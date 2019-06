Monchi: "Ha sido un día muy duro para la familia sevillista"

Voz 1 00:00 hola buenas noches pues a lo que vengo diciendo por decir algo porque desde luego el el el días terrible

Voz 1795 00:07 sí la verdad que que un día duro durísimo no duros para para para Xavier ex sevillista

Voz 2 00:15 para la gente que más deporte

Voz 1795 00:17 la lo afinado en el equipo que para el fútbol genera la vida general no porque José dado que se hacía querer

Voz 1991 00:28 acabamos de hablar precisamente con con Joaquín Caparrós y con Antoñito y nos ha dicho Joaquín que tú has llamado que las contado lo que había sucedido que han incluso algunos compañeros no de los medios le está diciendo mira ha pasado esto y que incluso te ha llamado a Tino para ganarse de la noticia tú cómo te has enterado porque imagino que el SOC ha tenido que ser terrible

Voz 1795 00:47 sí pero yo no me he enterado ser de los primeros porque me ha llamado presidente Pepe Castro que aparte de presidente Sevilla también el utrerano como como no sé y bueno me he quedado bloqueado bloqueado totalmente porque no no lo asimila nada asimilado hasta diez minutos después de que hablar con el presidente porque no no no me lo creía no es imposible mire si de metabolizar cerebro pero bueno si se ha sido el presidente sobre la doce y cuarto es decir treinta por internet después de de la siguiente

Voz 1991 01:25 Monchi como era José Antonio Reyes porque nosotros lo conocemos como futbolista no lo conocemos cómo esa persona que desarrollar su profesión al terreno de juego luego en las ruedas de prensa pero en el día a día en el tú a tú de modo personal cómo definirías a José Antonio

Voz 1795 01:39 es difícil no te lo podía ir al estilo andaluz pero podría ya tener un matiz negativo no pero José avergüenza y yo con Dural no muy natural muy muy sencillo muy muy normal no muy muy cercano muy siempre con una risa siempre dándole poca importancia a las cosas pero sabiendo siempre cómo reaccionan hoy cómo actuar no tiene muy fácil sirve de quererlo muy fácil de mirarlo muy clásica de ser amigo no no yo me quedo sorprendido de la cantidad de gente no clases sociales de ha mostrado no asumo su condolencia no muestras sorprendido pero después te paras a pensar que dice no sé no sé

Voz 1 02:36 se quejaba que yo hable con él a finales de enero justo cuando él

Voz 1991 02:42 dejaba a China hay volví a España que empezaba su andadura el Extremadura yo creo además Monchi que él ya tenía asimilado que sumó su andadura en el mundo del fútbol y acababa de una carrera con muchísimos éxitos y empezaba una nueva vida una nueva vida que se ha cortado de raíz pero él ya tenía asumido no que los a quiero decir que empezaba una historia diferente

Voz 1795 03:01 sí bueno nunca se sabe no porque también cuando él se fue a China parecía que era volvió a España no José es muy difícil predecir algo no pues en la muy natural y muy complicado en qué iba a hacer después no lo sé mañana pero bueno yo pensaba yo pienso en lo que ella pueda unifamiliar con sus tres hijos pues imagino que ya lo que intentaba era también asentarse

Voz 1991 03:34 Monchi que significa José Antonio Reyes para el sevillismo para Sevilla

Voz 1795 03:39 a nivel deportivo yo he dicho ya hoy podría haberse que para mí el talento natural más importante que ha salido de la cantera el Sevilla no y yo creo que no habrá osara difícil no que salga algo igual no a nivel de repercusión en el sevillismo oye tiene dos dos Vito importante no uno fue su venta no fue una dolorosa difícil no que si él no hubiera cogido en este año en esta época perdón en las redes sociales no hubieran destrozado en el camino que fuimos los que lo sentimos pero sí es verdad que supuso el crecimiento del Sevilla por tanto mucho de él y luego con su vuelta sí y no vio otra vez ese impulso para para que pudiéramos ganar lo octubre último título europeo no uno de ellos levantó él esto se le

Voz 1991 04:42 y acabo Monchi el en el día de mañana el día que que no se sentó seis Si con amigos con conocido si recordáis la figura de José Antonio Reyes con qué momento Canet dotado que historia te te te quedas

Voz 1795 04:57 estás cojo hace ahí un libro un libro porque como he dicho anteriormente era muy especial no era muy especial porque era muy andaluz y muy muy cercano y tenía esa picaresca no que la tenía fuera no yo he dicho quiero que ha acortado cada momento selecciona lo que crea conveniente

Voz 1991 05:20 pues Monchi te agradezco que estéis esta noche de tan complicada con nosotros recordando la la figura José Antonio Reyes y sólo podemos mandarle un abrazo muy fuerte vale