes decir piscina hígado a la vez fíjate yo que lo de ir

Voz 1284 20:14 dos pensaba que iba por segundas por el día de hoy por la gente aquí con su infinito a acompañar a los calamares abierta como se como Datu hígados por eso sí que pasa sobre el Tottenham

Voz 8 20:29 ya es un poco más difícil si todos mis buenos aquí queremos has dicho fatal porque entre anunciamos Tottenham horrorosas pero seréis millonarios y os pagarán un euro porque hace esa escucha la palabra Tottenham yo creo que sí pero espero te digo algo los americanos de yo soy de EEUU también es el décimo está a si es más un tótem

Voz 2 20:50 es como en saber cómo es que no de todo si hay muy pocas eh

Voz 1284 20:56 la saga Richard Johnston no no no no

Voz 2 21:00 ya ya ya bueno voy a ir ensayando a ver si cuando empieza a las nueve el partido escúchame Sara o para el año que viene directamente esas escuelas poniéndole un poquito de musiquita cantar también que tú eres Dios en la llamada que Dios está en este estudiar la Plaza Mayor

Voz 15 21:19 ha perdido en la canción de antes yo tenía ganas de de de canta

Voz 2 21:22 debo se sabe esta canción pero hay lo haría esa obra claro hombre pero te improvisados absolutamente total

Voz 1284 21:31 proponen la letra elevando porque es que además yo creo que está llegando a unos niveles no

Voz 2 21:37 Luis hacían pues buscar que haber vamos a ir por situarnos supo de Galán

Voz 5 21:43 The Beat Yeah otro grupo Tributo a Los Beatles once años juntos han protagonizado musicales esta mañana nos están acompañando desde las doce ofreciéndonos muchísimos temas el calor no de los Beatles de la banda de Liverpool aquí en este estudio y ahora mismo ha sucedido algo que esto es la radio que esto es así es que hablando con Richard Collins Moore que es Dios en la llamada eh hay que recordar ese musical de de las naves y también la película que no sé si las visto Borja

Voz 0298 22:11 me encantó la verdad

Voz 5 22:13 pues Richard Collins Moore que es Dios se eso una finca

Voz 2 22:18 para actuar en directo con nosotros ya tiene aquí la letra tienes claro vale pero entonces tú cantas desde ese micrófono como es

Voz 8 22:25 como que como queramos hacemos compañeros desde ese micrófono

Voz 2 22:27 el proyecto que Alberto Saiz animal

Voz 1284 22:30 yo me uno Alberto tú los cobros también también perfecto entonces éramos está bien

Voz 5 22:37 una veinticinco esto es un equipo el equipo de Bindi Yeah Richard Collins Moore actor británico Alberto Alonso a los coros de inglés locutor en Vaughan en directo una iba cinco este clásico este tema aquí en la radio

Voz 17 23:02 buen grupo en unas ocho o ya eh

Voz 18 23:10 es eh

Voz 17 23:16 no voy a decir nada y dotes de pago Sky muy aquí se a más no

Voz 20 24:03 o co

Voz 2 24:10 pero yo no

Voz 3 24:20 no no

Voz 22 24:34 ah

Voz 23 24:37 T

Voz 25 24:40 eh

Voz 3 24:44 la está

Voz 24 24:51 eh

Voz 26 24:54 claro

Voz 3 25:03 estoy

Voz 24 25:21 eh

Voz 27 25:38 eh

Voz 1284 25:50 eso no estaba planificada pero no pero nada nada te lo que está pasando y ahí ahí letra porque acaso ITV decías tú me preguntaban si yo quería pudiéramos votar sí

Voz 16 26:01 pues ya

Voz 1284 26:04 esta han tiene en directo la magia de la radio risas curioso porque el el compañero de antes tiene un programa que se llama Carrusel es si bueno es es ese día para que esta canción viene de la del musical Carrusel está ahí por eso soy de puta

