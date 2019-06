Carrusel Deportivo Último Tramo: Segunda Parte (01/06/2019)

Voz 1 00:00 muy bien

Voz 1991 00:03 seguimos analizando el triunfo del Liverpool en esta Liga de Campeones ya sé que es mucho más fácil hablar a posteriori pero entiendo lo que ha sucedido Romero se ha equivocado Pochettino metiendo Hurricane dimitió

Voz 0239 00:15 no yo no hubiera metido yo creo que Cain cojo es el mejor del Tottenham

Voz 1991 00:20 lo que sí lo vamos a dejar para luego Romero sí señora aparece Pochettino en sala prensa Palacio

Voz 2 00:27 entonces ellos mismos sus así la corbata camisa negra y con el rictus serio el técnico del Tottenham a que elevan a realizar ya la primera pregunta

Voz 3 00:37 somos Boted Kevin de seis cómo resumiría la hoy se bate si son pues fantástico es imposible hablar de algo ahora estamos decepcionados leído caza más de las que son más sufren Wolford FAS pues Jaime al premiar a nuestra afición salvado tuve que no tengo duple vuelo se nota que note que en estos partidos les importa tiradas no como se juega si se con el que se con siete nuevas día los treinta segundos pues no se ha cambiado los planes ha sido difícil de gestionar pero muy poca al Racing sin Aurore Martín muy Domenech en un partido dominado el partido a los creador a la calle San Siro exámenes hijos aparte son mejor las oportunidades cuenta escape es sopa oportunidades pero no muy marcado se ha sido muy doloroso pasado k de huída We are going to todo Analyzer es decir atar todos estamos grabado por ampliar de faenas forfaits Save de Historia of reclamos ha acabado en la parte de Green Day en la Premier con tu bebé informáticos we lose de faena digamos ya en la Champions

Voz 2 02:27 Nos queda el sabor amargo de haber perdido la final hacer una cosa

Voz 1991 02:31 el Palacio en cuanto podéis preguntar en castellano mete te directamente en en antena

Voz 0097 02:36 porque es que parece esto Cuarto Milenio con las cosas de esta sí hombre sí

Voz 1991 02:40 Romero estabas hablando de las decisiones precisamente de Pochettino

Voz 0239 02:43 digo que la dejarán preguntar en castellano contra los ingleses cae mañana o pasado mañana más o menos aproximada

Voz 4 02:47 pues bueno veremos si yo hubiera metido a Kane

Voz 0239 02:52 pero me parece que en la segunda parte no sé quién lo decía durante la transmisión de Carrusel

Voz 4 02:55 yo creo que Lucas Moura hay hay Llorente tenían haber entrado antes le dan

Voz 0239 03:02 cosas al equipo que no tenían Fernando Llorente te puede cazar alguna han en un saque de esquina en una jugada a balón parado bajar un una pelota larga que viene de atrás ya ha tenido muy poco tiempo yo no recuerdo tocado de una pelota y Lucas Moura ha salido poquito ha tenido un remate desde el punto de penalti con la puntera si recuerdas que ha parado Alice son practicamente sin problemas en una jugada sea rechazada y me parece que era jugártela porque es verdad que era jugar de la tenido que poner a Eric en el centro del campo pero creo que el partido estaba para que tanto uno como otro hubieran salido un poquito antes

Voz 5 03:30 y aquí sí completamente de acuerdo creo que entiendo la presencia de Caine por por la ascendencia que tienen el equipo hoy

Voz 1157 03:38 puso en la primera mitad seguramente las acciones de peligro las pocas que ha tenido hoy de escaso peligro el el Tottenham exagerado del venido a buscar el balón aguantando lo dándole salida pero bueno pues el Tottenham ha tenido la mala suerte de que su crack de su referencia ha llegado a la final pues tocado y eso no le permitió disponer de su mejor versión con la que igual el Tottenham hubiera tenido más opciones no pero en la segunda mitad que es verdad e impuestos Marc Coma jugada al final que el sustituido nacido Harry Kane yo pensaba queda aguantaba el cambio de porque quería aguantar más minutos a caer en el campo pero si el campo era para junta es el cambio

Voz 0239 04:07 juntar a a Llorente y a Hurricane arriba como

Voz 1157 04:09 preferencia pues lo podría haber intentado mucho antes para intentar llegar con peligro al área de Alison que es Black ha llegado en los últimos compases pero no nunca ha tenido una amenaza

