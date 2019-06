Sucedió una noche: El Día D, el 'pequeño saltamontes' y la sempiterna marmota (2/06/2019)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de

sucedió una noche un programa producido por Cadena Ser el canal de televisión TCM

Voz 1606 00:50 hola qué tal bienvenidos a sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico en la sesión de hoy revisaremos cómo ha visto el cine una de las batallas más famosas de la historia de la que se cumplen setenta y cinco años las bajas estiman en un cincuenta por ciento los primeros grupos y Salt muchos hombres valientes morirán el día de caballeros os contaremos la extraña muerte de David Carradine protagonista de Kill Bill o la serie Kung Fu

Voz 8 01:15 lo que ocurre arrastras los pies en el suelo tienes algo

Voz 1606 01:20 es mi pensamiento lo que pesa es os presentaremos a dos personajes con problemas inexplicables uno es este estoy en cuanto todos

Voz 0544 01:32 por qué dices esas dispara no esté en otro cierto cada día aquí mis empalme Bratton siempre es dos de febrero no puedo hacer nada al respecto

Voz 1606 01:42 hablaremos con el director Víctor Moreno definen el subsuelo de las ciudades tendremos nuestro fútbol en las películas y escucharemos también un poco de mosca decir éste es el menos si os gusta os animamos a que os quedéis con nosotros los próximos cincuenta y tantos minutos porque empezamos a servirlo Jamis

Voz 0544 02:03 no el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 10 02:13 un montaje excelente Tom estupenda

Voz 0544 02:17 estupendamente escrita Jim

Voz 11 02:19 evidentemente interpretada Harry dile a Chapman que sí

Voz 0544 02:21 fotografía es perfecta la película

Voz 1606 02:24 T M esta semana apostamos por una película de serie B pero que muchos aspectos debería considerarse como de serie a un título imprescindible del cine fantástico de todos los tiempos el increíble hombre menguante dirigida por Jack Arnold en mil novecientos cincuenta y siete

Voz 0544 02:43 aunque la mayor parte de su carrera la dedicó a la televisión la carne es por derecho una de las figuras las fundamentales del cine de ciencia ficción en los años cincuenta filmó una serie de títulos capitales del género como la mujer y el monstruo vinieron del espacio o Tarántula que fueron muy populares y cuya cima es precisamente el increíble hombre menguante la Struck casi increíble historia de Robert Scott cañi comenzó un día cualquiera deberán yo conozco la historia mejor que nada porque Robert Scott Cary soy la película era la adaptación de una novela homónima de Richard Matheson publicada tan sólo un año antes y fue el propio Matheson el encargado de convertirla en guión ir estaba contándole al mundo dispersos haré todo parecía más fácil una pareja navega en un yate de pronto una extraña niebla lo cubre todo y afecta al marido que estaba encubierta

Voz 13 03:40 no se me especie de niebla

Voz 0544 03:43 vi cómo estás a partir de entonces el hombre empieza a anotar cosas extrañas la ropa parece quedarle grande no tenido antes tienes que hacerlo para esa los médicos no entienden lo que les sucede pero el diagnóstico es claro es cierto que es en cuanto no hay precedentes médicos de lo que está pasando yo sólo sé que se está haciendo más pequeño las radiografías lo prueban sin ningún género de duda el hombre empieza a disminuir de tamaño de forma paulatina un metro veinte medio metro apenas unos centímetros no tarda mucho en convertirse en un ser diminuto Un día tras sufrir el ataque que de su gato cae al sótano que se convertirá para él en un lugar de pesadilla las escaleras se alzaban ante con sus en esos escalones y que nunca podría Luisa

Voz 14 04:30 no

Voz 0544 04:31 alguna vez Luisa tendría que bajar hasta entonces debió mantenerme con pido utilizando todos los recursos que pudiera encontrar en aquel mundo limitado dentro de mí mismo la segunda parte de la película se convierte así en una historia de supervivencia está cotas pero sabía que para sobrevivir tenía que sostenían el increíble hombre menguante como otras películas del cine fantástico de los años cincuenta refleja el miedo a la energía atómica que existía por entonces es puesto algún tipo de radioactividad en los últimos seis meses claro claro que si el que iba el escritor Rober Matheson supo añadirle además una ligera crítica social mucho de metafísica seguí haciendo dinástica hasta cuando hasta llegar a lo infinitesimal seguía siendo un ser humano o diga el futuro Jack Arnold aprovechó muy bien el escaso presupuesto de setecientos mil dólares que tenía la película para a base de transparencias y decorados a escala hacer creíble su fantasía se construyeron catorce decorados con muebles y objetos cotidianos a escala cada vez más pequeños que nos muestran la realidad tal y como la ve el protagonista no era más que unas pero pero una combinación del Gran Cañón del Colorado y escuelas la película cuenta con algunas secuencias que forman parte de la antología del cine fantástico el ataque del gato o los enfrentamientos del protagonista contra una gigantesca araña armado de un alfiler todavía quedaba sí sí tenía que morir no sería como un insecto indefenso entre las mandíbulas de aquel año gustos afortunadamente mi Matheson Jack Arnold aceptaron el final que los productores deseaban para la película que en cualquier momento Unibet no quería que los científicos encontrarán finalmente el antídoto a la enfermedad que sufre el hombre pero en su lugar Arnold mantuvo el final diseñado por Matheson un final épico

Voz 16 06:45 hoy memorable que no os contamos lo deberá descubrir au recordar viendo el increíble hombre Mingo

Voz 0544 06:51 ante el TCM

Voz 1606 07:03 y ahora un clásico de este programa nuestro juego de las películas con otros títulos que también emite TCM la semana que en un diálogo y un fragmento de su banda sonora son las pistas que os damos