Voz 8 26:18 bien claro una cosa y otra Richard

Voz 5 26:21 cuántas veces has bailado tu pegado esta canción

Voz 1284 26:24 cuántas veces hay un lado esta canción igual que la madre alguna vez es que es un vals lento no hubiera más de más Ladies cañero

Voz 2 26:35 Alberto cuéntanos un poquito siguen estando esa clase de inglés

Voz 8 26:39 para para el partido para bueno pues la palabra marcar que es muy importante esperemos que hay muchos goles esta noche no sabes como se dice la tercera va la vencida ya paso

Voz 1284 26:52 y entonces he de Le Guen Borja Borja lo tienes ahí marcar marcar Score muy bien ya veo

Voz 8 27:00 lo curioso pero también yo creo que bueno tiene otro sentido en inglés también es triunfar eh ligar osea que creo que muchos vienen haber muchos Coward esta noche o en el estadio o vienen los pubs a precisión español también no marca esa gente que que

Voz 0298 27:18 de forma inofensiva dice marcase ayer ahí

Voz 8 27:21 a la gente que le gusta salir a lo mejor nombre en inglés o sea que es muy fútbol igual igual viene de hay muchas expresiones que vienen de fútbol de de hecho sabéis muchas palabras inglesas en fútbol que esquina as de hecho así

Voz 0298 27:35 Ponte al que no lo sé

Voz 5 27:39 Spanish Football Challenge Estanis Challenge es juego que vas a hacer con nosotros lo que vas a traducir los apellidos de los futbolistas españoles al ingles

Voz 8 27:50 sí sí correcto entonces nosotros podríamos decir que fútbol

Voz 5 27:53 esta es claro lo lo que hago es empiezo consuelo

Voz 8 27:55 el apellido sí si veo que necesita una ayuda pues os doy conviven cuente es decir yo estoy aquí espectador algunas que

Voz 1284 28:02 no no hay algunos equipo para todos

Voz 8 28:05 a mí como me gusta aprender de todo como habéis visto Liverpool piscina hígado pues también podemos aprender de los jugadores vamos a ver si sabes quién es muy fácil tienes Queen We es un grupo de artistas roaming también o sea que ya sin el que venga vale pedir es que quieres Queen

Voz 1284 28:25 Pepe Pepe Reina ahí lo tienes vale ok la primera alcen a Borja tú que está para

Voz 8 28:29 a Borja estaba más difícil es don su apellido en inglés Xarla eso si quieres te doy sube una una

Voz 1284 28:44 son Puri dijiste que no pero aquí esto nada de siguiente por favor allí hace chusco Reventós o

Voz 8 28:54 estas eh yo creo que difícil con sólo el apellido pero vamos a ver

Voz 28 29:00 como Hedges

Voz 1284 29:01 ya tiene que claro

Voz 28 29:04 no me doy

Voz 8 29:06 primer nombre muy faltando un poquito Iker Casillas ya ahí lo tienes a una casilla está recuperando eh sí sí ya veo a acogerlos

Voz 1284 29:15 ha aprobado secreto ha proseguido jugaba estaba esperando

Voz 8 29:17 de esta sección está muy fácil de Fernando Fernando Torres no le das a Borja

Voz 1284 29:24 ha cogido ya la carrerilla siguen esta esto es fácil porque

Voz 8 29:29 hacéis la película de Iron no sé qué decir hay Ron Iron la pronunciación muy bien Fernando Fernando Hierro yo creo que es la más difícil porque tiene un poco de truco el uso aquí buque seis es una palabra francés que no está claro usamos en inglés y ésta que Woody GEIS tú que si yo qué sé yo de primer nombre Sergio buque seis Sergio Ramos muy bien no es Sergio Busquets porque claro lo ves ves esto es piensas más pero buque y es un ramo ramos de flores así que Sergio es Sergio