Voz 0097 04:18 Ari al Liverpool con el tótem de Álvaro bueno yo yo creo que yo que yo hice mantenía aquí en el campo en mi opinión las mejores jugadas las jugadas con con más intención han salido de sus botas obviamente nadie vuelve como ha hecho Cañete en la retransmisión salvo Yago Aspas nadie vuelve después de una gran inactividad o de un periodo largo de inactividad en su mejor momento pero yo creo que es un jugador que tenía que estar en el campo de las finales en realidad si analizas la de hoy poco juegos ha decidido por por dos detalles sin apuras detalle porque creo que ha tenido muchísima más trascendencia

Voz 1991 04:56 alguna otra vez no me la voy a poner ella te lo digo claro lo que pasa

Voz 0097 04:59 a los treinta segundos que casi todo lo que ha pasado después y yo he echado de menos más cosas del centro del campo de del Tottenham porque si Socorro y ha rendido muy por debajo de lo que ha rendido en cuartos de final en semifinales que que dio un nivel alto no así llama que ha disputado minutos pero que quienes que para mí era de los jugadores del Tottenham en las en las partidos anteriores Si Wings también ha notado la inactividad y por ahí no han encontrado manera de de de conectar con la siguiente línea o lo han hecho muy poco porque yo si os fijáis y Si alguna desde volvéis a ver imágenes de la segunda parte sobre todo los tres mediapuntas estaban cerradísima esperando ese pase interior precisamente para para obligar a los laterales del Liverpool a tener que hacer esas ayudas por dentro no me pero no llegaba ese balón no llega

Voz 1991 05:44 Eva

Voz 0097 05:45 es cierto que lo lo de Llorente y jugando directo le funciona muy bien en momentos determinados contra el City sobre todo contra el Ajax ha entrado tarde yo lo hubiese compaginado con con con con con la saga quedándose Caine en el campo quiero decir para que que en si hubiese aprovechado también del trabajo Llorente porque apenas ha tenido minutos ya también ha incidido con el segundo gol de Liverpool donde donde se acabado del partido pero a partir de ahí creo que las decisiones han estado bien yo creo que Pochettino hacía lo has te equipo al límite osea más más era difícil pedirle a este técnico con con con el equipo que tiene el Tottenham que yo creo que es que es inferior seguramente a muchos de los rivales que ha conseguido eliminar seguramente porque se enfrenta a la final

Voz 1991 06:27 Cañete

Voz 6 06:30 es muy difícil dejar a tu estrella fuera del equipo cuando lleva una semana entrenando y dice que está es si no yo creo que es imposible yo creo que eso no hay ningún entrenador que que se aguante eso bueno pues porque el recuerdo está todo lo que ha dado este jugador no una no iba a estar en su mejor momento y a lo mejor también es un chico que cuando no está en su mejor momento sin que se les nota para misma tragado muchos más Queens por ejemplo talados en la previa que no fue fundamental que eran para la salida de juegos

Voz 1991 06:59 español perdona Cañete

Voz 2 07:00 sí mira el están preguntando que en esta Champions eh

Voz 3 07:04 bueno está claro que hemos estado compitiendo contra un equipo que que hace tres cuatro años más está siendo construido para ayudar a este tipo de situaciones para llegar a finales lo quiere decir que para ganar finales que ese es Liverpool nosotros somos un equipo que las prioridades compartían con este área que es el Deportivo es verdad lo encontramos sobre todo nuestra misión trabajo por la calidad de los futbolistas en en en en una fina pero pero claro habría sido un hecho histórico

Voz 7 07:50 la ver eh voy ganado y haber levantado las

Voz 3 07:53 Cobas habría sido un hecho en el cual seguramente los la gentes habría sorprendido mucho no porque en los últimos cinco años y Tottenhan prioriza la construcción del estadio Louis cero Paulo clara nosotros no somos los más listo de la clase de lo demás son los bastante no entonces pero sí que es increíble y tiene un mérito enorme este club estas bases que hubiere haciendo historia Lily creo que bueno ojalá sea el comienzo de una de un periodo exitoso para para el club

Voz 2 08:42 la preciso de de esa situación que ha ocurrido este verano que no ha podido fichar por la construcción del nuevo estadio iba a ser la penúltima pregunta para Pochettino porque la última la también en inglés

