Carrusel Deportivo Último Tramo: Tercera Parte (01/06/2019)

Voz 2 00:08 del Wanda Metropolitano no tan hace encendiendo las personas que en la tribuna eh ala un abrazo a todos un abrazo a los dos veces y Álvaro estabas hablando no se quería puntualizar algo más cuando

Voz 0916 00:18 lo escuchábamos a Llorente Si bueno decir que Llorente primeros un gran fichaje que llega gratis para cualquier equipo

Voz 1991 00:27 que una cosa ojito a Italia y ojito a un entrenador que vuelve a Italia sólo de lo dejo ahí

Voz 3 00:33 no es que te ofrece muchas alternativas no para para momentos de partido no me parece un gran jugador llegan llegando gratis sobre todo

Voz 0916 00:42 lo que decía que para mí el Ajax a al lado una vueltecita de tuerca al juego y todos nos hemos enamorado un poco

Voz 4 00:48 de este equipo y poner

Voz 2 00:52 dar un lo que los equipos que

Voz 0916 00:54 triunfado en esta edición de la Champions que son equipos donde no hay futbolistas con un estatus muy por encima de los demás no donde se ha premiado el trabajo colectivo sí señor equipos esforzados equipos que todos van a una equipos e con The con intensidad yo creo que es una Champions bonita no porque ha triunfado el fútbol de ataque el fútbol atrevido donde además ha coincidido que hemos visto remontadas en una misma edición casi imposibles no se sucedían una tras otra no eso es bonito para el espectador tiene una implicación anímica en ninguno de los dos equipos pero sobre todo me quedo con la edición del Ajax no no se recordará como el campeón obviamente pero sí como un equipo para mí que que les dio una vuelta de tuerca al juego

Voz 1991 01:39 es algo más te queda por decir

Voz 5 01:41 no yo creo que la niña de pelo en el Mundial de cada vez más la fuerza del bloque de la mano de los entrenadores empiezan a coger muchísima más fuerza no estuve modernos que las individualidades que efectivamente aparecen para ver si impartidos son tremendamente trascendentes pero siempre y cuando haya un trabajo y un orden detrás no yo creo que lo que puso de manifiesto claramente esta final Spain los entrenadores es momento para ponerlos en valor para que los clubes

Voz 1795 02:11 a mí el dinero los entrenadores y los sonidos

Voz 5 02:14 entre los jugadores pretende ahora hacer un equipo

Voz 6 02:18 Cañete Álvaro un placer como siempre un abrazo a los dos bueno o no no se va a acabar porque llevamos desde las cuatro de la tarde

Voz 2 02:27 Cañete somos los currantes tiene ya sabes que ahora se pagan las horas extras desde aquí ya sabe lo que tiene que reclaman

Voz 6 02:34 bueno un placer ahora abrazo hasta luego

Voz 4 02:37 no lo voy a volver a repetir eh

Voz 7 02:40 puede ser es una de las opciones que Fernando Llorente pueda volver a Italia

Voz 1991 02:47 y pueda estar en un equipo con un entrenador que ya le quiso cuando estaba entrenando en Inglaterra y que de hecho se mosqueo cuando finalmente no lo pudo incorporar a su plantilla lo quiso en su momento y teniendo en cuenta que este entrenador vuelve a Italia teniendo en cuenta que Fernando Llorente queda libre y a final de el treinta de junio pues igual vuelve hay a Italia lo veremos lo veremos digo que es una de las opciones eh es una de las opciones que puede tener Fernando Llorente en en su futuro seguimos un poco viendo cómo está la fiesta por por Madrid Antón Meana por dónde andas tú muy buenas

Voz 1236 03:24 pues mira qué tal cómo estás Yago buenas noches en la Puerta del Sol empiezan a llegar los hinchas que estaban en el Metropolitano se nota mucho la diferencia de público de hace una hora cuando había gente en la plaza pero no estaba lleno y ahora que ya empiezan a llegar los que salían del estadio empieza a subir en torno a la fiesta y el ambiente es muy buenos duro comentaba al principio la policía española espectacular pero por ejemplo ahora mismo empiezan a subir en masa los hinchas a los kioscos de prensa que están fijos en la Puerta del Sol empiezan a subir a cantar todo de muy buen ambiente uno acaba de caerse no sea matado de milagro y empieza a hacer efecto el alcohol que llevan todo el día ingiriendo así que por ahora tranquilidad alegría fiesta mucho Liverpool pero Yago ya se nota que se empieza a meter la noche estoy con un profesor de castellano de inglés en España cómo te llamas muy buena esta noche salas tú eres del Liverpool si estás encantado ha sufrido mucho que el partido no

Voz 8 04:24 no yo no yo no pero ahora

Voz 1236 04:28 les quedado sin entrada tu familia está en el estadio tu fuera y que sientes ahora mismo con el de Europa

Voz 8 04:34 sí mi familia tiene entradas pero ahora vienen aquí hay vamos a fiesta

Voz 1236 04:44 pues disfrútalo mucho claro si enhorabuena por desgracias profesor de español e inglés en Murcia si está muy muy contento pero como te digo no encuentra su familia porque ahora mismo se ha convertido esto en el epicentro de la fiesta de Liverpool mucha gente Yago en la plaza del Sol en la Puerta del Sol de Madrid

Voz 9 05:02 Nos ha faltado un punto de encuentro de eso sé que siempre y cuando uno va al grandes eventos estos hará hay una zona marcada punto de encuentro si te pierdes tira para allá se va encontrando todo el mundo bueno aquí en Madrid es el madroño es realmente siempre queda en el Madroño

Voz 1236 05:17 me ha gustado leerte entre líneas que me gusta mucho sobre todo cuando hay información por el medio y creo que he estado hoy con el entrenador que quiera Fernando Llorente que estrena cargo en Italia sino me corriges eh