Voz 1284 30:06 pero bueno así todo el día con todos los jugadores se que es lo que podíamos hacer al revés también

Voz 29 30:13 es la expresión casarse de penalti no sé cómo se casarse de penalti es como de embarazada no iré donde viene eso no lo sé porque te marca

Voz 5 30:28 el penalti antes de que se vamos a ir siguiendo vamos a seguir vamos a a por lo menos testar cómo está ahora mismo la calle Borja porque eh José David Palacio qué tal buenos días

Voz 1709 30:42 hola qué tal muy buenas Puri estamos todavía por aquí por la plaza de Colón con varios aficionados venga ya que estáis con clases de inglés me voy a mojar tengo aquí que una ciudad que lo deja yo jamás

Voz 30 30:53 muchos en no es un efusivo Agnès va ya estoy bien con su damos a ustedes los he visto en Tánger a llamar

Voz 1709 31:12 acto te fan no sin sea yo como no me veo haciendo más de tres o cuatro preguntas en inglés Dan Kam cuentan a los oyentes cuál es tu historia

Voz 30 31:23 para hombre la verdad es que no se sentará una mierda de lo que contado ahora mismo eh pues haré lo posible para que tus oyentes puedan entender que dicho te has español bueno aquí estamos aquí estemos Un buen ambiente hay que cobran una pasta por la cerveza esto sin admisible

Voz 31 31:39 n la UEFA ya

Voz 1709 31:41 así no se puede pero vamos a ganar pero no se sabe no es mentira de que tú eres de de Oxford que lleva cuarenta años aquí en España no

Voz 30 31:48 no son los años yo no a ver yo ya con los posibles para encenderlo quiero decir que llevo cuarenta años disfrutando de Madrid Madrid la bomba después de todo tran ya sabe todo el mundo que segundo mejor equipo de Madrid en estos momentos

Voz 1709 32:05 de rojiblanco desde el Atlético y el Tottenham Jon resultado ya para esta noche

Voz 30 32:09 en no te puedo al resultado entiende de fútbol sabe de fútbol eh nos van a meter una paliza haría lo que le gustaría ver tres dos tres dos pero superan en todo pero una final es una final

Voz 1709 32:24 otro hat trick de Lucas Moura no mira coña no admitió en su vida no sea que viene de arena en la vuelta

Voz 30 32:32 sí aquí

Voz 32 32:34 eh

Voz 30 32:35 Perea marcó un gol contra Madrid sólo anularon sabe que ahora le Lucas Moura no se lo cree ni él ni nosotros así que no lo yo el partido lo veo mal pero como me dice

Voz 33 32:47 aquí en España

Voz 30 32:49 de una final es una final y las finales no se merecen se ganan

Voz 1709 32:54 pues ahí está Elena a venir Madrid en Carrusel Madrid da de que no me habías dicho perdona tu nombre Dani se están ganan como los dos cuando te acuerdas de pilla Un poquito que bueno ahí están Jean profesor de inglés que llevo cuarenta años aquí en España Ares nacido en Oxford pero que tiene los dos hacen se el inglés y el español perfectos pues bien muchísimas gracias

Voz 1284 33:19 está en la Plaza Mayor Tony qué tal calienta mucho el sol a esta hora ya verdad

Voz 1006 33:24 me he puesto a gorra de la SER como antes me echan cara o un aficionado me he puesto el gorro el germen eso sigo sin crema pues a finales de camareras estoy con Fernando Magerit que esta Fernando muy buena qué tal buenas tardes Se nota que esta noche se juega en Madrid una final de Champions sí sí sí sí se nota se nota ya ayer el día estás cansado ya un poco habrá que aguanta el tirón cuánto habéis aprendido inglés todos los habéis hecho un curso expreso algo ya venían con Ingres aprendí