Voz 1991 08:53 su nombre buenos resúmenes hacer lo que ha dicho el técnico argentino del Tottenham en esta rueda de prensa Cañizares no tengo suerte contigo hablabas

Voz 6 09:00 sí sí bueno yo te decía que animal eso va más Vince no por ejemplo que eran futbolista que habíamos hablado mucho la previa que es para el equipo por la salida de la imposición del juego pues Álvaro pues no has sido capaz de construir y sí que quiero que hagáis una reflexión yo creo que es porque estoy sino también quería sacar mucho antes de lo que es momento del partido que en el mismo mientras en Ankara y tocó pie izquierdo cambias y supongo que era el peor de todos al peor en el sentido de que estaba siendo el país que peor está perfectamente asumido el cambio si pie Crouch han capaces lesionados el conocido al acabar el partido desde el día cojeando no claro no puede es el mismo hacer los cambios sabiendo que te puedes quedar en cualquier momento pues mueve jugadores para los últimos cinco seis ocho minutos hoy es un cambio más pero te quedas con diez es que es normal que haya sido conservadora a la hora de salir jugadores yo creo que él mismo estaba al no ser conservador pues le han obligado a las circunstancias

Voz 0749 10:11 bueno yo creo que hablando de Pochettino creo que les sacó demasiado petróleo a todo lo que se ha servido

Voz 6 10:17 se encuentra en una final en él

Voz 0749 10:19 cuál para él nada momento abuso

Voz 4 10:24 ha estado a treinta segundos de rajar lo ha dicho ha dicho luego

Voz 0239 10:28 el tótem es un gran club tal pero tú que le conoce bien yo lo estaba viendo la cara en la rueda de prensa hiel que un caliente se ha quedado con las ganas de de decir oye con lo que tengo bastante hemos hecho prácticamente el resumen de la pregunta que hemos escuchado de la respuesta que hemos escuchado has ido S

Voz 0749 10:45 pues eso es lo que te iba a decir no no en el término de puedo hablar Pochettino sino que creo que el club ha decidido por otros o otros caminos no creo que se decidió pues el tema del campo se decidió pues

Voz 8 10:57 en este caso deportivo no si su equipo es un equipo

Voz 0749 11:00 no ha fichado es un equipo que le faltaban jugadores por lo menos para tener recambios recorremos la previa quiso Pochettino diciendo que hoy por lo menos si miraba al banquillo tenía algo de recambio el cambio de Lucas Moura el cambio de la médula sea tenía algún cambio cosa tiene muchos momentos de la eliminatoria anteriores no lo tuvo porque falta quién porque nuestro partido faltó son también entonces hoy tenía algo más de recambios yo creo que ahora le viene de la propuesta que quiera tener Pochettino o como quieran caminar el equipo conocido ahora es el día en el que tiene la decisión de poder fichar sea tiene el campo tiene la Ciudad Deportiva y ahora hay que para dónde quiere ir es decir un equipo competitivo pinchando jugadores importantes fichando jugadores que puedan ver ese instante letalidad para el equipo llevamos saber que él algo como entrenador y la la predisposición que pueda tener el crudo a comprar jugadores importantes para seguir compitiendo pero es verdad que creo que el máximo rendimiento le ha sacado a sus jugadores y Pochettino de del equipo creo que es el máximo hoy Carril quien no estaba al al cien por cien hoy son no apareció hoy de y para mí desapareció el partido creo que va en línea descendente efectivamente entonces dicen que tiene altibajos hijo y que tenía que estar yo creo que ese salto de calidad para el equipo tampoco Aparicio no le podemos pedir así Yoko no le podemos pedir a uno no le podemos pedir a la línea efectivo que des exactos lo esperaban en cuarto el campo fuera adelante yo hoy no lo vimos en el Liverpool pero sí tuvo pegada y en el Tottenham que no tuvo pegada ni creación mi juego