Voz 10 05:30 muy in

Voz 1236 05:33 no hablaba de Fernando Llorente pero más de uno se lo ha comentado en un corrillo en el que estábamos hoy por la tarde ese exitoso entrenador que vuelve a su país para intentar hacer otra vez grande a un grande de Italia correcto estaría encantado si si hoy han abucheado poquito al entrenador en la puerta del hotel le encantaba traidor no estaba muy contento de la Juve con él pero pero me gusta leer entre líneas y sería un destino yo creo que es muy muy bueno para el gran Fernando Álvarez

Voz 9 05:58 yo lo digo porque es posible y porque además el pues evidentemente manejó información que

Voz 1991 06:03 dice que es una opción ni que están negociando ni que esté hecho ni que había habido llamada yo digo que hay una opción porque digamos que se ponen ojitos

Voz 9 06:11 vamos nada para explicarlo no yo creo Meana es una forma de decirlo o no

Voz 1236 06:14 parezca parte como tú has dicho yo soy ahora mismo me parecería buenísimo que que Antonio

Voz 2 06:20 DS llevar a esta cita

Voz 1236 06:23 como tú lo has dicho yo lo interpretó como muchísimos oyentes del Larguero otros igual estaban un poco perdidos porque hasta ahora ya está la gente entre que empieza a dormirse ya coger el sueño pues ahí me encantaría y creo que ha estado otra vez bien Fernando en el campo lo poquito que ha jugado en la zona mixta como siempre lo has interpretado

Voz 9 06:39 eso ya es cuestión correcto e interpretado yo

Voz 11 06:41 pero cada uno una interpretación que no habla contigo es un Inter

Voz 2 06:44 estación de atar cabos Meana si tienes algún protagonista hay sobre todo al final vamos a al final de esta familia a ver si consigo Ron reunirlos no si yo si te parece me quedo hasta el final del Larguero por si hubiera cualquier incidente cualquier problema o alegría te pide paz y lo contamos fenomenal gracias Meana hasta ahora vamos viendo una

Voz 1991 07:01 de muy sano y la verdad es que es de agradecer que vengan dos aficiones de esta de esta forma y no haya ningún tipo de incidente no sólo que hayan venido diecisiete mil tíos por cada equipo que ya es una cantidad importante sino que han venido otros veinte mil yo el otro día me cruzaba con con con un aficionado del Liverpool que bajaba por la zona de Preciados a este hombre iba tomando un el fresco en la mano llevaba ticket imponía que llegaba a pagar cuatro mil euros yo no sé si era para llamar la atención y parar con alguien y negociar pero el tío en en el ticket tenían puestos en el papel tenían puesto que pagaba por una entrada cuatro mil euros que han hecho el agosto en este en este partido los los reventa como decía tema de la seguridad los aficionados no ha habido un incidente compañía informativos Alfonso Ojea qué tal muy buenas

Voz 0089 07:50 cómo estamos buenas noches creo que de momento fantasma

Voz 1991 07:52 Icono todo lo que estamos contando salvo alguna cosa aislada de alguno que será un poquito la mano con la bebida el resto es que todo yo creo están hay que darles una buena nota por lo menos hasta las doce y cuarenta y cuatro

Voz 0089 08:03 no no sin duda alguna porque ha habido diez seguidos en las últimas veinticuatro horas algunos evidentemente por broncas en el metro y cuando la policía hay dos separarlos también han tenido problemas con la policía hablabas de las entradas e tres personas de las han detenido por vender entradas falsificadas y luego dos en efecto que es lo que comentabas porque cuando han ido a llevar ha llegado al al estadio pues en el anillo en el que estaba el Cuerpo Nacional de Policía iban un poquito bebidos o mucho Easy ha terminado la cosa con detenciones pero vamos diez solamente para la cantidad de aficionados que han venido los que se han quedado Yago y siguen todavía bueno pues no han podido ver el partido porque no tenían entrada pero que están en muchas zonas de Madrid ahora no lo estaba contando Meana y eso yo creo que ahora es eh eh la parte final de todo este operativo el que vayan regresando hasta Barajas la mayor parte de ellos durante toda esta madrugada para coger esos vuelos de de regreso al Reino Unido y los que se queden esta noche en Madrid porque previsto no hay ninguna plaza para la celebración Neos a eso no estaba previsto

Voz 1991 09:03 eh tengo que decir que anoche cuando terminamos el programa intentamos pedir un taxi y cómo no había manera de pillar un taxi fuimos algunos de los que estábamos aquí y en entre ellos sector fuimos a tomar una cerveza un sitio que aquí al lado llevamos muchas de no lo digo porque nos encontramos dos por la calle que no sabía quién llevaba quién y que estaban siendo manejado por el móvil que llevaban Siri les mandaba donde les daba la gana esa era uno con el móvil el otro detrás eran autómatas yo no sé si llegaron al hotel pero sí llegaron fue un milagro aquello y desde luego hay alguno que va de de voltereta en pero

Voz 0089 09:39 no no pero es que el consumo de cerveza ha sido esta mañana estaba

Voz 1991 09:43 han detenido también algún seguidor con drogas

Voz 0089 09:46 con drogas y uno de los que uno de de los que ha tenido problemas en el anillo principal de seguridad primero en torno al al Wanda era porque portaba el portaba estupefacientes posiblemente mariguana no entonces en el caché Grosso han detectado a parte como se ha puesto ya muy nervioso con esto con la policía pues evidentemente ha sido detenido como pero principalmente ha sido la cerveza y cómo te cuento esta mañana la Plaza Mayor era un hervidero de bueno pues de de de vasos de cerveza de un de un lado para otro con miles de personas vestidas de color rojo porque realmente

