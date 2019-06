Caparrós: "Se nos va un futbolista y una persona muy grande que ha ayudado al Sevilla a crecer"

Voz 1991 00:00 que buenas noches buenas noches por decir algo porque es un día muy muy triste

Voz 0956 00:04 es muy estrecha así es como un futbolista muy grande por una persona muy grande bueno pues un futbolista que que que que chiquillo con nosotros que bueno que ha ayudado al Sevilla crecer no ya en los títulos sino que ayudó con con su traspaso se va al Arsenal donde el Sevilla estaban cursar una situación económica complicada ayer en diciembre pues ya partía hay un antes y un después no el Sevilla no son los título es una opinión personal pero no son los títulos sino que es el traspaso de Reyes lo que hace un año después al al al Sevilla no hay por lo tanto bueno pues una persona que que los sentimos y luego muy querida yo personalmente por ser de la localidad de Utrera con su familia conejos padre con todos sus tíos y todo pues había una relación no solamente yo personal sino también

Voz 1991 00:59 cómo ha entrado la noticia porque yo me imagino que cuando cuando le ha llegado a la información se habrá quedado como todos no diciendo nada bueno pues no puede ser verdad no

Voz 0956 01:07 bueno pues una llamada el coche estaba en el puerto hombre Hay una llamada de noche me quedó a mí me que dé la me quedé helado y por lo tanto bueno pues lógicamente pues cojín en Sevilla bueno hasta allí con con la familia y con todo no pero bueno iba con mis hijos y transmitido también dijo sí igual rápidamente pues el niños sobrino sobrina que son de la misma panda de de Reyes rápidamente pues han pasado ya a correr el rumor no bueno todos conocemos más

Voz 1991 01:45 no la trayectoria de Reyes como futbolista que lo que no nadie tiene duda de la calidad que tenía de todo lo que ha conseguido cero N en el tú a tú cómo era José Antonio

Voz 0956 01:55 chicos un chico que que bueno pues además muy alegre futbolista que hay que hacía vestuario todas las siempre lo quería todo todo todo pero desde los utillero servicio médico todos todos los entrenadores teníamos aprecio por la forma de ser no un chico que que bueno es que es una quinta la quinta que había es era una quinta espectacular con con Antonio Puerta Reyes con Sergio Ramos con Jesús nada Diego Capel con Antoñito Hall Davis Arteaga con Pablo había una era una quinta de futbolista con muchísimo talento que la prueba está ahí hay campeones del mundo de la Eurocopa hay bueno y un grupo pero no solamente la calidad futbolística el talento futbolístico que tenían sino que que la capacidad humana no la calidad humana que tenían todos si José Antonio era uno de ellos no era un vestuario que transmitía alegría transmitía alegría cuando éste daba gusto en ese vestuario no

Voz 1991 02:57 no hace falta decirlo pero vamos el amor que le tiene el aficionado del Sevilla a Reyes es es notorio creo que lo han demostrado siempre in y creo que mañana no puede ser una forma de rendirle homenaje esa capilla ardiente que hay instalada en el Sánchez Pizjuán que yo creo en miles y miles de personas eh

Voz 0956 03:13 seguro seguro seguro la verdad que bueno pues en poco tiempo en periodo de poco tiempo nuestro estadios se está convirtiendo en son capilla no se nos ha ido que no fue un presidente colorante como Roberto Aller que cuando pues puso la la capilla ardiente en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y mañana con con nuestros ojos Antonio rellenado estoy seguro que bueno porque la afición se va a volcar pero no solamente la afición sevillista sino también la la la gente aficionado a un chico que que bueno pues que transmitía jugador que quería ganar competitivo pero algún futbolista luego muy querido por la ciudad y en todos los sitios donde estaban es que creo

Voz 1991 03:50 que lo más grande que puede tener uno al margen del dinero que pueda ganar al margen de los éxitos deportivos o o no existe o no el sitio de estés donde estés el cariño que tienes incluso la gente del Arsenal el el propio club creo que eso es lo más grande que le puede quedar a uno no

Voz 0956 04:05 esos son los mayores título lo mayor de título insisto un título te da prestigio te dan a eso que da económicamente pues bueno pues crecer económicamente pero luego cuando tú te de los equipo deja huella no solamente ya la ficción sino el cuerpo técnico en todos los con Mañero yo creo que esto es lo más grande son los mayores título no y por lo tanto bueno pues Reyes se lleva todo es otro título aparte de los que ha ganado llega los título de de que la gente le le quería muchísima no

Voz 1991 04:38 acabo Joaquín el día de mañana cuando te pregunten por José Antonio Reyes que que que que dirás de del que contras del que anécdota te viene a la cabeza

Voz 0956 04:46 bueno en tienen una yo tengo muchas anécdotas pero tengo muchísima muchísima anécdota José Antonio Royo mucho mucho porque es un chico con dieciséis años de esta formación por lo tanto bueno pues muchísimas hay muchísimas hay pero sobre todo yo me quedo pues con el talento que tenía con ese con ese el álbum que hacen la radio de de desde el estadio de Montjuïc con el español bueno pues son gol espectacular que hacer a Messi hay que meter nuestro estadio Ramón Sánchez Pizjuán a Valladolid que también ese tipo de gol pues tan solamente lo mete pues futbolista desde de la categoría por lo tanto ya te digo al nivel que lo pongo no

Voz 1991 05:31 José Antonio Reyes que además fue el chaval que debutó con dieciséis años en primera división de la mano del del Sevilla que amazigh hizo historia quiero decir fue el primer español en conseguirla

Voz 0956 05:41 y es que era un talento chiquillo no bueno pero es ese tercer ojo que tiene Pablo Blanco que lo cogió de ahí luego era era un él toda su familia pues se era muy querido porque claro reírse cuando viene de los echarse día pues tiene trece años catorce años y qué duda cabe que llenar y por lo tanto bueno pues luego ya cuando profesional conquense difícil año que ya empieza entrena por la mañana pues el padre lo lo lleva todos los días al entrenamiento Lope y su padre siquiera ahí a verlo ya entabla una amistad con toda la gente del club una persona muy querida muy querida con todos los empleados uno por eso es una persona que era más que un futbolista no

Voz 1991 06:26 pues Joaquín Caparrós te agradezco muchísimo que haya estado esta noche en Carrusel para recordar la figura de José Antonio Reyes ojalá no hubiésemos tenido no estuviésemos tocando esta conversación Joaquín mil gracias un abrazo muy fuerte