Voz 34 33:48 ha ido o no el inglés que que que tenemos el básico sirve

Voz 1006 33:53 sí sí perfectamente que español es Tony Papa no españolas ninguno nada nada nada Alberto ahí Si tú si aprendes inglés a ver y también los aficionados que tengo por abajo

Voz 2 34:06 no trabajos hasta aquí por la Plaza Mayor

Voz 1006 34:08 Fernando de fútbol sabes no era un resultó tampoco creo que habrá visto en aficionado va ganando el Liverpool no yo creo que sí yo creo que va a ganar en Liverpool afección Arrigo está ganando el Liverpool sí sí pues ya está ahí un uno cero ya está dicen que que la grada también se ganan los partidos así que por ahora en la Plaza Mayor la victoria uno cero para el Liverpool

Voz 5 34:29 pues compañera muchísimas gracias eh en esta plaza Mayor donde estamos viendo este estamos viendo césped en la Plaza Mayor ese partido están jugando a a la una y treinta y siete minutos un partido de fútbol que hay que tener más valor si cualquier cosa la temperatura que ahora mismo aquí

Voz 29 34:47 fíjate ahora en el cuando llegan a estas alturas de la temporada en los partidos ahí el denominado culín Blake se dice así Alberto sí sí es ella

Voz 0298 34:55 hacen un parón Purísima toda la noche para hacer un parón para que los jugadores tomen un pequeño refrigerio aquí vemos a a la gente que no lo hace son treinta y pico grados seis entre también un poquito de cuidado ahí vamos a intentar animar

Voz 5 35:09 desde este estudio de la Cadena SER a la gente que ahora mismo está jugando ese partido de fútbol con ese calor que está ahora mismo haciendo en esta plaza y lo vamos a hacer con un tema de los Beatles versionado por Vitier from

Voz 3 35:24 esto lo he dicho bien

Voz 5 35:25 la fenomenal crecimiento yo está muy bien es una Idriedo de ocho minutos en directo Beat Yeah

Voz 35 35:37 no

Voz 36 35:46 no ha llovido chulo pero no para llamarle será de aquí el cielo Ana Bella a cara o no entiendo no sé qué veta bien bien

Voz 2 37:32 es evidente con nosotros José Manuel Simon Javi pueblos están acompañando durante todo el programa

Voz 5 37:36 es una pausa para la publicidad ahora sí que sí os sentarse en la mesa de hablamos con vosotros

Voz 11 37:42 final de la Champions desde la Plaza Mayor com Puri Beltrán Borja Cuadrado

Voz 37 37:51 hoy

Voz 36 37:52 eh

Voz 3 38:17 si tú

Voz 38 38:20 Si

Voz 3 38:23 estuche

Voz 38 38:30 no

Voz 43 38:55 ah ya

Voz 44 39:04 seguimos caminando en este día de radio en este día de Champions Jan nos han acompañado desde el principio

Voz 2 39:11 de del programa he interpretado

Voz 44 39:14 varios temas de de los Beatles esta mañana bueno pues queríamos conocer un poco más de ellos como empieza este este grupo

Voz 5 39:20 pues como os formas como os conocéis

Voz 34 39:23 pues fue a raíz musical que se hizo eso hace once años bueno se llevaba haciendo tiempo ella también con otros grupos y hubo pues un una especie de casting para formar una banda paras llamada Beatles la leyenda bueno pues a mí me lo en concreto a mí me lo me llamó un amigo que sólo habían propuesto a él pero no se sentía capaz de hacer McCartney yo siempre voy encantado de haber en Tablero en otros grupos pero bueno me lanzo a la piscina y tuve que aprender a reinventar me como McCartney al final pues lo dicho sí bueno ahí nos conocimos y fue un fue un montón de gente yo también tocado con los aseos sin ninguna vamos sin ninguna pretensión pasada viene ya está ahí bueno pues que que prisión el teléfono del bajista porque estaban buscando precisamente el McCartney que no es fácil tocar el bajo y cantar en esa tesitura porque aquí todo se hacen de todo el originales eso es una religión y bueno pues pues vamos a ver al igual me dijeron XX también tú porque hay siempre Cover prueba vieron que en ese grupo mal lo hacía mal pero lo hacía mayo sólo lo demás cantaban muy poco y bueno al final al final pues me quedé yo el productor eligió a la gente que le pareció cuando el musical empezaba un poco bueno porque estuvo empezó muy bien me molesta por mucho de España y demás pero vimos que ha sonado muy en el grupo y dijimos pues porque era uno pone lo puede está cuenta buscamos un hombre que fue como un parto difícil como todo como siempre y bueno lo lanzamos desde entonces Javi yo seguí uno de primer día los demás han ido cambiando por circunstancias diversas es las fundadas cero Lenon McCartney sigue