Voz 1236 10:18 sí los del Liverpool han tomado entra dentro

Voz 1991 10:21 correcto si si han dominado e hice que ha notado

Voz 0089 10:24 qué manera de beber pero bueno lo yo creo que ha sido una operación policial digo quedan todavía bastantes horas por delante pero ha sido perfecta se ha cumplido todo el horario previsto el transporte público funciona Book tal y como sabía también previsto por lo tanto Yago pues felicitarnos otra vez

Voz 1991 10:41 se esta ciudad ha vuelto a hacer y no es la prima

Voz 0089 10:43 era lo ha vuelto a hacer con nota qué duda cabe

Voz 1991 10:46 tenemos que hacer porque la organización ha sido fantástica creo que además los puntos de reunión de las diferentes aficiones ha sido muy acertado todo de forma muy controlado creo que no hay queja es decir que se han establecido diferentes puntos de reunión de diversión con diferentes alternativas para la gente no sólo que venía de fuera sino a la gente que venía la ciudad o gente que ha pasado incluso el fin de semana aquí para ver el ambiente no ha habido ni un solo incidente así que yo creo que nos tenemos que felicitar cuando lo hacemos bien y cuando lo hacemos mal también nos damos palos Ojea como siempre un placer un abrazo

Voz 0089 11:14 un abrazo muy fuerte hasta luego doce y cuarenta y ocho

Voz 1991 11:16 minutos en un instante vamos a estar en Sevilla donde tenemos que ahora al de esa desgraciada noticia que conocíamos esta mañana la muerte de José Antonio Reyes un accidente de tráfico pero Palacio Bruno seguimos pendientes si sale algún protagonista hombre sí puede ser a ver si podemos hablar con Alberto Moreno no

Voz 0301 11:31 tarea estaría bien Yago pero bueno estamos aquí esperando de jugadores del Liverpool no pasado ninguno todavía ni uno solo es que hemos visto de lejos a Mohamed Salah iban pasando jugadores de el por cierto Mohamed Salah sin lo he visto bien con el pelo rojo es había teñido el pelo de de rojo al menos una parte de él

Voz 1991 11:49 bueno pues lo dicho se protagonista volvemos al Wanda Metropolitano a ver si podemos escuchar a alguno de los protagonistas pero ahora desgraciadamente lo que nos toca es ir a Sevilla las doce y cuarenta y ocho

nada nada

hombre

Voz 18 13:29 un buen y que yo creo que una oreja oreja te claro que

Voz 19 13:38 lo dice yo creo que de los días más felices de mi vida pero claro yo me estoy como bien ha dicho llorando y vuelvo con una sonrisa que

Voz 9 13:47 que yo creo que nunca me sibarita

Voz 21 14:00 ya

Voz 2 14:10 mi madre trabajaba nada

Voz 17 14:11 lo de una familia humilde servían que hace un esfuerzo extra cuando yo creo que le podía

Voz 22 14:30 en Inglaterra me trataron ve temo un año y pico sin perder un partido gane muchísimos títulos allí también espera es verdad que la vida inglesa de diferente muy igualado utrerano

Voz 17 14:42 que me costó

Voz 11 14:51 dos el culo pero para los Reyes Reyes de nuevo sólo va a quedar algo venga la culpa la Cooner Reyes

Voz 24 14:56 con un uno

Voz 25 15:01 aún no ha hablado el gol lo algo algo le

Voz 26 15:21 la mente

Voz 27 15:21 lo hago cuando levanté levante el título que tanto con el Sevilla con la vuelta como capital

Voz 17 15:29 no era ni ni ni la una de la tarde hoy cuando

Voz 9 15:32 con saltaban todas las alarmas cuando empezaron a llegar todas las informaciones que decían eso de José Antonio Reyes contra veinticinco años había perdido la vida esta mañana en un accidente de de tráfico iba acompañado de dos familiares de uno de ellos había perdido la vida hay que el otro estaba ingresado en estado crítico la verdad es que impresiona impresiona cuando uno arranca el día o sea activa con este tipo de noticias en nosotros aquí en la Ser echarle con él el veinticinco de enero volvía de China empezaba una nueva andadura en el este

Voz 1991 16:08 quemadura donde ha estado los últimos meses

Voz 9 16:10 hice les seguía habiendo con muchas ganas con muchas ganas de jugar al fútbol con muchas ganas de seguir haciendo lo que ha sido su pasión toda toda su vida lo que le ha llevado a ser quiénes lo que mucho se ha currado para llegar donde ha llegado hoy para conseguir lo que ha conseguido y sobre todo es el veía feliz se le veía feliz porque él ya sabía que esto del fútbol pues le da paso a una nueva vida con tres hijos en unas nuevas facetas una nueva forma de afrontar lo que le venía por delante tan solo treinta y cinco años tenía toda la vida por delante ha pasado por el Sevilla Arsenal Real Madrid Atlético de Madrid Benfica Sevilla de nuevo Espanyol Córdoba estuvo como digo en China terminó su carrera en el Extremadura hizo historia en dos ocasiones primero siendo el debutante más joven en primera división con tan solo dieciséis años y segundo siendo el primer español en levantar la Premier League en Inglaterra se fue en aquella época cuando la gente venía a España y los españoles los jugadores iban muy pocos pues fue uno de los que decidió marcharse y además lo hizo con con mucho éxito los que le conocen en dicen que fundió humilde sencillo que le gustaba por encima de todo el el fútbol que era buena gente lo he dicho hoy con tan sólo treinta y cinco años de edad Se en los salido José Antonio Reyes

Voz 27 17:36 Santi Ortega buenas noches pues no estoy viendo que la noticia en Sevilla ha caído como una bomba bueno