Voz 4 12:41 si me permitís Yago porque estáis hablando de

Voz 0301 12:44 de Pochettino bueno por la información que tenemos que nos llega ni mucho menos es segura su continuidad en el banquillo del Liverpool es verdad que le quedan ya pocas opciones de de los equipos más top de que los equipos que ahora mismo le apetezca en realmente e irse a a Pochettino a entrenar y que les aseguren dar un salto de calidad a mí yo reconozco que lo que le escuchan rueda de prensa me suena más a que se queda que que se va creo que no es Pochettino de pagar esa rajada justo antes de irse pero sí que se abre un periodo de reflexión cinco años en el banquillo el Tottenham de ver hasta dónde puede llegar con con este club

Voz 1991 13:21 el Palacio le han preguntado algo sobre su futuro en esa rueda de prensa

Voz 9 13:24 si la última pregunta precisamente iba sobre eso iba sobre su futuro y ha dicho que no era momento no era momento para hablar del futuro que el futuro Sergio en los próximos días que podría ser incluso mañana pero no ha querido ni confirmar ni de mentir que se vaya a marchar se vaya a quedar en el Tottenham

Voz 1991 13:40 bueno yo he dicho esto creo que lo que ha hecho Pochettino este año gran es un puñetero milagro inversión cero ni un solo fichaje meter al equipo en la primera final de la Liga de Campeones de su historia es un puñetero milagro

Voz 0097 13:53 y sólo eso ya o si si es que además con con la baja en los partidos fundamentales de de tu mejor jugador que eso que es un jugador que está muy por encima del nivel del resto teniendo que llegar a situaciones límite Don tomando decisiones importantísimas y con éxito yo creo que es pierdes la final pero folletín no son triunfadores que no queda ninguna duda

Voz 6 14:15 que ninguno que yo lo que creo que lo que ha hecho al contar esto de que Lucio pero aún si bien no es momento para hablar del futuro es simplemente pensar un poquito las fuerzas probablemente de cara a las próximas reuniones club donde en lo que pretende es que obligar alto donde no hay futbolistas para reforzar la plantilla no creo que sea una huída y no creo que ahí haya estado a punto de bajarlo lo que han tratado en desacuerdo adecentar sí si cabe con más fuerza en la posible teórica reunión que deben tener ahora mismo con la dirección del club de cara a establecer las bases de la temporada que vive México la máxima fuerza posible decir oye es que pasó algo a lo mejor éramos campeones copa no os dais otro verano igual vamos a pensar en los jugadores es porque todos los empleados tienen siempre en ese tipo de reuniones que no se gaste lo máximo posible para ver si cabe más favorecida su plantilla

Voz 1991 15:16 ahora pregunto por Klopp por lo que ha conseguido con este Liverpool que caía el año pasado en la final de Champions y que un año después ha conseguido llevarse este título pero Bruno creo que tienes un poco el plan y no de la fiesta de del Liverpool lo que van a hacer los los reds no

Voz 5 15:30 Bruno si verdad las seis y ahora Anaya gotee sí sí de es que me

Voz 0301 15:34 ya han abierto el el botón que no que no tocaba hablar de decía que que sí que se van a quedar en el hotel de celebradas de concentración en el que han estado en los últimos días muy cerquita de del aeropuerto la FIA

Voz 1991 15:44 la celebración ya te digo yo que no se queda en el hotel no no sí sí sí lo lo dicen basar las luchas ahí o van a seguir alojados ahí ya veremos

Voz 0301 15:53 bueno claro si lo normal a ver a mí lo que me han contado es que va a haber una fiesta privada desde los jugadores del Liverpool de toda la plana lo demás en el mismo hotel de concentración el en estado y que ya es mañana el día en el que he Zidane ha hasta Inglaterra vuelo hasta Liverpool y a celebrar junto con la afición red en Inglaterra la sexta copa

Voz 1991 16:14 conociendo poco a Klopp o nada y que no se de una vuelta cita Vara por Madrid para ver con no sé cómo está el ambiente que este es muy de muy espontáneo a mí me me me gusta mucho hablando de Klopp Romero ha llevado a lo más alto al al Liverpool en en Europa después del palo del año basado el poder salir de esa situación y salir campeón lo que ha hecho también Klopp con este equipo es extraordinario