Voz 2 40:58 el nombre me llena de de del rock Mc Carthy puede ser el final de dar es que yo viví pero eso sí hay fue el título reconvertimos en Vic estamos acelerando hemos visto

Voz 5 41:10 de los Beatles todos juntos ahí vamos a intentar a ver tenemos algunas preguntas el primero que sepa bueno pues que conteste no en este con el que estamos haciendo buenos los Beatles son el grupo con más discos de diamante de la historia pero además tienen algún que otro récord el de la canción más versionada de la historia pues no saber tres opciones pero me da que ya lo sabes no

Voz 34 41:31 David puesto todo todo el tiempo

Voz 5 41:34 de Yesterday goce Yellow Submarine evidentemente vez vamos con la siguiente cuestión ésta es fácil vais de sobrados esperase pero a ver qué quién fue el primer batería del grupo de los Beatles

Voz 1284 41:51 muy bien dicen como si decir que ellas hoy sábado

Voz 5 41:56 los Beatles además de triunfar con la canción también participaron en cinco películas en algunas películas incluso algunas se llevó el Oscar be pero para uno de ellos fue cumplir su sueño participar en una película que es sueño era lo sabéis os dé opciones McCartney soñaba con dirigir una película la a Lennon querían reloj para bueno para que parase el tiempo y decirle OCE Ringo quería tener una peluquería de señoras esa esa la última sabéis ha deparado avisos de los reglamentos

Voz 45 42:32 venga están está estamos escuchando

Voz 2 42:46 cuentas discos de los Beatles tenéis en vuestra casa

Voz 34 42:49 no os ha contado pero pero el triple de los oficiales a lo mejor

Voz 1284 42:54 claro claro pero es que

Voz 10 42:57 es el disco el mejor disco de la historia de la grada por qué lo dices así como muy rotunda risa porque es es que eso es una maravilla de disco tiene todos los estilos es es un disco muy ético el la última canción es es de las mejores común posiciones o que existe es es es tremendo

Voz 0298 43:20 estamos viendo todo muchas gracias a Alá

Voz 10 43:22 doctor John Martin que era totalmente amenaza en en aquel día sólo detenían ocho pistas para para grabar hizo lo que hay el nivel de producción de ese disco

Voz 34 43:32 ni siquiera en cuanto todavía eran a cuatro

Voz 2 43:34 lo tenían que hacer de cava volcaba

Voz 10 43:37 el pimpón eh primero hay que hicieron

Voz 5 43:39 del ocho pistolas eso pues dando una clase de The Beatles para alguien que no sepa nada de los Beatles que no puede existir nadie en el mundo no sepa quiénes son los Beatles como les explicaré por porque es gusta esta banda y quiénes quiénes eran estos Delibes

Voz 34 43:54 pues esta banda estaba Nos gusta yo creo que a muchísima gente porque fue capaz en muy poco tiempo de hacer una composiciones musicales además pasara donde el rock a cosas psicodélicas a cosas maravillosas muy diferentes cualquier persona aunque no conozca aunque no conozca la música no sea este imbuido en el tema musicales de cualquier tipo veinte treinta cincuenta canciones de olvide sabe que es donde no hay ningún grupo que se acerque ni a la mínima también coincidió con un momento dentro de la historia muy importante y ellos lo aprovecharon también