Voz 29 17:41 ya lo confirmaba el club a través de un tuit no podríamos ofrecer una noticia peor ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes descanse en paz a eso de la una del mediodía la has ido a las once cuarenta ya a las doce y cuarto doce y media empezaban a circular rumores muy preocupantes que vinculaban grave accidente en la Autovía Sevilla Utrera la localidad natal de de reyes de proporciones importantes efectivamente después lo fino al Sevilla vehículo de gran cilindrada que salía de la de la carretera que ha terminado calcinado que explica el presidente del Sevilla que quiere ver la Familia también esta tarde con los padres tremendo tremendo al presidente muy afectado también que que el padre estaba contando en el que no avión podido sacarlo del coche que era bueno había sido todo una verdadera tragedia una verdadera tragedia hay igual lo que efectivamente conocimos siempre vimos a este que le gustaba el fútbol que le gustaban los coches siempre una sonrisa en la cara pero nos hemos quedado helados perplejos están en el club con en estado de hecho está absolutamente hecho

Voz 1991 18:46 ahora contamos los datos que tiene Sevilla preparados para mañana gracias ante un abrazo hasta mañana

Voz 29 18:50 lo que hacerlo Joaquín Caparrós qué tal buenas

Voz 1991 18:52 noches

Voz 7 18:54 buenas noches buenas noches por decir algo porque es un día muy muy triste

Voz 0956 18:57 son muy estrecha así es como un pública muy grande por una persona muy grande bueno pues un futbolista que que que que chiquillo con nosotros que bueno que ha ayudado al Sevilla crecer no Jack título sino que ayudó con con su traspaso se va al Arsenal donde el Sevilla cursar una situación económica complicada ayer en diciembre pues ya partía hay un antes y un después no el Sevilla no son los título es una opinión personal pero no son los títulos sino que es el traspaso de Reyes lo que hace un año después al al al Sevilla no hay por lo tanto bueno pues una persona que que los sentimos y luego muy querida yo personalmente por ser de mismo localidad de Utrera con su familia conejos padre con todos sus tíos y todo pues había una relación no solamente yo personal sino Familia también

Voz 1991 19:53 cómo ha entrado la noticia porque yo imagino que cuando cuando le ha llegado a la información se habrá quedado como todos no diciendo nada no puede ser verdad no

Voz 0956 20:01 bueno pues una llamada de coche yo estaba en el puerto hombre Hay una llamada de noche me quedó a mí me que de la me quedé helado y por lo tanto bueno pues lógicamente pues cojín en Sevilla bueno hasta vemos allí y con todo no pero bueno lo que cometa helado iba con mis hijos son otras metido también hijos sí igual rápidamente pues el familiar el niño sobrino sobrina que son de la misma panda de de Reyes y rápidamente pasado a correr el rumor no

Voz 1991 20:38 sí bueno todos conocemos más humano la trayectoria de Reyes como futbolista que lo que no nadie tiene duda de la calidad que tenía hay de todo lo que ha conseguido cero en en el tú a tú cómo era José Antonio

Voz 0956 20:48 el chico chico que que bueno pues vale muy alegre por que hay que hacía vestuario todas las siempre lo quería todo todo todos pero desde los utillero servicio médico todo todos los entrenadores teníamos aprecio por la forma de ser no un chico que que bueno es que es una quinta la que que había esa con aquí la espectacular con con Antonio Puerta con José Antonio Reyes Sergio Ramos con Jesús Navas Capel con Antoñito Hall Davis Arteaga con Pablo había una era una quinta de futbolista con muchísimo talento que la prueba está ahí hay campeones del mundo de la Eurocopa hay bueno y un grupo pero no solamente la calidad futbolística al talento futbolístico que tenían sino que que la capacidad humana no la calidad humana que tenían todos José Antonio era uno de ellos no era vestuarios que transmitía alegría transmitía alegría cuando en cada vez que daba gusto

Voz 7 21:49 ese vestuario no

Voz 1991 21:51 creo que no hace falta decirlo pero vamos el amor que le tiene el aficionado del Sevilla a Reyes es es notorio creo que lo han demostrado siempre in creo que mañana no puede ser una forma de rendirle homenaje esa capilla ardiente que hay instalada en el Sánchez Pizjuán que yo creo buena basarse en miles y miles de personas eh

Voz 0956 22:07 seguro seguro seguro la verdad que bueno pues en poco tiempo en periodo de poco tiempo nuestro estadio se está convirtiendo en ese son capilla no se nos ha ido muy preside no fue un presidente Morante como Roberto Aller que cuando pues puso la la capilla ardiente en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y mañana con con los ojos Antonio ensayó no estoy seguro que bueno porque la afición se va a volcar pero no solamente la afición sevillista sino también la la la gente aficionado a un chico que que bueno pues que transmitía no jugador que quería ganar competitivo pero algún futbolista luego muy querido por en la ciudad de los sitios donde estaba

Voz 1991 22:43 es que creo Joaquín que lo más grande que puede tener uno al margen del dinero que pueda ganar al margen de los éxitos deportivos o o no es eso no el sitio de este es donde esté es el cariño que tienes incluso la gente del Arsenal el propio club creo que eso es lo más grande que le puede quedar a uno no

Voz 0956 22:59 esos son los mayores título los mayo del título insisto un título te da prestigio te dan eso que da económicamente pues bueno pues económicamente pero luego cuando tú tengas de los equipo deja huella no solamente ya la ficción sino en cuerpo técnico en todos los compañero yo creo que eso es lo más grande el título no y por lo tanto bueno pues Reyes se lleva todos otro título aparte de los que se ha ganado se llega los título de de que la gente le le quería

Voz 7 23:30 muchísimo no acabo Joaquín

Voz 1991 23:33 el día de mañana cuando te pregunten por José Antonio Reyes que que que que dirás del que contarás del que anécdota te viene a la cabeza