Voz 17 07:14 ah por Mark Schuster me dejaría así como pueda dejar que se marche si lo hiciera sería responsable de sus actos posteriores Moratti criminalmente que gente Marne el plan es el siguiente regresaremos a Filadelfia mañana volverá a su trabajo en la editorial puesto altera nada se lo impide puesto adquirió repuso el dinero

Voz 18 07:59 hoy empezar una colección de noticias supones que suponen cambiar porque ella secuestrado gracias a seguir sano y American Airlines este viaje no no es eso pero las miras que bueno son como primero

Voz 19 08:10 no lo de Rouen Saint Germain Antonio bueno

sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 20 09:09 eh sí

Voz 1606 09:41 Lula compara la obra Coruña

Voz 0708 09:43 la su de peatones todos sabemos que se trata de un espacio que implica un acuerdo social los conductores deben velar por los peatones de la misma forma existe también un acuerdo que obliga The Square a velar por los demás Si uno entra en este cuadrado y pide ayuda a todo el que pase estará obligado a ayudarle como parte de ese compromiso social tengo hambre me ayuda con algo de comer puede enseñarme a nadar

Voz 22 10:12 ah sí

Voz 4 10:15 de ahí se deriva niño de Benigni en mi nivel

Voz 23 10:36 bueno ahora a ponerse nota según hayáis acertado Si alguien ha descubierto las cuatro tiene un diez nuestra rendida admiración en la primera escena son Connery ayudaba Tippi Hedren con su problema Clegg toman algo en mar ni la ladrona de Alfred Hitchcock con música de Bernard Jerez a continuación Adam Sandler se disponía a dar un pelotazo con las natillas en embriagado de amor de Paul Thomas Anderson de su banda sonora sonaba un tema cantado por la actriz y Duval que en realidad pertenecía al Popeye de Robert Altman pero que Anderson también usó para su película la tercera era un clásico del Free Cinema inglés Sábado noche domingo mañana protagonizada por el recientemente fallecido Albert Finney y con su correspondiente música obra de Johnny Tango y por último oíamos un fragmento de de Square la película sueca estrenara en dos mil diecisiete en cuya banda sonora se incluye esta improvisación número uno que suena de fondo que interpreta el vocalista de jazz Bobby Mc Ferrin

Voz 10 11:34 el quince M el Fine que ya tenías que haber visto

Voz 20 11:39 no

Voz 24 11:41 dale un título liguero escribirá en ciclo baby ocupa el próximo Juan

Voz 0544 11:49 pues día seis Se cumplen setenta y cinco años de una de las batallas más sangrientas decisivas de la historia el llamado Día D el desembarco de Normandía en la sexta del sexto día

Voz 25 12:00 del sexto mes Un como para muchos expertos se tratara

Voz 23 12:08 la mayor operación militar de la historia de las guerras modernas una batalla que dio un giro determinante a la Segunda Guerra Mundial un hombre enclave era operación Over Noor es decir operación comandante supremo recuerdo

Voz 26 12:22 de este día que amanece se seguirá hablando mucho después de que todos nosotros hayamos

Voz 1606 12:27 pero pongámonos en antecedentes

Voz 27 12:29 tipo Rojo ha logrado grandes victorias contra los alemanes a lo largo de este invierno rechazando les en todo el frente del Este con tanques e infantería

Voz 1606 12:36 a pesar de todo Hitler todavía controlaba la mayor parte del territorio europeo y la invasión por Italia se había estancado en el monte Casino los aliados sabían que debían abrir otro frente para poder ganarla

Voz 28 12:48 el general Eisenhower mariscal de campo Bruce Char civil

Voz 1606 12:54 Neruda reunión estadounidenses ingleses franceses y canadienses

Voz 23 12:58 bajo el mando supremo del general Eisenhower diseñaron la invasión por Francia desafiando el temido muro Atlántico nazis

Voz 24 13:05 es una apuesta arriesgada pero ganar ese día facilitará que acabemos ganando la guerra

Voz 1606 13:10 debemos trabajar unidos por el triunfo durante meses elaboraron una tupida red de engaños y operaciones falsas para despistar a los alemanes

Voz 0544 13:17 hemos creado una distracción en Egeo con operaciones combinados con alguien que sepa sobre Noruega

Voz 23 13:23 pero Hitler estaba convencido de que la invasión llegaría por el Canal de la Mancha

Voz 29 13:27 esperamos que ellos ataquen por el Paso de Calais el punto más estrecho del canal

Voz 1606 13:32 no obstante toda la costa el llamado muro Atlántico se fortificado con más búnkeres minas y cañones

Voz 29 13:41 año cuántas se han instalado hasta ahora aproximadamente cuatro millones señor mariscal Rommel

Voz 23 13:46 Normandía con sus agrestes Costas era el objetivo elegido se había marcado como lugar de desembarco cinco playas denominadas enclave Omaha Utah ayuno gol sur cerca de un cuarto de millón de hombres participarían en la invasión

Voz 24 14:00 el vigésimo primer grupo de ejércitos se divide en varios puntos de desembarco por las playas el séptimo cuerpo en la playa Jutta que el quinto en Omaha

Voz 0544 14:09 vigésimo entre gol y uno cuál es la longitud de esta línea consta de Jutta Soir unos ochenta kilómetros

Voz 23 14:20 en realidad el desembarco estaba previsto para un día antes pero se suspendió a causa del mal tiempo

Voz 1606 14:25 es una semana más sin embargo un cambio repentino que propició una tregua en mal tiempo disparó los planes unas horas después la invasión ponemos en marcha la ofensiva comenzó con las divisiones Aerotransportada norteamericanas que fueron lanzadas en territorio enemigo la víspera con el objetivo de cortar las comunicaciones alemanas

Voz 0544 14:49 si por alguna razón no cayese Mohseni las zonas previstas abandonado nordeste

