La extraña muerte de David Carradine

no era la tarde del tres de junio de dos mil nueve David Carradine de setenta y dos años se encontraba en su habitación del hotel Park de Bangkok el actor estaba en la capital tailandesa para interpretar un papel en la película estrés una coproducción franco americana quedaban tres días para que el rodaje finalizara y hasta entonces no había habido ningún tipo de problema

efectivamente el cadáver estaba desnudo colgado de una cuerda en el armario de la habitación con un cordón de nailon alrededor del cuello y los genitales según las fuerzas de seguridad no había rastros de la presencia de otras personas en la habitación no había señales de lucha las cámaras del hotel tampoco registraron la entrada o salida de nadie de la habitación de Carradine David Carradine nació en Hollywood el ocho de diciembre de mil novecientos treinta y seis Su padre era el actor John Carradine al que recojamos en muchas películas clásicas

Kung Fu buenas tardes pequeño saltamontes he aprendido muchas cosas maestro Has aprendido de energías adquirido habilidades gas sin embargo no que Ortiz desde que la vida de un monje es muy simple idea debe permanecer libre de toda ambición

que es una pregunta ridícula la que voy a hacerte pero me pregunto si ha seguido practicando con la espalda o no yo no plan tenía hace años en esté una catana deja torijano eso sí no tenía precio las posteriores siempre