Voz 0956 23:40 bueno en tienen una yo tengo mucha anécdota ahora no es el momento cortada tengo muchísima muchísima anécdota pues Antonio Royo mucho mucho porque son Ximo con dieciséis años de esta formación y por lo tanto bueno pues muchísimas hay muchísimas hay pero sobre todo yo me quedo con el talento que tenía con se o con es el álbum que hacen estadio de de desde el estadio de Montjuïc con el español bueno pues son gol espectacular que perfilan hay que hacer a Messi hay que meter nuestro estadio Ramón Sánchez Pizjuán a Valladolid también ese tipo de gol están solamente lo mete pues él desde de la categoría sino por lo tanto ya te digo al nivel que lo pongo no

Voz 1991 24:25 José Antonio Reyes que además fue el chaval que debutó con dieciséis años en primera división de la mano del de Sevilla que amazigh hizo historia quiero decir fue el primer español en conseguirla

Voz 0956 24:35 mí es que éramos calentó un chiquillo no bueno pero es ese tercer ojo que tiene Pablo Blanco que lo cogió y luego era era él toda su familia pues se era muy querido porque Carlos Rey de cuando viene de los día pues tiene trece años catorce años y qué duda cabe que penar y por lo tanto bueno pues luego ya cuando profesional con quince edificios año que ya empieza entrena por la mañana pues el su padre lo lo lleva todos los días al entrenamiento Lope y su padre se queda ahí a verlo ya en tablas tras una amistad con toda la gente del club una persona muy querida muy querida con todos los empleados uno por eso es una persona que era más que un futbolín

Voz 1991 25:19 claro pues Joaquín Caparrós te agradezco muchísimo que haya estado esta noche en Carrusel para recordar la figura de José Antonio Reyes ojalá no hubiésemos tenido no estuviésemos tocando esta conversación Joaquín mil gracias un abrazo muy fuerte Gabor otro vosotros vamos a estar ahora en Sevilla de nuevo porque está tranquillo hay que nos va a contar en qué es lo que hay preparado mañana para todos los que os creéis acercar al Sánchez Pizjuán para darle el último adiós a a José Antonio Reyes un alto en el camino seguimos

Voz 1991 28:58 una Hi5 cinco minutos seguimos en Carrusel y seguimos recordando la figura de José Antonio Reyes que nos dejaba esta mañana con tan sólo treinta y cinco años de edad después de sufrir ese accidente de tráfico Fran

Voz 7 29:08 aunque ello muy buenas noches hola buenas noches

Voz 1991 29:10 en esa capilla ardiente en el Sánchez Pizjuán que podrán visitar los aficionados no

Voz 1608 29:15 si el féretro de José Antonio Reyes va va a estar mañana domingo en el estadio Sánchez Pizjuán donde se va a instalar tú lo has dicho sea capilla ardiente entre las cuatro de la tarde y las nueve de la noche posteriormente cuenta un poco cómo va a ir la cosa y los actos que hay preparados y se va a trasladar a Utrera sumó su tierra su pueblo natal directamente al salón de plenos del Ayuntamiento de Utrera allí va a pasar toda la noche hasta que sea trasladado a la iglesia de Santa María donde va a tener lugar el funeral el próximo lunes tres de junio a las nueve y media de la de la mañana así que imaginamos que será un un clamor el estadio mañana cuando todo el mundo vaya a recordar la figura de José Antonio Reyes y por supuesto se rompan en un aplauso en torno a a esta leyenda ya porque es leyenda del Sevilla leyendo del Sevilla que que no sea dejándonos hoy gracias un abrazo fuerte abrazo fuerte ahora escuchamos también a a Pepe Castro su paisano su presidente de su amigo un hombre que ha confiado mucho en él Icomos al presidente de la Federación Española de Fútbol fluviales también consternado por la noticia

Voz 39 30:22 día triste muy duro primero por la persona después por el futbolista y después por la leyenda no porque no se nos olvide que José Antonio Reyes leyenda del sevillismo muchos recuerdo tengo muchos recuerdo porque desde pequeño repito Él y su padre éramos amigos hoy somos amigos y el yo llamarlo esta mañana hay decir me con un llanto encendido que no lo podrían no lo podía sacar del coche que que no lo podían sacar el coche me lo repitió cinco veces no lo pueden sacar el coche llorando pues es es durísimo para todos los que tenemos hijo y sabemos que es el momento más doloroso se pasan en ese instante

Voz 27 31:07 sobre todo muy afectado ha sido ha sido es que ya te cuesta trabajo conjugar el verbo no ha sido un jugador importantísimo en nuestro país con una capacidad una calidad tremenda luego una buena persona non buen chico yo lo he conocido a encontrar el varias veces es una pena que tengamos que hablar de él en pasado la verdad es que estamos muy muy afectado Ivano desde aquí a todos los que la han conocido a todos los que le han querido a todo no todas las urgentes familia sólo amigo mandarle un abrazo enorme mensaje de ánimo de condolencias es una pena de una tragedia tremenda llevaban a ver como nos recuperamos de este golpe pero desde luego sí que fue un mensaje de unidad de de de aliento de fuerza eso desde luego al fútbol lo ha hecho en otras ocasiones lo vuelva a hacer entorno a la figura este en este caso de reyes

Voz 1991 31:57 eran Pepe Castro hoy Rubiales el presidente de la Federación evidentemente consternados con la noticia el otro punto de gran impacto no sólo bueno evidentemente a nivel nacional pero en concreto también en Extremadura estaba jugando en el Extremadura estos últimos meses Paco Galeano qué tal muy buenas

Voz 7 32:14 hola ya con muy buenas sino de la noticia pues lo mismo que Sevilla una aún mano