Voz 0239 16:41 bueno lo hizo con el Borussia no donde a alguno le calificó como un entrenador de niños en el Liverpool que lleva cuatro cinco años y creo que está haciendo un trabajo fantástico no sólo ya por por lo que transmite el equipo a mí me has traído del partido de hoy es un equipo que me divierte suena equipo que normalmente jugaban al fútbol es un equipo que transmite en el campo perfectamente la personalidad que tiene el entrenador puede parecer te algo histriónico en alguna comparecencia de prensa algo sobrado en algún momento de puntual de los partidos pero yo creo que técnica y tácticamente es un entrenador fantástico que además suelen valiente y que sabe quedarse Alonso bueno plano para que el protagonismo como por ejemplo hoy no tengan los jugadores yo creo que está en el Top tres de entrenadores del mundo para mí ahora sin

Voz 1157 17:25 en la guía no olvidemos la Liga que ha hecho eh que ha hecho una Liga que no ha ganado porque ha parecido pero que ha hecho noventa y siete puntos equivoco que no ser campeón con eso apunta acciones es tremendo pero lo lo que más llama la atención de este Liverpool y de Jürgen Klopp es el creó el proyecto que tienen por delante en la Champions segunda final en dos años tiene el reto de intentar ganar la Premier que el Liverpool hace muchísimo años muchísimos años no es capaz de ganar esa Liga inglesa por el por lo que se cuenta hasta ahora de los derroteros del mercado no parece que muchos nombres del Liverpool estén en las quinielas para salir Se habla mucho de mares de papeles dejas SARS etc etcétera pero nadie repara en si Sala son buen fichaje o no o en si firmó no podría interesar o no con lo cual parece que el bloque al menos se le puede Sinde puede mantener en en en en gran parte con lo cual bueno pues sí intuyo que el proyecto de de Jürgen Klopp en el Liverpool va va va para adelante con ese gran reto creo yo una vez conquistada la Champions que es intentar volver a ganar mucho tiempo después la a la Premier League no

Voz 1991 18:22 hablaremos de qué vienes de Brasil una noticia bastante preocupante para el jugador del Paris Anne Germaine luego ampliamos Cañete que te parece lo de Klopp

Voz 6 18:31 no me parece absolutamente todo yo creo que hay dos tipos de entrenadores eso tres tipos emperador es tantos entrenadores que empeoran las plantillas que tienen y empeoran la marcha donde van están los entrenadores que mantienen y hacen lo normal que a veces es ante ya son interesantes y digamos compiten con lo que tiene ni cumplen los objetivos de acuerdo a la potencial que tienes y luego dos hay quién a las entidades y quién mejor a los jugadores que tienen yo creo que este Liverpool no sería mejor simplón yo creo que lo mismo sucedió también estuvo en el Dortmund y además eso ya es objetivo Dortmund no mejoró nadie pudo mejorar de alguna forma la forma de competir en donde se presentó en Europa Si en el grupo de aquellos emprendedores que desde la llegada a los clubes tipos Simeone tipo Guardiola en el City tipo y Marcelino no por ejemplo dos mil once en vengo Valencia pues es cuando llegan a un club lo mejoran y lo ponen mucho luchando por encima de sus posibilidades son yo me llamo emperadores buenos entrenadores tópicos que me gustaría para mi equipo

Voz 1991 19:42 Álvaro

Voz 0097 19:44 bueno yo creo que no es una entrenador con muchos matices no y ha ido variando en su carrera en función de los jugadores que ha tenido yo creo que se siente muy cómodo sin estrellas y me gustaría verle algún día no entrenando a jugadores de primerísimo nivel porque no tienen ningún jugador en su plantilla que esté por encima de él en cuanto entidad seguramente cualquier jugador de los del Liverpool de los que llevamos importantes los Mané lo Salah los incluso Van Dyke que que son más recién llegado los laterales que son grandes futbolistas pero lo sacas de ese engranaje y seguramente se le ven las costuras no a nivel individual pero pero dentro de ese colectivo brillan más sus individualidades y eso gran mérito el entrenador luego convencer a algún colectivo de correr como corre el Liverpool porque hoy quizá no ha sido el día más vertiginoso de Liverpool donde le hemos visto imponer es ese ritmo que lo hemos visto imponer en muchos otros partidos para eso hay que hay que convencer de una manera muy grande al jugador porque ahí te lo puede decir Gustavo te lo puedo decir Cañete que a nosotros no nos gusta correr pero no ha gustado correr a mi me gusta tocar la pelotita a mi me gusta meter goles a mi me gusta tocar la pelotita a mí no me gusta correr y volver a correr y volver a correr entonces es uno de los de los de los grandes méritos que tiene que tiene este hombre que es convencer a su plantilla de que hay que sufrir en el campo de que nos interesa de que al final tendremos recompensa con nuestro esfuerzo no eh yo creo que es más el fútbol le debía le debía una final porque que ayer en muchas muchas parte de las preguntas en la rueda de prensa previa a una final de Champions fueran acerca de que si se considera un perdedor por haber llegado a finales de Champions sin haberlas ganado me parecía increíble no entonces pues también yo creo que un técnico de esta magnitud y con todo lo que ha conseguido todo el mérito que tiene de haber llevado a sus equipos sin tener grandes estrellas a a donde los ha llevado pues merecía ganar este título