Voz 1606 14:55 sin embargo debido al mal tiempo muchos paracaidistas cayeron alejados de sus posiciones iniciales pagaron hasta encontrarse unos a otros era por ejemplo lo que le ocurrió al soldado Ryan en la película de Spielberg

Voz 18 15:06 eso no es todo hay un cuarto hermano el menor con lanzaron el paracaídas conocimiento uno la víspera del desembarco está

Voz 1606 15:14 está vivo en la madrugada del día seis más de cinco mil barcos cubrían el horizonte frente a las costas francesas

Voz 26 15:20 van transportes cruceros destructores barretina minas barcazas de asalto de todos los tamaños y de todos los tipos la mayor armada que ha conocido el mundo la artillería naval abrió fuego contra las baterías alemanas

Voz 29 15:34 los americanos sí calles ya habían ella yo la quería

Voz 1606 15:39 poco después las lanchas anfibias llenas de hombres salían de cada buque con un enjambre bien ordenado

Voz 28 15:45 esta cerrada

Voz 1606 15:55 pero bueno al llegar a las playas los soldados saltaban a tierra bajo una lluvia de fuego botánico a pesar de las numerosas bajas el ataque aliado despejó relativamente rápido el avance en cuatro de las playas del infierno sufrieron en Omaha

Voz 23 16:19 una combinación de errores provocó una auténtica carnicería en la línea de la playa

Voz 1606 16:33 el bombardeo inicial de la Armada no había dado en los blancos y los búnkeres y los nidos de ametralladoras Alemanes seguían intactos TAC nuestros obuses debieron caer tierra adentro o en el Canal de la Mancha tampoco haría cráteres en la playa creados por las explosiones que sirvieran de refugio de los soldados tenían que avanzar totalmente expuestos al fuego enemigo

Voz 28 16:55 nosotros yo bajas

Voz 1606 17:06 fueron enormes general estaba a punto de dar la orden de retirada cuando los soldados consiguieron abrir algunas brechas en el muro alemán

Voz 28 17:16 el euro ha sido abierto toda la división se lanzó al ataque

Voz 31 17:23 a los que han muerto hilos que estará junto al amor el base que salgamos de esta playa maldita para morir llegara

Voz 1606 17:35 superada la playa las tropas avanzaron hacia el interior venciendo con unos pocos esfuerzos la resistencia alemana en los días siguientes irían tomando diferentes pueblos de la costa normanda

Voz 29 17:46 los comandos han llegado al puente se declina ha sido tomado por el ochenta y dos de paracaidistas y el ciento uno baja camino de yuca

Voz 23 17:55 la invasión había triunfado

Voz 1 17:57 tú

Voz 30 18:00 no

Voz 23 18:03 el cine ha reflejado el desembarco de Normandía en numerosas películas algunas se centran en el de heroísmo militar otras tienen un punto de vista más antibelicista de reflejando el absurdo de la guerra pero todas ellas destacan el valor personal el compañerismo y la entrega de los soldados

Voz 32 18:19 yo creo que el mundo sepa que la guerra es un fraude pero la guerra no es es la virtud de la guerra lo que es un fraude nula guerra en sí misma es del valor del auto sacrificio y la de la guerra de lo que hay que hablar

Voz 23 18:32 la primera película sobre el desembarco de Normandía se rodó en Francia nada más terminar la guerra era el batallón del cielo mil novecientos cincuenta y seis Robert Taylor encabezaba el reparto de día de seis de junio en la que la batalla

Voz 33 18:45 se alternaba con los romances que saltaban a la mente de los soldados en mitad del combate pero la primera gran película sobre el tema se estrenó en mil novecientos sesenta y dos

Voz 29 18:55 ni un solo anglo americano alcanzó para esta orilla yo estoy dispuesto a rechazar la invasión aquí en la orilla de la las primeras veinticuatro horas de invasión serán decisivas para los aliados y para los alemanes será la más intensa jornada

Voz 23 19:11 damos la batalla se contaba desde varias ópticas diferentes la de los aliados la de los alemanes y la de los franceses

Voz 1606 19:19 contó con tres directores diferentes para cada

Voz 23 19:21 uno de los enfoques y un mega reparto de estrellas como John Wayne Robert Lee Chun Henry Fonda Richard Burton o Sean Connery la película destacaba además por lo minucioso y verídico del relato

Voz 29 19:32 estamos presenciando algo que siempre parece increíble a los historiadores

Voz 1606 19:37 mil novecientos ochenta la película uno rojo diría

Voz 23 19:40 son de choque ofrecía un retrato mucho más crudo y directo no en vano subdirector Samuel Fuller había participado como soldado en el desembarco de Normandía el film contaba las peripecias de un pelotón americano comandado por Lima y el primer división de Infantería pero si hay una película que ha plasmado como ninguna el caótico y sangriento desembarco en la playa de Omaha Ésa es Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg

Voz 28 20:13 señor

Voz 1606 20:15 los veinticinco primeros minutos de película constituyen una de las más logradas escenas de cine Tamara siempre a ras de suelo contribuye a ofrecer una sensación subjetiva y el espectador siente como si estuviera allí mismo mía y la desesperación de los soldados Mejuto espeta sí

Voz 28 20:34 lo que panorama

Voz 1606 20:40 también hay otras películas que se acercan al tema de forma tangencial el desafío de las águilas protagonizada por kleenex Guti Richard Burton un comando especial debía rescatar a un oficial capturado por los nazis cuando llevaba información importante sobre la operación Overmars

Voz 0544 20:56 Castillo de las águilas y créanme que su nombre adecuado porque sólo un águila podría llegar a él nuestra misión es entrar allí y sacarlo tan pronto como sea posible antes de que puedan obtener información

Voz 1606 21:06 en el ojo de la aguja Donald Sutherland era un espía alemán que descubría el lugar donde se iba a producir el desembarco