Voz 0956 32:19 una bomba a partir de la una del aproximadamente a cuando se va confirmando noche que era precisamente José Antonio Reyes pues la la persona que parecía una de las personas que fallecía en ese accidente aquí recordar que llega La Ventana de de invierno que él ya había hablado con su entorno el gusta mucho está cerca de de España de la familia que quería regresar de El Chino se cruzó por el camino el Extremadura que buscaba un revulsivo para intentar salvar la categoría han pasado apenas cuatro meses ha ayudado igual que hizo anteriormente con el robar al equipo de Almendralejo salvar la categoría ya han pasado seis días desde que era uno más celebrando la permanencia del Extremadura en la Liga Un dos tres tras el partido frente al Lugo del pasado domingo a sus compañeros los lógica en autocar tan uno de Cádiz donde en teoría dónde jugar en la jornada de mañana no alguien llegado todavía de plata cuando en esa autobús también sonaba el teléfono en principio no que lo a tres y luego pues el el silencio que que se apoderaba de esa esta edición del Extremadura que todavía siguen Cádiz que mañana va a visitar en autocar está Ramón Sánchez Pizjuán regresaran Almendralejo luego el funeral neutraliza Cádiz para intentar hacerlo pese pueda en en el Carranza el próximo

Voz 1991 33:33 ocho de la tarde las gracias Paco abrazo fuerte abrazo evidentemente la la Liga suspendido los partidos que estaban previstos para este domingo en los que había en juego y la jornada ha quedado pospuesta para el próximo martes nos escucha un ex jugador que compartió mucho con José Antonio Reyes de la misma generación practicamente hay que desde luego que conocía muy bien a José Antonio Reyes o la Antoñito qué tal buenas noches

Voz 7 33:56 bueno si un día muy triste le oye

Voz 42 33:59 sí digamos complicado muy difícil y la verdad es que todavía estamos que no lo creemos no porque la noticia cuando llegó sobre todo que yo me enteré por la mañana ante antes incluso que saltara no me lo podía creer todavía que sí que doy vueltas a la cabeza que como pollo pasáis

Voz 1991 34:19 me imagino que de esas noticias que dice esto da han tenido que ser un error no ha esto no tienen que estar equivocados

Voz 42 34:25 sí porque eran compadecen compañeros no de de de prensa que me llegaba que José Antonio Reyes cuando me comentaba decir que tu compañero de Sevilla yo no me lo podía creer hasta que no hable con este caso con Monchi con las personas del club que si me lo confirmaron que no me lo creía no cargo que es muy difícil de de comprenderlo

Voz 1991 34:50 ahora además con Joaquín Caparrós vosotros que al margen de compartir equipo y de quiero decir de convivir día a día con él nosotros lo conocíamos como futbolista sabíamos del talento que tenía pero el el vivir con el convivir con él como era José Antonio

Voz 43 35:04 es una persona muy Sabah el espectacular

Voz 42 35:07 con sentido del humor siempre contento siempre Feli metía felicidad hay hizo de todo era una persona que era amigo de sus amigos oí que mi la pérdida ya te digo no me pongo en la la cabeza de su Fahmi de su familia de la de de Suu de su hermano Louis y la verdad es que estoy que impactado por todo no

Voz 1991 35:32 además lo lo injusto no lo injusto de esto un tío que que siempre ha sido trabajador que que joder qué es lo que tienes lo ha ganado a pulso en las cosas como son y que justo cuando iba a empezar otra etapa no porque era así estaba en el final de su carrera justo pasa esto

Voz 42 35:46 sí es evidente que él amaba el fútbol L el quería jugar siempre que creemos que la carrera dure lo máximo pero sí que es verdad que lo mejor era su último año muy bueno y llega hay llega esta noticia con la edad que tenía con toda la vida por delante en su huida activamente qué bien y no como hicimos nosotros llega ha hecho que al final nos damos cuenta de que no somos nadie no que que lo importante

Voz 44 36:15 me vivir así

Voz 7 36:17 tiene esta Luque lo mal que lo más importante en la vida lo acabo Antoñito

Voz 1991 36:21 lo que ha supuesto Reyes para

Voz 7 36:24 no sólo para Sevilla sino diría para el fútbol español no en general

Voz 42 36:28 estamos hablando de uno de los mayores talentos con fuera Reyero futbolista y ha sido yo siempre lo tiene presente es un jugador que con diecisiete y dieciocho año era un talento que yo he visto he visto poco no me con con esa edad no muy hiel tenía el bueno ahí además hay que ven no que como se ha puesto el fútbol lo todos los equipo ha todo el mundo le agradece su su año de atado y yo creo que eso ya lo dice todo no lo lo espectacular ha como persona y como futbolista no

Voz 1991 36:58 sí sí es que precisamente comentábamos eso ahora mismo con Joaquín Caparrós el hecho de que uno puede ganar mucho dinero puede ganar títulos pero el hecho de ser recordado por allá por donde pasa con cariño es que eso es lo más grande que se puede llevar uno

Voz 42 37:10 eso es lo la mayor satisfacción que tiene que Tino futbolista el Papa he liado tu equipo o los campos de fútbol a la afición y que Ike Iggy tener reconocimiento no como el artista que que siempre que va un escenario le reconocen y le aplauden puesto Ivano yo creo que en esa Beto ella ha sido un jugador espectacular ahí Easy siempre generoso para para cualquier persona en cualquier amigo no

Voz 1991 37:35 sí ya sé que es un momento complicado pero el día de mañana cuando te pregunten por por José Antonio Reyes y puedas contar una anécdota de te acordaría anécdota o de qué momento

Voz 42 37:44 me tengo mucho no pero me quedo sobre todo cuando íbamos a jugar el año y medio que que antes de irse al Arsenal que tuvimos una un año ante yendo a halle el mismo día de partido a llevarle una aflore a la Esperanza Macarena que siempre te llevan muramos explore todo hiciste cuando convenció que la señora lo tendrá al lado de ley estará puede

Voz 45 38:06 pues que abrigan oí

Voz 42 38:09 y consolidando porque yo creo que estrelle seguro que estará siempre en nuestro corazón en los casos de los evitan hoy de toda la afición que que ame al fútbol no