Voz 1991 21:40 me tengo la co asalto perdóname

Voz 6 21:43 de momento Juan Carlos rápidos el minuto setenta de partido y el Liverpool estaba corriendo más que en el partido significa que el Barça parece increíble pero más que lo que me molesta eso es lo que contaba Escorial yo le creo que creo porque yo no

Voz 0749 22:00 yo no yo no entiendo yo quisiera claro porque a mí siempre me encantó corras

Voz 6 22:07 se gustaban los entrenadores que hacían era mi equipo porque así me insultaban por

Voz 0749 22:11 claro a mí siempre me gustó correr Alvarito no sé hago pero a mí siempre me ha gustado yo era un chico sacrificados

Voz 1991 22:17 sí sí sí vamos a vamos un ejemplo no satélite eh tú corría arriba y te costaba llamar Arribas que imagínate para abajo

Voz 0749 22:26 no para Makelele

Voz 1991 22:28 que decía que Romero Flaquer siguen estando los jugadores en Camboya creo que está viendo imagenes navidades sala en el campo

Voz 1157 22:34 sí sí ahí están no no no quieren irse nadie sana haciendo las últimas fotografías de semana pasan la noche y les han defendido hasta las personas del área antes pero nada aragonesas han bajado un poquito de han seguido haciéndose fotos están con las familias con los niños disfrutando el momento en que quieren alargar eje hay de jugadores que sí que están ya en El Vestuario pero unos cuantos había y tomándose fotos y sin querer abandonarlo que ya no queda prácticamente es gente en la grada está ya prácticamente vacía este metropolitano ya que han cogido esta final de la Liga de Campeones zona mixta Palace

Voz 4 23:02 yo Bruno no aparece nadie no

Voz 9 23:06 pues ahora mismo están saliendo algunos jugadores del Tottenham hemos visto a Jean a Tobias Bale en el que se marchaban también el capitán al meta Hugo Lloris pero va a cuenta gotas en los jugadores pasando por esta zona mixta bueno pues también

Voz 0301 23:18 lo veíamos perdona al futbolista al capitán de dotaron con un careto de verdad una cara que era para para verla realmente muy tristes los jugadores de la mayoría Sepang sin hacer ningún tipo de declaración con algún medio inglés para dos son lo está haciendo ahora al derbi del pero poquitas ganas de hablar

Voz 0239 23:37 eh antes de terminar González muy buenas qué tal muy buenas Yago te has pegado un repaso de

Voz 1991 23:43 la prensa internacional a ver qué es lo que dicen este triunfo del Liverpool que has encontrado

Voz 0239 23:46 pues empezamos por Inglaterra si te parece

Voz 10 23:49 es un juego de palabras titulan Red en

Voz 11 23:51 Jones Salah Giorgi llevan al Liverpool a su sexta corona un año después de que se rompiera el corazón el Times empieza su crónica diciendo pobre espectáculo pero aquí en el Liverpool le importa de la manera contrariada que llegaron a la final los reds vuelven a dominar Europa en el Mirror los focos en el entrenador que lo peina en Europa de Klopp se habla por supuesto en Alemania en dice Miguel el mayor éxito de la carrera de Clovis en el vil Klopp enloquece al Liverpool en Francia L'Equipe titula los Reyes rojos en Italia La Gazzetta dello Sport el Tottenham se rinde a Salah en Argentina Olé el Liverpool tuvo su revancha por terminar en España en las abre con la Champions de Alison y Origin mientras que en el País José Sámano titula su crónica con el Liverpool brinda por Europa la conmovedora banda sonora de los Reyes retumba de nuevo en Europa con ese contagioso optimista crónico que es Jurgen Klopp el Liverpool ha vuelto en todo su esplendor