Voz 0544 21:13 yo esos aviones son de madera lo hicimos para engañar a los alemanes y el hombre que tomó esas fotografías debe saberlo y por consiguiente también que nos proponemos invadir por Norman diga busque privado podría costar los esta maldita

Voz 1606 21:27 curiosa también resulta la americanización de Emily una película protagonizada por James Garner Julie Andrews en la que Garner es una oficial cobarde que lleva toda la guerra huyendo ven peligro pero que acaba siendo enviado a la playa de Omaha Anglo un almirante PSL antoja que sea él quien ruede una película sobre la batalla por un equipo de camarógrafos asignados a los ingenieros de demolición para que firmen todas sus actividades cuanto ocurra en la playa necesito que afirmen el heroísmo de nuestros marineros en la reciente echar chill estrenada hace un par de años nos contaban las reservas que el primer ministro británico tenía con respecto la operación

Voz 0544 22:01 perdimos acciones con la guerra anterior lo que no cometer los mismos errores no de impedirá que diga lo que pienso claro es el primer ministro y por eso no podemos dejar que interrumpan las operaciones no te quiero precisamente interrumpidas

Voz 23 22:14 todas ellas nos ofrecen distintas visiones de una de las batallas más decisivas de Les

Voz 1606 22:19 Soria y también una de las más sangrientas dos hombres jóvenes las vidas perdidas el cine no ha hecho otra cosa que reflejar ese drama y ese sufrimiento al fin y al cabo o como decía al comienzo de Uno rojo división de choque esto es la vida sí

Voz 28 22:36 pasado el puerta

Voz 15 22:53 sí

Voz 35 23:03 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida sufrida desde Casablanca toda vivida ha esperando decir

Voz 0544 23:16 hoy tenemos como invitado a Víctor Moreno que acaba de estrenar una curiosa interesante película titulada La ciudad oculta Se trata de un documental que retrata el subsuelo de una gran ciudad como Madrid sus líneas de metro sus alcantarillas y cloacas un filme que no tiene apenas diez luego y que transcurre prácticamente en la oscuridad pero os aseguramos que tiene imágenes fascinantes Vitor Moreno nos ha contado porque ha realizado esta insólita película y también algunas películas de ficción que transcurren o que tienen escenas que se desarrollan en el subsuelo de las ciudades como el tercer hombre Opel Have uno dos tres

Voz 1 23:52 eh

Voz 0544 23:54 como yo

Voz 36 23:56 vivía en Canarias hasta que me mudé a Madrid y claro llamaba la atención viajando

Voz 37 24:03 yo en el metro de una estacional

Voz 36 24:06 otra decía bueno que pasa entre medio no porque cogía una estación te bajaba en otro y entre medio de lo que veía era oscuridad

Voz 24 24:12 es curioso que nadie hable con la gente en el metro yo no suelo coger el metro pero es así los ascensores en los espacios cerrados todo el mundo se callan porque sí

Voz 36 24:20 me ha llamado la atención igual que las alcantarillas caminando por la ciudad decía extra que hay ahí debajo no por donde se cuela todo el agua cuando llueve pienso donde

Voz 38 24:31 la El Danubio Azul

Voz 36 24:35 a partir de esas dos idea fue me empecé a plantear la posibilidad de que ya ha hecho en otras películas como difícil España acceder a la lugares que son próximos a nosotros pero que de alguna manera desconocemos el traspasar es Umbral no de lo cotidiano es a lo que me me fascina como cineasta

Voz 24 24:54 bueno yo me bajo no lo diga usted también es baja en esta para explorar lo casi en este

Voz 36 24:59 trotando es un territorio muy inexplorado en el que apenas ha filmado en el que apenas

Voz 0544 25:05 existe un imaginario de ese universo

Voz 36 25:07 pues me interesaba más todavía no porque era como meter no casi como ser un explorador con una cámara y a descubrir ese universo muy pocas veces representado no en el cine

Voz 39 25:21 tú

Voz 0544 25:24 al final el subsuelo

Voz 36 25:27 al igual que el espacio son territorios conquistados por el hombre no en donde si no es a través de la técnica o ser capaces de construir digamos bóvedas de acero de hormigón es imposible habitar en ellos no entonces me parecía que había un paralelismo como muy claro entre el espacio y el subsuelo porque sin la ayuda de la técnica es imposible acceder a eso

Voz 24 25:48 al lugar hacia donde van arriba o abajo

Voz 14 25:51 volvemos a casa hemos estado tres meses comprobando la nueva antena de chilena

Voz 36 25:56 por el otro lado me gustaba mucho todo ese juego que esté permitía la propia oscuridad los propios reflejos de el agua que había alrededor porque creo que se relacionan con lo desconocido no que tienen tú cuando ves el siglo XVI traje esto que no que hay firmado cuando hoy cuando es un túnel donde no hay luz al final al mismo tiempo está diciendo ostras que hay más allá no adonde no lleva esas dos paralelismos me gustaban especialmente

Voz 40 26:25 al descubrir lo creímos que podía ser un afloramiento de ropa magnética pero toda evidencia geológica estaba en contra de ello pues ni siquiera un enorme meteorito de níquel produciría un campo magnético tan intenso como este convoy decidimos examinar la contra

Voz 24 26:37 imaginamos que sería la parte superior de alguna estructura enterrada allí escapamos por todos lados pero no encontramos nada más después Kubrick evidentemente

Voz 36 26:45 en dos mil uno en espacio en una película te diría que es muy Mi película favorita de siempre me ha acompañado toda mi vida para ir

Voz 17 26:53 hemos terminado quiere que lo cuando no lo tienen

Voz 0544 26:56 ha sido otra vez hemos terminado muchas gracias es demasiado no sé a lo mejor puede pasar creéis que Stanley Kubrick se deprime alguna vez