Voz 29 44:30 es la influencia de los Beatles por ejemplo eso ha llegado hasta el fútbol también no sabéis que aquí un equipo en España que es conocido como el submarino amarillo no veía que es el Villarreal hay otros equipos como el Cádiz yo que no ha oído hablar tanto pero el Villarreal sí que es el el submarino amarillo a todo de amarillo por eso por eso

Voz 2 44:44 claro cuando los azul en su día hubo una versión en España eran los Beatles de Cádiz claro si antes de Cádiz que sí sí sí

Voz 5 44:54 dónde vais a actuar próximamente vosotros dónde vamos a poder ver en escenarios de Madrid nos vamos a ver

Voz 34 44:59 mala que viene tenemos dos actuaciones e en la salas Black poner en la calle Huertas XXII será el jueves día seis

Voz 5 45:05 no

Voz 34 45:06 diez y luego el sábado día ocho en la calle Campoamor once eso es lo eso es a medianoche en Black ver tocamos un jueves y normalmente se llama lo que se llaman los jueves intermitentes uno si uno no

Voz 0298 45:20 habrá que ir para allá no y sin impuestos bueno sí

Voz 2 45:23 ya sabemos un poquito más de inglés mira

Voz 46 45:25 junto a yo uso canciones de los Beatles siempre en mis clases a la hora enseñar inglés porque bueno tienen mucha chicha no tienen como por ejemplo sabes decir no me decepciona en inglés

Voz 2 45:38 tú si no me ya

Voz 46 45:42 no pero así en todos sus canciones cuestiones la frase muy útiles no alguna más sí la de una que me encanta para un día como hoy que no sabes hablar un idioma y tienes que apañar te viene de de la canción My friends de aperos como dijo el amigo ahí ir dice hay que va eh friends esos me las apaño muy importante saber esto cuando vamos a Inglaterra bueno o Inglaterra se ha venido aquí pero cuando vamos a Inglaterra otro día así te dicen tengo es tu frases

Voz 2 46:18 pero veces pienso en esa última de la mesa he un bocata de calamares

Voz 1284 46:24 a la gente de la Plaza Mayor

Voz 5 46:26 por qué ahora mismo no sabe lo que es un bocata de calamares y que quiere captarlo cómo se lo explica a días en inglés por favor tenemos aquí encima de la usamos

Voz 46 46:37 palabras para calamar pero como al menos en Estados Unidos hay muchos restaurantes italianos que venden esos décimos

Voz 1284 46:44 la ahí

Voz 0298 46:49 nada y para nosotros me muchas comparte

Voz 5 46:52 Picasso a Auckland imagínate es Richard Collins Moore que es la primera vez lleva treinta años que España aporte más gente que no sabe hablar español y entonces entra en la campana que que es donde nos han traído este bocata de calamares Enrique presente vale

Voz 1284 47:08 qué hacemos digo o quema en botes Él desde

Voz 46 47:12 es la Plaza Mayor se de empañar como pan no se acerca ni de lejos

Voz 2 47:31 los a los fish and chips

Voz 47 47:33 no sí aduce que esto es mejor no que

Voz 2 47:36 me que no se acerca ni de lejos que decimos

Voz 47 47:38 a es de

Voz 46 47:41 Aragón que es darle mil vueltas al final Belén

Voz 1284 47:48 eso ya es muy personales que echarle pero mirando de a cuántas veces cuando viviste ahorita el bocadillo no pero he probado ahora la mar

Voz 5 48:03 en la carne Enrique nos ha traído este este bocata de calamares de de la campana cuánto trabajo lleváis en el día de hoy y ayer con los aficionados ingleses con la cantidad de turismo que hay cuánta gente ayudó la campana a vuestro restaurante