Voz 1991 24:41 para cerrar al margen de lo que nos pueda salir en zona mixta a ver si podemos hablar con alguno de los protagonistas siguen hay Bruno Alemany José Palacio nota final de esta Champions Romero qué te ha parecido el nivel de la edición dos mil dieciocho dos mil diecinueve la champús

Voz 0239 24:56 en general no de los españoles no no no

Voz 1991 24:59 Dall en total bueno entre ellos los españoles doble con sobres

Voz 0239 25:01 lente a mí me ha encantado esta edición de la Champions yo no lo tocaría mucho Liverpool Ajax tótem han

Voz 1991 25:09 yo creo que ha sido una edición espectacular vamos un poco cansados de nosotros mismos

Voz 0239 25:14 no yo creo que hay que ser sincero me parece que el Real Madrid no ha comparecido el Atlético de Madrid tuvo el problema vamos el problema el desastre del partido de vuelta frente a la Juve de Cristiano Ronaldo cuando todos creían es un expediente X creo que hay que darle mérito a la gente que no lo ha hecho pasar bien durante toda la temporada y me parece que la competición

Voz 1991 25:32 Casero sobresaliente y lo digo porque si hubiésemos visto a un equipo italiano llegar a cuatro a cinco finales ganar cuatro de los últimos cinco años diríamos menudo coñazo pues deben estar pensando lo mismo pero que más allá de Santiago más allá eso que si hemos roto la monotonía hemos roto la monotonía Icon

Voz 0239 25:48 Bell eso es quitando el partido de hoy que ya está que te he dicho que que no ha sido un partido futbolísticamente de alto nivel que yo me lo he pasado muy bien porque he visto auténticos partidazos yo yo creo que ha una competición con un alto nivel futbolístico

Voz 1157 26:02 firmo debajo Flagey les entienden ya todos los aspersores del césped que han abandonado De a nosotros no se nota cada vez que a vosotros os de pinos otras con una manguera tan ella a mí no beber importaba era al Barça por ejemplo digo es verdad que la que el culé se había hecho muchas ilusiones tras el tres cero de la ida pero me pero el correctivo de aquellos que más viendo la final como la gana al Liverpool hoy que creo que si no se olvidaba ya lo lo que pasó en las semifinales la la frustración para el Cleba va a durar muchísimo tiempo de después de la la oportunidad perdida que es la situación pero más allá de eso en la Chamber fue estoy con Romero sido seguramente la Champions más divertida más sorprendente poner en valor la temporada que ha hecho por ejemplo el Ajax de Amsterdam que a partir de una idea de juego de una filosofía visto premio para un proyecto de mucha paciencia ayer trabajando con los jóvenes hasta hacerlos llegar a explotar en esta temporada con lo cual veremos cuántos del Ajax quedan el Liverpool para mí es el justo campeón creo que es a día de hoy por lo que esto esta demora es el mejor equipo de Europa hay insisto también es un mensaje la Champions esta temporada para aquellos que defienden la Superliga europea un coto cerrado sólo para los más grandes porque seguramente te impediría ver por ejemplo en la final lo que impediría a ver lo que ha protagonizado el Ajax con la emoción que que nos ha provocado a todos no con lo cual ha sido seguramente aunque no hayamos ganado ninguno de los nuestros pues la una de las Champions más divertidas y sorprendentes de los últimos tiempos

Voz 1991 27:20 Cañete tú con qué te quedas sí si no ha sido una más

Voz 8 27:23 unifica competición como una vez cada año porque cada año la Champions la mejor competición yo creo que se juega que se disputa hoy por eso tiene todos los alicientes que tiene todas las connotaciones que tiene ha sido una edición donde era imposible acertar pronósticos a nadie imaginaba ya por ejemplo duelos a lo mejor un poco más no eres menos trascendente eso menos mediáticos pues el tótem al iba a dar el repaso que le dio al Dortmund o que la se le iba a ganar al Real Madrid y sobre todo a la Juventus después de del resultado de ida que tenían que luego además el Ajax no fuera capaz de ganar al Tottenham con todo a favor que Liverpool estoy de acuerdo con Flavio eliminar al Barça en lo que es la gran la Champions perdida del Barça es