Voz 36 27:04 creo que ya no sólo por la película en sí sino también

Voz 24 27:07 la propia concepción de la película

Voz 36 27:09 que está más próxima a lo musical que a lo narrativo no lo cual me llevó a pensar en la idea de sinfonías urbana no la idea de que la película se montara más a través de imágenes y sonido que tener que escribir una narración más más causal

Voz 20 27:31 venga

Voz 36 27:35 yo como espectador veo todo tipo de cine hay todo tipo de cine me encanta pero he de reconocer que que me gusta mucho construir películas a partir de imágenes y sonidos no porque creo que es como el origen un poco de

Voz 0544 27:49 el site en una época en que poseían no solo

Voz 42 27:51 los de todo el mundo tiene poco para ellos también querían tener los oídos de todo el mundo abrieron sus bocazas empezaron a hablar por hablar

Voz 36 28:02 es una tendencia clarísima que por muchos motivos ha convertido en hegemónica no que está más vinculada al teatro no a la narración o la novela razón causal tras que que yo creo que se ha perdido un poco la oportunidad también de que sea más visible más accesible películas que pone en el centro la imagen y el sonido no y que sea el montaje el que vaya componiendo el que vayan metiéndonos en la experiencia cinematográfica

Voz 43 28:26 no puedo preguntar si el señor Martín se está escribiendo otro libro se titula El tercer hombre una novela señor Martín una historia policíaca basada en un hecho real tengo ya el primer Capi

Voz 36 28:38 ser hombre por supuesto la he visto muchas veces es una prueba que me gusta muchísimo el subsuelo siempre a las alcantarillas están siempre se ha relacionado con ese universo digamos de ladrones de espías de persecución e Italia

Voz 0544 28:51 hay mucho

Voz 18 28:52 sube por encima del túnel se acabó tenemos bolsas impermeables todavía pero es que no sólo Lago es la corriente la masa del aguantó hablando en ejerce presión en el túnel por eso va hacia arriba

Voz 36 29:01 la oscuridad me gusta mucho porque es un umbral hacia lo desconocido no sea casi siempre vemos un túnel que termina con luz al final no las películas que es casi como esperanzador salvado pero a mi me gustan más la idea un túnel sin luz al final no porque es como

Voz 13 29:17 que hay iba

Voz 36 29:23 es lo que hay ahí en nuestro propio abismo nuestro desconocido hay más preguntas que respuestas

Voz 0544 29:28 te queda esas cosas se tila para Mendieta

Voz 36 29:31 sí que queda dentro del propio plano que estamos viendo esos aquello que no ilumina una linterna o o aquello que no está nominado dentro del plano creo que es como tránsito hacia lo desconocido no en por eso hay una cena en la película de ese universo se relaciona al final con con un túnel no hay entre medio hay oscuridad las niñas

Voz 1606 29:54 son fotos en significa más Spanair sana luz más fuerte que est

Voz 36 29:58 no fueron tantas referencias como como quizás película que of películas o obra fotografía que tratan el tema del espacio no el tema de que dice Michel Foucault las utopías no lugares que que están próxima a nosotros pero que desconocemos no y esa idea de de Retrato del espacio sí que me sirvió mucho de inspiración no de búsqueda para esta película

Voz 1606 31:35 de suena es un tema que el grupo You Street grabó para la banda sonora de Cómo conquistar Hollywood una comedia protagonizada por John Travolta Gene Hackman que se estrenó en mil novecientos noventa pero vamos ahora con nuestra sección de Mérida aniversarios

Voz 0544 31:52 lo que el cine dejo están difícil

Voz 18 31:55 será entiendo

Voz 23 31:58 mañana lunes se cumplen diez años de la muerte del actor David Carradine hace unos años ya le tuvimos en nuestra sección la crónica negra de Hollywood hoy queremos volver a recordar su carrera y su extraño amor

Voz 17 32:14 la

Voz 0544 32:15 tarde del tres de junio de dos mil nueve David Carradine de setenta y dos años se encontraba en su habitación del hotel Park de Bangkok el actor estaba en la capital tailandesa para interpretar un papel en la película estrés una coproducción franco americana quedaban tres días para que el rodaje finalizara y hasta entonces no había habido ningún tipo de problema

Voz 10 32:36 no me he portado bien entrada mira pero haré lo posible

Voz 0544 32:42 por la noche estaba prevista una cena el director del filme y otros miembros del equipo David Carradine no acudió a la cena Hay tampoco respondió a las llamadas telefónicas cuando el productor acudió la habitación del actor a la mañana siguiente descubrió que estaba muerto

Voz 46 32:56 sufrió les exalto sexual a causa de la muerte

Voz 17 32:58 te asfixia efectivamente

Voz 0544 33:01 cadáver estaba desnudo colgado de una cuerda en el armario de la habitación con un cordón de nailon alrededor del cuello y

Voz 47 33:07 genitales según las fuerzas de seguridad no había rastros de la presencia de otras personas en la habitación no había señales de lucha las cámaras de hotel tampoco registraron la entrada o salida de nadie de la habitación de Carradine

Voz 0544 33:23 David Carradine nació en Hollywood el ocho de diciembre de mil novecientos treinta y seis su padre era el actor John Carradine al que recojamos en muchas películas clásicas

Voz 48 33:32 el comisario hay plaza para mí le y protección a la señora soy un tirador certeros si llegara el caso lo ha demostrado demasiadas veces Capi tuvo que vamos retrasados pagas me sitio pues favor bien determinado

Voz 0544 33:45 aquí le teníamos en la diligencia haciendo de ese jugador con aires de Caballero que se une a los pasajeros pero también le vimos en las uvas de la ira a David nunca le gustó ser hijo de un actor famoso viajaba de un sitio para otro con la compañía teatral de sus padres lo que le obligaba a cambiar escuela su madre Arda Anel Macaulay ya tenía un hijo y posteriormente tras el divorcio de sus padres sucesivos matrimonios la familia fue aumentando con más hermanastros