Voz 1991 38:17 pues Antoñito te agradezco que has estado esta noche con nosotros en Carrusel para recordar la figura de José Antonio Reyes un abrazo muy fuerte y la última conexión nos lleva también a otro punto de de Sevilla donde hablamos con el director deportivo del club con con Monchi con ese Monchi que vio crecer a José Antonio Reyes debió primera aparecer luego le vio evolucionar y luego le tuvo que ver marcharse del club y luego la visto envolver al al Sevilla o la Monchi buenas noches

Voz 7 38:46 hola buenas noches pues lo que vengo diciendo por decir algo porque desde luego el días terrible

Voz 1795 38:53 sí la verdad que es que ha sido un día duro durísimo no duros para para para Savile sevillista para la gente que más deporte para la lo afinado en el pueblo que estábamos Antonio hay creo que para el fútbol genera a la vida real no porque José dado que se hacía querer

Voz 1991 39:14 acabamos de hablar precisamente con con Joaquín Caparrós y con Antoñito nos ha dicho Joaquín que tú las llamado las contado lo que había sucedido que han tenido incluso algunos compañeros no de los medios le está diciendo esto y que incluso te ha llamado a Tino para ganarse de la noticia tú cómo te has enterado porque imagino que el SOC ha tenido que ser terrible

Voz 1795 39:33 sí porque yo he entrado ser de los primeros porque me ha llamado presidente Pepe Castro que a parte de presidente Sevilla también el utrerano como se bueno me ha quedado bloqueado bloqueado totalmente porque hemos no no lo asimila nada asimilado hasta diez minutos después de hablar con el presidente porque no no no me lo creía no imposible de asumir sí de metabolizar cerebro pero sí señor presidente sobre la doce y cuarto es decir treinta por Internet después de de la sirven

Voz 1991 40:11 Monchi como era José Antonio Reyes porque nosotros lo conocemos como futbolista no lo conocemos cómo esa persona que desarrollar su profesión al terreno de juego luego en las ruedas de prensa pero en el día a día en el tú a tú de modo personal cómo definirías a José Antonio

Voz 1795 40:25 es difícil no te lo podía ir al estilo andaluz pero podría hacer pero ya tener un matiz negativo no pero José avergüenza y yo con

Voz 5 40:38 oral no rural muy sencillo

Voz 1795 40:42 muy normal no muy muy cercano muy siempre con una risa siempre dándole poca importancia a las cosas pero sabiendo siempre cómo reaccionan hoy cómo actuar no tiene muy fácil sirve de quererlo muy fácil de mirarlo muy clásico de ser amigo no no yo me quedo sorprendido de la cantidad de gente no que hace sociales ha mostrado no sumo su condolencia lo demuestras sorprendido pero después te paras a pensar que dice no sé qué Jose

Voz 7 41:22 se dejaba que yo hable con él a finales de enero justo eh

Voz 1991 41:28 del el dejaba China devolvía a España que empezaba su andadura en Extremadura yo creo además Monchi que él ya tenía asimilado que sumó su andadura en el mundo del fútbol ya acababan una carrera con muchísimos éxitos y empezaba una nueva vida nueva vida que se ha cortado de de raíz pero él ya tenía asumido no que lo esa quiero decir que empezaba una historia diferente

Voz 1795 41:48 sí bueno nunca se sabe no porque también cuando él se fue a China parecía que era ya el volvió a España no José es muy difícil predecir algo en la muy natural muy muy complicado calcular qué iba a hacer después no lo sé mañana pero bueno yo pensaba yo pienso en lo que ya pueda nivel familiar

Voz 7 42:14 dijo no

Voz 1795 42:16 pues imagino que ya lo que intentaba era también asentarse no

Voz 1991 42:20 Monchi que significa José Antonio Reyes para el sevillismo para Sevilla

Voz 1795 42:26 a nivel deportivo yo he dicho ya hoy podría haber que para mí el talento natural más importante que ha salido de

Voz 0956 42:35 de la cantera del Sevilla no

Voz 1795 42:37 y yo creo que no habrá cosa era difícil no que salga algo igual no a nivel de repercusión en el sevillismo oye tienes dos Don Vito importante no uno fue su venta no hay fue una dolorosa difícil no que él no hubiera cogido en este año me porque perdón en las redes sociales no hubieran destrozado en el camino que fuimos los que sentimos pero sí que es verdad que supuso el crecimiento del Sevilla por tanto mucho y luego con su vuelta la novio otra vez ese impulso para para que pudiéramos ganar lo esté

Voz 7 43:24 último título europeo no uno de ellos

Voz 1795 43:26 levantó él se lea

Voz 1991 43:29 y acabo Monchi el no es el día de mañana el día que que no se sentó seis Si con amigos con conocido si recordáis la figura de José Antonio Reyes con qué momento Canet dotado que historia te te quedas

Voz 1795 43:43 ahora cojo hace ahí un libro un libro porque he dicho anteriormente era muy especial no era muy especial porque era muy andaluz y muy muy cercano y tenía esa picaresca no que la tenía fuera no yo he dicho varias veces que ha cortado no cada momento selecciona lo que crea conveniente

Voz 1991 44:06 pues Monchi te agradezco que estéis esta noche de tan complicada con nosotros recordando la la figura José Antonio Reyes y sólo podemos mandarle un abrazo muy fuerte

Voz 1795 44:14 gracias a vosotros por vuestro tiempo abrasa

Voz 1991 44:18 uso de Caballero qué tal buenas noches buenas detallado buenas noches evidentemente desde que se ha conocido la noticia al mundo deportes ha volcado con esos mensajes de condolencia a la familia ahí al al Sevilla en la muestra es tremenda no si muchísimas reacciones

Voz 1271 44:31 el mundo del fútbol en las redes sociales como la de Ivan Rakitic de despide muy emocionado con vivir en mi corazón por el resto de mis días también el de Jesús Navas ha sido uno de los más emotivos no puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro al capitán del Real Madrid Sergio Ramos escribía estoy roto destrozado el futbolista del Betis Joaquín Sánchez