Voz 6 28:07 no dar seguro que lo tienen

Voz 8 28:10 lo van a tener grabado durante un tiempo yo personalmente es que son acertado el pronóstico de la final lo que veía favorito y donde finalmente ha ganado Liverpool pero pero si no llega a empatar el Tottenham no sé si todavía estaríamos jugando ahí a ver qué pasa no es evidente que es una competición muy bien parida desde el principio yo no puedo estar de acuerdo con la Supercopa europea porque ya el clasificarse tiene que ser un aliciente para todos los clubes algunos obviamente están siempre clasificados casi de oficio porque son muy superiores pero por ejemplo aquí en España para Sevilla Valencia etc etcétera pues es el aliciente de la temporada al poder jugar cada año esta competición y luego ver hasta dónde se llega y creo que la Champions ha ido limando de alguna forma cada uno de las cosas que se podía mejorar eliminando las que como aquella por ejemplo doble doble grupo que había que si hacía demasiado extenso para hacer una eliminatoria de octavos que ya resulta fantástica hay hoy por hoy es la competición más importante de clubes que hay pero sin ninguna duda es maravillosa

Voz 1991 29:17 Álvaro

Voz 0097 29:18 yo este año he disfrutado muchísimo con la edición de la Champions me enamorado del fútbol del Ajax creo que le han dado una vuelta esto que dicen que que el fútbol está todo inventado pues mentira yo creo que le han dado una vueltecita de tuerca al al fútbol moderno unos ataques muy verticales imponiendo el partido en en un duelo individual consta

Voz 1991 29:38 el segundo tramo II que estaba Bruno alemán con protagonista del Ebro Bruno

Voz 0301 29:41 estás Fernando Llorente hablando en zona mixto o muy en contra

Voz 0097 29:46 y luego pues no supimos eh sí y creo que en ningún caso su mejor fútbol pero al Liverpool le bastó para ganar

Voz 12 29:58 ha sido un poco poco injusto no tal y como Salsa salsa el partido ha habido un montón de ocasiones ha sido el héroe del partido casi el portero del Liverpool

Voz 0097 30:05 poco justa para vosotros las hormonas bueno yo te digo que ha sido una pena sobre todo por como ha empezado y como se ha puesto tan pronto el partido en contra no pero bueno creo que podíamos haber jugado mejor haber intentado más cosas oí la verdad que nos ha costado quizás jugar cómodo realmente somos capaces de hacerlo pero pero bueno ahora ya no podemos hacer nada así que esperar ese a seguir luchando y esperar así volvemos a tener una oportunidad Fernando experiencia al equipo más rodado ante el más frescas que el año pasado bueno hombre siempre es importante no tener experiencia en este tipo de partidos al final el pues bueno la presión una tensión influye mucho en los equipos y la verdad es que hoy quizás a nosotros un poco no ha influido no no hemos jugado a nuestro mejor nivel creo creo que somos capaces de jugar mucho mejor

Voz 0301 31:11 y así una pena no crees que has entrado tarde al terreno de juego demasiado tarde

Voz 0097 31:18 el entrenador es el que dirige el equipo y el que toma las Jones pero no estamos siempre a su disposición y a muerte con él tú decidiste con José Antonio Reyes en la selección me imagino que el golpe ha sido muy duro para los que recuerdo te llevas si no la verdad que todavía no me lo creo no durísimo desde bien pronto y a la mañana la noticia de bastante no me lo puedo creer mis condolencias a la familia a todo mi ánimo la verdad que tiene que ser un momento dificilísimo para todos ellos porque se se va muy muy pronto no muy joven cuanto a la vía por delante un chaval maravilloso tuve la suerte de vivir momentos maravillosos poner aquí buena muy triste muy triste no te pregunta Fernando

Voz 12 32:12 tenéis la la duda de que esto pueda ser como digo desde el punto de vista del entrenador de Pochettino un fin de ciclo que pueda finalizar su etapa en el Tottenham

Voz 0097 32:18 no tengo ni idea la verdad es que no soy no soy quién para eso tú y tú y yo no sé tampoco lo acaba contrato y no la verdad que no tengo ni idea de mi futuro veremos en los próximos días a ver qué pasa

Voz 0301 32:31 pues acababan las declaraciones de Fernando Llorente el delantero español poco de lío aquí en amistad pero no ha podido atender el el futbolista riojano