Voz 10 34:11 aunque tiene un bollo en el horno

Voz 13 34:13 estoy preñada

Voz 10 34:16 ese amiguito tuyos no le gusta perder ni un minuto de tiempo verdad

Voz 0544 34:20 sus medio hermanos Keith Rover Hybrid Carradine posteriormente también se convertirían en actores Se cuenta que a los cinco años David intentó ahorcarse cuando se enteró que Bruce había sido en realidad adoptado por su padre antes de que él naciera tras el divorcio de sus padres el pequeño David vivió en internados centros de acogida y reformatorios en su juventud se unió a una comuna hippy comía de lo que sembraba en sus huertas y probaba todo tipo de sustancias psicotrópicas lo que hay

Voz 10 34:48 dentro de ese dardo ya empieza a extenderse por todas tus venas es increíblemente potente y un infalible suero de la verdad los llamo tapa da indiscutible el doble de fuerte que el peón total sódico y no causa tantas somnolencia sólo una ligera sensación de euforia David lo quería ser actor sino granjero

Voz 0544 35:11 hoy se instaló en el estado de Vermont trabajando como peón agrícola aunque poco a poco fue desarrollando su talento artístico comenzando por la música

Voz 49 35:22 esta vieja guitarra la ciudad tal vez

Voz 0544 35:27 más tarde probó la interpretación teatral y se unió a un grupo escénico participando en títulos clásicos como Otelo Macbeth comenzó también a aparecer en series de televisión en películas hasta que en mil novecientos setenta y uno como él mismo recordaba en una entrevista el productor Jerry Zor le dio su gran oportunidad

Voz 44 35:44 Joe Di

Voz 23 35:47 pero en fin me

Voz 44 35:50 Gerry Kelly

Voz 23 35:52 el productor y el director de la serie me había visto en Broadway en una obra titulada el Imperio de los Incas y me envío el guión yo acababa de rodar en Arkansas una película de Martin Scorsese titulada El tren de Berta y en la última escena Delphine tenía que repara en la cabeza así que fui a la audición de Los Ángeles con la cara

Voz 1606 36:08 la rapada

Voz 0544 36:12 lo de rascarse la cabeza le vino bien porque fue elegido para interpretar al monje tibetano Kwai Chang Caine en una serie mítica

Voz 50 36:19 Kung Fu buenas tardes pequeño saltamontes he aprendido muchas cosas maestro Has aprendido de energías adquirido habilidades Regàs sin embargo no que Ortiz desde que la vida de un monje es muy simple debe permanecer libre de toda ambición

Voz 0544 36:36 el personaje iba a ser interpretado por Bruce Lee pero al final el papel se adjudicó a Carradine porque el y tenía rasgos demasiado asiáticos las series emitió en la cadena de televisión norteamericana en bici y fue un gran éxito en Estados Unidos posteriormente se emitiría en todo el mundo y Carradine se convertiría ya en una estrella su personaje es el de un monje de ascendencia chino americana que crece en el templo Shaolin se convierte en un experto en artes marciales y en filosofía china

Voz 8 37:11 noto como rastas los pies en el suelo tienes alguna carga pequeño saltamontes es mi pensamiento lo que pesa estado en el mercado

Voz 1606 37:21 he visto hombres discutiendo

Voz 1 37:24 esto

Voz 51 37:26 porque que preocupa es si tu casa está aquí no queremos que todos conozcan nuestra paz mira la convertiría todo el boom seco tenía

Voz 0544 37:41 es como reconocía el propio Carradine al comienzo no sabía casi nada de con Funny de artes marciales

Voz 28 37:47 a Diego A

Voz 23 37:52 miembro del equipo me preguntó si sabía algo de artes marciales yo le dije que creía que las escenas de lucha pelea las iban a hacer los especialistas pero de todas formas yo ya había hecho películas peleaba había bailado y hecho gimnasia yo era un acróbata

Voz 0544 38:09 pero con el tiempo desarrolló un gran interés en esta materia llegando a convertirse en un buen practicante incluso escribió un libro sobre el tema

Voz 10 38:17 pregunta ridícula la que voy a hacerte pero me pregunto si ha seguido practicando con la espalda o no me di yo un plan tenía hace años empeño esté una catana deja torijano eso se lo tenía precio las posteriores Inter

Voz 0544 38:34 estaciones de Carradine estuvieron ligadas a este género como el círculo de hierro o Mc Quaid el lobo solitario pero también intervino en otras películas como esta tierra es mi tierra de jamás vi en donde hacía del cantante Buddy Ghazi

Voz 49 38:46 quiero cantar una canción sobre el estado donde casi empieza por favor donde me crié se llama las colinas de Oklahoma donde nací

Voz 0544 38:57 en ella David Carradine cantaba él mismo las canciones de este padre de la música popular americana también le vimos a las órdenes de José Luis Borau en río abajo en forajidos de leyenda o en el huevo y la serpiente de Ingmar Bergman una película ambientada poco antes de la llegada de los nazis al poder en Alemania

Voz 52 39:23 estamos se llama Abel Rosenberg treinta y cinco años nacía en Filadelfia mi familia emigró desde Riga Letonia Mi hermano más si su mujer Manuela Hay yo llegamos a Berlín hace un mes no a fines de septiembre Max se rompió una muñeca nos quedamos sin trabajo damos a artistas de circo trapecistas

Voz 0544 39:43 incívicos de los años noventa dirigió protagonizó y produjo una secuela de kung fu titulada Kung Fu la leyenda continúa pero su fama poco a poco se fue apagando hasta que llegó Quentin Tarantino y le dio el papel de Bill en Kill Bill