Voz 7 48:17 eh ha ido bastante gente hemos tenido mucho más afluencia que otros fines de semana pero con diferencia que te pueden pasar los dos mil quinientas personas tranquilamente por el local

Voz 5 48:29 cuántos sois somos casi dieciocho diecinueve personas que es un total jornada maratoniana

Voz 7 48:35 sí ese es el inglés Enrique

Voz 5 48:37 pues eso es lo eso es lo más complicado

Voz 0298 48:40 cuando en esta zona Enrique sí sí es un poquito complicado porque no no controlado mucho la inglés la verdad pero bueno no defendía como defendemos pero al final el que pide un bocata de calamares el termina llevando al final cada uno siempre se lleva lo que los ingleses sacó mímica no

Voz 7 48:56 lo los ingleses les gusta más el calamar pero le gusta no porque van le gusta más como los como ha hecho Richard sí cogido ese dice yo para no

Voz 1284 49:04 ha dicho que está como si fueran patatas fritas pisoteando calamar encaramarse a la idea del paz si no decidió ahí tienes un poco de

Voz 34 49:13 verdad

Voz 5 49:14 pues Enrique te agradecemos mucho que ha hecho este parón ciudad que hayas venido hasta ese estudio de la Cadena SER aquí en la Plaza Mayor a brindarles un bocata de calamares muchas gracias que hace muchísimo muchísimo calor ahora mismo en este estudio tío abanicos una mujer con una sombrilla bueno no creo que es de un Tour que no sé si es de un frituras y estuvo Ripoll

Voz 2 49:35 es una sombrilla

Voz 5 49:37 eh gente absolutamente con el calor que hace pero pese a eso Borja muchísima gente para la hora que es

Voz 0298 49:44 yo he visto a aficionados del Liverpool con la camiseta de Mohamed El Egipcio que su estrella lanzando cerveza al aire para que le cayera encima para refrescar un poco ante la ausencia de otro matarían Juan cree es un genio por los que llevan la camiseta de otros fines

Voz 5 49:56 crema muchísima agua para el día de hoy que hay

Voz 2 49:59 estar hidratados he yo creo que los ingleses van amanecer mañana rojos ya lo están algunos como te vamos a despedir este programa Ile vamos a hacer con música íbamos con una otra versión de los Beatles y lo vamos a hacer con ellos

Voz 5 50:14 directo aquí en este set de la Plaza Mayor quiero dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible a todos los compañeros que han hecho posible este este programa desde los técnicos redactores productores la gente deportes en esta fusión de Carrusel Madrid y A Vivir Madrid ha sido un placer acompañarles durante toda esta mañana de de radio quedan muy poquitas horas para que comience ese partido esa noche lo contará Carrusel deportivo en la cadena SER Borja

Voz 0298 50:42 a partir de las siete con Dani Garrido y el resto de la banda con lo mejores comentaristas estar aquí Axel Torres que ha sido un lujo que una persona que entiende tanto de fútbol haya pasado por aquí por el están esta mañana así que nada de las siete hasta que acaba el partido porque puede haber prórroga pueda haber penaltis ya sabes tú que al final pues provoca las modificaciones en los demás

Voz 2 50:59 esta noche tú yo lo celebramos aquí en la Plaza Mayor al Liverpool no no sí que gane lo tienes toda la demanda que gane en directo con diez nos despedimos con su música y como siempre se quedan con la radio que pasen una buena tarde de sábado y como siempre que gane el mejor

Voz 34 51:17 muchas gracias ha sido un placer estar aquí con vosotros muchas gracias a todo el equipo encantadísima Villa siempre estará con vosotros cuando queráis a vernos no esperamos esperamos a chica gracias

Voz 36 51:34 de todos y de todo sí no no no eh no bueno no igual que yo

Voz 3 53:42 ah sí eh