Voz 1991 44:49 también que está José Palacio precisamente con Alberto Moreno en el Wanda Metropolitano Palacio

Voz 34 44:55 está hablando de cómo se de fallecimiento de su hermano de su amigo mío me envió enviado lo que había puesto el Sevilla Fútbol Club

Voz 2 45:04 Peter

Voz 46 45:05 el a mí igual que ahora sabes Seve

Voz 2 45:09 se me puso la piel de gallina no me lo creía empecé a buscar en la nutrición pese a buscar en todo un lado y cuando me enteré que fue que era cierto pues a romper

Voz 47 45:19 a llorar llorar y la verdad que era hasta que hemos llegado pero la verdad que lo he pasado muy mal no pasa aún más durante todos los días todos los días lo voy a ver si llorando todo el día llorando porque yo pasa muchos momento con Jose no me pasa que pasa muchos momentos con él muchas risas

Voz 2 45:41 el año y medio dos años suben al primer equipo del Sevilla pues todo el día con el y con Vitolo aquí ha sido un palo muy muy muy duro pero bueno

Voz 46 45:52 ahora me viene esta recompensa de la Champions oí nada sólo decirle

Voz 2 45:58 allá donde echar que que esta Champion va va poner hay una imagen en el acto

Voz 48 46:03 bastó con la camiseta que además pone te quiero hermano es tantos tus compañeros mira felicitándose sonriendo y tú estás con la cabeza llorando es es un contraste tan tremebundo

Voz 2 46:14 es un día es un día muy extraño como te he dicho y siempre verdad que

Voz 47 46:18 a un ya cuando habíamos ganado al cuando cuán aún cuando ya habíamos ganado

Voz 2 46:25 sólo sólo sabía a pensar en él no sé por qué pero sólo pensaba en él si me venían las lágrimas lo soy no podía contenerlo y pero bueno al final después de la tormenta llega la calma hay después de una noticia mala como la que he tenido hoy pues he tenido otra otra maravilloso que ser campeón de la Champions League

Voz 49 46:47 ver seguro que allá donde estés te está escuchando te estaba viendo está sintiendo esa fuerza que le ha mandado con esa camiseta

Voz 48 46:54 sí lo ha mandado un mensaje que le que le Arias actual romano el que ya ha todo le

Voz 47 47:00 eso de que lo quiero que adornan ahora mismo no no me lo creo aún

Voz 2 47:09 es un momento complicado la verdad sólo decirle que que allá donde estés y me estaba viendo que que le quiero mucho que he aprendido mucho de él que es una persona increíble que he aprendido muchísimo y que que que siempre lo voy a tener en mi corazón

Voz 48 47:24 llegaron lo sabían te han arropado dotar estado ayudando

Voz 2 47:27 sí sí todos todos los compañeros incluso en el manager Klopp también me antes de la merienda antes de venir al estadio yo también me he acogido ya ha hablado con él en privado y nada no hay nada que que que que estuviera bien que tenemos una final por delante claro yo le decía que se con la cabeza pero en mi cabeza no

Voz 48 47:51 no sólo pensaba en Jose yo ahora te quedas con la parte positiva no está obtendría familiares aquí en el estadio El España ser campeón de has tocado la gloria

Voz 2 48:01 sí mi familia estaba aquí mi padre mi hermano mi mujer mi cuñado el padre de mi no había todos aquí en nada cuando la he visto les he dicho que la verdad no casi un día muy duro así un rival muy duro para mí no mentiras eh sólo sabe que me parece mentira todavía pero que es sólo en en la habitación sólo sabía llorar no Nico ni ha comido solo un poco oí a día de hoy todavía no no me lo explico pero pero bueno son cosas que pasa yo te lo digo que allá donde esté decirle que lo quiero mucho y que y que esta copa va por él

Voz 49 48:40 pero a pesar de ese sabor agridulce de sería tan duro también eres campeón de Europa es la primera Champions es alguna forma especial en el que te sientas y pueda siquiera celebrarlo aunque sea en la memoria también de José Antonio

Voz 2 48:53 sí bueno es si no pero como que ya me puedo morir tranquilo no ya con una con una UEFA y con con una Champions League yo creo que más de eso ya no se puede conseguir a nivel europeo hoy gracias a Dios yo lo tengo

Voz 47 49:09 nada compartir este momento con con toda esa persona que me han apoyado porque también pasa muchos momentos difíciles

Voz 2 49:14 aquí en nada ahora mismo disfrutar el momento y como te digo

Voz 50 49:20 está cómo va va va por José Champions en otros

Voz 48 49:23 tipo no porque ahora tendrán que pocos equipos situados en la suerte

Voz 50 49:25 no

Voz 2 49:26 sí bueno sí sí es verdad no sé que ya termino contrato aquí me quedo libre y sí que es verdad pues que iré a un club nuevo aún no sé adónde iré no no no la verdad que si supiera algo a lo mejor lo podría decir pero va a día de hoy no sé nada hombre después de estar sin con en Inglaterra no no te voy a mentir pero el volver a España estar en mi tierra cerca de mi familia porque estar ahí lejos es complicado

Voz 27 49:59 pero ya te digo bueno pues tenemos que dejarlo aquí porque les queda un minuto para él

Voz 1991 50:04 al final gracias a José Palacio ya Bruno Le Pen que han estado en esa zona mixta del Wanda Metropolitano estábamos escuchando Alberto Moreno muy afectado hoy por la muerte de José Antonio Reyes y que ha salido campeón de Europa con el Liverpool hablaba sobre su futuro y tiene pinta de que va a abandonar al conjunto inglés de que le puede volver a España Uxue estábamos hablando los mensajes que acaban de condolencias sobre la muerte de José Antonio Reyes