Voz 10 39:56 supongo que tu idea es crucemos espaldas no es verdad viene pues resulta que esta Hacienda tiene una playa privada dicha playa privada suele verse por delito hermosa la cruz el acceso resulta que esta noche ahí Luna así que la redes

Voz 13 40:16 que se lugar gire y me dice Eres Eva

Voz 0544 40:28 mira

Voz 53 40:37 sí sí

Voz 0544 40:41 ese personaje le dio un nuevo reconocimiento mundial en su vida privada las cosas no le habían ido muy bien se había casado cinco veces y tenía dos hijas escuchen

Voz 13 40:52 conmigo que si París se mira a sí

Voz 0544 40:59 allí con una fama recuperada vivió hasta el día de su extraña muerte Bangkok sobre la que comenzaron a desatarse los rumores se habló de suicidio Se barajaron posibles causas

Voz 54 41:10 sí al fracaso amoroso alcoholismo las crisis nerviosa resumiendo cansancio de la vida

Voz 0544 41:17 pero ni había cansancio vital ni depresión la muerte de David Carradine según la policía tailandesa se debió a una práctica más turbador y a poco habitual que sí

Voz 54 41:26 yo mal un impulso inexplicable desde luego

Voz 0544 41:30 días después el abogado de la familia Carradine dio una entrevista Larry King donde planteó una nueva hipótesis sobre el fallecimiento del actor según este abogado Carradine pudo ser asesinado por los seguidores de una sociedad secreta relacionada con las artes marciales porque el actor estaba a punto de revelar sus actividades clandestinas

Voz 10 41:48 así nació la leyenda de Mail sus cinco puntos de presión para explotar un corazón de los cinco puntos de presión explotaron coraza es muy sencillo el golpe más mortal de todas las artes marciales te golpea sólo con los dedos en cinco puntos de presión distintos de cuerpo y luego deja marchar pero consolidar cinco pasos tu corazón explota entre tu cuerpo y tu a esa de suelo

Voz 0544 42:19 sin embargo la teoría del juego erótico fallido se impuso finalmente su sobre todo cuando un diario tailandés aseguró que Carradine fue encontrado usando una peluca de mujer que en la habitación del hotel se hallaron fotografías eróticas y lencería roja Un final muy alejado de las bellas sentencias filosóficas que los enseño en Kung Fu

Voz 13 42:40 no

Voz 53 42:42 a mí sí

Voz 1606 43:42 Roach con un tema de la banda sonora de cruzando la calle una comedia romántica Bin protagonizó en los años ochenta pero llega el momento de nuestro especialista Jack Bourbon Jack Bourbon

Voz 0544 43:53 presente quiero hacer una comedia risas define

Voz 57 43:59 ah

Voz 0544 44:01 ETA de DJ hola qué tal amigos la película que os traigo hoy nos plantea una pregunta que haríais vosotros si estuviera atrapados en cada día fuera él mismo innata pero que hiciera importara podríamos vivir así soportaría hemos la monotonía pero por otro lado no sería genial poder corregir los errores de nuestra vida con una nueva la oportunidad cada día poder moderar hoy presente a nuestro antojo a base de la técnica de ensayo y error todas estas situaciones se hacen realidad en Atrapado en el tiempo tú

Voz 58 44:42 el el argumento lo conoce

Voz 23 44:44 es casi todos el protagonista Bill Murray es el meteorólogo de una emisora de televisión

Voz 0544 44:49 a propósito mañana día de la marmota al festival de la marmota más antiguo de nuestro país como ustedes saben y según la leyenda Maya si la marmota despierta sus Oprah tenemos seis semanas más de invierno así que parece muy divertido de de disfrutar muchas el tercer año consecutivo que verdad

Voz 23 45:11 Murray cumple con su trabajo con desgana deseando volver a casa pero una tormenta de nieve le obliga a quedarse una noche más en esa localidad a la mañana siguiente se da cuenta de que pasa algo raro todas las situaciones del día anterior

Voz 14 45:25 repitiendo de la misma forma salón de cuatro hago no es el día de la marmota

Voz 0544 45:31 sigue siendo sólo una vez al año no al día siguiente

Voz 23 45:34 se vuelve a ocurrir lo mismo y al otro al otro Bill Murray está atrapado en un bucle de tiempo cada mañana se inicia el mismo día ese dos de febrero Día de la marmota parece que la situación va a seguir así eternamente

Voz 59 45:48 como contraste a esta gen yo lo he dicho yo lo sé todo dentro de cinco segundos el camarero para tirar una bandeja de platos cinco cuatro pelotas

Voz 23 46:00 Atrapado en el tiempo o el día de la marmota como también se la conoce se ha convertido en un clásico de la comedia moderna una película llena de gags divertidos y situaciones sorprendentes a lo largo de los muchos días de la marmota que vive el país

Voz 0544 46:14 con esta pasa por toda clase de Estados se deprime e intentar suicidarse sin éxito son sus Dios Llum Dios oye un tíos porque ha sobrevivido a un atropella no sólo es sobrevivido a un atropello no sólo explote apuntó ha dado disparado envenenado en congelando ahorcado electrocutado y que serio y cada día me despierto un solo rasguño tiene un bollo en el parachoques Susi Murtha

Voz 23 46:41 otras veces se dedica a ayudar a los demás o a conseguir información a base de infinitas citas paralizarse finalmente a la chica de la película Andie Mc Dowell

Voz 0544 46:49 les hablamos en metas nada

Voz 23 46:54 como tiempo tiene de sobra se dedica también a desarrollar todo tipo de habilidades a base de práctica

Voz 0544 46:59 me parece genial gracias salidos que hacía esculturas de hielo no

Voz 23 47:04 culpar en hielo o convertirse en un virtuoso de la música

Voz 14 47:07 quisiera una clase de piano porque ahora estoy con una alumna pero si vuelve mañana podría dársela

Voz 0544 47:12 verá digamos que quiero empezar le darían es gente

Voz 23 47:16 cierto que la película es el propio Bill Murray el que toca al piano un tema de Rachmaninov ya que el actor es una excelente pianista

Voz 0544 47:23 no sabe que supieras tocar también soy muy versátil

Voz 1606 47:29 Atrapado en el tiempo caló rápido entre los espectadores la película se encontraba a medio camino entre el surrealismo de Buñuel y la comedia amable de Frank Capra una película apta para toda la familia pero sin renunciar a la inteligencia ni a la calidad además no solo provocaba risas sino que dejaba un lugar para la reflexión por el contenido filosófico y psicológico que tiene su argumento

Voz 0544 47:52 yo les daré una predicción del invierno va a ser va a ser crisis dura rivales el resto ceso

Voz 1606 48:02 el bucle temporal en el que está metido Bill Murray es para muchos una metáfora de la propia

Voz 23 48:07 existencia la vida puede ser monótona

Voz 1606 48:09 a triste y aburrida o por el contrario se puede convertir en

Voz 23 48:13 una sucesión de aventuras y experiencias gratificantes

Voz 0544 48:16 todo depende de la actitud de cada uno no importa lo que pase mañana o el resto de mi vida ahora soy feliz porque te quiero cambiar

Voz 1606 48:25 la película contaba además con dos protagonistas con un gran tirón comercial

Voz 0544 48:28 estoy revirtiendo el mismo día una y otra vez el día de la marmota hoy muy bien pero termine chiste no sexo es como si yo no hubiera sucedido

Voz 1606 48:40 Andie Mac Dowell atravesaba el mejor momento de su carrera después de estrenar Matrimonio de conveniencia junto a Gérard Depardieu y poco antes de embarcarse en el rodaje de Cuatro bodas y un funeral del Murray por su parte los abordaba con uno de sus habituales personajes divertidos pero con ese toque de cinismo y amargura que él ha convertido en su marca de fábrica

Voz 0544 48:59 perfecto quieres hacer otra toma se de sacas ya lo tenemos

Voz 1606 49:03 Harold Ramis el director y Bill Murray ya habían trabajado juntos en otras películas como Los Caja fantasmas el club de los talados o los incorregibles albóndigas sin embargo durante el rodaje de Atrapado en el tiempo discutieron mucho acerca el el tono de la película Murray quería que fuera más filosófica Ramis más divertida al final rompieron sus relaciones no volvieron a trabajar juntos mía dirigirse la palabra

Voz 35 49:27 algún día alguien vendrá entrevistando a una marmota ay pensará que no tengo

Voz 28 49:32 mira

Voz 1606 49:38 desde que se estrenó la película el pequeño pueblo de prensa Tony se ha convertido en un lugar muy turístico

Voz 0544 49:43 lo comprobarán es el mismo rollo cada uno de los maestros de ceremonias con su bastón llama a la puerta pequeña ratas habla con ella la rata contesta y entonces ellos nos dicen lo que vamos

Voz 17 49:55 hoy dos de Sabero a las seis y veinte contento

Voz 0544 49:57 según

Voz 60 49:58 han sacado UNIFIL ha sabido de mala pero alerta en Pensilvania la dicho en mar motores

Voz 1606 50:11 todos los años acuden miles de personas a las celebraciones del Día de la marmota

Voz 14 50:15 esta gente es que algunos han estado de acuerdo a toda la noche cantan canciones hasta que coger mucho frío entonces se sienta junto al fuego se calientan igual pena cantar más

Voz 1606 50:23 en sus calles hay placas donde se puede leer Bill Murray metió el pie aquí en referencia a un charco donde el protagonista se mojaba varias veces Murray Harold Ramis fueron nombrados hijos adoptivos del pueblo aunque todo ello no evitó que la marmota mordiera en dos ocasiones al actor durante el rodaje

Voz 0544 50:40 esta es una ocasión en que la televisión no consiguen captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostica el tiempo sin embargo estoy honrado visible que estaba

Voz 1606 50:49 estreno la película También la expresión día de la marmota se ha convertido en algo habitual como desde Haití para definir esa sensación de haber vivido ya algo algo

Voz 0544 50:58 la y donde más de ver

Voz 1606 51:03 y una última curiosidad en su día Atrapado en el tiempo tuvo una pequeña polémica en España el escritor Miquel de Palou afirmaba que el guión de Harold Ramis plagió descaradamente uno de sus cuentos el tema es sinceramente

Voz 61 51:16 sí es el problema de un personaje que se repite cada día el mismo día que cada día que se levanta ese mismo día a partir de ahí la devolución psicológica del personaje que es la misma es decir pasa por la incredulidad estupefacción pánico y desesperación intentos de salir del círculo incluso acaba suicidándose y entonces hay también una serie de detalles que yo creo que son bastante significativos sea de de objetos que este personaje y pues manipula para comprobar que al día siguiente están tal como estaban antes

Voz 0544 51:55 por cierto sabéis cuántos días pasaba Bill Murray Atrapado en el tiempo hoy es el día de la marmota otra vez pues el propio director Harold Ramis calculo que Murray pasaba al menos una década viviendo el mismo día pero teniendo en cuenta que se convierte en un perfecto escultor y en un consumado maestro del piano Ramis revisó sus cálculos concluyó tiempo después que el meteorólogo pasaba en Panamá Tony al menos treinta años el fin Amigos hasta la semana que viene

Voz 23 52:34 pues hemos terminado por hoy volvemos la semana que viene pero ya sabéis que podéis encontrar los audios de éste y todos los programas en el pocas de Cadena Ser punto com Nos despedimos con otro tema X esta melodía de Ludovico Einaudi que pertenece a la banda sonora de intocable la película francesa protagonizada por François set y Omar seis hasta la próxima

Voz 63 52:57 en la Liga eh uno no

Voz 64 55:23 no no no